10 Migliori strumenti software per la gestione delle proposte nel 2025

Siete stremati dalla gestione di un mucchio di proposte di progetto coordinare le modifiche del team e gestione dei flussi di lavoro di approvazione -e allo stesso tempo di rispettare le scadenze? O forse il vostro attuale software per le proposte non è all'altezza e siete alla ricerca di qualcosa di meglio. 👀

Non preoccupatevi, ci pensiamo noi.

Abbiamo messo insieme un elenco dei 10 migliori software per proposte per creare proposte dall'aspetto professionale, snellire i processi di proposta e conquistare nuove aziende. Scopriamoli!

Cosa cercare in un software di gestione delle proposte?

Ogni software di gestione delle proposte è dotato di una serie di funzionalità/funzione uniche per semplificare il processo di creazione delle proposte e vincere le proposte. L'obiettivo è trovare le funzionalità/funzione che soddisfano le vostre esigenze, rispettando il vostro budget. Ecco le aree chiave da tenere in considerazione:

Un'interfaccia pulita e facile da navigare

Modelli di proposte aziendali personalizzabili che si adattano al vostro caso d'uso

Strumenti di collaborazione per lavorare in team

Funzionalità/funzione di firma elettronica (e-signature) nativa o connessione con un'app di e-signature

Integrazione con gli strumenti utilizzati comegestione delle relazioni con i clienti (CRM) sistemi, project management software e app per i pagamenti

Analitica per capire come i client si impegnano con le vostre proposte

Un'app mobile per visualizzare e modificare le proposte in mobilità

I 10 migliori software per le proposte da utilizzare nel 2024

Scegliere il giusto strumento per la gestione delle proposte può fare una grande differenza in incrementare la produttività del vostro team e aumentando le firme dei clienti.

Per facilitare la decisione, vi illustreremo i 10 strumenti migliori sul mercato, le loro caratteristiche e i loro limiti. In questo modo, potrete trovare il miglior software di gestione delle proposte adatto alle esigenze del vostro team e ai vostri obiettivi aziendali. 🎯

1. ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il processo di proposta in base alle vostre esigenze

La riuscita delle proposte e l'aggiudicazione dei progetti sono solo l'inizio. La gestione di questi progetti è il vero punto di partenza. Se cercate uno strumento che gestisca le proposte e il project management in un'unica soluzione, ClickUp fa al caso vostro.

Per iniziare, non dovrete passare ore a fissare una schermata vuota. Ottenere ClickUp AI per generare una prima bozza della vostra proposta in Documenti di ClickUp in pochi secondi. Funziona perfettamente anche per altri documenti aziendali come wiki aziendali, procedure operative standard e altri database di conoscenza.

Aggiungete tabelle ai vostri documenti per presentare i dati rilevanti in un formato digeribile, allegati per condividere ulteriori dettagli, una tabella dei contenuti per facilitare la navigazione e banner brandizzati per rendere memorabile la vostra proposta.

Dovete gestire le richieste in arrivo? Utilizzate Vista Tabella di ClickUp . Vi aiuterà a monitorare le richieste di offerta (RFP), le richieste di informazioni e le richieste di preventivo. Sia che stiate eseguendo queste richieste o i progetti veri e propri, Le funzionalità di project management di ClickUp rendono la gestione dei progetti un gioco da ragazzi.

Utilizzate campi personalizzati per assegnare attività, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento con barre di avanzamento. E grazie alle notifiche di ClickUp, sarete sempre promemoria dei prossimi impegni, per non perdere mai un colpo. ⏰

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Collaborazione in tempo reale con il team tramite descrizioni delle attività, chattare e Documenti

PersonalizzatoModello di lavagna online per proposte di progetto di ClickUp e altri 1.000 modelli di proposte da gestireproposte aziendali one-pager,casi aziendali, proposte e flussi di lavoro operativi

Monitoraggio degli obiettivi aziendali , lo stato di avanzamento dei progetti e le prestazioni del team con ClickUp Dashboard

Connessione di ClickUp con oltre 100 strumenti tra cui Google Drive, HubSpot e Slack

Accesso a ClickUp su web, desktop e mobile

Limiti di ClickUp

L'estensione delle funzionalità/funzione può sopraffare i nuovi utenti

Il piano Free è limitato a 25 utilizzi di ClickUp AI

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Jotform

via Jotform Jotform è uno strumento versatile per la creazione di proposte, sondaggi e questionari. Con questo software di gestione delle proposte, è possibile creare proposte da zero, utilizzare un PDF esistente o scegliere tra gli oltre 700 modelli disponibili.

