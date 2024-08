Asana vs. ClickUp : Quel est le meilleur outil de gestion d'équipe en 2024 ?

Lorsqu'il s'agit de développer votre entreprise, les logiciels de gestion de projet jouent un rôle crucial. C'est comme trouver la pièce de puzzle manquante qui rassemble tout. 🧩

Mais ne nous voilons pas la face : la sélection de l'outil adapté à vos équipes et à votre entreprise n'est pas une tâche aisée. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte et un vaste éventail d'options parmi lesquelles choisir. Vous avez probablement une longue liste d'exigences et de fonctionnalités souhaitées par différentes équipes et dirigeants.

Maintenant, comment choisir en toute confiance l'outil parfait qui non seulement répond aux besoins de votre organisation et de votre équipe, mais qui s'aligne également sur l'ensemble de votre entreprise ? C'est là que nous intervenons !

Dans ce blog, nous allons explorer deux des systèmes de gestion de projet les plus populaires qui ont gagné une traction significative au cours des dernières années : ClickUp et Asana.

Nous mettrons en évidence leurs différences clés et fournirons des informations précieuses pour vous aider à prendre une décision éclairée. En comprenant les nuances entre ces outils, vous serez en mesure de sélectionner en toute confiance celui qui s'aligne le mieux sur les besoins et les objectifs uniques de vos équipes et de votre entreprise en pleine croissance.

Plongeons dans le vif du sujet, voulez-vous ? 🤿

Qu'est-ce que ClickUp ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-26-1400x888.png Vue Tableau ClickUp /$$img/

Organisez vos tâches dans un Tableau Kanban dans ClickUp et affichez une vue d'ensemble de vos tâches

Commençons par ClickUp - un système de gestion de projet tout-en-un, et l'outil de collaboration d'équipe par excellence, pour les équipes de développeurs de logiciels et les entreprises de toute taille à gérer des tâches illimitées.

Mon travail en 2017, ClickUp a aidé des milliers d'équipes (et compte) à transformer la façon dont ils travaillent et collaborent.

En tant que l'une des plateformes de productivité les plus puissantes, ClickUp rationalise et simplifie votre flux de travail en fournissant un seul outil de gestion de projet pour remplacer toutes les autres applications déconnectées et en créant une visibilité du projet pour que tout le monde reste aligné sur la progression et les objectifs à tout moment.

Avance rapide jusqu'en 2023, ClickUp est maintenant l'un des outils de gestion du travail les mieux évalués utilisés par les solopreneurs, les petites entreprises et les grandes entreprises du monde entier. Il a remporté diverses récompenses notables, notamment en étant reconnu comme l'un des meilleurs outils de gestion du travail Les entreprises les plus innovantes en 2023 dans la catégorie lieu de travail par Fast Company.

Au cours de la même année, ClickUp a obtenu la première place pour les deux catégories suivantes Meilleur logiciel de gestion de projet et Meilleurs logiciels de collaboration et de productivité par G2, parmi de nombreuses autres récompenses telles que Produits les plus satisfaisants 2023 .

Impressionnant, non ?

Qu'est-ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils de gestion de projet à l'heure actuelle ?

En bref, ClickUp va au-delà des bases d'un logiciel de gestion de projet - c'est une solution complète de gestion du travail avec des fonctionnalités de gestion de projet, de suivi du temps, de collaboration d'équipe, de suivi des objectifs et de la progression, et bien plus encore, le tout achevé dans un seul et même ensemble. 🎁

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Execute-and-revise.png Exécuter et suivre la progression /$$$img/

Utilisez la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatisé de la progression

ClickUp offre des centaines de fonctionnalités avancées qui permettent aux équipes d'opérer avec efficacité et de collaborer de manière transparente dans un seul emplacement, au lieu d'activer/désactiver plusieurs applications. De la planification de la stratégie à la gestion des sprints en passant par le suivi de la progression et des objectifs, et tout ce qui se trouve entre les deux et au-delà, ClickUp peut assister tout type de projet et tout aspect de votre travail.

De plus, sa plateforme est entièrement personnalisable et s'adapte aux besoins spécifiques de chaque équipe, aux flux de travail complexes et aux préférences distinctes. Ce niveau de flexibilité à lui seul fait de ClickUp le choix le plus approprié pour toute équipe et pour les entreprises achevées dans différents secteurs d'activité.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ClickUp continue de gagner le cœur des équipes et des entreprises du monde entier. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais avant tout, faisons connaissance avec Asana.

Qu'est-ce qu'Asana ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Asana.png Gestion de projets dans Asana /$$$img/

Gestion de projets dans Asana Asana Similaire à ClickUp, Asana est une plateforme collaborative de gestion du travail conçue pour aider les équipes à gérer leur travail et à collaborer efficacement.

Mon travail en 2008, Asana a été construit pour résoudre le problème de l'inefficacité de la gestion du travail et de la communication. Cet outil de gestion de projet fournit également une plateforme centralisée pour planifier des projets, assigner des tâches, fixer des paramètres pour les échéances et communiquer efficacement.

Asana permet aux utilisateurs de décomposer des projets complexes en tâches plus petites, d'attribuer des responsabilités, de suivre la progression et d'assurer la transparence et la responsabilisation des membres de l'équipe.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Asana propose des outils de tâches et de collaboration, la planification de projets, la visualisation de l'échéancier, le partage de fichiers et des intégrations avec d'autres outils populaires, parmi bien d'autres. Dans l'ensemble, Asana fournit une plateforme complète et conviviale pour gérer le travail, attribuer des tâches, favoriser le travail d'équipe et aider les organisations à atteindre leurs objectifs de manière efficace.

Qu'est-ce qui fait d'Asana l'un des meilleurs outils de gestion de projet à l'heure actuelle ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/asana-screenshot.png Exemple de produit Asana /$$$img/

via Asana

L'entrée précoce d'Asana dans l'espace des logiciels de gestion de projet et son facteur de familiarité ont joué des rôles importants dans sa popularité durable.

Sa conception intuitive, ses capacités de collaboration, ses options de personnalisation, ses mises à jour en temps réel et ses intégrations en font un choix de premier ordre pour les personnes et les équipes qui recherchent une approche traditionnelle de la gestion de projet. Ce facteur de familiarité a sans aucun doute contribué à l'extension de sa base d'utilisateurs, car il a fourni aux équipes et aux organisations une plateforme confortable et facile à utiliser.

Ok, donc ClickUp et Asana offrent tous deux une solution de gestion de projet et une collaboration d'équipe - maintenant, la question à un million de dollars est : qui le fait mieux ? 👀

Comparaison des fonctionnalités de ClickUp et d'Asana

Avant de plonger en profondeur, voici un aperçu rapide de ce qui suit ClickUp vs Asana pour vous aider à prendre de la vitesse ! 👀

ClickUp est surtout connu pour :

La personnalisation : Une plateforme de gestion de projet et des flux de travail entièrement personnalisables qui s'adaptent à toutes les entreprises et à toutes les équipes

: Une plateforme de gestion de projet et des flux de travail entièrement personnalisables qui s'adaptent à toutes les entreprises et à toutes les équipes Mon travail et la gestion de projet : Des fonctionnalités avancées mais flexibles pour assister toute méthodologie de projet, des Automatisations personnalisées pour accélérer les processus, et des vues de travail évolutives pour afficher les équipes et les entreprises en croissance

