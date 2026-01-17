Qu'est-ce que la recherche approfondie ? Guide sur la recherche d'entreprise basée sur l'IA

Les équipes croulent sous les informations. En moyenne , un travailleur du savoir passe d'une application à l'autre près de 1 200 fois par jour.

Cela signifie passer près de 50 minutes à 1,8 heure chaque jour à chercher des réponses dans des documents, à discuter avec d’autres personnes et à utiliser des bases de données.

Vous voyez le problème ? Les connaissances essentielles sont fragmentées entre des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. La recherche traditionnelle ne permet pas de relier les points. Elle recherche les mots correspondants et renvoie une liste de liens.

Découvrez la recherche approfondie. Elle comprend l'intention derrière votre question, effectue des connexions entre les concepts connexes dans votre travail et fournit des réponses claires et exploitables.

Ci-dessous, nous vous expliquons ce qu'est la recherche approfondie, comment elle change la façon dont les équipes trouvent des informations et comment elle vous aide à passer moins de temps à rechercher et plus de temps à faire avancer votre travail.

Qu'est-ce que la recherche approfondie ?

La recherche approfondie est une approche de recherche d'entreprise basée sur l'IA qui utilise des moteurs de recherche LLM avancés et de grands modèles linguistiques pour comprendre le sens et l'intention derrière une question.

Elle ne se contente pas de faire correspondre des mots-clés isolés. Grâce à l'intelligence artificielle, elle comprend le contexte, les relations et les concepts. Elle extrait ensuite les informations pertinentes et les informations clés à partir de sources de données connectées, telles que de grandes collections de documents.

Pour comprendre pourquoi cela est important, il est utile de comparer la recherche approfondie à la recherche traditionnelle basée sur des mots-clés. Voici les différences entre les deux :

Fonctionnalité Recherche traditionnelle par mot-clé Recherche approfondie alimentée par l'IA Méthode de recherche Correspondances exactes avec des mots-clés et des expressions Comprend l'intention, le contexte et la sémantique de la recherche Résultats Liste des liens/fichiers où apparaissent les mots-clés Rassemble une réponse avec les sources citées Compréhension du contexte Faible. Les recherches sont traitées de manière isolée. Élevé. Comprend le projet, la personne et le contexte de discussion. Gérer l'ambiguïté Mauvais. « Apple » peut désigner un fruit ou une entreprise. Puissant. Déduit le sens à partir du rôle de l'utilisateur et de son activité récente. Complexité des requêtes Idéal pour les recherches simples et factuelles Excellent pour les questions complexes en plusieurs parties Apprentissage Renvoie les mêmes résultats pour la même requête S'améliore avec l'utilisation et les commentaires

La recherche par mot-clé fonctionne bien si vous savez exactement ce que vous recherchez, mais la recherche approfondie est utile lorsque ce n'est pas le cas. Cette différence s'explique par le fait que la plupart des questions liées au travail ne sont ni claires ni isolées. Elles ressemblent à ceci :

« Quelles décisions ont été prises concernant ce projet ? »

« Pourquoi avons-nous modifié l’échéancier ? »

« Qu'est-ce qui bloque cette tâche ? »

« Quelqu'un a-t-il déjà résolu ce problème ? »

Pour répondre à ces questions, il faut du contexte, de l'historique et de l'interprétation, c'est-à-dire une recherche intelligente. La compréhension sémantique permet à la recherche approfondie de réaliser des connexions entre les discussions, les décisions et les documents connexes, même lorsqu'ils n'utilisent pas exactement les mêmes mots.

C'est ce qui rend cette technologie « profonde ».

Cette différence devient évidente dès que vous posez une question concrète du domaine du travail. Ainsi, lorsque vous demandez « Quel est le statut du lancement d'Atlas ? », la recherche approfondie utilise de grands modèles linguistiques pour comprendre que :

« Atlas » est le nom d'un projet, pas un livre de cartes géographiques.

