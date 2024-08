Notion vs. Google Docs: Quale strumento per prendere appunti è il migliore?

Il mondo ama gli scontri diretti: niente di meglio del dramma di due titani che si affrontano per contendersi il primo posto. E quando si tratta di app per prendere appunti notion contro Documenti Google è come Joe Frasier contro Muhammad Ali. Entrambi i pesi massimi hanno delle mosse, ma chi dei due ha il colpo del ko? 🥊

Lo scopriremo in questo scontro tra Notion e Documenti Google.

Confronteremo queste app fianco a fianco, esamineremo i pro e i contro di ciascuna piattaforma e stabiliremo quale sia la migliore app per prendere appunti una volta per tutte.

È il confronto dell'anno. È il Thrilla delle cartelle di Manila (o almeno l'equivalente digitale delle cartelle di Manila) e voi avete una postazione in prima fila. Scommettete quindi sulla migliore app per prendere appunti e preparatevi a sfidarvi.

Che cos'è Notion? Notion è una piattaforma basata sul web che può essere utilizzata per attività semplici come prendere note o complesse come la creazione di un wiki aziendale. Il layout è meno simile a quello di un word processor della vecchia scuola (à la Microsoft Word) e più simile a un'area di lavoro digitale.

Le pagine di Notion assomigliano più allo scorrimento infinito di una pagina web che a un foglio di carta. È ancora possibile esportare i documenti Notion in PDF e stamparli - perché ci deve essere qualcuno là fuori che stampa ancora - ma non si vedranno le interruzioni di pagina finché non si esporta. 🖨️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/projects-1400x875.png Notion e Google Documenti: Scheda progetti in Notion /$$$img/

tramite Notion Il vantaggio è che l'app si presenta come un'esperienza web digital-first. Lo svantaggio: È un'esperienza web. Se non si ha accesso a Internet, non si potrà accedere ai file di Notion o usare l'app per prendere note.

Funzionalità/funzione di Notion

Queste sono le basi della piattaforma Notion. Ora analizziamo in dettaglio le sue funzionalità/funzione.

1. Wiki

I wiki di Notion sono ideali per documentare i processi e creare una base di conoscenze a livello aziendale.

L'immancabile barra laterale consente di navigare tra le pagine con un solo clic, senza dover tornare alla tabella dei contenuti. I contenuti annidati aiutano a rimanere organizzati, mentre la condivisione delle conoscenze viene suddivisa per reparto o argomento. I blocchi sincronizzati condividono gli stessi contenuti in più luoghi, con un unico posto per gli aggiornamenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Notion_for\\\code(0144)/desktop\code(0144)/hero-1400x788.png Notion vs Documenti Google: screenshot dei wiki di Notion /%img/

via Notion

È facile configurare il proprio wiki utilizzando un file modello di base di conoscenza . Notion ne offre diversi attraverso la sua libreria di modelli.

2. Documenti

I documenti sono facili da formattare con blocchi che permettono di organizzare e riorganizzare i contenuti con la funzione drag-and-drop. Esistono più di 50 tipi di blocchi di contenuto, tra cui attivare/disattivare, video, immagini, equazioni matematiche, frammenti di codice, segnalibri web, menzioni @ e altro ancora.

Sono inoltre disponibili modelli di documenti per decine di casi d'uso, tra cui programmi di riunione , piano del progetto e proposte. Aggiungete una tabella dei contenuti per rendere il documento più facile da navigare e per evitare che il team si confonda.

3. Strumenti di collaborazione

I membri del team possono modificare i documenti contemporaneamente o taggarsi l'un l'altro nei commenti per fare domande, ottenere chiarimenti o assegnare una sezione del documento a qualcun altro.

Con diverse impostazioni di autorizzazione, è possibile concedere l'accesso a documenti diversi a singoli individui o a interi team. E per ogni documento si può scegliere chi può modificarlo, chi può solo commentarlo e chi può solo visualizzarlo.

4. IA

È ora possibile aggiungere Notion IA, un'applicazione di Strumento di IA per la presa di note integrato direttamente nell'app Notion. Può aiutare a riepilogare/riassumere e localizzare i contenuti nella base di conoscenza di Notion. Questa funzionalità/funzione potrebbe essere la chiave per sostituire i documenti Google.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Notion-AI.jpg Notion vs Google Documenti: screenshot dello strumento di IA per prendere appunti di Notion /$$$img/

via Notion

Da fare, però, con un costo aggiuntivo. È possibile aggiungere Notion IA ai piani a pagamento per un supplemento di 8 dollari per membro al mese o al piano Free per un supplemento di 10 dollari al mese.

Prezzi Notion

Notion è gratis per i singoli utenti e offre una struttura di prezzi a livelli per i team aziendali.