: Des fonctionnalités avancées mais flexibles pour assister toute méthodologie de projet, des Automatisations personnalisées pour accélérer les processus, et des vues de travail évolutives pour afficher les équipes et les entreprises en croissance Visibilité et suivi des projets : Affichages personnalisés et hiérarchie pour améliorer la visibilité et le suivi des projets à l'échelle de l'entreprise

: Affichages personnalisés et hiérarchie pour améliorer la visibilité et le suivi des projets à l'échelle de l'entreprise Gestion d'équipe et collaboration : Outils de collaboration intégrés pour assister le travail télétravail et asynchrone. L'ajout d'assignés multiples dans les tâches, et la vue Charge de travail pour une allocation efficace des ressources. L'option d'ajouter des invités et d'accorder ou de limiter les permissions est également disponible

: Outils de collaboration intégrés pour assister le travail télétravail et asynchrone. L'ajout d'assignés multiples dans les tâches, et la vue Charge de travail pour une allocation efficace des ressources. L'option d'ajouter des invités et d'accorder ou de limiter les permissions est également disponible Rapports et analyses en temps réel: Tableaux de bord personnalisés, notifications, etc. pour faciliter le suivi de la progression

Tableaux de bord personnalisés, notifications, etc. pour faciliter le suivi de la progression Interface conviviale: Conception intuitive avec une fonction glisser-déposer qui permet également des intégrations avec des applications tierces

Conception intuitive avec une fonction glisser-déposer qui permet également des intégrations avec des applications tierces Consolidation de la pile technologique : Accédez à des centaines de fonctionnalités pour réduire la nécessité d'utiliser plusieurs applications afin de rationaliser les flux de travail

: Accédez à des centaines de fonctionnalités pour réduire la nécessité d'utiliser plusieurs applications afin de rationaliser les flux de travail Une tarification abordable : Offre un forfait gratuit riche en fonctionnalités et des forfaits payants adaptés au budget

: Offre un forfait gratuit riche en fonctionnalités et des forfaits payants adaptés au budget Application mobile : Disponible sur tous les appareils pour vous permettre d'accéder à votre travail de n'importe où et à tout moment

Évaluations et commentaires des clients :

G2 : 4.7 sur 5 (8 200+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (8 200+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (3 700+ avis)

Asana est surtout connu pour:

Gestion du travail et des tâches : Utilisez des fonctionnalités telles que les tâches, les dates d'échéance, les assignés, etc

Utilisez des fonctionnalités telles que les tâches, les dates d'échéance, les assignés, etc La communication : Fonctionnalités de commentaires pour faciliter la collaboration en équipe

: Fonctionnalités de commentaires pour faciliter la collaboration en équipe Affiches : Choisissez parmi une liste de vues de travail, notamment Liste, Calendriers, Charge de travail, etc

: Choisissez parmi une liste de vues de travail, notamment Liste, Calendriers, Charge de travail, etc Suivi des projets : Affichage des échéances des projets et des tâches sous forme de diagramme Gantt, de liste ou de tableau Kanban

: Affichage des échéances des projets et des tâches sous forme de diagramme Gantt, de liste ou de tableau Kanban Rapports : Restez informé grâce à des tableaux de bord avec des discussions en temps réel, des mises à jour de statut, des objectifs et des portfolios

: Restez informé grâce à des tableaux de bord avec des discussions en temps réel, des mises à jour de statut, des objectifs et des portfolios Gestion d'équipe : Créez des équipes, ajoutez des collaborateurs aux tâches, collaborez avec des équipes externes, contrôlez les permissions, etc

: Créez des équipes, ajoutez des collaborateurs aux tâches, collaborez avec des équipes externes, contrôlez les permissions, etc Intégration : Connexion avec les outils que votre équipe utilise tous les jours

: Connexion avec les outils que votre équipe utilise tous les jours Application mobile : Propose des applications mobiles pour iOS et Android. La plupart des fonctionnalités sont disponibles sur mobile, mais elles peuvent différer entre les types d'appareils et avec l'application web complète

: Propose des applications mobiles pour iOS et Android. La plupart des fonctionnalités sont disponibles sur mobile, mais elles peuvent différer entre les types d'appareils et avec l'application web complète Prix : Asana fait une version gratuite de ses outils où vous pouvez gérer un nombre illimité de tâches, y compris un stockage illimité avec des limites à 100MB par fichier

Évaluations et commentaires des clients

G2 : 4.3 sur 5 (9 400+ avis)

: 4.3 sur 5 (9 400+ avis) Capterra : 4.5 sur 5 (12 000+ commentaires)

À première vue, il est clair que dans la bataille entre ClickUp et Asana, chaque plateforme de gestion de projet présente des fonctionnalités similaires pour la gestion des tâches et la collaboration d'équipe - ce qui est formidable. Les outils modernes devraient offrir des solutions modernes, et ces listes de fonctionnalités constituent une base solide pour les deux outils.

Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet et devenons plus granulaires avec ce que chaque outil offre, ainsi que ce qui les différencie vraiment l'un de l'autre.

1. Gestion de projet et de tâche

Asana vs ClickUp, première manche : Examinons les fonctionnalités clés de gestion de projet et de tâche au sein de ClickUp et d'Asana (son de cloche de boxe). 🥊🔔

Les fonctionnalités clés de ClickUp pour la gestion de projet et de tâche

Plus de 15 affichages de projet personnalisés, y compris une fonction de feuille de calcul complète

Charge de travail et vue Box pour la gestion des ressources

La vue Tout$a affiche une vue d'ensemble de tous les projets

Des centaines de fonctionnalités personnalisées, telles que les champs personnalisés, répondent à vos besoins

Hiérarchie robuste des projets pour plus de visibilité et d'organisation

Suivi du temps du projet, suivi de la progression, dépendances des tâches et relations

Automatisation de la logique conditionnelle et créateurs de formulaires

Visibilité du projet dans ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affichages dans ClickUp /$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp vous permet d'afficher votre travail comme vous l'entendez.

Avec plus de 15 vues personnalisées de projets affichés dans ClickUp avec les vues Tableau, Liste, Calendrier, Charge de travail et Formulaire, vous et votre équipe pouvez enfin configurer votre travail de la meilleure façon possible pour assister votre flux de travail, vos préférences personnelles et les besoins de votre projet.

Grâce à l'affichage Tout de ClickUp, vous obtiendrez un aperçu de toutes les tâches importantes de tous vos Espaces et de toutes vos Listes en une seule vue, ce qui est très pratique, en particulier pour les chefs d'équipe et les managers.

Quant à la gestion des ressources les vues Charge de travail et Box donnent un aperçu instantané des priorités de l'équipe, de sa capacité de travail, etc.

Ce niveau de visibilité sur les projets fait à lui seul de ClickUp l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet et de Alternatives à Asana aujourd'hui.

ÉLÉMENT CLÉ DE DIFFÉRENCIATION DE CLICKUP ClickUp surpasse Asana en termes d'options d'affichage des projets. ClickUp offre un large intervalle de plus de 15 vues de projet, surpassant les six vues limitées fournies par Asana. De plus, Asana manque de vues de gestion de projet essentielles comme une vue Tout, Box, Cartes mentales et Tableur, qui sont toutes facilement disponibles dans ClickUp.

L'environnement de travail et l'organisation des projets dans ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image7-1400x889.png Hiérarchie ClickUp avec environnement de travail, Espaces, Liste, Tâche, Sous-tâche et Sous-tâche imbriquée /$$img/

Chaque niveau de ClickUp vous donne plus de flexibilité et de contrôle pour organiser tout ce dont vous avez besoin

En ce qui concerne l'organisation des projets, ClickUp facilite la mise en ordre de votre travail grâce à sa structure hiérarchique robuste.