Le « statut » désigne probablement la phase actuelle, les obstacles et le prochain jalon important.

La réponse se trouve dans les tâches, les échéanciers, les commentaires récents et les documents relatifs aux objectifs.

Au lieu de vous obliger à rechercher dans un intervalle large d'outils, la recherche approfondie établit ces signaux en une seule réponse exploitable à l'aide d'une IA avancée.

Comment fonctionne la recherche approfondie ?

La recherche approfondie comprend comment les tâches, les documents, les discussions et les décisions sont interconnectés. En pratique, cela signifie :

Décomposez les questions complexes

La plupart des questions de travail sont complexes. Elles comportent plusieurs objectifs, hypothèses et suites cachées.

Lorsque vous posez une question telle que « Résumez les commentaires issus du test bêta et ce que nous privilégions pour la version 2 », la recherche approfondie ne la traite pas comme une simple recherche.

Il décompose la question en ses éléments constitutifs, puis trouve les sources pertinentes et extrait les informations les plus significatives à l'aide d'une IA avancée :

Trouvez tous les documents de commentaires, résultats de sondages et commentaires pertinents étiquetés « bêta ».

Identifiez les thèmes communs, les sentiments et les améliorations suggérées.

Référence croisée avec la feuille de route du produit V2 et les plans de sprint.

Associez les deux éléments pour créer un résumé de « ce que nous avons entendu » et « ce que nous faisons ».

Cela vous permet de gagner du temps par rapport à une recherche manuelle, même si vous disposez déjà d'un flux de travail de gestion documentaire organisé.

💡 Conseil de pro : soyez précis dans vos requêtes de recherche. Au lieu de « mises à jour du projet », demandez « quels obstacles l'équipe de conception a-t-elle signalés cette semaine ? ». Plus vous fournissez de contexte, meilleurs seront les résultats.

Rassemblez les réponses provenant de différentes sources

Le contexte de travail est rarement concentré en un seul endroit. Une seule décision peut être répartie entre un document, un commentaire sur une tâche, un compte rendu de réunion et un message de suivi dans le chat.

La recherche traditionnelle trouve chaque élément séparément et vous laisse le soin de réaliser les connexions.

La recherche approfondie fait ce travail à votre place. Elle récupère les informations pertinentes à partir de toutes les sources connectées : documents, tâches, chats, e-mails et même fichiers Google Drive ou OneDrive liés.

Et il ne se contente pas de dresser une liste de ces sources. Il les lit, identifie les points les plus importants et les rassemble en une seule réponse cohérente, rédigée dans un langage clair, avec des citations renvoyant au contenu original pour vérification. Découvrez ici un flux de travail connecté en action. 👇🏼

🔔 Rappel amical : la recherche approfondie ne fonctionne que si vos données sont de bonne qualité. Les documents obsolètes, les doublons et une organisation désordonnée produisent des résultats confus. Des audits réguliers du contenu et un logiciel de gestion des connaissances correctement configuré rendent la recherche utile.

À quoi peut servir la recherche approfondie ?

Les outils de recherche approfondie tels que Enterprise AI Search sont particulièrement efficaces lorsque la réponse que vous recherchez ne se trouve pas dans un seul fichier, mais est intégrée dans le travail de votre équipe.

Voici quelques exemples d'utilisation de la recherche approfondie 👇

1. Intégration des nouveaux employés

Les premières semaines dans un nouveau rôle donnent souvent l'impression d'être submergé d'informations. Vous n'avez pas besoin de donner aux nouvelles recrues une longue liste de liens et d'espérer qu'elles fassent la connexion entre les différents éléments.

Ils peuvent poser des questions de recherche simples.

📌 Exemple : Quelles sont nos bonnes pratiques pour organiser une réunion de lancement avec un client ?

La recherche approfondie consolide le modèle de réunion approuvé, met en évidence les exemples récents de lancements réussis et met en avant les conseils issus des discussions passées sur ce qui a bien fonctionné.

