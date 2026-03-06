15 Integrasi ClickUp Terbaik yang Harus Anda Coba Sekarang

Seorang karyawan rata-rata menghabiskan sekitar 2,5 jam setiap hari untuk mencari informasi. Untuk memberikan gambaran, setiap karyawan menghabiskan lebih dari satu minggu kerja penuh per bulan, pada dasarnya bertindak sebagai mesin pencari manusia.

Panduan ini akan memandu Anda melalui 15 integrasi ClickUp yang mengatasi masalah ini. Lebih dari 1.000 integrasi ini menghubungkan alat-alat penting Anda langsung ke ruang kerja ClickUp Anda. Hal ini menyatukan semua informasi yang Anda butuhkan di satu tempat untuk menghindari “pekerjaan tentang pekerjaan”.

Apa lagi? Dalam banyak kasus, Anda bahkan tidak memerlukan integrasi ini karena ClickUp sudah dapat mengatasinya sendiri! Jadi, mari kita lihat integrasi ClickUp terbaik dan temukan mengapa ClickUp menonjol sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi Anda.

Apa Itu Integrasi ClickUp?

Integrasi ClickUp adalah koneksi digital yang menghubungkan aplikasi kerja eksternal Anda (seperti GitHub, Google Drive, Figma, dan lainnya) ke Ruang Kerja ClickUp Anda, sehingga memungkinkan aliran data otomatis di antara keduanya. Pada dasarnya, integrasi ini menyatukan seluruh tumpukan teknologi Anda—menghilangkan kebutuhan untuk menyalin-tempel informasi secara manual atau berpindah-pindah tab hanya untuk mencari satu pembaruan status.

Koneksi-koneksi ini umumnya terbagi menjadi dua kategori:

Integrasi bawaan : Bangun dan pertahankan koneksi langsung yang andal antara ClickUp dan alat-alat populer seperti Slack, GitHub, atau Google Calendar

Konektor pihak ketiga: Gunakan platform seperti Zapier atau Make sebagai penghubung universal, memperluas jangkauan Anda ke ribuan aplikasi lain melalui pemicu dan tindakan yang disesuaikan

Integrasi ClickUp berkisar dari penyematan Google Docs sederhana dalam tugas atau pengaturan hingga sinkronisasi dua arah yang kompleks yang menjaga keselarasan catatan CRM dan Bidang Kustom ClickUp menggunakan pemetaan bidang. Anda dapat menggunakan token API dan webhook untuk mengotomatisasi alur kerja, yang menjadikan ClickUp sebagai sumber kebenaran tunggal Anda. Hal ini juga akhirnya mengakhiri Work Sprawl — fragmentasi aktivitas kerja di berbagai alat, platform, dan sistem yang terpisah dan tidak saling terhubung.

📮Wawasan ClickUp: Tim dengan kinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi menjaga efisiensi dengan membatasi alat kerja mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform saja? Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menyatukan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan menjadi transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal-hal penting sementara AI menangani sisanya.

Para pekerja pengetahuan seperti Anda berpindah-pindah antar aplikasi sebanyak 1.200 kali sehari. Seribu dua ratus. Coba bayangkan.

Dengan menghubungkan alat-alat yang Anda gunakan sehari-hari ke ClickUp, Anda dapat menghemat waktu ini (hampir 4 jam per minggu) sekaligus menjadi lebih produktif.

Berikut adalah integrasi ClickUp yang kami sarankan untuk Anda coba:

1. Slack

Slack adalah alat pesan instan real-time yang populer untuk tim yang tersebar. Masalahnya? Itu saja yang bisa dilakukannya.

Ketika proyek Anda berada di ClickUp, sementara percakapan Anda berada di Slack, ketidakselarasan ini memiliki konsekuensi. Artinya, setiap kali ide bagus atau keputusan penting muncul di saluran, ide atau keputusan tersebut berisiko terpendam dan terlupakan.

Anggota tim Anda harus mencari-cari secara manual di antara utas obrolan untuk menemukan satu pesan tertentu saat mereka membutuhkannya, berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu kemudian. Semua ini hanya untuk mengubah percakapan singkat menjadi pembaruan tugas yang dapat dilacak bisa jadi terlalu merepotkan!

melalui Slack Marketplace

Integrasi ClickUp-Slack menjembatani kesenjangan ini dengan menghubungkan alur kerja manajemen proyek asinkron dengan obrolan sinkron. Integrasi ini memungkinkan Anda mencatat pekerjaan secara langsung dan menjaga manajemen proyek tetap selaras dengan komunikasi real-time tim Anda. Kini, obrolan yang berlangsung cepat dapat langsung mendukung alur kerja terstruktur Anda tanpa terlewatkan sedikit pun.

Fitur utama integrasi Slack + ClickUp

Buat tugas dari pesan: Ubah pesan Slack apa pun menjadi Ubah pesan Slack apa pun menjadi Tugas ClickUp dengan satu klik, memastikan konteks aslinya secara otomatis terlampir

Buka tautan tugas: Tempelkan URL Tugas ke dalam saluran, dan tautan tersebut akan secara otomatis terbuka untuk menampilkan Tempelkan URL Tugas ke dalam saluran, dan tautan tersebut akan secara otomatis terbuka untuk menampilkan Pratinjau Tugas beserta status, penanggung jawab, dan tanggal jatuh tempo

Pemberitahuan saluran: Kirim pemberitahuan tugas otomatis untuk komentar dan perubahan status ke saluran yang ditentukan agar semua orang tetap mendapat informasi

Perintah Slash: Gunakan perintah /clickup untuk melakukan tindakan cepat seperti membuat tugas, mengubah status tugas, atau menambahkan komentar tanpa perlu keluar dari Slack

