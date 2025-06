Comment simplifier le processus de recherche marketing pour réussir

Netflix reste très intéressé par ce que vous regardez sur sa plateforme.

Son équipe Consumer Insight envoie des sondages, analyse les discussions sur les réseaux sociaux, mène des entretiens avec les utilisateurs et mesure même les réactions physiques (biométriques) du public afin de comprendre comment il réagit au contenu.

En étudiant ces données, ils évaluent ce que les gens aiment et pourquoi. L'objectif est d'améliorer l'expérience Netflix de chacun et de garder une longueur d'avance sur les autres plateformes de streaming.

Vous pouvez également le faire pour votre entreprise et devenir un favori des consommateurs ou devancer vos concurrents, voire les deux !

Lisez cet article de blog et découvrez le processus d'étude de marché, comment organiser votre processus de planification marketing et ce qui peut arriver si vous ne le faites pas.

⏰Résumé en 60 secondes La recherche marketing consiste à collecter et analyser systématiquement des données afin d'obtenir des informations sur les tendances du marché, les comportements des clients et la dynamique du secteur, ce qui permet de prendre des décisions éclairées

C'est essentiel pour comprendre les marchés cibles, réduire les risques, identifier les opportunités, améliorer les stratégies, rester compétitif et garantir la satisfaction des clients

Pour commencer à mener des études de marché efficaces, identifiez les problèmes ou opportunités clés, tels que la compréhension des préférences des clients ou l'évaluation de la fidélité à la marque, et définissez des objectifs de recherche clairs

Ensuite , définissez vos méthodes de recherche (recherche primaire ou secondaire), déterminez le public cible, établissez un échéancier et un budget, et choisissez vos outils de collecte de données

Utilisez des outils tels que les formulaires ClickUp pour recueillir les réponses aux sondages et les commentaires, afin de vous assurer que les données sont pertinentes et exploitables

Visualisez les tendances des données, créez des rapports et partagez vos conclusions avec les parties prenantes pour plus de transparence et d'efficacité. ClickUp Dashboards est un excellent outil pour cela

Enfin, appliquez les informations obtenues pour affiner vos stratégies marketing, valider le développement de fonctionnalités et prendre des décisions basées sur les données

Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus, traitez les problèmes tels que la dispersion des données, la surcharge de données, les biais et l'évolution des questions de recherche à l'aide de solutions intégrées

Tirez parti du modèle d'étude de marché de ClickUp et de ses fonctionnalités basées sur l'IA pour rationaliser les flux de travail de recherche, automatiser les tâches et améliorer la collaboration

Qu'est-ce que la recherche marketing ?

La recherche marketing consiste à collecter, analyser et interpréter systématiquement des données afin d'obtenir des informations sur les tendances du marché, les comportements des clients, les concurrents et la dynamique du secteur. Elle aide les entreprises à comprendre leur public cible, à identifier les opportunités, à résoudre les problèmes et à prendre des décisions éclairées et fondées sur des données.

En bref, le processus de recherche marketing fonctionne comme suit : Définissez le problème ou l'objet

Concevez un processus de recherche et un forfait

Recueillez des données à partir de sondages en ligne, d'entretiens, de groupes de discussion ou d'autres outils de recherche

Analysez les données recueillies au cours du processus de recherche

Appliquez ces connaissances pour créer une stratégie marketing

Pourquoi la recherche marketing est-elle essentielle ?

Imaginez que vous ouvrez un café. Une étude de marché vous aiderait à déterminer où se trouvent vos clients cibles amateurs de café et ce qu'ils sont prêts à payer pour leur café. Elle fournit aux entreprises les connaissances et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées, réduire les risques et tirer parti des opportunités.

