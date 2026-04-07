Il est temps de voir les choses en face. Chaque mois où vous repoussez l'adoption de l'IA, l'écart se creuse entre le rendement de votre équipe et ce qui est réellement possible.

Votre équipe consacre son énergie créative, si précieuse, au travail technique plutôt qu'à la stratégie.

La plupart des équipes pensent que recourir à l'IA sans disposer de compétences techniques revient à se contenter de résultats médiocres.

Les petites entreprises qui ont besoin de l'IA en souffrent particulièrement et se voient privées d'accès aux technologies de pointe, car la discussion est dominée par des projets à forte composante technique.

Mais le véritable obstacle n'est pas le manque de compétences : c'est la dispersion du travail entre trop d'outils disparates. Ce problème est si courant que 45 % des employés ont déclaré à McKinsey qu'une intégration fluide des flux de travail les inciterait à utiliser davantage l'IA au quotidien.

Ce guide vous explique en détail comment utiliser l'IA sans équipe technique. Vous apprendrez les bases de l'automatisation sans code, créerez votre premier flux de travail, mesurerez des résultats concrets et éviterez les erreurs courantes qui font trébucher même les équipes les plus motivées. 🙌

Pourquoi les équipes non techniques ne peuvent pas se permettre d'attendre l'IA

Si vous êtes responsable des opérations ou dirigeant d'une petite entreprise, vous savez sans doute ce que c'est que de voir vos concurrents prendre de l'avance tandis que vos propres équipes restent enlisées dans des flux de travail manuels.

Mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas. D'après un sondage de l'OCDE, seules 20 à 30 % des PME utilisent actuellement l'IA générative.

Si les raisons vont des difficultés d'intégration aux menaces pour la sécurité, tout le monde semble se heurter à des obstacles liés à l'IA. Cependant, les petites entreprises ne peuvent pas se permettre d'attendre.

Voici pourquoi :

❗️Ce n’est pas une simple tendance qui est en jeu, mais votre survie face à la concurrence : pas moins de 72 % des responsables de la stratégie en matière de données lancent un avertissement selon lequel les entreprises courront à leur perte si elles n’adoptent pas l’IA, et 54 % craignent sérieusement que retarder cette mise en œuvre ne leur fasse perdre leur avantage concurrentiel

❗️Vous subissez chaque jour une énorme « perte de productivité » : les professionnels de l'entreprise qui utilisent l'IA peuvent rédiger 59 % de documents en plus par heure, et il a été démontré que l'IA permettait d'augmenter la productivité globale des employés jusqu'à 66 %.

❗️Le retour sur investissement est déjà avéré (et vos concurrents en tirent profit) : 74 % des entreprises font état d'un retour sur investissement positif pour leurs déploiements d'IA bien établis ; quant aux petites entreprises en particulier, 87 % d'entre elles affirment que l'IA les aide à développer leurs activités, tandis que 86 % ont constaté une amélioration de leurs marges

❗️Votre équipe souhaite l'utiliser : Contrairement à la crainte que l'IA ne suscite une inquiétude généralisée quant à l'emploi, 71 % des employés indiquent que la mise en œuvre de l'IA a en réalité amélioré leur satisfaction professionnelle et leurs perspectives de carrière

Bon, maintenant que vous savez que vous devez le faire, voyons comment vous y prendre.

Ce que l'IA signifie réellement pour les équipes sans connaissances techniques

La discussion sur l'intelligence artificielle regorge de jargon technique qui rebute les utilisateurs professionnels de l'entreprise.

Les équipes non techniques sont souvent paralysées par l'analyse lorsqu'il s'agit de choisir le bon logiciel. Elles finissent par acheter des outils disparates (ou « prolifération d'outils ») qui désorientent leur équipe et fragmentent leur travail quotidien (ce qu'on appelle aussi la « prolifération des tâches » ).

L'outil idéal doit permettre de faire le tri parmi toutes les informations et de gérer la complexité en coulisses. Voyons quels sont les outils généralement accessibles à une équipe qui souhaite mettre en œuvre l'IA sans disposer d'une équipe technique :

Les grands modèles linguistiques et les chatbots

Les grands modèles linguistiques sont des systèmes entraînés à partir d'énormes quantités de texte qui permettent de lire, d'écrire, de résumer et de répondre à des questions en langage naturel.