De l'environnement de travail qui représente l'ensemble de votre entreprise au niveau Espace pour organiser plusieurs départements et équipes, en passant par les Dossiers pour séparer les différents projets, campagnes, etc., ClickUp peut s'assurer que vos différents projets et tâches ont un accueil désigné.

À faire non seulement cela structure de la hiérarchie du projet dans ClickUp vous aide à rester organisé, mais elle améliore également la visibilité du projet et évite aux équipes de perdre du temps à rechercher des tâches spécifiques.

En outre, si vous travaillez avec des équipes et des clients externes, ClickUp vous permet de d'inviter des personnes à votre environnement de travail en contrôlant totalement ce à quoi ils peuvent accéder, afficher seulement, modifier, commenter et partager, afin de garantir la sécurité de vos vues privées et de vos informations sensibles.

Gestion des tâches ClickUp

Au niveau des tâches dans la hiérarchie de ClickUp, ClickUp permet aux équipes de décomposer des tâches plus importantes en sous-tâches afin de rendre chaque étape plus efficace, actionnable et organisée - il suffit de créer une tâche et d'ajouter des sous-tâches au sein de la tâche parente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Tasks-subtasks-nested-subtasks-in-ClickUp.png Décomposez vos projets en tâches, sous-tâches et sous-tâches imbriquées dans ClickUp /$$img/

Décomposez vos projets en tâches, sous-tâches et sous-tâches imbriquées dans ClickUp

Les tâches et sous-tâches de ClickUp vous permettent de faire plus qu'un simple emplacement pour vos éléments d'action. Elles sont hautement personnalisables et fonctionnelles pour vous aider à opérer avec efficacité et éviter que quoi que ce soit ne passe à travers les mailles du filet.

Pour faciliter la gestion des tâches et des sous-tâches, ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités qui peuvent être utilisées et mises en œuvre dans les tâches. Il s'agit notamment des descriptions de tâches, des assignés multiples , Champs personnalisés les champs personnalisés comprennent les statuts personnalisés, les commentaires et les mentions @ attribués, les dates d'échéance, les drapeaux de priorité, étiquettes de tâches personnalisées des fichiers intégrés, des checklists de tâches et des observateurs.

En outre, ClickUp offre une fonction native de fonctionnalité de suivi du temps du projet pour suivre le temps, établir des estimations, ajouter des notes et afficher des rapports sur votre temps depuis n'importe où, ainsi qu'une fonctionnalité de recherche universelle pratique pour vous aider à trouver une aiguille dans votre suivi du temps (technique). Il suffit d'utiliser recherche universelle pour trouver rapidement n'importe quel fichier, qu'il se trouve dans ClickUp, dans une application connectée ou sur votre disque local, le tout à partir d'un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2023-07-25-at-1.22.06-PM-1400x909.png Recherche universelle dans ClickUp University /$$img/

Recherchez facilement dans toutes les tâches, tous les documents et tous les projets dans ClickUp pour vous plonger dans votre travail

Ces fonctionnalités permettent une gestion efficace des tâches, une meilleure organisation, une communication améliorée et un suivi fluide de la progression des projets.

CLICKUP EST UN ÉLÉMENT CLÉ DE DIFFÉRENCIATION ClickUp vous permet d'ajouter des assignés uniques et multiples à une tâche, tandis qu'Asana n'a que l'option d'ajouter un assigné à une tâche. Asana n'offre pas non plus de fonctionnalité de suivi du temps intégrée pour aider les équipes dans la gestion du temps des projets, tandis que ClickUp propose un suivi du temps global intégré qui vous permet d'enregistrer le temps depuis votre bureau, votre mobile et même votre navigateur Web grâce à l'outil de suivi du temps ClickUp Chrome extension .

Suivi du projet et de la progression dans ClickUp

ClickUp vous aide à garder tout votre travail visible et organisé, ce qui permet un suivi efficace des projets et de la progression. Son riche ensemble de fonctionnalités facilite le suivi de tous les aspects de votre flux de travail, de vos projets, de vos objectifs, de vos équipes, etc.

Les fonctionnalités telles que les observateurs et les notifications fournissent des mises à jour instantanées sur les changements ou la progression, les statuts personnalisés indiquent clairement l'étape à laquelle se trouve chaque tâche ou projet, et le suivi de l'avancement des projets des tableaux de bord personnalisés avec rapports et analyses en temps réel offrent un aperçu de haut niveau de tous vos projets et tâches en un seul coup d'œil facile à suivre.

Une autre fonctionnalité clé de ClickUp pour le suivi des projets est la fonction Vue Gantt de ClickUp . Non seulement cette vue vous offre, ainsi qu'aux équipes de projet et aux parties prenantes, un échéancier dynamique clair, mais elle vous permet également de planifier facilement les tâches, de suivre la progression du projet, de gérer les échéances, les goulots d'étranglement, etc.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-view-in-clickup.png Vue Gantt dans ClickUp /$$$img/

Planifiez des projets, gérez les dépendances et priorisez les tâches avec la vue Gantt dans ClickUp

Flexibilité et évolutivité de ClickUp

Ce qui distingue ClickUp d'un outil de gestion de projet traditionnel comme Asana, c'est sa plateforme entièrement personnalisable, ce qui en fait la solution parfaite pour tout projet, toute équipe et toute entreprise.

Avec plus d'une centaine de fonctionnalités personnalisables et de ClickApps clickUp peut être configuré de différentes manières pour rationaliser des flux de travail simples ou complexes, s'adapter aux besoins de n'importe quel projet et assister pratiquement tous les cas d'utilisation, toutes les équipes et toutes les entreprises.

Ce niveau de flexibilité de ClickUp permet également aux équipes de travailler et d'adopter n'importe quel type de méthodologies de gestion de projet , telles que agile, scrum, waterfall, et autres.

ÉLÉMENT CLÉ DE DIFFÉRENCIATION DE CLICKUP Outre la flexibilité et l'évolutivité, les ClickApps et les paramètres granulaires de ClickUp permettent également de les dirigeants et les services d'approvisionnement équipes d'avoir un contrôle total sur les permissions et les licences des utilisateurs, contrairement à Asana qui a une couverture limitée dans ce domaine.

Principales fonctionnalités d'Asana pour la gestion des tâches et des projets

Vues Projet (Liste, Tableau, Calendrier et Échéancier)

Environnements de travail pour la collaboration (tâches et sous-tâches)

Ajout d'un seul assigné par tâche

Champs personnalisés pour le suivi du statut et le filtrage des informations

Dépendances au sein des tâches

Visibilité du projet dans Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image8.gif Gestion de projets dans Asana /$$$img/

Gestion de projets dans Asana

Organisez votre travail en projets partagés sous forme de listes ou de tableaux Kanban pour vos initiatives, réunions et programmes. La vue Liste est une vue simple et structurée qui affiche les tâches et les listes de choses à faire sous forme de liste verticale, tandis que la vue Tableau est structurée de la même manière qu'un tableau Kanban. Quant à l'Échéancier, il affiche les tâches sous la forme d'un diagramme de Gantt.

Environnements de travail et organisation des projets dans Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Asana-Workspace-Hierarchy.png Hiérarchie des projets dans Asana /$$$img/

Hiérarchie du projet dans Asana Environnements de travail dans Asana permettent à des groupes de travailler ensemble sur des projets et des tâches, quel que soit leur domaine d'e-mail. Avec les espaces de travail, vous pouvez créer ou rejoindre plusieurs espaces de travail et organisations, afin de collaborer avec différents paramètres d'utilisateurs Asana.