Voici pourquoi c'est important :

Comprendre le marché cible : Recueillez des données sur les perceptions, les préférences, les points faibles et les comportements des clients, puis adaptez votre produit ou service à leurs besoins

Réduire les risques pour votre entreprise : Minimisez les risques en analysant les données avant de lancer un nouveau produit, de pénétrer un nouveau marché ou de changer de stratégie

Identifier les opportunités du marché : Recherchez et découvrez les tendances, les lacunes et les opportunités du marché pour prendre de meilleures décisions commerciales

Améliorer les stratégies marketing : Affinez votre Affinez votre forfait et vos stratégies marketing grâce à des méthodes de collecte de données précises pour un meilleur engagement, un ciblage plus efficace et un meilleur retour sur investissement

Rester compétitif : Restez informé de vos concurrents, des technologies émergentes et de l'évolution des préférences des clients afin de maintenir votre position sur le marché

Satisfaction client prometteuse : Suivez les commentaires et les niveaux de satisfaction des clients afin d'apporter les ajustements nécessaires et d'améliorer l'expérience globale

Comment simplifier le processus d'étude marketing

Selon 85 % des personnes interrogées, les sondages en ligne sont l'une des méthodes de recherche quantitative les plus utilisées. Pour le processus de recherche qualitative, les entretiens approfondis en ligne avec webcam (34 %) et les groupes de discussion en ligne avec webcam (28 %) sont très populaires.

Alors que les spécialistes des études de marché s'appuient traditionnellement sur des outils distincts pour la gestion de projet, la collecte de données et l'analyse, ClickUp regroupe ces processus dans un environnement de travail unifié.

Créez et exécutez vos plans marketing avec le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp

Le logiciel de gestion de projets marketing de ClickUp vous permet d'héberger des flux de travail de recherche de données qualitatives et quantitatives sur une seule plateforme. Il s'étend également à l'analyse des données et à la création de rapports. Il combine la planification de campagnes, la génération de contenu alimentée par l'IA, des environnements de travail collaboratifs et des tableaux de bord analytiques pour optimiser vos processus marketing, sans avoir à recourir à des outils disparates et dispersés.

Notre mentalité est la suivante : « Si ce n'est pas dans ClickUp, ça n'existe pas. » Aujourd'hui, il est donc essentiel que chaque activité marketing soit saisie dans ClickUp, où elle sera visible par toutes les parties prenantes.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à neuf plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Comprenons comment créer un processus d'étude de marché en cinq étapes (et où ClickUp peut vous aider) :

Étape 1 : Définissez le problème ou l'opportunité

👀 Le saviez-vous ? Coca-Cola a changé sa formule vieille de 99 ans en 1985, dépensant environ 34,6 millions de dollars pour sa stratégie de marketing et de promotion. Cependant, l'entreprise n'a pas tenu compte de la connexion émotionnelle des clients à la marque, ce qui a entraîné des critiques extrêmement négatives et l'a contrainte à revenir à la formule classique en moins de deux mois.

Mener des études de marché au-delà des simples préférences gustatives et tenir compte de la fidélité à la marque (connexions émotionnelles) aurait pu leur éviter cette situation. La marque n'a pas compris son public cible et son attachement à la formule classique, ce qui a conduit à l'éloignement des clients.

Pour éviter de répéter l'erreur de Coca-Cola, posez-vous ces trois questions et définissez l'objet de la recherche :

1. Quel est mon plus grand point faible ?

Analysez les limites de votre entreprise. Vous devez identifier les domaines clés qui affectent les performances de la marque et qui sont à l'origine des lacunes afin de mieux les comprendre.

2. L'argent que je perds à cause de ces limites en vaut-il la peine ?

Réaliser une étude de marché peut coûter cher. Estimez vos pertes et déterminez si vous devez investir dans une étude approfondie de la performance de votre marque, de l'analyse de vos concurrents, de votre public cible, etc.

3. Quel résultat attends-tu de cette étude ?

Clarifiez votre objectif final. Que vous souhaitiez améliorer un processus, lancer un nouveau produit, modifier vos stratégies de tarification ou faire autre chose, planifiez les résultats que vous souhaitez obtenir.

Étape 2 : Développez votre forfait de recherche marketing

Après avoir défini l'objet de votre recherche, il est temps d'esquisser votre forfait d'étude de marché. Décomposons le processus en quatre étapes :

1. Identifiez les méthodes de recherche

Décidez comment vous souhaitez collecter les données. Il peut s'agir d'une recherche exploratoire (comprendre un problème indéfini) ou d'une recherche concluante (résoudre un problème identifié).