Concrètement, cela signifie que votre équipe peut poser des questions, créer du contenu ou résumer des informations sans avoir besoin de compétences techniques. Mais les chatbots génériques utilisés en entreprise ne sont pas à la hauteur, car ils ne comprennent pas votre contexte de travail. Ils fonctionnent de manière isolée, sans accès à vos projets, à vos tâches ou à vos connaissances internes.

C'est pourquoi les équipes finissent souvent par copier-coller du contexte dans des outils distincts, ce qui crée des obstacles au lieu de les éliminer.

C'est lorsque l'IA peut accéder à votre travail concret qu'elle révèle toute sa valeur, car elle est alors en mesure de répondre à des questions sur des tâches spécifiques, de résumer des mises à jour réelles et de générer des résultats en fonction du contexte de votre équipe, et non pas à partir de données génériques.

Voici un exemple illustrant l'efficacité de l'IA lorsqu'elle tient compte du contexte, avec ClickUp AI. ⬇️

Flux de travail et automatisations sans code

C'est l'automatisation sans code qui fait passer l'IA du stade de simple intérêt à celui d'outil utile.

Au fond, c'est un système logique très simple : lorsqu'un événement se produit, l'outil déclenche une action. Ces flux de travail s'articulent autour de trois éléments : les déclencheurs, les conditions et les actions.

Par exemple, lorsqu'un statut de tâche change, le système peut automatiquement désigner le prochain propriétaire, mettre à jour les données associées ou avertir la personne concernée. Ces petites automatisations évitent d'avoir à assurer une coordination manuelle constante.

Sans automatisation des flux de travail, les équipes consacrent beaucoup de temps à des tâches répétitives telles que les relances, les mises à jour et les transferts de dossiers. Grâce à elle, ces processus gagnent en cohérence et en fiabilité.

L'essentiel, c'est que votre équipe continue de se charger de la prise de décision et du travail créatif, tandis que le système se charge des tâches répétitives qui ralentissent le processus.

Des agents IA capables de raisonner et d'agir en votre nom

Les agents IA constituent la prochaine étape au-delà de l'automatisation.

Au lieu de se contenter de suivre des règles prédéfinies, un agent peut observer ce qui se passe dans vos flux de travail, comprendre le contexte et agir dans les limites que vous avez fixées.

Considérez-le moins comme un outil et davantage comme un assistant intégré. Un agent est capable de détecter quand un processus est bloqué, de repérer les informations manquantes ou de reconnaître des schémas récurrents dans les tâches et les discussions. À partir de là, il peut intervenir en attribuant des tâches, en signalant les risques ou en invitant à la prochaine étape.

La différence est subtile mais importante :

L'automatisation réagit à des déclencheurs spécifiques

Les agents restent constamment vigilants

Cela signifie moins de contrôle manuel et moins de détails qui passent entre les mailles du filet, surtout à mesure que votre équipe et votre charge de travail s'accroissent.

Voici un exemple de « Super Agent », avec des capacités et un champ d'action bien définis, tiré de ClickUp

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % supplémentaires indiquent que ces tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ni de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Pour les PME, l'IA a pour but d'éliminer ce travail supplémentaire qui ralentit tout. La société de production vidéo path8 Productions a atteint ses limites à mesure qu'elle se développait. Le travail était réparti entre Smartsheet, Slack, Toggl et Dropbox Paper. Les producteurs passaient leur temps à copier les mises à jour d'un système à l'autre au lieu de faire avancer les projets. Au lieu d'ajouter de l'IA à ce fouillis, ils ont entièrement refait leur système. Ils ont regroupé toutes ces fonctionnalités au sein de la Suite Small Business de ClickUp , créant ainsi un espace de travail connecté où l'IA, l'automatisation et les flux de travail peuvent véritablement fonctionner de concert. ⚡ L'impact Écoutez le témoignage de la fondatrice, Pat Henderson. 👇🏼