🏅 Résultat ? Les nouveaux membres de l'équipe sont plus rapidement opérationnels, car ils apprennent à partir de résultats concrets, et non à partir de dossiers obsolètes ou d'explications de seconde main.

👀 Le saviez-vous ? Lorsque les connaissances se trouvent principalement dans les discussions plutôt que dans la documentation, les organisations ont tendance à répéter les mêmes décisions tous les 12 à 18 mois, à mesure que les équipes changent.

2. Se préparer aux évaluations

Les évaluations de performance peuvent parfois se transformer en tests de mémoire. Les managers tentent de reconstituer des mois de travail à partir de notes éparses, de succès dont ils se souviennent à moitié et de toute documentation qui leur tombe sous la main.

La recherche approfondie change la donne. Un responsable peut poser des questions telles que :

Quelles ont été les principales contributions de cette personne au cours du dernier trimestre ?

Quels projets ont-ils menés ou débloqués ?

Quels commentaires ont-ils reçus au cours des tâches et des discussions ?

Le système synthétise les signaux provenant des tâches, des commentaires, des mises à jour de projet et de la documentation afin de présenter un résumé fondé de l'impact.

Évaluez les performances grâce à la recherche approfondie alimentée par l'IA via ClickUp Brain.

🏅 Résultat : les avis deviennent plus justes, plus fondés sur des preuves et ont une dépendance beaucoup plus faible au biais de récence.

👀 Le saviez-vous ? Les recherches scientifiques sur la recherche d'informations montrent que les gens reformulent plusieurs fois la même requête de recherche parce qu'ils ne savent pas comment la formuler « correctement ». Les systèmes qui interprètent l'intention réduisent ces allers-retours.

3. Audits de projet

Imaginons que vous rédigiez un rapport complet six mois après le lancement d'un produit. Le problème, c'est que personne ne se souvient pourquoi certaines décisions clés ont été prises.

Des lacunes sont susceptibles d'apparaître lorsque les audits reposent sur la mémoire. La recherche approfondie comble ces lacunes en reconstituant le parcours décisionnel du projet à travers les échéanciers, les dépendances et les discussions.

Les auditeurs et les chefs de projet peuvent poser des questions telles que :

Où le champ d'application a-t-il changé et qui l'a approuvé ?

Quelles dépendances ont causé des retards ou des retouches ?

Quels risques ont été identifiés mais jamais atténués ?

La recherche approfondie extrait des preuves à partir de l'historique des tâches, des changements de statut, des commentaires et des documents justificatifs afin de montrer comment le projet s'est réellement déroulé, et pas seulement comment il a été résumé.

🏅 Résultat : les audits de projet passent d'explications a posteriori à des informations étayées par des preuves que les équipes peuvent utiliser pour améliorer leurs prestations futures.

4. Retrouver les décisions passées et leur contexte

Les équipes se souviennent souvent de ce qui a été décidé, mais oublient pourquoi. Lorsque les questions refont surface des mois plus tard, le contexte est enfoui dans les notes de réunion, les commentaires et les discussions parallèles.

Grâce à la recherche approfondie, vous pouvez poser les questions suivantes :

Pourquoi avons-nous choisi cette approche ?

Quelles alternatives ont été discutées ?

Qui a approuvé la décision finale ?

Vous obtenez ainsi une vue consolidée du processus décisionnel.

Rendez chaque transcription de réunion, décision et discussion consultable grâce à ClickUp Brain.

🏅 Résultat : les équipes et les analystes de recherche avancent en toute confiance grâce à des informations à jour.

👀 Le saviez-vous ? Une étude Forrester a révélé que les employés consacrent jusqu'à 30 % de leur semaine de travail à la recherche d'informations. La recherche approfondie permet de remédier directement à cette perte de productivité.

Recherche approfondie ou recherche approfondie ?

La recherche approfondie est souvent confondue avec la recherche approfondie.

