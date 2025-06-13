Les 10 meilleurs CRM pour les agences de marketing afin de stimuler la croissance en 2026

Vous perdez des prospects parce que les coordonnées des clients sont enfouies dans des feuilles de calcul ? Vous vous démenez pour assurer le suivi des campagnes ? Un logiciel CRM performant pour agences peut remédier à cela.

Pourquoi ? Un excellent système de gestion de la relation client fait office de centre de commande : il automatise les relances, rationalise les flux de travail et vous offre une vue à 360 degrés des interactions avec les clients.

La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de passer au crible d'innombrables options de CRM pour en choisir un pour votre agence. Ce guide passe en revue les meilleures solutions CRM pour les agences de marketing afin que vous puissiez trouver l'outil idéal pour stimuler la croissance, simplifier les processus et vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : obtenir des résultats.

👀 Le saviez-vous ? L'un des précurseurs les plus célèbres du CRM moderne était « The Farley File », méticuleusement tenu par James Farley, directeur de campagne de Franklin D. Roosevelt. Il contenait des informations personnelles détaillées et les affiliations politiques des personnes que FDR rencontrait lors de réunions.

Les meilleurs CRM pour les agences de marketing en un coup d'œil

CRM Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Les agences de toutes tailles qui ont besoin d'une gestion de projet et d'une automatisation des flux de travail intégrées Une plateforme tout-en-un qui regroupe la gestion de projet, le CRM et la collaboration Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises HubSpot CRM Agences de marketing de toutes tailles, petites ou grandes, qui se concentrent sur la génération et la maturation de prospects via le contenu, les e-mails et les réseaux sociaux Générateur d'automatisation des flux de travail qui vous permet d'automatiser des tâches sans codage Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $ par utilisateur et par mois Salesforce Marketing Cloud Grandes agences de marketing numérique nécessitant des fonctionnalités avancées d'automatisation et d'analyse marketing Personnalisation basée sur l'IA et orchestration de campagnes multicanales Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 1 250 $/mois Zoho CRM Automatisation multicanal au sein d'un écosystème intégré pour les agences de taille moyenne à grande Intégrations natives puissantes + notation avancée des prospects à un prix compétitif Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 14 $ par utilisateur et par mois ActiveCampaign Personnalisation basée sur l'IA et automatisation avancée du marketing par e-mail pour les agences Flux de travail par e-mail puissants avec logique conditionnelle et suivi du comportement Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Creatio Agences ayant besoin d'un CRM personnalisable avec une automatisation avancée des processus Plateforme sans code dotée d'une interface intuitive de type glisser-déposer Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $ par utilisateur et par mois Apptivo CRM modulaire avec gestion de projet pour les petites agences Offre d'assistance pour la fonctionnalité « pay-as-you-grow » Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $ par utilisateur et par mois Salesmate Automatisation du pipeline en toute mobilité pour les agences de taille moyenne à grande Séquences de vente intelligentes et automatisation des communications vocales et textuelles Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur et par mois Pipedrive Gestion visuelle du pipeline commercial pour les agences de toutes tailles Pipelines de vente avec rappels d'activité et prévisions Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14 $ par utilisateur et par mois Freshsales Priorisation des prospects basée sur l'IA pour les grandes agences Suivi simplifié des transactions et engagement client Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 15 $ par utilisateur et par mois

Que faut-il rechercher dans un CRM destiné aux agences de marketing ?

Le choix du CRM adapté à votre agence de marketing dépend de ce que vous cherchez à corriger ou à améliorer : qu'il s'agisse de mieux suivre les interactions avec les clients, de gérer les projets plus efficacement ou simplement de mieux organiser votre équipe.

Idéalement, votre CRM devrait vous faciliter la tâche, et non la compliquer. Recherchez une solution qui vous aide à travailler plus intelligemment, qui satisfait vos clients et qui donne à votre équipe plus de temps pour se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux.

Voici les priorités à respecter :

Gestion des prospects : Capturez, cultivez et suivez vos prospects tout au long de votre entonnoir de vente grâce à des relances d’automatisation et à un système de notation

Communication du client centralisée : regroupez les e-mails, les appels et les messages au même endroit pour éviter de perdre le fil des discussions et de passer à côté d'opportunités

Gestion de projet et de campagne : attribuez des tâches, suivez l'avancement et collaborez en toute fluidité sur les campagnes marketing

Flux de travail personnalisables : adaptez le CRM aux processus spécifiques de votre agence et aux besoins de vos clients

Automatisation du marketing : automatisez les séquences d'e-mails, les relances et la maturation des prospects pour gagner du temps et augmenter les conversions

Intégrations transparentes : effectuez des connexions avec des plateformes d'e-mailing, des outils de planification des réseaux sociaux, des outils d'analyse et des gestionnaires de publicités pour un flux de travail unifié

Évolutivité : assurez-vous que le CRM peut évoluer au rythme de votre agence, en gérant davantage de clients, d'utilisateurs et de données sans ralentir.