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % supplémentaires indiquent que ces tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ni de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Pour les PME, l'IA a pour but d'éliminer ce travail supplémentaire qui ralentit tout. La société de production vidéo path8 Productions a atteint ses limites à mesure qu'elle se développait. Le travail était réparti entre Smartsheet, Slack, Toggl et Dropbox Paper. Les producteurs passaient leur temps à copier les mises à jour d'un système à l'autre au lieu de faire avancer les projets. Au lieu d'ajouter de l'IA à ce fouillis, ils ont entièrement refait leur système. Ils ont regroupé toutes ces fonctionnalités au sein de la Suite Small Business de ClickUp , créant ainsi un espace de travail connecté où l'IA, l'automatisation et les flux de travail peuvent véritablement fonctionner de concert. ⚡ L'impact Une visibilité en temps réel sur la planification, la communication et le suivi du temps

6 outils remplacés par un environnement de travail unique

60 % de temps en moins consacré à la préparation des réunions d'équipe (passant de 30 à 60 minutes à environ 10 minutes)

Déploiement complet en moins de 8 semaines grâce à l'assistance de ClickUp Écoutez le témoignage de la fondatrice, Pat Henderson. 👇🏼

Comment évaluer le niveau de préparation de votre équipe en matière d'IA

Quelle est l'erreur catastrophique que commettent les équipes lorsqu'elles adoptent l'IA ? Essayer d'appliquer une nouvelle technologie à des processus désorganisés et mal définis.

Car l'IA ne résout pas les processus désorganisés. Elle les met en évidence.

Si votre travail est dispersé entre des fils de discussion par e-mail, des feuilles de calcul et des applications isolées, votre équipe est déjà confrontée à une prolifération du contexte. Les collaborateurs passent des heures à rechercher des informations, à passer d'une application à l'autre et à saisir plusieurs fois les mêmes mises à jour.

Dans ce contexte, l'IA ne dispose d'aucune donnée fiable sur laquelle s'appuyer. :

Il ne peut pas réaliser l'automatisation de ce qui n'est pas clairement défini

Il ne peut pas tirer de conclusions à partir de données fragmentées

Et cela ne peut pas faciliter la mise en œuvre si vos flux de travail ne sont pas connectés

Avant que l'IA puisse apporter une réelle valeur ajoutée, votre travail doit être structuré et centralisé. C'est ce qui détermine si l'IA est utile ou si elle ne fait qu'ajouter du bruit.

À faire, évaluez votre niveau de préparation selon ces trois critères :

Clarté des processus : Vous pouvez décrire vos flux de travail reproductibles étape par étape afin que le système sache exactement quoi faire

Accessibilité des données : Vos informations sont regroupées dans un environnement de travail unique, plutôt que dispersées dans différentes solutions ponctuelles

Ouverture d'esprit de l'équipe : Votre équipe considère les nouvelles technologies comme un outil utile plutôt que comme une menace pour ses emplois

Voici un modèle d'évaluation des besoins qui vous sera utile :

Obtenir un modèle gratuit Prenez des décisions éclairées et allouez efficacement vos ressources grâce au modèle d'évaluation des besoins de ClickUp

👉🏽 Nous avons encore plus d'arguments ! Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises vous explique en détail comment utiliser l'IA pour simplifier vos flux de travail.

Tâches concrètes que les équipes non techniques peuvent automatiser grâce à l'IA

Rester les yeux rivés sur un écran vide, en essayant de comprendre exactement ce que cette technologie devrait faire pour votre rôle, c'est frustrant.

En réalité, les petites entreprises n'ont pas de mal à accéder à l'IA. Mais l'intégrer à leurs flux de travail ? Ça, c'est une autre paire de manches.

L'outil reste donc là, sous-utilisé, tandis que votre équipe continue à faire le même travail manuel :

Rassembler les mises à jour et les rapports réguliers

Rédiger des e-mails à partir de zéro

Parcourir de longs fils de discussion pour trouver des décisions

Le changement s'opère lorsque l'IA est mise à contribution pour résoudre des problèmes spécifiques qui vous freinent au quotidien.

