Migliori alternative e concorrenti di Workona nel 2024

Le schede aperte possono essere dei mostri divoratori di RAM. A nessuno piace destreggiarsi tra decine di schede diverse mentre Da fare. È probabile che anche al browser non piaccia.

È risaputo che le schede aperte il disordine provoca stress sul lavoro . Questo non riguarda solo le scrivanie disordinate, ma anche l'area di lavoro digitale. Fortunatamente, app ed estensioni del browser come Workona aiutano a organizzare il lavoro con un gestore di schede per tenere tutte le informazioni rilevanti in un unico spazio.

Raggruppare le schede e organizzare gli elenchi di cose da fare, soprattutto se si tratta di account multipli, è un modo rapido per evitare di saltare da una piattaforma all'altra o da un browser all'altro.

Workona è molto popolare grazie a funzionalità/funzione come la sincronizzazione automatica tra i dispositivi, la sospensione delle schede, il salvataggio automatico, una pratica dashboard per la gestione delle schede e le integrazioni di terze parti. Tuttavia, l'app non è adatta a tutti: per istanza, si potrebbe desiderare una maggiore versatilità o un processo di configurazione più semplice.

In questo articolo vi sveleremo le migliori alternative a Workona. Esaminate le loro funzionalità/funzione e i loro prezzi e trovate lo strumento perfetto in grado di snellire i vostri flussi di lavoro . ✅

Che cos'è Workona?

Workona è un organizzatore di aree di lavoro basato su browser. Con questo pratico strumento, è possibile creare schede separate per ogni progetto su cui si sta lavorando o raggruppare insieme app e piattaforme rilevanti. È possibile creare una scheda Workona per i progetti, aggiungere note, allegare documenti e invitare i membri del team a contribuire.

Via Lavorare Sebbene Workona abbia i suoi vantaggi, ci sono alcuni motivi per cui potreste considerare un'alternativa. Ad esempio, non vi piace il fatto che la piattaforma acceda alla cronologia del browser per fornire i suoi servizi o che non disponga di sufficienti video tutorial per alcune funzionalità/funzione.

$$$a Cosa cercare in un'alternativa a Workona

Esistono molti strumenti con funzionalità simili a quelle di Workona: il problema è trovarne uno che si adatti al vostro modello di lavoro. Per godere della massima funzione, ecco alcuni aspetti su cui concentrarsi:

Funzionalità/funzione di visualizzazione: La piattaforma dovrebbe offrire una dashboard per la gestione delle schede che funga da centro di controllo, aiutandovi a visualizzare i progetti e le attività, gli elenchi di cose da fare e le attività da svolgeregestire le risorse2. Gestione dei documenti: Dovrebbe offrire uno spazio centralizzato per la creazione, l'archiviazione e il lavoro sui documenti relativi al progetto Integrazioni: Deve integrarsi perfettamente con le app per la collaborazione,gestione del flusso di lavoro,monitoraggio delle abitudinie la comunicazione, in modo da non dover passare da una piattaforma all'altra o da schede aperte Opzioni di collaborazione: Workona ha funzionalità/funzione limitate, ma molti strumenti popolari per l'organizzazione e la gestione del team sono dotati di funzionalità di alto livello, come ad esempiolavagne onlinemodifica in tempo reale e thread di commenti per gestire facilmente le attività Versatilità: Dovrebbe funzionare senza problemi su diverse piattaforme, dai computer desktop agli smartphone, offrendo la flessibilità di monitorare il lavoro da qualsiasi luogo

Migliori alternative a Workona nel 2024

Abbiamo controllato decine di alternative a Workona, da gestori di schede ed estensioni per browser a organizzatori di attività, e abbiamo elencato le 9 migliori che offrono le funzioni più efficienti.

Senza ulteriori indugi, iniziamo! 🌚

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Come top project management e attività clickUp aiuta a organizzare più aree di lavoro alla volta. È un'alternativa perfetta a Workona se si desidera snellire flussi di lavoro complessi, ridurre al minimo i costi di gestione il passaggio da un contesto all'altro e da fare più velocemente per progetti di grande importanza senza sentirsi sopraffatti.