Adoptez ces deux méthodes ou choisissez celle qui vous convient le mieux :

Recherche primaire : collectez de nouvelles données via des sondages, des entretiens, des groupes de discussion ou des observations

Recherche secondaire : utilisez les données existantes telles que les rapports sectoriels, les études de marché et les analyses de la concurrence

💡Conseil de pro : Il est préférable de commencer par des données secondaires pour obtenir un aperçu et identifier les tendances du marché, puis de poursuivre avec des recherches primaires pour obtenir des informations spécifiques. Les résultats de recherche les plus efficaces combinent les deux méthodes.

2. Définissez votre public cible

Précisez qui vous recherchez et si vous souhaitez élargir votre clientèle.

Facteurs clés : données démographiques (âge, sexe, revenu), emplacement, comportement d'achat ou préférences

Exemple : Lors du lancement d'un nouveau produit de soin pour la peau indienne, définissez le sexe, la tranche de revenus, les préoccupations cutanées, etc. de votre cible afin que votre offre corresponde au public visé.

3. Planifiez un échéancier et un budget

Divisez votre forfait en phases et fixez des délais clairs pour la collecte, l'analyse et la mise en œuvre des données.

Allouez à l'avance le budget nécessaire aux outils logiciels (le cas échéant), aux incitations pour les participants et aux applications de recherche tierces.

Concevez un ensemble d'outils pour préparer votre rapport d'étude de marché. Vous pouvez activer/désactiver plusieurs logiciels ou recourir à des modèles d'études de marché et simplifier le processus en automatisant les flux de travail complexes.

Par exemple, le modèle ClickUp Market Research est conçu pour les entreprises de toutes tailles. Ses fonctionnalités, telles que le suivi des tâches, les flux de travail automatisés et les vues personnalisées, vous aident à collecter, organiser et analyser les données du marché.

Que vous identifiiez les besoins de vos clients, évaluiez vos concurrents ou planifiiez le lancement d'un produit, il organise chaque étape, vous fait gagner du temps et augmente votre productivité.

Télécharger ce modèle Simplifiez tous les aspects de la recherche marketing et prenez des décisions basées sur les données grâce au modèle ClickUp Market Research

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Organisez toutes vos données d'études de marché, telles que les réponses aux sondages, les commentaires des clients et l'analyse de la concurrence, en un seul endroit

Utilisez des champs personnalisés tels que « Type d'étude de marché » et « Technique de collecte de données » pour classer vos données afin de les retrouver et les filtrer facilement

Décomposez les projets de recherche complexes en tâches gérables et attribuez-les aux membres de l'équipe

Configurez les automatisations ClickUp pour envoyer des sondages et des rappels, ce qui vous permettra de gagner du temps tout en garantissant une couverture complète

Préparez des rapports détaillés résumant les résultats de la recherche et les stratégies exploitables

Étape 3 : Recueillir les données et informations pertinentes

Les entreprises recueillent des données démographiques sur leurs clients, leurs préférences, leurs comportements d'achat et les tendances du marché afin d'obtenir les informations nécessaires pour prendre des décisions fondées sur des données et affiner leurs stratégies.

Les formulaires ClickUp offrent un moyen structuré et personnalisable de recueillir les réponses aux sondages, les commentaires et autres données, garantissant ainsi que les informations que vous collectez sont pertinentes et exploitables.

Utilisez la logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp pour organiser les commentaires internes

Avec les formulaires, vous pouvez :

Convertissez les réponses en tâches : transformez automatiquement les envois de formulaires en tâches exploitables dans le cadre de flux de travail

Utilisez la logique conditionnelle : adaptez vos formulaires pour les sondages, les commentaires ou les demandes grâce à la logique conditionnelle pour une collecte de données précise

Gérez les transferts : attribuez directement les tâches aux équipes concernées en fonction des informations saisies dans le formulaire

Activez la capture dynamique des données : utilisez la logique conditionnelle pour adapter les questions et garantir des réponses précises et pertinentes

gagnez du temps grâce à l'automatisation* : automatisez la distribution des données et la création des tâches pour réduire le travail manuel

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain — la solution d'IA de ClickUp* — pour créer des questions de sondage ciblées en analysant les données contextuelles issues des tâches, des documents et des connaissances historiques de l'entreprise stockées dans ClickUp.

