Template MOU Gratis untuk Memudahkan Perjanjian Bisnis dan Kemitraan

Menemukan templat MOU yang tepat tidaklah mudah 🤔 Kebanyakan templat terlalu samar, terlalu rumit, atau tidak praktis.

Jika Anda terjebak dalam mencari templat alih-alih melanjutkan kemitraan Anda, Anda membutuhkan sesuatu yang sederhana, jelas, dan mudah disesuaikan.

Artikel ini menyajikan templat MOU gratis terbaik yang benar-benar efektif. Tanpa basa-basi, hanya templat siap pakai untuk berbagai jenis kontrak agar langkah bisnis Anda berikutnya berjalan lebih lancar.

Template MOU Gratis Sekilas

Apa Itu Template MOU?

Template MOU adalah dokumen yang sudah diformat sebelumnya untuk membuat 'Memorandum of Understanding' antara dua atau lebih pihak. Dokumen ini menguraikan syarat-syarat dasar kemitraan, seperti tujuan, tanggung jawab, dan jadwal, tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Template ini menghemat waktu dengan menyediakan struktur yang siap diedit, sehingga Anda dapat fokus pada klausul-klausul penting dalam perjanjian daripada harus memulai dari nol. 📝

Apa yang Membuat Template MOU yang Baik?

Template MOU yang dirancang dengan baik menjadi landasan untuk perjanjian yang jelas dan profesional, menghilangkan ambiguitas, dan menyelaraskan semua pihak sejak awal.

Berikut adalah fitur utama yang perlu diperhatikan 👇

Dapat disesuaikan: Pilih templat yang mudah disesuaikan dengan kemitraan spesifik Anda, jenis proyek, atau syarat bisnis

Mudah digunakan: Pilih tata letak yang bersih dan intuitif yang memungkinkan Anda mengisi detail dengan cepat tanpa istilah hukum atau kerumitan

Berfokus pada kejelasan: Dapatkan templat yang secara jelas menguraikan peran, tanggung jawab, jadwal, dan ekspektasi dari kedua belah pihak

Siap untuk kolaborasi: Cari templat yang mudah dibagikan dan diperbarui dengan pihak lain untuk memastikan semua pihak tetap sejalan

Tone profesional: Pilih templat yang menyeimbangkan antara ramah dan formal

Siap ditandatangani: Pilih templat yang menyertakan ruang untuk semua pihak menandatangani dan menjadikan perjanjian resmi

Template MOU Terbaik yang Dapat Anda Pilih

Template MOU yang kuat menjadi landasan untuk kolaborasi yang lancar dan akuntabilitas.

Jika Anda ingin menyederhanakan dokumen bisnis Anda, templat perjanjian kolaborasi ini adalah tempat yang tepat untuk memulai:

1. Template Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur detail pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan jumlah dalam satu tempat dengan templat Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp

Template Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp membuat syarat-syarat keuangan antara pihak-pihak menjadi jelas dan mudah dilacak. Template ini membantu freelancer dan bisnis untuk menetapkan jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan kondisi jika terjadi keterlambatan pembayaran tanpa menggunakan istilah hukum yang rumit.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tidak yakin bagaimana cara menagih klien ? Template ini membantu Anda menetapkan dasar dengan mendokumentasikan semua hal secara jelas di awal

Gunakan tampilan Tabel ClickUp untuk membuat spreadsheet yang sepenuhnya disesuaikan dan mengatur pembayaran berdasarkan klien, frekuensi, atau status

Dapatkan struktur yang membuat perjanjian Anda rapi, mudah dicari, dan siap digunakan kapan saja diperlukan

✅ Ideal untuk: Freelancer, pemilik usaha kecil, atau siapa pun yang meminjamkan uang dan membutuhkan perjanjian pinjaman yang jelas dan dapat dilacak

🏗️ Bahan Dasar: Meskipun MOU tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, MOU memiliki bobot moral dan profesional yang signifikan. Sebuah MOU yang ditandatangani dapat memengaruhi negosiasi dan menunjukkan komitmen. MOU juga dapat berkembang menjadi jenis kontrak yang berbeda. Setelah kedua belah pihak merasa nyaman dan kepercayaan terbangun, MOU dapat berfungsi sebagai landasan untuk perjanjian yang lebih rinci dan mengikat secara hukum.

