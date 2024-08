7 modelli gratuiti di elenchi di contatti per una gestione semplice

Quante volte vi è capitato di perdere un'importante telefonata di vendita o un follow-up perché eravate sepolti in fogli di calcolo disorganizzati, lunghe e-mail o appunti scarabocchiati... alla ricerca di quell'unico contatto?

Ci siamo già passati e sentiamo il vostro dolore.

Se volete porre fine alla frustrazione, dire addio al disordine e gestire tutti i vostri contatti importanti senza sforzo, continuate a leggere fino alla fine. Abbiamo preparato un elenco di 7 modelli gratuiti di elenchi di contatti per aiutarvi a raccogliere, organizzare e semplificare il processo di gestione dei contatti.

Che cos'è un modello di elenco contatti?

Un modello di elenco di contatti è come una rubrica digitale che vi aiuta a tenere traccia dei dettagli dei contatti in modo organizzato. E non si limita ai nomi e ai numeri di cellulare: include anche altri dettagli come i titoli di lavoro, le e-mail, le sedi, i contatti dei social media e altro ancora.

Con questo hub organizzato di informazioni, avrete sempre un accesso rapido a tutti i contatti di cui avete bisogno.

Gestite i dettagli dei contatti, i numeri di cellulare, le e-mail e altro ancora all'interno di un'area ordinabile Lavagna Kanban vista o vista elenco

Sia che stiate raggiungendo un elenco di fornitori un buon modello di elenco di contatti diventa lo strumento migliore per garantire una comunicazione fluida, un follow-up tempestivo e relazioni solide. 🤝

Cosa rende un buon modello di elenco contatti?

Gestire i contatti è un gioco da ragazzi con il modello giusto. Ecco una panoramica delle caratteristiche principali da ricercare in un modello di elenco di contatti, in modo da poter trovare facilmente quello migliore per le vostre esigenze:

Semplicità: Cercate un design pulito con colonne e intestazioni chiare che rendano facile l'inserimento, la visualizzazione e il recupero delle informazioni

Cercate un design pulito con colonne e intestazioni chiare che rendano facile l'inserimento, la visualizzazione e il recupero delle informazioni **Campi personalizzati: il modello giusto dovrebbe consentire di aggiungere, rimuovere o modificare i campi per catturare tutti i dati rilevanti per il vostro sito database dei clienti

Strumenti di collaborazione: Dovreste essere in grado di condividere e collaborare con altri sul vostro modello, soprattutto se lavorate con un team

Dovreste essere in grado di condividere e collaborare con altri sul vostro modello, soprattutto se lavorate con un team Compatibilità multipiattaforma: Sia che si tratti di un PC, di un tablet o di un dispositivo mobile, il modello deve funzionare perfettamente su tutti i dispositivi

Sia che si tratti di un PC, di un tablet o di un dispositivo mobile, il modello deve funzionare perfettamente su tutti i dispositivi Scalabilità: Il modello scelto deve funzionare bene sia con 50 contatti che con 5.000, senza impattare sulle prestazioni

Il modello scelto deve funzionare bene sia con 50 contatti che con 5.000, senza impattare sulle prestazioni Integrazione: Un buon modello si integra facilmente con gli altri software utilizzati nella vostra azienda (come ad esempio Sistemi CRM e software di gestione dei progetti ) per un flusso di dati fluido. Inoltre, è utile che i vostri modelli possano essere modificati, scritti o corretti con l'aiuto di Strumenti di intelligenza artificiale

ClickUp AI consente ai team di vendita di essere più sicuri nelle loro comunicazioni, correggendo, accorciando o redigendo i messaggi e-mail

7 modelli di elenchi di contatti per una gestione semplice nel 2024

Abbiamo raccolto sette modelli di elenchi di contatti progettati per aiutarvi a rimanere organizzati e ad aumentare la vostra produttività, in modo che voi e i vostri contatti possiate vivere per sempre felici e contenti. Scopriamoli. 👀

1. Modello di elenco contatti ClickUp

Tenete traccia di tutti i vostri contatti con questo modello di elenco contatti ClickUp versatile e facile da usare per i principianti

Se siete alla ricerca di un sistema facile da usare per gestire i dettagli di contatto dei vostri lead, clienti,

gruppi di soci

fornitori e partner, il

Modello di elenco contatti ClickUp

è quello che fa per voi. Dispone di campi personalizzati per catturare ogni dettaglio: fonte, e-mail, azienda, portafoglio, posizione, inizio di conversazione e ultimo commento.