Utilisez ClickUp Brain pour générer des questions de sondage afin de connaître les préférences des clients, les tendances du marché, et plus encore

Il peut élaborer des questions de sondage pour recueillir des commentaires sur les préférences des clients, leurs points faibles ou leurs demandes de fonctionnalités. Il peut également résumer les réponses, mettre en évidence les tendances clés et suggérer des informations exploitables, améliorant ainsi la prise de décision pour les équipes chargées du développement de produits, du marketing ou de l'expérience client.

En bref, ClickUp Brain réduit les efforts manuels et le temps consacré à la préparation des sondages et à l'analyse des données.

Découvrez les nombreuses façons dont l'IA peut améliorer vos efforts marketing dans notre courte vidéo explicative :

🧠 Fait amusant : Lorsque les gens ont reçu le même vin avec des étiquettes de prix différentes, leur cerveau a montré plus de plaisir à boire la version chère, même si le vin lui-même était le même ! Les entreprises peuvent concevoir de meilleurs produits et campagnes marketing en se basant sur le fonctionnement du cerveau, et pas seulement sur ce que les gens disent aimer. C'est pourquoi la psychologie joue un rôle si important dans le marketing !

Étape 4 : Analysez les données et présentez vos conclusions dans un rapport

Après avoir collecté les données, l'étape cruciale suivante consiste à les analyser afin d'en extraire des informations exploitables et de présenter vos conclusions. Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez transformer des données brutes en informations visuelles et créer des rapports de recherche marketing personnalisables à partager avec les parties prenantes.

Créez un tableau de bord ClickUp pour visualiser les indicateurs sans confusion

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour :

Créez des diagrammes, des graphiques et des cartes sur mesure pour afficher les tendances des données, le statut des tâches et l'état d'avancement des projets

Création de tableaux de bord marketing qui mesurent les performances des campagnes ou de tableaux de bord CRM pour analyser la segmentation de la clientèle et les risques de perte de clients

Partagez vos résultats avec les parties prenantes ou vos clients via des portails clients, en garantissant transparence et efficacité

Posez des questions telles que « Quelles tendances se dégagent des commentaires des clients ? » et obtenez des réponses instantanées et contextualisées grâce à l'IA sur des tableaux de bord

Suivi des indicateurs clés de performance et mesure de l'impact des changements apportés à la suite des études au fil du temps

Étape 5 : Mettez votre recherche en action

Duolingo combine des recherches qualitatives sur les utilisateurs avec des données quantitatives pour valider le développement de ses fonctionnalités. L'entreprise recueille des commentaires en interne en tenant compte de l'utilisation quotidienne et des habitudes d'engagement de l'équipe (également appelée « Duos »). Elle mène ensuite des recherches approfondies sur les nouvelles fonctionnalités et surveille les réactions des utilisateurs via des plateformes telles que Reddit et Twitter.

Il mène également des expériences de mise en attente à long terme (sur trois mois), en proposant des fonctionnalités à la plupart des utilisateurs tout en conservant un groupe de contrôle. Cela leur permet de mesurer l'impact à long terme des fonctionnalités sociales.

Cela vous semble être beaucoup d'analyse ?

Vous pouvez l'automatiser avec ClickUp Brain ! C'est un outil fantastique pour générer des informations à partir de vos données existantes.