2. Template Surat Perjanjian ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat perjanjian bisnis yang jelas dan ringkas yang mencakup peran, syarat, dan harapan dengan templat Surat Perjanjian ClickUp

Template Surat Perjanjian ClickUp membantu tim merinci ruang lingkup, peran, dan biaya yang terlibat dalam setiap perjanjian bisnis dengan jelas dan terperinci.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Dilengkapi dengan catatan berguna, contoh, dan petunjuk sehingga semua pihak tahu persis apa yang diharapkan sejak awal

Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk menyusun tujuan dan syarat-syarat template dalam dokumen kolaboratif dan real-time

Untuk membuat hal-hal lebih visual dan mudah dipahami, tampilan papan ClickUp mengubah setiap klausul atau hasil kerja menjadi kartu yang dapat dipindahkan melalui tahap-tahap, seperti tinjauan, disetujui, atau dibagikan

✅ Ideal untuk: Pendiri yang ingin menyusun surat perjanjian untuk kemitraan bisnis mereka

3. Template Perjanjian Pinjaman ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat dan lacak detail pinjaman seperti jumlah, suku bunga, dan syarat pembayaran dengan templat Perjanjian Pinjaman ClickUp

Template Perjanjian Pinjaman ClickUp adalah cara cerdas dan terstruktur untuk mengesahkan syarat pinjaman dan peminjaman antara teman, freelancer, atau mitra bisnis. Template ini mencakup elemen penting seperti jumlah pinjaman total, jadwal pembayaran, suku bunga, dan ketentuan hukum untuk memastikan transparansi dan menghindari sengketa.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Buat Bidang Kustom di ClickUp untuk melacak data spesifik seperti suku bunga, tanggal jatuh tempo, atau frekuensi pembayaran

Pantau kemajuan pinjaman, atur pengingat, dan filter atau urutkan syarat-syarat di berbagai perjanjian, semuanya dalam satu tampilan

✅ Ideal untuk: Pemilik usaha kecil atau siapa pun yang meminjamkan uang dan membutuhkan perjanjian pinjaman yang jelas dan dapat dilacak

4. Template Perjanjian Pembelian ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan syarat dan ketentuan untuk pembelian barang atau properti, termasuk harga dan pengiriman, menggunakan templat Perjanjian Pembelian ClickUp

Template Perjanjian Pembelian ClickUp membantu bisnis membuat dokumen yang jelas dan profesional untuk mengonfirmasi kesepakatan dengan pemasok, vendor, dan klien. Template ini mencakup kolom untuk menambahkan detail pembeli/penjual, deskripsi produk, syarat pembayaran, dan tanda tangan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Gunakan fitur Assign Comments di ClickUp untuk menambahkan catatan, mengusulkan perubahan, atau menjelaskan istilah, sehingga semua pihak tetap sejalan sebelum menandatangani

Setelah syarat-syarat disepakati, gunakan ClickUp Tasks untuk menugaskan tanggung jawab penandatanganan, melacak status, dan mengatur pengingat

Majukan perjanjian tanpa melewatkan langkah atau mengejar email

✅ Ideal untuk: Tim pengadaan dan vendor yang membutuhkan templat perjanjian pembelian sederhana, dapat dilacak, dengan tanggung jawab yang jelas

5. Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan syarat pembelian dan penjualan yang jelas, batas waktu pembayaran, dan kondisi aset dengan templat Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp

Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp sangat berguna bagi bisnis yang secara rutin berurusan dengan vendor dan klien, menangani pertukaran formal barang atau jasa. Perjanjian ini memberikan cara terstruktur untuk mendokumentasikan detail penting seperti informasi pembeli/penjual, spesifikasi barang, syarat pembayaran, dan jadwal pengiriman.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Pantau ketergantungan dan hindari keterlambatan tanpa perlu mengawasi secara detail

ClickUp Milestones Kelola jadwal pengiriman dengan mudah menggunakan

Otomatiskan pemberitahuan melalui ClickUp Automations untuk memastikan semua pemangku kepentingan tetap terinformasi

✅ Ideal untuk: Usaha kecil atau penyedia layanan yang menangani penjualan produk fisik atau digital yang ingin mengikat persyaratan dan jadwal

6. Template Perjanjian Kemitraan ClickUp

Dapatkan templat gratis Jelaskan kepemilikan, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan antara mitra menggunakan templat Perjanjian Kemitraan ClickUp

Template Perjanjian Kemitraan ClickUp membantu tim mendefinisikan kepemilikan, tanggung jawab, dan kontribusi dalam kemitraan bisnis. Kerangka kerja ini memudahkan penetapan syarat kemitraan dan pendokumentasian kontribusi modal. Template ini juga memberikan rincian lengkap tentang kontribusi moneter dan non-moneter, sehingga memberikan visibilitas penuh tentang apa yang dibawa oleh setiap pihak ke meja, baik secara finansial maupun non-finansial.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Jelaskan bagaimana keuntungan, kerugian, dan gaji akan ditangani