**Gratis

Plus: $8 per utente al mese

$8 per utente al mese Business: $15 per utente al mese

$15 per utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Che cos'è Google Documenti?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/google-docs.jpeg Notion vs Documenti Google: screenshot di note in Google Documenti /%img/

via GoogleDocumenti Google è familiare e la familiarità è confortante, come raggomitolarsi sotto la coperta fatta dalla nonna. 🧶

Familiare è anche facile da usare. Con l'aspetto di un software di elaborazione testi standard, Documenti sarà intuitivo per chiunque abbia mai usato Microsoft Word.

Ma non lasciate che la nostalgia vi faccia pensare che i documenti Google siano datati. La piattaforma offre funzionalità/funzione web come collaborazione in tempo reale e la possibilità di incorporare file multimediali. Anche se Google Documenti è un'applicazione basata sul web, dispone di una modalità offline che consente di continuare a lavorare sui documenti anche in assenza di connessione a Internet.

Funzionalità di Google Documenti

Per avere un'idea più precisa di come le funzionalità di Google Documenti siano paragonabili a quelle di Notion, le analizzeremo una alla volta.

1. Unità Google Drive è la base per tutti i documenti, i fogli di calcolo, le presentazioni e le cartelle. In pratica, tutto ciò che si crea in

Area di lavoro di Google sarà memorizzato in Google Drive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Google-Drive-Product-Example.png Visualizzazioni di Google Drive su mobile e desktop /$$$img/

via Google

Sebbene Drive non sia stato progettato specificamente per fungere da wiki, è possibile utilizzare cartelle per organizzarlo in una base di conoscenza. Ma quando le persone vogliono passare da un documento a un altro documento di Drive, devono prima tornare a quest'ultimo.

Poiché Google è un motore di ricerca, non sorprenderà nessuno sapere che la ricercabilità è uno dei punti di forza di Google Drive. È possibile inserire qualsiasi cosa nella barra di ricerca dell'unità e verranno visualizzati tutti gli elementi che contengono quella frase, in modo da non perdere mai il monitoraggio dei documenti.

2. Documenti

Documenti Google è stato originariamente progettato come un elaboratore di testi e ha tutte le funzionalità/funzione che ci si aspetta da uno di essi. Ci sono molte opzioni di formattare, tra cui decine di font, intestazioni, punti elenco, interruzioni di pagina, interruzioni di sezione e altro ancora.

Inoltre, è possibile inserire contenuti multimediali ricchi, come immagini e video (che possono essere estratti dal proprio disco rigido o trovati e incorporati da una ricerca su Internet), tabelle, disegni, grafici, emoji, smart chip, elenchi a discesa e note a piè di pagina.

Il programma ha sempre incluso una matrice di modelli, come curriculum, lettere, ricette, proposte di progetti, note di riunioni, brochure e altro ancora. Nei documenti è disponibile anche la visualizzazione dei contorni, che genera automaticamente una tabella dei contenuti nella barra laterale in base ai titoli del documento.

Inoltre, Google ha recentemente rilasciato una serie di nuove funzionalità/funzioni:

Passare da una visualizzazione a pagina a una senza pagina (o a scorrimento infinito)

Utilizzo di blocchi per creare note di riunioni, bozze di email, una roadmap di prodotti e altro ancora

la funzionalità "Riepilogo documento" crea automaticamente un riepilogo/riassunto generato dall'IA delle note

3. Strumenti di collaborazione

Documenti Google è il padre fondatore dei documenti collaborativi. Permette a più membri del team di lavorare contemporaneamente su un documento. Inoltre, dispone di funzionalità/funzione di commento e di un intervallo di autorizzazioni, tra cui solo commenti, solo visualizzazione e modifiche complete.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Google-Docs.jpg Persone che collaborano utilizzando Google Documenti /$$$img/

tramite Google

La cronologia delle versioni consente di vedere tutte le modifiche apportate al documento e chi le ha apportate. Consente inoltre di tornare a una versione precedente se si verificano errori. Una nuova funzionalità/funzione di live chat consente di discutere un documento in tempo reale senza lasciare commenti.

4. Integrazioni

Documenti Google offre integrazioni che si integrano perfettamente con l'intera area di lavoro. È possibile aggiungere facilmente documenti a Google Calendar riunioni, collegarli da fogli di calcolo, includerli in cartelle condivise e altro ancora attraverso un'interfaccia di facile utilizzo. Con Google Workspace Labs, è possibile utilizzare l'area di lavoro sperimentale di Google Strumenti di IA di Google nei Documenti Google per scrivere più velocemente, modificare, riscrivere o riepilogare/riassumere.