Dispone inoltre di più viste per visualizzare i dati e trovare rapidamente i contatti che corrispondono a criteri specifici:

Elenco dei contatti: Un elenco di contatti multipli classificati in base al loro stato (ad esempio, primo contatto, lead, trattativa, inattivo, disimpegnato e attivo)

Un elenco di contatti multipli classificati in base al loro stato (ad esempio, primo contatto, lead, trattativa, inattivo, disimpegnato e attivo) Sourcing: Una vista della scheda dei contatti raggruppati in base alla loro fonte (ad esempio, referral, sito web, famiglia, amici e altri)

Una vista della scheda dei contatti raggruppati in base alla loro fonte (ad esempio, referral, sito web, famiglia, amici e altri) Localizzazione: Una vista su mappa per visualizzare la posizione dei contatti attivi

Una vista su mappa per visualizzare la posizione dei contatti attivi Per posizione: Un elenco dei contatti attivi raggruppati in base al loro titolo di lavoro

Avete bisogno di trovare rapidamente i dettagli di un contatto? Basta digitare il nome o una parola chiave correlata nella barra di ricerca di ClickUp per ottenere risultati in pochi secondi.

Inoltre, non c'è bisogno di inserire manualmente nuove voci di contatto ogni volta. È possibile condividere il programma integrato

Visualizzazione del modulo

con altri, in modo che possano inserire i loro dati direttamente nell'elenco dei contatti, assicurando che sia accurato e sempre aggiornato. ✔️

Questo modello di elenco telefonico, come tutti gli altri modelli ClickUp, viene portato con voi ovunque siate. Potete visualizzarlo e modificarlo da qualsiasi luogo e vedere i vostri dati sincronizzati senza problemi su tutti i vostri dispositivi.

Scarica questo modello

2. Modello di elenco di contatti aziendali ClickUp

Organizzate e accedete ai contatti dei dipendenti con il modello di elenco dei contatti dei dipendenti di ClickUp

Mantenere le informazioni di contatto dei dipendenti aggiornate e facilmente accessibili può essere una vera sfida. Quante volte avete avuto bisogno di contattare un dipendente o di condividere gli aggiornamenti del reparto, ma non siete riusciti a trovare rapidamente le sue informazioni professionali? Ecco dove

Modello di elenco di contatti aziendali di ClickUp

viene fornito in.

Con oltre 10 campi personalizzati, non vi sfuggirà nessun dettaglio dell'elenco dei contatti. È possibile registrare tutto, dall'e-mail e dal numero di telefono di un dipendente al suo contatto di emergenza, all'interno del campo

Vista tabella

-un processo simile alla creazione di un elenco di contatti stampabile in

Microsoft Excel

o Google Sheets.

L'inserimento dei dati è estremamente facile e preciso con il modulo nativo. I dipendenti nuovi ed esistenti possono inserire e aggiornare le loro informazioni di base, riducendo il rischio di dati imprecisi e non aggiornati.

E se avete bisogno di informare il vostro team sugli aggiornamenti della scheda di contatto, la funzionalità e-mail integrata di ClickUp è molto utile. Utilizzatela per informare rapidamente il vostro team senza dover cambiare applicazione. Bello, vero?

Ma ecco la parte più interessante. Come amministratore, potete anche impostare

Cruscotti ClickUp

per visualizzare il carico di lavoro del team, l'avanzamento delle attività e lo stato degli obiettivi aziendali.

Questo modello di elenco dei contatti dei dipendenti è il vostro sportello unico per

gestire i dipendenti

mantenendo i loro contatti organizzati, aggiornati e a portata di mano.

Scarica questo modello

3. Modello di elenco delle parti interessate di ClickUp

Tenere traccia degli stakeholder interni ed esterni in un elenco ClickUp

Costruire solide relazioni con gli stakeholder è fondamentale per portare a termine con successo i progetti. E non si tratta solo di conoscere i loro nomi. Si tratta di capire i loro ruoli, preferenze e interessi.