Buat jadwal dengan mudah untuk siklus hidup kemitraan Anda, seperti tanggal mulai, tonggak perpanjangan, atau titik pemeriksaan ulasan, dengan tampilan kalender ClickUp

Kurangi risiko keterlambatan atau kebingungan di kemudian hari dengan merencanakan tanggal secara jelas dan visual

✅ Ideal untuk: Pendiri bersama dan mitra bisnis kecil yang ingin mendokumentasikan peran, kepemilikan, dan ekspektasi

🧠 Tahukah Anda? MOU (Memorandum of Understanding) sering disebut sebagai 'perjanjian gentlemen' dalam lingkaran hukum karena menangkap niat dan pemahaman tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

7. Template Kontrak Freelance ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan hasil kerja, rencanakan jadwal, kelola pelaksanaan, dan selesaikan proyek dengan lancar menggunakan Template Kontrak Freelance ClickUp

Template Kontrak Freelance ClickUp adalah alat serba guna bagi freelancer untuk menetapkan ekspektasi, melindungi hak-hak mereka, dan mengunci syarat-syarat klien selama proses onboarding klien baru. Dengan kolom untuk jadwal proyek, tarif, dan syarat penagihan, Anda dapat menghilangkan ambiguitas sejak awal dan dengan percaya diri menangani situasi seperti cara meminta pembayaran secara profesional.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Akses bagian khusus untuk mendefinisikan hasil kerja, ruang lingkup layanan, durasi pembayaran, dan penanganan hak kekayaan intelektual

Fitur tampilan jadwal proyek bawaan memberikan klien gambaran jelas tentang setiap fase, mulai dari awal hingga penyelesaian, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban

Kelola hubungan freelance jangka panjang dengan mengatasi masalah seperti kerahasiaan, penggantian biaya, dan pengakhiran kontrak

✅ Ideal untuk: Freelancer atau konsultan yang menginginkan kontrak yang jelas dan bebas sengketa

💡Tips Pro: Gunakan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX untuk menyusun MOU Anda dalam hitungan menit. Alih-alih mengetik setiap klausul, cukup ucapkan syarat-syarat Anda—Brain MAX akan menerjemahkan dan mengorganisirnya langsung ke dalam dokumen ClickUp favorit Anda. Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX Anda juga dapat membuat Agen Autopilot Kustom di ClickUp untuk menandai klausul standar yang hilang, menyarankan bahasa formal, atau bahkan menyesuaikan nada dokumen dengan perjanjian sebelumnya yang disimpan di Workspace Anda.

8. Template Perjanjian Kemitraan 50/50 ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Perjanjian Kemitraan 50-50 ClickUp untuk membagi kepemilikan bisnis secara merata dan merinci tugas, keuntungan, serta tanggung jawab

Template Perjanjian Kemitraan 50-50 ClickUp membantu mitra mendefinisikan kepemilikan yang setara, tanggung jawab, dan ekspektasi dengan jelas. Bagian-bagian yang sudah disiapkan untuk kontribusi modal, pembagian keuntungan, penyelesaian sengketa, syarat penarikan, dan lain-lain, membuat proses hukum menjadi lebih lancar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Pantau jadwal untuk keputusan penting seperti tinjauan keuangan dan periode perpanjangan dengan tampilan Gantt Chart di ClickUp

Tetap selaras dan bertanggung jawab sepanjang perjalanan kemitraan

Tentukan proses pengambilan keputusan dan kontribusi keuangan dalam satu tempat

✅ Ideal untuk: Mitra bisnis yang setara yang ingin membuat perjanjian kepemilikan yang transparan dan seimbang

9. Template Perjanjian Kerahasiaan (NDA) ClickUp

Dapatkan templat gratis Lindungi informasi rahasia bisnis Anda dan tetapkan batasan yang jelas dengan templat Perjanjian Kerahasiaan (NDA) ClickUp

Template Perjanjian Kerahasiaan (NDA) ClickUp menyediakan bagian yang jelas untuk mengidentifikasi pihak yang mengungkapkan dan menerima informasi, memastikan kedua belah pihak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Anda dapat menentukan apa yang dianggap sebagai informasi rahasia, menetapkan pengecualian (seperti data domain publik), dan menetapkan batasan penggunaan untuk mencegah penyalahgunaan atau pembagian tanpa izin.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Lacak status perjanjian, atur pengingat, dan tugaskan kolaborator untuk pembaruan

Setelah Perjanjian Kerahasiaan (NDA) ditandatangani, gunakan Automations di ClickUp untuk menyimpan dokumen secara aman dan memberitahu pemangku kepentingan proyek secara instan

Pastikan kepatuhan dan memudahkan pengambilan data, ideal untuk tim yang bergerak cepat yang menangani data sensitif

Lihat bagaimana ClickUp Automations dapat menyederhanakan alur kerja NDA, mulai dari penugasan tugas hingga pemicu notifikasi secara otomatis.

