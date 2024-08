13 meilleurs outils de rédaction d'IA pour le contenu en 2024

Depuis le ChatGPT d'OpenAI a été présenté au monde, les spécialistes du marketing, les petites entreprises et les rédacteurs de contenu ont cherché un outil de rédaction de contenu IA pour faciliter leur charge de travail.

Mais alors que ChatGPT a été utilisé pour de nombreux outputs⏤from financial planning to nutritionist advice to Posts de médias sociaux de l'IA ce n'est pas le seul outil disponible.

Vous trouverez de nombreux Générateur de contenu IA plateformes avec des fonctionnalités avancées qui aident à la rédaction de blogs, à la rédaction de descriptions de produits, à la réalisation de recherches de mots clés et même à l'évaluation du contenu existant. Tout cela peut sembler insurmontable si vous ne savez pas par où commencer.

Heureusement, nous avons fait nos devoirs pour vous éviter d'avoir à le faire. Ici, nous allons partager les 13 meilleurs.. Outils d'écriture IA , comparant les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients, les avis et les prix.

Que faut-il rechercher dans un outil d'écriture IA ?

Les outils d'écriture de l'intelligence artificielle (IA) sont basés sur de grands modèles de langage (LLM). Les LLM sont formés à l'aide de techniques d'apprentissage automatique auto-supervisé et de traitement du langage naturel sur de grandes quantités de données. Le ChatGPT-4 d'OpenAI, par exemple, a été formé sur 300 milliards de mots .

Une fois formés, les modèles d'intelligence artificielle sont lâchés. Tout le monde peut les utiliser en saisissant des "invites" (comme vous le faites avec les moteurs de recherche pour trouver des mots-clés), et les outils IA génèrent des réponses et créent du contenu. D'où le terme "IA générative".

Le logiciel de rédaction d'IA que vous choisissez doit présenter les fonctionnalités suivantes :

Outils construits sur des LLM: La taille compte lorsqu'il s'agit de modèles de langage. Optez pour des modèles de ChatGPT ou de fondation d'apprentissage automatique d'une taille similaire pour la rédaction de contenu. Sinon, même des invitations détaillées produiront du spam et du contenu de mauvaise qualité

La taille compte lorsqu'il s'agit de modèles de langage. Optez pour des modèles de ChatGPT ou de fondation d'apprentissage automatique d'une taille similaire pour la rédaction de contenu. Sinon, même des invitations détaillées produiront du spam et du contenu de mauvaise qualité Beaucoup de contrôle sur les textes produits: Vous devriez pouvoir influencer le style, le ton, la langue et le contenu créés par un logiciel de rédaction IA

Vous devriez pouvoir influencer le style, le ton, la langue et le contenu créés par un logiciel de rédaction IA Une application Web conviviale: Les outils d'écriture de contenu IA doivent vous faciliter le travail, et non le compliquer. Cherchez-en un qui soit aussi confortable que n'importe quel autrelogiciel d'agence de marketing que vous utilisez déjà. Il devrait travailler comme unAssistant d'écriture IA et non comme un rédacteur de remplacement

Les outils d'écriture de contenu IA doivent vous faciliter le travail, et non le compliquer. Cherchez-en un qui soit aussi confortable que n'importe quel autrelogiciel d'agence de marketing que vous utilisez déjà. Il devrait travailler comme unAssistant d'écriture IA et non comme un rédacteur de remplacement Abordable pour votre production de contenu: Le marché des technologies et des logiciels d'IA générative évolue rapidement, de sorte que les prix changeront probablement au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront développées. Mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup si vous utilisez un outil de rédaction IA pour générer des idées ou..résumer des documents Voyons maintenant comment se comparent les meilleurs outils d'écriture IA.

Les 13 meilleurs outils d'écriture IA actuellement disponibles en 2024

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise, rédacteur de contenu ou membre d'une équipe marketing, les outils d'écriture IA peuvent stimuler votre processus de rédaction et réduire les tâches d'écriture répétitives et chronophages - comme résumer votre dernière campagne, rédiger des e-mails commerciaux ou générer des idées d'articles de blog.

Voici une liste des 13 meilleurs outils d'écriture IA avec tous les détails que vous devez connaître.