💡 Tips Pro: Meskipun integrasi ini membantu, memisahkan obrolan dan pekerjaan ke dalam aplikasi yang berbeda tetap menciptakan silo informasi dan penyebaran konteks. Jika Anda ingin menghilangkan gangguan sepenuhnya, ClickUp Chat membawa percakapan Anda langsung ke tempat Anda bekerja. Buat saluran khusus yang terhubung ke Ruang, Folder, dan Daftar ClickUp Anda

Hubungkan setiap pesan dengan Tugas dan Dokumen ClickUp yang terkait

Ubah pesan menjadi Tugas yang dapat ditindaklanjuti hanya dengan satu klik Anda juga dapat menggunakan AI untuk merangkum percakapan panjang menjadi tindakan yang harus dilakukan dan menindaklanjuti komentar tanpa perlu meninggalkan tampilan proyek Anda. Dan untuk memudahkan migrasi dari Slack, Anda bahkan dapat mengimpor saluran dan riwayat Slack ke ClickUp Chat hanya dengan satu klik. 🎥 Pelajari lebih lanjut di sini:

2. Google Calendar

Ketika tugas-tugas Anda ada di ClickUp, sementara rapat-rapat Anda tercatat di kalender terpisah, Anda harus terus-menerus berpindah tab untuk merencanakan hari Anda. Dan ketika Anda melewatkan detail sekecil apa pun, Anda akan mendapati diri Anda terlalu sibuk. Batas waktu proyek Anda bertabrakan dengan jadwal panggilan yang berurutan, sehingga tidak ada waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan.

Lihat acara hari ini dan besok dari AI Command Bar menggunakan Integrasi ClickUp-Google Calendar

Integrasi ClickUp-Google Calendar mengatasi hal ini dengan menyinkronkan tugas dan jadwal pertemuan Anda ke dalam satu tampilan. Dengan menghubungkan kedua alat ini, Anda dapat memastikan bahwa setiap tenggat waktu tercatat bersamaan dengan jadwal pertemuan Anda, sehingga Anda mendapatkan gambaran yang realistis tentang kapasitas harian Anda.

Fitur utama integrasi Google Calendar + ClickUp

Sinkronisasi dua arah: Buat Tugas ClickUp dan lihatnya di Google Calendar; pindahkan acara kalender, dan tanggal jatuh tempo tugas akan diperbarui di ClickUp

Pengelompokan waktu: Seret dan lepas tugas dari bilah samping ClickUp langsung ke kalender Anda untuk menyisihkan waktu khusus bagi pekerjaan terpenting Anda

Visibilitas rapat: Lihat acara Google Calendar Anda di dalam Lihat acara Google Calendar Anda di dalam tampilan kalender bawaan ClickUp untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang ketersediaan Anda saat merencanakan tugas

Integrasi pribadi dan ruang kerja: Hubungkan kalender pribadi ke Planner pribadi Anda atau tautkan kalender tim bersama ke : Hubungkan kalender pribadi ke Planner pribadi Anda atau tautkan kalender tim bersama ke Folder dan Daftar ClickUp tertentu

📌 Keunggulan ClickUp: Meskipun sinkronisasi standar membuat Anda tetap terinformasi, ClickUp Calendar melangkah lebih jauh dengan menggunakan AI untuk merencanakan hari Anda. Alih-alih memindahkan blok secara manual saat rapat melebihi waktu, ClickUp dapat secara otomatis memblokir waktu fokus dan menjadwal ulang tugas berdasarkan prioritas Anda. Hal ini mengubah kalender Anda dari kisi statis menjadi asisten adaptif yang memastikan Anda selalu memiliki cukup waktu untuk memenuhi tenggat waktu.

🎥 Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut:

3. Zoom

Sebagian besar dari kita menggunakan Zoom sebagai sinonim untuk rapat video. Dan sangat mudah untuk menjadwalkan, menghadiri, dan merekamnya. Tapi apa yang terjadi setelah rapat berakhir?

Rekaman rapat tersimpan di cloud Zoom, catatan rapat Anda ada di aplikasi atau dokumen terpisah, dan daftar tindakan tersebar di berbagai email atau pesan. Hal ini menyulitkan siapa pun yang tidak hadir dalam rapat untuk mengejar ketinggalan.

Buka ruang rapat pribadi, ikuti rapat yang dijadwalkan, dan dapatkan catatan rapat di kotak masuk ClickUp Anda dengan integrasi ClickUp-Zoom

Integrasi ClickUp-Zoom mengatasi hal ini dengan memasukkan konteks rapat Anda langsung ke dalam alur kerja proyek. Anda dapat memulai atau menjadwalkan panggilan Zoom langsung dari dalam Tugas ClickUp. Dan menerima rekaman rapat di dalam ClickUp setelah rapat selesai.

Hasilnya? Diskusi dan keputusan tetap terpusat di tempat di mana pekerjaan sebenarnya dilakukan.

Fitur utama integrasi Zoom + ClickUp

Mulai rapat dari Tugas ClickUp: Mulai panggilan Zoom dengan satu klik, dan tautan rapat secara otomatis tertaut ke Tugas yang relevan untuk akses yang mudah

Jadwalkan rapat mendatang: Buat rapat Zoom baru untuk tanggal dan waktu tertentu langsung dari Tugas agar jadwal proyek dan rapat Anda tetap sinkron

Tautan rekaman: Tambahkan URL rekaman cloud sebagai lampiran tugas setelah panggilan, sehingga menjadi referensi yang mudah bagi siapa pun yang perlu meninjau diskusi tersebut

🛑 Tapi itu belum semuanya! Jika Anda ingin melangkah lebih jauh dari sekadar ‘menghubungkan’ rapat Anda dan benar-benar mengotomatiskan tindak lanjutnya, ClickUp SyncUps dan AI Notetaker adalah peningkatan terbaik. Alih-alih menindaklanjuti secara manual, AI Notetaker bergabung dengan SyncUps Anda (dan bahkan rapat Zoom, Google Meet, atau Teams Anda) untuk merekam transkrip yang dapat dicari, ringkasan cerdas, dan poin-poin penting secara real time.

