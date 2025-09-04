Template Proyek Smartsheet Gratis untuk Tim, PMO, dan Freelancer

🔍 Tahukah Anda? Menurut PMI, tingkat kinerja proyek rata-rata adalah 73,8%, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan meskipun sebagian besar proyek memberikan nilai tertentu.

Setiap proyek dimulai dengan tujuan yang spesifik, tim yang termotivasi, dan tenggat waktu yang jelas. Namun, di antara tahap awal dan penyelesaian, seringkali hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Tugas menumpuk, prioritas berubah, dan celah komunikasi semakin lebar.

Template manajemen proyek Smartsheet dirancang untuk mengatasi celah-celah tersebut. Mereka memberikan struktur, kejelasan, dan keteraturan pada alur kerja Anda.

Jadi, daripada harus memulai dari nol setiap kali, lihatlah templat proyek terbaik ini yang sudah dirancang untuk membantu Anda sukses.

Apa Itu Template Manajemen Proyek Smartsheet?

Template manajemen proyek Smartsheet adalah spreadsheet yang sudah siap pakai dan dapat disesuaikan, dirancang untuk membantu tim merencanakan, melacak, dan mengelola proyek secara efisien. Template ini mencakup fitur seperti daftar tugas, garis waktu, diagram Gantt, dan alat kolaborasi, yang mempermudah pengaturan dan pelaksanaan proyek di platform berbasis cloud Smartsheet.

Berikut ini adalah hal-hal yang termasuk dalam templat proyek Smartsheet yang baik:

Pelacakan tugas : Pantau kemajuan dengan daftar periksa, kolom status, dan tanggung jawab yang ditugaskan

Diagram Gantt : Visualisasikan garis waktu proyek dan ketergantungan untuk mengelola jadwal dengan efektif

Alat otomatisasi : Atur pemberitahuan, pengingat, dan alur kerja untuk mengurangi pembaruan manual

Fitur kolaborasi : Bagikan lembar kerja, berikan komentar secara real-time, dan tugaskan tugas kepada anggota tim

Tata letak yang dapat disesuaikan : Sesuaikan templat dengan kebutuhan proyek spesifik, industri, atau alur kerja

Dashboard dan pelaporan : Ringkas data proyek secara visual untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan pembaruan

Manajemen sumber daya: Alokasikan dan lacak beban kerja untuk menyeimbangkan kapasitas tim secara efisien

Template Manajemen Proyek Smartsheet dan ClickUp Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk blog "Smartsheet Project Management Templates", termasuk alternatif Smartsheet dan ClickUp.

Apa yang Membuat Template Manajemen Proyek Smartsheet yang Baik?

Sebagai alat manajemen proyek yang powerful , templat Smartsheet membuat pelaksanaan proyek menjadi lebih efisien dan transparan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Penyesuaian proyek : Pilih templat yang dirancang khusus untuk kasus penggunaan Anda. : Pilih templat yang dirancang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Templat retrospektif sprint mungkin tidak ideal untuk perencanaan proyek dan peluncuran. Demikian pula, Anda mungkin memerlukan templat yang berbeda untuk dokumen charter proyek versus diagram alur proses. Menyesuaikan templat yang tepat dengan kasus penggunaan yang tepat dapat mengurangi revisi dan memastikan perencanaan yang lancar

Dukungan alur kerja : Pilih templat yang sesuai dengan proses tim yang sudah ada. Templat yang disesuaikan dapat meminimalkan kebingungan dan meningkatkan adopsi

Fields penting : Cari bagian-bagian kunci seperti tugas, tenggat waktu, status proyek, dan lainnya, sehingga Anda tidak perlu menambahkan hal-hal dasar. Hal ini juga membantu menghindari kekacauan dan menjaga fokus tetap tajam

Penyesuaian : Pertimbangkan templat yang memungkinkan Anda menyesuaikan bidang, judul, deskripsi, dan kategori. Hal ini membuat templat tetap fleksibel untuk berbagai kebutuhan

Tata letak yang jelas: Pilih templat yang dirancang untuk intuitif dan ramah pengguna agar mudah dinavigasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas manajemen proyek, bukan menghabiskan sebagian besar waktu Anda untuk memahami templat

*Template Manajemen Proyek Smartsheet Terbaik untuk Digunakan

Template manajemen proyek Smartsheet berguna untuk sebagian besar komponen manajemen proyek, termasuk pelacakan tugas, pengelolaan jadwal, dan menjaga agar pemangku kepentingan tetap terinformasi. Template ini memberikan Anda keunggulan awal, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memformat informasi dan lebih banyak waktu untuk menggunakannya guna menyelesaikan tugas.

Berikut adalah templat proyek Smartsheet yang kami rekomendasikan untuk Anda jelajahi:

1. Template Proyek Smartsheet dengan Manajemen Sumber Daya

Template Proyek dengan Manajemen Sumber Daya dari Smartsheet membantu tim menyeimbangkan beban kerja, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, dan mendukung pengambilan keputusan yang cerdas.

Anda dapat dengan mudah melacak siapa yang tersedia dan apa yang sedang mereka kerjakan untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini akan menyederhanakan perencanaan sumber daya sambil mencakup setiap tugas tanpa membebani tim Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lihat persentase alokasi sumber daya dan persentase penyelesaian tugas untuk memantau beban kerja dan kemajuan proyek dengan cepat

Daftar detail seperti penanggung jawab, tugas pendahulu, dan durasi tugas dalam hari untuk memastikan penjadwalan yang tepat

Tambahkan deskripsi singkat dan komentar pada setiap unit kerja untuk meningkatkan komunikasi dan visibilitas

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek dan tim operasional yang ingin meningkatkan alokasi sumber daya proyek

2. Set Template Pelacakan dan Ringkasan Proyek

Kumpulan Template Pelacakan dan Ringkasan Proyek dari Smartsheet menyediakan cara cepat dan efisien untuk melacak proyek dan menjaga agar proyek berjalan lancar.

