Les 10 meilleurs outils d'IA pour la prise de notes de réunion en 2026

Il n'y a pas si longtemps, animer une réunion exigeait une grande capacité à mener plusieurs tâches de front. Entre le suivi de l'agenda, la gestion de la discussion et la prise de notes manuelle à partir de zéro, il était inévitable que certains éléments passent à la trappe. Heureusement, grâce à l'essor des outils d'IA pour la prise de notes de réunion, cette époque est révolue.

Les logiciels d'intelligence artificielle (IA) ont transformé notre façon de travailler. L'IA appliquée aux réunions facilite la saisie de la discussion, puis son traitement et son organisation. Vous êtes ainsi plus libre de vous concentrer sur ce qui se passe, sachant que vous pourrez consulter les notes de réunion générées par l'IA à votre convenance pour prendre des décisions et extraire des données pour votre rapport sur le statut du projet.

Parmi tous les outils de prise de notes basés sur l'IA disponibles, lequel serait le mieux adapté à votre entreprise ? Rejoignez-nous pour passer en revue les principales fonctionnalités et caractéristiques à rechercher et découvrir les meilleurs outils d'IA pour la prise de notes de réunion disponibles cette année. ✨

Voici un bref résumé pour vous aider à démarrer :

ClickUp (Idéal pour une gestion de projet unifiée et des informations exploitables issues de l'IA) Taille de l'équipe : toutes tailles d'entreprises Résumés de réunion générés par l'IA, création automatisée de tâches à partir de notes, documents collaboratifs en temps réel et ClickUp Brain pour une récupération instantanée des données. Gratuit à vie ; forfaits payants disponibles Otter.ia (Idéal pour la transcription en temps réel et l'identification des intervenants) Taille de l'équipe : petites équipes et particuliers Transcriptions en direct, capture automatisée des diapositives, mises à jour du résumé en temps réel et identification avancée des intervenants pour des comptes rendus de réunion clairs. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 16,99 $ par mois et par utilisateur Laxis (Idéal pour les informations sur les ventes et les études de marché) Taille de l'équipe : équipes commerciales et équipes produit Capture de citations mot pour mot, e-mails de suivi générés automatiquement, catégorisation des sujets et extraction des besoins des clients grâce à l'IA. Gratuit ; forfaits payants à partir de 15,99 $/mois Doodle (Idéal pour la planification de groupe et la coordination des disponibilités) Taille de l'équipe : équipes décentralisées et agences Rappels de réunion automatisés, synchronisation des fuseaux horaires, planification par sondage et intégration avec toutes les principales plateformes de visioconférence. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 14,95 $ par mois et par utilisateur Fireflies.ia (Idéal pour l'assistance multilingue et la collaboration internationale) Taille de l'équipe : équipes internationales et hybrides Assistance pour plus de 40 langues, recherche intelligente par mots-clés, analyse des sentiments exprimés lors de la réunion et création d'extraits audio pour le partage des moments clés. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 18 $ par mois et par utilisateur Notes par Dubber (Idéal pour l'intégration des réseaux mobiles et de la téléphonie internationale) Taille de l'équipe : Équipe commerciale et opérations sur le terrain Enregistrement automatisé des appels sur plus de 170 réseaux mobiles, création instantanée de tâches et synchronisation transparente avec les calendriers Google Agenda et Outlook. Tarification personnalisée Timz. Fleurs (Idéal pour la collaboration vidéo asynchrone) Taille de l'équipe : équipes dispersées et à distance Organigrammes de feedback sous forme de fleurs, résumés de réunion sous forme de vidéos, transcriptions horodatées et outils de contribution asynchrones. Tarification personnalisée Sembly IA (Idéal pour participer à des réunions sans avoir à prendre de notes) Taille de l'équipe : cadres et dirigeants très occupés Participation par procuration aux réunions manquées, résumés multilingues automatisés, identification des tâches et analyse des sentiments. À partir de 17 $ par mois et par utilisateur Fathom (Idéal pour synchroniser le CRM et partager les passages importants) Taille de l'équipe : équipes en contact avec la clientèle et équipes chargées de la réussite client Résumés instantanés après la réunion, automatisation de la saisie des données dans le CRM, listes de lecture des passages importants et enregistrement illimité gratuit pour les particuliers. Gratuit ; l'édition Team est disponible à partir de 19 $ par mois et par utilisateur Superpowered (Idéal pour une transcription sans bot et respectueuse de la confidentialité) Taille de l'équipe : professionnels soucieux de la confidentialité Transcription audio gratuite sans bot, stockage éphémère pendant sept jours, intégration au Calendrier et détection du ton émotionnel. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 36 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleures applications d'IA pour la prise de notes en réunion