Réalisez des analyses de marché, de secteur et de la concurrence à l'aide de ClickUp Brain

Cela vous aide à :

Obtenez des réponses instantanées à des questions spécifiques sur des tâches de recherche, des documents ou des ensembles de données grâce à un système de questions-réponses alimenté par l'IA

Créez des tableaux, des modèles et des vues personnalisées, permettant aux équipes marketing de visualiser leurs données d'une manière qui leur convient

Rédigez des rapports de marché détaillés avec vérification orthographique intégrée en organisant vos idées, en rédigeant des résumés ou en effectuant des analyses concurrentielles (veillez à vérifier les données, car l'IA peut faire des erreurs !)

Pour une solution encore plus rapide, essayez le modèle d'analyse de marché ClickUp et mettez en œuvre vos conclusions clés pour prendre des décisions basées sur des données.

Le modèle améliore la collaboration et l'exécution en vous permettant d'attribuer des tâches aux bons membres de l'équipe, de mettre à jour les statuts d'avancement tels que « analyse », « achevé » ou « nouvelle entrée », et d'utiliser des fonctionnalités telles que le suivi du temps et les champs personnalisés.

Avec ClickUp, nous pouvons montrer ce qui s'est passé avec nos initiatives marketing dans une vue régionale ou une vue campagne. Cela inclut l'examen des types d'activités que nous menons et l'étape du funnel à laquelle nous les avons étiquetées. De cette façon, la direction peut facilement se mettre au courant du statut d'un projet.

🧠 Anecdote : Lancé en 2014, Google Glass a été retiré du marché un an plus tard en raison de problèmes de confidentialité et de son prix élevé (1 500 dollars). Malgré un retour en 2017 en tant qu'outil d'entreprise pour les industries manufacturières, il a été abandonné à nouveau en 2023. Même les idées les plus ambitieuses peuvent échouer si elles ne sont pas adaptées au marché !

Bonnes pratiques en matière d'études de marché

Suivez ces cinq bonnes pratiques supplémentaires pour simplifier votre forfait de projet marketing et réaliser des études de marché efficaces :

1. Définissez vos objectifs

Commencez par définir des objectifs spécifiques et mesurables qui s'inscrivent directement dans votre stratégie marketing globale.

Par exemple, au lieu d'un objectif vague tel que « comprendre les préférences des clients », fixez-vous un objectif précis tel que « identifier les trois principales fonctionnalités que les clients attendent d'un nouveau produit ». Cela vous aidera à orienter vos efforts de recherche et à vous assurer que vous recueillez des informations pertinentes et exploitables.

2. Choisissez vos méthodes de recherche

Sélectionnez des méthodes de recherche en fonction de vos objectifs. Utilisez la recherche primaire (comme l'envoi de sondages à vos clients actuels ou la réalisation d'entretiens approfondis avec des prospects) pour recueillir des commentaires directs sur vos produits.

Combinez cela avec des recherches secondaires (comme l'examen de rapports sectoriels ou l'analyse des avis sur la concurrence) afin d'identifier les tendances et les lacunes du marché, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure compréhension globale.

3. Choisissez votre public cible

Concentrez-vous sur un segment de clientèle compatible afin de garantir la pertinence de vos données. Définissez précisément les personnes auprès desquelles vous collectez des données.

Au lieu de mener une recherche générale, concentrez-vous sur un segment de clientèle ciblé, comme les « mères âgées de 25 à 40 ans ayant des enfants de moins de 10 ans vivant en milieu urbain », si vous testez un produit destiné aux parents. Vous vous assurez ainsi que les données que vous recueillez sont très pertinentes pour le produit ou le service que vous commercialisez.

4. Posez des questions plus claires

Concevez des questions de recherche impartiales et pertinentes pour obtenir des données utiles. Au lieu de demander « Aimez-vous notre produit ? », demandez « Quelle fonctionnalité aimeriez-vous que notre produit ait ? »

Cette question plus spécifique permet de mettre en évidence les points faibles précis et vous fournit des données sur lesquelles vous pouvez agir. Évitez les questions suggestives qui pourraient fausser vos résultats.

Assurez-vous de la fiabilité de vos recherches en recoupant vos résultats avec au moins deux ou trois sources. Par exemple, si un sondage indique que 40 % des utilisateurs souhaitent une application mobile, validez cette information en consultant les forums en ligne, les commentaires sur les réseaux sociaux et les applications concurrentes afin de vérifier si cette demande est cohérente sur plusieurs points de contact.