Rapports et analyses détaillés : suivez les performances : suivez les performances des campagnes CRM , mesurez le retour sur investissement et démontrez l'impact de votre agence grâce à des informations en temps réel.

Fonctionnalités de collaboration : assurez la coordination de votre équipe grâce à des calendriers partagés, un espace de stockage de fichiers et des mises à jour en temps réel

Portails clients et options en libre-service : donnez à vos clients accès aux mises à jour des projets, aux rapports et aux validations pour une collaboration plus fluide

📖 À lire également : Exemples des meilleurs logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour augmenter la productivité

Les 10 meilleurs CRM pour les agences de marketing

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les composantes fondamentales d'un CRM comprennent la gestion des prospects, la gestion du pipeline, l'automatisation des flux de travail marketing, le service client, les campagnes marketing, les rapports d'activité et les capacités d'intégration.

Découvrons les meilleurs CRM pour les agences qui excellent dans ces domaines clés.

🧠 Anecdote : la dépense moyenne par employé sur le marché des logiciels de gestion de la relation client devrait s'élever à 26,36 $. Cela témoigne de la volonté des entreprises d'investir dans des logiciels CRM.

1. ClickUp (Idéal pour les agences qui ont besoin d'un CRM intégrant la gestion de projet et l'automatisation des flux de travail)

Essayez ClickUp dès maintenant Intégrez votre CRM à vos processus de gestion de projet grâce à ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est un outil de gestion de projet puissant, conçu pour vous aider à jongler entre vos clients et vos campagnes sans chaos, le tout en un seul endroit. C'est votre plateforme incontournable pour gérer et entretenir vos relations clients, faire avancer vos campagnes et garantir le bon fonctionnement de votre agence.

Découvrons ensemble quelques flux de travail ClickUp pratiques pour le marketing afin d'améliorer les performances de votre agence :

Intégration fluide des clients et flux de travail de lancement de projet

Dites à ClickUp AI ce que vous souhaitez automatiser en langage clair, et il configurera instantanément un flux de travail pour vous sur n'importe quel Espace, Dossier ou Liste

Imaginez un monde où acquérir de nouveaux clients est un jeu d'enfant, et non plus un obstacle. Voici comment ClickUp optimise votre processus CRM:

📌 Flux de travail : Réception d'un nouveau prospect → Saisie des informations → Automatisation de l'intégration → Définition du périmètre → Proposition

De la prospect à la vente en un clin d'œil : avec avec ClickUp Forms , vous pouvez créer des formulaires de prise de contact personnalisés pour recueillir de nouveaux prospects ou les demandes des clients. Ceux-ci sont automatiquement ajoutés à une liste dédiée et passent par des statuts personnalisés tels que « Prospect », « Qualifié », « Proposition envoyée » et « Signé ».

Connaissez vos clients sur le bout des doigts : utilisez utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour suivre toutes les informations essentielles sur vos clients (budget, secteur d'activité, contact principal, type de contrat) et vous assurer que tous les membres de votre équipe disposent d'une vue d'ensemble complète sur chaque client.

Automatisez l'accueil : dès qu'un client passe au statut « Signé », dès qu'un client passe au statut « Signé », ClickUp Automations peut automatiquement attribuer des tâches d'intégration à votre équipe, informer le responsable de compte et même envoyer un e-mail de bienvenue personnalisé via des intégrations avec Gmail ou Outlook. Fini les étapes oubliées ou les relances manuelles !

Des devis et une intégration simplifiés : utilisez utilisez ClickUp Docs pour rédiger des devis professionnels, définir le périmètre détaillé du travail et créer des dossiers d'intégration complets. Vous pouvez même réutiliser vos modèles de devis les plus performants pour gagner du temps et garantir la cohérence.

Flux de travail agile de référencement naturel (SEO) et d'optimisation du contenu

Chaque fois que vous avez besoin de communiquer des commentaires sur un fichier, utilisez simplement les outils de révision de ClickUp.

Le référencement naturel (SEO) n'est jamais « terminé » : c'est un cycle continu de recherche, de création et d'optimisation. Voici comment ClickUp vous aide à garder une longueur d'avance :

📌 Flux de travail : Données sur les mots-clés → Brief structuré → Attribution des tâches → Peaufinage du contenu → Révision du contenu

Un brief de contenu en quelques minutes à partir d'un mot-clé : Il vous suffit de coller vos données de mots-clés dans un document ClickUp, puis de demander à Il vous suffit de coller vos données de mots-clés dans un document ClickUp, puis de demander à ClickUp Brain de « générer un brief de contenu pour cet ensemble de mots-clés, incluant le public cible, les thèmes clés, les concurrents et des suggestions de titres ». L'assistant IA se met au travail et crée instantanément un brief structuré.