Dapatkan transkripsi yang akurat dengan label pembicara, ringkasan, rekaman, dan daftar tindakan yang terorganisir rapi dalam satu dokumen, menggunakan ClickUp AI Notetaker

Bagian terbaiknya? ClickUp AI mengidentifikasi poin-poin tindakan selama percakapan dan dapat secara otomatis mengubahnya menjadi tugas yang telah ditugaskan begitu rapat berakhir. Dengan kombinasi yang kuat ini, Anda mendapatkan semua manfaat panggilan video tanpa beban mencatat secara manual atau membuat tugas.

4. Microsoft Teams

Bagi organisasi yang menggunakan Microsoft 365, Microsoft Teams adalah pintu masuk utama ke aktivitas kerja mereka. Namun, kebutuhan yang terus-menerus untuk kembali ke alat manajemen proyek terpisah guna memperbarui tugas atau memeriksa kemajuan membuat tim Anda terjebak dalam siklus perpindahan konteks. Hal ini mengganggu alur kerja tim dan mempersulit upaya untuk menjaga keselarasan antara percakapan dan pekerjaan.

Gabungkan detail yang relevan dalam tugas untuk konteks yang lengkap menggunakan Integrasi ClickUp-Microsoft Teams

Mengintegrasikan ClickUp dengan Microsoft Teams menghilangkan hambatan ini dengan menyematkan ruang kerja Anda langsung ke pusat komunikasi Anda. Alih-alih meninggalkan Teams untuk mengelola pekerjaan, Anda dapat membawa papan, daftar, dan dokumen dari ClickUp langsung ke saluran Anda.

Fitur utama integrasi Microsoft Teams + ClickUp

Pemasangan tab: Pasang tampilan ClickUp atau dasbor ClickUp apa pun sebagai tab khusus di dalam saluran Teams untuk akses instan dan sesuai konteks ke pekerjaan Anda

Pemberitahuan di saluran: Atur Atur Otomatisasi ClickUp untuk mengirim pemberitahuan tugas terkait perubahan status atau komentar baru langsung ke saluran Teams

Tautan Unfurl: Tempelkan URL tugas ke obrolan mana pun untuk menampilkan kartu adaptif secara otomatis dengan pratinjau lengkap, termasuk status, penugas, dan prioritas

Aplikasi pribadi: Tambahkan ClickUp ke bilah samping Teams Anda untuk mengakses Tambahkan ClickUp ke bilah samping Teams Anda untuk mengakses Beranda ClickUp , pemberitahuan, dan “My Work” tanpa perlu beralih ke tab browser

5. HubSpot

Setiap profesional penjualan pasti setuju: kesepakatan yang berhasil hanyalah awal dari perjalanan kesuksesan pelanggan yang kompleks. Tantangan sesungguhnya dimulai saat proses serah terima—ketika kesepakatan yang telah ditutup (Closed Won) perlu beralih ke proyek atau alur kerja onboarding.

Tanpa koneksi antara HubSpot CRM dan alat manajemen proyek Anda, detail penting klien akan tersembunyi di dalam thread HubSpot, yang mengakibatkan penundaan dalam memulai proyek dan pengalaman pelanggan yang terputus-putus.

Gunakan HubSpot untuk membuat tugas di ClickUp menggunakan Integrasi ClickUp-HubSpot

Anda dapat mengotomatiskan proses serah terima dari tim penjualan ke tim layanan dengan integrasi ClickUp-HubSpot. Dengan menghubungkan data CRM Anda langsung ke pelaksanaan proyek, Anda memastikan bahwa ketika sebuah kesepakatan ditutup, tim yang tepat akan diberi tahu dan pekerjaan dimulai dengan konteks yang lengkap.

Fitur utama integrasi HubSpot + ClickUp

Buat tugas dari kesepakatan: Secara otomatis buat tugas ClickUp baru atau terapkan templat proyek saat sebuah kesepakatan mencapai tahap tertentu dalam pipeline Anda

Sinkronkan kontak dan perusahaan: Hubungkan catatan HubSpot ke Tugas ClickUp, sehingga tim proyek Anda dapat langsung mengakses informasi pelanggan

Pemicu otomatisasi: Gunakan pemicu otomatisasi dua arah untuk memperbarui tiket HubSpot saat tugas ClickUp selesai, atau sebaliknya

Sematkan ClickUp di HubSpot: Izinkan tim penjualan Anda melihat status tugas proyek langsung di antarmuka HubSpot

Meskipun sebagian besar integrasi hanya mentransfer data dasar, ClickUp memungkinkan Anda memetakan properti HubSpot tertentu—seperti nilai kesepakatan, mata uang, atau tanggal penutupan—ke Bidang Kustom ClickUp. Ini berarti tim pemenuhan Anda mendapatkan ringkasan proyek yang sudah lengkap dengan semua persyaratan teknis dan preferensi klien yang telah terisi.

6. Salesforce

Bagi tim perusahaan, Salesforce sering kali menjadi sumber data pelanggan yang paling akurat. Namun, pelaksanaan proyek sering kali dilakukan di sistem yang sepenuhnya terpisah. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan, sehingga tim proyek kehilangan konteks dan perwakilan penjualan tidak mengetahui perkembangan pasca-penjualan. Akibatnya, pengalaman pelanggan menjadi terputus-putus dan tindak lanjut internal pun tak kunjung usai.

