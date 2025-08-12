Template MOU Gratis untuk Memudahkan Perjanjian Bisnis dan Kemitraan

Menemukan templat MOU yang tepat tidaklah mudah 🤔 Kebanyakan templat terlalu samar, terlalu rumit, atau tidak praktis.
Jika Anda terjebak dalam mencari templat alih-alih melanjutkan kemitraan Anda, Anda membutuhkan sesuatu yang sederhana, jelas, dan mudah disesuaikan.
Artikel ini menyajikan templat MOU gratis terbaik yang benar-benar efektif. Tanpa basa-basi, hanya templat siap pakai untuk berbagai jenis kontrak agar langkah bisnis Anda berikutnya berjalan lebih lancar.
Template MOU Gratis Sekilas
|Nama templat
|Unduh templat
|Ideal untuk
|Fitur terbaik
|Template Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Freelancer, pemilik usaha kecil, atau siapa pun yang meminjamkan uang dan membutuhkan perjanjian pinjaman yang jelas dan dapat dilacak
|Dokumentasikan jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan syarat-syarat; Tampilan tabel yang dapat disesuaikan; Struktur yang dapat dicari
|Template Surat Perjanjian ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pendiri yang sedang menyusun surat perjanjian kemitraan bisnis
|Catatan berguna/contoh; Dokumen Kolaboratif ClickUp; Tampilan Papan untuk pelacakan klausul
|Template Perjanjian Pinjaman ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pemilik usaha kecil atau pemberi pinjaman yang membutuhkan perjanjian pinjaman yang terstruktur
|Kolom kustom untuk syarat dan ketentuan; Pelacakan progres pinjaman; Pengingat dan penyortiran
|Template Perjanjian Pembelian ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim pengadaan dan vendor yang mengonfirmasi syarat kesepakatan
|Berikan komentar untuk kolaborasi; Pelacakan tanda tangan berdasarkan tugas; Pengingat status
|Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Usaha kecil/penyedia jasa yang menjual produk dengan jadwal yang telah ditentukan
|Pelacakan ketergantungan; Tujuan pencapaian; Pemberitahuan otomatis
|Template Perjanjian Kemitraan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pendiri bersama dan mitra bisnis kecil
|Menentukan penanganan keuntungan/kerugian; Pemetaan jadwal dalam tampilan kalender; Mengurangi komitmen yang terlewat
|Template Kontrak Freelance ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Freelancer atau konsultan yang membutuhkan kontrak yang jelas
|Bagian untuk hasil kerja, ruang lingkup, dan hak kekayaan intelektual; Tampilan jadwal proyek; Manajemen hubungan jangka panjang
|Template Perjanjian Kemitraan 50/50 ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Mitra bisnis yang setara membagi kepemilikan
|Pelacakan Gantt Chart; Proses pengambilan keputusan; Fitur akuntabilitas
|Template Perjanjian Kerahasiaan (NDA) ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim hukum, freelancer, dan bisnis yang mengelola beberapa perjanjian kerahasiaan (NDA)
|Pelacakan status perjanjian; Otomatisasi untuk penyimpanan & pemberitahuan; Dukungan kepatuhan
|Template Perjanjian Kontraktor ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Perusahaan yang merekrut kontraktor
|Mencakup ruang lingkup, pembayaran, jadwal, dan klausul hukum; Kirim email ke ClickApp untuk mengirim kontrak
|Template Perjanjian Konsultasi ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Konsultan lepas dan agensi yang ingin formalkan kerja sama dengan klien baru
|Kejelasan ruang lingkup pekerjaan; Papan tulis untuk pemetaan visual; Menghindari beban kerja berlebihan
|Template Perjanjian Investasi ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Startup, pendiri, dan investor yang sedang merancang investasi
|Penugasan tugas; Organisasi klausul; Bar kemajuan dengan daftar periksa
|Template Perjanjian Kerja Sama ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim yang menetapkan norma kerja, terutama tim jarak jauh atau lintas fungsi
|Peta kepribadian; Bagian aspirasi; Papan penyelesaian topik
|Template Perjanjian Pemisahan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pasangan yang sedang menghadapi perpisahan
|Mengurangi kesalahpahaman; Menjelaskan hak dan kewajiban; Perencanaan penyelesaian sengketa
|Template Perjanjian Kerja ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim HR yang mengesahkan syarat-syarat kerja
|Dukungan kepatuhan; Penanganan sengketa; Dapat diedit di ClickUp Docs
|Template Perjanjian Sewa Komersial ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pemilik properti/manajer properti di Texas
|Mencakup aspek hukum yang penting; Klausul yang dapat disesuaikan; Sesuai dengan hukum Texas
|Template Perjanjian Layanan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Freelancer, konsultan, dan agensi
|Menentukan ruang lingkup/jadwal; Kejelasan pembayaran; Mencegah kebingungan
|Template Perjanjian Vendor ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Perusahaan yang bekerja sama dengan vendor
|Mempercepat proses persetujuan; Melindungi hak kekayaan intelektual; Alat kolaborasi klien