Générez des groupes de mots-clés, des briefs de contenu, des plans et même des publications complètes à l'aide de ClickUp Brain

Attribution automatisée des contenus et des échéances : une fois le brief de contenu approuvé, une automatisation ClickUp peut se déclencher. Lorsque le statut du document passe à « Brief approuvé », créez automatiquement une nouvelle une fois le brief de contenu approuvé, une automatisation ClickUp peut se déclencher. Lorsque le statut du document passe à « Brief approuvé », créez automatiquement une nouvelle tâche ClickUp pour le rédacteur de contenu, attribuez-la-lui, fixez une date d'échéance et liez-la au document ClickUp d'origine.

Amélioration du contenu grâce à l'IA : les rédacteurs peuvent utiliser ClickUp Brain pour améliorer leurs textes. Si vous avez besoin de reformuler rapidement une phrase pour lui donner un ton différent, utilisez ClickUp Brain pour « réécrire cette phrase avec un ton plus persuasif ».

Boucle de rétroaction avec révision intégrée : les clients ou les parties prenantes internes peuvent fournir des commentaires précis directement sur les images, les PDF ou même les fichiers vidéo téléchargés dans les tâches ClickUp à l'aide de les clients ou les parties prenantes internes peuvent fournir des commentaires précis directement sur les images, les PDF ou même les fichiers vidéo téléchargés dans les tâches ClickUp à l'aide de l'outil de révision ClickUp . Fini les commentaires vagues par e-mail : vous obtenez des annotations visuelles horodatées.

Rapports clients simples et flux de travail de gestion des honoraires

Optimisez le suivi de vos campagnes grâce à des flux de travail connectés, des documents et des tableaux de bord en temps réel sur ClickUp

Gardez le contrôle de vos contrats de maintenance et démontrez votre valeur grâce à des rapports transparents et basés sur les données.

📌 Flux de travail : Créer des tableaux de bord → Suivi des heures facturables → Créer des rapports → Vérifier le statut des honoraires forfaitaires

Des tableaux de bord performants : créez créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés et spécifiques à chaque client, qui offrent un aperçu en temps réel des tâches achevées, du suivi du temps et des indicateurs clés de campagne extraits directement d'intégrations telles que Google Analytics ou Google Sheets

Suivi précis du temps : enregistrez le temps passé directement dans les tâches à l'aide de enregistrez le temps passé directement dans les tâches à l'aide de la fonctionnalité native de suivi du temps de ClickUp afin de facturer avec précision aux clients les heures consacrées à des livrables ou à des projets spécifiques

Documents de rapports dynamiques : Créez des rapports impressionnants à l'aide de ClickUp Docs, qui intègrent vos tableaux de bord en temps réel, vos graphiques et vos résumés de campagne. Vous pouvez les partager avec vos clients en temps réel ou les exporter au format PDF professionnel.

Ne manquez jamais rien : utilisez utilisez les 15+ vues de ClickUp pour visualiser les données par client, type de prestation ou priorité, afin de toujours connaître le statut de votre contrat de services et de pouvoir gérer les attentes de manière proactive.

Si vous êtes prêt à optimiser votre travail avec vos clients dès le premier jour, découvrez les modèles CRM gratuits de ClickUp conçus pour les professionnels du marketing.

Le modèle CRM ClickUp vous aide au suivi des prospects, à la gestion des étapes de vente et à la centralisation des informations sur les clients, des coordonnées aux fichiers de campagne. Grâce aux pipelines visuels et aux documents liés, vous restez facilement organisé et pouvez réaliser des prévisions en toute confiance.

Obtenez un modèle gratuit Optimisez vos efforts commerciaux et marketing en automatisant les tâches répétitives et obtenez des informations exploitables grâce au modèle CRM ClickUp.

Utilisez votre CRM ClickUp pour :

Suivez les prospects et les opportunités commerciales grâce à des pipelines personnalisables et à des mises à jour de statut claires telles que « Qualifié » ou « Fermé ».

Conservez toutes vos informations clients au même endroit — des coordonnées aux titres — afin que votre équipe n'ait plus jamais à fouiller dans des feuilles de calcul

Hiérarchisez et gérez les tâches par étape de vente à l'aide de vues et de champs personnalisés adaptés au flux de travail de votre équipe

Automatisez les tâches répétitives et découvrez des informations pertinentes grâce à des rappels intégrés, des automatisations et des outils d'analyse de données qui vous aideront à vous concentrer sur ce qui fait vraiment la différence.

En centralisant et en unifiant la gestion des projets et de la relation client au sein d'une seule et même plateforme, les équipes marketing peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment : établir des relations et générer des résultats.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Conservez toutes les données clients et toutes les campagnes au même endroit : plus besoin de passer d'un outil à l'autre

Visualisez votre progression grâce aux vues Liste, Tableau ou Gantt dans ClickUp pour repérer ce qui avance ou ce qui stagne

Personnalisez vos pipelines avec des champs et des statuts adaptés au flux de travail de votre agence

Collaborez sur les ressources grâce aux fonctionnalités intégrées de Révision et de Documents pour rationaliser les retours

Utilisez des modèles pour vos campagnes, vos calendriers de contenu et le suivi des prospects afin de lancer vos projets plus rapidement

Intégrez-le aux outils que vous utilisez déjà pour que tout reste synchronisé grâce à plus de 1 000 intégrations ClickUp

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation peut sembler impressionnant pour les nouveaux utilisateurs

La maîtrise des fonctionnalités plus avancées nécessite un apprentissage approfondi

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un avis sur G2 indique :

J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à n'importe quelle situation – ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet ; c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail avec les clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous apprécions également le fait que ClickUp évolue constamment et que l'équipe soit à l'écoute de ses clients !