Template ini membantu Anda merencanakan, menjadwalkan, dan menugaskan tugas berdasarkan fase proyek. Dengan dashboard ringkasan proyek, lacak detail penting seperti tingkat penyelesaian, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ringkasan proyek dalam satu tempat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan rencana proyek terperinci untuk setiap fase

Buat dokumen terpisah untuk inisiatif berisiko, tonggak proyek, dan tugas ringkasan proyek

Isi detail seperti penanggung jawab, batas waktu, dan status penyelesaian untuk setiap tugas agar mudah dilacak

🔑 Ideal untuk: Tim kecil yang mencari templat untuk melacak kesuksesan proyek

3. Template Dashboard Rencana Manajemen Proyek

Template Dashboard Rencana Manajemen Proyek oleh Smartsheet menawarkan cara yang terintegrasi untuk melacak dan memvisualisasikan metrik proyek kunci.

Template ini juga dilengkapi dengan daftar tugas dinamis yang secara otomatis memperbarui diagram Gantt proyek Anda di Smartsheet seiring dengan kemajuan tugas. Widget dasbor bawaan merangkum status tugas, pengeluaran proyek, dan item yang belum diselesaikan. Hal ini membantu manajer proyek, pemangku kepentingan, dan tim tetap sejalan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat garis waktu untuk semua tugas yang terkait dengan proyek

Pantau prioritas tugas dan tingkat penyelesaian untuk perencanaan yang sederhana

Daftar anggaran yang direncanakan dan pengeluaran aktual untuk mengidentifikasi ruang lingkup optimasi

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek yang ingin merencanakan tugas proyek, melacak anggaran, dan memastikan proyek berjalan lancar

4. Template Papan Tugas Proyek Tim

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lihat tugas-tugas yang sedang berjalan, telah selesai, dan sesuai jadwal

Saring tampilan berdasarkan status tugas, penanggung jawab, departemen, tujuan, dan pemohon

Tambahkan rumus untuk mengotomatisasi perhitungan dalam perencanaan sumber daya dan penyeimbangan beban kerja

🔑 Ideal untuk: Pemimpin tim dan tim operasional yang mencari alat untuk mempermudah perencanaan proyek dan alokasi tugas

5. Template Proyek Agile Sederhana

Ingin melacak hierarki proyek berdasarkan tanggal, durasi, dan status? Template Proyek Agile Sederhana dari Smartsheet membantu Anda melakukan hal tersebut.

Template ini memungkinkan Anda menetapkan ketergantungan, memvisualisasikan garis waktu proyek, dan melaporkan kemajuan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Dengan pendekatan terstruktur, template ini membantu Anda menganalisis dan mengoptimalkan detail proyek pada tingkat yang lebih rinci.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan prioritas untuk menyederhanakan perencanaan dan lihat apakah tugas berisiko tertunda atau tidak selesai

Tambahkan deskripsi singkat untuk tugas-tugas agar semua pihak yang terlibat memahami dengan jelas

Pantau persentase alokasi tugas untuk merencanakan kapasitas dengan lebih baik

🔑 Ideal untuk: Tim Agile yang mencari pendekatan terstruktur dalam merencanakan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan memantau kemajuan

6. Proyek dengan Batas Waktu Ketat dan Template Gantt

🧠 Fakta Menarik: 63% proyek yang dipimpin oleh profesional dengan keahlian bisnis yang tinggi mengikuti jadwal, dibandingkan dengan hanya 59% proyek yang dipimpin oleh orang lain.

Proyek yang tetap sesuai jadwal memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami kerugian finansial dan pemborosan sumber daya. Template Proyek dengan Batas Waktu Ketat dan Gantt dari Smartsheet membantu Anda merencanakan dan mengelola jadwal tim Anda untuk mencapai hal tersebut.

Anda juga dapat menetapkan waktu cadangan dan waktu tunggu untuk tugas-tugas, sehingga Anda dapat memperhitungkan penyimpangan selama proses dan tetap menyelesaikannya tepat waktu. Saat ketergantungan diperkenalkan dan diperbarui, tanggal pengiriman dan batas waktu akan berubah secara otomatis, memungkinkan perencanaan yang presisi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan file dan lampiran untuk setiap tugas di satu tempat untuk referensi di masa mendatang

Adakan percakapan untuk setiap tugas secara terpisah, dengan fitur pesan bawaan

Jadwalkan tugas dan kelola ketergantungan dengan lebih baik menggunakan garis waktu Gantt yang telah ditetapkan

🔑 Ideal untuk: Tim kecil dan manajer proyek yang mencari alat untuk memprediksi dan mengelola tenggat waktu proyek dengan lebih baik

Batasan Manajemen Proyek Smartsheet

Meskipun Smartsheet populer karena antarmuka bergaya spreadsheet-nya, platform ini memang memiliki beberapa keterbatasan:

Kurva pembelajaran yang curam: Antarmuka pengguna tidak terlalu intuitif bagi pengguna baru atau tim non-teknis. Hal ini seringkali membuat proses manajemen proyek menjadi tidak produktif

Add-ons yang mahal : Biaya tambahan dikenakan untuk pengeditan, integrasi, pelatihan, dan dukungan, sehingga menjadi mahal

Otomatisasi terbatas: Alur kerja kustom dapat kaku. Kurangnya otomatisasi responsif meningkatkan pekerjaan manual dan ketidakakuratan

Batasan perangkat lunak : Perangkat lunak ini dibatasi hingga maksimum 20.000 baris, 400 kolom, dan 500.000 sel per lembar. Hal ini membuatnya tidak cocok untuk proyek besar dengan set data yang berat

Masalah kinerja: Saat lembar kerja mendekati batas ukuran atau Anda mengakses fitur lanjutan, aplikasi mulai memuat dengan sangat lambat, yang memengaruhi efisiensi

Template Smartsheet Alternatif

Template Smartsheet memang memudahkan pekerjaan manajer proyek hingga batas tertentu, tetapi tidak memenuhi persyaratan khusus untuk proyek berskala besar.