Voyons ce que la technologie IA peut faire pour rendre vos réunions plus productives à tous les niveaux. Nous avons dressé une liste des meilleurs outils d'IA pour les réunions et la prise de notes, allant des applications de prise de notes géniales aux applications de transcription, et bien plus encore.

Commencez à prendre des notes avec ClickUp Résumez vos notes de réunion, recherchez des informations spécifiques et effectuez l'automatisation des tâches manuelles grâce à l'IA !

ClickUp est l'un des meilleurs outils d'IA pour les startups et les petites entreprises disponibles aujourd'hui. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui regroupe vos projets, vos connaissances et votre chat en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus vite et plus intelligemment. Elle vous aide à gérer tous les aspects de votre entreprise : rationalisation des flux de travail, augmentation de la productivité et facilitation de la collaboration. Et comme elle est entièrement personnalisable, vous pouvez l'adapter à vos besoins spécifiques.

L'outil de prise de notes de réunion IA de ClickUp offre toute une gamme de fonctionnalités pour améliorer l'efficacité des processus et stimuler la créativité. Cette fonctionnalité génère automatiquement des documents privés comprenant le nom de la réunion, la date, les participants, l'enregistrement audio, le résumé, les points clés, les prochaines étapes, les sujets abordés et une transcription complète.

Il s'intègre également de manière transparente à Zoom, Teams et Google Meet et prend des notes dans la langue de l'organisateur de la réunion. Après la réunion, vous pouvez facilement accéder aux notes via votre Calendrier ou Hub Documents. Prêt à créer des actions à mener ? Demandez à ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, de créer des tâches à partir des notes ou de partager un résumé sur ClickUp Chat afin que votre équipe ait accès à tous les points clés !

Au-delà de la résumation de vos notes de réunion, Brain augmente la productivité de chaque réunion en :

Extrayez automatiquement les décisions, les échéances et les responsables afin de repartir avec un plan d'action clair pour la suite.

Générez des e-mails de suivi et des résumés en quelques secondes, pour que tout le monde soit immédiatement sur la même longueur d'onde

Récupérez rapidement des réponses à partir de vos transcriptions , quelle que soit leur date, pour ne plus avoir à parcourir des pages et des pages de notes de réunion

Liez les informations issues des réunions aux projets et aux documents pour bénéficier d'un contexte complet, le tout en un seul endroit

Rendez chaque transcription de réunion consultable grâce à ClickUp Brain

Vous voulez gagner encore plus de temps ? Utilisez l'un de nos modèles d'agenda de réunion pour définir des attentes claires et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Suscitez immédiatement l'engagement grâce aux invites ChatGPT de ClickUp pour les réunions d'équipe afin de lancer le processus de brainstorming et de générer des points de discussion.

Résumez instantanément de longs fils de discussion d'un simple clic grâce à ClickUp AI

Si vous tenez absolument à prendre vos propres notes, utilisez notre modèle de notes de réunion ou créez un document ClickUp vierge pour consigner les moments clés et les points à retenir. Vous pouvez également griffonner des notes rapides ou des checklists dans le bloc-notes ClickUp. Le bloc-notes et les documents intègrent tous deux ClickUp Brain, ce qui vous permet de rédiger des notes plus rapidement, de manière plus concise et plus créative.

Besoin de noter des idées en dehors d'une réunion ? La fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau, vous permet de dicter vos notes sans les mains — que vous soyez en train de vous déplacer entre deux appels ou de réfléchir dans le couloir — et de les convertir instantanément en tâches concrètes dans ClickUp.

Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches quatre fois plus vite grâce à la fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp Brain MAX

Grâce à cette approche tout-en-un, vos notes de réunion, vos mémos vocaux ponctuels et vos résumés générés par l'IA sont tous regroupés dans un même environnement de travail, prêts à être partagés avec votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prenez des notes de réunion et générez automatiquement des éléments à mener grâce au preneur de notes IA

Conservez tous vos documents de réunion au même endroit pour faciliter l'accès et la recherche

Modifiez les notes de réunion en temps réel avec votre équipe, ce qui améliore considérablement la collaboration

Traduisez vos documents de réunion de l'anglais vers l'espagnol, le français ou le japonais, entre autres langues

Visualisez toutes vos tâches, vos flux de travail et vos projets de la manière qui vous convient le mieux grâce aux vues personnalisées de ClickUp

Accédez à ClickUp depuis un navigateur web, une application de bureau, une application mobile iOS ou Android, ou une extension Chrome

Intégrez-les à plus de 1 000 applications professionnelles, notamment Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot et Salesforce, pour optimiser votre flux de travail.

Limites de ClickUp

L'application mobile n'offre pas encore toutes les fonctionnalités disponibles sur la version de bureau.

Bien que l'interface utilisateur soit très intuitive, il faut parfois un certain temps pour s'habituer à toutes les fonctionnalités, car elles sont très nombreuses

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

👀 Le saviez-vous ? Au lieu de « notes que vous pourriez utiliser plus tard », les Super Agents de ClickUp transforment les réunions en flux de travail immédiats et exploitables. Principaux cas d'utilisation de ClickUp Super Agents dans la gestion des réunions : Chefs de projet organisant des revues de sprint ou des comptes rendus : les Super Agents peuvent identifier les obstacles, attribuer instantanément des propriétaires, mettre à jour les tâches et faire avancer le projet sans suivi manuel Laissez le Super Agent Meetings Manager se charger de la planification, de la création de l'agenda, de la prise de notes en temps réel, de l'extraction des actions à mener et du suivi pour chaque réunion organisée par votre équipe. Équipes marketing collaborant sur des séances de brainstorming pour des campagnes : les Super Agents capturent des idées de contenu, les transforment en tâches, ajoutent des descriptions et des sous-tâches, identifient les designers ou les rédacteurs, et lient instantanément les tâches aux briefs

Équipes produit organisant des discussions sur la feuille de route : les retours et les notes techniques sont structurés en épopées et sous-tâches, prêtes à être exécutées dès la fin de l'appel

Responsables de l'équipe commerciale chargés de l'analyse du pipeline : les informations sur les dossiers, les objections et les prochaines étapes sont enregistrées et intégrées aux flux de travail, afin que les commerciaux sachent exactement quoi faire ensuite

Équipes à distance ou hybrides : les Super Agents génèrent des résumés clairs et prennent des mesures en conséquence, afin que personne ne se contente de lire les mises à jour ; ils font avancer le travail

Vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble Super Agents dans votre environnement de travail ? Découvrez comment Super Agents gère vos réunions et vos suivis à votre place !

2. Otter.ia

Otter.ai est un assistant de réunion et un outil de transcription basé sur l'IA capable de convertir en texte les discussions vocales issues de réunions vidéo ou de fichiers audio. Il peut identifier les intervenants, apposer un libellé sur le texte avec le nom de l'intervenant et capturer les diapositives partagées.

La fonctionnalité de chat en direct permet à votre équipe de discuter ou de poser des questions pendant la réunion, et tout le monde peut ajouter des commentaires à la transcription en direct ou mettre en évidence un point clé. Et si vous êtes distrait ou arrivez en retard, elle génère un résumé en direct à partir des notes de l'IA, afin que vous puissiez toujours rattraper ce que vous avez manqué.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Otter.ai peut identifier des mots-clés et des expressions afin que vous puissiez les rechercher dans une longue transcription

Si vous le connectez à votre calendrier Microsoft ou Google Agenda, il enregistrera automatiquement vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.

Chaque forfait supérieur vous permet de transcrire davantage de minutes par mois et par discussion, et de télécharger davantage de fichiers.