Réaliser un test pilote avec un petit groupe avant de déployer vos efforts à plus grande échelle permet également de vérifier que les données sont exploitables et alignées sur vos objectifs

Les défis du processus d'étude marketing

Avant de vous lancer avec enthousiasme dans la planification de votre processus de recherche marketing, tenez compte de ces cinq limites et de leurs solutions afin de commercialiser votre produit ou service sans contretemps !

La recherche sur différents segments de marché nécessite souvent d'accéder à plusieurs sources de données dispersées sur diverses plateformes, ce qui entraîne des inefficacités.

Notez tous les logiciels utilisés et leurs fonctions ou utilisez ClickUp, l'application qui combine gestion de projet, partage des connaissances, communication par chat, automatisation basée sur l'IA et recherche. Travaillez plus intelligemment et restez organisé !

2. Surcharge de données

Organiser les données collectées en informations exploitables peut s'avérer fastidieux. Des erreurs peuvent survenir, vous invitant à perdre des informations cruciales.

Si les mots sur papier ou dans des documents peuvent être source de confusion et de frustration, la visualisation des données peut changer la donne. Organiser les indicateurs clés et les tendances à l'aide des tableaux de bord ClickUp peut vous aider à filtrer les données trop nombreuses et à vous concentrer sur les informations pertinentes.

3. Biais dans les données primaires et secondaires

Les biais dans les études de marché proviennent souvent d'une dépendance à des données ou des sources limitées.

Diversifiez vos méthodes et sources de collecte de données tout en validant vos résultats de manière croisée. Par exemple, les entreprises doivent combiner des données quantitatives (chiffres d'affaires, tendances du marché) avec des informations qualitatives (entretiens avec les clients, analyse de la concurrence). Elles doivent comprendre à la fois les données démographiques de leur cible et les activités de leurs concurrents afin d'éviter les perspectives trop étroites.

Les équipes marketing et commerciales doivent également partager leurs connaissances plutôt que de travailler indépendamment, renforçant ainsi la stratégie de communication marketing de l'entreprise. Cette collaboration permet d'identifier et de corriger les biais potentiels dans leur compréhension du marché.

4. La question de recherche n'est jamais statique

Quelle que soit la qualité de votre produit ou service, les ventes peuvent stagner et se réduire à un fil. Cela s'explique par le fait que le marché évolue chaque jour, avec de nouveaux concurrents et de nouveaux défis. Votre équipe commerciale ou toute autre personne ne peut pas être vigilante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les entreprises doivent mettre en place des boucles de suivi et de retour d'information où les données commerciales et les réactions du marché alimentent et affinent les questions de recherche.

Par exemple, supposons que les premières recherches révèlent une baisse des ventes dans un groupe démographique particulier. Dans ce cas, la question de recherche devrait évoluer de « Pourquoi les ventes sont-elles en baisse ? » à des questions plus spécifiques telles que « Qu'est-ce qui a changé dans le comportement d'achat de ce groupe démographique ? » ou « Comment leurs besoins ont-ils évolué ? ».

👀Le saviez-vous ? Environ 1 entreprise sur 4 ne dispose pas d'une stratégie d'étude de marché prête à l'emploi.

Identifiez et comblez les lacunes du marché avec ClickUp

Le processus d'étude de marché est la colonne vertébrale de la prise de décision éclairée et des stratégies de croissance. Il vous aide à comprendre les besoins des clients, à évaluer la concurrence et à identifier les tendances du marché, garantissant ainsi que vos efforts s'alignent sur les bonnes informations.

La bonne nouvelle, c'est que simplifier vos études de marché est facile grâce aux outils et modèles intuitifs de ClickUp. Avec ClickUp, vous pouvez rester organisé, suivre la progression de vos initiatives de recherche et analyser rapidement les données afin d'adapter et d'améliorer vos stratégies.

Alors, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et essayez-le par vous-même.