Jadi, bagaimana cara mengatasi batasan-batasan ini?

Berikut adalah beberapa templat alternatif Smartsheet terbaik yang dapat Anda coba:

1. Template Manajemen Proyek ClickUp

Template Manajemen Proyek ClickUp memudahkan pengelolaan proyek dari awal hingga selesai.

Template Manajemen Proyek ClickUp memudahkan pengelolaan proyek dari awal hingga selesai.

Template ini membantu Anda mengidentifikasi tujuan, merencanakan tindakan dan jadwal, memantau kesuksesan, dan mengelola anggaran—semua dalam satu tempat. Selain itu, tampilan bawaan ClickUp, termasuk Tampilan Gantt dan Tampilan Kalender, membantu melacak tugas yang dijadwalkan dan terlambat dengan sekilas.

Selain itu, Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp menyediakan fitur canggih seperti otomatisasi, pengingat, pemberitahuan kustom, dan notifikasi untuk membantu tim Anda fokus dan beradaptasi dengan proyek apa pun.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan tag dan ketergantungan untuk mendefinisikan hubungan antar tugas

Tambahkan Bidang Kustom untuk menyertakan detail seperti OKRs, metrik keberhasilan, departemen, dan lainnya ke tugas Anda

Buat formulir ClickUp untuk mengumpulkan data proyek, dokumen ClickUp untuk menulis dan menyimpan dokumentasi proyek, dan kelompokkan tugas dalam tampilan daftar untuk mengorganisir proyek dengan lebih baik

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan manajer proyek yang mencari alat yang ramah pengguna dan komprehensif untuk merencanakan beberapa proyek

2. Template Rencana Kerja Proyek ClickUp

Template Rencana Kerja Proyek ClickUp membuat prosesnya menjadi lancar.

Apakah merencanakan setiap detail proyek sebelum dimulainya proyek membuat Anda stres? Template Rencana Kerja Proyek ClickUp membuat prosesnya menjadi lancar.

Template ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan tahap, termasuk perencanaan, desain, pengembangan, pengujian kualitas (QA), dan implementasi. Bagian terbaiknya? Template ini membuat garis waktu untuk setiap tahap dan menampilkan semua tugas dalam tampilan kalender untuk membantu Anda tetap pada jalur yang benar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan upaya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan pada setiap fase proyek

Buat dan berikan tugas kepada anggota tim menggunakan formulir pengiriman tugas yang sederhana dan terintegrasi

Gunakan Bidang Kustom seperti Jadwal, Upaya, Hari Durasi Aktual, Tanggal Mulai Aktual, dan Hari Durasi, untuk dengan mudah memvisualisasikan garis waktu proyek dan menghindari keterlambatan

🔑 Ideal untuk: Tim kecil dan pekerja lepas yang ingin merencanakan dan melacak proyek sambil menghindari keterlambatan

💡 Tips Pro: Sebagai AI kerja paling lengkap di dunia, ClickUp Brain memudahkan Anda merencanakan tugas dan mengidentifikasi celah untuk manajemen proyek yang efisien. Bagaimana caranya? Ia memiliki konteks lengkap dari semua data ruang kerja Anda—tugas, tenggat waktu, garis waktu, penugas, prioritas, ketergantungan, dan lainnya. Gabungkan semuanya, dan Anda akan mendapatkan asisten AI yang membuat Anda 10 kali lebih produktif!

Tonton video ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang memanfaatkan kecerdasan Brain ClickUp untuk alur kerja Anda:

3. Template Struktur Pembagian Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir tugas, selaraskan anggota tim, dan lacak kemajuan dengan templat Struktur Pembagian Kerja ClickUp

Menyelesaikan proyek tidak akan lagi menjadi tantangan, berkat templat Struktur Pembagian Kerja ClickUp. Templat ini membantu Anda membagi proyek besar menjadi tugas dan subtugas yang dapat dikelola, yang dapat diselesaikan dalam urutan logis. Anda bahkan dapat membuat daftar periksa ClickUp yang praktis, yang memberikan sensasi kepuasan setiap kali Anda mencentang tugas yang selesai.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Berikan nomor WBS unik untuk setiap tugas dan sertakan komentar detail untuk kejelasan

Organisir tugas berdasarkan prioritas menggunakan papan status untuk menjaga fokus tim

Daftar sumber daya yang diperlukan, hierarki tugas, dan alur kerja untuk setiap tugas untuk referensi yang mudah

🔑 Ideal untuk: Manajer operasional dan pemimpin tim yang mencari struktur terorganisir untuk membagi tugas proyek dan melacak kemajuan

4. Template Jadwal Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat garis waktu, atur tugas, tetapkan tujuan, dan lacak kemajuan dengan Template Jadwal Manajemen Proyek ClickUp

Template Jadwal Proyek ClickUp adalah alat sederhana untuk melacak status setiap tugas yang membentuk proyek Anda, mulai dari 'Dalam Proses' hingga 'Selesai'. Template ini juga dilengkapi dengan tampilan khusus untuk mengidentifikasi masalah dan risiko yang dapat mengganggu jadwal dan pengiriman proyek Anda.