Par où commencer : des cas d'utilisation concrets que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant

Pas besoin d'une installation complexe pour en voir la valeur. Commencez par automatiser les tâches manuelles que votre équipe effectue régulièrement :

Rédaction de premières ébauches : rédigez des résumés de réunion, des fiches de projet et des réponses par e-mail sans avoir à partir d'une page blanche

Triage des demandes reçues : lire les envois ou les messages reçus et les transmettre à la personne compétente en fonction du contenu ou de la priorité

Résumer les longs fils de discussion : extraire les décisions, les éléments à réaliser et les obstacles des longues discussions sans avoir à lire chaque message

Mise à jour du statut des projets : passez en revue l'activité sur l'ensemble des tâches et mettez en évidence ce qui nécessite une attention particulière, ce qui présente un risque et ce qui est achevé

👋🏾 Vous souhaitez une démonstration ? Voici le cas d'utilisation de l'IA que vous devriez absolument essayer, selon Zeb Evans, fondateur et PDG de ClickUp. Découvrez l'intelligence en temps réel optimisée par Ambient Agents!

📖 En savoir plus : Les 10 meilleures applications sans code et outils de création d'applications sans code

Il semble impossible d'évaluer des plateformes logicielles complexes sans l'aide d'un service informatique pour vous guider.

En ajoutant une cinquième solution ponctuelle à votre pile technologique, vous risquez de provoquer une prolifération incontrôlée de l'IA, c'est-à-dire une multiplication non planifiée d'outils d'IA sans supervision, stratégie ni contrôle sur l'empreinte IA de votre organisation.

Résultat final ? Votre équipe doit composer avec une nouvelle connexion, un nouveau silo de données et un nouveau système à gérer pour la maintenance.

L'avantage concurrentiel réside ici dans une IA qui vous aide à rationaliser votre infrastructure technologique et à vous affranchir des configurations techniques. Posez-vous les questions suivantes lorsque vous évaluez un logiciel :

Éléments à évaluer Questions à poser À quoi cela ressemble-t-il ? Intégration native Faut-il une application distincte ou une connexion spécifique ? Faut-il y transférer des données pour qu'elle soit utile ? Est-elle disponible là où le travail s'effectue déjà ? L'équipe l'utilisera-t-elle naturellement au quotidien ? L'IA s'intègre directement à votre flux de travail (tâches, documents, chat) sans outils supplémentaires ni complications Prise en compte du contexte Comprend-il nos projets, nos tâches et nos discussions ? Est-il capable de répondre à des questions sans que nous ayons à lui coller du contexte ? Reflète-t-il le travail réel ou s'agit-il de résultats génériques ? Est-il capable d'identifier avec précision les obstacles ou la progression réalisée ? L'IA utilise les données réelles de l'environnement de travail pour fournir des réponses précises et pertinentes sans intervention manuelle Facilité d'utilisation sans code Un utilisateur non initié à la technique peut-il configurer cela rapidement ? Les flux de travail nécessitent-ils du code ou l'utilisation de scripts ? Pouvons-nous corriger ou ajuster les paramètres nous-mêmes ? Cela nécessitera-t-il une assistance technique continue ? N'importe quel membre de l'équipe peut configurer et gérer des flux de travail sans l'aide d'un développeur Impact réel sur les flux de travail Quelle tâche cela permet-il réellement d'éliminer ? Cela réduit-il le nombre d'étapes ou accélère-t-il simplement une partie du processus ? Les résultats sont-ils exploitables sans nécessiter de modifications en cours ? Cela déclenche-t-il automatiquement les étapes suivantes ? Cet outil élimine le travail répétitif et réduit la coordination manuelle au sein de l'équipe Consolidation de la pile Cela peut-il remplacer les outils pour lesquels nous payons déjà ? Cela permet-il de réduire les changements d'application ? Cela simplifiera-t-il notre flux de travail ? Pouvons-nous supprimer certaines intégrations ou certains abonnements ? Moins d'outils, moins d'intégrations et un système plus simple et mieux connecté

Comment configurer vos premiers flux de travail IA, étape par étape

Pour les débutants, la mise en place d'un processus d'automatisation à partir de zéro peut sembler intimidante.

Vous repoussez la mise en œuvre et retombez dans vos vieilles habitudes manuelles, si confortables. La difficulté apparente de la prise en main vous empêche de gagner des heures de travail à l'avenir.