Otter.IA est disponible sur le Web et sur mobile, vous pouvez donc l'utiliser même lorsque vous êtes en déplacement ?

Limites d'Otter.ai

L'IA est parfois déroutée lorsqu'il y a plusieurs intervenants

Ces outils servent uniquement à transcrire les réunions et ne vous permettent pas de prendre vos propres notes dans l'application.

Tarifs d'Otter.ai / IA

Basic : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,0/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

📊 Ce qui fait ou défait votre entreprise ? La clarté ! Soyons honnêtes : les équipes n'ont pas de mal avec les réunions. Ce qui leur pose problème, c'est ce qui se passe après. Les notes sont regroupées dans un outil. Les éléments à mener dans un autre. Les décisions se perdent dans les discussions. Au moment de faire le suivi, le contexte est perdu et le travail ralentit. La solution ne réside pas dans une meilleure prise de notes. Il s'agit d'un système où les notes, les décisions et la mise en œuvre restent en connexion. Avec ClickUp Small Business Suite , vos réunions ne sont plus isolées : Les notes de réunion générées par l'IA sont saisies et structurées automatiquement

Les décisions se transforment en tâches avec des propriétaires et des échéances

Les discussions restent liées au travail réel

Les suivis s'effectuent sans coordination manuelle Au lieu de prendre des notes puis de réfléchir à ce qu’il faut faire, les résultats de votre réunion guident déjà la mise en œuvre. En savoir plus ClickUp regroupe plus de 20 applications au sein d'une seule plateforme IA convergente, vous permettant ainsi d'avoir tout ce dont vous avez besoin avec un seul outil Le résultat est un modèle opérationnel allégé où un seul système prend en charge le travail qui nécessitait auparavant plusieurs outils et niveaux de coordination. 🚀

3. Laxis

via Laxis

Laxis est conçu pour aider les équipes commerciales, de marketing de contenu et d'études de marché, ainsi que toute personne en contact avec des clients ou des prospects. Il prend des notes pendant les réunions virtuelles et retranscrit mot pour mot les propos de chaque participant, afin que vous puissiez rester concentré sur la discussion.

Une fois la réunion terminée, cet outil IA pour la prise de notes génère automatiquement des résumés, en extrayant les informations clés et en identifiant les besoins du client. Il met en évidence les actions à mener ou les prochaines étapes nécessaires et peut également envoyer automatiquement un e-mail de suivi pour boucler la boucle. ?

Les meilleures fonctionnalités de Laxis

Cela vous aide à trier et à classer les sujets dans les notes de réunion.

Les transcriptions sont rapides et faciles à télécharger et à partager

Vous pouvez poser des questions à Laxis en vous basant sur des discussions précédentes

Ils s'intègrent à Zoom, Microsoft Teams, Google Meet et Cisco Webex

Les limites de Laxis

Bien que vous puissiez transcrire jusqu'à 300 minutes par mois avec le forfait Free, l'outil de rédaction IA — qui génère du contenu de suivi — n'est disponible qu'à partir du forfait Premium.

Il n'y a pas encore d'intégration CRM, mais cela est prévu.

Tarifs de Laxis

Basic : Gratuit

Premium : 15,99 $/mois

Entreprise : 29,99 $/mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Laxis

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (16 avis)

4. Doodle

via Doodle

Avant de pouvoir rédiger des notes de réunion, vous devez d'abord coordonner les calendriers des participants pour qu'ils puissent y assister. C'est là que Doodle entre en jeu. Vous pouvez planifier rapidement et facilement des réunions en tête-à-tête et des réunions d'équipe.

Définissez vos disponibilités, puis partagez-les en envoyant un lien aux personnes que vous souhaitez inviter. Elles peuvent alors choisir l'heure qui leur convient, ce qui bloque ce créneau dans votre Calendrier, afin que vous n'ayez plus jamais de double réservation. Et lorsque vous avez plusieurs invités, vous pouvez facilement trouver l'heure qui convient le mieux à tout le monde.

De plus, Doodle s'intègre à des plateformes de réunion telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. ?️

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Le système envoie des rappels pour les réunions programmées, vous évitant ainsi d'avoir à gérer les absences.