Template ini sangat cocok ketika Anda membutuhkan kerangka kerja terorganisir untuk memastikan pemimpin proyek dan kontributor bertanggung jawab atas tujuan masing-masing. Kemampuan untuk menambahkan komentar pada setiap tugas memudahkan pelacakan dan merujuk konteks untuk pengambilan keputusan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kategorikan proyek berdasarkan fase dan tandai ketergantungan dengan jelas untuk memastikan tugas-tugas diselesaikan sesuai urutan yang direncanakan

Atur otomatisasi ClickUp yang bersyarat untuk memindahkan tugas melalui berbagai tahap secara otomatis saat kondisi terpenuhi

Tentukan tingkat risiko dan masalah berdasarkan tingkat keparahannya

5. Template Piagam Proyek ClickUp

Buat garis besar lengkap dan catat ruang lingkup proyek Anda dengan Template Piagam Proyek ClickUp. Template ini menyediakan struktur yang jelas untuk mendefinisikan dan menyederhanakan komunikasi tim selama proyek.

Buat garis besar lengkap dan catat ruang lingkup proyek Anda dengan Template Piagam Proyek ClickUp. Template ini menyediakan struktur yang jelas untuk mendefinisikan dan menyederhanakan komunikasi tim selama proyek.

Anda dapat melacak siapa saja pemangku kepentingan utama dan anggota tim proyek, serta apa saja hasil kerja, batasan, dan metrik keberhasilan yang ada. Hasilnya? Sebuah dokumen charter yang komprehensif yang memastikan semua pihak tetap sejalan dari awal hingga akhir.

Perlu berdiskusi tentang bagian tertentu atau meminta tinjauan sebelum finalisasi? Tandai rekan tim atau berikan komentar langsung di dokumen charter proyek untuk mempercepat prosesnya.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan Tujuan SMART di ClickUp dan tugaskan tugas berjenjang kepada anggota tim tertentu

Dokumentasikan risiko proyek dalam tabel yang rapi, sehingga Anda dapat dengan jelas melihat dampak setiap risiko dan cara mengelolanya

Pantau kemajuan menggunakan Bidang Kustom, tag, dan otomatisasi yang disesuaikan dengan alur kerja Anda

🔑 Ideal untuk: Tim kecil dan freelancer yang ingin cara terstruktur untuk merumuskan tujuan dan hasil proyek, sambil mengelola risiko yang diantisipasi

6. Template Rencana Manajemen Proyek Tingkat Tinggi ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat ringkasan proyek, atur tugas, dan tetapkan tujuan umum dengan templat Rencana Manajemen Proyek Tingkat Tinggi ClickUp

Ingin membuat gambaran umum tingkat tinggi tentang seluruh proyek Anda—mulai dari tujuan dan ekspektasi hingga sumber daya dan jadwal?

Template Rencana Manajemen Proyek Tingkat Tinggi ClickUp menyediakan kerangka kerja yang tepat untuk ini. Template ini menawarkan struktur yang jelas untuk mencantumkan dan mengkategorikan hasil kerja berdasarkan fungsi, seperti desain atau keuangan. Selain itu, Anda dapat menandai tahap saat ini dari setiap hasil kerja untuk pelacakan yang lebih baik.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat tampilan kustom untuk setiap kategori proyek untuk mempermudah perencanaan dan pelacakan

Tampilkan persentase penyelesaian tugas secara sekilas untuk memantau kemajuan secara real-time

Tambahkan daftar periksa terperinci dan sumber daya ke setiap tugas untuk pelaksanaan yang lebih lancar

🔑 Ideal untuk: Tim operasional dan manajer proyek yang mencari templat terstruktur untuk merencanakan proyek tingkat tinggi

⚡️ Bonus: Pelajari cara membuat rencana proyek tingkat tinggi dalam waktu kurang dari 30 menit dalam video ini!

7. Template Garis Waktu Manajemen Proyek ClickUp

Template Garis Waktu Manajemen Proyek ClickUp. Tata letak papan tulis memudahkan perencanaan dan visualisasi setiap tahap proyek Anda dengan lancar.

Keterlambatan tenggat waktu menjadi hal yang masa lalu dengan Template Garis Waktu Manajemen Proyek ClickUp. Tata letak papan tulis memudahkan perencanaan dan visualisasi setiap tahap proyek Anda dengan lancar.

Gambarkan langkah-langkah, tambahkan catatan tempel dan bentuk untuk konteks tambahan, dan simpan semua detail di satu tempat. Anda dapat mengubah garis waktu dan memindahkan tugas dengan fitur seret dan lepas yang sederhana. Jaga alur kerja yang lancar dengan label prioritas, tag, dan komentar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat kartu tugas dengan informasi detail berdasarkan setiap langkah proyek

Jadwalkan tugas berulang di ClickUp untuk meninjau dan menyesuaikan batas waktu proyek secara teratur

Gunakan kode warna pada garis waktu berdasarkan tahap proyek dan langkah-langkah yang direncanakan untuk navigasi yang mudah

🔑 Ideal untuk: Tim pengembangan, tim pemasaran, dan pemimpin proyek yang mencari cara efisien untuk merencanakan dan mengelola jadwal proyek

8. Template Portofolio Manajemen Proyek ClickUp

Template Portofolio Manajemen Proyek ClickUp menyederhanakan kompleksitas mengelola beberapa proyek secara bersamaan.

Template Portofolio Manajemen Proyek ClickUp menyederhanakan kompleksitas mengelola beberapa proyek secara bersamaan.

Template ini mencakup daftar untuk memantau kesehatan proyek dan merinci peta jalan PMO Anda. Selain itu, template ini membantu Anda melacak setiap aktivitas berdasarkan status penyelesaiannya, sehingga mempermudah dan mengonsolidasikan perencanaan di berbagai inisiatif.