|Template Kontrak Sewa ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pemilik properti/manajer properti
|Mencakup sewa, deposit, aturan; Klausul pengakhiran; Pencegahan sengketa
|Template Perjanjian Operasional LLC ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Wirausahawan yang membentuk LLC
|Menentukan kepemilikan; Aturan keuangan dan pencatatan; Pencegahan sengketa
|Template Perjanjian Non-Kompetisi ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pemberi kerja yang melindungi data perusahaan
|Klausul non-solicitation; Bagian kerahasiaan; Pengeditan kolaboratif
|Template Perjanjian Orang Tua di ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Orang tua bersama yang mengelola tugas bersama
|Mengorganisir dokumen dalam satu ruang; Kalender bersama; Penyelesaian sengketa
|Template Perjanjian Pembebasan Tanggung Jawab ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Perusahaan yang mengesahkan perjanjian tanggung jawab
|Menentukan ruang lingkup; Hukum yang berlaku; Klausul pembebasan tanggung jawab/ganti rugi
|Template Perjanjian Pernikahan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pasangan yang menetapkan syarat-syarat sebelum pernikahan
|Mencakup keuangan, properti, dan dukungan; Menyelaraskan ekspektasi dengan Tujuan ClickUp
|Template Review Kontrak ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pengusaha/pemimpin perusahaan yang sedang meninjau kontrak
|Daftar Kontrak; Tampilan Papan dengan Bidang Kustom; Pembaruan Seret dan Lepas
|Template Addendum Kontrak ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Para ahli hukum, manajer proyek, dan pemilik bisnis yang sedang mengedit perjanjian
|Kolaborasi dokumen real-time; Komentar; Tampilan Papan untuk pelacakan kemajuan
Apa Itu Template MOU?
Template MOU adalah dokumen yang sudah diformat sebelumnya untuk membuat 'Memorandum of Understanding' antara dua atau lebih pihak. Dokumen ini menguraikan syarat-syarat dasar kemitraan, seperti tujuan, tanggung jawab, dan jadwal, tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Template ini menghemat waktu dengan menyediakan struktur yang siap diedit, sehingga Anda dapat fokus pada klausul-klausul penting dalam perjanjian daripada harus memulai dari nol. 📝
Apa yang Membuat Template MOU yang Baik?
Template MOU yang dirancang dengan baik menjadi landasan untuk perjanjian yang jelas dan profesional, menghilangkan ambiguitas, dan menyelaraskan semua pihak sejak awal.
Berikut adalah fitur utama yang perlu diperhatikan 👇
- Dapat disesuaikan: Pilih templat yang mudah disesuaikan dengan kemitraan spesifik Anda, jenis proyek, atau syarat bisnis
- Mudah digunakan: Pilih tata letak yang bersih dan intuitif yang memungkinkan Anda mengisi detail dengan cepat tanpa istilah hukum atau kerumitan
- Berfokus pada kejelasan: Dapatkan templat yang secara jelas menguraikan peran, tanggung jawab, jadwal, dan ekspektasi dari kedua belah pihak
- Siap untuk kolaborasi: Cari templat yang mudah dibagikan dan diperbarui dengan pihak lain untuk memastikan semua pihak tetap sejalan
- Tone profesional: Pilih templat yang menyeimbangkan antara ramah dan formal
- Siap ditandatangani: Pilih templat yang menyertakan ruang untuk semua pihak menandatangani dan menjadikan perjanjian resmi
Template MOU Terbaik yang Dapat Anda Pilih
Template MOU yang kuat menjadi landasan untuk kolaborasi yang lancar dan akuntabilitas.
Jika Anda ingin menyederhanakan dokumen bisnis Anda, templat perjanjian kolaborasi ini adalah tempat yang tepat untuk memulai:
1. Template Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp
Template Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp membuat syarat-syarat keuangan antara pihak-pihak menjadi jelas dan mudah dilacak. Template ini membantu freelancer dan bisnis untuk menetapkan jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan kondisi jika terjadi keterlambatan pembayaran tanpa menggunakan istilah hukum yang rumit.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Tidak yakin bagaimana cara menagih klien? Template ini membantu Anda menetapkan dasar dengan mendokumentasikan semua hal secara jelas di awal
- Gunakan tampilan Tabel ClickUp untuk membuat spreadsheet yang sepenuhnya disesuaikan dan mengatur pembayaran berdasarkan klien, frekuensi, atau status
- Dapatkan struktur yang membuat perjanjian Anda rapi, mudah dicari, dan siap digunakan kapan saja diperlukan
✅ Ideal untuk: Freelancer, pemilik usaha kecil, atau siapa pun yang meminjamkan uang dan membutuhkan perjanjian pinjaman yang jelas dan dapat dilacak
🏗️ Bahan Dasar: Meskipun MOU tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, MOU memiliki bobot moral dan profesional yang signifikan. Sebuah MOU yang ditandatangani dapat memengaruhi negosiasi dan menunjukkan komitmen. MOU juga dapat berkembang menjadi jenis kontrak yang berbeda. Setelah kedua belah pihak merasa nyaman dan kepercayaan terbangun, MOU dapat berfungsi sebagai landasan untuk perjanjian yang lebih rinci dan mengikat secara hukum.