J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à n'importe quelle situation – ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet ; c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail avec les clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous apprécions également le fait que ClickUp évolue constamment et que l'équipe soit à l'écoute de ses clients !

💡 Conseil de pro : Pour accélérer les révisions créatives, utilisez ClickUp Clips pour enregistrer et commenter vos remarques à l'écran. Cela rend la communication claire et évite les échanges interminables.

Découvrez comment ClickUp permet de combiner CRM et gestion de projet en un seul outil puissant :

2. HubSpot CRM (Idéal pour les agences de marketing qui se concentrent sur la génération et la maturation de prospects via le contenu, les e-mails et les réseaux sociaux)

via HubSpot

HubSpot CRM aide les agences à gérer des relations clients complexes grâce à une vue claire et en temps réel de chaque point de contact (e-mails, appels, transactions et assistance), le tout organisé dans un échéancier unique.

Ce qui le distingue, c'est son générateur d'automatisation des flux de travail, qui permet aux équipes d'automatiser des actions telles que les relances, l'attribution des tâches, la maturation des prospects et les transitions entre les étapes de la vente, sans avoir à écrire une seule ligne de code.

De plus, le système de notation prédictive des prospects de HubSpot utilise l'IA pour analyser les données de conversion passées afin de classer les prospects en fonction de leur probabilité de conversion, aidant ainsi les agences à donner la priorité aux prospects les plus prometteurs. Résultat : moins d'opportunités manquées, des temps de réponse plus courts et un partage de la vision entre les équipes marketing, commerciales et d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Personnalisez les interactions avec vos clients grâce à des informations détaillées et à l'historique des contacts

Résolvez les problèmes plus rapidement grâce aux systèmes de tickets et d'assistance intégrés

Consultez des diagrammes indiquant qui est prêt à acheter et où en sont les prospects dans le processus

Utilisez des modèles pour créer rapidement des e-mails et des documents soignés

Recevez des rappels de tâches pour ne jamais oublier de relancer un client

Passez des outils de base gratuits à des fonctionnalités avancées, sans perturber les flux de travail ni former à nouveau vos équipes

Limites du CRM HubSpot

Interface conviviale, mais l'automatisation nécessite un certain temps d'apprentissage

Les outils haut de gamme, tels que l'automatisation avancée et les rapports, peuvent être coûteux

Tarifs du CRM HubSpot

Formule Starter : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 100 $/mois par utilisateur

Enterprise : 150 $/mois par utilisateur

Avis et évaluations sur HubSpot CRM

G2 : Non disponible

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot CRM ?

Selon un avis publié sur Capterra:

HubSpot CRM nous a apporté un avantage considérable. Investir dans ce CRM nous a non seulement permis de rationaliser la gestion de projet, mais aussi d'améliorer la communication avec nos clients et nos processus de vente.

HubSpot CRM nous a apporté un avantage considérable. Investir dans ce CRM nous a non seulement permis de rationaliser la gestion de projet, mais aussi d'améliorer la communication avec nos clients et nos processus de vente.

📖 À lire également : ClickUp vs HubSpot : quel est le meilleur outil CRM ?

3. Salesforce Marketing Cloud (Idéal pour la personnalisation basée sur l'IA à l'échelle de l'entreprise)

via Salesforce

Salesforce Marketing Cloud utilise l'IA Einstein pour aider les grandes agences et les entreprises à personnaliser leurs campagnes en fonction du comportement des clients en temps réel.

Par exemple, son outil Einstein Content Selection analyse les interactions passées et les préférences de chaque client pour sélectionner automatiquement l'image, l'objet ou l'offre la plus performante, sans test manuel. Ainsi, une campagne de vente au détail peut présenter de manière dynamique le produit A aux gros dépensiers et le produit B aux chasseurs de réductions, le tout à partir du même modèle d'e-mail.