1. ClickUp Best for IA-Integrated Project Management (Meilleur pour la gestion de projet par IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc /$$img/

L'assistant alimenté par l'IA de ClickUp accélère tout, de la rédaction d'e-mails au contenu social en passant par les idées de blogs

ClickUp, la plateforme de productivité tout-en-un, comprend désormais ClickUp Brain , un générateur de contenu IA, un gestionnaire de projet et un gestionnaire de connaissances qui est votre meilleur assistant virtuel pour faire du travail plus rapidement. L'AI Writer for Work de ClickUp Brain est utile pour vaincre le bloc de l'écrivain, faire du brainstorming et rationaliser votre processus de création de contenu.

Il est conçu pour accélérer la productivité avec des invitations appuyées par la recherche pour chaque rôle et cas d'utilisation. Cela inclut des dizaines d'invitations pour les équipes marketing, les managers d'équipe et les rédacteurs, afin de vous aider à créer tout type de contenu, des mémoires et des études de cas aux textes marketing de haute qualité, en passant par les descriptions de produits et le contenu des blogs.

L'avantage de ClickUp est que vous pouvez utiliser ses outils IA pour rédiger des textes convaincants tout en conservant l'ensemble de vos Documents en un seul endroit. Vous pouvez également utiliser l'option ClickUp Bloc-notes pour noter des idées et les stocker dans la plate-forme.

Que vous ayez besoin de créer un calendrier marketing ou forfait médias sociaux clickUp est le seul logiciel de productivité conçu pour les équipes de toute taille et de tout secteur d'activité. Améliorez vos compétences en rédaction et donnez rapidement vie à vos idées avec ClickUp Brain.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp est livré avec de nombreuses fonctionnalités, il peut donc y avoir une courbe d'apprentissage (heureusement, il y a un guide détaillé des fonctionnalités de ClickUp)Centre d'aide,webinaires, modèles, guides, etassistance pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme)

Les intégrations Slack ne sont pas encore parfaites

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp avis des clients

G2: 4.7/5 (6000+ commentaires)

4.7/5 (6000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3000+ avis)

2. Rytr

Best for Content Generation (Le meilleur pour la génération de contenu)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Rytr-1.jpg Outils d'écriture IA : Rytr /$$$img/

via Rytr Rytr est un outil d'écriture IA construit sur l'API GPT-3 d'OpenAI, créé spécifiquement pour les générateurs de contenu et les rédacteurs, SEO et les rédacteurs.

Alors pourquoi utiliser Rytr (ou toute autre plateforme de rédaction IA) plutôt que Chat GPT ? L'un des avantages de l'utilisation de l'assistant d'écriture alimenté par l'IA est que les invites, les modèles sont intégrés pour plus de 40 cas d'utilisation, de la rédaction de copies d'annonces Facebook ou de posts sur les médias sociaux à.. la création d'un article de blog dossiers.

Rytr meilleures fonctionnalités

Rédigez du contenu dans plus de 30 langues et utilisez plus de 20 tons et styles

Vérifiez le plagiat lorsque vous écrivez des articles et modifiez les modifications en cours de texte

Créez des images basées sur l'IA à partir d'invitations, d'instructions

Créer des cas d'utilisation personnalisés pour la génération de contenu avec un abonnement premium

Limites de Rytr

Les avis et nos recherches montrent qu'elle n'est pas aussi puissante que d'autres assistants d'écriture IA

L'application d'écriture IA a des limites en termes de nombre de mots, même sur le forfait illimité

Prix de Rytr

Forfait gratuit

Forfait Économique: 9 $ par mois ou 90 $ par an

9 $ par mois ou 90 $ par an Forfait Unlimited: 29 $ par mois ou 290 $ par an

Rytr avis des clients

G2: 4.7/5 (750+ commentaires)

4.7/5 (750+ commentaires) Trustpilot: 4.8/5 (2,100+ reviews)

3. Simplifié

Best for Streamlining Writing Process (Le meilleur pour rationaliser le processus d'écriture)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Simplified-1.jpg Outils d'écriture IA : Simplifié /$$$img/

via Simplifié Avec 1 million d'utilisateurs et des dizaines de prix G2, Simplified est l'un des leaders du marché de l'écriture et de la rédaction IA applications de création de contenu . La suite IA writer vous aide à créer un contenu de haute qualité pour les pages d'atterrissage, les descriptions de produits et le contenu des blogs. Cela fait la liste des meilleurs outils d'écriture IA parce qu'il aide également avec d'autres formes, comme la conception graphique, la planification des médias sociaux, et même la modification en cours de la vidéo.

