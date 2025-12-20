Cara Membuat Kalender Konten di ClickUp (Panduan Langkah demi Langkah)

Anda memulai dengan niat yang baik. Sebuah spreadsheet berwarna-warni dengan tanggal yang tertata rapi, mungkin bahkan tab untuk ide-ide.

Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba Anda memiliki lima thread kampanye, dua dokumen terpisah, dan versi 'final-final-FINAL' dari sebuah tweet.

Jika ini terasa sedikit terlalu familiar, mungkin sudah waktunya untuk melakukan reset. Dalam posting blog ini, kita akan membahas cara membuat kalender konten di ClickUp yang fleksibel dan mudah dipertahankan. 🧰

Mengapa Menggunakan ClickUp untuk Kalender Konten Anda?

ClickUp untuk Tim Pemasaran adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim, semuanya dalam satu platform—didorong oleh otomatisasi AI generasi berikutnya dan fitur pencarian.

Jika Anda adalah pemasar konten, manajer media sosial, atau bagian dari tim pemasaran, inilah alasan mengapa Anda harus menggunakan perangkat lunak kolaborasi konten:

Sesuaikan alur kerja dengan mudah, tambahkan tahap status, jenis konten, tag SEO, dan batas waktu yang sesuai dengan proses Anda.

Seret konten ke dalam Tampilan Garis Waktu ClickUp dengan satu klik, dan bahkan fitur pemblokiran waktu otomatis untuk tugas-tugas yang tersedia. dengan satu klik, dan bahkan fitur pemblokiran waktu otomatis untuk tugas-tugas yang tersedia.

Tag rekan tim, tinggalkan komentar, dan lampirkan file langsung di tempat kerja berlangsung , sehingga tidak ada yang terlewat di aplikasi obrolan atau email.

Buat dasbor untuk melacak kinerja konten dan jadwal publikasi , ideal untuk pelaporan kepada pemangku kepentingan.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti memindahkan konten untuk direview dan mengatur pengingat publikasi.

💡 Tips Pro: Tandai konten evergreen atau yang berkinerja tinggi yang cocok untuk diolah ulang. Hal ini berguna saat kapasitas Anda terbatas tetapi tetap ingin menghasilkan konten berkualitas.

Cara Membuat Kalender Konten di ClickUp

Jika Anda mengelola posting media sosial, konten blog, atau kampanye penuh, panduan langkah demi langkah ini akan membantu Anda merencanakan, menugaskan, dan melacak semuanya di satu tempat dalam perangkat lunak kalender konten. ⚒️

Langkah #1: Atur Ruang Kerja dan Folder Anda

Sebelum mulai merencanakan posting atau menetapkan tenggat waktu, mari pastikan fondasinya kuat. Pengaturan ruang kerja yang solid di ClickUp memudahkan segala hal untuk diskalakan, terutama saat konten Anda berkembang di berbagai platform.

Misalkan Anda adalah bagian dari tim pemasaran BrightWave Solutions. Tim Anda mengelola konten untuk blog, media sosial, buletin email, dan video. Itu banyak hal yang harus dikelola, jadi menjaga semuanya tetap teratur adalah kunci.

Berikut cara membuat ruang kerja manajemen proyek media sosial yang ideal:

Buat folder ‘Konten’: Buka ruang kerja ClickUp Anda dan buka ruang pemasaran (atau buat jika belum ada). Di sini, tambahkan folder baru bernama ‘Konten’.

Bagi konten berdasarkan saluran: Di dalam folder Konten baru Anda, buat daftar terpisah untuk setiap saluran konten: Blog, Media Sosial, Buletin Email, Video.

Blog

Blog

Setiap Daftar adalah proyek kecil di mana Anda dapat melacak tugas, tenggat waktu, dan jenis konten yang spesifik untuk saluran tersebut.

Buat Ruang Kerja > Folder > Daftar

💡 Tips Pro: Grupkan konten berdasarkan tujuan, bukan hanya berdasarkan saluran. Misalnya, konten kesadaran di satu folder, kampanye produk di folder lain. Hal ini memudahkan pelacakan dan membuat laporan lebih rapi.

Langkah #2: Buat bidang tugas kustom untuk pelacakan konten

Dengan ruang kerja Anda sudah disiapkan dan Daftar untuk setiap saluran konten, saatnya untuk membuat tugas-tugas Anda lebih efisien. Daripada mengandalkan banyak komentar dan pembaruan yang tersebar, Anda dapat menggunakan Bidang Kustom ClickUp di dalam Tugas ClickUp untuk menjaga semua detail konten Anda tetap terpusat.