2. Template Surat Perjanjian ClickUp
Template Surat Perjanjian ClickUp membantu tim merinci ruang lingkup, peran, dan biaya yang terlibat dalam setiap perjanjian bisnis dengan jelas dan terperinci.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Dilengkapi dengan catatan berguna, contoh, dan petunjuk sehingga semua pihak tahu persis apa yang diharapkan sejak awal
- Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk menyusun tujuan dan syarat-syarat template dalam dokumen kolaboratif dan real-time
- Untuk membuat hal-hal lebih visual dan mudah dipahami, tampilan papan ClickUp mengubah setiap klausul atau hasil kerja menjadi kartu yang dapat dipindahkan melalui tahap-tahap, seperti tinjauan, disetujui, atau dibagikan
✅ Ideal untuk: Pendiri yang ingin menyusun surat perjanjian untuk kemitraan bisnis mereka
3. Template Perjanjian Pinjaman ClickUp
Template Perjanjian Pinjaman ClickUp adalah cara cerdas dan terstruktur untuk mengesahkan syarat pinjaman dan peminjaman antara teman, freelancer, atau mitra bisnis. Template ini mencakup elemen penting seperti jumlah pinjaman total, jadwal pembayaran, suku bunga, dan ketentuan hukum untuk memastikan transparansi dan menghindari sengketa.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Buat Bidang Kustom di ClickUp untuk melacak data spesifik seperti suku bunga, tanggal jatuh tempo, atau frekuensi pembayaran
- Pantau kemajuan pinjaman, atur pengingat, dan filter atau urutkan syarat-syarat di berbagai perjanjian, semuanya dalam satu tampilan
✅ Ideal untuk: Pemilik usaha kecil atau siapa pun yang meminjamkan uang dan membutuhkan perjanjian pinjaman yang jelas dan dapat dilacak
4. Template Perjanjian Pembelian ClickUp
Template Perjanjian Pembelian ClickUp membantu bisnis membuat dokumen yang jelas dan profesional untuk mengonfirmasi kesepakatan dengan pemasok, vendor, dan klien. Template ini mencakup kolom untuk menambahkan detail pembeli/penjual, deskripsi produk, syarat pembayaran, dan tanda tangan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Gunakan fitur Assign Comments di ClickUp untuk menambahkan catatan, mengusulkan perubahan, atau menjelaskan istilah, sehingga semua pihak tetap sejalan sebelum menandatangani
- Setelah syarat-syarat disepakati, gunakan ClickUp Tasks untuk menugaskan tanggung jawab penandatanganan, melacak status, dan mengatur pengingat
- Majukan perjanjian tanpa melewatkan langkah atau mengejar email
✅ Ideal untuk: Tim pengadaan dan vendor yang membutuhkan templat perjanjian pembelian sederhana, dapat dilacak, dengan tanggung jawab yang jelas
5. Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp
Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp sangat berguna bagi bisnis yang secara rutin berurusan dengan vendor dan klien, menangani pertukaran formal barang atau jasa. Perjanjian ini memberikan cara terstruktur untuk mendokumentasikan detail penting seperti informasi pembeli/penjual, spesifikasi barang, syarat pembayaran, dan jadwal pengiriman.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Pantau ketergantungan dan hindari keterlambatan tanpa perlu mengawasi secara detail
- Kelola jadwal pengiriman dengan mudah menggunakan ClickUp Milestones
- Otomatiskan pemberitahuan melalui ClickUp Automations untuk memastikan semua pemangku kepentingan tetap terinformasi
✅ Ideal untuk: Usaha kecil atau penyedia layanan yang menangani penjualan produk fisik atau digital yang ingin mengikat persyaratan dan jadwal
6. Template Perjanjian Kemitraan ClickUp
Template Perjanjian Kemitraan ClickUp membantu tim mendefinisikan kepemilikan, tanggung jawab, dan kontribusi dalam kemitraan bisnis. Kerangka kerja ini memudahkan penetapan syarat kemitraan dan pendokumentasian kontribusi modal. Template ini juga memberikan rincian lengkap tentang kontribusi moneter dan non-moneter, sehingga memberikan visibilitas penuh tentang apa yang dibawa oleh setiap pihak ke meja, baik secara finansial maupun non-finansial.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Jelaskan bagaimana keuntungan, kerugian, dan gaji akan ditangani