Les environnements de travail ont leurs propres personnes, projets et tâches. Cela signifie que vos collègues ne peuvent pas voir les autres espaces de travail ou organisations dont vous faites partie, et vice versa. Votre confidentialité et celle de votre travail sont protégées au sein de chaque espace de travail ou organisation.

Dans un environnement de travail, il existe deux types de personnes : les membres de l'espace de travail et les membres à accès limité. Les membres de l'espace de travail ont un accès complet à tout ce qui se trouve dans l'espace de travail. En revanche, les membres à accès limité ont des limites d'accès spécifiques. Les membres à accès limité n'ont accès qu'aux projets, tâches et messages qui sont explicitement partagés avec eux.

Gestion des tâches dans Asana

Asana offre un éventail de fonctionnalités de gestion des tâches et du travail, notamment des tâches et des sous-tâches pour diviser le travail en parties gérables, et des vues de projet telles que des listes ou des tableaux Kanban pour organiser ces tâches.

Une autre fonctionnalité notable de gestion des tâches dans Asana est Mes tâches, un outil qui vous aide à suivre votre liste de choses à faire. Il vous montre toutes les tâches qui vous ont été attribuées et leur date d'échéance. Vous pouvez l'utiliser pour hiérarchiser votre travail et voir ce qui doit être fait ensuite. C'est un excellent moyen de rester organisé et concentré sur vos tâches quotidiennes. Pour plus d'organisation, vous pouvez également regrouper les tâches en sections dans n'importe quel projet afin d'harmoniser les flux de travail, de répartir les types de travail et, tout simplement, de garder les tâches organisées.

En ce qui concerne l'assignation des tâches, Asana vous permet d'assigner une tâche à un seul assigné seulement. Toutefois, vous pouvez ajouter plusieurs collaborateurs à une tâche.

Suivi des projets et de la progression dans Asana

Pour vous aider à suivre les tâches et les projets, Asana met à votre disposition une fonction de section d'aperçu qui donne un aperçu de vos projets et de leur statut de progression actuel. Cette section vous permet également de consulter l'historique des mises à jour du statut, les jalons, les bloqueurs, etc.

De plus, les collaborateurs au sein d'une tâche Asana recevront des notifications lorsque les tâches seront mises à jour. Cela leur permet de rester dans la boucle et de voir la progression de la tâche.

Flexibilité et évolutivité dans Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Asana-custom-fields.png Champs personnalisés dans Asana /$$$img/

Champs personnalisés dans Asana (via Asana) Champs personnalisés dans Asana (via Asana) vous permettent d'ajouter des informations supplémentaires aux tâches. Ces champs peuvent être utilisés pour spécifier l'étape, la priorité, le coût ou tout autre détail pertinent pour votre flux de travail, votre équipe et votre entreprise. En utilisant des champs personnalisés, les personnes peuvent facilement comprendre la progression du travail dans l'ensemble de l'organisation.

À ClickUp ou Asana, les options de personnalisation de la gestion de projet sont-elles meilleures ?

La réponse courte est oui - ClickUp offre plus de flexibilité qu'Asana.

Flexibilité : Si Asana propose de nombreux outils de gestion de projets et de tâches, les fonctionnalités sont suffisamment simples pour faire le travail, mais elles manquent de flexibilité, ce dont les équipes et les entreprises, en particulier celles qui cherchent à évoluer, ont besoin pour fonctionner efficacement.

C'est là que ClickUp brille.

Il permet aux utilisateurs de personnaliser l'ensemble de leur expérience dans ClickUp avec ClickApps, des affichages de travail personnalisés, et plus encore, en plus de ses fonctionnalités robustes.

Visibilité et suivi des projets : En outre, ClickUp gagne lorsqu'il s'agit de la visibilité et du suivi des projets - il fournit un niveau plus élevé de visibilité des projets, ce qui améliore le suivi des projets et la transparence entre les équipes. 👀

Voici pourquoi :

Une fois que plusieurs projets sont créés dans Asana, il est presque impossible d'afficher et de résumer toutes les activités en cours. C'est très compartimenté, ce qui signifie que la création de plus de projets conduit naturellement à plus de silos. C'est un gros manque pour les dirigeants qui ont besoin d'une vue d'ensemble de la progression des grandes initiatives de l'entreprise.

Avec ClickUp, les résumés dont les dirigeants ont besoin sont intégrés directement dans la hiérarchie de la plateforme - aucun tableau de bord avancé ni aucune personnalisation n'est nécessaire. ClickUp offre également une vue Tout qui permet une visibilité des projets à l'échelle de l'entreprise.

2. Automatisation du flux de travail et IA

Asana vs ClickUp deuxième round. ✌🏻

Comparons maintenant les capacités de ClickUp et d'Asana en matière d'automatisation du flux de travail et d'IA. 🥊

Principales fonctionnalités de ClickUp en matière d'automatisation du flux de travail et d'IA

Automatisation préconstruite et personnalisée

Capacités d'intégration d'automatisations de flux de travail

Affichage des formulaires pour rationaliser les demandes

Modèles personnalisables pour chaque équipe et divers cas d'utilisation

Assistant de rédaction alimenté par l'IA (ClickUp AI)

Automatisation du flux de travail dans ClickUp

La rationalisation de votre flux de travail est l'une des missions de ClickUp, et le fait de permettre aux utilisateurs de créer des statuts de tâches personnalisés permet de créer des avancements clairs, de déplacer les projets tout au long de leur cycle de vie, et d'améliorer le suivi des cours - réduisant ainsi la nécessité d'envoyer ou de demander des mises à jour sur le statut des projets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/custom-statuses-in-clickup.png Suivre efficacement la progression avec des statuts personnalisés dans ClickUp /$$$img/

Créez des statuts personnalisés qui correspondent au flux de travail spécifique de votre équipe dans ClickUp

De plus, vous pouvez utiliser un code couleur pour chaque statut afin d'associer encore plus facilement les étapes par couleur (et de les rendre plus agréables à regarder, si nous pouvons ajouter). 😉

Le plus beau ?

Vous pouvez utiliser l'automatisation préconstruite ou créer une automatisation personnalisée dans ClickUp pour automatiser votre flux de travail - par exemple, définir un déclencheur et une condition pour changer l'assigné de la tâche lorsque le statut d'une tâche passe de " En cours " à " Révision " Inutile de dire que les statuts personnalisés changent la donne et peuvent contribuer à faire avancer vos projets.

Pour en savoir plus automatisation du flux de travail dans ClickUp - cette fonctionnalité extrêmement utile et précieuse de ClickUp vous permet d'automatiser des tâches ou des flux de travail entiers en quelques clics et étapes seulement. Quelle que soit l'équipe à laquelle vous appartenez ou l'entreprise que vous gérez, l'automatisation de ClickUp peut transformer et accélérer votre flux de travail tout en assurant la cohérence de vos processus à tout moment.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Automatisation--1400x865.gif Automatisation des flux de travail /$$$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

Pour accélérer davantage vos flux de travail, ClickUp offre également plus de 1 000 modèles personnalisables pour chaque équipe et chaque cas d'utilisation, y compris divers modèles d'automatisation modèles de gestion de projet . Accédez à la gestion de projet agile prête à l'emploi, aux livrables de projet, au plan de mise en œuvre de projet, modèles de dossiers de projet et bien d'autres choses encore pour accélérer votre travail et assurer la cohérence des processus au sein des équipes.