Bagian terbaiknya? AI bawaan memudahkan dalam memprioritaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kesehatan proyek dengan Bidang Kustom yang menampilkan anggaran, metrik keberhasilan, dan lainnya

Periksa beban kerja tim dan tugas yang belum ditugaskan untuk menyeimbangkan tanggung jawab di seluruh portofolio proyek Anda

Pantau kinerja berdasarkan proyek, departemen, dan tahap menggunakan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek yang mencari kerangka kerja untuk mengelola berbagai proyek dan tugas terkait secara bersamaan dalam portofolio mereka

9. Template Pelacak Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau ketergantungan dan tenggat waktu dengan lebih baik menggunakan templat Pelacak Proyek ClickUp

Tidak perlu lagi mengelola proyek, tugas, dan tenggat waktu yang ketat yang tersebar di berbagai alat—Template Pelacak Proyek ClickUp mengorganisir semuanya dalam satu tempat. Template ini dilengkapi dengan Bidang Kustom yang sudah jadi, yang dapat Anda edit atau pertahankan sesuai kebutuhan proyek Anda.

Selain itu, Anda dapat membuat folder dengan subtugas dan daftar periksa untuk membagi setiap tugas dengan jelas. Fitur ini juga membantu menjaga tim Anda tetap pada jalurnya dengan otomatisasi manajemen proyek yang disesuaikan, yang mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan produktivitas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lihat tugas yang dikategorikan berdasarkan tahap proyek untuk pemantauan dan perencanaan yang mudah

Lacak waktu secara otomatis atau catat secara manual melalui fitur Pelacakan Waktu Proyek bawaan ClickUp

Tandai status RAG untuk setiap tugas untuk menyoroti kemajuan dan tingkat risiko

🔑 Ideal untuk: Tim Agile dan freelancer yang mencari solusi untuk melacak kesuksesan proyek

10. Template Perencanaan Sprint Agile ClickUp

Template Perencanaan Sprint Agile ClickUp. Tetapkan tujuan sprint yang jelas, uraikan langkah-langkah untuk mencapainya, dan bagi semuanya menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola.

👀 Tahukah Anda? Penelitian secara konsisten menunjukkan hubungan yang kuat antara perencanaan yang matang dan kesuksesan proyek. Melalui berbagai studi, korelasi ini sangat konsisten—rata-rata, perencanaan berkontribusi sekitar 33% terhadap variasi efisiensi dan 34% terhadap kesuksesan proyek secara keseluruhan.

Ingin mengatur pekerjaan, memantau kemajuan, dan melacak sumber daya dengan mudah di seluruh sprint? Coba templat Perencanaan Sprint Agile ClickUp. Tetapkan tujuan sprint yang jelas, uraikan langkah-langkah untuk mencapainya, dan bagi semuanya menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola.

Anda mendapatkan tampilan kustom seperti Tampilan Sprint Backlog untuk melacak dan memprioritaskan item pekerjaan, Tampilan Status Pengembangan untuk memvisualisasikan kemajuan tugas di papan Kanban, dan Tampilan Kalender untuk memantau tenggat waktu dan tetap sesuai jadwal. Bagian terbaiknya? Dashboard kerja intuitif pada templat ini menyediakan pembaruan kemajuan real-time untuk memastikan semua pihak tetap sejalan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kelola dan atur backlog sprint Anda, serta lacak kemajuan aktualnya di satu tempat

Lihat beban kerja tim untuk mengalokasikan tugas tanpa membebani berlebihan atau memanfaatkan sumber daya secara tidak optimal

Tambahkan Bidang Rumus yang secara otomatis menghitung jam yang digunakan dan jam yang tersisa untuk setiap sprint

🔑 Ideal untuk: Manajer operasional, tim agile, pemimpin keuangan, dan kepala pemasaran yang mencari pendekatan terstruktur untuk merencanakan dan mengelola sprint

📮 ClickUp Insight: 19% manajer mengatakan bahwa mendapatkan pembaruan tepat waktu dari anggota tim adalah tantangan visibilitas terbesar mereka. Namun, bahkan ketika pembaruan datang, seringkali tidak konsisten. Beberapa terlalu samar, beberapa terlalu rinci, dan yang lain sama sekali tidak ada. Ketidakonsistenan ini menciptakan kebingungan alih-alih kejelasan. Kartu AI dan Ringkasan Status yang dihasilkan AI serta Ringkasan Percakapan dari ClickUp membantu memastikan konsistensi dalam pelaporan kemajuan. Anggota tim dapat menghasilkan pembaruan terstruktur dengan sekali klik, sementara Anda mendapatkan tampilan terpadu dan mudah dibaca tentang apa yang berjalan lancar—dan apa yang memerlukan perhatian. 💫 Hasil Nyata: Pigment meningkatkan efisiensi komunikasi tim sebesar 20% dengan ClickUp—menjaga tim tetap terhubung dan selaras.

11. Template Daftar Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat daftar tugas untuk perencanaan dan pelacakan tugas yang mudah dengan templat Daftar Tugas ClickUp

Banyak manajer proyek menyukai daftar tugas, dan ada alasan yang baik untuk itu. Daftar tugas membantu mengurangi beban pikiran dengan memindahkan tugas-tugas dari pikiran ke kertas (atau aplikasi), yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres.

Template Daftar Tugas ClickUp memungkinkan Anda menyederhanakan pengelolaan tugas dengan membuat daftar tugas Anda sendiri. Dengan daftar periksa yang mudah diedit dan pelacak status, format yang rapi ini membantu Anda tetap fokus menuju pelaksanaan proyek yang lancar.

Gunakan templat ini untuk fokus pada prioritas proyek tanpa melewatkan langkah apa pun. Baik Anda mengelola tujuan pribadi atau berkolaborasi dalam proyek tim, templat ini membantu Anda merencanakan, mengatur, dan tetap berada di jalur yang benar—semua dalam satu tempat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Ubah item daftar periksa menjadi tugas ClickUp yang dapat ditugaskan dan dilacak kemajuannya

Hubungkan tugas atau Dokumen untuk menciptakan hubungan yang jelas dan referensi yang mudah

Impor detail proyek dari alat lain untuk memulai dengan cepat

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan tim kecil yang menginginkan tata letak bersih dan sederhana untuk daftar dan melacak tugas proyek

12. Template Pelacak Masalah ClickUp

Coba templat ClickUp Issue Tracker untuk mencatat hambatan-hambatan tersebut.