È proprio qui che il

Modello di elenco degli stakeholder di ClickUp

è utile. È stato ideato per tenere impegnati gli stakeholder e assicurarsi che i loro interessi siano in linea con gli obiettivi del progetto.

Usatelo per annotare i dettagli chiave di ogni stakeholder, come il titolo, il canale di comunicazione preferito, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e l'indirizzo postale. Così, quando sarà il momento di contattarli, avrete tutto ciò che vi serve per una conversazione fluida e produttiva.

Non tutti gli stakeholder sono uguali e questo modello lo capisce. Permette di segmentare gli stakeholder in base alla loro natura interna o esterna, al loro livello di interesse e di influenza e alle loro aspettative. In questo modo, potrete adattare la vostra comunicazione a ciascun gruppo. 👪

C'è di più. Rimanete al passo con i tempi con la vista Calendario, dove potete programmare dei check-in regolari per mantenere tutti sulla stessa pagina. E con le notifiche di ClickUp, riceverete promemoria tempestivi per assicurarvi di non perdere mai una scadenza per le attività programmate.

Scarica questo modello

4. Modello di elenco dei media ClickUp

Semplificate i flussi di lavoro per la gestione dei media con il modello di elenco dei media di ClickUp

Probabilmente starete pensando: "Perché stiamo parlando di un modello di lista media in un articolo sui modelli di lista contatti?"

Il fatto è che la gestione delle risorse multimediali, anche se non si tratta di contatti tipici, ha un terreno comune. Entrambi implicano l'organizzazione, l'accessibilità e la garanzia che le persone giuste abbiano i dettagli giusti al momento giusto.

Se vi siete mai occupati di media, conoscete la fatica di tenere traccia di idee, ricerche e risorse. È come cercare di prendere i coriandoli in un uragano.

Per fortuna, potete trasformare questo caos in chiarezza con

Modello di elenco dei media di ClickUp

. Si tratta di un hub centrale per organizzare tutte le risorse multimediali, sia che si tratti di un'idea, di appunti di ricerca o di registri di riunioni.

Avete bisogno di fornire un contesto più ampio? Nessun problema. Potete allegare documenti, modelli e altri materiali di supporto proprio qui, in modo che nulla vada perso. E se avete bisogno di costruire questi documenti da zero, potete farlo all'interno di

Documenti ClickUp

insieme al vostro team.

Specificate la visibilità di ogni risorsa per il reparto interessato o per team specifici all'interno del reparto. E se vi piace tenere sotto controllo i progressi, potete spostare ogni risorsa attraverso fasi come "Idea", "Progettazione", "Revisione", "Approvato" e "Completato"

Questo modello porta organizzazione, chiarezza e collaborazione continua nella gestione dei media. Se i vostri flussi di lavoro prevedono l'utilizzo di più risorse multimediali, questo modello potrebbe essere il vostro nuovo migliore amico. 🤩

Scarica questo modello

5. Modello di elenco ClickUp

Ottenete una panoramica completa dei dati dei vostri dipendenti con il modello di elenco di ClickUp

Ricordate il modello di elenco dei contatti aziendali che abbiamo visto in precedenza? Bene, il modello

Modello di elenco ClickUp

fa un ulteriore passo avanti. È fatto su misura per i dipartimenti delle risorse umane che desiderano una visione completa di ciascun dipendente.

Questo modello include informazioni personali come foto, brevi biografie, compleanni e dettagli professionali chiave come titoli di lavoro, supervisori diretti e sedi degli uffici. Inoltre, contiene informazioni specifiche come le date di assunzione, i tipi di impiego e gli orari delle buste paga.

Se state cercando di costruire una cultura del lavoro interattiva per aumentare la motivazione dei dipendenti c'è spazio per memorizzare le competenze, gli hobby e gli interessi dei dipendenti.

Anche se sembra molto, ClickUp fa in modo che l'elenco dei dipendenti non sia opprimente grazie alle sue diverse modalità di visualizzazione. Che si tratti di un riepilogo dei reparti, di una rapida occhiata ai nuovi volti o di una visualizzazione geo-localizzata dei membri attivi del team, questo modello ha tutte le carte in regola.