Simplified IA Writer meilleures fonctionnalités

50+ modèles pour différents types de génération de contenu

Adaptez-le pour produire du contenu court ou long formulaire dans 10+ tons et 30+ langues

Réutilisation du contenu publié grâce à la fonctionOutil de réécriture alimenté par l'IA Limites simplifiées

Les textes produits ne sont pas meilleurs que ceux de ChatGPT-4 car ils proviennent de leur API

Limites sur le nombre de membres de l'équipe à chaque forfait (pas plus de 5)

Limites de stockage de 1GB dans la version Free et jusqu'à 500GB dans le forfait le plus cher

Tarification simplifiée

Forfait gratuit

Petite équipe: 30 $ par mois pour 5 utilisateurs

30 $ par mois pour 5 utilisateurs Business: 50$ par mois (5 utilisateurs)

50$ par mois (5 utilisateurs) Croissance: 125$ par mois (5 utilisateurs)

125$ par mois (5 utilisateurs) Enterprise ou Agence: Contacter Simplified pour les tarifs

G2: 4.7/5 (850+ avis)

4.7/5 (850+ avis) Capterra: 4.7/5 (88 avis)

4. Frase

Best for SEO-Optimized Content (Le meilleur pour un contenu optimisé pour le référencement)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Frase-1400x775.gif Outils d'écriture IA : Frase /$$$img/

via Frase Frase combine la recherche SEO et la rédaction IA, ce qui en fait un générateur de contenu IA et un outil d'optimisation tout-en-un. C'est une bonne chose pour les SEO et les gestionnaires de contenu qui ont besoin d'une solution complète pour tourner des briefs rapidement. Avec Frase, vous pouvez gérer le cycle de vie du contenu de bout en bout, de la recherche à l'optimisation.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Analyse des SERP etévaluation des concurrents générer des ébauches de contenu de blog et de textes marketing

L'outil de rédaction intégré génère des sections de texte, telles quepropositions de projetles introductions et les FAQ

Limites de la Frase

Pour générer plus de 4 000 mots, le module complémentaire Pro coûte 35 $ par mois

Manque de précision lors de la génération de mots-clés SEO et de recommandations basées sur les SERP

Pas de véritable version gratuite par rapport à d'autres outils d'IA

Prix de Frase

Solo: $14.99 par utilisateur et par mois

$14.99 par utilisateur et par mois Basic: $44.99 par utilisateur et par mois

$44.99 par utilisateur et par mois Teams: $114.99 (3 utilisateurs, et $25 par mois pour les membres supplémentaires de l'équipe)

Frase avis des clients

G2: 4.9/5 (280+ commentaires)

4.9/5 (280+ commentaires) Capterra: N/A

5. Narrato

Best for Creative Writing Assistance (Meilleur pour l'aide à la création littéraire)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Narrato-content-platform-example-1400x767.png Exemple de plateforme de contenu Narrato /$$$img/

via Narrato Narrato est un nouveau venu relatif sur la scène de la rédaction d'outils IA, bien que pas pour le marketing de contenu. Les gestionnaires de contenu et les pros du référencement peuvent l'utiliser Outils d'IA pour la rédaction de contenu et le copywriting afin de créer des briefs, de les attribuer à des rédacteurs via la place de marché Narrato et de gérer le flux de travail du contenu à l'aide de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Narrato

Outils de gestion de projet de marketing de contenu

Délais d'exécution de 24 à 48 heures avec des prix bas et des révisions illimitées

Vérificateur de plagiat intégré pendant le processus de création de contenu

Limites de Narrato

L'outil IA n'atteint pas toujours la cible en termes de contenu

limite mensuelle de 76 000 mots pour le vérificateur de plagiat

Prix de Narrato

Pro: 65 $ par mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

65 $ par mois (jusqu'à 5 utilisateurs) Business: 125 $ par mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

125 $ par mois (jusqu'à 5 utilisateurs) Personnalisé: Contactez Narrato pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (5 commentaires)

4.2/5 (5 commentaires) Trustpilot: 3.2/5 (8 avis)

6. WordAI

**Le meilleur pour la génération de langage naturel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/WordAI.jpg WordAI /$$$img/

via WordAI WordAI est un Outil d'IA pour la rédaction de textes publicitaires conçu pour augmenter votre production de contenu en reformulant, réécrivant et restructurant des phrases et des sections de texte dans tout, des copies web aux descriptions de produits et aux argumentaires commerciaux. Il peut créer jusqu'à 1 000 réécritures SEO à partir d'un seul contenu grâce à ses outils de génération de langage naturel.

