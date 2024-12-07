Comment citer les outils d'IA comme ChatGPT

C'est la veille du jour où vous devez rendre votre devoir, et vous venez de terminer une session d'étude tardive avec ChatGPT pour régler les points délicats.

Alors que vous êtes sur le point de terminer, vous vous demandez comment citer cet outil C'est une question que se posent de nombreux étudiants et enseignants aujourd'hui, alors que l'IA devient un élément essentiel de la boîte à outils académique.

Dans ce blog, nous allons clarifier comment citer l'IA dans les formes MLA et APA, pour vous aider à naviguer en toute confiance dans ce nouveau territoire. 📝

Qu'est-ce que le contenu généré par l'IA?

Le contenu généré par l'IA est un texte, des images ou d'autres formes de médias créés à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Ces outils analysent les données existantes pour produire du matériel original, imitant souvent les styles d'écriture et les tons humains.

Au cœur du contenu généré par l'IA se trouve le concept d'une invitation. Une invite est essentiellement un ensemble d'instructions ou une requête donnée au système d'IA, le guidant sur le type de contenu à créer.

Par instance, un chercheur peut saisir une invite, instructions de l'IA pour résumer un article académique, expliquer une théorie complexe ou générer un essai sur un sujet particulier.

L'IA se sert de cette invite comme base pour traduire le contenu et en analysant les données, les modèles et le langage pertinents de sa formation afin de produire des réponses cohérentes et adaptées au contexte.

🧠 Fun Fact: En 2019, Springer Nature a publié son premier livre généré par une machine sur les batteries lithium-ion. Créé en collaboration avec l'université Goethe de Francfort-sur-le-Main, ce livre utilise l'algorithme Beta Writer pour compiler et résumer des articles de recherche récents.

Pourquoi citer les outils d'IA

Avez-vous utilisé un outil d Outil d'IA comme ChatGPT un grand modèle de langage (LLM), pour vous aider dans votre rédaction ? Si c'est le cas, vous vous demandez peut-être pourquoi le citer.

Voici pourquoi il est important de donner le crédit là où il est dû. ✅

Maintien de la crédibilité: Une citation correcte renforce la crédibilité de votre travail. La mention de vos sources démontre votre validation de l'intégrité et des normes académiques.

Quelle est la différence entre les formats MLA et APA?

Lorsque vous citez des outils d'IA générative comme ChatGPT, vous devez savoir quel style de citation convient le mieux à votre travail. Les formats MLA et APA sont les plus courants, mais ils ont des règles distinctes.

Voici un rapide coup d'œil aux principales différences pour vous permettre de rester sur la bonne voie. 👀

Aspect Format MLA Format APA Primary use Humanities (literature, arts) Social sciences (psychology, education) Primary use Humanities (literature, arts) Social sciences (psychology, education) Citations dans le texte - Nom de famille de l'auteur et numéro de page (par exemple, Smith 23) - Nom de famille de l'auteur, année et numéro de page pour les citations directes (par exemple, Smith, 2023, p. 23) - Citations dans le texte - Nom de famille de l'auteur et numéro de page (par exemple, Smith, 2023, p. 23) - Citations dans le texte - Nom de famille de l'auteur et numéro de page (par exemple, Smith, 2023, p. 23) Mon travail est cité (par ordre alphabétique du nom de famille de l'auteur) Mise en place de la date La date n'est pas incluse dans les citations textuelles La date est placée juste après le nom de l'auteur dans les citations textuelles et dans la liste de références Style de formatage_ Majuscule pour les mots principaux des titres Majuscule pour la plupart des titres (à l'exception des revues)

Mise en forme MLA et APA

🧠 Fun Fact: ELIZA, créé par Joseph Weizenbaum, a été l'un des premiers programmes IA à simuler une discussion. Il utilisait une simple correspondance de motifs pour dialoguer avec les utilisateurs et était conçu pour imiter un psychothérapeute.

Citer ChatGPT et d'autres outils IA dans le format APA nécessite quelques étapes claires pour garantir une attribution correcte.

Voici comment le faire . 📑

1. Auteur

Lorsque vous citez un texte généré par ChatGPT, considérez OpenAI comme l'auteur.