En tant qu'environnement de travail IA convergent, ClickUp rassemble vos projets, vos documents, votre chat, vos tableaux de bord et vos flux de travail au sein d'une seule et même plateforme.

Cela signifie que l'IA ne reste pas en retrait. ClickUp Brain est directement intégré à vos flux de travail et a accès aux mêmes données que celles utilisées par votre équipe pour mener à bien ses tâches. Il peut consulter les tâches, comprendre les discussions, consulter des documents et intervenir au cœur même du processus d'exécution.

C'est ce qui favorise réellement son adoption. Lorsque l'IA est intégrée au système, il n'y a pas d'étape supplémentaire à suivre pour « l'utiliser ».

Il ne s'agit pas simplement de copier-coller. Cela fait partie intégrante du processus de travail, qu'il s'agisse de générer des mises à jour, de résumer les activités ou de faire avancer les tâches.

Voici trois flux de travail pratiques de ClickUp que vous pouvez configurer rapidement, chacun combinant automatisation, IA et exécution par des agents.

1. Automatiser les statuts des tâches pour éviter les relances manuelles

L'une des principales sources de ralentissement réside dans la mise à jour manuelle des statuts et le suivi de l'avancement des tâches. Vous pouvez y remédier grâce à une simple Automatisation dans ClickUp.

Ajoutez des déclencheurs d'automatisation « si... alors » dans ClickUp pour automatiser la mise à jour des tâches manuelles

Comment le configurer :

Accédez à votre liste ou à votre espace, puis ouvrez Automatisations Cliquez sur « Créer une automatisation » Choisissez un déclencheur tel que : Lorsque le statut passe à « En cours de révision » Lorsque le statut passe à « En cours d'examen » Ajoutez une action, par exemple : désigner le prochain responsable (par exemple, un réviseur ou un responsable) ; faire passer le statut à l'étape suivante ; envoyer une notification ou un commentaire Désigner le prochain propriétaire (par exemple, un réviseur ou un responsable) Modifier le statut pour passer à l'étape suivante Envoyer une notification ou un commentaire

Lorsque le statut passe à « En cours d'examen »

Désigner le prochain propriétaire (par exemple, un réviseur ou un responsable)

Modifier le statut pour passer à l'étape suivante

Envoyer une notification ou un commentaire

Exemple de flux de travail : Lorsqu'une tâche est marquée comme « Achevée » → attribuer automatiquement le contrôle qualité → informer le réviseur

Si vous ajoutez des champs IA dans ClickUp, l'IA se charge de cette partie toute seule. Découvrez-la en action. 👇🏼

Les mises à jour hebdomadaires et les rapports de statut prennent beaucoup de temps, car ils nécessitent de rassembler des informations provenant de plusieurs sources. C'est là que ClickUp Brain entre en jeu.

Comment le configurer :

Ouvrez une liste, un dossier ou un espace où se trouve votre projet Mentionnez Brain en utilisant @ Invitez-le à : résumer les activités récentes, mettre en évidence le travail achevé, identifier les obstacles ou les risques Résumez les activités récentes Mettre en évidence le travail achevé Identifier les obstacles ou les risques

Résumez les activités récentes

Mettre en évidence le travail achevé

Identifier les obstacles ou les risques

Vous pouvez également l'utiliser dans un document ClickUp, une conversation ClickUp ou une tâche ClickUp pour générer des mises à jour structurées.

Exemple de consigne : « Résumez toutes les mises à jour des tâches de cette semaine, y compris les éléments achevés, les obstacles et les prochaines étapes. » Au lieu de créer des rapports à partir de zéro, vous examinez et peaufinez les résumés générés par l'IA. Au fil du temps, cela devient votre flux de travail par défaut pour les rapports de statut.

3. Utilisez les Super Agents pour surveiller le travail et déclencher des actions

Accélérez vos flux de travail grâce aux Super Agents dans ClickUp

Les automatisations suivent des règles. Les Super Agents de ClickUp s'occupent de tout ce qui ne s'y conforme pas.

