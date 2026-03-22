Asana vs ClickUp : ce dont les petites entreprises ont besoin aujourd'hui

Vous êtes à mi-chemin d'un projet client lorsque les choses commencent à déraper. Une tâche qui était « presque terminée » la semaine dernière ne l'est toujours pas, et les commentaires sont noyés dans un fil de discussion que personne ne parvient à retrouver.

Vous faites donc ce que font la plupart des petites équipes. Vous ajoutez un nouvel outil, une checklist ou une solution de contournement. Pendant une semaine ou deux, vous avez l'impression de maîtriser la situation. Mais ensuite, ce n'est plus le cas.

Dans une comparaison entre Asana et ClickUp, les deux outils promettent de mettre de l'ordre dans le chaos. Mais pour une petite entreprise, ce choix dépend de la façon dont votre équipe travaille réellement lorsque les délais sont serrés, que les rôles se chevauchent et qu'il n'y a pas de service opérationnel pour régler les détails en coulisses. Comparons les deux pour vous aider à faire le meilleur choix ! 🌟

Asana et ClickUp en bref

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu rapide des différences entre Asana et ClickUp.

Ce tableau met en évidence les principales différences entre leurs approches, vous aidant ainsi à déterminer dès le départ quelle philosophie correspond le mieux aux besoins de votre équipe. 👇

Catégorie Asana ClickUp Idéal pour Équipes souhaitant une gestion des tâches ciblée Les équipes qui souhaitent disposer d'une plateforme unique pour tout leur travail Point fort Interface épurée, flux de travail simples Environnement de travail IA convergent, personnalisation, documents intégrés, Tableaux blancs, chat et autres fonctionnalités Approche en matière d'IA Modules complémentaires IA IA native (ClickUp Brain) intégrée à toutes les fonctionnalités Courbe d'apprentissage Courbe d'apprentissage initiale plus courte Un démarrage plus difficile, mais une plus grande flexibilité à long terme Afficher et structure Listes, tableaux et calendriers performants ; le diagramme de Gantt et la gestion de la charge de travail nécessitent des niveaux supérieurs Vues ClickUp riches (liste, tableau, diagramme de Gantt, calendrier, carte mentale, charge de travail) sur les formules d'entrée de gamme Collaboration Commentaires sur les tâches, mentions, messagerie de base Les documents intégrés, la discussion, les tableaux blancs et l'enregistrement d'écran réduisent la prolifération des outils Automatisation Règles et modèles simples Les automatisations granulaires avec conditions/déclencheurs s'adaptent mieux à l'échelle Assistance Centre d'aide de qualité ; disponible 24 h/24, 7 j/7, principalement destiné aux entreprises Assistance 24 h/24, 7 j/7, même pour les formules d'entrée de gamme, mises à jour rapides des fonctionnalités

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, où vos projets, documents, discussions et analyses cohabitent, avec une IA contextuelle intégrée qui sert de couche d'intelligence pour comprendre votre travail et vous aider à le faire avancer.

Pour une petite entreprise, cette distinction est cruciale, car elle détermine si vous devrez payer et gérer un ensemble d'outils distincts ou gérer l'ensemble de vos opérations à partir d'un seul endroit.

📮 ClickUp Insight : 24 % des personnes rêvent d'un « onglet principal » qui gère tout à la fois. Le raisonnement est simple : notre cerveau n'est pas conçu pour jongler avec des dizaines d'onglets ouverts, et chaque nouvelle fenêtre ajoute un stress subtil et une charge cognitive, même si vous ne le remarquez pas. 🧠 Avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez centraliser vos informations, effectuer des recherches sur plusieurs modèles d'IA et récupérer instantanément ce dont vous avez besoin. Cet assistant de bureau basé sur l'IA vous offre un point d'accès unique sans que vous ayez à vous soucier de garder toutes vos fenêtres ouvertes. Moins d'encombrement, moins de stress, plus de contrôle. ✨

Tarifs de ClickUp

Qu'est-ce qu'Asana ?

Qu'est-ce qu'Asana ?

via Asana

Asana est une plateforme de gestion du travail basée sur le cloud, conçue pour aider les équipes à organiser leurs tâches, suivre leurs projets et collaborer efficacement. Elle structure le travail en projets, tâches, sous-tâches et échéanciers.

Vous pouvez attribuer des responsabilités, fixer des échéances et suivre l'avancement grâce à des vues intuitives telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des diagrammes de Gantt. Cet outil offre une méthode claire et prévisible pour gérer des projets linéaires.