- Buat jadwal dengan mudah untuk siklus hidup kemitraan Anda, seperti tanggal mulai, tonggak perpanjangan, atau titik pemeriksaan ulasan, dengan tampilan kalender ClickUp
- Kurangi risiko keterlambatan atau kebingungan di kemudian hari dengan merencanakan tanggal secara jelas dan visual
✅ Ideal untuk: Pendiri bersama dan mitra bisnis kecil yang ingin mendokumentasikan peran, kepemilikan, dan ekspektasi
🧠 Tahukah Anda? MOU (Memorandum of Understanding) sering disebut sebagai 'perjanjian gentlemen' dalam lingkaran hukum karena menangkap niat dan pemahaman tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
7. Template Kontrak Freelance ClickUp
Template Kontrak Freelance ClickUp adalah alat serba guna bagi freelancer untuk menetapkan ekspektasi, melindungi hak-hak mereka, dan mengunci syarat-syarat klien selama proses onboarding klien baru. Dengan kolom untuk jadwal proyek, tarif, dan syarat penagihan, Anda dapat menghilangkan ambiguitas sejak awal dan dengan percaya diri menangani situasi seperti cara meminta pembayaran secara profesional.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Akses bagian khusus untuk mendefinisikan hasil kerja, ruang lingkup layanan, durasi pembayaran, dan penanganan hak kekayaan intelektual
- Fitur tampilan jadwal proyek bawaan memberikan klien gambaran jelas tentang setiap fase, mulai dari awal hingga penyelesaian, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban
- Kelola hubungan freelance jangka panjang dengan mengatasi masalah seperti kerahasiaan, penggantian biaya, dan pengakhiran kontrak
✅ Ideal untuk: Freelancer atau konsultan yang menginginkan kontrak yang jelas dan bebas sengketa
💡Tips Pro: Gunakan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX untuk menyusun MOU Anda dalam hitungan menit. Alih-alih mengetik setiap klausul, cukup ucapkan syarat-syarat Anda—Brain MAX akan menerjemahkan dan mengorganisirnya langsung ke dalam dokumen ClickUp favorit Anda.
Anda juga dapat membuat Agen Autopilot Kustom di ClickUp untuk menandai klausul standar yang hilang, menyarankan bahasa formal, atau bahkan menyesuaikan nada dokumen dengan perjanjian sebelumnya yang disimpan di Workspace Anda.
8. Template Perjanjian Kemitraan 50/50 ClickUp
Template Perjanjian Kemitraan 50-50 ClickUp membantu mitra mendefinisikan kepemilikan yang setara, tanggung jawab, dan ekspektasi dengan jelas. Bagian-bagian yang sudah disiapkan untuk kontribusi modal, pembagian keuntungan, penyelesaian sengketa, syarat penarikan, dan lain-lain, membuat proses hukum menjadi lebih lancar.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Pantau jadwal untuk keputusan penting seperti tinjauan keuangan dan periode perpanjangan dengan tampilan Gantt Chart di ClickUp
- Tetap selaras dan bertanggung jawab sepanjang perjalanan kemitraan
- Tentukan proses pengambilan keputusan dan kontribusi keuangan dalam satu tempat
✅ Ideal untuk: Mitra bisnis yang setara yang ingin membuat perjanjian kepemilikan yang transparan dan seimbang
9. Template Perjanjian Kerahasiaan (NDA) ClickUp
Template Perjanjian Kerahasiaan (NDA) ClickUp menyediakan bagian yang jelas untuk mengidentifikasi pihak yang mengungkapkan dan menerima informasi, memastikan kedua belah pihak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Anda dapat menentukan apa yang dianggap sebagai informasi rahasia, menetapkan pengecualian (seperti data domain publik), dan menetapkan batasan penggunaan untuk mencegah penyalahgunaan atau pembagian tanpa izin.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Lacak status perjanjian, atur pengingat, dan tugaskan kolaborator untuk pembaruan
- Setelah Perjanjian Kerahasiaan (NDA) ditandatangani, gunakan Automations di ClickUp untuk menyimpan dokumen secara aman dan memberitahu pemangku kepentingan proyek secara instan
- Pastikan kepatuhan dan memudahkan pengambilan data, ideal untuk tim yang bergerak cepat yang menangani data sensitif
Lihat bagaimana ClickUp Automations dapat menyederhanakan alur kerja NDA, mulai dari penugasan tugas hingga pemicu notifikasi secara otomatis.