Parmi les autres fonctionnalités d'IA, citons Einstein Engagement Scoring, qui prédit quels contacts sont les plus susceptibles d'ouvrir un e-mail, de cliquer ou de se désabonner. Il sélectionne également le moment le plus opportun pour chaque destinataire, ce qui augmente les taux d'ouverture.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Marketing Cloud cloud

Surveillez et analysez les discussions sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre vos clients et vos concurrents

Contactez vos clients par SMS, MMS, notifications push et messages groupés aux moments clés

Personnalisez vos campagnes à l'échelle 1:1 pour des millions d'utilisateurs, réduisez les approximations et améliorez les performances de vos campagnes multicanales

Reliez les informations issues des e-mails, des réseaux sociaux, du Web et des appareils mobiles pour optimiser le timing de vos campagnes

Limites de Salesforce Marketing Cloud

Les nouveaux utilisateurs pourraient trouver la courbe d'apprentissage assez raide

Bien que performante, la structure des coûts peut poser un défi aux petites agences ou aux start-ups

Tarifs de Salesforce Marketing Cloud cloud

Formule Starter : 25 $/mois par utilisateur

Professionnel : 1 500 $/mois par organisation (facturé annuellement)

Entreprise : 3 250 $/mois par organisation (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Salesforce Marketing Cloud

G2 : 4,0/5 (plus de 4 600 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 523 avis)

Que disent les utilisateurs de Salesforce Marketing Cloud ?

Un avis partagé sur Capterra indique :

La capacité de la plateforme à segmenter les audiences et à réaliser l’automatisation des flux de travail marketing est très performante, permettant un ciblage précis et un engagement efficace via e-mail, réseaux sociaux et SMS.

La capacité de la plateforme à segmenter les audiences et à réaliser l’automatisation des flux de travail marketing est très performante, permettant un ciblage précis et un engagement efficace via e-mail, réseaux sociaux et SMS.

📖 À lire également : Le meilleur CRM pour les agences de marketing

4. Zoho CRM (Idéal pour l'automatisation multicanal au sein d'un écosystème intégré)

via Zoho

Zoho CRM excelle dans l'automatisation de l'engagement client sur tous les canaux (e-mail, chat en direct, réseaux sociaux, etc.) au sein d'une suite d'outils professionnels étroitement intégrée.

Imaginons qu'un prospect télécharge un eBook depuis le site web de votre agence. Zoho CRM crée automatiquement une nouvelle fiche de contact, envoie un e-mail personnalisé via Zoho Campaigns, programme une invitation au chat en direct si le prospect revient sur le site, et enregistre toutes les interactions tout en attribuant une note au prospect en fonction de son engagement.

Ce type d'automatisation de bout en bout aide les agences à rationaliser leurs flux de travail marketing et commerciaux sans avoir à passer d'un outil à l'autre. S'inscrivant dans l'écosystème plus large de Zoho — qui comprend notamment Zoho Campaigns, Desk et Projects —, ce CRM offre des connexions natives qui simplifient les flux de travail complexes à un coût compétitif pour les équipes en pleine croissance.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Personnalisez votre tableau de bord pour mettre en avant les indicateurs et les rapports clés

Recevez des alertes lorsque les clients effectuent des actions spécifiques, telles que l'envoi de formulaires ou l'ouverture d'e-mails

Suivez la progression des ventes à l'aide de diagrammes et de graphiques

Limites de Zoho CRM

Une personnalisation importante est nécessaire pour démarrer

L'interface utilisateur peut sembler moins moderne que celle des systèmes CRM plus récents et plus épurés

Tarifs de Zoho CRM

Free

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : 50 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 900 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho CRM ?

Selon un avis publié sur Capterra:

Zoho CRM est un bon système de gestion de la relation client, mais si vous souhaitez vraiment exploiter toutes ses possibilités, vous aurez besoin de développeurs pour vous assurer que vous pouvez atteindre vos objectifs grâce à des processus d’automatisation.

Zoho CRM est un bon système de gestion de la relation client, mais si vous souhaitez vraiment exploiter toutes ses possibilités, vous aurez besoin de développeurs pour vous assurer que vous pouvez atteindre vos objectifs grâce à des processus d’automatisation.

5. ActiveCampaign (Idéal pour la personnalisation basée sur l'IA et l'automatisation avancée du marketing par e-mail)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign se distingue par sa capacité à ajuster automatiquement le moment de l'envoi des e-mails en fonction du comportement de chaque contact. Il utilise l'IA pour identifier les plages horaires pendant lesquelles les utilisateurs sont les plus susceptibles d'interagir.

Ce niveau de précision dans le timing aide les petites et moyennes entreprises à améliorer leurs taux d'ouverture et de clics sans dépendre de calendriers de diffusion statiques. Il réduit également les incertitudes liées à l'exécution des campagnes, ce qui augmente les chances que chaque message atteigne son public au bon moment.

Que vous meniez des campagnes de marketing goutte à goutte, évaluiez vos prospects ou effectuez l’automatisation de vos relances, cette plateforme garantit que vos messages parviennent à leurs destinataires exactement au moment opportun.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Créez des flux de travail d'automatisation complexes et des campagnes d'e-mailing à l'aide d'un éditeur visuel de type glisser-déposer

Suivez et ajustez vos campagnes en temps réel grâce à des analyses détaillées

Envoyez des SMS personnalisés dans le cadre de parcours clients automatisés

Gérez les opportunités commerciales et les tâches grâce à un pipeline CRM intégré

Limites d'ActiveCampaign

Les coûts augmentent à mesure que votre liste d'abonnés s'allonge

Des outils limités pour gérer l'ensemble du pipeline commercial

Tarifs d'ActiveCampaign

Formule Starter : À partir de 15 $/mois par utilisateur

En plus : À partir de 49 $/mois par utilisateur

Pro : À partir de 79 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 145 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (plus de 14 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs d'ActiveCampaign ?