Khawatir bug mengganggu alur kerja proyek Anda? Coba templat ClickUp Issue Tracker untuk mencatat hambatan-hambatan tersebut.

Pandang Daftar (List View) memastikan setiap masalah tetap terlihat dan mudah dikelola. Deskripsi singkat memberikan konteks cepat dengan sekilas, sementara Pandang Gantt (Gantt View) menyoroti tenggat waktu dan ketergantungan untuk mendukung penyelesaian tepat waktu. Rincian penting seperti departemen, status penyelesaian, dan kategori risiko membantu Anda mengantisipasi hambatan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan daftar periksa ke setiap masalah untuk mempermudah proses penyelesaian

Tentukan ketergantungan untuk setiap masalah untuk mempermudah pelacakan dan perencanaan, serta gambarkan dampaknya terhadap proyek

Buat formulir catatan masalah yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek Anda

🔑 Ideal untuk: Tim proyek dan tim pengembangan yang mencari tata letak sederhana untuk melacak dan menyelesaikan bug

13. Template Alokasi Sumber Daya ClickUp

Template Alokasi Sumber Daya ClickUp memberikan kejelasan penuh, memungkinkan Anda melacak penggunaan sumber daya secara real-time dan mengalokasikan tugas dengan tepat di tempat yang paling dibutuhkan.

Sudah bosan bertanya-tanya ke mana bandwidth atau anggaran tim Anda mengalir? Template Alokasi Sumber Daya ClickUp memberikan kejelasan penuh, memungkinkan Anda melacak penggunaan sumber daya secara real-time dan mengalokasikan tugas dengan tepat di tempat yang paling dibutuhkan.

Pandang Beban Kerja memberikan visibilitas terhadap jadwal tim, dengan rentang waktu fleksibel, filter, dan pengaturan beban kerja. Fitur ini memungkinkan Anda dengan cepat mengidentifikasi penggunaan berlebihan atau kurang, serta mengalihkan pekerjaan ke tempat yang tepat.

Anda juga dapat menggunakan Status Tugas Kustom yang dapat disesuaikan di ClickUp (seperti "Dalam Proses", "Tugas yang Harus Dilakukan", "Review Klien", dll.) untuk menstandarkan alur kerja Anda dan membuat setiap tahap proses menjadi transparan. Selain itu, menambahkan Bidang Kustom yang mencatat detail proyek penting—seperti anggaran, jenis hasil kerja, dan tahap proyek—memastikan keselarasan penuh di antara tim.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat proses pengiriman yang efisien dengan tahap-tahap seperti To Do, Persiapan, Ideasi, Pelaksanaan, dan Pengiriman

Tambahkan catatan referensi ke setiap tugas untuk memberikan konteks dan meningkatkan kejelasan

Kategorikan proyek berdasarkan jenis dan klien untuk pengelolaan dan pelacakan yang lebih baik

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin tim, dan tim operasional yang mencari pendekatan intuitif untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya

14. Template Jadwal Manajemen Waktu ClickUp

Mengelola beberapa proyek menjadi mudah dengan templat jadwal manajemen waktu ClickUp.

Mengelola beberapa proyek menjadi mudah dengan templat jadwal manajemen waktu ClickUp.

Template ini memungkinkan Anda mencatat aktivitas untuk setiap proyek dengan perkiraan waktu spesifik, jenis aktivitas, tanggal mulai, dan tanggal jatuh tempo. Tampilan Beban Kerja menampilkan perkiraan waktu harian untuk setiap tugas. Klik pada blok waktu mana pun untuk memperluas dan melihat detail spesifik tugas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Daftar tugas harian untuk setiap proyek untuk merencanakan seluruh minggu dengan efisien

Gunakan pelacak waktu bawaan untuk memantau jam kerja yang dihabiskan dan meningkatkan manajemen waktu

Tetapkan status prioritas untuk setiap tugas agar tim Anda dapat fokus pada hal yang paling mendesak

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan anggota tim yang ingin mengelola dan mengoptimalkan waktu untuk proyek

Berikut ini adalah pendapat Alfred Titus, Manajer Dukungan Administrasi di Brighten A Soul Foundation, tentang penggunaan ClickUp untuk manajemen proyek:

Bagi organisasi yang kesulitan dalam mengelola proyek mereka, ClickUp akan membantu dalam kolaborasi tugas. Dengan perangkat lunak ini, orang dapat melacak item daftar tugas mereka dan mengerjakan tugas-tugas tersebut dalam waktu yang ditentukan. Perangkat lunak ini juga membantu tim manajemen proyek untuk melacak kemajuan keseluruhan proyek guna memastikan tenggat waktu terpenuhi.

15. Template Tujuan SMART ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan tujuan SMART, atur tugas, dan pantau kemajuan dengan templat Tujuan SMART ClickUp

Dengan templat ClickUp SMART Goals, Anda dapat mendefinisikan tujuan yang jelas dan spesifik, serta memvisualisasikannya menggunakan gambar dan kode warna untuk navigasi yang lancar.