Saat ini, tim BrightWave Solutions sedang mengerjakan berbagai jenis konten, mulai dari Instagram Reels hingga blog berformat panjang. Setiap jenis konten memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi Anda tetap ingin cara yang konsisten untuk melacak informasi penting, tanpa mengubah tugas-tugas Anda menjadi tumpukan daftar yang berantakan.

Masuk ke setiap Daftar (seperti Blog, Media Sosial, dll.) dan mulai tambahkan Bidang Kustom yang Anda butuhkan. Beberapa yang berguna termasuk:

Jenis konten: Artikel, video, carousel, reel, infografis, apa pun yang Anda buat.

Pemilik: Anggota tim yang bertanggung jawab atas tugas ini.

Status: Lacak tahap: Draft, Dalam Review, Dijadwalkan, Dipublikasikan

Tanggal publikasi: Tanggal ketika konten dijadwalkan untuk dipublikasikan.

Platform: Di mana konten akan dipublikasikan (misalnya, Instagram, LinkedIn, blog perusahaan)

Kata kunci SEO: Tambahkan kata kunci utama yang Anda targetkan

Selain itu, Tag di ClickUp sangat berguna untuk mengkategorikan dan mengatur konten di kalender Anda tanpa membuatnya terlalu rumit. Misalnya, Tag seperti Blog, Instagram, atau Video membantu Anda dengan cepat mengelompokkan konten berdasarkan platform. Anda juga dapat menandai tema konten, seperti AI, Peluncuran Produk, atau Kampanye Q3 Anda.

Tambahkan semua informasi yang diperlukan ke Tugas Anda dengan Bidang Kustom ClickUp

💡 Tips Pro: Gunakan dua lapisan terpisah: rencana sebenarnya dan area parkir. Jangan langsung memasukkan ide yang belum matang ke dalam kalender Anda. Simpan daftar terpisah untuk brainstorming, eksperimen, dan hal-hal acak yang mungkin menarik suatu hari nanti. Hanya promosikan ide yang telah diverifikasi atau disetujui.

Langkah #3: Tambahkan dan atur tugas konten

Saatnya memasukkan ide-ide konten ke dalam sistem dan mulai membangun alur kerja yang diikuti oleh tim Anda.

Mari kita lanjutkan dengan contoh BrightWave Solutions. Berikut cara menjaga semuanya berjalan lancar dalam alat manajemen media sosial:

Tambahkan setiap ide konten sebagai Tugas ClickUp di daftar yang sesuai. Artikel blog baru tentang Blog . Berikan judul yang jelas, dan jangan lupa mengisi semua bidang kustom yang telah Anda atur sebelumnya. di daftar yang sesuai. Artikel blog baru tentang ‘Trendspotting in AI’? Buat tugas untuknya di daftar. Berikan judul yang jelas, dan jangan lupa mengisi semua bidang kustom yang telah Anda atur sebelumnya.

Tetapkan pemilik seperti penulis, desainer, atau strategis untuk menghindari momen yang menjengkelkan 'Siapa yang menangani ini?'

Bagi menjadi subtugas untuk mencerminkan proses aktual tim Anda.

Lampirkan ringkasan konten Anda atau hubungkan atau hubungkan dokumen ClickUp Anda ke tugas tersebut.

Buat subtugas untuk membagi tugas Anda menjadi langkah-langkah

Misalnya, tugas untuk 'Blog Peluncuran Produk Juli' dapat ditugaskan kepada penulis konten. Anda dapat menambahkan subtugas untuk penulisan, desain, tinjauan, dan publikasi, serta menyertakan tautan ringkasan konten di deskripsi agar semua orang memiliki informasi yang dibutuhkan.

Setelah tugas dan alur kerja konten Anda teratur, tingkatkan pengaturan Anda dengan ClickUp Brain. Berbeda dengan chatbot AI generik, alat AI media sosial ini memahami proyek, tugas, dokumen, dan bahkan struktur tim Anda.

Misalkan tim di BrightWave akan meluncurkan fitur baru yang didukung AI, dan Anda memiliki kampanye yang akan datang dengan blog, teaser Instagram, dan buletin email.