✅ Ideal untuk: Tim hukum, freelancer, dan bisnis yang mengelola beberapa perjanjian kerahasiaan (NDA) dengan persyaratan kerahasiaan yang ketat

10. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kontrak yang dapat disesuaikan mencakup layanan, jadwal, pembayaran, dan tanda tangan dengan templat Perjanjian Kontrak ClickUp

Template Perjanjian Kontraktor ClickUp membantu Anda merinci syarat-syarat yang jelas antara bisnis Anda dan kontraktor independen. Dengan bagian yang dapat disesuaikan untuk ruang lingkup pekerjaan, jadwal pembayaran, garis waktu proyek, kerahasiaan, dan klausul hukum, template ini memastikan kejelasan mutual dan keamanan hukum sejak hari pertama.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Sertakan ketentuan perpanjangan kontrak dan metode penyelesaian sengketa untuk menghindari kebingungan di masa depan

Ungkapkan tanggung jawab pajak untuk kejelasan

Gunakan Email ClickApp , fitur integrasi email bawaan ClickUp, untuk mengirim kontrak langsung ke kontraktor untuk ditandatangani

✅ Ideal untuk: Perusahaan yang merekrut kontraktor jarak jauh dan membutuhkan sistem yang andal untuk persetujuan kontrak

11. Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan syarat dan ketentuan yang jelas untuk layanan konsultasi, biaya, dan jadwal dengan templat Perjanjian Konsultasi ClickUp yang mudah diedit

Template Perjanjian Konsultasi ClickUp membantu mendefinisikan layanan, jadwal, syarat pembayaran, dan klausul kerahasiaan, sehingga meminimalkan kesalahpahaman dalam hubungan klien-konsultan.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Whiteboards untuk memetakan secara visual ketentuan tambahan atau jadwal layanan. Papan kolaboratif ini sangat berguna untuk brainstorming secara real-time dengan klien dan menyelaraskan ekspektasi. Anda bebas menambahkan catatan tempel, menggambar alur kerja, atau memperbarui perubahan ruang lingkup.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Sinkronkan ekspektasi dengan klien untuk kemitraan yang sukses

Tentukan ruang lingkup pekerjaan dan hasil yang diharapkan dengan jelas untuk menghindari beban kerja berlebihan

Buat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk menghindari masalah hukum

Template ini juga sangat cocok untuk bisnis yang sedang menjajaki outsourcing manajemen proyek, membantu mereka mengformalkan harapan dan tanggung jawab dengan konsultan eksternal.

✅ Ideal untuk: Konsultan lepas dan agensi yang ingin formalkan kerja sama baru dengan klien dengan jelas dan fleksibel

12. Template Perjanjian Investasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan persyaratan investasi, pembagian ekuitas, dan pengembalian menggunakan templat Perjanjian Investasi ClickUp

Template Perjanjian Investasi ClickUp membantu Anda mengelola kontrak pendanaan dengan presisi hukum. Template ini mencakup setiap detail penting, mulai dari penetapan persentase ekuitas dan ketentuan dividen hingga penetapan hak suara dan klausul kerahasiaan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Anda dapat menugaskan tugas, mengorganisir klausul ke dalam folder terpisah, dan bahkan menambahkan garis waktu untuk memastikan tenggat waktu tidak terlewatkan

Dengan daftar tugas dan bilah kemajuan yang diperbarui otomatis, Anda tetap berada di jalur yang benar sambil menghindari email bolak-balik

Jadi, apakah Anda sedang merekrut investor malaikat atau mengesahkan putaran pendanaan, templat ini memastikan proses investasi Anda tetap efisien dan transparan.

✅ Ideal untuk: Startup, pendiri, dan investor yang ingin membuat perjanjian investasi yang sah secara hukum, terstruktur, dan melindungi hak kepemilikan serta kepentingan finansial kedua belah pihak

13. Template Perjanjian Kerja Sama ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan harapan tim, aturan kolaborasi, dan alur kerja dengan templat Perjanjian Kerja ClickUp

Template Perjanjian Kerja ClickUp membantu tim menyelaraskan ekspektasi, meningkatkan kolaborasi, dan mengurangi gesekan internal melalui nilai-nilai bersama dan standar perilaku yang jelas.