Tinjau pratinjau konten tanpa khawatir kehilangan informasi dengan Integrasi Salesforce-ClickUp

Tim Anda dapat menjembatani kesenjangan antara tim penjualan dan tim pengiriman dengan Integrasi Salesforce-ClickUp. Integrasi ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan selama siklus penjualan mengalir langsung ke ruang kerja produksi Anda. Hal ini memberikan konteks yang dibutuhkan tim pengiriman agar dapat langsung bekerja secara efektif.

Fitur utama integrasi Salesforce + ClickUp

Otomatisasi peluang menjadi tugas: Buat proyek atau tugas ClickUp baru secara otomatis saat peluang Salesforce ditandai sebagai ‘Closed Won’

Sinkronisasi bidang dua arah: Jaga konsistensi data di seluruh platform dengan memetakan bidang Salesforce ke Bidang Kustom ClickUp, sehingga pembaruan di salah satu alat akan tercermin secara global

Pengkitan akun: Hubungkan catatan akun Salesforce langsung ke Hubungkan catatan akun Salesforce langsung ke Daftar atau Folder ClickUp untuk navigasi yang cepat dan mudah

Visibilitas untuk tim penjualan: Sematkan Sematkan tampilan ClickUp langsung di dalam Salesforce sehingga perwakilan penjualan dapat memantau kesehatan proyek dan tonggak pencapaian tanpa perlu meninggalkan CRM mereka

💡 Tips Pro: Integrasi Salesforce ClickUp menghubungkan dua sistem, sehingga mengurangi kesenjangan informasi. Namun, ClickUp CRM menghilangkan kesenjangan tersebut sepenuhnya. Dengan menggabungkan pipeline penjualan dan pengiriman proyek ke dalam satu platform, Anda tidak lagi memerlukan pemicu Apex yang rumit atau middleware pihak ketiga. Identifikasi prospek, tutup kesepakatan, dan temukan wawasan melalui keputusan berbasis data dengan ClickUp CRM Dengan fitur CRM bawaan ClickUp, Anda dapat menghitung nilai kesepakatan di Tampilan Tabel, mengelola komunikasi dengan pelanggan melalui email terintegrasi, dan menggunakan AI untuk merangkum riwayat akun. Ini adalah cara yang lebih cepat dan fleksibel untuk mengelola seluruh siklus hidup pelanggan, mulai dari prospek hingga mitra jangka panjang, semuanya dalam satu tempat.

7. Google Drive

Pernahkah Anda merasa bahwa file-file Google Drive Anda sering kali ‘tidak punya tempat’? Mulai dari prototipe mockup yang ditinggalkan hingga berbagai versi laporan volume penjualan kuartal kedua, semuanya akhirnya menumpuk menjadi satu.

Ketika berkas tidak terhubung langsung dengan tugas yang didukungnya, akan sangat menyulitkan untuk menemukan spesifikasi proyek atau spreadsheet tertentu.

🌟 Sebagai informasi, survei ClickUp terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 5 profesional menghabiskan 3 jam atau lebih setiap hari hanya untuk mencari file, pesan, atau informasi tambahan terkait tugas mereka.

Selain membuang-buang waktu, fragmentasi ini meningkatkan risiko seseorang bekerja berdasarkan riwayat versi yang sudah usang, yang berujung pada kesalahan yang merugikan dan hasil kerja yang tidak sesuai.

Kelola dan pratinjau file dalam satu ruang dengan Integrasi Google Drive-ClickUp

Anda dapat menyimpan file dan tugas Anda dalam satu tempat dengan integrasi Google Drive-ClickUp. Alih-alih hanya menempelkan tautan, Anda dapat melampirkan, melihat pratinjau, dan bahkan membuat Google Docs, Sheets, dan Slides langsung di dalam tugas ClickUp Anda. Hal ini memastikan bahwa semua pekerjaan Anda dan dokumen pendukungnya tersimpan di satu tempat.

Fitur utama integrasi Google Drive + ClickUp

Lampirkan berkas: Hubungkan berkas Drive langsung ke tugas untuk menampilkan pratinjau yang lengkap yang memberikan konteks langsung kepada penerima tugas

Buat dokumen baru: Buat dokumen Google Docs, Google Sheets, atau Google Slides baru langsung dari dalam tugas ClickUp; file tersebut akan disimpan secara otomatis ke Drive Anda dan ditautkan kembali ke tugas tersebut

Cari dan tautkan: Jelajahi folder Drive pribadi dan bersama Anda tanpa perlu berpindah-pindah tab, sehingga memudahkan Anda menemukan dan melampirkan aset yang relevan

Pemantauan versi: Pastikan tim Anda selalu melihat versi file terbaru, sehingga menghilangkan kebingungan akibat pengunggahan ulang manual

💡 Kiat Pro: Bahkan dengan struktur file yang rapi, menemukan satu set slide tertentu bisa terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dalam hal ini, ClickUp Brain MAX dapat sepenuhnya membebaskan Anda dari pencarian manual. Aplikasi ini menggunakan Enterprise Search untuk menelusuri semua aplikasi yang terhubung dengan ClickUp—termasuk Google Drive, Slack, dan Gmail—untuk menemukan file atau informasi yang Anda butuhkan dengan perintah bahasa alami yang sederhana. Hal terbaik dari Super App AI desktop ini adalah kemampuannya memahami konteks pekerjaan Anda untuk menampilkan data yang paling relevan. Dengan ClickUp Brain MAX, Anda mendapatkan pencarian cerdas dan terpadu di seluruh ruang ClickUp, penyimpanan cloud, GitHub, dan web—semuanya dari satu antarmuka AI desktop

8. Dropbox

Bagi tim kreatif, Dropbox sering kali menjadi pusat utama untuk aset desain, video, dan file besar lainnya. Masalahnya adalah umpan balik dan persetujuan biasanya dilakukan di alat manajemen proyek yang terpisah.