Dapatkan jawaban yang relevan untuk kampanye Anda dengan ClickUp Brain

Begini cara ClickUp Brain membantu Anda mengintegrasikan semuanya:

Percepat pembuatan konten: Anda dapat meminta sistem untuk membuat ringkasan singkat untuk posting blog produk Anda berdasarkan ringkasan yang terlampir pada tugas.

Organisir strategi pemasaran konten Anda: Gunakan AI Knowledge Manager untuk dengan cepat menemukan semua tugas, subtugas, dan dokumen yang diberi tag ‘Peluncuran Produk’ atau ‘Fitur AI’. Gunakanuntuk dengan cepat menemukan semua tugas, subtugas, dan dokumen yang diberi tag ‘Peluncuran Produk’ atau ‘Fitur AI’.

Buat pembaruan tim: Minta AI untuk menghasilkan pembaruan mingguan tentang status semua deliverable konten yang ditandai untuk kampanye Juli.

⚡ Peningkatan alur kerja: biarkan Super Agents menjaga kalender Anda tetap terkoordinasi.

Seiring pertumbuhan mesin konten Anda, menjaga semua hal tetap sinkron menjadi lebih sulit daripada membuat konten itu sendiri. ClickUp Super Agents secara diam-diam menangani tugas-tugas administratif di belakang layar dengan memantau pembaruan tugas, mengidentifikasi hambatan, menandai tenggat waktu yang terlewat, dan mendorong langkah selanjutnya di seluruh kampanye Anda.

Buat agen AI kustom tanpa kode dengan ClickUp

Baik Anda mengelola peluncuran produk dengan banyak aspek yang perlu diurus atau mengelola posting media sosial mingguan, Super Agents membantu menjaga kalender Anda tetap konsisten dan tim Anda tetap produktif tanpa perlu tambahan pengecekan manual atau pengingat Slack. Mereka bertindak seperti koordinator yang selalu siap sedia yang tim Anda impikan.

💡 Tips Pro: Buat ringkasan konten langsung di ClickUp Docs untuk membangun basis data konten dan menjaga semuanya terpusat. Kemudian, gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan kerangka kerja, mengambil poin penting dari catatan rapat, atau bahkan menyusun bagian-bagian konten langsung di dalam dokumen.

Langkah #4: Visualisasikan kalender Anda dengan ClickUp Views

Sekarang setelah Anda menambahkan tugas konten dan mengatur detailnya, saatnya melihat semuanya terintegrasi. F itur ClickUp Views memungkinkan Anda memvisualisasikan kalender konten Anda dengan cara yang sesuai untuk tim Anda.

Beralih ke tampilan harian, mingguan, dan bulanan di Tampilan Kalender ClickUp

Pandang Kalender ClickUp adalah tempat di mana semua hal terorganisir dalam garis waktu. Anda akan melihat semua konten yang dijadwalkan berdasarkan hari, minggu, atau bulan, dengan kode warna yang memudahkan pembacaan.

Misalkan peluncuran produk Juli direncanakan akan diluncurkan pada tanggal 10. Acara tersebut akan muncul di kalender tepat di tempat yang seharusnya.

Jika peluncuran ditunda seminggu? Tidak masalah, cukup seret tugas ke tanggal baru. Jika BrightWave juga telah menjadwalkan teaser Instagram pada tanggal 8 dan email blast pada tanggal 11, mereka dapat mengidentifikasi tumpang tindih dan menyesuaikan celah secara langsung.

Seret dan lepas tugas melalui berbagai status tugas dengan tampilan papan ClickUp

Jika Anda ingin kolom bergaya Kanban, gunakan tampilan papan ClickUp. Saat tugas-tugas berkembang, Anda dapat menyeretnya dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Tim konten memasukkan Product Launch Blog ke kolom Idea saat ide tersebut diajukan, memindahkannya ke kolom Draft setelah ditugaskan kepada Andrea, memindahkannya ke kolom Review saat siap untuk umpan balik, dan akhirnya memindahkannya ke kolom Published pada hari peluncuran.

💡 Tips Pro: Gunakan Tampilan Daftar di ClickUp untuk menyaring dan mengurutkan konten berdasarkan pemilik, tanggal publikasi, atau platform. Selain itu, tambahkan Tampilan Diagram Gantt di ClickUp untuk merencanakan jadwal, memvisualisasikan ketergantungan, dan melacak kemajuan proyek. Ini sangat berguna untuk menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya, dan melihat bagaimana semua pekerjaan Anda terhubung dalam jadwal.