Les meilleures fonctionnalités de WordAI

Conçu pour éviter la duplication et la détection par l'intelligence artificielle

La plateforme de génération de contenu réécrit des articles entiers en quelques secondes

Les contrôles éditoriaux vous permettent de décider à quel point rester proche du contenu original

Limites de WordAI

Peu de critiques, dont beaucoup décrivent WordAI comme un outil de reformulation ou de filage de contenu

Fonctions de contrôle et de modification en cours limitées pour les rédacteurs et les éditeurs

Prix de WordAI

Mensuel: 57 $ par mois

57 $ par mois Annuel: 27 $ par mois (facturé annuellement)

27 $ par mois (facturé annuellement) Enterprise: Contacter WordAI pour connaître les tarifs

G2: 3.9/5 (17 commentaires)

3.9/5 (17 commentaires) Trustpilot: 2.6/5 (6 commentaires)

7. Copie.IA

Best for IA-Powered Copywriting (Le meilleur pour la rédaction assistée par IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copy-AI-1.jpg Copy.IA /$$img/

via Copie.IA Copy.ai est un autre nouveau venu relatif sur la scène de la rédaction de contenu IA. Il est construit sur l'accès API ChatGPT-4, de sorte qu'il devrait produire un blog décent et des ébauches de rédaction avec les bonnes invites et entrées.

Ce générateur de contenu IA et assistant de rédaction IA promet un contenu de qualité supérieure en quelques secondes et propose des modèles pour la rédaction d'articles, de copies sociales, d'e-mails et plus encore. Sélectionnez facilement parmi une bibliothèque d'outils de copie courte et longue forme pour aider à servir des suggestions de copie et de style pertinentes basées sur votre sélection.

Meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Bibliothèque de modèles pour aider à produire des ébauches de blog et des briefs pour les rédacteurs

Des niveaux de sécurité plus élevés le rendent meilleur pour les entreprises préoccupées par la conformité des données

Limites de Copy.ai

Des critiques récentes se plaignent que le service passe de ChatGPT-4 à GPT-3 après quelques minutes, ce qui limite la qualité des réponses

De nombreux avis indiquent que les questions du service client restent sans réponse et que l'annulation des abonnements est difficile

Prix de Copy.ai

Free: Jusqu'à 2 000 mots par mois

Jusqu'à 2 000 mots par mois Pro: 49 $ par mois, avec un nombre illimité de mots (limité à 1 utilisateur)

49 $ par mois, avec un nombre illimité de mots (limité à 1 utilisateur) Enterprise:Contactez Copy.ai pour connaître les tarifs

8. QuillBot

Best for Simplifying Complex Content (Le meilleur pour simplifier un contenu complexe)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/QuillBot.jpg Outils d'écriture IA : QuillBot /$$$img/

via QuillBot QuillBot est un Générateur de texte IA et outil de paraphrase pour les contenus courts et longs formulaires. Il ne génère pas de nouveau texte, mais vous pouvez l'utiliser pour résumer ou paraphraser un document, un article ou tout ce que vous lui donnez.

Cette application simple, basée sur le web, peut vous aider à éviter le plagiat. Les modifications apportées au texte paraphrasé sont codées par des couleurs afin que vous puissiez suivre les modifications apportées aux mots écrits, ce qui peut aider les nouveaux rédacteurs de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Sept paramètres qui définissent le ton ou l'objectif de la modification

Thésaurus alimenté par l'IA pour trouver et remplacer les mots surutilisés

Les limites de QuillBot

Les problèmes techniques peuvent obliger les utilisateurs à passer trop de temps à résoudre des problèmes

Nombre limité de pages et de mots mensuels, même dans les forfaits payants

Prix de QuillBot

Free

Premium: $19.95 par mois (1 utilisateur)

$19.95 par mois (1 utilisateur) Teams: $7.50 par écrivain et par mois (minimum de 5 utilisateurs)

QuillBot avis des clients

Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Trustpilot: 2.3/5 (75 commentaires)

9. Écrivain

Best for Copyediting and Proofreading (Meilleur pour la révision et la correction d'épreuves)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Writerly.jpg Outils d'écriture IA : Writerly /$$$img/

via Rédacteur Writerly est une suite logicielle de productivité IA destinée aux équipes de marketing, d'assistance client et de commerce électronique. Parallèlement à son outil d'écriture IA, Writerly propose également un outil génératif Extension Chrome IA . L'extension Chrome vous permet de prendre des idées d'articles au fil de votre navigation et de créer des briefs de contenu pour vos rédacteurs.