Oltre all'area di lavoro di Google, Google stessa non offre altre integrazioni. Ma quasi tutti gli strumenti software in circolazione, da Slack a Figma, a Salesforce -ha creato le proprie integrazioni con l'area di lavoro di Google. Potrebbe essere più semplice elencare i programmi che non possono connettersi a Documenti Google.

Prezzi di Google Documenti

Google Documenti è gratis per gli utenti privati, ma se avete un team numeroso, prevedete di archiviare molti file e volete usarlo insieme ad altre app di Google, potreste voler sottoscrivere un piano aziendale di Google Workspace.

**Gratis

Business Starter: $6 per utente al mese

$6 per utente al mese Business Standard: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Business Plus: $18 per utente al mese

$18 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Notion vs. Google Documenti: Funzionalità/funzione a confronto

È il momento del testa a testa. Lasceremo che queste app si sfidino per quattro round e dichiareremo il vincitore di ogni round. 🤼

Usabilità

Sebbene Notion non richieda alcuna competenza tecnica, la sua interfaccia, piuttosto semplice da usare, sarà meno familiare per la maggior parte dei nuovi utenti rispetto all'interfaccia di Google Documenti. A differenza di Documenti Google, la curva di apprendimento è ripida e potrebbe essere necessario programmare delle esercitazioni su Notion quando si introduce il programma.

Sia Notion che Google Documenti sono dotati di app per iOS e Android, che ne facilitano l'accesso da telefono, iPad o tablet. Notion offre anche app desktop per Mac e Windows, mentre l'uso di Google Documenti su desktop è possibile solo attraverso il browser.

Anche se Notion ha app per desktop, non è disponibile offline, mentre Google Documenti lo è. Nel complesso, dobbiamo dare a Documenti Google il vantaggio per quanto riguarda la facilità d'uso.

Formattazione

Prima che Google Documenti introducesse le sue nuove funzionalità/funzione all'inizio dell'anno, Notion avrebbe vinto il premio per la formattazione. Ma con la matrice di nuove opzioni di formattazione di Google Documenti, la possibilità di passare dalla vista pagina allo scorrimento infinito e l'introduzione dei blocchi, dobbiamo dire che Google Documenti ha raggiunto, se non superato, Notion.

Notion offre una migliore formattazione per l'organizzazione di un wiki aziendale, ma questo è tutto. Quando si tratta di formattare i documenti veri e propri, Google è migliore.

Collaborazione

Sia Notion che i documenti Google offrono collaborazione in tempo reale e strumento di produttività con la possibilità di concedere diversi livelli di accesso a diversi utenti, tra cui l'accesso completo alla modifica, l'accesso ai soli commenti e l'accesso alla sola visualizzazione.

Ci piace che Notion permetta di creare team e di stabilire autorizzazioni a livello di team. Come contropartita, Notion non ha la funzionalità di chattare dal vivo che Google Documenti ha appena aggiunto. Questo round è un pareggio.

Prezzo

Sia Notion che Google Documenti offrono piani Free per i singoli utenti e piani tariffari differenziati per gli utenti aziendali. Ma l'area di lavoro di Google ha un paio di opzioni di prezzo in più e il piano a pagamento più economico parte da un paio di dollari in meno al mese. Se si aggiunge che si ottengono più app a parità di prezzo, Google Documenti si aggiudica questo round.

Notion vs. Google Documenti su Reddit

Se gli utenti di Reddit dovessero giudicare questa battaglia, molti di loro la darebbero in parità e direbbero di usare entrambe le piattaforme. 👯

Molte delle discussioni tra Notion e Documenti Google su Reddit sottolineano che Notion consente di incorporare Documenti Google e Fogli Google. Si consiglia quindi di mantenere entrambe le app per casi d'uso diversi: Google Area di lavoro per la documentazione approfondita e Notion per il wiki aziendale.

Tuttavia, diversi utenti di Reddit si sono espressi a favore di Documenti Google rispetto a Notion. 🏆

Molti di questi utenti hanno apprezzato l'accesso offline ai loro documenti (gestione della conoscenza). Altri ritengono che Notion, pur svolgendo più funzioni, non ne svolga nessuna particolarmente bene.

Ad esempio, sia Google Documenti che Notion hanno fogli di calcolo e tabelle che si possono aggiungere ai documenti. Tuttavia, gli strumenti di produttività di Notion non possono essere utilizzati per eseguire calcoli complessi come quelli di Excel e di Fogli Google .