Mantenete le vostre risorse in forma smagliante con Documenti ClickUp -Uno spazio unico dove voi e il vostro team potete creare, modificare e condividere documenti. Collegate i documenti alle attività e conservate tutti i dati contestuali in un unico luogo.

Volete visualizzare a volo d'uccello i vostri progetti? È possibile con ClickUp dashboard ! Ottenete informazioni in tempo reale su ogni aspetto dei flussi di lavoro dei vostri progetti, individuate le aree di miglioramento, monitorate il tempo e gestite i carichi di lavoro con 15+ visualizzazioni e oltre 50 widget.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Utilizzate ClickUp per potenziare i flussi di lavoro multi-stream con solide funzionalità di monitoraggio e analisi

L'ordinamento delle attività è un gioco da ragazzi con ClickUp Kanban Boards -Trascinate le attività per classificarle in base al loro stato. Altre viste di visibilità sono Carico di lavoro, Gantt ed Elenco.

La collaborazione in ClickUp non è mai un problema, grazie a Lavagne online di ClickUp . Queste lavagne online sono ideali per il brainstorming in tempo reale. Se non volete costruire la vostra lavagna online da zero, usate i modelli. Il Modello di lavagna online del flusso di processo di ClickUp è eccellente per organizzare i team con elenchi di attività, liste di controllo e commenti.

ClickUp si integra con oltre 1.000 app per aiutarvi a creare un ambiente di lavoro centralizzato senza dover saltare avanti e indietro tra le schede.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizzazione completa di lavori e progetti

ClickUp Documenti per la gestione centralizzata dei documenti

ClickUp Whiteboards per una collaborazione senza interruzioni

Monitoraggio nativo del tempo

1,000+Integrazioni ClickUp* ClickUp Dashboard per una visibilità completa dell'area di lavoro di ClickUp

1,000+modelli per il flusso di lavoro per diversi casi d'uso

Disponibili come app e estensioni per il browser per dispositivi mobili, per il desktop e per il computer

A portata di manoAutomazioni ClickUp per eliminare le attività ripetitive Limiti di ClickUp

Ci vuole tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzione

L'app mobile potrebbe essere migliorata

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Tablerone

Via: Tablerone Non confondete questa piattaforma con Toblerone, il famoso marchio svizzero di cioccolato. 🍫

Tablerone è una piattaforma progettata per gli accumulatori di schede. Chi ha il coraggio di aprire più di 50 schede sul proprio browser o di salvarle per dopo. Anche se qualcuno potrebbe dire che sono troppe schede, questo strumento di gestione delle schede è la soluzione per evitare gli arresti anomali del browser che consumano tutta la CPU.

Tablerone riduce al minimo il disordine del browser grazie al salvataggio automatico: ogni sessione attiva viene salvata in modo da potervi tornare in seguito senza perdere informazioni. Se non si assegna un nome alla sessione, Tablerone lo farà per voi utilizzando il nome della prima scheda aperta.

Organizzare le sessioni di Tablerone è facile. Salvate schede specifiche facendo clic sul pulsante di estensione sul lato destro della barra degli indirizzi, oppure utilizzate il pulsante Ctrl per selezionare e salvare più schede.

Create sessioni per separare le attività di lavoro da quelle di navigazione privata, personalizzate l'ordine delle schede e utilizzate le opzioni di filtraggio delle parole chiave per trovare le sessioni desiderate in un batter d'occhio.