✅ Ideal untuk: Tim hukum, freelancer, dan bisnis yang mengelola beberapa perjanjian kerahasiaan (NDA) dengan persyaratan kerahasiaan yang ketat
10. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp
Template Perjanjian Kontraktor ClickUp membantu Anda merinci syarat-syarat yang jelas antara bisnis Anda dan kontraktor independen. Dengan bagian yang dapat disesuaikan untuk ruang lingkup pekerjaan, jadwal pembayaran, garis waktu proyek, kerahasiaan, dan klausul hukum, template ini memastikan kejelasan mutual dan keamanan hukum sejak hari pertama.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Sertakan ketentuan perpanjangan kontrak dan metode penyelesaian sengketa untuk menghindari kebingungan di masa depan
- Ungkapkan tanggung jawab pajak untuk kejelasan
- Gunakan Email ClickApp, fitur integrasi email bawaan ClickUp, untuk mengirim kontrak langsung ke kontraktor untuk ditandatangani
✅ Ideal untuk: Perusahaan yang merekrut kontraktor jarak jauh dan membutuhkan sistem yang andal untuk persetujuan kontrak
11. Template Perjanjian Konsultasi ClickUp
Template Perjanjian Konsultasi ClickUp membantu mendefinisikan layanan, jadwal, syarat pembayaran, dan klausul kerahasiaan, sehingga meminimalkan kesalahpahaman dalam hubungan klien-konsultan.
Anda juga dapat menggunakan ClickUp Whiteboards untuk memetakan secara visual ketentuan tambahan atau jadwal layanan. Papan kolaboratif ini sangat berguna untuk brainstorming secara real-time dengan klien dan menyelaraskan ekspektasi. Anda bebas menambahkan catatan tempel, menggambar alur kerja, atau memperbarui perubahan ruang lingkup.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Sinkronkan ekspektasi dengan klien untuk kemitraan yang sukses
- Tentukan ruang lingkup pekerjaan dan hasil yang diharapkan dengan jelas untuk menghindari beban kerja berlebihan
- Buat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk menghindari masalah hukum
Template ini juga sangat cocok untuk bisnis yang sedang menjajaki outsourcing manajemen proyek, membantu mereka mengformalkan harapan dan tanggung jawab dengan konsultan eksternal.
✅ Ideal untuk: Konsultan lepas dan agensi yang ingin formalkan kerja sama baru dengan klien dengan jelas dan fleksibel
12. Template Perjanjian Investasi ClickUp
Template Perjanjian Investasi ClickUp membantu Anda mengelola kontrak pendanaan dengan presisi hukum. Template ini mencakup setiap detail penting, mulai dari penetapan persentase ekuitas dan ketentuan dividen hingga penetapan hak suara dan klausul kerahasiaan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Anda dapat menugaskan tugas, mengorganisir klausul ke dalam folder terpisah, dan bahkan menambahkan garis waktu untuk memastikan tenggat waktu tidak terlewatkan
- Dengan daftar tugas dan bilah kemajuan yang diperbarui otomatis, Anda tetap berada di jalur yang benar sambil menghindari email bolak-balik
Jadi, apakah Anda sedang merekrut investor malaikat atau mengesahkan putaran pendanaan, templat ini memastikan proses investasi Anda tetap efisien dan transparan.
✅ Ideal untuk: Startup, pendiri, dan investor yang ingin membuat perjanjian investasi yang sah secara hukum, terstruktur, dan melindungi hak kepemilikan serta kepentingan finansial kedua belah pihak
13. Template Perjanjian Kerja Sama ClickUp
Template Perjanjian Kerja ClickUp membantu tim menyelaraskan ekspektasi, meningkatkan kolaborasi, dan mengurangi gesekan internal melalui nilai-nilai bersama dan standar perilaku yang jelas.
Papan Tulis Terintegrasi ClickUp memudahkan Anda untuk secara visual merancang norma tim, seperti preferensi komunikasi atau aturan pengambilan keputusan. Anda juga dapat menambahkan bagian proposal atau retrospeksi untuk menyempurnakan alur kerja seiring waktu.
Template ini ideal untuk tim apa pun yang menggunakan ClickUp, tidak hanya sebagai pusat kolaborasi, tetapi juga sebagai perangkat lunak manajemen bisnis yang lengkap untuk menyelaraskan tujuan, perilaku, dan proses.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Coba gunakan papan interaktif seperti Personality Map untuk mengidentifikasi gaya kerja individu (introvert, eksekutor, pemikir, dll.)