Bien sûr, les deux s'appuient sur l'IA, mais ils résolvent des problèmes très différents. Les principales différences sont les suivantes 👇

Aspect Recherche approfondie Recherche approfondie Objectif Extrayez les informations de vos applications et documents en connexion et obtenez une image claire de ce qui est déjà connu. Explorez un sujet en profondeur et générez de nouvelles idées, stratégies ou plans basés à la fois sur vos données et sur le contexte externe. Question principale « Quelles informations avons-nous déjà sur X ? » « Que devons-nous faire à propos de X ? » ou « Quelles sont les implications de X ? » État d'esprit des utilisateurs Vous souhaitez obtenir une réponse spécifique ou un résumé des données dont vous disposez. Vous souhaitez vous forger une opinion, planifier les prochaines étapes ou trouver de nouvelles approches. Exemple « Selon nos rapports, quelles ont été les trois principales raisons du taux de désabonnement des clients au cours du dernier trimestre ? » « Sur la base des tendances du marché et de nos données sur le taux de désabonnement, quelles nouvelles stratégies de fidélisation devrions-nous tester au cours du prochain trimestre ? » Résultat Une réponse directe qui renvoie vers des documents, des notes ou des rapports réels, indiquant précisément d'où proviennent les informations. Un résumé écrit, une liste d'idées ou un plan qui combine des données internes avec un contexte externe et suggère les prochaines actions à entreprendre. Portée des informations Limité à votre environnement de travail et aux applications liées telles que Salesforce. Utilise vos données internes ainsi que des connaissances IA plus larges et des informations publiques pour suggérer de nouvelles possibilités. Utilisé pour Se mettre à jour sur un projet Trouver des processus documentés Compiler des preuves pour des rapports Répondre à une question factuelle sur le travail effectué auparavant Réfléchir à des idées de campagneRédiger les sections d'un plan stratégiqueFormuler des hypothèses à testerTrouver de nouvelles opportunités de marché

En bref, une recherche approfondie vous permet d'obtenir ce que vous savez déjà, afin de ne pas perdre de temps à rechercher des faits. Une recherche approfondie vous aide à déterminer ce que vous devez faire en utilisant à la fois vos données et des sources en ligne.

Comment utiliser la recherche approfondie dans ClickUp

Maintenant que vous connaissez les capacités de la recherche approfondie, la question suivante est : comment l'utiliser dans votre flux de travail ?

Vous ne pouvez pas simplement l'activer et le désactiver. Elle fonctionne mieux lorsqu'elle fait partie des outils que votre équipe utilise déjà. Là où les projets, les documents, les discussions et les objectifs se rejoignent.

Découvrez ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde.

Elle intègre la recherche IA dans tous les aspects du travail, vous aidant à trouver des réponses et à agir sans quitter votre environnement de travail. Elle élimine la prolifération inutile des tâches en regroupant toutes vos activités sur une seule plateforme.

Ci-dessous, nous vous montrons comment 👀

Recherchez dans tous les recoins de votre travail

La recherche d'entreprise de ClickUp est conçue pour faire ressortir les réponses à partir de tout ce sur quoi votre équipe travaille.

Il effectue des recherches dans :

Ressources et objets ClickUp , y compris les tâches, les documents, les Tableaux blancs, les tableaux de bord, le chat, les Espaces, les dossiers, les listes et les pièces jointes.

Objets d'intégration tiers, tels que des documents, des sources Web, des feuilles de calcul, des diapositives, des fichiers PDF et des dossiers provenant d'outils en connexion que vous utilisez au quotidien.

Ce qui est indexé dépend de l'accès. Si l'utilisateur qui configure une connexion peut voir les données dans un outil connecté et qu'il s'agit d'un type d'objet pris en charge, celles-ci deviennent consultables. Cela garantit que les résultats restent précis, conformes aux permissions et pertinents.

Voici comment cela vous facilite la vie. 😎

Comme tout votre travail se trouve déjà dans ClickUp, Enterprise Search offre une recherche approfondie et une visibilité en temps réel sur l'ensemble de votre environnement de travail.