Hal ini memaksa para desainer untuk terus-menerus mengunduh komentar dan mengunggah kembali versi baru. Alur kerja yang rumit ini memperlambat siklus peninjauan dan membuat umpan balik mudah terlewatkan.

Ketik /dropbox di kolom komentar tugas untuk melampirkan file hanya dengan beberapa klik menggunakan Integrasi ClickUp-Dropbox

Integrasi ClickUp-Dropbox memungkinkan Anda menghubungkan file Dropbox langsung ke Tugas ClickUp. Hal ini membuat aset dan percakapan terkait tetap terpusat di satu tempat. Akibatnya, hal ini membantu meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan dan mencatat semua umpan balik tepat di tempat pekerjaan berlangsung.

Fitur utama integrasi Dropbox + ClickUp

Lampirkan berkas: Hubungkan berkas Dropbox atau seluruh folder secara langsung ke Tugas agar tim Anda dapat mengakses sumber daya yang diperlukan dengan cepat

Pratinjau file: Lihat gambar berkualitas tinggi, PDF, dan jenis file kreatif umum sebagai pratinjau file tanpa perlu mengunduhnya ke drive lokal Anda

Penjelajahan folder: Jelajahi direktori Dropbox Anda langsung dari antarmuka ClickUp untuk menemukan dan melampirkan aset dalam hitungan detik

Perintah slash: Gunakan /dropbox di komentar tugas apa pun untuk dengan cepat menyisipkan tautan file tanpa mengganggu alur kerja Anda

9. GitHub

Manajer proyek dan pemangku kepentingan Anda tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam GitHub tanpa bergantung pada tim teknik. Mereka terpaksa mengandalkan pembaruan status manual atau rapat yang panjang hanya untuk mengetahui apakah suatu fitur sudah siap untuk diuji. Kurangnya visibilitas ini menciptakan ketidakselarasan antara pelaksanaan teknis dan jadwal proyek secara keseluruhan.

Tentukan format nama default dari GitHub di App Center dengan Integrasi GitHub-ClickUp

Dalam hal ini, integrasi GitHub-ClickUp sangat ideal untuk meningkatkan transparansi alur kerja pengembangan Anda. Dengan menghubungkan repositori secara langsung ke ruang kerja Anda, kemajuan pengembangan menjadi terlihat oleh semua orang—tanpa perlu login ke GitHub. Baik saat seorang pengembang melakukan push perbaikan atau membuka permintaan, pembaruan tersebut akan masuk ke ClickUp secara otomatis, sehingga seluruh tim tetap selaras.

Fitur utama integrasi GitHub + ClickUp

Hubungkan cabang dan PR: Hubungkan cabang GitHub atau pull request baru dengan Tugas ClickUp untuk melihat pembaruan statusnya secara otomatis

Referensi commit: Sebutkan ID tugas dalam pesan commit Anda (misalnya, #abc123) untuk secara otomatis menghubungkan perubahan kode ke Tugas ClickUp yang sesuai

Otomatiskan perubahan status: Gunakan Gunakan ClickUp Webhooks untuk memindahkan tugas guna memicu tindakan instan, seperti memindahkan tugas ke ‘Dalam Peninjauan’ saat PR dibuka atau ke ‘Tutup’ setelah kode digabungkan

Visibilitas untuk Manajer Proyek: Lihat semua aktivitas GitHub yang terkait, termasuk cabang sumber dan tujuan, tanpa perlu meninggalkan Tampilan Tugas ClickUp

👀 Tahukah Anda? Integrasi GitHub–ClickUp memberikan visibilitas kepada semua orang mengenai aktivitas pengembangan. Namun, dengan Codegen di dalam ClickUp, Anda dapat mengubah ide menjadi kode tanpa harus keluar dari ClickUp. Alih-alih hanya menyinkronkan commit dan pull request, Anda dapat menugaskan tugas ke Codegen atau menyebut @codegen, dan Codegen dapat menganalisis konteks tugas, membuat atau memperbaiki kode, dan bahkan membuat pull request secara otomatis. Artinya, pekerjaan dapat berjalan di dalam ClickUp—bukan hanya dilaporkan di sana. Otomatiskan proses peralihan dari saran AI menjadi permintaan pull yang sebenarnya di seluruh alur kerja tim Anda dengan ClickUp Codegen

10. Zapier

Zapier adalah penghubung universal untuk tumpukan teknologi modern, yang menghubungkan ClickUp ke lebih dari 6.000 aplikasi tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Meskipun ClickUp menawarkan perpustakaan integrasi bawaan yang kuat, Zapier mengisi celah untuk alat-alat khusus atau alur kerja lintas aplikasi yang sangat spesifik.

Integrasi ini menghilangkan pekerjaan manual dengan bertindak sebagai perantara digital, secara otomatis memindahkan data antara aplikasi khusus Anda dan ruang kerja pusat Anda.

Atur pemicu untuk memantau perubahan Bidang Kustom di lokasi tertentu di Workspace Anda menggunakan Integrasi Zapier-ClickUp

Dengan menggunakan Integrasi Zapier-ClickUp, Anda dapat mengubah ClickUp menjadi pusat kendali yang sepenuhnya otomatis. Integrasi ini memantau pemicu di alat-alat lain Anda—seperti prospek baru di CRM khusus atau pengiriman formulir—dan segera menjalankan tindakan di ClickUp untuk memastikan proyek Anda tetap berjalan.