Il s'agit d'agents sans code que vous pouvez configurer au sein de votre environnement de travail et qui surveillent l'activité en fonction des conditions que vous définissez. Une fois configurés, ils fonctionnent de manière autonome, surveillant en permanence les tâches, les documents et les discussions, et intervenant lorsque ces conditions sont remplies, par exemple en signalant les tâches bloquées, en mettant en évidence les informations manquantes ou en déclenchant l'étape suivante.

Comment le configurer :

Ouvrez le Super Agent Builder et créez un nouvel agent Définissez l'objectif et les instructions de l'agent en langage clair (ce qu'il doit surveiller et comment il doit se comporter) Définissez le champ d'application en sélectionnant les espaces, les dossiers ou les listes à surveiller Fournissez le contexte et les sources appropriés, tels que les tâches, les documents et les discussions auxquelles l'agent doit se référer Définissez les conditions ou les schémas qu'il doit rechercher, tels que les tâches bloquées, les informations manquantes ou les tâches en attente Configurez les actions à effectuer lorsque ces conditions sont remplies, par exemple : publier un commentaire ou signaler le problème, avertir ou inviter la personne responsable à agir, ou créer des tâches de suivi ou des étapes suivantes Testez l'agent sur un petit flux de travail et affinez ses instructions avant de le déployer à grande échelle

Exemple : La tâche n'a pas été mise à jour depuis 3 jours → l'agent la signale → invite le propriétaire → crée un suivi si nécessaire

Regardez cette vidéo pour découvrir comment créer un Super Agent et l'utiliser :

Quelques notes sur votre premier flux de travail IA

Vous n'avez pas besoin de tout automatiser d'un seul coup. Commencez par un flux de travail récurrent qui vous fait systématiquement perdre du temps, comme les mises à jour de statut, les transferts de tâches ou les validations.

Mappez la façon dont cela fonctionne actuellement. Ensuite, intégrez le système :

Utilisez les automatisations pour gérer les étapes prévisibles, comme l'attribution de propriétaires ou l'avancement des tâches

Utilisez l' IA pour générer des résumés, des mises à jour ou des premières ébauches à partir d'activités réelles

Utilisez les Super Agents pour surveiller le flux de travail et intervenir en cas de blocage ou de problème à une étape du flux de travail

Créez-le une première fois, testez-le sur un petit ensemble de tâches, puis peaufinez-le en fonction de la manière dont votre équipe l'utilise réellement. Répétez ensuite le même processus pour le flux de travail suivant.

Erreurs courantes en matière d'IA commises par les équipes non techniques

Les petites entreprises se lancent souvent à corps perdu dans les nouvelles technologies sans avoir défini de stratégie claire en matière de gouvernance.

Vous risquez d'exposer des données sensibles de l'entreprise à des modèles tiers externes. Les équipes publient automatiquement le contenu généré sans le vérifier, ce qui entraîne des erreurs embarrassantes et sape la confiance des clients.

Évitez ces pièges courants lors de la mise en œuvre :

Tout réorganiser d'un seul coup : Essayer d'effectuer l'automatisation de tous les processus en même temps mène à l'épuisement

Choix des outils techniques : s'appuyer sur des logiciels qui nécessitent, sans le dire, des clés API ou l'assistance d'un développeur

Négliger la qualité des données : espérer obtenir d'excellents résultats à partir d'informations éparses et disparates espérer obtenir d'excellents résultats à partir d'informations éparses et disparates

Sauter la vérification humaine : publier des brouillons générés sans vérifier le ton ni l'exactitude

Considérer l'installation initiale comme définitive : ne pas adapter les messages d'invite et les flux de travail à mesure que votre entreprise évolue

L'avantage ClickUp : Adopter une approche axée sur l'IA implique également de privilégier la sécurité dans tout ce que nous faisons. ClickUp est conçu selon des normes reconnues telles que SOC 2, ISO 27001, la conformité au RGPD et la conformité HIPAA, avec des contrôles stricts sur la manière dont vos données sont stockées, consultées et protégées. Cela s'étend à l'IA. Ce qui signifie : ClickUp AI n'utilise PAS les données de votre espace de travail pour son apprentissage