La personnalisation de l'image de marque vous permet d'aligner le système sur l'identité visuelle de votre entreprise.

Vous pouvez également utiliser Doodle pour collecter des données via un sondage ou un questionnaire.

Doodle fonctionne également sur les appareils mobiles, ce qui vous permet de planifier des réunions lorsque vous êtes en déplacement.

Limites de Doodle

Certains utilisateurs estiment que la planification de plusieurs évènements pour de grands groupes de personnes prend plus de temps que nécessaire

Cela peut s'avérer délicat à utiliser lorsque vous travaillez avec des participants situés dans différents fuseaux horaires

Tarifs de Doodle

Free : 0 $

Pro : 14,95 $/mois par utilisateur

Équipe : 19,95 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 3,7/5 (13 avis)

Capterra : Aucun avis pour l'instant

👉🏽 Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour simplifier vos flux de travail.

5. Fireflies.IA

Fireflies.ai peut effectuer une transcription en temps réel pendant une visioconférence ou transcrire à partir d'un enregistrement de réunion. Il peut ensuite résumer les points clés, les décisions et les éléments à mener issus de la réunion. ✍️

Si vous souhaitez réécouter une partie de la réunion, vous pouvez rechercher des mots-clés, puis lancer la lecture à vitesse normale ou jusqu'à deux fois plus vite. Les outils de collaboration permettent à votre équipe de commenter, d'épingler ou de réagir à la discussion, ou d'extraire des extraits pour créer des extraits audio.

Le forfait Free offre jusqu'à 800 minutes de stockage et le forfait Pro jusqu'à 8 000, tandis que les forfaits Business et Enterprise offrent un espace illimité.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Fireflies.ai fonctionne dans plus de 40 langues et prend en charge différents accents et dialectes

Ils peuvent détecter et libeller les voix des différents intervenants

Ils s'intègrent à plusieurs plateformes de réunion, notamment Microsoft Teams, Zoom, Skype et Google Meet.

Vous pouvez partager vos notes de réunion sur d'autres plateformes telles qu'Asana, Slack ou Notion.

Limites de Fireflies.ai

Si la piste audio n'est pas de bonne qualité, cela peut nuire à la précision de la transcription

Les intégrations CRM, Zapier et Slack ne sont disponibles qu'à partir du forfait Pro.

Tarifs de Fireflies.ai

Gratuit : Gratuit

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,0/5 (5 avis)

6. Notes par Dubber

via Notes by Dubber

Anciennement connu sous le nom de Notiv, Notes by Dubber prétend vous aider à « mener des réunions plus intelligemment, sans vous surmener ». Il se synchronise avec votre calendrier Outlook ou Google Agenda, rejoignant et enregistrant automatiquement vos appels programmés. Une fois la réunion lancée, il crée une transcription, puis génère un résumé que vous pouvez partager.

L'outil IA extrait également les actions à mener pour le suivi et crée automatiquement des tâches pour chaque participant. Les intégrations avec des applications comme Asana et Slack permettent de rationaliser votre flux de travail et facilitent le suivi des tâches attribuées. ✅

Les meilleures fonctionnalités de Notes by Dubber

Vous pouvez également télécharger et transcrire un fichier audio ou vidéo enregistré.

Cet outil d'IA pour la prise de notes en réunion est évolutif et s'adapte aux canaux de vente habituels

Il est disponible dans le monde entier sur plus de 170 réseaux mobiles ainsi que chez les fournisseurs de services de vidéo, de voix et de chat

Vous pouvez partager des enregistrements, des transcriptions ou des notes via votre CRM ou tout autre outil de collaboration

Limites des notes par Dubber

Cet outil d'IA ne prend en charge que l'anglais ; il ne convient donc pas si vous souhaitez tenir une réunion dans une autre langue.

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur un peu difficile à naviguer

Tarifs des notes de Notes by Dubber

Tarification personnalisée

Notes by Dubber : évaluations et avis

G2 : 5/5 (1 avis)

Capterra : Aucun avis pour l'instant

7. Timz. Fleurs

Timz. Flowers est une plateforme de conférence hybride conçue pour les équipes dispersées, qui combine les visioconférences et la collaboration asynchrone.