Papan Tulis Terintegrasi ClickUp memudahkan Anda untuk secara visual merancang norma tim, seperti preferensi komunikasi atau aturan pengambilan keputusan. Anda juga dapat menambahkan bagian proposal atau retrospeksi untuk menyempurnakan alur kerja seiring waktu.

Template ini ideal untuk tim apa pun yang menggunakan ClickUp, tidak hanya sebagai pusat kolaborasi, tetapi juga sebagai perangkat lunak manajemen bisnis yang lengkap untuk menyelaraskan tujuan, perilaku, dan proses.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Coba gunakan papan interaktif seperti Personality Map untuk mengidentifikasi gaya kerja individu (introvert, eksekutor, pemikir, dll.)

Coba bagian Aspirasi , di mana anggota dapat berbagi harapan mereka untuk tim

Gunakan papan Topic Resolution untuk mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, dan mendokumentasikan kesepakatan

✅ Ideal untuk: Tim yang sedang menetapkan norma kerja yang jelas, terutama dalam lingkungan kerja jarak jauh atau lintas fungsi

14. Perjanjian Pemisahan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan dengan jelas ketentuan properti, hak asuh, dan keuangan menggunakan templat Perjanjian Pemisahan ClickUp

Template Perjanjian Pemisahan ClickUp memudahkan pasangan untuk mengatasi kompleksitas pemisahan dengan dokumen minimal. Template ini memungkinkan Anda membuat dan mengelola semua dokumen penting terkait pengaturan keuangan, pembagian harta, hak asuh anak, dan dukungan. Setiap bagian yang terstruktur dengan baik memudahkan untuk menyepakati harapan bersama dan menjaga catatan tetap terorganisir.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Kurangi kesalahpahaman dan konflik selama proses berlangsung

Tetapkan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak

Tentukan cara yang disepakati bersama untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan di masa depan

✅ Ideal untuk: Pasangan yang sedang berpisah dan ingin memastikan kejelasan, kesiapan hukum, serta akses mudah ke dokumen

15. Template Perjanjian Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan peran pekerjaan, gaji, tunjangan, dan aturan tempat kerja menggunakan templat Perjanjian Ketenagakerjaan ClickUp

Template Perjanjian Kerja ClickUp menyediakan tata letak terstruktur untuk merinci syarat kerja, harapan pekerjaan, kebijakan gaji, dan perilaku di tempat kerja, ideal untuk tim HR yang ingin menjaga kejelasan antara pemberi kerja dan karyawan. Bagian-bagian bawaan untuk kehadiran, kebijakan cuti, perlindungan hak kekayaan intelektual, dll., memastikan proses onboarding yang lancar sambil melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Patuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan perjanjian yang jelas dan terdefinisi dengan baik

Lindungi hak hukum Anda

Dapatkan kerangka kerja terstruktur untuk menangani sengketa

Untuk memulai, gunakan program pengolah kata seperti ClickUp Docs untuk merancang perjanjian Anda dengan memasukkan detail karyawan, peran pekerjaan, dan klausul perjanjian kerja. Hal ini memastikan dokumen Anda dapat diedit dan dibagikan di dalam ruang kerja Anda. Dari sana, lacak kepatuhan dan pembaruan di dalam ClickUp, sehingga tidak ada kebijakan yang terlewat.

✅ Ideal untuk: Profesional HR dan pemilik usaha kecil yang ingin formalkan syarat kerja untuk karyawan baru atau anggota tim jarak jauh

16. Template Perjanjian Sewa Komersial ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan syarat sewa ruang komersial, termasuk biaya sewa, penggunaan, dan pemeliharaan, menggunakan templat Perjanjian Sewa Komersial ClickUp

Template Perjanjian Sewa Komersial ClickUp dirancang khusus untuk pemilik properti yang beroperasi di Negara Bagian Lone Star. Template ini menyediakan struktur siap pakai untuk membuat kontrak sewa residensial berjangka tetap. Template ini mencakup semua bidang penting untuk mendokumentasikan detail kunci seperti informasi pemilik dan penyewa, durasi sewa, jumlah sewa, perabotan, syarat penggunaan, dan utilitas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tentukan denda keterlambatan, deposit keamanan, dan detail inspeksi saat pindah

Mulai dari klausul tentang pengakhiran dini hingga kerusakan properti, hewan peliharaan, dan parkir, setiap bagian telah diformat sebelumnya dan dapat disesuaikan untuk mematuhi hukum Texas

✅ Ideal untuk: Pemilik properti atau pengelola properti di Texas yang mencari templat sewa yang andal, mencakup semua aspek hukum penting, dan dapat disesuaikan dengan situasi sewa spesifik

🧠 Tahukah Anda? Dalam hukum Amerika Serikat, MOU, MOA (Memorandum of Agreement), dan Surat Niat sering diperlakukan secara serupa—dalam banyak kasus, ketiganya digunakan secara bergantian sebagai alat hukum awal.