Les partenaires IA sont contractuellement tenus de ne pas conserver vos données

Le partage de données avec les modèles est limité et les données sont supprimées après traitement

/IA fonctionne grâce à l'apprentissage contextuel, et non grâce à un apprentissage sur vos données Les données de votre environnement de travail restent sécurisées, les fonctionnalités /IA fonctionnent dans des environnements contrôlés et vos informations ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles externes sans votre permission. La confidentialité et la sécurité dans ClickUp commencent par des permissions détaillées et s'étendent jusqu'aux modèles d'IA

Comment évaluer la réussite de l'IA sans expertise technique

Il semble impossible de démontrer le retour sur investissement d'un nouveau logiciel sans recourir à des analyses complexes.

Vous renoncez à des outils utiles parce que leur impact réel sur l'entreprise reste invisible aux yeux de la direction. Sans données concrètes, vous ne pouvez pas justifier leur coût.

Suivez ces indicateurs observables :

Temps gagné : Comparez le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche spécifique avant et après la mise en œuvre

Volume de production : Évaluez l'augmentation du nombre de rapports ou de réponses produits au cours de la même période

Réduction des erreurs : Suivre la diminution du nombre de transferts manqués et de suivis oubliés

Adoption par l'équipe : Vérifiez si l'équipe utilise réellement ces fonctionnalités au quotidien

Extension du flux de travail : Notez à quel moment les membres de l'équipe commencent à appliquer ce modèle à de nouveaux problèmes

Comment ClickUp peut vous aider

Visualisez des données complexes grâce aux tableaux de bord ClickUp et demandez à ClickUp Brain de vous aider à les interpréter

En suivant les indicateurs ci-dessus, vous pouvez visualiser instantanément les performances de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp sans code.

Avec plus de 50 cartes personnalisées et des résumés générés par l'IA, cet outil vous aide à démontrer clairement combien d'heures cette nouvelle technologie permet à votre équipe de gagner. La direction dispose ainsi d'une preuve irréfutable de l'augmentation du rendement et de l'efficacité. 🤩

Si vous souhaitez connaître précisément l'utilisation de l'IA, l'analyse des agents vous indique exactement combien d'agents sont en ligne, lesquels sont les plus performants et combien de jalons ont été atteints.

Découvrez comment votre IA et vos agents sont utilisés grâce aux données d'analyse agentique

Créez dès aujourd'hui votre environnement de travail automatisé

La plupart des petites entreprises n'ont pas de problème d'outillage. Elles ont un problème de systèmes.

Le travail est dispersé entre différentes applications, les processus restent dans la tête des gens, et la coordination devient ce fardeau invisible qui ralentit tout.

ClickUp Small Business Suite a été conçue pour apporter une solution différente à ce problème.

En regroupant vos tâches, vos documents, votre messagerie instantanée, vos tableaux de bord et l'IA au sein d'un seul et même système, cette solution offre à votre équipe un espace unique pour planifier, exécuter et rester sur la même longueur d'onde. Les automatisations prennent en charge les tâches routinières. L'IA vous aide à comprendre et à générer du contenu. Les Super Agents veillent à ce que tout fonctionne sans accroc.

C'est là que le changement s'opère.

Vous n'avez pas besoin de plus de logiciels. Vous avez besoin d'un système qui fonctionne. 🚀

Foire aux questions sur l'utilisation de l'IA sans équipe technique

L'automatisation simple suit des règles fixes que vous définissez pour déclencher des actions spécifiques. L'intelligence artificielle interprète le contexte, génère du nouveau contenu et prend des décisions qui n'ont pas été explicitement programmées.

Oui, à condition de choisir des outils dotés d'une sécurité de niveau entreprise et de permissions basées sur les rôles qui garantissent que les informations restent au sein de la plateforme. Par exemple, ClickUp traite les requêtes au sein de son environnement de travail, de sorte que vos données ne sont jamais transmises à des modèles externes sans votre autorisation.

La plupart des équipes peuvent mettre en place leur premier flux de travail automatisé et commencer à en tirer parti en une seule session de travail. Des résultats significatifs apparaissent généralement au bout de quelques semaines d'utilisation quotidienne régulière.