Ils peuvent enregistrer les réunions en direct, puis générer un résumé sous forme de texte ou de vidéo ainsi qu'un compte-rendu de réunion, faciles à partager avec toute personne n'ayant pas pu assister à la réunion. Pour les réunions asynchrones, les participants peuvent contribuer en envoyant des messages vidéo enregistrés. ?‍♀️

Le système envoie automatiquement un récapitulatif par e-mail après chaque réunion. Et si vous souhaitez revenir sur une section spécifique, le chatbot IA vous aide à la retrouver rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Timz. Flowers

L'organigramme en forme de fleur vous offre une représentation visuelle utile de tous les commentaires et requêtes

Même si une réunion se déroule de manière asynchrone, le système donne l'impression d'une discussion en direct

Ils fournissent des transcriptions horodatées pour que vous sachiez toujours où vous en êtes dans la réunion

Bien qu'il existe une option gratuite, les formules Pro et Business vous offrent davantage d'heures d'enregistrement et vos données sont conservées plus longtemps

Limites de Timz. Flowers

Certains utilisateurs trouvent que l'installation initiale prend un peu de temps

Tous les navigateurs ne sont pas encore pris en charge, vous devrez donc peut-être utiliser un navigateur qui n'est pas votre premier choix

Timz. Tarifs des fleurs

Tarification personnalisée

Timz. Évaluations et avis sur les fleurs

G2 : 4,5/5 (13 avis)

Capterra : Aucun avis pour l'instant

🎥 Nous avons également rassemblé le meilleur de ces outils dans cette courte vidéo :

8. Sembly IA

via Sembly IA

En tant qu'outil d'IA pour la prise de notes de réunion, Sembly AI enregistre les réunions et les transcrit. Il crée ensuite des résumés et des comptes-rendus de réunion, en mettant en évidence les points clés de la discussion. Et si vous ne pouvez pas assister à une réunion, vous pouvez envoyer Sembly à votre place, puis consulter les notes de réunion plus tard. ?‍?

Les tâches sont automatiquement identifiées et décrites, puis attribuées à un membre de l'équipe. L'intégration avec des outils tels que Slack et Trello vous permet de transférer les tâches, ainsi que les notes, directement vers ces environnements de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Les notes de réunion sont enregistrées dans le système, et vous pouvez toujours y revenir pour rechercher des mots-clés ou des participants.

Sembly IA fonctionne dans plus de 35 langues

Ils sont disponibles sous forme d'applications Android et iOS, ainsi que sur le Web.

Limites de Sembly IA

Il arrive parfois que l'outil ne parvienne pas à se connecter à une réunion ou à l'enregistrer

Le sentiment qui ressort de la réunion ne reflète pas toujours l'ensemble de celle-ci, car il ne se concentre que sur une partie de celle-ci

Tarifs de Sembly IA

Basic : 17 $/mois par utilisateur

Professionnel : 29 $/mois par utilisateur

Équipe : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly IA

G2 : 4,3/5 (11 avis)

Capterra : Aucun avis pour l'instant

9. Fathom

via Fathom

Fathom est un outil d'IA pour la prise de notes de réunion qui enregistre, transcrit et résume les réunions. L'enregistrement et la transcription sont disponibles instantanément à la fin de votre réunion. Il vous suffit ensuite de copier-coller les résumés et les éléments à mener dans Gmail, Google Docs ou un outil de gestion des tâches.

Les notes d'appel sont automatiquement synchronisées avec votre CRM, ce qui vous permet de disposer en permanence d'un historique de vos interactions avec tous les contacts de votre base de données. Vous pouvez également créer une liste de lecture à partir des moments forts de votre réunion et la partager avec d'autres personnes intéressées.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Ils fonctionnent avec Microsoft Teams, Zoom et Google Meetings.

Lorsque vous surlignez une partie de l'appel, Fathom le résume pour vous

Le système fournit sept langues, dont l'anglais, l'espagnol et le français

La version Team payante offre des fonctionnalités supplémentaires et est conçue pour être déployée à l'échelle de l'entreprise

Comprenez vos limites

Certains utilisateurs trouvent que l'interface est un peu sombre et aimeraient pouvoir choisir une option plus claire

Bien que cela fonctionne bien pour les réunions planifiées, cette fonctionnalité ne prend actuellement pas en charge certaines réunions improvisées, notamment sur Microsoft Teams.