E anche se Notion offre un servizio di base gestione delle attività sebbene abbia funzionalità/funzione come la possibilità di creare una lavagna Kanban, non dispone di automazioni, attività secondarie o trigger di eventi integrati. Queste funzionalità/funzione sono di serie in altri strumenti di gestione delle attività presenti sul mercato, come ad esempio Trello , Jira, Asana e ClickUp.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Notion e Google Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image17-1400x1027.png Collaborazione e modifica in ClickUp Documenti /$$$img/

Creare bellissimi documenti e wiki aziendali con ClickUp Docs

Sappiamo che non è convenzionale, ma sembra che un altro concorrente stia entrando nel ring. ClickUp ha funzionalità/funzioni che rivaleggiano con le migliori qualità di Notion e dei Documenti Google. E questa app è pronta a mostrarvi perché è il nuovo campione dei pesi massimi della presa di note. 💪

ClickUp Documenti Documenti ClickUp offrono documenti estremamente personalizzabili, grazie all'enorme libreria di opzioni di formattazione che ClickUp mette a disposizione, tra cui:

Tabelle dei contenuti

Intestazioni, banner e divisori

Segnalibri e allegati

Tabelle

Immagini e video

Pulsanti e widget

Blocchi di codice

Inoltre, le attività collegano istantaneamente i documenti agli strumenti di project management di ClickUp. Aggiungete questi elementi con con i comandi slash per formattare in modo rapido.

Le pagine vengono visualizzate con un layout a scorrimento infinito, ma è anche possibile aggiungere interruzioni di pagina e visualizzare le pagine e le sottopagine del documento in una barra laterale. La navigazione nella barra laterale facilita anche la creazione e l'organizzazione di un wiki aziendale. Inoltre, con I modelli ClickUp e inizierete a formattare i documenti in un attimo.

I documenti di ClickUp favoriscono inoltre la collaborazione in tempo reale grazie alla modifica simultanea, ai commenti, ai tag @ e alla possibilità di convertire qualsiasi testo di ClickUp in un'attività e di assegnarla a uno dei membri del team.

Le impostazioni avanzate per le autorizzazioni consentono di rendere un documento pubblico, privato o protetto e di condividere i documenti con i collaboratori tramite un invito o un collegato.

Ulteriori funzionalità/funzione in questo documento video tutorial di ClickUp Documenti .

ClickUp Blocco Note

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image24.gif Funzionalità del blocco note di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il Blocco note di ClickUp per aggiungere modifiche al testo come liste di controllo, intestazioni e stili per organizzare istantaneamente i vostri pensieri

Per prendere rapidamente le note, invece di una documentazione formale, la funzione ClickUp Blocco Note consente di annotare i propri pensieri, creare liste di controllo, prendere note per le riunioni e trasformare gli elementi in attività tracciabili con un solo clic. È uno strumento di produttività facile da usare che porterà i vostri elenchi da fare a terminati.

Inoltre, potete accedere alle vostre note da un'estensione di Chrome nel browser o dall'app ClickUp per iOS o Android.

ClickUp AI ClickUp AI non è il solito strumento di IA. Sì, può facilitare la stesura dei documenti grazie alle funzionalità di IA generativa, riepilogare/riassumere e modificare. Ma Da fare anche centinaia di altre attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\\_PMO-Project-Brief.gif Scrittura di un brief di progetto utilizzando ClickUp AI /$$$img/

Usate ClickUp AI per creare un brief di progetto in un lampo

ClickUp AI è pre-programmato con prompt specifici per le mansioni dei membri del vostro team, in modo che possano capire come iniziare a usarlo immediatamente. Sia che vogliate usare questo Strumento di IA per le riunioni se si tratta di documentazione sui requisiti del prodotto, creazione di piani di progetto, reportistica sullo stato di avanzamento o guide di stile del marchio, il valore di questo strumento è evidente in un istante.

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre anche un piano gratuito per iniziare o prezzi differenziati per team di tutte le dimensioni.

**Free Forever

Unlimitato: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Bonus:_

**Notion Vs Todoist_

!

Iniziare a prendere nota con ClickUp

Nel confronto tra i documenti Google e Notion, dobbiamo dichiarare Google vincitore. Ha un leggero vantaggio grazie al suo design familiare e user-friendly e al numero più ampio di opzioni di prezzo.

Ma c'è un nuovo concorrente nell'arena della presa di note. ClickUp Documenti consente di documentare tutti i processi, le riunioni e altro ancora. È possibile incorporare contenuti multimediali, creare un wiki aziendale e navigare facilmente tra tutte le informazioni grazie a funzionalità/funzione di ricerca e contenuti annidati.

ClickUp unisce anche il vostro team con la collaborazione in tempo reale e la possibilità di collegare i documenti alle attività nella vostra azienda Bacheca di ClickUp per il project management . Ci sono centinaia di modelli tra cui scegliere e l'IA integrata può aiutarvi a documentare più velocemente e a ottenere più risultati. Iscrivetevi gratuitamente e scopri perché ClickUp è il nuovo campione di note. 💪