Le migliori funzionalità/funzione di Tablerone

Semplici funzionalità/funzione per organizzare le schede

Salvataggio automatico abilitato (oltre a opzioni di scarto automatico delle schede)

Filtraggio avanzato delle parole chiave per districarsi tra le numerose schede

Funzionalità di personalizzazione delle sessioni per una gestione efficiente delle schede

Limiti di Tablerone

Per il momento lavora solo su Google Chrome

La modalità Sleep automatica può causare interruzioni inattese

Prezzi di Tablerone

Free con l'opzione di donazione alla piattaforma

Valutazioni e recensioni di Tablerone

Caccia al prodotto : 4.7/5 (15+ recensioni)

: 4.7/5 (15+ recensioni) Alternativa a: 5/5 (meno di 10 recensioni)

3. tabXpert

Via: schedaXpert Ogni scheda aperta nel browser consuma una parte della memoria del sistema e mette a dura prova la CPU. Perché non migliorare la vostra navigazione e aumentare le prestazioni con tabXpert?

Questa piattaforma consente di creare sessioni di navigazione dedicate, chiamate anche aree di lavoro. Ogni sessione è composta da schede attive, cronologia delle schede chiuse e segnalibri. Poiché tutto viene salvato automaticamente, è sempre possibile riprendere da dove si era interrotto.

Utilizzate lo strumento di trascinamento per riorganizzare le schede all'interno delle sessioni. Condividete i collegamenti con i vostri colleghi e utilizzate gli scorciatoi da tastiera per cambiare scheda e migliorare la produttività. È anche possibile importare i segnalibri di Google Chrome e applicare filtri e tag per organizzarli.

Un'altra funzionalità/funzione che apprezzerete è la sincronizzazione cloud: potete eseguire il backup dei vostri dati e accedervi da qualsiasi dispositivo supportato. Lo strumento offre interfacce a comparsa, a scheda e a finestra per una maggiore flessibilità.

Le migliori funzionalità/funzione di tabXpert

Il design drag-and-drop rende la gestione delle schede un gioco da ragazzi

Il salvataggio automatico impedisce la perdita di pagine anche con molte schede in una sola finestra

La sincronizzazione cloud crea un processo più fluido con il suo gestore di segnalibri

Interfacce a comparsa, a scheda e a finestra

limiti di tabXpert

L'esperienza dell'utente potrebbe essere migliorata rispetto ad alcune delle migliori alternative presenti in questo elenco

Nessuna opzione per trascinare le schede in sessioni diverse in modalità di ricerca

prezzi di tabXpert

tabXpert Free

tabXpert Pro: A partire da $2,50/mese

tabXpert valutazioni e recensioni

Chrome Stats : 4.45/5 (oltre 200 recensioni)

: 4.45/5 (oltre 200 recensioni) Alternativa a: 4.5/5 (meno di 5 recensioni)

4. Trello

Via: TrelloTrello non è un semplice organizzatore di schede, ma una centrale di produttività che aiuta a organizzare le attività e si basa su tre semplici concetti: Bacheca, Elenco e Scheda.

Le Bacheche possono essere usate per raggruppare le attività in base a stati come Da fare, in corso di lavoro o completate. gli elenchi rappresentano le diverse fasi delle attività e le schede permettono di spostare attività specifiche tra gli elenchi e le bacheche per facilitare la navigazione ottimizzazione del flusso di lavoro . Allegate i collegamenti alle schede e liberatevi delle fastidiose schede.

Trello può anche essere il terreno perfetto per costruire un hub di informazioni per il proprio team -Conservate i documenti importanti in un unico luogo e consentite al vostro personale di accedervi con pochi clic.

Con le oltre 200 integrazioni di Trello e una ricca collezione di modelli, potete portare la vostra produttività a nuovi livelli. 🪄

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Gestione avanzata delle attività attraverso Bacheche, Elenchi e Schede

Hub di informazioni personalizzabile

oltre 200 integrazioni

Vari modelli per l'organizzazione del lavoro

Limiti di Trello

Mancanza di personalizzazioni avanzate per le attività

L'interfaccia utente può apparire disordinata

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.500+ recensioni)

5. Partizione

Via: Partizione Dite addio alle sessioni di navigazione disperse con Partizion, un organizzatore di schede di prim'ordine con funzionalità di salvataggio automatico! La piattaforma consente di separare i progetti personali da quelli di lavoro creando aree di lavoro individuali per ciascuno di essi.