Langkah #5: Gunakan templat dan tugas berulang untuk menghemat waktu

Inilah yang membuatnya lebih efisien: Template ClickUp dan Tugas Berulang ClickUp.

Misalkan BrightWave membagikan postingan 'Tips Instagram Mingguan' setiap Senin. Alih-alih membuat tugas baru dari awal setiap kali, tim dapat mengaturnya sekali sebagai Tugas Berulang. Tugas tersebut akan muncul secara otomatis di kalender setiap minggu, siap untuk ditugaskan, ditulis, dan dipublikasikan—tanpa klik tambahan, tanpa postingan yang terlupakan.

Dapatkan templat gratis Rencanakan, atur, dan lacak strategi pemasaran Anda menggunakan Template Kalender Konten ClickUp.

Template Kalender Konten ClickUp menyediakan cara visual dan terstruktur untuk mengelola dan melacak konten Anda di berbagai saluran. Tampilan Kalender menampilkan semua konten terjadwal Anda dalam tata letak yang rapi dan berwarna-warni.

Setiap kartu dalam templat kalender konten mewakili tugas, seperti posting blog, pembaruan media sosial, atau video, dan menampilkan informasi penting, termasuk saluran konten, kategori, dan tanggal publikasi.

📖 Baca Juga: Template Perencanaan Media Gratis Terbaik untuk Mulai Digunakan Hari Ini

🎥 Anda akan belajar bagaimana ClickUp menyinkronkan kalender di berbagai perangkat, memungkinkan Anda beralih antara lapisan kalender yang berbeda, dan menjadi pusat kendali tunggal untuk mengelola jadwal pribadi, tim, dan kampanye.

Tips untuk Mengelola Kalender Konten yang Skalabel di ClickUp

Seiring pertumbuhan operasional konten Anda, hal-hal bisa menjadi rumit. Namun, dengan ClickUp, hal itu tidak perlu terjadi. Berikut cara mengelola kalender konten yang dapat mengikuti ritme tim dan kekacauan kreatif Anda. 💁

Buat dasbor: Pantau segala hal mulai dari jumlah konten yang Anda publikasikan setiap minggu hingga di mana proses terhambat. Buat Pantau segala hal mulai dari jumlah konten yang Anda publikasikan setiap minggu hingga di mana proses terhambat. Buat dasbor ClickUp kustom yang menampilkan kartu status tugas, tenggat waktu, dan bahkan pengelolaan kampanye pemasaran.

Hubungkan dengan alat pihak ketiga: Integrasikan alat seperti Figma dan Google Drive langsung ke dalam ClickUp. Artinya, Anda tidak perlu bolak-balik antar tab dan dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan di satu tempat.

Otomatisasi pekerjaan berulang: Atur Atur ClickUp Automations untuk mengotomatisasi pembuatan konten dan tugas-tugas rutin lainnya seperti menugaskan peninjau, memindahkan tugas ke status berikutnya, atau mengingatkan anggota tim saat giliran mereka.

Standarkan semua yang Anda ulangi: Simpan posting media sosial mingguan dan buletin bulanan Anda sebagai Simpan posting media sosial mingguan dan buletin bulanan Anda sebagai templat rencana pemasaran untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu.

Pastikan semua orang tetap terinformasi: Gunakan komentar tugas, mention, dan pengeditan real-time untuk memperlancar komunikasi. Umpan balik tidak akan hilang, dan persetujuan menjadi lebih cepat.

Sederhanakan umpan balik dan persetujuan: Tambahkan komentar langsung pada gambar, video, atau PDF yang dilampirkan pada tugas. Anda dapat memberikan umpan balik, menyelesaikan komentar, dan menyimpan semua percakapan tinjauan di satu tempat dengan Tambahkan komentar langsung pada gambar, video, atau PDF yang dilampirkan pada tugas. Anda dapat memberikan umpan balik, menyelesaikan komentar, dan menyimpan semua percakapan tinjauan di satu tempat dengan ClickUp Proofing

Dengarkan langsung dari Sid Babla, Koordinator Program Kesejahteraan di Dartmouth College – Pusat Kesejahteraan Mahasiswa:

Kami menggunakan ClickUp untuk mengelola dan melacak alur kerja pembuatan konten media sosial dan digital kami. Hal ini memungkinkan kami untuk melihat status setiap konten (sedang dikerjakan, memerlukan revisi, dijadwalkan, dll.) beserta siapa desainer utama yang bertanggung jawab. Selain itu, hal ini menghilangkan komunikasi email bolak-balik karena bagian komentar untuk setiap tugas dapat digunakan untuk mendiskusikan dan mendelegasikan tugas/langkah selanjutnya (untuk melacak dan mengikuti siklus pembuatan konten kami).