Les fonctionnalités IA de ClickUp

Portez votre productivité vers de nouveaux sommets grâce à ClickUp IA et accélérez vos projets grâce à votre assistant personnel de rédaction. ⚡️🤖

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilisation de ClickUp IA pour la rédaction d'un projet /$$img/

Utiliser ClickUp AI pour vous aider à écrire plus vite, à rédiger des textes convaincants et à faire plus de choses en moins de temps

ClickUp AI est la seule solution IA personnalisée pour chaque rôle et chaque cas d'utilisation afin d'améliorer la productivité, la collaboration et la prise de décision en tirant parti de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour :

Rédiger instantanément des textes engageants, clairs et concis en fonction de vos invitations, instructions

Accéder à des invites rédigées par des spécialistes pour chaque cas d'utilisation directement dans ClickUp

Modifier facilement votre contenu pour en améliorer la qualité

Résumer rapidement des textes longs, tels que des notes de réunion, des comptes rendus de projets, etc

Générer des éléments d'action et des idées à partir de documents et de tâches

Traduire des textes en 12 langues

Et bien d'autres choses encore

Cette fonctionnalité avancée peut accélérer les forfaits et l'exécution de vos projets, et donner aux managers, aux équipes, aux parties prenantes et aux organisations entières les moyens de rationaliser leurs processus de gestion de projet et d'obtenir de meilleurs résultats. 📈

DIFFÉRENCIATEUR CLÉ DE CLICKUP Asana propose quelques fonctionnalités IA, mais elles sont légères et limitées par rapport à ce qu'offre ClickUp. Par exemple, vous ne pouvez modifier que le ton de vos écrits avec l'IA d'Asana, alors que vous ClickUp AI vous permet de modifier diverses entrées pour vous assurer qu'elle génère un contenu adapté à votre rôle, votre ton, votre niveau de créativité, et bien plus encore.

Fonctionnalités clés d'Asana pour l'automatisation du travail et l'IA

Automatisation et règles personnalisées

Modèles personnalisés

Formulaires de demande de travail

Asana Intelligence (IA)

Automatisation du flux de travail dans Asana

Comme ClickUp, Asana peut automatiser les tâches de routine pour vous aider à gagner du temps au quotidien en réduisant le travail prenant qui encombre votre flux de travail. Personnalisez votre logique d'automatisation avec plus de 70 règles dans le Créateur de règles personnalisées d'Asana pour réduire la marge d'erreur dans vos processus et vous assurer que vos projets se déroulent comme prévu.

Vous n'êtes pas fan de partir de zéro ? Vous avez également la possibilité de parcourir la galerie de règles prédéfinies d'Asana ou de choisir parmi un intervalle de modèles d'automatisation préconstruits pour divers projets ou cas d'utilisation populaires. Vous pouvez ainsi passer plus de temps à élaborer des stratégies et à vous concentrer sur le travail qui compte vraiment.

Les fonctionnalités de l'IA dans Asana

Actuellement en version bêta, les utilisateurs d'Asana ont la possibilité d'intégrer des fonctions alimentées par l'IA dans leurs processus grâce à Asana Intelligence. Cet outil est conçu pour éliminer les goulets d'étranglement dans n'importe quel processus et rendre l'automatisation des workflows plus simple et plus efficace grâce à des fonctionnalités permettant de :

Résumer les tâches, les fils et le contenu

Évaluer vos écrits pour générer diverses recommandations

Générer automatiquement des champs personnalisés, des règles et des suggestions de productivité

Modifier le ton de votre contenu

Et bien d'autres choses encore.

ClickUp ou Asana offrent-ils de meilleures options d'automatisation du travail ?

Bien qu'Asana Intelligence offre certaines fonctions pour générer des résumés de projet et de standup, il lui manque les solutions IA uniques de ClickUp basées sur les rôles pour adapter parfaitement votre contenu au cas d'utilisation exact. De plus, ClickUp AI est en constante évolution ! Avec des fonctionnalités permettant d'accéder à l'IA en déplacement, de créer des tâches et sous-tâches, et d'évaluer des projets à l'horizon, ce n'est que le début pour ClickUp AI.

3. Collaboration et communication

Troisième round Asana vs ClickUp : À quoi ClickUp et Asana se distinguent-ils en matière de collaboration et de communication ? Allons-y. 🥊

Les fonctionnalités clés de ClickUp pour la collaboration et la communication au sein de l'équipe

Tableaux blancs pour la planification de la stratégie àl'exécution du projet* ClickUp Docs pour la gestion des documents

Détection et modification en cours pour une collaboration transparente

Affichage du Messages pour la messagerie instantanée au sein de ClickUp

Enregistreur d'écran Clip pour l'enregistrement et le partage d'instructions vidéo, de mises à jour, etc

Commentaires assignés dans les tâches et les documents pour résoudre les questions plus rapidement

Révision pour annoter les PDF, les images et les vidéos afin d'accélérer le retour d'information

L'e-mail dans ClickUp pour conserver les discussions en un seul endroit et à côté de votre travail

Collaboration d'équipe dans ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/adding-tasks-docs-and-objects-in-clickup-whiteboards.png Utilisation des Tableaux blancs ClickUp pour présenter les mises à jour et les tâches de l'équipe /$$$img/

Utiliser les Tableaux blancs ClickUp comme outil de collaboration visuelle pour tous les besoins

ClickUp est conçu pour la collaboration en équipe. Il fournit diverses fonctionnalités conviviales, fonctionnelles et intuitives pour faciliter la collaboration, quels que soient le lieu et le moment du travail.

Des fonctionnalités telles que le numérique Tableau blanc et Documents ClickUp sont alignés sans effort sur vos tâches et vos projets, ce qui permet à votre équipe de collaborer et de faire du travail terminé plus rapidement.

Qu'est-ce qui rend les Tableaux blancs et les Documents ClickUp utiles pour les managers et les équipes ?

Les Tableaux blancs de ClickUp sont les seuls tableaux blancs virtuels qui peuvent transformer les idées de votre équipe en actions coordonnées, le tout en un seul endroit. Les Tableaux blancs offrent aux équipes la toile parfaite pour créer des idées et visualiser les flux de travail.

ClickUp Whiteboards et Teams offrent tous deux une fonctionnalité de détection et de modification de la collaboration, permettant aux équipes de voir qui affiche ou travaille sur les mêmes tâches, documents et projets, de collaborer en temps réel, de passer rapidement du concept à l'action et de lier des tâches, des fichiers, des documents et bien d'autres choses encore.

La visibilité et la transparence des projets sont ainsi assurées, de même que la fluidité des sessions de collaboration : les membres de l'équipe peuvent créer et modifier aux côtés de leurs pairs, sans friction ni chevauchement au sein de l'outil de gestion de projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image17-1400x1027.png Collaboration et modification en cours dans ClickUp Docs /$$img/

Les documents peuvent être modifiés en cours avec votre équipe pour créer des wikis, des bases de connaissances, des feuilles de route ou des sessions de brainstorming. Étiquettez les autres avec des commentaires, assignez-leur des éléments d'action, ou convertissez le texte en tâches traçables pour rester à l'affût des idées

En outre, les équipes peuvent laisser des commentaires dans les documents et les tâches, et annoter les PDF, les images et les vidéos avec la fonction Fonctionnalité de Révision . Cette précieuse fonctionnalité de collaboration vous permet de communiquer avec n'importe qui dans votre environnement de travail ClickUp dans la section des commentaires, et d'assigner des commentaires pour diriger un élément d'action ou un message vers une personne ou une équipe spécifique - créant ainsi une ligne de communication claire et accélérant le processus de retour d'information.