Fitur utama integrasi Zapier + ClickUp

Pemicu: Mulai alur kerja otomatis (Zap) begitu tugas dibuat, status berubah, atau komentar baru diposting di ClickUp

Tindakan: Buat tugas, perbarui Bidang Kustom, posting komentar, atau tambahkan lampiran di ClickUp berdasarkan peristiwa di aplikasi lain Anda

Zaps Bertahap: Gabungkan urutan tugas yang kompleks, seperti menerima tiket dukungan pelanggan, membuat Tugas ClickUp, dan memberi tahu saluran Slack tertentu secara bersamaan

Filter dan jalur: Gunakan Gunakan logika kondisional untuk memastikan Zaps hanya dijalankan saat kriteria tertentu terpenuhi, seperti mengalihkan tiket ‘Prioritas Tinggi’ ke Folder khusus

📌 Keunggulan ClickUp: Lebih dari Sekadar Zapier dengan Agen dan Otomatisasi Bawaan

Meskipun Zapier sangat bagus untuk menghubungkan aplikasi eksternal, Anda sering kali dapat menangani alur kerja yang kompleks dan bertahap sepenuhnya di dalam ClickUp menggunakan ClickUp Automations dan Super Agents. Hal ini mengurangi ketergantungan Anda pada langganan pihak ketiga dan memusatkan logika Anda.

Otomatisasi ClickUp memungkinkan Anda menyederhanakan pekerjaan rutin yang terjadi setelah pemicu. Misalnya, ketika status tugas berubah menjadi ‘Tinjauan Hukum,’ ClickUp dapat secara otomatis mengalihkan tugas tersebut, menambahkan label ‘Urgent’ yang spesifik, dan mengirim email keluar ke mitra.

Dengan AI Automation Builder, Anda bahkan tidak perlu memetakan bidang secara manual; cukup jelaskan alur kerja dalam bahasa Inggris biasa, dan ClickUp akan mengonfigurasi logikanya untuk Anda.

Untuk pelaksanaan yang lebih canggih, Super Agents bertindak sebagai rekan tim yang didukung AI dan berada langsung di ruang kerja Anda. Berbeda dengan Zap standar ‘if-this-then-that’, agen-agen ini memiliki memori dan pengetahuan tak terbatas untuk menangani proyek-proyek spesifik Anda secara kontekstual.

Anda bahkan dapat @menyebutkan seorang agen dalam obrolan agar ia menganalisis data, menyusun draf ringkasan proyek, atau merangkum laporan mingguan. Mereka tidak hanya memindahkan data; mereka mempertimbangkan konteks pekerjaan Anda untuk menjalankan tugas-tugas sekelas manusia 24/7.

Buat Super Agents di ClickUp untuk mengotomatiskan tugas dari awal hingga akhir, tanpa perlu menulis satu baris kode pun

11. Miro

Miro menawarkan kanvas tak terbatas untuk memetakan ide-ide kompleks. Namun, hambatan terbesar bagi tim kreatif adalah kesenjangan antara proses ideasi dan eksekusi. Konsep-konsep brilian yang ditulis di catatan tempel digital sering kali tetap berada di Miro, terpisah dari rencana proyek terstruktur di ClickUp.

Tak terhindarkan, Anda akhirnya kehilangan momentum dan melupakan tugas-tugas yang harus diselesaikan.

Gunakan integrasi ClickUp-Miro untuk menambahkan tugas ClickUp yang sudah ada ke papan Miro Anda

Integrasi ClickUp-Miro memastikan pekerjaan visual Anda tetap terintegrasi dengan proses penyelesaian proyek. Dengan menghubungkan papan kerja Anda ke ruang kerja, Anda dapat beralih dari brainstorming tingkat tinggi ke manajemen tugas yang terperinci tanpa kehilangan konteks kreatif aslinya.

Fitur utama integrasi Miro + ClickUp

Sematkan papan: Gunakan perintah slash /miro untuk menambahkan papan Miro yang interaktif dan real-time langsung ke dalam ClickUp Tasks atau Docs agar dapat dilihat secara mulus dan sesuai konteks

Buat tugas dari catatan tempel: Ubah objek atau catatan tempel apa pun di papan Miro Anda menjadi Tugas ClickUp hanya dengan beberapa klik, sehingga ide-ide dapat langsung ditindaklanjuti

Hubungkan papan ke proyek: Lampirkan papan Miro yang relevan ke Folder atau Daftar agar tim Anda selalu memiliki bahan referensi visual yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek

Visibilitas dua arah: Tambahkan tugas ClickUp yang sudah ada ke papan Miro untuk melihat status dan ID secara real-time saat Anda merencanakan alur kerja

😇 Ada juga cara lain: pilih opsi tanpa perlu berpindah aplikasi! Meskipun integrasi Miro sangat kuat, ClickUp Whiteboards menawarkan pengalaman yang lebih terintegrasi dengan menghilangkan kebutuhan berpindah aplikasi sama sekali. Karena Whiteboards merupakan fitur bawaan platform, Anda dapat mengubah bentuk apa pun atau catatan tempel menjadi tugas hanya dengan satu klik, dan tugas-tugas tersebut tetap terhubung secara permanen ke papan.

Ubah catatan tempel, bentuk, dan teks menjadi Tugas langsung dari ClickUp Whiteboard Anda

Anda juga dapat menggunakan fitur pembuat gambar berbasis AI untuk mengubah teks menjadi visual langsung di kanvas, serta menandai rekan tim atau menyematkan tautan ke dokumen tanpa perlu meninggalkan antarmuka. Ini adalah papan tulis virtual satu-satunya yang terintegrasi sepenuhnya dengan obrolan, tugas, dan jadwal proyek Anda, menjadikannya alternatif yang lebih cerdas bagi tim yang bergerak cepat yang ingin melakukan brainstorming dan membangun ide secara bersamaan.

12. Loom

Bosan menjelaskan proses visual yang rumit atau memberikan umpan balik terperinci melalui teks? Kami mengerti. Anda menghabiskan sebagian besar waktu untuk menulis instruksi, namun sering kali instruksi tersebut disalahartikan. Membagikan tautan video di saluran obrolan bisa menjadi alternatif yang lebih baik, meskipun hal ini juga memiliki tantangannya sendiri.