17. Template Perjanjian Layanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kontrak yang jelas dan terperinci tentang ruang lingkup layanan, pembayaran, dan jadwal dengan templat Perjanjian Layanan ClickUp

Template Perjanjian Layanan ClickUp mendefinisikan harapan antara penyedia layanan dan klien dengan bagian-bagian untuk layanan, jadwal, dan syarat pembayaran, sehingga memudahkan untuk menyepakati tanggung jawab.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Simpan informasi kontak klien dan detail lainnya di satu tempat yang mudah diakses

Dokumentasikan setiap fase proyek untuk menunjukkan pekerjaan, proses, syarat pembayaran, dan skenario kemungkinan penyelesaian lebih awal

Hindari kebingungan, keterlambatan pembayaran, dan perubahan ruang lingkup yang dapat mengganggu bisnis Anda

✅ Ideal untuk: Freelancer, konsultan, dan agensi yang membutuhkan cara sederhana namun terstruktur untuk menulis dan mengesahkan perjanjian layanan

18. Template Perjanjian Vendor ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan apa yang disediakan oleh vendor, syarat pembayaran, dan harapan pengiriman dengan templat Perjanjian Vendor ClickUp

Template Perjanjian Vendor ClickUp merangkum tanggung jawab, harapan layanan, harga, dan jadwal pengiriman untuk membantu bisnis mengformalkan syarat-syarat dengan vendor. Setiap bagian, mulai dari ruang lingkup pekerjaan hingga kerahasiaan, memastikan perjanjian memiliki kekuatan hukum dan mudah dipahami.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Percepat proses persetujuan dan permintaan perubahan

Lindungi bisnis Anda dengan klausul hak kekayaan intelektual dan klausul ganti rugi

Akses alat kolaborasi klien yang menyederhanakan dan melindungi kepentingan bisnis Anda saat bekerja dengan freelancer, agensi, atau vendor

✅ Ideal untuk: Pemilik bisnis yang sering bekerja dengan vendor eksternal dan ingin memiliki perjanjian yang jelas dan profesional

📚 Baca Lebih Lanjut: Tips Peningkatan Proses Pembayaran Utang untuk Memperlancar Alur Kerja Anda

19. Template Kontrak Sewa ClickUp

Dapatkan templat gratis Dokumentasikan sewa, deposit, syarat, dan tanggung jawab menggunakan templat Kontrak Sewa ClickUp

Template Kontrak Sewa ClickUp membantu pemilik properti menetapkan syarat-syarat yang jelas dan mengikat secara hukum untuk setiap aspek sewa. Di bagian yang telah ditentukan, Anda dapat menambahkan detail seperti jumlah sewa, deposit keamanan, durasi sewa, dan alamat properti.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tetapkan aturan untuk perilaku penyewa, penggunaan properti, dan pembayaran utilitas di bawah satu atap

Tentukan klausul pengakhiran untuk transparansi dan menghindari sengketa hukum di masa depan

Lindungi hak Anda sebagai pemilik properti sambil memastikan penyewa memahami kewajiban mereka

✅ Ideal untuk: Pemilik properti independen atau pengelola properti yang ingin menetapkan ekspektasi yang jelas dan menghindari sengketa dengan penyewa

20. Template Perjanjian Operasional LLC ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan aturan, tugas anggota, dan kepemilikan untuk LLC Anda menggunakan Template Perjanjian Operasional ClickUp

Template Perjanjian Operasional ClickUp adalah dokumen hukum yang wajib dimiliki saat mendirikan LLC. Template ini membantu mendefinisikan cara perusahaan Anda beroperasi, mencakup detail kepemilikan, peran anggota, pembagian keuntungan, dan proses pengambilan keputusan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tentukan dengan jelas hak dan tanggung jawab masing-masing anggota

Tutupi aspek keuangan, persyaratan pencatatan, dan prosedur untuk likuidasi perusahaan

Mencegah sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang negara

✅ Ideal untuk: Wirausaha yang membentuk LLC dan ingin cara sederhana untuk mengatur kepemilikan, tanggung jawab, dan aturan internal

📌 Quick Win: Tambahkan klausul pengakhiran ke MOU Anda, bahkan jika itu bukan kontrak. Hal ini membantu kedua belah pihak keluar dengan baik jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana.