È possibile creare collezioni raggruppando le schede in uso all'interno di ogni area di lavoro. Ad esempio, si può nominare una raccolta "Strumenti di lavoro" e aggiungere tutte le schede necessarie per il proprio lavoro. In questo modo, il browser sarà più pulito e la produttività migliorata.

Partizion offre visualizzazioni personalizzate: utilizzate elenchi, schede Kanban o griglie per visualizzare aree di lavoro e raccolte da diverse prospettive. La piattaforma è dotata di efficienti opzioni di tag e filtri per una ricerca senza stress.

Le migliori funzionalità/funzioni di Partizion

Visualizzazioni personalizzate per una facile organizzazione

Sincronizzazione senza soluzione di continuità tra i vari dispositivi

Salvataggio automatico delle sessioni

Aggiunta di tag e filtri

Limiti della partizione

Opzioni di personalizzazione limitate

Nessuna versione gratuita

Prezzi di Partizion

Starter : $6/mese

: $6/mese Pro: $8/mese

Partizion valutazioni e recensioni

Caccia al prodotto: 5/5 (Sotto le 5 recensioni)

6. Grappolo

Via: Cluster Cluster è un gestore di schede e finestre - intendiamo una finestra del browser, ovviamente.

È utile quando si utilizzano diverse impostazioni di schede per diversi oggetti e non si vuole sovraccaricare il sistema.

Supponiamo che stiate consultando idee per la ristrutturazione dell'ufficio e lavorando allo stesso tempo al progetto di un'app. Le decine di schede aperte non solo innescano la confusione, ma potrebbero anche aumentare i livelli di stress.

Con Cluster, potete raggruppare le schede in finestre separate e gestirle da un'unica interfaccia. È possibile trascinare e rilasciare le schede tra le finestre, utilizzare diversi metodi di ordinamento, salvare le finestre per un uso futuro e sospendere le schede quando non vengono utilizzate.

Sebbene Cluster possa essere utilizzato solo su Google Chrome, è comunque possibile godere di una certa flessibilità grazie alle sue capacità di sincronizzazione con il cloud. La piattaforma di gestione infinita delle schede supporta anche le esportazioni e le importazioni per una facile collaborazione e strumenti di ricerca e filtraggio per una navigazione fluida.

Le migliori funzionalità/funzione di Cluster

Gestisce le finestre e le schede di Chrome

Design drag-and-drop

Il gestore di segnalibri offre la sincronizzazione con il cloud

Sospensione delle schede per liberare la memoria

Limiti del cluster

Occasionali ritardi con le funzioni di importazione/esportazione

Non offre backup per le finestre salvate

Prezzi dei cluster

**Licenza gratuita

Licenza completa: $9.80

Cluster valutazioni e recensioni

Statistiche di Chrome: 4.5/5 (650+ recensioni)

7. Amico di sessione

Tramite: Amico di sessione Avete bisogno di aiuto per gestire lunghe sessioni di Google Chrome? Perché non lasciare che SessionBuddy vi dia una mano? 🤝

Questo Estensione di Chrome per la produttività evita che il browser sia ingombro e mantiene le sessioni organizzate.

All'avvio dell'estensione, viene visualizzata la sessione corrente con ogni scheda aperta. Premendo il pulsante Salva nell'angolo in alto a destra, la sessione apparirà sotto Sessioni salvate nel menu sul lato sinistro dello schermo. Dare un nome alla sessione per facilitare la navigazione.

Ripetere questi passaggi per ogni sessione che si desidera salvare. Quando l'elenco delle sessioni si accumula, usare la barra di ricerca nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per individuare quella che si sta cercando.

Scegliete se mostrare o nascondere le schede URL e utilizzate le opzioni di ordinamento come Per titolo o URL per un'organizzazione impeccabile.