Tautan-tautan tersebut mudah tersembunyi, sehingga memaksa tim Anda terjebak dalam situasi ‘link rot’—mengulang-ulang hal yang sama atau membuang-buang waktu mencari-cari riwayat untuk panduan tertentu.

Integrasi ClickUp dan Loom menghadirkan video asinkron langsung ke alur kerja proyek Anda. Dengan menyematkan rekaman di tempat pekerjaan berlangsung, Anda memastikan bahwa setiap rekaman layar dan pesan video tetap terhubung dengan Tugas atau Dokumen yang relevan, sehingga memberikan kejelasan instan bagi penerima tugas.

Fitur utama integrasi Loom + ClickUp

Sematkan rekaman: Tempelkan tautan Loom apa pun ke dalam tugas atau Dokumen, dan tautan tersebut akan secara otomatis berubah menjadi video yang dapat diputar, sehingga anggota tim dapat menontonnya tanpa harus keluar dari ClickUp

Rekam dari ClickUp: Jalankan perekam Loom langsung dari komentar tugas untuk merekam layar dan suara Anda dalam hitungan detik

Sematkan ke Dokumen: Sematkan tutorial video dan SOP langsung ke Sematkan tutorial video dan SOP langsung ke ClickUp Docs untuk membuat dokumentasi visual yang kaya dan mudah diikuti

Pratinjau instan: Lihat thumbnail dan detail video secara langsung, sehingga Anda mendapatkan konteks sebelum menekan tombol putar

🙂 Siap untuk menghentikan langganan tambahan? Kenalkan ClickUp Clips!

Mengapa harus membayar alat perekaman layar terpisah jika Anda bisa melakukannya secara gratis di dalam ruang kerja Anda? ClickUp Clips adalah evolusi video asinkron yang didukung AI dan terintegrasi secara native. Karena terintegrasi langsung ke dalam ClickUp, klip Anda secara otomatis diindeks dan dapat dicari.

Apa yang membuatnya semakin hebat? ClickUp Brain dapat secara otomatis mentranskrip rekaman Clips Anda, merangkum poin-poin penting, dan bahkan mengubah item tindakan yang disebutkan menjadi tugas yang ditugaskan hanya dengan satu klik. Setiap rekaman disimpan di Clips Hub terpusat Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi repot mencari tautan yang hilang. Ini lebih cepat, lebih cerdas, dan menjaga anggaran Anda tetap efisien.

Gunakan ClickUp Brain untuk mengubah klip audio dan video ClickUp menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti

🧠 Fakta Menarik: 41% dari tim yang beralih ke ClickUp melaporkan mengganti 3 atau lebih alat dengan ClickUp, sementara 60% melaporkan menghemat 3 jam atau lebih setiap minggu!

13. Harvest

Bagi agensi dan konsultan, Harvest adalah standar yang andal untuk mengelola jam kerja yang dapat ditagih dan penagihan klien. Namun, melacak waktu secara terpisah—tanpa terintegrasi dengan alat manajemen proyek Anda—akan menimbulkan beban administratif yang sangat besar di akhir setiap bulan. Tanpa tautan langsung, Anda terpaksa melakukan proses rekonsiliasi manual yang membosankan, mencocokkan entri dengan tugas hanya untuk memastikan faktur Anda akurat.

Gunakan Integrasi ClickUp-Harvest untuk melacak waktu dalam Tugas ClickUp

Alih-alih melacak waktu secara terpisah, Anda dapat menyinkronkan timer Anda langsung ke ruang kerja Anda dengan Integrasi ClickUp-Harvest. Hal ini memastikan bahwa setiap menit yang dicatat secara otomatis dikaitkan dengan tugas yang tepat, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai biaya proyek dan kapasitas tim.

Fitur utama integrasi Harvest + ClickUp

Lacak waktu pada tugas: Jalankan timer Harvest langsung dari tugas ClickUp; durasi yang tercatat, judul tugas, dan ID tugas akan disinkronkan kembali ke lembar waktu Harvest Anda secara otomatis

Pemetaan proyek: Hubungkan proyek Harvest tertentu ke Hubungkan proyek Harvest tertentu ke Ruang atau Folder ClickUp agar pelaporan keuangan Anda tetap terorganisir dan konsisten dengan hierarki ruang kerja Anda

Konteks penagihan : Buat faktur Harvest yang terperinci menggunakan data tingkat tugas yang diambil langsung dari pekerjaan harian tim Anda

Entri manual: Tambahkan atau sesuaikan waktu secara retroaktif di jendela tugas ClickUp jika Anda lupa memulai timer saat itu

📌 Keunggulan ClickUp: Pelacakan waktu & pelaporan all-in-one

Jika Anda bosan berpindah-pindah antar aplikasi, Anda dapat mengintegrasikan semuanya dengan ClickUp Time Tracking. Karena fitur ini terintegrasi langsung ke dalam platform, Anda akan mendapatkan timer global yang mengikuti Anda di desktop, perangkat seluler, dan bahkan ekstensi Chrome ClickUp.

Catat entri waktu tanpa perlu beralih ke alat eksternal, menggunakan ClickUp Project Time Tracking

ClickUp tidak hanya sekadar mencatat jam kerja; platform ini menyediakan Lembar Waktu dan Laporan Waktu terperinci yang membandingkan upaya aktual Anda dengan Perkiraan Waktu ClickUp. Anda dapat menandai waktu sebagai waktu yang dapat ditagih, menambahkan catatan deskriptif pada entri, dan menggunakan ringkasan untuk melihat total waktu yang dihabiskan di seluruh proyek atau subtugas. Ini adalah cara yang lebih cerdas untuk mengelola operasional agensi Anda tanpa biaya langganan tambahan.

