Comment citer Gemini dans le cadre de travaux universitaires et professionnels

Google a déjà formé 6 millions d'enseignants à l'utilisation de Gemini, et 74 millions d'élèves associent désormais directement l'IA à cette plateforme.

Cette ampleur signifie que l'utilisation de l'IA est désormais intégrée dans les travaux universitaires, les flux de travail de recherche marketing et les processus de rédaction en entreprise.

Mais cette utilisation généralisée s'accompagne d'une surveillance accrue. Les institutions veulent savoir clairement ce qui a été rédigé par un humain et ce qui a été assisté par l'IA. Une citation correcte est synonyme de protection de la crédibilité. Que vous ayez utilisé Gemini pour peaufiner la grammaire, résumer des recherches ou générer du contenu à des fins professionnelles, la documentation est essentielle.

Dans ce guide, nous vous expliquons étape par étape comment citer correctement Gemini selon les formats APA, MLA et Chicago.

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Via Gemini

Lorsque vous utilisez Google Gemini ou tout autre outil d'IA générative, une citation correcte est indispensable pour préserver votre crédibilité professionnelle. Que vous perfectionniez vos connaissances en grammaire acquises au lycée ou que vous utilisiez un chat IA générative pour trouver des idées, le fait de mentionner l'utilisation de l'IA protège votre crédibilité.

Voici pourquoi c'est important :

Crédit où il est dû : Lorsque vous citez du contenu généré par l'IA, vous reconnaissez le rôle de l'outil d'IA ou du grand modèle linguistique qui a contribué à votre travail. Tout comme vous citeriez un auteur humain ou le nom d'une entreprise, vous mentionnez le modèle d'IA à l'origine du résultat.

Transparence pour votre public : Une citation claire dans le texte ou une note formelle permet de distinguer ce que vous avez écrit de ce qui a été généré par l'IA. Cette distinction renforce la confiance dans les milieux universitaires et professionnels.

Utilisation éthique de l'IA : Citer correctement le contenu témoigne d'une utilisation responsable de l'IA, ce qui vous aide à éviter les problèmes de plagiat tout en faisant preuve d'intégrité dans votre processus de rédaction

Traçabilité et validation : Étant donné que les systèmes d'intelligence artificielle générative évoluent au fil des versions et des instructions, le fait de documenter la source permet aux lecteurs de comprendre comment le contenu a été produit et évalué.

Citer l'IA apporte de la clarté. Et la clarté inspire confiance.

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Comment citer Gemini selon le style APA

Lorsque vous travaillez selon le style APA, le principe clé est la traçabilité. Si le texte généré par l'IA de Google Gemini n'est pas accessible à d'autres personnes, l'APA le traite de la même manière qu'une communication personnelle.

Citation dans le texte

Utilisez une citation entre parenthèses ou une citation narrative qui mentionne l'organisation et l'année.

🔺Exemple : « Gemini peut résumer des résultats de recherche complexes en quelques secondes » (Google DeepMind, 2024).

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Si vous citez un texte mot pour mot, utilisez des guillemets et précisez le contexte.

Liste de références

Si vous citez l'outil lui-même en tant que modèle d'IA ou grand modèle linguistique, commencez par le nom de l'organisation.

🔺 Exemple : Google DeepMind. (2024). Gemini IA [Modèle linguistique de grande envergure]. https://deepmind.google/gemini

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Dans le format général de l'APA, indiquez-le dans votre liste de références avec le titre « Références ». Si votre établissement exige des détails sur la version, incluez le numéro de version ou les informations relatives à la version actuelle.

Cette approche clarifie votre utilisation de l'IA tout en respectant les normes des manuels de publication en matière de citation de logiciels.

💡 Conseil de pro : Si vous utilisez plusieurs outils d'IA générative comme Google Gemini, ChatGPT ou Claude, vous n'avez pas besoin de jongler entre les onglets ou de changer de plateforme pour rester productif. Avec ClickUp Brain MAX, vous bénéficiez d'une IA contextuelle qui comprend réellement votre environnement de travail. Transformez les mises à jour de tâches en résumés prêts à être révisés avec ClickUp Brain MAX Vous pouvez : Accédez à plusieurs modèles d'IA en un seul endroit : passez de Gemini à GPT-4o et : passez deà GPT-4o et Claude selon que vous rédigez, analysez ou résumez

Effectuez une recherche dans l'ensemble de votre environnement de travail : retrouvez instantanément des tâches, des documents, des discussions et même des fichiers provenant de Google Drive ou de GitHub sans quitter votre bureau

Optez pour la productivité vocale : transformez vos idées exprimées à l'oral en tâches structurées, en e-mails ou en contenu grâce à : transformez vos idées exprimées à l'oral en tâches structurées, en e-mails ou en contenu grâce à Talk to Text

Faites confiance à des réponses adaptées au contexte : ClickUp Brain MAX comprend vos projets, vos échéances et l'historique de votre équipe, afin que les résultats ne soient pas génériques

Gardez le contrôle de vos données : les données de votre environnement de travail ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'IA, grâce à une conservation de zéro jour et à une sécurité de niveau entreprise

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Comment citer Gemini au format MLA

Dans le style MLA, couramment utilisé dans les disciplines des sciences humaines, l'accent est mis sur le support et l'éditeur.