- Coba bagian Aspirasi, di mana anggota dapat berbagi harapan mereka untuk tim
- Gunakan papan Topic Resolution untuk mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, dan mendokumentasikan kesepakatan
✅ Ideal untuk: Tim yang sedang menetapkan norma kerja yang jelas, terutama dalam lingkungan kerja jarak jauh atau lintas fungsi
14. Perjanjian Pemisahan ClickUp
Template Perjanjian Pemisahan ClickUp memudahkan pasangan untuk mengatasi kompleksitas pemisahan dengan dokumen minimal. Template ini memungkinkan Anda membuat dan mengelola semua dokumen penting terkait pengaturan keuangan, pembagian harta, hak asuh anak, dan dukungan. Setiap bagian yang terstruktur dengan baik memudahkan untuk menyepakati harapan bersama dan menjaga catatan tetap terorganisir.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Kurangi kesalahpahaman dan konflik selama proses berlangsung
- Tetapkan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak
- Tentukan cara yang disepakati bersama untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan di masa depan
✅ Ideal untuk: Pasangan yang sedang berpisah dan ingin memastikan kejelasan, kesiapan hukum, serta akses mudah ke dokumen
📚 Baca Juga: Template RFQ (Permohonan Penawaran dalam Word & Excel) untuk Memudahkan Proses Pengadaan
15. Template Perjanjian Kerja ClickUp
Template Perjanjian Kerja ClickUp menyediakan tata letak terstruktur untuk merinci syarat kerja, harapan pekerjaan, kebijakan gaji, dan perilaku di tempat kerja, ideal untuk tim HR yang ingin menjaga kejelasan antara pemberi kerja dan karyawan. Bagian-bagian bawaan untuk kehadiran, kebijakan cuti, perlindungan hak kekayaan intelektual, dll., memastikan proses onboarding yang lancar sambil melindungi kepentingan kedua belah pihak.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Patuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan perjanjian yang jelas dan terdefinisi dengan baik
- Lindungi hak hukum Anda
- Dapatkan kerangka kerja terstruktur untuk menangani sengketa
Untuk memulai, gunakan program pengolah kata seperti ClickUp Docs untuk merancang perjanjian Anda dengan memasukkan detail karyawan, peran pekerjaan, dan klausul perjanjian kerja. Hal ini memastikan dokumen Anda dapat diedit dan dibagikan di dalam ruang kerja Anda. Dari sana, lacak kepatuhan dan pembaruan di dalam ClickUp, sehingga tidak ada kebijakan yang terlewat.
✅ Ideal untuk: Profesional HR dan pemilik usaha kecil yang ingin formalkan syarat kerja untuk karyawan baru atau anggota tim jarak jauh
16. Template Perjanjian Sewa Komersial ClickUp
Template Perjanjian Sewa Komersial ClickUp dirancang khusus untuk pemilik properti yang beroperasi di Negara Bagian Lone Star. Template ini menyediakan struktur siap pakai untuk membuat kontrak sewa residensial berjangka tetap. Template ini mencakup semua bidang penting untuk mendokumentasikan detail kunci seperti informasi pemilik dan penyewa, durasi sewa, jumlah sewa, perabotan, syarat penggunaan, dan utilitas.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Tentukan denda keterlambatan, deposit keamanan, dan detail inspeksi saat pindah
- Mulai dari klausul tentang pengakhiran dini hingga kerusakan properti, hewan peliharaan, dan parkir, setiap bagian telah diformat sebelumnya dan dapat disesuaikan untuk mematuhi hukum Texas
✅ Ideal untuk: Pemilik properti atau pengelola properti di Texas yang mencari templat sewa yang andal, mencakup semua aspek hukum penting, dan dapat disesuaikan dengan situasi sewa spesifik
🧠 Tahukah Anda? Dalam hukum Amerika Serikat, MOU, MOA (Memorandum of Agreement), dan Surat Niat sering diperlakukan secara serupa—dalam banyak kasus, ketiganya digunakan secara bergantian sebagai alat hukum awal.
17. Template Perjanjian Layanan ClickUp
Template Perjanjian Layanan ClickUp mendefinisikan harapan antara penyedia layanan dan klien dengan bagian-bagian untuk layanan, jadwal, dan syarat pembayaran, sehingga memudahkan untuk menyepakati tanggung jawab.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Simpan informasi kontak klien dan detail lainnya di satu tempat yang mudah diakses
- Dokumentasikan setiap fase proyek untuk menunjukkan pekerjaan, proses, syarat pembayaran, dan skenario kemungkinan penyelesaian lebih awal
- Hindari kebingungan, keterlambatan pembayaran, dan perubahan ruang lingkup yang dapat mengganggu bisnis Anda
✅ Ideal untuk: Freelancer, konsultan, dan agensi yang membutuhkan cara sederhana namun terstruktur untuk menulis dan mengesahkan perjanjian layanan
18. Template Perjanjian Vendor ClickUp
Template Perjanjian Vendor ClickUp merangkum tanggung jawab, harapan layanan, harga, dan jadwal pengiriman untuk membantu bisnis mengformalkan syarat-syarat dengan vendor. Setiap bagian, mulai dari ruang lingkup pekerjaan hingga kerahasiaan, memastikan perjanjian memiliki kekuatan hukum dan mudah dipahami.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Percepat proses persetujuan dan permintaan perubahan