Tarifs d'Asana

Free

Formule Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avantage : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

📖 À lire également : Asana vs ClickUp

Comparaison des fonctionnalités pour les petites équipes

Une longue liste de fonctionnalités ne sert à rien sans contexte. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont ces fonctionnalités résolvent les problèmes concrets auxquels votre petite équipe est confrontée au quotidien, surtout lorsque vous ne disposez pas d'une gestion de projet dédiée pour configurer des systèmes complexes.

C'est parti ! 💪

Fonctionnalité n° 1 : facilité d'utilisation et courbe d'apprentissage

Le plus grand obstacle pour tout nouveau logiciel est de parvenir à ce que votre équipe l'utilise réellement. Si l'installation est trop complexe, les utilisateurs reviendront à leurs anciennes habitudes, à savoir l'utilisation d'e-mails et de feuilles de calcul, ce qui va à l'encontre de l'objectif de l'investissement. La courbe d'apprentissage d'un outil devient alors un facteur déterminant :

Asana

Asana est réputé pour sa simplicité d'utilisation. Grâce à son interface épurée et à sa conception intuitive, la plupart des membres de l'équipe peuvent commencer à créer et à gérer des tâches en quelques minutes. Pour une petite entreprise qui a simplement besoin d'une liste de tâches basique pour s'organiser rapidement, c'est un avantage considérable.

ClickUp

ClickUp adopte une approche différente. Il vous offre davantage de contrôle sur la configuration de votre environnement de travail, notamment en ce qui concerne les statuts, les vues, la structure des tâches et les automatisations, afin de vous permettre d'éliminer la prolifération des tâches. Mais cette flexibilité signifie qu'il n'y a pas de point de départ universel. Cela demande un peu plus de réflexion au départ.

Cela dit, c'est là que ClickUp commence à faire ses preuves. Au lieu d'imposer à votre équipe une méthode de travail figée, vous pouvez adapter l'outil à votre façon de fonctionner.

🏆 Vainqueur : ex æquo ! Si vous avez besoin d'un outil que votre équipe peut prendre en main immédiatement avec une installation minimale, Asana a l'avantage. Mais si vous recherchez un système capable de s'adapter à la croissance de votre entreprise, ClickUp est un choix très convaincant.

💡 Conseil de pro : Évitez les difficultés liées à l'installation initiale en utilisant les modèles ClickUp, qui fournissent des structures prêtes à l'emploi pour des centaines de cas d'utilisation, des campagnes marketing à l'intégration des clients. Cela vous permet de démarrer rapidement, puis de personnaliser la plateforme à mesure que votre entreprise se développe.

Fonctionnalité n° 2 : gestion des tâches et de la gestion de projet

Votre entreprise jongle probablement entre différents types de travail, comme les projets clients, les opérations internes, les campagnes marketing et le développement de produits. Un système rigide qui traite tout le travail de la même manière engendre le chaos :

Asana

Asana est conçu pour offrir une grande clarté. Les tâches, sous-tâches, échéanciers et dépendances sont faciles à configurer et à suivre. Vous pouvez attribuer des tâches, ajouter des dates d'échéance, joindre des pièces jointes et suivre la progression sans difficulté. Des fonctionnalités telles que les échéanciers, les jalons et les dépendances permettent de planifier facilement le travail sans se perdre dans les détails.

ClickUp

ClickUp va plus loin dans la gestion des tâches et des projets. Il utilise une structure imbriquée composée d'un environnement de travail (Workspace), d'un espace (Space), d'un dossier (Folder), d'une liste (List) et d'une tâche ClickUp (ClickUp Task) pour tout organiser. Cela signifie que vous pouvez créer un espace dédié à chaque service, comme « Marketing » ou « Travail client », puis utiliser des dossiers et des listes pour gérer les projets et initiatives individuels au sein de ce service.

🏆 Vainqueur : ClickUp l'emporte ! Il gère mieux la complexité, et pour les petites entreprises en pleine croissance, cette flexibilité fait vraiment la différence.

🚀 L'avantage ClickUp : Visualisez votre travail sous tous les angles grâce à plus de 15 vues ClickUp. Vous n'êtes pas limité à un seul format, et chaque membre de l'équipe peut choisir la vue qui correspond le mieux à sa façon de penser et de planifier.