Scarica questo modello

6. Modello di elenco aziendale ClickUp

Raccogliete, organizzate e tenete traccia delle vostre collaborazioni aziendali con il modello di elenco aziendale ClickUp

Il

Modello di elenco aziendale ClickUp

è simile al modello di elenco dei contatti, ma con una differenza fondamentale: è stato progettato per gestire i contatti delle aziende con cui si collabora o si diventa partner per gestire la propria attività. Fate in modo che collaboratori e partner inizino a compilare questo modello di elenco di contatti aziendali, condividendolo via e-mail e sui social media o incorporandolo nel vostro sito web. Catturate dettagli come la categoria dell'azienda, la descrizione del prodotto/servizio, l'e-mail e il numero di telefono dell'azienda, l'ubicazione e l'e-mail e il numero di telefono della persona da contattare.

Visualizzate e aggiornate lo stato dei vostri contatti commerciali facendoli passare attraverso le seguenti fasi: Prospect, In Talks, Active Contact, Inactive e Archived. Questa rapida istantanea vi aiuta a dare priorità all'impegno e ai follow-up.

La posizione gioca spesso un ruolo strategico nelle decisioni aziendali. Con la vista Business Location è possibile visualizzare la distribuzione geografica dei contatti su una mappa. Questo può essere uno strumento utile quando si pianifica la logistica, si valutano le partnership o si cercano opportunità in nuove regioni.

Scarica questo modello

7. Modello di modulo di contatto cliente ClickUp

Centralizzate e tracciate le richieste di informazioni con il modello di modulo di contatto di ClickUp

Gestione delle relazioni con i clienti

è fondamentale per aumentare la fedeltà dei clienti, promuovere l'innovazione continua e raggiungere gli obiettivi aziendali. Non si tratta solo di offrire ottimi prodotti o servizi, ma anche di ascoltare i clienti e farli sentire apprezzati.

Con

Modello di modulo di contatto con i clienti di ClickUp

è in grado di dimostrare ai clienti che ci tenete a loro e che apprezzate i loro suggerimenti. Utilizzatelo per raccogliere ordini, contatti personali, richieste e feedback dei clienti.

Ogni invio di modulo diventa immediatamente un

in ClickUp

. In questo modo è possibile assegnare gli invii ai membri giusti del team, impostare le scadenze e aggiungere le priorità. E non dovrete gestire queste fasi manualmente. Impostazione

Automazioni ClickUp

per eseguirle in modo che i membri del team possano mettersi subito al lavoro. 🧑‍💻

La vista Elenco consente a voi e al vostro team di tenere traccia di tutte le richieste dei clienti in un unico spazio. E se preferite un layout più visivo, passate alla vista Scheda per visualizzare i tassi di completamento e aggiornare rapidamente lo stato di un'attività da Nuova richiesta a In revisione a Bloccata a Completata.

Se state cercando di adottare un approccio incentrato sul cliente per far crescere la vostra piccola impresa e mantenere i vostri clienti felici e soddisfatti, questo modello rende tutto più semplice.

Scarica questo modello

I vostri contatti sono a portata di clic con ClickUp

Sia che siate a capo di un progetto, che stiate gestendo un team o che stiate semplicemente cercando potenziali clienti e partner, un elenco di contatti organizzato vi fa risparmiare tempo ed evita inutili grattacapi.

Il bello di un modello di elenco contatti in ClickUp è che è facile da usare, completamente personalizzabile, accessibile su tutti i dispositivi, viene fornito con una guida iniziale e si inserisce facilmente in qualsiasi stack tecnologico.

E con la potenza delle sue funzionalità di ricerca avanzata, dei filtri e delle visualizzazioni, trovare il contatto giusto diventa facile come una leggera brezza, permettendovi di incanalare le vostre energie e la vostra attenzione verso la creazione di connessioni più forti e l'avanzamento dei vostri obiettivi. 🙌

Oltre al monitoraggio dei contatti, ClickUp ha

Modelli CRM

per la gestione delle relazioni con i clienti e altri 1.000 modelli per semplificare i flussi di lavoro aziendali. E potete ottenerli tutti gratuitamente.

Registratevi per un account ClickUp

oggi.