Citation dans le texte

Le style MLA utilise généralement une brève citation entre parenthèses. Si vous faites référence à un texte généré par un chatbot IA génératif, vous pouvez mentionner le nom de l'outil dans la phrase et inclure une brève citation.

🔺 Exemple : « Gemini est de plus en plus utilisé pour la recherche universitaire. » (Gemini).

📖 À lire également : Comment utiliser l'API Gemini dans vos flux de travail IA

Entrée dans la bibliographie

Dans le style MLA, il faut mettre en forme le logiciel de la manière suivante : l'auteur, le titre en italique, puis l'année de publication et l'organisme. L'URL vient en dernier, sans la partie « https:// ».

🔺 Exemple : « Gemini IA. » Google DeepMind, 2024, https://deepmind.google/gemini

Cette entrée figure dans votre page Bibliographie. Si nécessaire, vous pouvez inclure des informations sur la version ou le jour, le mois et la version à laquelle vous avez accédé, en particulier si votre établissement exige une documentation détaillée des sources relatives à l'intelligence artificielle générative.

Le style MLA met l'accent sur la clarté et la cohérence, afin de garantir que votre public comprenne la source derrière le contenu généré par l'IA.

📖 À lire également : Comment citer un texte généré par ChatGPT

Comment citer Gemini selon le style Chicago

Dans le style Chicago, les outils d'IA sont généralement cités à l'aide d'une note de bas de page numérotée, en particulier lorsque l'on suit le système de notes et de bibliographie du Chicago Manual.

Chicago recommande souvent de décrire l'interaction.

🔺 Exemple : Texte généré par Gemini, 15 mars 2024, Google DeepMind, https://deepmind.google/gemini

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Si vous avez utilisé une version spécifique d'un modèle linguistique de grande envergure, indiquez les détails de cette version par souci de transparence.

🔺 Exemple : Google DeepMind. Gemini IA. 2024. https://deepmind.google/gemini

Le style Chicago autorise une structure de citation légèrement plus formelle, en particulier dans la recherche universitaire, ce qui vous permet de l'inclure dans la section bibliographie. Si votre travail comprend des images générées par l'IA ou des résumés analytiques, le fait de noter l'outil, la date et le contexte renforce la documentation.

Quel que soit le style de citation utilisé, l'objectif reste le même : mentionner clairement le système d'IA générative qui a contribué à votre travail tout en préservant l'intégrité académique.

Comment trouver la version de Gemini que vous avez utilisée

Lorsque vous citez du contenu généré par l'IA, il est important de préciser la version. Un grand modèle linguistique peut évoluer rapidement, et les résultats d'une version peuvent différer de ceux d'une autre. C'est pourquoi le fait d'indiquer le nombre de version ou la version actuelle renforce la validité de votre citation.

Voici où ces informations se trouvent généralement :

Exemple de libellé dans l'interface

Dans de nombreux environnements de chat basés sur l'IA générative, le modèle d'IA sélectionné apparaît près de l'en-tête du chat. Il peut s'agir d'une référence à un niveau spécifique de Gemini ou à la désignation d'une version d'un modèle linguistique de grande taille.

Notes de mise à jour ou documentation produit

Si vous consultez les ressources officielles de Google, vous trouverez peut-être des informations sur les versions dans les journaux de mise à jour ou la documentation d'aide liée à cette entreprise spécialisée dans l'IA.

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Tableaux de bord API

Si vous avez accédé à Gemini via l'API, le nom et la version du modèle sont généralement consignés dans les détails de la requête. Ceci est particulièrement important pour les articles de recherche universitaire ou la section « Méthodes » d'un document.

Si une version précise n'a pas de visibilité, indiquez la date d'accès dans votre citation. Avec l'intelligence artificielle générative, même un même texte d'invite peut produire des résultats qui évoluent au fil du temps.

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Limites de l'utilisation de Gemini pour la productivité

Bien que Google Gemini soit un puissant outil d'IA générative, il ne remplace pas le jugement humain.

Que vous rédigiez des articles universitaires, analysiez des données ou développiez des idées créatives, comprendre les limites d'un modèle d'IA vous permet de préserver à la fois votre productivité et votre crédibilité.

Résultats incohérents : En tant que modèle linguistique de grande envergure, Gemini peut produire des réponses différentes à des invitations similaires, en particulier lorsqu'il affine le texte généré à partir de versions précédentes.

Incertitude factuelle : Comme la plupart des systèmes d'intelligence artificielle générative, il peut présenter des informations qui semblent fiables mais qui sont en réalité inexactes, ce qui peut avoir un impact sur la recherche, les citations ou les livrables professionnels.

Manque de nuances contextuelles : l'IA peut passer à côté de subtilités propres à un domaine, d'implications politiques ou de directives institutionnelles qu'un expert humain serait en mesure de saisir

Évolution des versions : Étant donné que le nombre de version et les fonctionnalités peuvent changer, se fier à des hypothèses non explicites concernant le fonctionnement de l'outil peut entraîner des incohérences

Risque de dépendance excessive : Une dépendance excessive à l'égard du contenu généré par l'IA peut nuire à l'originalité de la réflexion, en particulier dans le cadre de travaux universitaires ou analytiques.

Utilisé à bon escient, Gemini améliore les flux de travail. Utilisé sans discernement, il peut créer des lacunes que vous devrez combler par la suite.

Quoi de mieux qu'une assistance alimentée par l'IA avec Gemini ?

Bénéficiez de cette même assistance basée sur l'IA directement au sein d'un outil de gestion de projet. Ainsi, vous n'avez plus besoin de passer constamment d'une application à l'autre et vous vous libérez de la prolifération des IA, qui finit par entraîner une prolifération des tâches.

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Modification en cours du contenu à l'aide de l'IA sur ClickUp Docs

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer et stocker vos documents de recherche dans un emplacement centralisé. Que vous rédigiez un plan, conserviez des notes ou compiliez des données, ClickUp vous permet de gérer facilement votre travail de manière structurée.

Vous pouvez accéder rapidement à tout ce dont vous avez besoin et collaborer avec d'autres, le tout au sein d'un même environnement de travail.

ClickUp Docs vous permet également de stocker vos citations, de les organiser par type et même d'y joindre ou de les lier à des notes pertinentes. Vous pouvez ainsi consulter rapidement vos sources lorsque vous en avez besoin et ne jamais oublier une citation.

ClickUp Brain

De plus, ClickUp Brain a beaucoup à offrir en tant qu'alternative à Gemini.

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La mise en forme correcte des citations peut prendre beaucoup de temps, mais ClickUp Brain, un assistant alimenté par l'IA dans votre environnement de travail ClickUp, vous facilite la tâche.

Quel que soit le format que vous utilisez, ClickUp Brain met automatiquement en forme vos citations selon le style que vous choisissez.

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@mentionnez-les où vous voulez : intégrez-les dans vos documents, tâches ou discussions pour ajouter du contexte, répondre à des questions ou faire avancer le travail

Envoyez-leur un message privé : demandez de l'aide, déléguez les tâches fastidieuses ou recevez des mises à jour, comme vous le feriez avec un collègue

Programmez-les et configurez des déclencheurs : demandez-leur de générer des rapports chaque matin, de trier les nouvelles demandes dès leur arrivée ou de surveiller les flux de travail en arrière-plan

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Écrivez plus efficacement et restez responsable avec ClickUp

Savoir citer Gemini fait partie d'une culture responsable en matière d'IA. Que vous documentiez un texte généré par l'IA, ajoutiez une citation entre parenthèses, mentionniez une source dans votre bibliographie ou mettiez en forme une note de bas de page numérotée selon le style Chicago, la transparence protège votre crédibilité.

À mesure que l'IA générative s'intègre dans les salles de classe et les lieux de travail, la mention claire d'outils tels que Google Gemini n'est plus facultative : c'est une bonne pratique professionnelle.

Mais citer correctement n'est que la moitié du chemin. Vous avez également besoin d'un environnement de travail structuré pour organiser vos brouillons, vos recherches, vos instructions et vos révisions sans perdre le fil.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

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Foire aux questions

Pour citer des images générées par IA, incluez le nom de l'outil, le nom de l'entreprise, la date et la description de l'image générée par IA dans le style de citation de votre choix. Dans les styles APA ou MLA, mentionnez-la dans votre liste de références ou de sources citées, en précisant qu'elle a été créée par un générateur d'images IA.

La principale différence réside dans le fournisseur et la société d'IA à l'origine du modèle d'IA. Google Gemini est développé par Google DeepMind, tandis que ChatGPT est issu d'OpenAI. Votre citation doit indiquer l'organisation, les informations de version et la date d'accès correctes pour chaque outil.

Dans de nombreux contextes universitaires, oui. Même si vous n'utilisez les outils d'IA générative que pour le brainstorming, l'affinage du texte généré ou des modifications mineures, la transparence concernant l'utilisation de l'IA est encouragée. Certaines institutions vous permettent simplement de le mentionner dans une note ou dans la section « Méthodes ».