Les meilleures fonctionnalités de Writerly

Writerly Go s'intègre à Gmail pour gagner du temps

Le Cloud du créateur comprend des dizaines de modèles personnalisés pour rédiger du contenu et des textes publicitaires

Peut aider à repérer les fautes de grammaire dans l'outil d'écriture de l'IA

Les limites de Writerly

Faible nombre de mots sur les forfaits gratuits et les moins chers

Les modèles nécessitent plus de personnalisation que d'autres outils d'écriture de contenu IA

Prix de Writerly

Free: 1 créateur, jusqu'à 10 000 mots

1 créateur, jusqu'à 10 000 mots Créateur IA Chat: 4$ par mois pour 1 utilisateur, mots illimités

4$ par mois pour 1 utilisateur, mots illimités Creator IA Studio: $14 par mois pour 1 utilisateur, mots illimités, 50+ modèles

$14 par mois pour 1 utilisateur, mots illimités, 50+ modèles Teams IA Studio: 34 $ par mois pour 3 utilisateurs, mots illimités, plus de 50 modèles

G2: 5/5 (5 commentaires)

5/5 (5 commentaires) Capterra: 4.7/5 (15 commentaires)

10. Copymatique

**Le meilleur pour la traduction linguistique et la paraphrase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copymatic.jpg Outils d'écriture IA : Copymatic /$$$img/

via Copymatique Copymatic est un outil IA qui assiste la création de contenu dans plus de 20 langues et est livré avec la génération d'images IA. C'est un outil polyvalent et facile à utiliser avec des modèles, une fonction de discussion, un éditeur intelligent et une fonctionnalité de synthèse vocale.

Les meilleures fonctionnalités de Copymatic

Capacités de création de contenu pour tout, du contenu des médias sociaux aux articles de blog de longue durée

Utilisez une suite d'outils IA à travers l'internet avecson extension Chrome* Comprend un assistant de discussion IA-CopyChat-pour résumer du contenu en ligne

Les limites de Copymatic

Pas de bouton de révision, les réécritures sont donc payantes, ce qui peut s'avérer coûteux par rapport àd'autres outils de création de contenu IA* Il peut être difficile de maintenir le ton ou le style souhaité avec le contenu généré par l'IA

Prix de Copymatic

Pro: 29 $ par utilisateur et par mois

29 $ par utilisateur et par mois Teams: 49 $ par mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

49 $ par mois (jusqu'à 5 utilisateurs) Enterprise: 99 $ par mois (jusqu'à 25 utilisateurs)

Trustpilot: 4.8/5 (1250+ commentaires)

4.8/5 (1250+ commentaires) G2: 4.7/5 (29 commentaires)

11. Jasper

Meilleur pour la rédaction de contenu formulaire long

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-466-1400x788.png Jasper.IA /$$$img/

via Jasper Jasper IA est un outil de rédaction IA sophistiqué qui simplifie la création de contenu. Il s'appuie sur la technologie GPT-3 d'OpenAI pour créer un contenu de haute qualité qui semble avoir été rédigé par un humain.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Rédaction de contenu long formulaire : Il peut générer des articles de blog, des messages sur les médias sociaux, des textes publicitaires, etc.