Voici l'avis d'un utilisateur de Capterra sur cet outil :

J'ai longuement utilisé ActiveCampaign et je me suis fortement appuyé sur ses automatisations avancées, son système de double taxonomie et son API polyvalente. C'était un outil puissant qui offrait une grande flexibilité et aidait à gérer efficacement des flux de travail complexes. Cependant, au fil du temps, les tarifs sont devenus élevés, et la plateforme m'a semblé plus lente et plus compliquée à utiliser.

J'ai longuement utilisé ActiveCampaign et je me suis fortement appuyé sur ses automatisations avancées, son système de double taxonomie et son API polyvalente. C'était un outil puissant qui offrait une grande flexibilité et aidait à gérer efficacement des flux de travail complexes. Cependant, au fil du temps, les tarifs sont devenus élevés, et la plateforme m'a semblé plus lente et plus compliquée à utiliser.

6. Creatio (Idéal pour les agences qui ont besoin d'un CRM personnalisable avec une automatisation avancée des processus)

via Creatio

En tant qu'agence de marketing, vous avez besoin d'un CRM qui s'adapte à vos idées, et non d'un outil qui vous ralentit avec une technologie complexe. C'est là que Creatio entre en jeu.

Il s'agit d'une plateforme low-code et no-code qui vous permet de concevoir et d'automatiser les processus propres à votre agence, ainsi que de personnaliser les flux de travail à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer.

Imaginons que vous lanciez une nouvelle campagne de génération de prospects et que vous ayez besoin d'un pipeline personnalisé pour qualifier les prospects. Avec Creatio, vos stratèges marketing peuvent configurer des déclencheurs d'automatisation pour faire passer les prospects de « nouvelle demande » à « qualifié » dès que certains critères sont remplis. Cela permet à votre équipe de lancer des campagnes marketing multicanaux à une vitesse incroyable, en configurant des séquences d'e-mails, des déclencheurs d'évènements et des parcours clients sans écrire une seule ligne de code. Vous pouvez passer du concept à la mise en ligne en quelques heures, et non en plusieurs semaines.

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

Consolidez les données clients dans une vue à 360 degrés en regroupant les interactions, l'historique des achats et l'engagement sur les réseaux sociaux dans un profil unifié

Visualisez des analyses en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisables, qui vous permettent d'obtenir immédiatement des informations sur les performances des campagnes et la productivité de votre équipe

Segmentez vos clients de manière dynamique à l'aide de critères avancés, tels que les niveaux d'engagement et les comportements prévus, afin d'améliorer la cible

Utilisez l'analyse par IA pour comprendre vos clients et orienter vos décisions

Gérez vos prospects, segmentez vos contacts et analysez les performances de vos campagnes depuis un seul et même environnement de travail centralisé

Limites de Creatio

La flexibilité de personnalisation implique une courbe d'apprentissage plus longue, en particulier lors de l'installation initiale

Les fonctionnalités avancées ont un coût, ce qui rend cette solution moins adaptée aux startups

Creatio propose moins d'intégrations tierces que ses concurrents

Tarifs de Creatio

Growth : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : 55 $/mois par utilisateur

Unlimited : 85 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Creatio

G2 : 4,7/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs de Creatio ?

Un avis publié sur G2 indique :

Creatio est le CRM le plus facile à adopter [sic] que j'ai jamais vu. Je trouve qu'il est vraiment difficile de se familiariser avec la plupart des systèmes CRM, car ils offrent des fonctions très avancées ; cependant, avec Creatio, cela a été très simple grâce à la personnalisation sans code. J'utilisais Creatio quotidiennement, et ce fut une excellente expérience.

Creatio est le CRM le plus facile à adopter [sic] que j'ai jamais vu. Je trouve qu'il est vraiment difficile de se familiariser avec la plupart des systèmes CRM, car ils offrent des fonctions très avancées ; cependant, avec Creatio, cela a été très simple grâce à la personnalisation sans code. J'utilisais Creatio quotidiennement, et ce fut une excellente expérience.

📮 ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels s'appuient principalement sur l'IA pour la gestion et l'organisation de leurs tâches. Cela s'explique peut-être par le fait que les outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes de tâches ou les applications de e-mail. Avec ClickUp, cette même IA optimise vos flux de travail liés à la messagerie et à d'autres communications, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? ». ClickUp Brain analysera votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. En un clin d'œil, ClickUp regroupe plus de 5 applications pour vous au sein d'une seule et même super-application !