Cara lain yang sangat baik untuk memastikan kalender konten Anda tetap skalabel adalah dengan menggunakan ClickUp Calendar.

Sinkronkan semua pekerjaan Anda di satu tempat dengan Kalender ClickUp

Ini adalah pusat kendali untuk segala hal, mulai dari posting terjadwal, rapat, hingga tenggat waktu. Misalnya, Anda mengelola konten untuk startup FinTech yang bergerak cepat, dan Anda harus mengelola tenggat waktu blog, peluncuran kampanye, serta sinkronisasi rutin antar tim di zona waktu yang berbeda.

Perlu menjadwal ulang buletin Kamis? Cukup seret dan lepaskan. Ingin melihat tenggat waktu konten video Anda untuk bulan ini? Saring berdasarkan Bidang Kustom. Anda bahkan dapat menyinkronkannya dengan Google Calendar atau Outlook, sehingga tim editorial Anda tetap berada di halaman yang sama.

Dengan fitur penjadwalan berbasis AI, ClickUp Calendar dapat secara otomatis memblokir waktu fokus, menjadwal ulang tugas saat prioritas berubah, dan bahkan menghasilkan ringkasan rapat yang dapat diubah menjadi tugas yang dapat dilaksanakan.

📮ClickUp Insight: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukannya, sebuah AI perlu mampu: memahami tingkat prioritas untuk setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tugas atau menyesuaikan tugas, dan mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah dari proses ini. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan berbasis AI, di mana tugas dan pertemuan dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Selamat tinggal pekerjaan yang membosankan!

📖 Baca Juga: Template Penulisan Konten Terbaik untuk Mempercepat Proses

Biarkan ClickUp Mengurus Perencanaan dan Publikasi

Dan begitulah! Panduan langkah demi langkah untuk membuat kalender konten yang kuat dan terorganisir di ClickUp. Mulai dari merencanakan posting blog hingga mengikuti jadwal media sosial, semuanya terpusat di satu tempat, diperbarui secara real-time, dan disesuaikan dengan cara tim Anda sebenarnya bekerja.

Anda dapat menggunakan Tampilan Kalender untuk merencanakan tanggal jatuh tempo, Bidang Kustom untuk melacak detail konten yang lebih rinci, atau Tugas Berulang untuk menghilangkan pengulangan dari posting media sosial mingguan Anda. Dengan alat seperti ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan dan mengotomatisasi pembaruan, serta templat bawaan untuk menghindari pengaturan, Anda tidak hanya tetap terorganisir, tetapi juga tetap unggul. Daftar gratis untuk ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kalender konten di ClickUp adalah sistem perencanaan terstruktur yang menggunakan tugas, daftar, tampilan, dan bidang kustom untuk membantu tim menjadwalkan, mengorganisir, dan melacak konten di berbagai saluran.

Mulailah dengan membuat ruang kerja dan folder Konten, lalu buat Daftar untuk setiap saluran (misalnya, blog, media sosial, video). Tambahkan tugas dengan bidang kustom seperti tanggal publikasi, platform, dan status, lalu visualisasikan menggunakan tampilan Kalender atau Garis Waktu ClickUp.

Ya. Gunakan ClickUp Automations untuk memindahkan tugas melalui tahap-tahap review, mengingatkan penugas tentang batas waktu, atau mengalihkan pekerjaan saat tugas terlambat. Hal ini mengurangi langkah manual dan menjaga kalender tetap berjalan.

Gunakan Tampilan Kalender untuk melihat konten yang dijadwalkan, Tampilan Garis Waktu dan Gantt untuk merencanakan konten selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, Tampilan Papan untuk tahap alur kerja, dan Tampilan Daftar untuk menyortir dan menyaring detail konten.

Kolom kustom memungkinkan Anda mencatat detail konten penting seperti jenis konten, platform, kata kunci SEO, status, dan pemilik, yang membantu tim menyaring, mengelompokkan, dan mengelola tugas dengan lebih efektif.

ClickUp Brain dapat menyusun ringkasan, menghasilkan pembaruan mingguan, menemukan tugas/dokumen terkait, dan menampilkan wawasan kontekstual di seluruh ruang kerja Anda, mempercepat penulisan ringkasan dan keselarasan.