Tarifs de Fathom

Free

Édition Team : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (8 avis)

10. Superpowered

via Superpowered

Superpowered transcrit votre réunion sans l'enregistrer ni utiliser de robots : il fonctionne directement à partir de l'audio de votre appareil. Ces transcriptions sont conservées pendant sept jours pour vous laisser le temps de rédiger vos notes avant d'être supprimées.

Cet outil d'IA pour la prise de notes en réunion résume automatiquement la discussion et identifie les éléments à mener pour vous.

Cela vous permet également de garder le contrôle de votre calendrier. Des rappels pour les réunions à venir s'affichent dans la barre de menu, et vous pouvez cliquer directement dessus pour accéder à la réunion. ?️

Les meilleures fonctionnalités ultra-performantes

Cela fonctionne avec toutes les plateformes de réunion

Superpowered identifie et consigne même les émotions exprimées pendant la réunion

L'équipe de développement est très ouverte et réceptive aux commentaires et suggestions.

Des limites surpuissantes

La version gratuite ne s'intègre qu'avec les e-mails et Slack ; si vous souhaitez l'utiliser avec Google Drive ou Salesforce, par exemple, vous devrez opter pour un forfait payant.

L'assistance pour les appareils mobiles et Linux n'est pas encore disponible

Tarification ultra-performante

Free

Basic : 36 $/mois

Pro : 108 $/mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Des évaluations et des avis ultra-performants

G2 : N/A

Capterra : N/A

Un assistant de réunion basé sur l'IA stimule la productivité, améliore la précision et favorise la transparence des projets. Il vous permet également de partager facilement vos notes de réunion. Les outils d'IA vous font gagner du temps, ce qui vous permet d'atteindre plus facilement vos objectifs tout en respectant les contraintes de votre projet.

Un bon outil de prise de notes basé sur l'IA sera capable d'effectuer pour vous une combinaison des tâches suivantes :

Intégrez-les à des plateformes de visioconférence telles que Teams ou Zoom

Enregistrez la réunion, puis sauvegardez l'enregistrement

Proposez une transcription en direct afin que tous les participants à la réunion puissent facilement suivre le déroulement des débats

Facilitez la prise de notes collaborative entre plusieurs membres de l'équipe

Utilisez des fonctionnalités IA avancées pour résumer les points clés, ce qui vous permettra d'identifier facilement les principales conclusions.

Aidez à créer le compte-rendu de réunion à partir des notes de réunion

Identifiez les éléments à mener et effectuez l'automatisation de la répartition des tâches à partir des notes de réunion en ligne

Offrez une expérience utilisateur exceptionnelle qui rationalise votre flux de travail

Assurez la sécurité des données afin que vos discussions confidentielles soient protégées

L'IA pour les réunions peut vous aider dans tous les aspects de vos interactions avec votre équipe, vos clients ou vos prospects. Les meilleurs outils IA pour les réunions peuvent simplifier la planification, enregistrer et transcrire les notes de réunion, ou fournir des modèles avec des outils de rédaction IA pour vous aider à prendre vos propres notes.

Les outils d'IA peuvent également vous aider à résumer toutes ces notes de réunion, en mettant en évidence les parties les plus importantes de la discussion et en identifiant les tâches et les prochaines étapes. Ils peuvent même s'intégrer à des outils de gestion des tâches, ce qui vous fait gagner encore plus de temps et rationalise votre flux de travail à chaque étape.

En matière de rationalisation de votre flux de travail, ClickUp est la solution idéale, non seulement lorsque vous animez une réunion, mais aussi lorsque vous dirigez votre entreprise ou gérez une équipe. Avec des modèles et des outils de gestion de projet couvrant tous les aspects de votre activité, ainsi que des intégrations qui vous font gagner du temps et vous épargnent des efforts, c'est un guichet unique pour tous vos besoins professionnels.

Commencez dès aujourd'hui à utiliser ClickUp pour optimiser votre entreprise !