21. Template Perjanjian Non-Kompetisi ClickUp

Dapatkan templat gratis Cegah persaingan dan lindungi rahasia bisnis dengan templat Perjanjian Non-Kompetisi ClickUp

Template Perjanjian Non-Kompetisi ClickUp membantu bisnis melindungi informasi rahasia dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Template ini secara jelas mendefinisikan batasan bagi mantan karyawan, melarang mereka bergabung atau mendirikan bisnis pesaing dalam periode tertentu setelah meninggalkan perusahaan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Batasi kemampuan karyawan untuk merekrut klien atau rekan kerja dengan klausul non-solicitation

Lindungi data bisnis sensitif, seperti rahasia dagang dan daftar klien, dengan bagian kerahasiaan

Sederhanakan pelacakan kontrak hukum dengan tanggapan komentar, pengeditan kolaboratif, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan fitur lainnya

✅ Ideal untuk: Pemberi kerja yang ingin mencegah persaingan tidak adil dan melindungi data perusahaan setelah seorang karyawan keluar

22. Template Perjanjian Orang Tua di ClickUp

Dapatkan templat gratis Sinkronkan tanggung jawab pengasuhan, kunjungan, dan pengasuhan anak menggunakan templat Perjanjian Pengasuhan Anak ClickUp

Template Perjanjian Orang Tua ClickUp memungkinkan orang tua bersama untuk mendokumentasikan tanggung jawab dan keputusan dalam pengasuhan anak. Template ini membantu mendefinisikan harapan, membagi tugas-tugas penting, dan mengelola hal-hal seperti hak asuh, kunjungan, asuransi kesehatan, dan tunjangan anak.

Selain itu, dengan 15+ Tampilan Kustom ClickUp, seperti Daftar, Kalender, dan lainnya, orang tua bersama dapat memvisualisasikan dan mengelola tugas-tugas parenting serta jadwal dengan efektif, meminimalkan kesalahpahaman dan konflik.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Organisir dokumen parenting dalam satu ruang bersama yang aman

Dapatkan panduan praktis untuk menyelesaikan sengketa

Buat kalender bersama untuk pembagian tugas dan tanggung jawab parenting yang adil

✅ Ideal untuk: Orang tua bersama yang mencari cara yang jelas, fleksibel, dan kolaboratif untuk mengelola tugas pengasuhan bersama dan tetap sejalan dalam tanggung jawab

23. Template Perjanjian Pembebasan Tanggung Jawab ClickUp

Dapatkan templat gratis Batasi tanggung jawab dan dokumentasikan perjanjian risiko menggunakan templat Perjanjian Pembebasan Tanggung Jawab ClickUp

Template Perjanjian Pembebasan Tanggung Jawab ClickUp membantu bisnis atau penyedia layanan membuat kontrak yang mendefinisikan tanggung jawab hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Template ini menetapkan pembebasan tanggung jawab yang jelas, memastikan salah satu pihak setuju untuk tidak menuntut pihak lain atas risiko yang mungkin timbul dari layanan atau aktivitas tertentu.

Anda dapat dengan mudah menyusun ruang lingkup perjanjian, menyoroti pengecualian, mengisi ketentuan ganti rugi, dan menjelaskan pihak mana yang bertanggung jawab atas risiko atau insiden tertentu.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Dokumentasikan aktivitas dan layanan yang dilindungi oleh perjanjian

Dengan mudah daftar hukum yang berlaku untuk perjanjian

Tentukan dengan jelas jenis perlindungan, termasuk ganti rugi atau pembebasan tanggung jawab

✅ Ideal untuk: Perusahaan yang ingin mengesahkan perjanjian yang melibatkan risiko potensial, memastikan semua pihak memahami tanggung jawab mereka dan lingkup perlindungan liability

24. Template Perjanjian Pernikahan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan persyaratan perkawinan terkait keuangan, harta benda, dan tanggung jawab dengan templat Perjanjian Perkawinan ClickUp

Template Perjanjian Pernikahan ClickUp adalah dokumen hukum terstruktur yang membantu pasangan merinci hak, tanggung jawab, dan urusan keuangan sebelum menikah. Template ini mencakup bagian tentang kepemilikan harta, pembagian utang, nafkah suami/istri, anak di bawah umur, dan keadaan yang dapat menyebabkan perceraian.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Sederhanakan topik kompleks seperti pendapatan, asuransi kesehatan, dan pengaturan perbankan