Éliminez le temps perdu lié à la prolifération des tâches grâce à la recherche IA d'entreprise de ClickUp.

Voici comment l'utiliser 👇

Dans la barre d'outils ClickUp, ouvrez ClickUp AI.

Dans la section Recherche du modèle, effectuez la sélection de Recherche approfondie.

Tapez votre question complexe en langage naturel et appuyez sur Entrée.

Trouvez les informations difficiles à localiser dans l'ensemble de vos environnements de travail grâce à ClickUp Enterprise AI Search.

Ensuite, vous pouvez également effectuer les actions suivantes 👇

Copier : copiez le texte pour le coller manuellement à un autre emplacement. Vous pouvez également copier manuellement n'importe quelle partie du texte généré.

Créer une tâche : Créez une tâche à partir de la réponse.

Créer un document : créez un document Doc ou PDF à partir de la réponse.

Réessayez : cette sélection génère une réponse légèrement différente.

J'aime ou je n'aime pas : votez pour ou contre la réponse afin de nous aider à améliorer ClickUp AI.

Obtenez des réponses riches en contexte à vos questions.

ClickUp Brain a été conçu pour éliminer la prolifération de l'IA en intégrant directement l'intelligence dans vos flux de travail.

Cette IA contextuelle comprend votre travail, vos outils, les données de votre entreprise et votre contexte.

Ainsi, lorsque vous demandez à BrainGPT « Qu'est-ce qui freine ce projet ? », vous obtenez les obstacles liés aux tâches réelles, aux données pertinentes, aux dépendances et aux propriétaires.

Analysez des données complexes provenant de plusieurs sources de données

Brain unifie plusieurs modèles d'IA externes et sources de données, agissant comme une couche d'orchestration.

Vous n'avez plus besoin de passer de ChatGPT à Claude, Gemini et différents lecteurs pour accéder à différentes fonctionnalités. Il sélectionne le modèle adapté à la tâche tout en basant chaque réponse sur les données de votre environnement de travail.

Accédez à plusieurs modèles d'IA dans votre environnement de travail.

Effectuez des recherches à l'aide de la voix

La saisie au clavier n'est pas toujours le moyen le plus rapide de rechercher des informations, en particulier lorsque des idées surgissent au milieu d'une réunion ou pendant la révision d'un travail.

La fonction Talk to Text de ClickUp vous permet d'effectuer des recherches et de poser des questions à l'aide de votre voix, sans interrompre votre flux de travail.

Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT.

Vous pouvez parler naturellement, et BrainGPT convertit votre saisie en une requête contextuelle qui effectue des recherches dans les tâches, les documents, les discussions et les données connectées.

💡 Conseil de pro : encouragez vos équipes à considérer la recherche comme une mémoire partagée. Apprenez-leur à ajouter des étiquettes, à mettre à jour les titres et à contribuer aux FAQ afin que le système continue de s'améliorer. La recherche n'est aussi intelligente que les personnes qui l'alimentent.

🚀 Avantage ClickUp : les super agents ClickUp franchissent une étape supplémentaire dans la recherche approfondie, passant de la recherche de réponses à la prise de mesures. Les super agents peuvent : Surveillez vos environnements de travail en continu

Détectez les tendances, les risques ou les informations manquantes.

Déclenchez des actions en plusieurs étapes en fonction de ce qu'ils trouvent. Exemple : un super agent peut surveiller les projets bloqués, les approbations manquantes ou les obstacles non résolus, puis les signaler automatiquement ou prendre des mesures prédéfinies. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les Super Agents 👇

Bonnes pratiques en matière de recherche approfondie pour les équipes

Pour tirer le meilleur parti de la recherche d'entreprise basée sur l'IA, suivez ces bonnes pratiques ⭐

1. Concentrez-vous sur les bonnes questions

La recherche approfondie est particulièrement efficace dans les grands environnements de travail contenant beaucoup de données et pour les recherches complexes en plusieurs étapes. Si vous avez besoin d'un seul fichier ou si vous avez une question simple et spécifique à un emplacement, il sera plus rapide d'utiliser l'invite IA standard ou un filtre d'emplacement.