🧠 Fakta Menarik: Pelacakan waktu bukanlah penemuan perusahaan modern; catatan tertua tentang pelacakan jam kerja berasal dari tahun 1772 SM dalam Kitab Hukum Hammurabi, di mana undang-undang pertama mengenai upah minimum dan durasi tugas diukir di atas batu.

14. Figma

Apakah skenario ini terdengar familiar? Para desainer Anda berbagi tautan di Slack, pengembang mencari informasi melalui obrolan, dan umpan balik akhirnya tersebar di berbagai saluran dan komentar Figma.

Kemungkinan besar, alur kerja yang tidak terorganisir ini membuat para pengembang Anda membangun aplikasi berdasarkan file desain yang sudah usang, yang mengakibatkan pekerjaan ulang yang mahal dan membuat frustrasi.

Lihat pratinjau detail URL Figma langsung di ClickUp dengan Integrasi ClickUp-Figma

Gunakan Integrasi ClickUp-Figma untuk menarik desain langsung Anda ke dalam alur kerja proyek. Dengan menyematkan file Anda bersama tugas implementasi, Anda menciptakan sumber kebenaran tunggal yang memastikan tim kreatif dan teknis Anda tetap selaras.

Fitur utama integrasi Figma + ClickUp

Sisipkan desain: Tempelkan URL Figma ke dalam tugas atau Dokumen untuk menampilkan pratinjau interaktif; Anda dapat menggeser dan memperbesar/memperkecil tampilan file tanpa perlu keluar dari ClickUp

Penyelarasan komentar: Sentralisasikan umpan balik Anda dengan mendiskusikan iterasi desain di kolom komentar ClickUp tepat di samping subtugas pengembangan

Pemberitahuan versi: Fitur file tertanam menampilkan pembaruan versi yang disinkronkan secara otomatis, memastikan bahwa pemangku kepentingan dan insinyur selalu melihat versi terbaru

Panel aplikasi Figma: Setelah Anda menghubungkan sebuah file, ikon Figma khusus akan muncul di bilah samping tugas Anda, berfungsi sebagai pusat akses cepat untuk semua aset desain yang terkait dengan pekerjaan tersebut

15. API ClickUp

Integrasi bawaan dan alat tanpa kode seperti Zapier mencakup sebagian besar kebutuhan, tetapi tim perusahaan sering kali memiliki sistem internal eksklusif atau alur kerja yang sangat spesifik yang memerlukan penyesuaian khusus. Ketika konektor siap pakai tidak tersedia, Anda sering kali harus menghadapi silo data atau solusi manual yang menghambat momentum tim Anda.

API ClickUp menyediakan blok bangunan bagi para pengembang Anda untuk membuat solusi yang disesuaikan. API REST ini memberikan akses programatik ke seluruh Workspace Anda—termasuk tugas, daftar, folder, dan komentar—yang menjembatani kesenjangan antara ClickUp dan alat internal Anda untuk aliran data yang benar-benar mulus.

Fitur utama API ClickUp

Akses CRUD penuh: Buat, baca, perbarui, dan hapus tugas, daftar, folder, dan lainnya secara otomatis untuk menjaga sistem Anda tetap sinkron dengan sempurna

Webhooks: Berlangganan peristiwa real-time, seperti pembuatan tugas atau perubahan status, untuk secara otomatis mengirimkan data ke aplikasi eksternal Anda begitu peristiwa tersebut terjadi

OAuth 2.0: Bangun integrasi yang aman dan berkualitas perusahaan yang melakukan otentikasi atas nama pengguna sambil tetap mematuhi izin yang sudah ada

Batas permintaan dan paginasi: Kelola permintaan data dalam volume besar secara efisien dengan batas permintaan yang terdokumentasi dengan baik dan paginasi berbasis kursor untuk kinerja yang stabil

Cara Memilih Integrasi ClickUp yang Tepat untuk Tim Anda

Dengan lebih dari 1.000 integrasi ClickUp yang tersedia di ClickUp App Marketplace, Anda mungkin tergoda untuk terjebak dalam kelebihan integrasi, namun memiliki strategi konsolidasi alat yang cerdas adalah kuncinya.

Mulailah dengan memetakan alur kerja tim Anda saat ini. Identifikasi titik-titik di mana Anda memindahkan data secara manual antar aplikasi—inilah kandidat utama untuk integrasi.

Berikut ini cara sederhana untuk memprioritaskan:

Komunikasi dan kalender: Mulailah dengan alat yang digunakan seluruh tim Anda setiap hari, seperti Slack, Microsoft Teams, dan Google Calendar. Integrasi ini memberikan manfaat langsung dengan mengurangi pergantian konteks bagi semua orang Alat khusus departemen: Selanjutnya, perhatikan masalah yang dihadapi di tingkat departemen. Jika proses serah terima tim penjualan lambat, integrasikan HubSpot atau Salesforce. Jika tim kreatif Anda kesulitan mengelola aset, hubungkan dengan Figma dan Dropbox Alur kerja khusus dan kustom: Terakhir, untuk celah yang masih tersisa, gunakan konektor pihak ketiga seperti Zapier atau API ClickUp untuk membuat solusi kustom

👏 Terapkan proses ini: Uji satu integrasi baru setiap kali. Dapatkan umpan balik dari tim Anda dan ukur apakah integrasi tersebut benar-benar menghemat waktu sebelum Anda menambahkan yang lain. Tujuannya adalah untuk membangun ruang kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan tim Anda, dengan ClickUp sebagai pusat tunggal untuk semua pekerjaan Anda.

Integrasi yang tepat mengubah ClickUp dari perangkat lunak manajemen proyek mandiri menjadi platform tunggal yang mengelola seluruh bisnis Anda.

Daftar ke ClickUp secara gratis dan hubungkan aplikasi pertama Anda hari ini.