Andalkan format siap pakai yang menghilangkan kebingungan dalam proses yang sangat sensitif

Tetapkan Tujuan Bersama ClickUp untuk menyelaraskan ekspektasi bersama

✅ Ideal untuk: Pasangan yang ingin secara proaktif menangani logistik pernikahan dan membuat perjanjian yang transparan dan sah secara hukum sebelum menikah

25. Template Review Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Review, berikan komentar, dan setujui kontrak secara kolaboratif dengan templat tinjauan kontrak ClickUp

Template Review Kontrak ClickUp adalah ruang kerja yang powerful dirancang untuk menyederhanakan dan mengorganisir seluruh proses manajemen kontrak Anda. Setiap tampilan dirancang dengan cermat menggunakan Bidang Kustom ClickUp, tag, dan status, sehingga memudahkan Anda untuk melihat apa yang perlu direvisi, apa yang telah disetujui, dan tahap apa yang sedang dilalui oleh kontrak.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Pandang Daftar Semua Kontrak memberikan gambaran lengkap tentang kontrak dan mengelompokkannya berdasarkan ‘Jenis Bisnis’ untuk memudahkan pelacakan

Dalam tampilan Papan Proses Review Kontrak , setiap kontrak ditampilkan sebagai kartu tugas, dengan Bidang Kustom ditonjolkan untuk referensi yang mudah

Cukup klik pada kartu tugas untuk melihat informasi kontrak secara detail, lalu seret dan lepas kartu tersebut ke kolom yang sesuai untuk memperbarui status kontrak

✅ Ideal untuk: Wirausaha dan pemimpin perusahaan yang ingin memantau perjanjian kontrak secara efektif

📮 Wawasan ClickUp: 46% pekerja pengetahuan mengandalkan kombinasi obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi tim hanya untuk melacak pekerjaan mereka. Bagi mereka, pekerjaan tersebar di platform yang terpisah, membuatnya lebih sulit untuk tetap terorganisir. Sebagai aplikasi all-in-one untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan semuanya. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat, dan ClickUp Brain, semua pekerjaan Anda terpusat di satu tempat, mudah dicari, dan terhubung secara mulus. Ucapkan selamat tinggal pada kelebihan alat—selamat datang produktivitas tanpa repot.

26. Template Addendum Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Lakukan perubahan formal pada kontrak yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang semuanya menggunakan templat Addendum Kontrak ClickUp

Template Addendum Kontrak ClickUp memudahkan Anda untuk mendokumentasikan dan mengelola perubahan kontrak. Baik itu menambahkan klausul, memperbarui syarat, atau mengklarifikasi poin penting, template ini memastikan semua pihak tetap sejalan sepanjang waktu.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

ClickUp Docs memudahkan Anda untuk menyusun, mengedit, dan menyimpan addendum kontrak langsung di dalam ruang kerja Anda

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan secara real-time, tinggalkan komentar, dan pastikan setiap klausul direview sebelum finalisasi

Pandang Board di ClickUp membantu Anda secara visual mengatur setiap langkah proses penambahan addendum, baik dalam draf, sedang direview, atau sudah ditandatangani, sehingga memudahkan pemantauan kemajuan dengan sekilas

✅ Ideal untuk: Profesional hukum, manajer proyek, dan pemilik bisnis yang sering mengubah perjanjian dan membutuhkan cara cepat dan terstruktur untuk mendokumentasikan perubahan tersebut

Buat Perjanjian yang Jelas dan Profesional dengan ClickUp

Ingin menandatangani kesepakatan dengan klien, menetapkan ekspektasi tim, atau merinci kemitraan? ClickUp berfungsi seperti perangkat lunak manajemen kontrak yang sempurna, di mana perjanjian, komentar, tenggat waktu, dan tindak lanjut berada dalam satu tempat.

Template siap pakai ini memberikan cara sederhana dan terorganisir untuk membuat, berbagi, dan menyimpan berbagai jenis perjanjian. Cukup pilih template yang Anda butuhkan, sesuaikan dengan syarat dan ketentuan Anda, lalu kirimkan.

Selain itu, jika Anda membutuhkan bantuan untuk tetap mengontrol segala hal, ClickUp Brain menyediakan pengingat berbasis AI untuk memprioritaskan tugas, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan proses berjalan lancar.

Daftar di ClickUp secara gratis dan sederhanakan kontrak, perjanjian, dan segala hal di antaranya.