ChatGPT étant un modèle d'IA créé par OpenAI, mentionnez 'OpenAI' en tant qu'auteur du groupe dans votre liste de références. Si le contenu a été généré par ChatGPT ou un outil d'IA génératif similaire, vous n'avez pas besoin de lister un auteur individuel spécifique.

Indiquez la date exacte du contenu généré.

Au format APA, la date doit être mise en forme comme suit : année, mois, jour.

Cela permet d'indiquer le moment précis où le contenu a été créé, ce qui est important dans la mesure où les modèles IA sont fréquemment mis à jour.

3. Titre

Étant donné que le texte généré par l'IA n'a pas de titre spécifique comme les articles traditionnels, utilisez plutôt un titre descriptif.

Par exemple, un titre descriptif bref tel que "Réponse à une requête utilisateur sur la citation d'outils IA" explique l'objectif ou le sujet du contenu généré.

4. URL

Comme pour la plupart des sources en ligne, indiquez l'URL à laquelle l'outil IA a été consulté. Il est crucial de montrer où le contenu a été généré, afin que les lecteurs puissent y accéder si nécessaire.

💡 Pro Tip: ChatGPT offre une fonctionnalité pratique pour créer un lien public vers votre discussion lors de l'ajout à votre entrée de liste de référence. De cette façon, vous pouvez partager la discussion exacte que vous avez référencée et tout contexte pertinent, en veillant à ce que vos lecteurs aient un accès complet au matériel source.

👀 Exemple de citation (Liste de référence)

OpenAI. (2024, 7 novembre). Réponse à une requête utilisateur sur la citation des outils d'IA au format APA. https://chat.openai.com

👀 Exemple de citation dans le texte

ChatGPT peut aider à la création de contenu et aux tâches de modification en cours (OpenAI, 2024).

Une fois que vous êtes familiarisé avec l'APA, il est également utile de comprendre comment le style MLA aborde les citations d'IA.

Voici comment citer correctement du contenu généré par l'IA en suivant les directives MLA. 📂

1. Auteur

En MLA, citez l'outil IA directement en tant qu'auteur. Pour ChatGPT, citez OpenAI en tant que créateur du contenu.

2. Titre

Comme vous l'avez fait pour le format APA, utilisez une brève description pour le titre du contenu généré. Par exemple, vous pourriez utiliser un titre tel que "ChatGPT response on citing IA tools in MLA format" (Réponse de ChatGPT sur la citation des outils IA dans le format MLA)

Bien que le contenu n'ait pas de titre traditionnel, cette description fournira le contexte de la citation.

Dans le format MLA, la date doit refléter le jour exact où le contenu généré par l'IA a été produit.

Indiquez la date complète dans la forme suivante : jour, mois et année.

Cela est essentiel pour que les lecteurs comprennent quand le contenu a été créé et pour le différencier d'autres productions potentielles.

4. URL

Indiquez l'URL où le contenu a été généré. Cela permettra d'orienter les lecteurs vers la source de l'outil IA et de faciliter la vérification ou l'exploration plus approfondie du contenu.

👀 Citation d'exemple (Works Cited)

OpenAI. Réponse du ChatGPT sur la citation des outils d'IA dans le format MLA. 7 nov. 2024, https://chat.openai.com.

👀 Exemple de citation dans le texte

Selon la réponse de ChatGPT (OpenAI), le concept..

🔍 Did You Know? Le Chicago Manual of Style exige également d'inclure l'auteur (OpenAI), le titre de l'outil IA ou de la discussion, la date et l'URL où la conversation a eu lieu. Chaque style de citation a son format unique, mais tous visent à garantir une attribution correcte dans un souci de transparence et de crédibilité.

Bonnes pratiques pour citer les outils d'IA

Les outils IA prenant une grande place dans notre travail, il est important de les citer correctement dans un souci de transparence et de crédibilité.