Attribuez des tâches à plusieurs destinataires, décomposez le travail en sous-tâches et suivez le temps passé grâce aux vues ClickUp

Vous aurez accès à :

Vue Liste : une liste de tâches puissante pour organiser, trier et filtrer les tâches

Vue Tableau : un tableau de type Kanban idéal pour un tableau de type Kanban idéal pour visualiser les flux de travail

Diagramme de Gantt : un échéancier permettant de planifier des projets et de gérer les dépendances

Vue Calendrier : un calendrier classique pour planifier et organiser du contenu ou des campagnes

Échéancier : une vue linéaire pour la planification et une vue linéaire pour la planification et la gestion des ressources

Lorsque les discussions de votre équipe se déroulent dans une application, vos plans de projet dans une autre et votre documentation dans une troisième, vous créez une dispersion du contexte. Cela signifie que les équipes perdent des heures à rechercher les informations dont elles ont besoin sur plusieurs plateformes.

Asana

Asana lie étroitement la collaboration professionnelle aux tâches. Vous pouvez commenter directement les tâches, taguer des collègues, joindre des pièces jointes et garder les discussions contextualisées. Il existe également une boîte de réception qui affiche les mises à jour, les mentions et l'activité sur l'ensemble des projets, aidant ainsi chacun à rester au courant de son travail. Cet outil fonctionne bien en complément d'autres outils comme Slack ou l'e-mail, plutôt que de tout regrouper en un seul endroit.

ClickUp

ClickUp va encore plus loin dans la centralisation de la collaboration au sein même de l'outil. Au niveau des tâches, vous disposez de fils de discussion, de mentions, du partage de fichiers et de la possibilité d'assigner des commentaires en tant qu'éléments à effectuer. Ainsi, les commentaires se transforment en éléments de travail concrets.

Éliminez la dispersion du travail grâce aux outils de collaboration intégrés directement à ClickUp.

ClickUp Chat : Discutez dans des canaux dédiés ou directement à côté de vos tâches, afin que les discussions restent en lien avec le travail Discutez dans des canaux dédiés ou directement à côté de vos tâches, afin que les discussions restent en lien avec le travail

ClickUp Docs : Créez des briefs de projet, des agendas de réunion et des wikis d'entreprise directement liés à vos tâches, afin que tout le monde ait accès aux informations les plus récentes Créez des briefs de projet, des agendas de réunion et des wikis d'entreprise directement liés à vos tâches, afin que tout le monde ait accès aux informations les plus récentes

Tableaux blancs ClickUp : Réfléchissez à des idées, définissez des flux de travail et planifiez des projets de manière visuelle avec votre équipe en temps réel Réfléchissez à des idées, définissez des flux de travail et planifiez des projets de manière visuelle avec votre équipe en temps réel

🏆 Vainqueur : ClickUp l'emporte ! Il regroupe les discussions, les documents et la planification au sein d'un seul système, ce qui réduit les changements d'outils.

Rassemblez votre équipe en ligne :

Fonctionnalité n° 4 : Capacités d'automatisation

En tant que petite entreprise, votre équipe doit assumer plusieurs rôles. Chaque minute consacrée à des tâches manuelles, comme la mise à jour du statut d'un projet ou le rappel d'une échéance, est une minute qui n'est pas consacrée à des activités stratégiques génératrices de revenus.

Les deux plateformes proposent des fonctionnalités d'automatisation, mais leur accessibilité et leurs capacités diffèrent :

Asana

Asana aborde l'automatisation dans un souci de simplicité. Sa fonctionnalité « Règles » vous permet d'automatiser des actions courantes telles que la mise à jour des dates d'échéance et l'envoi de notifications. Cependant, l'automatisation dans Asana a tendance à rester dans des limites bien définies. Elle gère très bien les flux de travail linéaires. Mais si vos processus impliquent des conditions, des actions inter-projets ou une logique à plusieurs niveaux, vous risquez de vous heurter à des limites.

ClickUp

Les automatisations ClickUp sont conçues pour exécuter et rationaliser vos flux de travail à votre place. Grâce à une vaste bibliothèque de déclencheurs, de conditions et d'actions, vous pouvez automatiser presque toutes les tâches répétitives sans écrire une seule ligne de code.

Vous pouvez choisir parmi une vaste bibliothèque de recettes d'automatisation prédéfinies ou créer les vôtres. Vous disposez de déclencheurs (un évènement qui lance une automatisation), de conditions (critères qui doivent être remplis pour que l'automatisation s'exécute) et d'actions (la tâche effectuée par l'automatisation).