N'oubliez pas que la recherche approfondie fonctionne mieux lorsque les décisions, les mises à jour et les résultats sont documentés là où le travail est réellement effectué. Plus votre système d'enregistrement est clair, plus vos réponses seront précises.

2. Posez des questions naturelles

Formulez votre recherche comme vous le feriez auprès d'un collègue qui connaît bien le travail.

❌ Saisir « budget T3 »

✅ Essayez « Quelles sont les trois raisons qui ont motivé la réaffectation du budget du troisième trimestre pour l'équipe marketing ? »

Plus vous fournissez de contexte, meilleure sera la réponse.

3. Suivez les suivis

Lorsque la recherche approfondie suggère des questions complémentaires, utilisez-les. Elles vous aident à affiner votre recherche sans avoir à recommencer depuis le début, ce qui vous permet d'approfondir votre recherche et d'obtenir une vue d'ensemble complète.

4. Vérifier et agir

Vérifiez les sources trouvées par la recherche approfondie pour vous assurer qu'elles sont pertinentes et exactes. Ensuite, agissez en fonction des informations obtenues en créant une tâche, en commençant un document ou en prenant une note.

5. Spécifiez les exclusions

Si certaines informations ne vous sont pas utiles, demandez à Deep Search de les ignorer.

📌 Exemple : « Exclure les tâches marketing » ou « Source de données de 2023 à 2025 » permet d'obtenir des résultats de recherche pertinents.

6. Mentionnez le format de sortie

Si vous avez besoin d'une liste, d'un résumé ou d'un ordre de priorité, demandez-le. Cela peut inclure, par exemple, « Énumérez les cinq risques les plus élevés du projet, classés par gravité ». Cela permet de gagner du temps et facilite l'exploitation des résultats de recherche.

7. Résumez les contenus longs

Si les résultats comprennent des documents ou des fils de discussion longs, demandez à ClickUp BrainGPT de les résumer. Cela vous fera gagner du temps, vous permettra de ne manquer aucun détail important et vous aidera à vous concentrer sur votre travail au lieu de tout lire vous-même.

🔔 Rappel amical : vous n'avez pas toujours besoin d'effectuer une recherche complète et approfondie dans tout votre environnement de travail. ClickUp vous permet d'utiliser l'IA depuis n'importe où (directement dans une tâche, un document, un commentaire ou un espace) lorsque votre question est liée à un travail spécifique. Cette IA basée sur l'emplacement adapte automatiquement la question à l'élément que vous consultez, afin que les réponses restent pertinentes et plus rapides. Posez une question à l'IA depuis n'importe quel endroit de votre environnement de travail. Utilisez cette fonctionnalité dans les cas suivants : Vous examinez une tâche et souhaitez obtenir des informations contextuelles sur son historique ou les obstacles qui l'ont bloquée.

Vous êtes dans un document et avez besoin d'éclaircissements ou d'un résumé.

Vous souhaitez obtenir des informations relatives à un projet spécifique, et non à l'ensemble de l'environnement de travail. La recherche approfondie facilite la découverte entre les environnements de travail. L'IA basée sur l'emplacement est plus efficace lorsque le contexte est déjà clair et que vous avez simplement besoin de réponses.

Limites de la recherche approfondie à prendre en compte

Voici quelques limites importantes de la recherche approfondie que vous devez connaître :

1. Permissions d'accès appropriées

ClickUp Enterprise AI Search ne voit que ce qu'il a la permission de voir. Les dossiers privés, les espaces ou les applications connectées n'apparaîtront pas, sauf si vous en autorisez l'accès. Cela garantit la sécurité de vos données, mais signifie également que certaines réponses peuvent ne pas apparaître si elles se trouvent dans des zones restreintes.