Dengan mudah uraikan siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa di balik setiap tujuan. Bagian terbaiknya? Tampilan Papan menampilkan status tujuan—sesuai rencana, tidak sesuai rencana, sedang berlangsung, selesai, atau belum dilakukan—membuat pemantauan kinerja menjadi lebih mudah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan lembar kerja Tujuan SMART dan tentukan tujuan Anda sendiri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proyek spesifik

Lacak detail tugas dan lihat bagaimana mereka terintegrasi dengan inisiatif utama di bawah tab Tujuan Perusahaan

Berikan penilaian upaya untuk setiap tugas dari 1 hingga 10 dan kelompokkan sesuai dengan itu

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, tim pemasaran, dan tim operasional yang mencari alat untuk menetapkan tujuan spesifik dan memantau hasilnya

16. Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp

Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp. Template ini memberikan tim Anda pusat visual bersama untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Ubah alur kerja proyek yang berantakan menjadi pelacakan proyek yang lancar dan jelas dengan Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp. Template ini memberikan tim Anda pusat visual bersama untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Gunakan bidang kustom yang kaya seperti Biaya Rencana, Tingkat Masalah, Biaya Aktual, Fase Proyek, dan Anggaran Tersisa untuk memantau keuangan, risiko, dan tahap proyek secara detail. Dikombinasikan dengan status kustom seperti To Do, In Progress, On Hold, dan Completed, mereka membantu Anda menstandarkan alur tugas dan mengidentifikasi bottleneck secara instan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kirim pengingat dan pembaruan kepada tim melalui email agar tugas-tugas tidak terlewatkan

Lihat tenggat waktu dengan sekilas dan rencanakan jadwal dengan mudah menggunakan Tampilan Kalender

Gunakan tampilan seperti Team Performance dan Capacity Planning, bersama dengan wawasan beban kerja, untuk mendeteksi kekurangan sumber daya, anggota tim yang terlalu sibuk, dan tugas yang terhambat sebelum masalah tersebut memburuk

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek dan pemimpin tim yang ingin memiliki ruang terpusat untuk menjalankan proyek dengan lancar

17. Template Manajemen Tugas ClickUp

Coba Templat Manajemen Tugas ClickUp.

Mencari templat yang membantu tim Anda menemukan kerangka kerja terbaik? Coba Templat Manajemen Tugas ClickUp.

Organisasikan tugas Anda ke dalam segmen yang intuitif—sehingga tim Anda tetap fokus pada apa yang siap dikerjakan, tetap memperhatikan ide-ide inovatif, dan tahu apa yang masih dalam tahap perencanaan.

Secara sekilas, lihat siapa yang ditugaskan untuk setiap tugas, kapan tugas harus diselesaikan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Anda juga dapat menambahkan Bidang Kustom untuk anggaran, URL, lampiran file, atau detail lain yang penting untuk proyek Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat daftar tugas individu untuk backlog, tindakan yang harus dilakukan, ide, dan aspek proyek lainnya—diorganisir berdasarkan prioritas dan departemen

Tambahkan detail yang lebih rinci ke kartu tugas untuk referensi cepat dan kejelasan yang lebih baik

Jadwalkan tugas dengan mudah menggunakan fungsi seret dan lepas di tampilan Kalender

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin tim, dan pekerja lepas yang mencari kerangka kerja untuk merencanakan, mengelola, dan melacak aspek-aspek proyek

18. Template Rencana Komunikasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Percepat kolaborasi tim dan kesuksesan proyek dengan Template Rencana Komunikasi ClickUp

Gunakan Template Rencana Komunikasi ClickUp untuk memperlancar komunikasi proyek dan memastikan upaya tetap sejalan dengan tujuan proyek. Template ini membantu Anda merencanakan, memantau, dan mengelola pesan serta proses komunikasi berdasarkan tujuan proyek Anda.

Template ini juga membantu Anda mengevaluasi efektivitas komunikasi tim dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sehingga strategi Anda menjadi lebih terfokus dan berorientasi pada hasil.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lakukan analisis PEST, SWOT, dan pesaing untuk mendukung perencanaan strategis

Buat daftar pemangku kepentingan dan tetapkan peran serta tanggung jawab yang jelas

Ubah tujuan komunikasi menjadi tugas yang dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan yang lebih efisien

🔑 Ideal untuk: Tim dukungan pelanggan, tim pemasaran, dan manajer proyek yang ingin memperlancar komunikasi dengan klien, pemangku kepentingan, dan tim internal

🧠 Fakta Menarik: Ketika kortisol (hormon stres) mendominasi, hal itu mempersempit fokus dan kreativitas kita. Untuk menanggulanginya, campuran neurokimia positif yang seimbang — oksitosin, dopamin, dan endorfin — dapat membuka aliran kreativitas dan ide-ide radikal. Cara termudah? Dorong kerja sama dan kepercayaan kolaboratif melalui tindakan sederhana seperti kontak mata, tawa, berbagi momen lucu atau memalukan, atau menggabungkan orang-orang yang biasanya tidak bekerja sama.

19. Template Laporan Status Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Ambil keputusan yang fleksibel, lacak data, dan identifikasi tren dengan templat Laporan Status Proyek ClickUp

Template Laporan Status Proyek ClickUp memudahkan pemantauan kemajuan proyek. Template ini memungkinkan Anda mengelompokkan laporan proyek berdasarkan departemen, tahap, dan status untuk wawasan yang disesuaikan.

Ini juga membantu Anda mendefinisikan jadwal dan ruang lingkup proyek. Garis waktu linier yang berwarna-warni memberikan gambaran visual, memudahkan Anda untuk melihat item yang terlambat dengan sekilas. Dengan tampilan terstruktur dari setiap detail, laporan status proyek Anda tetap terorganisir dan mudah dikelola.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau anggaran untuk mengidentifikasi apakah proyek melebihi anggaran, berisiko, atau di bawah anggaran

Atur otomatisasi untuk berbagi laporan pelacakan dengan pemangku kepentingan untuk pembaruan real-time

Tambahkan nama departemen dan pemimpin tim di samping setiap tugas untuk menjaga akuntabilitas yang jelas

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek dan tim operasional yang mencari format terstruktur untuk melacak status proyek dan anggaran

20. Template Persyaratan Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan ruang lingkup proyek, atur tugas, dan pantau perkembangan dengan Template Persyaratan Manajemen Proyek ClickUp

Mulai proyek Anda dengan fondasi yang dirancang untuk kejelasan dan keselarasan menggunakan Template Persyaratan Manajemen Proyek ClickUp, yang cocok untuk pemula maupun manajer proyek berpengalaman. Template daftar siap pakai ini memudahkan tim dalam mendefinisikan dan mendokumentasikan persyaratan proyek, membantu semua pihak—mulai dari pemangku kepentingan hingga kontributor—tetap berada di halaman yang sama.