L'intuitiva interfaccia drag-and-drop facilita l'aggiunta di testi, foto, campi per la firma elettronica e altri dettagli rilevanti. Monitoraggio degli stati delle proposte e gestione del team attività all'interno delle Tabelle di Jotform. Passate dalle viste Tabella, Calendario, Scheda, Caricamenti e Reportistica per visualizzare i vostri dati. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

Impostazione di un ordine di firma se ci sono più firmatari

Automazioni delle email di promemoria ai clienti potenziali a intervalli prestabiliti

Ricevere una notifica quando i potenziali clienti compiono un'azione

Salvataggio dei PDF firmati su strumenti di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox e OneDrive

Limiti di Jotform

Il piano Free ha un limite di 10 documenti firmati al mese

La piattaforma presenta occasionalmente dei ritardi

Prezzi di Jotform

Starter: Free

Free Bronze: $39/mese

$39/mese Silver: $49/mese

$49/mese Oro: $129/mese

$129/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jotform

via Proposte migliori Proposte migliori fa costruire proposte aziendali è facilissimo, anche per chi non è un designer. Scegliete uno degli oltre 200 modelli personalizzabili per iniziare. I blocchi di contenuto consentono di aggiungere rapidamente testi, immagini, video, firme elettroniche e tabelle dei prezzi senza dover ricorrere al design. 🎨

Quando i clienti visualizzano la proposta, questa si adatta al loro schermo e le sezioni chiave appaiono come schede separate. Una volta accettata la proposta, i clienti possono effettuare il pagamento tramite PayPal, Stripe o GoCardless.

Le migliori funzionalità/funzioni di Better Proposals

Salvate e riutilizzate blocchi di contenuto come le biografie delle aziende, i servizi e le condizioni di vendita

Invio di proposte in più di 20 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo e italiano

Ricevere notifiche quando un client apre, legge o firma la proposta

Monitoraggio delle pagine visualizzate dai clienti potenziali, del tempo trascorso su ciascuna pagina e dei destinatari della proposta

Limiti delle proposte migliori

Non è possibile duplicare le sezioni nel costruttore di documenti

Il piano Starter ha un limite di cinque documenti mensili e non include le integrazioni con CRM e Zapier

Prezzi di Better Proposals

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Premium: $29/mese per utente

$29/mese per utente Azienda: $49/mese per utente

Migliori proposte valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (41 recensioni)

4.4/5 (41 recensioni) Capterra: 4.8/5 (149 recensioni)

4. MieleLibro

via MieleLibro HoneyBook è un programma all-in-one piattaforma di gestione aziendale per freelance e piccole aziende di servizi. Copre ogni aspetto, dalle proposte alle fatture, fino al contratti e accordi . E sì, hanno alcuni modelli in ognuna di queste aree per rendere le cose più veloci. ⚡

I vostri clienti apprezzeranno le proposte di firma, fissare appuntamenti e di effettuare pagamenti senza dover uscire dalla finestra In arrivo.

Monitorate a colpo d'occhio la posizione di ogni prospect e client nella vostra pipeline e cancellate le attività ripetitive con le automazioni. Lasciate che HoneyBook gestisca il flusso, anche mentre voi vi riposate un po'.

Le migliori funzionalità/funzione di HoneyBook

Utilizzate i questionari per raccogliere maggiori dettagli da un client prima di iniziare un progetto

Creare fatture standard, programmate o ricorrenti per accettare i pagamenti

Configurare le automazioni del flusso di lavoro per seguire i clienti potenziali e ricevere promemoria sulle attività in arrivo

Registrare il tempo trascorso sulle attività del progetto per generare le fatture

Limiti di HoneyBook

La curva di apprendimento per i nuovi utenti è molto ripida

Ha funzionalità/funzione di gestione delle attività molto basilari

Prezzi di HoneyBook

Starter: $19/mese

$19/mese Essenziale: $39/mese

$39/mese Premium: $79/mese

HoneyBook valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (150 recensioni)

4.5/5 (150 recensioni) Capterra: 4.8/5 (588 recensioni)

5. Rever

via Rever Revver (ex eFileCabinet) è una piattaforma cloud-based in cui le piccole aziende possono archiviare, organizzare e gestire in sicurezza i propri documenti gestire i propri documenti digitali e proposte. Organizzate i file in cartelle e sottocartelle in modo da poterli individuare rapidamente quando necessario. 🔍

Inoltre, Revver migliora l'individuazione dei file con ricerche per parole chiave e riconoscimento ottico dei caratteri, oltre a ricerche personalizzate. Questo software per la gestione delle proposte consente anche di condividere facilmente i documenti, richiedere file e ottenere firme elettroniche da parte di team interni ed esterni.

Le migliori funzionalità/funzione di Revver

Collaborazione sui documenti con modifiche, commenti e strumenti di annotazione in tempo reale

Automazioni per la creazione di cartelle, l'instradamento dei documenti, le richieste di firma elettronica e le promemorie delle attività

Creazione e pianificazione di reportistica per monitorare l'uso dei documenti e i modelli di accesso

Esportazione di reportistica in PDF, HTML e CSV

Limiti di Revver

I neofiti potrebbero trovare difficile l'impostazione e l'apprendimento delle sue funzionalità/funzioni

Integrazioni native al limite

Prezzi di Revver

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Revver

G2: 4.3/5 (349 recensioni)

4.3/5 (349 recensioni) Capterra: 4.4/5 (893 recensioni)

6. Proporre

via Proporre Proposify è stato progettato per i team commerciali che desiderano semplificare il processo di vendita e monitorare le informazioni sulla chiusura. È possibile aggiungere blocchi di firme elettroniche alle proposte, immagini dalla libreria Unsplash integrata e video dai collegamenti a YouTube e Vimeo.

Impostate Proposify per inviare email di follower e note di ringraziamento ai clienti. Tenete sotto controllo le interazioni dei client con la vostra scheda, per esempio quando l'hanno visualizzata, scaricata, commentata e firmata. Saprete anche quanto tempo hanno dedicato alle diverse sezioni del documento, il che è molto utile per migliorare le vostre future proposte.

Le migliori funzionalità/funzione di Proposify

Creazione di ruoli utente multipli per i membri del team e impostazione di autorizzazioni specifiche di visualizzazione e modifica

Creare tabelle di prezzi dinamici includendo formule, servizi opzionali, spese ricorrenti e sconti

Modificare i documenti durante il processo di stesura della proposta, anche dopo averli inviati ai client e agli stakeholder

Monitoraggio delle prestazioni dei membri del team in base alle proposte vinte e perse

Limiti di Proposify

Nessuna funzione di annullamento per annullare rapidamente le modifiche

Non è possibile salvare i modelli personalizzati per un uso futuro

Prezzi di Proposify

Teams: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Proposify

G2: 4.6/5 (941 recensioni)

4.6/5 (941 recensioni) Capterra: 4.5/5 (271 recensioni)

7. Loopio

via Loopio Rispondere alle RFP può essere noioso e lungo, ma non con Loopio. Loopio è un RFP software di automazione che vi aiuta a ottimizzare e scalare le risposte alle vostre RFP per chiudere più velocemente le trattative.

Identifica automaticamente le domande all'interno di una RFP e utilizza l'elegante funzionalità/funzione "magia" per estrarre le risposte dalle risposte precedenti. Se una domanda vi fa grattare la testa, non c'è problema! Assegnatela a un compagno di squadra, annotate un commento e fissate una scadenza. 🗓️

E ogni volta che avete una nuova risposta o una nuova informazione, aggiungetela semplicemente alla libreria di Loopio. In questo modo, sarete sempre pronti per la prossima RFP.

Le migliori funzionalità di Loopio

Aggiunta di dettagli aziendali alla libreria dei contenuti in 12 lingue diverse, tra cui inglese, francese, olandese e spagnolo

Differenziazione tra contenuti nuovi e obsoleti in base al loro punteggio di freschezza

Ricevere notifiche sulle azioni assegnate tramite Slack o Microsoft Teams

Incorporare immagini e altri file rilevanti nei documenti da Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box e OneDrive

Limiti di Loopio

Non sempre i campi di risposta vengono posizionati correttamente, soprattutto per i documenti Microsoft Word

Integrazioni native al limite

Prezzi di Loopio

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Loopio

G2: 4.7/5 (495 recensioni)

4.7/5 (495 recensioni) Capterra: 4.6/5 (71 recensioni)

8. PandaDoc

via PandaDoc PandaDoc è destinato alle aziende di servizi che desiderano gestire proposte, contratti, preventivi e fatture di marca. Ha una libreria diversificata con oltre 1.000 modelli per aiutarvi a iniziare.

Prima di inviare i documenti ai potenziali clienti, il team può essere informato per rivedere, modificare, suggerire modifiche e dare il via libera. Ogni modifica viene registrata, in modo da poter sempre vedere chi e cosa ha fatto dalla bozza iniziale alla versione finale.

Se il vostro cliente è felice di concludere l'affare, può aggiungere le sue firme e persino inviare pagamenti tramite PayPal, Stripe, Square o Authorize.Net direttamente dal documento. 💸

Le migliori funzionalità/funzione di PandaDoc

Impostazione di PandaDoc con le più diffuse integrazioni CRM come Hubspot, Salesforce, Zoho CRM e Insightly

Utilizzate il motore di ricerca con filtri per data, stato, titolare, destinatario e azienda per trovare rapidamente i documenti

Ricevere una notifica quando un client apre, legge e firma una proposta

Monitoraggio delle interazioni con i client tramite metriche come il numero di visualizzazioni, l'ultima visualizzazione, il tempo totale trascorso e gli scarichi

Limiti di PandaDoc

Il piano Starter ha un limite massimo di due postazioni e non include l'accesso alle integrazioni

Alcuni utenti dicono che le proposte finiscono nella posta indesiderata dei destinatari

Prezzi di PandaDoc

Essenziale: $35/mese per postazione

$35/mese per postazione Business: $65/mese per postazione

$65/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su PandaDoc

G2: 4,7/5 (2.242 recensioni)

4,7/5 (2.242 recensioni) Capterra: 4,5 (1.046 recensioni)

9. DocuSign

via DocuSign DocuSign offre ai team e ai client un'esperienza di gestione dei documenti semplice e senza interruzioni, su dispositivi desktop e mobili. Per inviare una proposta, create una "busta" (un contenitore elettronico contenente uno o più documenti) e inviatela alla finestra In arrivo del vostro cliente.

Creare questi documenti è facilissimo: scegliete dalla libreria di modelli di DocuSign o trascinate un documento esistente dal vostro computer o dallo spazio di archiviazione cloud.

Avete bisogno di un documento firmato? Aggiungete i campi per la firma nelle aree in cui vi serve. E se ci sono più firmatari, disponeteli nell'ordine in cui volete che ricevano il documento e DocuSign si occuperà del resto. 🏋️‍♂️

Le migliori funzionalità di DocuSign

Caricamento di documenti, immagini, presentazioni e fogli di calcolo in più di 25 formati

Monitoraggio dello stato delle buste in base a azione in corso, in attesa di altri, in prossimità di scadenza e completata

Anteprima del rendering dei documenti su desktop, tablet e dispositivi mobili

Connessione di DocuSign a oltre 400 app esterne, tra cui Microsoft, Google, Salesforce e Zoom

Limiti di DocuSign

Il piano Starter ha un limite di cinque buste al mese

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento

Supporto clienti incoerente

Prezzi di DocuSign

Personale: $15/mese

$15/mese Standard: $45/mese per utente

$45/mese per utente Business Pro: $65/mese per utente

$65/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su DocuSign

G2: 4,5/5 (2.166 recensioni)

4,5/5 (2.166 recensioni) Capterra: 4,8/5 (8.227 recensioni)

10. Qwilr

via Qwilr Con Qwilr, le vostre proposte standard assumono un aspetto completamente nuovo. Invece dei soliti PDF o documenti Word, l'editor nativo senza codice vi permette di creare proposte interattive basate sul web, con immagini, video, fisarmoniche e calcolatori del ritorno sull'investimento, che si vedono benissimo su qualsiasi dispositivo. È anche possibile creare tabelle di prezzi dinamici in base alla scelta dei prodotti e della quantità del pacchetto da parte del client.

Visualizzate quante pagine avete creato, quali sono attive, quali hanno ricevuto un impegno e quali sono state accettate. Se state cercando un modo unico per farvi notare dai potenziali clienti e creare un'impressione duratura, dovreste dare un'occhiata a Qwilr.

Le migliori funzionalità/funzione di Qwilr

Regolare le proposte in tempo reale dopo il loro invio

Ricevere notifiche email quando i clienti visualizzano e firmano le offerte

Monitoraggio del tempo trascorso a leggere ogni blocco di contenuto delle vostre pagine

Connessione di Qwilr a HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe e Zapier

Limiti di Qwilr

Poche integrazioni native

Il piano Business non ha funzionalità/funzione chiave come il dominio personalizzato e i font

Prezzi di Qwilr

Business: $35/mese per utente

$35/mese per utente Azienda: $59/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Qwilr

G2: 4.5/5 (671 recensioni)

4.5/5 (671 recensioni) Capterra: 4.6/5 (381 recensioni)

Ecco come raggiungere più client con il software di gestione delle proposte

Ognuno di questi strumenti di gestione delle proposte è dotato di funzionalità/funzione uniche. La scelta di quello giusto vi aiuterà a a mantenere il vostro team organizzato chiudere più trattative e ottenere informazioni sull'ottimizzazione dei documenti di proposta e dei flussi di lavoro.

Ma se state prendendo in considerazione l'idea di una strumento di pianificazione della forza lavoro che si occupa di tutto, dalla stesura delle proposte all'esecuzione dei progetti dei client, fino alla gestione delle operazioni aziendali, ClickUp è lo strumento perfetto per questo lavoro. Riduce lo stress e le difficoltà nel passaggio dalla fase di proposta a quella di esecuzione. 🧘

Non c'è nemmeno bisogno di cercare il portafoglio. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e prova gratis tutte le sue funzionalità!