Amélioration du contenu : Permet aux utilisateurs de remanier et d'améliorer le contenu existant en le saisissant simplement dans le système

Convient à une variété de besoins des entreprises : Capable de générer des scénarios créatifs, des sujets et des corps d'e-mails, ainsi que des articles de blog adaptés au référencement

Fournit des modèles prêts à l'emploi : Comprend des modèles pour divers besoins de rédaction, des descriptions de produits aux biographies personnelles

Les limites de Jasper

La qualité du contenu peut varier : Générer du contenu très spécifique à une niche et très technique peut être un défi pour cette IA

Peut produire des réponses non pertinentes : Parfois, l'IA peut donner des réponses qui n'ont pas de sens ou qui ne sont pas pertinentes par rapport à l'invite, l'instruction

Nécessite une modification en cours : Comme la plupart des outils d'IA, le contenu généré par l'IA Jasper nécessite une modification en cours par l'homme pour atteindre la perfection

Prix de Jasper

Creator : Pour les amateurs, à 49 $ par mois

: Pour les amateurs, à 49 $ par mois Pro : Pour les particuliers et les petites équipes, à 69 $ par mois

: Pour les particuliers et les petites équipes, à 69 $ par mois Business : Forfait Business personnalisé pour les équipes et les entreprises en pleine croissance

Jasper avis des clients

G2 :4.7/5 (1,200+ reviews)

:4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra : 4.8/5 (1 700+ avis)

12. Écriture rapide

Meilleur pour la vérification du plagiat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/via-Speedwrite-1400x788.jpg via Speedwrite /$$$img/

via Ecriture rapide Speedwrite est un assistant d'écriture IA qui simplifie le processus de réécriture. Il est conçu pour réécrire tout contenu qui lui est fourni tout en préservant le sens original du texte.

Les meilleures fonctionnalités de Speedwrite

Contenu sans plagiat : Il aide à créer un contenu original en reformulant et en paraphrasant un texte existant

Résumés complets : Condense de longs articles en un bref résumé sans en perdre les points clés

Création de contenu en masse : Permet aux utilisateurs de réécrire plusieurs articles à la fois, ce qui permet de gagner du temps sur les réécritures manuelles

Limites de Speedwrite

Diversification limitée : Il réutilise souvent le même ensemble de synonymes, ce qui résulte en un éventail de vocabulaire limité

Utilisation excessive de la voix passive : Il peut souvent convertir des phrases actives en phrases passives au cours du processus de réécriture

Nécessité d'une relecture : Bien qu'il réécrive le contenu, le résultat nécessite souvent une correction et une modification en cours

Prix de Speedwrite

Free

Mensuel: $7.99

$7.99 Semi-annuel: $39.95

$39.95 Annuel: $59.95

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Avis non disponible

13. SpinBot

Meilleur outil d'écriture IA gratuit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/SpinBot.jpg SpinBot /$$$img/

via SpinBot Spinbot est un article spinner automatisé et gratuit qui réécrit un texte lisible par un humain en un texte supplémentaire, dans l'intention de tirer profit du contenu tout en évitant le plagiat.

Les meilleures fonctionnalités de SpinBot

Pas d'inscription ou d'enregistrement : Les utilisateurs peuvent commencer à l'utiliser immédiatement sans aucun processus d'enregistrement

Capable de filer instantanément de grands volumes de contenu

SEO-friendly : Il aide à créer du contenu SEO-friendly grâce à sa riche bibliothèque de synonymes et d'expressions

Limites de SpinBot

Le contenu manque de clarté ou peut ne pas transmettre le sens original avec précision

L'utilisation excessive de synonymes donne au texte produit un aspect répétitif

Nombre de mots limité : Pour les utilisateurs gratuits, il y a une limite de mots pour chaque session de filage

Prix de SpinBot

**Free

SpinBot évaluations et critiques

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

Trouvez le meilleur outil d'écriture IA pour vos besoins

Les générateurs de contenu et les outils de rédaction IA sont encore en pleine évolution. Mais même à cette étape de leur développement, ils peuvent rationaliser le travail des spécialistes du marketing et des rédacteurs pendant le processus de création de contenu.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin que ChatGPT, il existe de nombreux choix. La plupart des fonctionnalités sont similaires : modèles, interfaces basées sur le web et génération de plans. Certains s'accompagnent d'outils supplémentaires, tels que la génération d'images.

Lorsque vous choisissez un outil d'écriture IA, vérifiez ses fonctionnalités, ses critiques et ses limites. Sélectionnez celui qui vous aidera à créer le volume de contenu dont vous avez besoin tout en maintenant la qualité visée par votre entreprise.

Pour un outil de rédaction IA qui s'intègre à une puissante suite logicielle de gestion de projet tout-en-un, pensez à ClickUp Brain. Cela ne vous coûtera rien et vous pourrez.. vous inscrire gratuitement aujourd'hui !