Daftar periksa dan subtugasnya memandu pelaksanaan proyek. Bidang Kustom yang Kuat—Tahap Persetujuan, Hasil Kerja, Klasifikasi, Penyelesaian, dan Pihak yang Menyetujui—memberikan konteks penting dan mempermudah navigasi tugas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat dan jelaskan apa yang ingin dicapai oleh proyek Anda, apa yang akan Anda hasilkan, dan kapan, semuanya dalam satu ruang yang terorganisir

Pindahkan persyaratan melalui status yang mudah digunakan seperti To Do, In Progress, On Hold, dan Complete, sehingga kemajuan selalu transparan

Hitung total untuk anggaran, tingkat penyelesaian, dan metrik kuantitatif lainnya secara otomatis dengan Formula Fields

🔑 Ideal untuk: Tim kecil dan pemimpin operasional yang mencari pendekatan terstruktur dalam merencanakan persyaratan proyek

21. Template Lembar Kerja Manajemen Proyek ClickUp

Template Lembar Kerja Manajemen Proyek ClickUp mengatasi hal ini dengan tata letak yang jelas dan terstruktur.

Baik Anda mengelola tim besar maupun kecil, menjaga proyek tetap terorganisir dapat menjadi tantangan yang signifikan. Template Lembar Kerja Manajemen Proyek ClickUp mengatasi hal ini dengan tata letak yang jelas dan terstruktur.

Semua hasil kerja, beserta statusnya, fase proyek, dan tahap persetujuan, disusun dalam satu tempat untuk referensi yang mudah. Selain itu, tab proses persetujuan khusus menampilkan hasil kerja mana yang memerlukan perhatian dan mana yang telah melewati proses persetujuan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lihat tingkat masalah untuk setiap hasil kerja dan catat solusi yang telah ditemukan untuk referensi

Tentukan ketergantungan antara hasil kerja menggunakan hubungan seperti ‘menunggu’ dan ‘menghalangi’

Aktifkan pelacakan waktu otomatis, tetapkan anggota tim, dan tambahkan komentar untuk kolaborasi yang lancar

🔑 Ideal untuk: Pemimpin proyek, manajer pemasaran, manajer operasional, dan tim kecil yang ingin menggunakan templat spreadsheet terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan berkolaborasi pada

22. Template Manajemen Proyek Anggaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir urutan tugas, prioritaskan tugas berdasarkan anggaran, dan pantau biaya proyek dengan Template Manajemen Proyek Anggaran ClickUp

Jaga agar proyek Anda tetap berada pada jalur keuangan yang tepat dengan kejelasan dan ketepatan menggunakan Template Manajemen Proyek Berbasis Anggaran ClickUp. Dirancang untuk manajer proyek dan tim keuangan yang mengelola inisiatif yang sensitif terhadap biaya, template ini memudahkan proses penganggaran, urutan tugas, dan pelacakan biaya secara real-time.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau anggaran yang dialokasikan, biaya aktual, dan sisa anggaran untuk proyek Anda

Tambahkan catatan detail untuk menyertakan referensi, konteks, atau komentar untuk pengawasan keuangan

Pilih dari lima tampilan yang berbeda: Panduan Memulai, Ringkasan Anggaran, Jadwal Proyek, Fase Proyek, dan Status Aktivitas untuk mengakses wawasan yang tepat, tepat saat Anda membutuhkannya

🔑 Ideal untuk: Freelancer, manajer pemasaran, tim pengembangan, dan tim operasional yang ingin menjaga anggaran proyek tetap terkendali

23. Template Panduan Manajemen Proyek ClickUp

Template Panduan Manajemen Proyek ClickUp menyediakan peta jalan yang jelas untuk pelaksanaan proyek yang sukses.

Template Panduan Manajemen Proyek ClickUp menyediakan peta jalan yang jelas untuk pelaksanaan proyek yang sukses.

Ini membantu Anda mendefinisikan proses, menetapkan tujuan, dan merinci KPI kinerja untuk setiap tahap. Tampilan dasbor memberikan gambaran umum tentang sumber daya, dokumen, penugas, dan jadwal.

Selain itu, tab ringkasan menampilkan setiap fase proyek secara sekilas. Hal ini memudahkan untuk melacak kemajuan, sehingga tim Anda tetap sejalan sepanjang proses.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat dokumen terpisah untuk setiap fase proyek untuk menjaga struktur yang terperinci

Ubah setiap fase menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dan lacaknya menggunakan Tampilan Daftar

Analisis jadwal proyek dan lakukan penyesuaian secara real-time untuk tetap berada di jalur yang benar

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin tim, dan tim operasional yang mencari pendekatan terorganisir untuk merencanakan dan melaksanakan fase-fase proyek

Sederhanakan Perencanaan dan Manajemen Proyek dengan ClickUp

Template proyek Smartsheet menyediakan ruang terpusat untuk mengorganisir tugas, sumber daya, dan tujuan. Namun, seiring bertambahnya ukuran tim, batasan terkait skalabilitas, otomatisasi, dan kinerja mulai menghambat kemajuan.

Di situlah ClickUp berperan. Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp menyederhanakan manajemen proyek dengan alat kolaborasi, pelacakan, dan analisis yang kuat, serta berbagai templat siap pakai.

Sudah bosan mengejar tenggat waktu dan berurusan dengan berkas yang tersebar? Daftar ke ClickUp dan ambil kendali atas tujuan, jadwal, dan hasil tim Anda.