Communication dans ClickUp

La collaboration entre les équipes et la communication vont de pair. 🤝

Si ClickUp vous permet de collaborer avec votre équipe pratiquement partout sur la plateforme, certaines fonctionnalités de communication clés de ClickUp apportent une assistance supplémentaire à la collaboration d'équipe.

Commençons par Affichez le chat , la fonctionnalité de messagerie instantanée intégrée à ClickUp.

L'affichage du chat offre à tous les utilisateurs de votre espace de travail un moyen simple et efficace de communiquer avec une ou plusieurs personnes, et d'envoyer et de recevoir instantanément des messages au sein de ClickUp et parallèlement à leur travail - plus besoin de jongler avec plusieurs outils et d'afficher des discussions éparses.

Une autre fonctionnalité notable pour la communication avec les équipes est Clip, la fonction de ClickUp d'écran intégré de ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image8.gif enregistrez un Clip dans ClickUp et choisissez la part de votre écran qui sera partagée /$$img/

Choisissez d'enregistrer tout votre écran, une fenêtre d'application ou un onglet de navigateur avec Clip de ClickUp et partagez avec l'équipe à partir d'une tâche

Clip est accessible dans les sections de commentaires des tâches et constitue un autre outil que les équipes peuvent utiliser pour faciliter une communication efficace entre elles et transmettre des messages concis.

Enregistrez votre écran pour réaliser des vidéos pédagogiques, expliquer des idées ou des processus complexes par vidéo, créer des présentations, effectuer des dépannages et bien plus encore, puis partagez-les facilement avec n'importe qui dans votre environnement de travail. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les apprenants visuels ou simplement lorsqu'il est plus facile (et plus productif) d'expliquer à l'aide d'une vidéo plutôt que de taper de longues notes.

Si vous vous demandez ce qui rend les fonctionnalités de communication de ClickUp vraiment meilleures que celles d'Asana, voici ce qu'il en est. Contrairement à Asana, ClickUp propose une fonction de L'e-mail dans ClickUp cette fonctionnalité permet aux équipes, aux gestionnaires de projet et à toute personne de votre environnement de travail d'envoyer et de recevoir des e-mails dans ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif Envoyer et recevoir des e-mails sans quitter ClickUp /$$$img/

Gérez vos e-mails et votre travail en un seul endroit : envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp, créez des tâches à partir d'e-mails, mettez en place une automatisation, joignez des e-mails à n'importe quelle tâche, etc

Cette fonctionnalité avancée rationalise les communications internes et externes en permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs discussions par e-mail dans les tâches, ce qui maintient les conversations et les éléments d'action sous un même toit et élimine le besoin de passer à une autre application.

dIFFÉRENCIATEUR CLAQUEUR CLICUp ClickUp Asana ne propose pas de tableau blanc intégré ni d'enregistreur d'écran, et ne permet pas non plus d'envoyer et de recevoir des e-mails comme le fait ClickUp. La fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp facilite une collaboration d'équipe transparente et rend possible le brainstorming, la planification de projets et la transformation d'idées en actions, tandis que ses fonctionnalités de communication, comme l'enregistreur d'écran Clip, la vue Chat, les commentaires attribués et la Révision, favorisent une communication efficace et des processus de révision rationalisés.

Fonctionnalités clés d'Asana pour la collaboration et la communication au sein de l'équipe

Commentaires sur les tâches

Collaborateurs

Abonnés

Mentions

Messages

La collaboration d'équipe dans Asana

Asana propose des fonctionnalités telles que les commentaires sur les tâches, les abonnés et les statuts pour assister la collaboration au sein de l'équipe.

Les commentaires sur les tâches permettent aux utilisateurs de commenter directement une tâche pour préciser ce qui doit être fait, et de @-mentionner des coéquipiers ou d'autres tâches ou projets pour que tout reste connecté, tandis que la fonctionnalité de statut distille les données d'Asana sous forme de diagrammes et d'autres éléments mis en évidence, ce qui permet de raconter visuellement la progression de la tâche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image3-3.png Ajout de commentaires dans une tâche Asana /$$$img/

Ajout de commentaires au sein d'une tâche Asana

En outre, à l'instar de la fonctionnalité d'observateur de tâches de ClickUp, Asana dispose d'une fonctionnalité appelée followers qui vous permet d'ajouter des coéquipiers en tant que followers afin qu'ils puissent rester dans la boucle du travail sur la tâche et recevoir des notifications pertinentes avec les mises à jour de la tâche.

Communication dans Asana

Pour améliorer la communication au sein de l'équipe, Asana propose une fonctionnalité de messagerie qui vous permet de communiquer avec vos collègues au sein d'Asana et de les lier facilement à un travail pertinent. Vous pouvez envoyer des messages avec n'importe quelle combinaison d'individus, d'équipes et de projets.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image7-4-1400x785.png Envoyez des messages directement à d'autres personnes dans Asana /$$$img/

Envoyer des messages directement à d'autres personnes dans Asana

À ClickUp ou Asana font-ils de meilleures fonctionnalités de collaboration et de communication pour les équipes ?

ClickUp et Asana proposent tous deux de multiples fonctionnalités visant à encourager une meilleure communication au sein des équipes. Mais sans logiciel de tableau blanc intégré, sans fonctionnalité d'enregistrement d'écran ni fonction d'e-mail, Asana ne peut pas rivaliser avec le niveau de collaboration rendu possible par ClickUp.

4. Rapports et suivi des objectifs

Quatrième round entre Asana et ClickUp. 🥊

Comparons les fonctionnalités de rapports et de suivi des objectifs de chaque outil.

Principales fonctionnalités de ClickUp en matière de rapports et de suivi des objectifs

Tableaux de bord personnalisés avec rapports en temps réel

Cartes de portfolio pour le suivi de la progression

Vue Charge de travail pour la gestion des ressources

Des objectifs à suivre avec un suivi automatique de la progression

Boîtes de réception pour les notifications (importantes, autres et effacées)

Rapports dans ClickUp

Ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils de gestion de projet avec des fonctionnalités de reporting, ce sont ses Tableaux de bord personnalisés avec des rapports et des analyses en temps réel qui donnent aux équipes, au manager de projet et aux dirigeants une visibilité sur les statuts clés du projet et plus encore.

Avec plus de 50 variations de cartes, vous pouvez personnaliser et créer votre tableau de bord idéal Tableau de bord dans ClickUp qui vous permet d'obtenir un aperçu de haut niveau de l'ensemble de votre travail et de vos équipes dans votre environnement de travail, et d'obtenir des informations précieuses pour vous aider à prendre de meilleures décisions d'entreprise.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image2-4-1400x933.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout votre travail

Suivi des objectifs dans ClickUp

Le suivi de la progression et des objectifs est un élément essentiel du travail. ClickUp facilite la création d'objectifs à suivre et leur connexion à votre travail grâce à son module de suivi des objectifs Objectifs ClickUp fonctionnalité.

Les Objectifs ClickUp sont parfaits pour le suivi de les indicateurs clés de performance de la gestion de projet les KPI de gestion de projet, les cycles de sprint, les OKR, etc. vous permettent de rester sur la bonne voie et d'atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression.

L'utilisation de cette fonctionnalité de suivi des objectifs peut vous aider, vous et votre équipe, à rester compte, à vous aligner sur les objectifs et à garder un état d'esprit orienté vers les objectifs à tout moment.