- Lindungi bisnis Anda dengan klausul hak kekayaan intelektual dan klausul ganti rugi
- Akses alat kolaborasi klien yang menyederhanakan dan melindungi kepentingan bisnis Anda saat bekerja dengan freelancer, agensi, atau vendor
✅ Ideal untuk: Pemilik bisnis yang sering bekerja dengan vendor eksternal dan ingin memiliki perjanjian yang jelas dan profesional
📚 Baca Lebih Lanjut: Tips Peningkatan Proses Pembayaran Utang untuk Memperlancar Alur Kerja Anda
19. Template Kontrak Sewa ClickUp
Template Kontrak Sewa ClickUp membantu pemilik properti menetapkan syarat-syarat yang jelas dan mengikat secara hukum untuk setiap aspek sewa. Di bagian yang telah ditentukan, Anda dapat menambahkan detail seperti jumlah sewa, deposit keamanan, durasi sewa, dan alamat properti.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Tetapkan aturan untuk perilaku penyewa, penggunaan properti, dan pembayaran utilitas di bawah satu atap
- Tentukan klausul pengakhiran untuk transparansi dan menghindari sengketa hukum di masa depan
- Lindungi hak Anda sebagai pemilik properti sambil memastikan penyewa memahami kewajiban mereka
✅ Ideal untuk: Pemilik properti independen atau pengelola properti yang ingin menetapkan ekspektasi yang jelas dan menghindari sengketa dengan penyewa
20. Template Perjanjian Operasional LLC ClickUp
Template Perjanjian Operasional ClickUp adalah dokumen hukum yang wajib dimiliki saat mendirikan LLC. Template ini membantu mendefinisikan cara perusahaan Anda beroperasi, mencakup detail kepemilikan, peran anggota, pembagian keuntungan, dan proses pengambilan keputusan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Tentukan dengan jelas hak dan tanggung jawab masing-masing anggota
- Tutupi aspek keuangan, persyaratan pencatatan, dan prosedur untuk likuidasi perusahaan
- Mencegah sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang negara
✅ Ideal untuk: Wirausaha yang membentuk LLC dan ingin cara sederhana untuk mengatur kepemilikan, tanggung jawab, dan aturan internal
📌 Quick Win: Tambahkan klausul pengakhiran ke MOU Anda, bahkan jika itu bukan kontrak. Hal ini membantu kedua belah pihak keluar dengan baik jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana.
21. Template Perjanjian Non-Kompetisi ClickUp
Template Perjanjian Non-Kompetisi ClickUp membantu bisnis melindungi informasi rahasia dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Template ini secara jelas mendefinisikan batasan bagi mantan karyawan, melarang mereka bergabung atau mendirikan bisnis pesaing dalam periode tertentu setelah meninggalkan perusahaan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Batasi kemampuan karyawan untuk merekrut klien atau rekan kerja dengan klausul non-solicitation
- Lindungi data bisnis sensitif, seperti rahasia dagang dan daftar klien, dengan bagian kerahasiaan
- Sederhanakan pelacakan kontrak hukum dengan tanggapan komentar, pengeditan kolaboratif, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan fitur lainnya
✅ Ideal untuk: Pemberi kerja yang ingin mencegah persaingan tidak adil dan melindungi data perusahaan setelah seorang karyawan keluar
22. Template Perjanjian Orang Tua di ClickUp
Template Perjanjian Orang Tua ClickUp memungkinkan orang tua bersama untuk mendokumentasikan tanggung jawab dan keputusan dalam pengasuhan anak. Template ini membantu mendefinisikan harapan, membagi tugas-tugas penting, dan mengelola hal-hal seperti hak asuh, kunjungan, asuransi kesehatan, dan tunjangan anak.
Selain itu, dengan 15+ Tampilan Kustom ClickUp, seperti Daftar, Kalender, dan lainnya, orang tua bersama dapat memvisualisasikan dan mengelola tugas-tugas parenting serta jadwal dengan efektif, meminimalkan kesalahpahaman dan konflik.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Organisir dokumen parenting dalam satu ruang bersama yang aman
- Dapatkan panduan praktis untuk menyelesaikan sengketa
- Buat kalender bersama untuk pembagian tugas dan tanggung jawab parenting yang adil
✅ Ideal untuk: Orang tua bersama yang mencari cara yang jelas, fleksibel, dan kolaboratif untuk mengelola tugas pengasuhan bersama dan tetap sejalan dalam tanggung jawab
23. Template Perjanjian Pembebasan Tanggung Jawab ClickUp
Template Perjanjian Pembebasan Tanggung Jawab ClickUp membantu bisnis atau penyedia layanan membuat kontrak yang mendefinisikan tanggung jawab hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Template ini menetapkan pembebasan tanggung jawab yang jelas, memastikan salah satu pihak setuju untuk tidak menuntut pihak lain atas risiko yang mungkin timbul dari layanan atau aktivitas tertentu.