7. Apptivo (Idéal pour un CRM modulaire avec gestion de projet destiné aux petites agences)

via Apptivo

Apptivo se distingue par sa conception modulaire qui permet aux agences de sélectionner et de combiner exactement les outils dont elles ont besoin, tels que le CRM, la facturation, le service d'assistance et la gestion de projet, au sein d'une seule et même interface.

Par exemple, une agence de création peut gérer ses prospects commerciaux à l'aide de l'application CRM, suivre les livrables des clients dans l'application Projets et générer des factures à partir de la même plateforme, sans avoir à changer d'outil ni à intégrer de logiciels tiers.

Cette structure permet aux petites équipes de rester légères, de réduire leurs coûts logiciels et d'évoluer progressivement en ajoutant des applications uniquement lorsque de nouvelles fonctions sont nécessaires. Il s'agit d'un système flexible et tout-en-un, adapté aux besoins opérationnels en pleine croissance.

Les meilleures fonctionnalités d'Apptivo

Attribuez des tâches, partagez les mises à jour et collaborez avec votre équipe en temps réel

Centralisez les informations clients pour éviter la dispersion des données et la confusion

Personnalisez le CRM en fonction de vos flux de travail sans avoir besoin de compétences techniques

Acheminez automatiquement les prospects vers les membres de l'équipe commerciale appropriés

Utilisez les outils intégrés pour les devis, la facturation et le suivi financier

Limites d'Apptivo

Bien que fonctionnel, il ne dispose pas du design épuré des CRM plus récents

Les personnalisations nécessitent souvent l'aide d'un développeur

Apptivo ne propose pas de forfait gratuit

Tarifs Apptivo

Lite : 20 $/mois par utilisateur

Premium : 30 $/mois par utilisateur

Ultimate : 50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Apptivo

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs d'Apptivo ?

Un avis sur G2 indique :

Nous avons pu personnaliser la nomenclature et la structure des différents modules afin qu'ils correspondent au mieux à notre environnement de travail et à notre secteur d'activité. Des interfaces web et mobiles sont disponibles pour faciliter l'utilisation du produit lors de vos déplacements

Nous avons pu personnaliser la nomenclature et la structure des différents modules afin qu'ils correspondent au mieux à notre environnement de travail et à notre secteur d'activité. Des interfaces web et mobiles sont disponibles pour faciliter l'utilisation du produit lors de vos déplacements

8. Salesmate (Idéal pour l'automatisation du pipeline en déplacement)

via Salesmate

Salesmate simplifie la gestion des transactions pour les petites équipes commerciales grâce à un pipeline intuitif qui suit la progression des dossiers et effectue l'automatisation des relances sans compromettre la facilité d'utilisation.

De l'enregistrement des appels à la planification des rappels, le système assure la fluidité des flux de travail sans détourner l'attention des activités de vente.

L'application mobile étend cette simplicité au travail sur le terrain, permettant aux commerciaux de mettre à jour les dossiers, d'envoyer des e-mails et d'accéder aux données des clients entre deux réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Salesmate

Réduisez la saisie manuelle des données en effectuant l'automatisation des flux de travail, des séquences de vente et de la capture de prospects

Passez des appels directement depuis le CRM grâce aux fonctionnalités d'appel intégrées

Suivez vos prospects grâce à un pipeline de ventes visuel et intuitif (glisser-déposer)

Créez des séquences de vente personnalisées pour automatiser vos campagnes de prospection

Générez des rapports pertinents sur les performances de l'équipe commerciale et l'état du pipeline

Synchronisez-vous avec des outils tels que l'e-mail, les calendriers et les applications marketing

Limites de Salesmate

L'application mobile n'offre pas l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur la version bureau.

Ne propose pas de forfait Free

Tarifs de Salesmate

Formule Basic : 29 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : 79 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Salesmate

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs de Salesmate ?

Un avis sur G2 indique :

L'interface intuitive et les fonctionnalités robustes de Salesmate facilitent la gestion de notre pipeline commercial. Les fonctionnalités d'automatisation nous font gagner un temps considérable, ce qui nous permet de nous concentrer davantage sur la conclusion de contrats. L'intégration avec les différents autres outils que nous utilisons est transparente, ce qui améliore notre productivité globale.

L'interface intuitive et les fonctionnalités robustes de Salesmate facilitent la gestion de notre pipeline commercial. Les fonctionnalités d'automatisation nous font gagner un temps considérable, ce qui nous permet de nous concentrer davantage sur la conclusion de contrats. L'intégration avec les différents autres outils que nous utilisons est transparente, ce qui améliore notre productivité globale.

9. Pipedrive (Idéal pour la gestion visuelle du pipeline de ventes)

via Pipedrive

Pipedrive s'articule autour d'un pipeline de ventes clair et visuel qui aide les équipes à gérer les transactions sans se perdre dans la complexité. Chaque étape est personnalisable, ce qui permet d'aligner facilement le pipeline sur le processus de vente de votre agence.