Il gestore di schede e segnalibri consente di eseguire il backup (scaricando un file JSON), esportare e importare le sessioni. Tenete presente che è necessario avviare i backup a causa dei limiti di sicurezza del browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Session Buddy

Facilità d'uso

Varie funzionalità/funzione di ordinamento per lavorare da più schede

Backup senza sforzo

Opzioni di esportazione/importazione

Limiti di Session Buddy

Assenza di backup su cloud, che può portare alla perdita di sessioni attive

Nessuna opzione per ripristinare i gruppi di schede

Prezzi di Session Buddy

Free, con la possibilità di effettuare donazioni per supportare la piattaforma

Valutazioni e recensioni di Session Buddy

Caccia al prodotto: 4.5/5 (5+ recensioni)

8. HiTabs

Via: HiTabs Salutate HiTabs, una comoda piattaforma per organizzare schede, segnalibri e collegamenti. A differenza di molte altre piattaforme di cui abbiamo parlato, questa non è un'estensione, ma un sito web. Quindi, non è limitata a un browser specifico.

HiTabs consente di suddividere le schede in base a categorie come lavoro e navigazione privata. Utilizzate l'interfaccia drag-and-drop per spostare le schede e creare uno spazio di attività su misura.

A rendere HiTabs ancora più comodo è la possibilità di importare i segnalibri dai principali browser e siti web di social bookmarking, il che rende la configurazione iniziale un gioco da ragazzi. Un'altra opzione molto apprezzata è la creazione di uno shortcode per il lavoro di squadra . Consente la condivisione delle schede con altri o l'aggiunta al browser di gruppi di schede creati da altri.

Funzionalità/funzione migliori di HiTabs

Compatibile con diversi browser

Interfaccia drag-and-drop

Importazione del gestore di segnalibri

Shortcode per la condivisione delle schede

Limiti di HiTabs

Disponibile solo previa registrazione

Nessuna estensione per il browser e può lavorare solo nella sua app

Prezzi di HiTabs

**Gratuito

HiTabs valutazioni e recensioni

Non ci sono ancora recensioni disponibili

9. TabCloud

Via: Chrome Web Store Andare avanti e indietro tra le sessioni può essere faticoso, non solo per voi ma anche per il vostro sistema. TabCloud pone fine a questa situazione salvando le sessioni delle finestre. Le aprite a vostro piacimento per facilitare la navigazione.

È possibile accedere alle schede direttamente dall'estensione, salvare le sessioni correnti, ripristinare quelle precedenti e spostare le schede trascinandole.

Questa estensione è un'ottima scelta per chi fa parte di un gruppo di lavoro team ibrido o che tendono a cambiare spesso dispositivo. Con TabCloud, è possibile accedere alle sessioni di finestre salvate da qualsiasi dispositivo: tutto ciò che si deve fare è accedere, aprire l'estensione e premere il segno più per ripristinare.

Le migliori funzionalità/funzioni di TabCloud

Salvataggio delle sessioni delle finestre in pochi clic

Design drag-and-drop

Consente di accedere alle sessioni salvate da più dispositivi

Limiti di TabCloud

Problemi occasionali con il login

Nessun modo per ripristinare le schede eliminate

Prezzi di TabCloud

**Gratis

Valutazioni e recensioni di TabCloud

Chrome Web Store: 4.4/5 (2.000+ recensioni)

Diventa un maestro dell'organizzazione con le migliori alternative a Workona!

Secondo i risultati del 2024 Conferenza CHI sui fattori umani nei sistemi informatici il disordine nella navigazione può portare a un sovraccarico di informazioni, interrompere la concentrazione e causare un enorme calo di produttività. Le alternative a Workona che abbiamo elencato vi aiuteranno sicuramente a evitare cali di produttività dovuti al disordine o all'esaurimento del sistema.

Siete ancora indecisi? ClickUp può essere un'ottima opzione per impostazione predefinita per chiunque voglia creare un ambiente centralizzato per documenti, attività, elenchi di cose da fare e flussi di lavoro multipli. Creare un account gratuito per esplorare la piattaforma !