Anda dapat dengan mudah menyusun ruang lingkup perjanjian, menyoroti pengecualian, mengisi ketentuan ganti rugi, dan menjelaskan pihak mana yang bertanggung jawab atas risiko atau insiden tertentu.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Dokumentasikan aktivitas dan layanan yang dilindungi oleh perjanjian
- Dengan mudah daftar hukum yang berlaku untuk perjanjian
- Tentukan dengan jelas jenis perlindungan, termasuk ganti rugi atau pembebasan tanggung jawab
✅ Ideal untuk: Perusahaan yang ingin mengesahkan perjanjian yang melibatkan risiko potensial, memastikan semua pihak memahami tanggung jawab mereka dan lingkup perlindungan liability
24. Template Perjanjian Pernikahan ClickUp
Template Perjanjian Pernikahan ClickUp adalah dokumen hukum terstruktur yang membantu pasangan merinci hak, tanggung jawab, dan urusan keuangan sebelum menikah. Template ini mencakup bagian tentang kepemilikan harta, pembagian utang, nafkah suami/istri, anak di bawah umur, dan keadaan yang dapat menyebabkan perceraian.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
✅ Ideal untuk: Pasangan yang ingin secara proaktif menangani logistik pernikahan dan membuat perjanjian yang transparan dan sah secara hukum sebelum menikah
25. Template Review Kontrak ClickUp
Template Review Kontrak ClickUp adalah ruang kerja yang powerful dirancang untuk menyederhanakan dan mengorganisir seluruh proses manajemen kontrak Anda. Setiap tampilan dirancang dengan cermat menggunakan Bidang Kustom ClickUp, tag, dan status, sehingga memudahkan Anda untuk melihat apa yang perlu direvisi, apa yang telah disetujui, dan tahap apa yang sedang dilalui oleh kontrak.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- Pandang Daftar Semua Kontrak memberikan gambaran lengkap tentang kontrak dan mengelompokkannya berdasarkan ‘Jenis Bisnis’ untuk memudahkan pelacakan
- Dalam tampilan Papan Proses Review Kontrak, setiap kontrak ditampilkan sebagai kartu tugas, dengan Bidang Kustom ditonjolkan untuk referensi yang mudah
- Cukup klik pada kartu tugas untuk melihat informasi kontrak secara detail, lalu seret dan lepas kartu tersebut ke kolom yang sesuai untuk memperbarui status kontrak
✅ Ideal untuk: Wirausaha dan pemimpin perusahaan yang ingin memantau perjanjian kontrak secara efektif
📮 Wawasan ClickUp: 46% pekerja pengetahuan mengandalkan kombinasi obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi tim hanya untuk melacak pekerjaan mereka. Bagi mereka, pekerjaan tersebar di platform yang terpisah, membuatnya lebih sulit untuk tetap terorganisir.
Sebagai aplikasi all-in-one untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan semuanya. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat, dan ClickUp Brain, semua pekerjaan Anda terpusat di satu tempat, mudah dicari, dan terhubung secara mulus. Ucapkan selamat tinggal pada kelebihan alat—selamat datang produktivitas tanpa repot.
26. Template Addendum Kontrak ClickUp
Template Addendum Kontrak ClickUp memudahkan Anda untuk mendokumentasikan dan mengelola perubahan kontrak. Baik itu menambahkan klausul, memperbarui syarat, atau mengklarifikasi poin penting, template ini memastikan semua pihak tetap sejalan sepanjang waktu.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya
- ClickUp Docs memudahkan Anda untuk menyusun, mengedit, dan menyimpan addendum kontrak langsung di dalam ruang kerja Anda
- Bekerja sama dengan pemangku kepentingan secara real-time, tinggalkan komentar, dan pastikan setiap klausul direview sebelum finalisasi
- Pandang Board di ClickUp membantu Anda secara visual mengatur setiap langkah proses penambahan addendum, baik dalam draf, sedang direview, atau sudah ditandatangani, sehingga memudahkan pemantauan kemajuan dengan sekilas
✅ Ideal untuk: Profesional hukum, manajer proyek, dan pemilik bisnis yang sering mengubah perjanjian dan membutuhkan cara cepat dan terstruktur untuk mendokumentasikan perubahan tersebut
Buat Perjanjian yang Jelas dan Profesional dengan ClickUp
Ingin menandatangani kesepakatan dengan klien, menetapkan ekspektasi tim, atau merinci kemitraan? ClickUp berfungsi seperti perangkat lunak manajemen kontrak yang sempurna, di mana perjanjian, komentar, tenggat waktu, dan tindak lanjut berada dalam satu tempat.
Template siap pakai ini memberikan cara sederhana dan terorganisir untuk membuat, berbagi, dan menyimpan berbagai jenis perjanjian. Cukup pilih template yang Anda butuhkan, sesuaikan dengan syarat dan ketentuan Anda, lalu kirimkan.
Selain itu, jika Anda membutuhkan bantuan untuk tetap mengontrol segala hal, ClickUp Brain menyediakan pengingat berbasis AI untuk memprioritaskan tugas, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan proses berjalan lancar.
Daftar di ClickUp secara gratis dan sederhanakan kontrak, perjanjian, dan segala hal di antaranya.