Tout est organisé dans une seule et même vue, du suivi de la progression à la configuration des rappels de relance, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la conclusion des ventes plutôt que de jongler entre différents systèmes.

Grâce à une automatisation légère et à des suggestions utiles basées sur l'IA, Pipedrive réduit les frictions dans le flux de travail de l'équipe commerciale. Il est particulièrement efficace pour les agences qui recherchent une structure sans les coûts associés à un CRM lourd.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Visualisez et gérez vos opportunités commerciales grâce à un pipeline simple par glisser-déposer

Personnalisez les flux de travail et les rapports pour les adapter aux processus de votre agence

Interagissez avec vos prospects grâce à des outils de e-mail et de communication intégrés

Effectuez les relances de manière automatisée pour faire avancer les dossiers

Connectez-vous à des outils tels que les applications de e-mail, de chat et de comptabilité

Hiérarchisez vos opportunités dans une seule vue pour ne rien laisser passer

Limites de Pipedrive

N'offre pas d'option gratuite

Les options de personnalisation sont limitées pour les entreprises ayant des besoins ou des flux de travail complexes

Les analyses avancées et les informations basées sur l'IA ne sont disponibles que dans les abonnements haut de gamme

Tarifs Pipedrive

Essential : 19 $/mois par utilisateur

Formule Avancée : 34 $/mois par utilisateur

Professionnel : 64 $/mois par utilisateur

Power : 74 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Pipedrive ?

Voici l'avis d'un utilisateur de G2:

L'interface utilisateur est extrêmement simple et vous permet d'afficher d'un seul coup d'œil votre pipeline de ventes. Vous pouvez également personnaliser le ruban latéral pour supprimer tout élément non pertinent, ce qui offre une interface très épurée par rapport à d'autres CRM

L'interface utilisateur est extrêmement simple et vous permet d'afficher d'un seul coup d'œil votre pipeline de ventes. Vous pouvez également personnaliser le ruban latéral pour supprimer tout élément non pertinent, ce qui offre une interface très épurée par rapport à d'autres CRM

10. Freshsales (Idéal pour la hiérarchisation des prospects basée sur l'IA)

via Freshworks

Freshsales se concentre sur ce dont les équipes commerciales ont le plus besoin : une vision claire des prospects qui méritent d'être suivis. Son système de notation des prospects, alimenté par l'IA, analyse les signaux d'engagement et les données historiques pour identifier les prospects à fort potentiel, aidant ainsi les commerciaux à concentrer leurs efforts là où cela compte vraiment.

Au lieu de suivre manuellement les interactions ou d'évaluer à l'œil nu le niveau d'intérêt, les utilisateurs peuvent s'appuyer sur les analyses prédictives du système pour orienter leurs relances et répartir leurs efforts plus efficacement. Le résultat est un processus de vente plus efficace qui minimise les efforts inutiles et améliore les taux de conversion.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Utilisez l'application mobile pour accéder à votre CRM où que vous soyez

Automatisez les tâches routinières telles que les relances et les rappels

Interagissez avec vos prospects sur plusieurs canaux, notamment par téléphone, e-mail, chat et SMS

Suivez toutes les interactions avec vos clients (e-mails, appels, chats) en un seul endroit

Utilisez les informations fournies par l'IA pour personnaliser vos messages et renforcer l'engagement

Suivez les performances commerciales grâce à des rapports et des tableaux de bord en temps réel

Limites de Freshsales

La mise en place de flux de travail complexes peut nécessiter un certain temps d'adaptation

Bien qu'il offre une connexion avec les applications les plus courantes, il ne dispose pas d'une boutique d'applications très fournie

Freshsales n'offre peut-être pas autant de possibilités de personnalisation que certains autres CRM

Tarifs de Freshsales

Free

Growth : 9 $/mois par utilisateur

Pro : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Freshsales

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Freshsales ?

Un avis publié sur G2 indique :

La gestion du pipeline et des contacts de la plateforme a amélioré la façon dont nous gérons nos relations clients. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que Freshsales me fournit les outils dont j'ai besoin sans m'en surcharger. À titre d'exemple, un autre CRM que j'avais envisagé proposait plus de 45 applications, mais il m'était impossible de toutes les utiliser. D'une certaine manière, j'avais l'impression que le fait d'essayer de les maîtriser serait une source de distraction, c'est pourquoi j'ai choisi Freshsales, car il m'offre tout ce dont j'ai besoin.

La gestion du pipeline et des contacts de la plateforme a amélioré la façon dont nous gérons nos relations clients. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que Freshsales me fournit les outils dont j'ai besoin sans m'en surcharger. À titre d'exemple, un autre CRM que j'avais envisagé proposait plus de 45 applications, mais il m'était impossible de toutes les utiliser. D'une certaine manière, j'avais l'impression que le fait d'essayer de les maîtriser serait une source de distraction, c'est pourquoi j'ai choisi Freshsales, car il m'offre tout ce dont j'ai besoin.

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