CLEF DE LA DIFFÉRENCIATION CLICKUP :

ClickUp vous permet de sélectionner plus de 50 variantes de cartes de tableau de bord qui fournissent instantanément des données pour toutes les activités de votre environnement de travail ClickUp, tandis qu'Asana propose un nombre limité de diagrammes. En ce qui concerne le suivi des objectifs, ClickUp Objectifs est disponible sur le forfait Free Forever pour un maximum de 100 utilisations et illimité avec le forfait Unlimited - la fonctionnalité Objectifs d'Asana n'est disponible que sur leur forfait Business et au-delà.

Principales fonctionnalités d'Asana pour les rapports et le suivi des objectifs

Tableau de bord avec diagrammes personnalisés

Vue Calendrier avec listes de tâches

Portfolios pour suivre le statut des projets

Suivi des objectifs

Boîte de réception pour les notifications

Rapports dans Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Asana-Dashboard.png Affichage du projet sous forme de tableau de bord dans Asana /$$$img/

Affichage du tableau de bord du projet dans Asana (via Asana)

Mises à jour du statut du projet et rapports dans Asana sont possibles grâce aux affichages du projet tels que son aperçu et son tableau de bord avec Rapports universels . Vous pouvez utiliser l'aperçu pour voir les mises à jour du statut et les activités d'un projet afin de vous mettre au courant, et les tableaux de bord pour obtenir une représentation visuelle des données de votre projet avec la progression des tâches, les assignés, les échéances, et plus encore - même sur la version gratuite.

De plus, vous pouvez suivre les tâches par statut achevé, les tâches non achevées par assigné, le suivi des estimations par rapport à la réalité, etc.

Suivi des objectifs dans Asana

À l'instar de ClickUp, Asana propose une fonctionnalité de suivi des objectifs. Objectifs d'Asana vous permet de garder vos objectifs d'entreprise et votre travail, comme les jalons, les projets et les portfolios, connectés au même endroit. Vous pouvez également personnaliser votre affichage à l'aide de filtres pour faciliter la navigation dans vos objectifs dans Asana.

Il est important de noter ici qu'Asana Objectifs n'est disponible que dans les forfaits Business et Enterprise, ce qui pourrait constituer un obstacle pour certaines équipes et entreprises disposant d'un forfait de niveau inférieur.

À ClickUp ou Asana font-ils de meilleurs rapports et capacités de suivi des objectifs ?

Alors, qui a fait le meilleur score lors de ce tour de table ? 👀

Rapports : ClickUp et Asana proposent tous deux diverses fonctionnalités de rapports dans leur outil de gestion de projet - comme un tableau de bord personnalisé pour donner aux chefs de projet, aux équipes et aux parties prenantes un moyen facile d'afficher l'état d'avancement en un coup d'œil.

Toutefois, si l'on compare les deux fonctionnalités de tableau de bord, l'affichage du tableau de bord de ClickUp offre davantage d'options de personnalisation que les rapports universels d'Asana.

Suivi des objectifs : En ce qui concerne le suivi des objectifs, les deux proposent une fonctionnalité d'objectifs qui permet d'afficher la progression. Cependant, ClickUp va au-delà de l'affichage de la progression, de ce qui est en bonne voie, de ce qui est à risque ou de ce qui n'est pas en bonne voie. ClickUp vous permet de choisir le type d'objectifs, tels que le nombre, le vrai/faux, le pourcentage, la devise et le suivi automatique de l'achèvement des tâches, afin que vous puissiez obtenir des informations granulaires sur vos objectifs et les suivre avec précision et facilité.

De plus, il est bon de noter que les Objectifs Asana ne sont disponibles que dans le forfait payant (Business plan et plus), tandis que les Objectifs ClickUp sont disponibles dans le forfait Free Forever Plan.

5. Changement de contexte et intégrations

Cinquième round entre Asana et ClickUp :

Les fonctionnalités clés de ClickUp pour le changement de contexte et les intégrations

Une suite d'outils logiciels de gestion de projet, de collaboration d'équipe et de fonctionnalités de productivité en un seul endroit

Barre des tâches pour la mise en signet des tâches

Barre latérale des favoris pour passer rapidement d'une tâche à l'autre, d'un affichage à l'autre, etc

Intégrer ClickUp à plus de 1 000 outils de travail

Créez vos propres intégrations personnalisées et ClickUp avecAPI ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/TaskTrayGIF.gif Ajout de tâches au barreau des tâches ClickUp /$$$img/

Minimiser les tâches, et les documents et les garder en signet sous le plateau des tâches pour les garder facilement accessibles dans ClickUp

Avec ClickUp, vous pouvez en toute confiance rationaliser votre flux de travail et optimiser votre productivité comme jamais auparavant.

Ses fonctionnalités clés, telles que son Barre des tâches et Barre latérale des favoris sont inégalées, vous permettant de passer d'une tâche à l'autre sans vous laisser distraire. ClickUp est donc un outil phénoménal pour minimiser les changements de contexte et maintenir une concentration sans faille sur votre travail.

Pour rationaliser votre flux de travail et stimuler encore plus votre productivité, ClickUp peut s'intégrer à plus de 1 000 outils de travail, notamment Google Drive, Slack, Hubspot, Salesforce, GitHub, et bien plus encore. Cette intégration transparente vous permet de rassembler tout votre travail à partir de plusieurs applications en un seul endroit centralisé, éliminant ainsi le besoin de basculer continuellement entre différentes applications ou plateformes.

Et si vous souhaitez créer vos propres intégrations et applications ClickUp, vous pouvez le faire grâce à son interface de programmation d'applications ( API ).

En conséquence, vous pouvez surcharger votre pile technologique et rester immergé dans votre travail sans les distractions des flux de travail décoususCe n'est pas seulement un gain de temps, mais vous permet également de rester dans le flux et d'augmenter la productivité.

vous gagnez du temps, vous restez dans le flux et vous augmentez votre productivité

la technologie de l'information est un élément essentiel de la gestion de l'information https://clickup.com/blog/best-clickup-integrations// les meilleures intégrations ClickUp /%href/_

.

Fonctionnalités clés d'Asana pour le changement de contexte et les intégrations

Connexion d'Asana à plus de 200 applications

API Asana pour créer des applications personnalisées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Asana-integration.png Répertoire des applications dans Asana /$$$img/

Répertoire d'applications dans Asana (via Asana)

Asana s'intègre à plus de 200 autres outils de travail pour vous permettre de garder vos applications connectées en un seul endroit, ce qui vous fait gagner du temps habituellement perdu à changer de contexte et à dupliquer ou rechercher du travail à plusieurs endroits.

Connectez GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier et bien d'autres encore - la plupart d'entre elles Intégrations Asana se concentrent principalement sur la rationalisation des flux de travail et l'amélioration de la productivité.

En plus des intégrations préconstruites, Asana propose des intégrations personnalisées par le biais de son API et de sa plateforme pour développeurs. Cela vous permet, à vous ou à votre équipe de développement, de créer des intégrations personnalisées qui répondent aux exigences uniques de votre organisation ou qui connectent Asana à des systèmes logiciels propriétaires ou spécifiques à votre secteur d'activité.

À fait ClickUp ou Asana offre-t-il une meilleure consolidation technologique ?

Si vous recherchez un outil qui change la donne pour réduire les changements de contexte, connecter tous vos outils de travail et optimiser votre flux de travail, ClickUp est la solution achevée et le cadeau ultime qui ne cesse d'être offert.

6. Assistance client

Asana contre ClickUp : Sixième round ! Nous arrivons à la dernière ligne droite : qui remportera le titre de meilleure ressource d'assistance client entre ces deux outils puissants ?

Ressources d'assistance client ClickUp

ClickUp offre une assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun frais ! Que vous soyez un utilisateur chevronné ou que vous veniez de découvrir cette puissante plateforme, ClickUp est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Tout commence dans le Centre d'aide ClickUp -un hub complet pour l'assistance dans toutes les catégories.

ClickUp s'efforce de rencontrer l'utilisateur là où il se trouve et a créé plusieurs moyens d'accéder à l'assistance dont vous avez besoin, quel que soit le moyen ou l'endroit où vous interagissez avec l'application ! Vous pouvez accéder au centre d'aide à partir de votre environnement de travail, de n'importe quelle page Web ClickUp ou directement à partir de votre navigateur. De là, vous aurez la possibilité d'affiner votre recherche d'assistance pour trouver des réponses encore plus rapidement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-university.png Inscription à ClickUp University /$$img/

Devenez votre propre spécialiste de ClickUp avec des centaines de cours et de webinaires pour booster votre productivité

Tapez votre question dans la barre de recherche, entrez en contact avec l'équipe d'Assistance par le biais du chat, ou choisissez le type de ressource que vous recherchez parmi les quatre options de ClickUp :

**ClickUp API : Accédez instantanément à une documentation utile pour créer vos propres intégrations personnalisées et des intégrations ClickUp pour rendre votre expérience encore plus précieuse avec l'interface de programmation d'application (API) publique

: Accédez instantanément à une documentation utile pour créer vos propres intégrations personnalisées et des intégrations ClickUp pour rendre votre expérience encore plus précieuse avec l'interface de programmation d'application (API) publique ClickUp University : Quelle que soit la fonctionnalité, le cas d'utilisation ou la catégorie, ClickUp a créé une ressource éducative pour vous aider à la maîtriser à partir de votre environnement de travail. ClickUp University est le hub numérique des cours conçus pour vous aider à améliorer vos compétences et à accroître votre productivité

: Quelle que soit la fonctionnalité, le cas d'utilisation ou la catégorie, ClickUp a créé une ressource éducative pour vous aider à la maîtriser à partir de votre environnement de travail. ClickUp University est le hub numérique des cours conçus pour vous aider à améliorer vos compétences et à accroître votre productivité Webinars : Parfaits pour les équipes qui utilisent ClickUp pour la première fois, les Teams constituent une solution à la demande pour vous aider à découvrir la puissance de votre environnement de travail. Ces ressources gratuites peuvent être regardées et ré-regardées, et offrent des démonstrations visuelles pour une expérience d'apprentissage plus inclusive

: Parfaits pour les équipes qui utilisent ClickUp pour la première fois, les Teams constituent une solution à la demande pour vous aider à découvrir la puissance de votre environnement de travail. Ces ressources gratuites peuvent être regardées et ré-regardées, et offrent des démonstrations visuelles pour une expérience d'apprentissage plus inclusive ClickUp Modèles : Démarrez n'importe quel processus dans ClickUp avec l'un de ses modèles entièrement personnalisables pour n'importe quel cas d'utilisation

Ressources du service client d'Asana

La plateforme d'inspiration minimaliste d'Asana se prolonge dans ses ressources d'assistance. La page Assistance d'Asana vous accueille avec des invites paramétrées en fonction de votre type de question ou de défi. À partir de là, vous trouverez une autre liste d'invites pour poursuivre votre parcours individuel afin d'atteindre votre solution. Heureusement, il existe d'autres façons de trouver le service client dans Asana, il suffit de chercher un peu plus et de s'abonner à l'un de ses forfaits payants pour y accéder. 🤓

Asana propose également une assistance en ligne 24 h/24 et 7 j/7 depuis son centre d'aide, ainsi qu'un guide de l'utilisateur détaillé à consulter en guise de manuel pendant le processus d'onboarding. Au-delà de ces solutions autogérées, vous pouvez également utiliser :

Asana Academy : Des formations, des webinaires et des cours interactifs pour mieux apprendre à utiliser Asana

: Des formations, des webinaires et des cours interactifs pour mieux apprendre à utiliser Asana Forum Asana : Trouvez des questions, des réponses et des experts dans le forum de discussion actif de la communauté d'Asana. Le hic ? Vous ne pouvez pas accéder ou participer à plusieurs catégories de produits clés si vous n'avez pas déjà un compte Asana

: Trouvez des questions, des réponses et des experts dans le forum de discussion actif de la communauté d'Asana. Le hic ? Vous ne pouvez pas accéder ou participer à plusieurs catégories de produits clés si vous n'avez pas déjà un compte Asana Formation dirigée par un instructeur : Des sessions de formation hebdomadaires en direct animées par divers formateursréussite personnalisée représentants

Quel outil offre les solutions d'assistance client les plus complètes ?

Bien qu'Asana et ClickUp disposent tous deux de centres d'aide détaillés et permettent à leurs utilisateurs de discuter avec leurs équipes d'assistance respectives, le service client de ClickUp va encore plus loin.

Peu importe l'heure de la journée, le type de question ou le problème unique auquel vous êtes confronté, ClickUp vous permet de trouver facilement votre réponse. Plutôt que de vous faire perdre du temps par des clics et des défilements pour accéder à la bonne documentation, ClickUp vous apporte la solution à vous. De plus, ClickUp rend ses solutions d'assistance accessibles à tous - même aux utilisateurs potentiels et aux nouveaux utilisateurs - pour un coût supplémentaire minime, voire nul.

7. Tarification

Jusqu'à la dernière ligne droite : quel sera l'impact d'Asana ou de ClickUp sur vos résultats financiers ?

Forfaits ClickUp

**Forfait Free Forever : Forfait gratuit riche en fonctionnalités

Unlimited: 7 $ par membre et par mois (stockage illimité)

7 $ par membre et par mois (stockage illimité) Business: 12$ par membre/mois

12$ par membre/mois Entreprise: Contactez l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée Les forfaits d'Asana

Basic: Le forfait Free d'Asana

Le forfait Free d'Asana Premium: 10,99 $ par utilisateur et par mois

10,99 $ par utilisateur et par mois **Business : 24,99 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Vous êtes déjà un utilisateur d'Asana ? Découvrez comment passer de ClickUp à Asana :

Qui l'a mieux fait : ClickUp ou Asana ?

Les votes sont arrivés et nous avons notre gagnant ! 🏆

Dans le face-à-face ultime entre Asana et ClickUp, c'est ClickUp qui l'emporte**_

Bien qu'Asana ait trouvé ses marques comme l'une des premières solutions dans la catégorie des logiciels de gestion de projet, elle n'a pas réussi à répondre aux exigences de la main-d'œuvre moderne. Son interface conviviale simple et intuitive ne peut pas vous emmener plus loin quand un certain nombre d'outils plus récents offrent encore plus de flexibilité, de fonctionnalités et de fonctions clés.

En ce qui concerne l'automatisation du travail, les rapports et les informations, les fonctionnalités de collaboration et les capacités d'intégration, Asana n'est tout simplement pas à la hauteur.

Mais ClickUp ? 💜

Il excelle dans tous les domaines qui font défaut à Asana, et même plus.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

Contrairement à d'autres outils de gestion de projet, la capacité de ClickUp à évoluer avec vous au fur et à mesure que votre Business se développe grâce à son ensemble expansif de fonctionnalités, d'intégrations, de modèles, et plus encore, en fait la solution idéale pour les équipes et les entreprises dans tous les secteurs d'activité.

Prêt à en juger par vous-même ? Testez les fonctionnalités puissantes présentées dans cet article lorsque vous essayez ClickUp dès aujourd'hui !