🏆 Vainqueur : ClickUp remporte la victoire ! Il offre plus de flexibilité, de contrôle et d'évolutivité, ce qui en fait un outil mieux adapté aux équipes.

🚀 Avantage ClickUp : Automatisez les décisions et l'exécution grâce aux Super Agents de ClickUp. Vous pouvez aller au-delà de l'automatisation basée sur des règles pour passer à des flux de travail qui s'adaptent et réagissent réellement en fonction du contexte. Vous pouvez en substance déléguer certaines parties de votre flux de travail à une IA qui comprend ce qui se passe au sein de votre environnement de travail.

Éliminez complètement le besoin de coordination manuelle grâce aux Super Agents de ClickUp

Par exemple, vous venez de déplacer une tâche vers « Révision client ». Au lieu de coordonner manuellement les étapes suivantes, vous pouvez créer un agent personnalisé pour :

Vérifiez si toutes les sous-tâches sont achevées

Résumez le livrable dans une mise à jour claire et accessible pour le client

Mentionnez le responsable de compte et attribuez-lui un suivi

Configurez un rappel si le client n'a pas répondu dans les deux jours

Créez votre premier Super Agent :

Aucun outil ne peut tout faire, et votre petite entreprise s'appuie probablement sur quelques applications clés telles que Google Drive pour les fichiers ou Teams pour les discussions rapides. Le problème est que cela crée des silos d'informations. Asana et ClickUp proposent tous deux un large éventail d'intégrations avec des outils professionnels populaires :

Asana

Asana s'intègre facilement à la plupart des outils déjà utilisés par les petites entreprises. Cela inclut les applications de communication (comme Slack), de partage de fichiers (Google Drive, Dropbox) et les calendriers. Ses atouts résident dans sa fiabilité et sa facilité d'installation. La plupart des intégrations sont de type « plug-and-play » : il suffit de réaliser la connexion de l'outil, de définir quelques paramètres, et ça fonctionne.

ClickUp

ClickUp adopte une approche plus globale. Les intégrations ClickUp vous permettent de vous connecter à plus de 1 000 outils très variés dans différentes catégories, notamment la communication, le développement, le stockage, le suivi du temps, et bien plus encore. Cependant, l'outil vise également à éviter la prolifération des outils, en réduisant d'emblée le nombre d'outils dont vous avez besoin.

Par exemple, au lieu de dépendre fortement d'outils externes, ClickUp intègre des fonctionnalités telles que des documents, un chat, des Tableaux blancs et le suivi du temps sur une seule et même plateforme.

🏆 Vainqueur : ex æquo ! Si vous recherchez un contrôle plus poussé et la possibilité de regrouper vos outils au fil du temps, ClickUp vous offre davantage de flexibilité, tandis qu'Asana facilite les intégrations sans prise de tête.

Fonctionnalités d'IA pour les équipes des petites entreprises

L'IA pour les petites entreprises, c'est comme le collaborateur supplémentaire que vous n'avez pas les moyens d'embaucher. C'est le rédacteur qui vous aide à rédiger vos e-mails marketing, l'administrateur qui résume les comptes-rendus de réunion et le coordinateur de projet qui signale les goulots d'étranglement.

L'utilisation de plusieurs outils d'IA déconnectés les uns des autres entraîne une prolifération incontrôlée de l'IA. Il s'agit d'une multiplication non planifiée d'outils et de plateformes d'IA, sans supervision ni stratégie, qui se traduit par un gaspillage d'argent en abonnements, une duplication des efforts, des risques de sécurité et une perte totale de contrôle sur l'empreinte IA de votre organisation.

Comparons les deux :

Asana

Asana Intelligence vise à faciliter la gestion des tâches et à maintenir les projets sur la bonne voie, sans modifier le fonctionnement fondamental de l'outil.

L'assistant IA vous aide à :

Résumés des tâches : comprenez rapidement les longs fils de commentaires ou les mises à jour

Suggestions intelligentes : proposez des dates d'échéance, des priorités ou les prochaines étapes

Mises à jour des objectifs et du statut : générez des résumés de projet pour vos rapports

Aide au contenu de base : réécrire ou adapter le ton des messages

Il améliore la visibilité et la clarté, mais reste principalement dans les limites de l'assistance au niveau des tâches.

ClickUp

L'IA de ClickUp est davantage intégrée dans la manière dont le travail est réellement effectué, en interagissant avec votre environnement de travail, vos données et vos flux de travail.

Vous bénéficiez :

Assistance IA contextuelle

ClickUp Brain agit comme un assistant qui comprend votre environnement de travail. Il extrait le contexte de vos tâches, documents, commentaires et même des outils connectés.

Demandez à ClickUp Brain d'extraire des informations de votre environnement de travail et de vous fournir des informations exploitables

Ce qu'il peut faire :

Répondez aux questions concernant votre travail (« Qu'est-ce qui bloque ce projet ? »)

Créez des tâches, des sous-tâches et des plans de projet

Résumez l'ensemble des projets ou des flux d'activité

Remplissez automatiquement les propriétés des tâches, telles que les tâches assignées ou les priorités

Effectuez une recherche dans les différents outils (Google Drive, GitHub, etc.) pour obtenir du contexte

Par exemple, si vous rejoignez un projet en cours, il vous suffit de demander à ClickUp Brain : « Qu'est-ce qui bloque actuellement le projet de refonte du site web ? » Il analysera les tâches, les commentaires et les statuts, puis vous indiquera les tâches en retard, les dépendances bloquées et qui est responsable de quoi.

💡 Conseil de pro : Invitez l'outil de prise de notes IA de ClickUp AI à vos réunions virtuelles. Il transcrira automatiquement la discussion, générera un résumé et créera même des éléments à mener pour vous.

Un outil d'IA pour ordinateur de bureau

Si ClickUp Brain réside au sein de votre environnement de travail, ClickUp Brain MAX étend cette puissance au-delà. Considérez-le comme une couche d'IA de bureau qui s'étend à tous vos outils.

Étendez votre intelligence IA à tous vos outils et flux de travail avec ClickUp Brain MAX

Voici ce qui les différencie :

Fonctionne comme un assistant IA permanent sur toutes les applications (e-mails, documents, Slack, etc.)

Vous permet de passer d'un modèle d'IA à l'autre depuis un seul et même endroit, notamment GPT, Claude et Gemini

Permet la modification en cours (réécrivez du texte directement dans n'importe quelle application)

Comprend la fonctionnalité « voix vers action » ( ClickUp Talk to Text ) pour créer des tâches ou du contenu plus rapidement

Effectue la connexion à votre environnement de travail ClickUp pour des actions en temps réel

Comment choisir l'outil adapté à votre équipe

Simplifiez votre prise de décision en suivant un cadre pratique.

Concentrez-vous sur la compréhension des besoins réels de votre équipe plutôt que sur la comparaison de chaque fonctionnalité.

Faites le point sur vos outils actuels : dressez la liste de dressez la liste de toutes les applications que votre équipe utilise pour la gestion de projet, la documentation et la communication. Identifiez les points où des informations se perdent ou où du travail passe à la trappe lors du passage d'une application à l'autre. Identifiez vos schémas de flux de travail : vos projets sont-ils généralement similaires et reproductibles, ou varient-ils considérablement ? Les différentes équipes (par exemple, le marketing par rapport aux opérations) ont-elles besoin d'avoir une vision différente de leur travail ? Tenez compte de votre trajectoire de croissance : où voyez-vous votre entreprise dans un an ? Si vous prévoyez de doubler la taille de votre équipe ou de vous lancer dans des projets plus complexes, choisissez un outil capable de s'adapter à cette situation future, et pas seulement à votre situation actuelle. Testez-les dans des conditions réelles : ne vous contentez pas de créer un « projet test ». Utilisez la version gratuite des deux plateformes pour mener à bien un petit projet concret, du début à la fin. Soyez particulièrement attentif aux points où vous ressentez des frictions et à ceux où vous percevez une dynamique. Évaluez l'utilité de l'IA : pour une petite équipe, l'IA peut changer la donne. Testez les fonctionnalités d'IA de chaque plateforme dans le cadre de vos tâches quotidiennes. Déterminez laquelle vous fait gagner le plus de temps pour la rédaction, la résumation d'informations ou la création d'éléments à accomplir.

Quel outil convient à votre petite entreprise ?

Le choix idéal dépend entièrement des besoins de votre équipe et de votre philosophie en matière de flux de travail. Il n'existe pas d'outil « idéal » en soi, mais seulement celui qui vous convient le mieux.

Optez pour Asana si :

Votre équipe a besoin d'un outil simple et intuitif pour le suivi des tâches, qui ne nécessite pas de personnalisation poussée.

Vous êtes déjà satisfait de vos outils actuels pour la gestion des documents, discuter et créer des wikis internes

Il est plus important de pouvoir démarrer en quelques minutes que de disposer d'une plateforme capable de s'adapter pour gérer des flux de travail complexes et en constante évolution.

Vos projets sont généralement simples et suivent un schéma cohérent

Optez pour ClickUp si :

Vous souhaitez rationaliser votre travail et réduire le nombre d'abonnements que vous payez

Votre équipe gère divers types de projets qui nécessitent des vues et des processus personnalisés différents

Vous appréciez la valeur d'un assistant IA capable de vous aider à rédiger, résumer et réaliser l'automatisation de votre travail

Vous prévoyez une croissance de votre entreprise et avez besoin d'une plateforme capable d'évoluer avec vous sans vous obliger à migrer ultérieurement

Voici ce que Derek Clements, responsable marketing chez BankGloucester, avait à dire à propos de ClickUp :

ClickUp offre plus de fonctionnalités et une meilleure expérience que les autres. Asana était le plus ancien concurrent et est excellent pour la gestion des tâches, mais ne propose pas beaucoup de fonctionnalités au-delà de cela… J'utilise surtout les fonctionnalités de base de ClickUp, comme les espaces, les dossiers, les listes et la vue Calendrier, car elles sont les plus polyvalentes. Cependant, si vous avez besoin d'un format ou d'une visualisation spécifique, ClickUp propose une multitude de fonctionnalités plus avancées, telles que le suivi du temps, l'automatisation des tâches, les tableaux de bord et bien plus encore.

ClickUp offre plus de fonctionnalités et une meilleure expérience que les autres. Asana était le concurrent le plus ancien et est excellent pour la gestion des tâches, mais ne propose pas beaucoup de fonctionnalités au-delà de cela… J'utilise surtout les fonctionnalités de base de ClickUp, comme les espaces/dossiers/listes et la vue Calendrier, car elles sont les plus polyvalentes. Cependant, si vous avez besoin d'un format ou d'une visualisation spécifique, ClickUp propose une multitude de fonctionnalités plus avancées, telles que le suivi du temps, l'automatisation des tâches, les tableaux de bord et bien plus encore.

Le verdict pour les petites entreprises

Asana et ClickUp incarnent deux philosophies distinctes quant à la manière dont le travail doit être géré. Asana offre une gestion des tâches de premier ordre qui s'intègre parfaitement à un écosystème d'autres outils spécialisés. ClickUp repose sur la conviction que la prolifération des outils nuit à la productivité et propose un espace de travail unique et convergent pour remplacer cet écosystème tout entier.

Pour une petite entreprise aujourd'hui, le choix est clair.

L'approche convergente de ClickUp apporte une réponse directe aux défis du travail moderne. Elle offre une plateforme évolutive où vos tâches, vos documents, votre chat et l'IA cohabitent, donnant à votre petite équipe les outils nécessaires pour travailler plus efficacement.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions

Les petites entreprises peuvent-elles utiliser le forfait Free de ClickUp pour leur travail quotidien ?

Oui, ClickUp propose un nombre illimité de tâches et plusieurs vues de projet, offrant ainsi aux petites équipes tout ce dont elles ont besoin pour gérer les projets clients et les tâches internes dès le premier jour.

Comment ClickUp se compare-t-il à Asana pour les équipes en pleine croissance ?

Adaptez-vous à la complexité de votre équipe grâce aux options de personnalisation avancées et aux fonctionnalités natives de ClickUp, telles que Docs et Chat. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter d'autres outils à mesure que votre entreprise se développe.

Quel est le moyen le plus rapide de migrer d'Asana vers ClickUp ?

Transférez vos projets, tâches et personnes assignées en quelques minutes grâce à l'outil d'importation directe d'Asana de ClickUp, et utilisez nos ressources d'intégration pour que votre équipe soit rapidement opérationnelle.

Meta titre : Asana vs ClickUp : ce dont les petites entreprises ont besoin aujourd'hui

Description méta : Comparez Asana et ClickUp, notamment en termes de fonctionnalités, d'automatisation, d'IA et de facilité d'utilisation, afin de trouver l'outil de gestion de projet adapté à votre petite entreprise.