2. Qualité des données

La recherche approfondie ne peut fonctionner qu'avec des fichiers et des dossiers organisés. Cela signifie qu'elle ne peut pas lire les données silencieuses, c'est-à-dire les informations contenues dans des outils non connectés, des fichiers locaux ou des discussions. Les tâches sans titre, les documents vagues ou les décisions cachées dans les chats rendent également plus difficile pour la recherche approfondie de relier les points.

3. Jugement humain requis

La recherche approfondie effectue une recherche dans la base de connaissances, affiche les sources et suggère des connexions, mais elle ne prend pas de décisions. Vous et votre équipe restez responsables de l'interprétation des résultats et de la mise en œuvre des mesures qui s'imposent.

4. Portée et performances des requêtes

Les requêtes complexes peuvent prendre plus de temps, car la recherche approfondie effectue un scan en profondeur. Résumer tout ce qui concerne l'identité de votre marque prendra plus de temps que d'examiner les priorités de la semaine pour une équipe. Pour des recherches rapides, la recherche standard ou le chat IA peuvent être l'option la plus rapide.

5. Vérification des sources

L'IA peut parfois générer des informations plausibles mais incorrectes. ClickUp Deep Search réduit ce risque en ancrant les réponses dans votre environnement de travail et en affichant les liens vers les sources. Cependant, vérifiez toujours ces sources pour vous assurer que les informations sont exactes.

L'avenir de la recherche approfondie

La recherche approfondie est déjà en train de changer la façon dont les équipes récupèrent les informations, mais ce n'est qu'un début. Voici où cela mène :

1. Soyez plus prévoyant et plus attentif au contexte

La recherche approfondie comprendra votre rôle, vos tâches, votre Calendrier et l'étape de votre projet. Elle trouvera les documents pertinents, vous rappellera les décisions passées et signalera les conflits potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

2. Effectuez l'automatisation de la recherche de réponses et de la création de rapports

Vous pouvez générer automatiquement un brief de projet basé sur du travail similaire antérieur ou obtenir un rapport de statut hebdomadaire à partir des mises à jour des tâches, du sentiment des discussions et des modifications apportées aux documents, le tout à partir d'une seule invite.

3. Déclenchez des actions, pas seulement des réponses

La recherche approfondie pourrait commencer à suggérer des actions, et pas seulement afficher les résultats les plus pertinents. Par exemple, elle pourrait signaler une approbation client en attente, proposer d'envoyer un rappel, ajuster l'échéancier et informer l'équipe en un seul clic.

4. Personnalisez les connaissances pour chaque rôle

Au lieu d'une barre de recherche générique, la recherche approfondie apprendra vos habitudes et celles de votre équipe afin de vous fournir uniquement les informations que vous jugez importantes. Par exemple, si vous êtes un spécialiste du marketing, elle pourrait attirer votre attention sur les nouvelles données de performance d'une campagne.

5. Connectez le travail entre les plateformes et les équipes

La recherche approfondie fonctionne sur plusieurs plateformes et environnements de travail autorisés, ce qui facilite la recherche des informations pertinentes, quel que soit leur emplacement.

Trouvez les réponses cachées dans votre travail grâce à la recherche approfondie ClickUp.

La recherche d'informations au travail ne doit pas nécessairement vous ralentir.

La perte de productivité et les retards dans la prise de décision sont les conséquences d'informations cloisonnées et d'un contexte dispersé.

La recherche d'entreprise de ClickUp comprend le contexte, les tâches complexes et la manière dont les connaissances circulent dans le cadre du travail réel. Au lieu d'obliger les équipes à fouiller dans les dossiers, les chats et les tableaux de bord, elle fait apparaître des réponses fondées sur les tâches, les documents, les discussions et les outils connectés.

Si vous souhaitez cesser de fouiller dans votre travail et commencer à lui demander ce que vous avez besoin de savoir, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp. Trouvez les réponses déjà cachées dans votre travail.