Voici quelques bonnes pratiques à garder à l'esprit . 🤖

Distinguer le contenu généré par l'humain de celui généré par l'IA : Marquer clairement le contenu provenant de l'IA pour assurer la transparence et éviter toute confusion

Marquer clairement le contenu provenant de l'IA pour assurer la transparence et éviter toute confusion Utiliser les résultats de l'IA de manière responsable : Assurez-vous que le contenu généré par l'IA s'aligne sur vos objectifs et ne fait pas tromper votre public

Assurez-vous que le contenu généré par l'IA s'aligne sur vos objectifs et ne fait pas tromper votre public Adapter les citations au contexte: Suivre les directives de citation appropriées pour les contextes académiques, créatifs ou d'entreprise

Suivre les directives de citation appropriées pour les contextes académiques, créatifs ou d'entreprise Vérifiez l'exactitude et la fiabilité des sources: Validez les faits et les sources provenant de l'IA pour vous assurer qu'ils sont actuels et crédibles

La recherche est un élément essentiel du développement académique et professionnel. Avec l'essor des outils d'IA, la gestion des différents aspects de la recherche est devenue beaucoup plus facile. ClickUp avec ses fonctionnalités polyvalentes, rationalise votre processus de recherche et garantit l'intégrité académique.

Voyons comment en tirer le meilleur parti. 📈

ClickUp Docs

En matière de recherche, rester organisé est clé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-12-1400x935.png Organisez et rationalisez votre documentation de recherche avec ClickUp Docs : cite IA /$$img/

Organisez et rationalisez votre documentation de recherche avec ClickUp Docs

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer et stocker vos documents de recherche dans un emplacement central. Qu'il s'agisse de rédiger un plan, de suivre des notes ou de compiler des données, ClickUp vous permet de gérer facilement votre travail de manière structurée.

Vous pouvez accéder rapidement à tout ce dont vous avez besoin et collaborer avec d'autres personnes, le tout dans le même espace de travail.

Les documents vous permettent également de stocker des citations, de les organiser par type et même de joindre ou de lier des notes pertinentes. Vous pouvez rapidement faire référence à des sources en cas de besoin et ne jamais oublier une citation.

ClickUp Brain

Mettre en forme des citations correctement peut prendre du temps, mais ClickUp Brain , un assistant alimenté par l'IA dans votre environnement de travail ClickUp, vous facilite la tâche.

Quel que soit le format que vous utilisez, ClickUp Brain met automatiquement en forme vos citations selon le style que vous avez choisi.

De plus, le Cerveau a beaucoup à offrir en tant que alternative à ChatGPT .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-14.gif La citation de contenu généré par l'IA simplifiée avec ClickUp Brain /$$img/

Affinez votre contenu sans effort dans ClickUp Docs avec ClickUp Brain

Il apporte son assistance à La relecture assistée par l'IA l'IA permet de générer des textes en temps réel et de faire des suggestions dans l'environnement de travail ClickUp, ce qui facilite tout, de la rédaction d'idées complexes à l'affinement de la structure des documents de recherche.

Pour les chercheurs, cette solution tout-en-un simplifie les tâches académiques et stimule la productivité sans qu'il soit nécessaire de changer de plateforme.

ClickUp Automatisations

Garantir l'intégrité académique est plus important que jamais.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Automations-3.png Maintenez votre processus de recherche sur les rails et préservez l'intégrité académique avec ClickUp Automations /$$img/

Maintenez votre processus de recherche sur les rails et préservez l'intégrité académique avec ClickUp Automatisations ClickUp Automatisations peuvent vous aider à suivre votre processus de recherche, en vous rappelant de citer vos sources et en maintenant votre travail sur la bonne voie.

Vous pouvez paramétrer des rappels automatisés pour vous assurer que vous citez correctement les sources ou déclencher des notifications lorsque des citations sont manquantes. Les automatisations vous permettent de maintenir un processus de recherche transparent et responsable sans le stress d'un suivi manuel.

En savoir plus avec les fonctionnalités de recherche de ClickUp

Citer des outils d'IA comme ChatGPT est crucial pour maintenir la transparence, la crédibilité et le respect de la propriété intellectuelle.

Alors que les outils d'IA s'intègrent de plus en plus dans les flux de travail académiques et professionnels, comprendre comment les citer correctement permet de s'assurer que vous adhérez aux normes académiques.

ClickUp peut transformer la façon dont vous abordez la recherche. Avec des fonctionnalités qui simplifient la documentation, la gestion des citations et le suivi de l'intégrité académique, ClickUp assiste l'organisation et l'efficacité. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !