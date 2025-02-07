les 10 meilleurs outils d'IA pour la rédaction technique en 2025

Avec l'essor des outils de rédaction technique basés sur l'IA, même les rédacteurs ayant peu ou pas d'expérience en programmation ou en logiciels font leur entrée dans ce champ et prospèrent. Ces outils aident les non-techniciens à créer un contenu de qualité et attrayant pour la documentation technique, les manuels d'utilisation et même les extraits de code.

Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Aujourd'hui, les rédacteurs techniques doivent également s'assurer que leur travail reste humain, vérifié et parfaitement aligné sur le ton et le style de leur marque.

Ainsi, lorsque vous choisissez un outil d'IA pour la rédaction technique, optez pour un outil qui vous aide à vérifier les faits, à maintenir la cohérence et à rédiger dans un style qui correspond à votre public cible.

Dans cet article, nous avons fait le travail pour vous et avons sélectionné une liste d'outils conçus pour vous aider à exceller dans vos processus de rédaction de contenu technique.

La rédaction technique peut souvent s'avérer difficile, en particulier pour les technologies émergentes qui ne sont pas très bien documentées.

Les rédacteurs de contenu doivent donc choisir avec soin un outil d'IA qui les aide à améliorer leur processus de rédaction technique et qui fournit (principalement) des informations factuelles. Voici ce qu'il faut rechercher :

Augmenter la productivité : les assistants de rédaction IA (ou outils d'IA) peuvent aider à synthétiser plus de 100 pages de documentation en une heure ou à créer un brouillon de guide utilisateur en moins de deux jours, ce qui permet de gagner du temps tout en maintenant la qualité

Amélioration de la collaboration : des fonctionnalités telles que l'attribution des rôles, la gestion des permissions et la collecte des commentaires des experts rationalisent le travail d'équipe pour les manuels ou la documentation complexes

Maintenir la cohérence et l'alignement de la marque : garantit que chaque brouillon est conforme à la voix de votre marque, qu'elle soit professionnelle, accessible ou entre les deux

Fourniture de modèles personnalisables : les modèles prédéfinis simplifient le processus, vous permettant de vous concentrer sur le contenu plutôt que de partir de zéro

Garantir la détection des erreurs et la vérification des faits : les outils qui vérifient les erreurs grammaticales et les inexactitudes rendent votre documentation à la fois soignée et fiable

Automatisation des tâches fastidieuses : gère les processus répétitifs tels que le tri des données, la génération de JSON ou : gère les processus répétitifs tels que le tri des données, la génération de JSON ou la création de notes de mise à jour automatisées

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, il ne vous reste plus qu'à trouver l'outil idéal, celui qui répondra aux besoins de votre organisation en termes de facilité d'utilisation, d'intégration transparente dans votre flux de travail et, bien sûr, de budget.

Voici notre liste des meilleurs outils d'IA pour la rédaction technique :

1. ClickUp (Idéal pour la création de documents, la collaboration et les flux de travail)

On ne peut pas parler d'outils d'IA pour la rédaction technique sans mentionner ClickUp. Il s'agit d'une solution brillante qui combine la rédaction technique, la gestion de projet et l'organisation des tâches, le tout en un seul endroit.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert que 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. La gestion d'un trop grand nombre d'outils disparates nuit à la productivité. C'est pourquoi nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations entre différents outils. C'est exactement ce que ClickUp vise à corriger en tant qu'application tout-en-un pour le travail, grâce à ses fonctionnalités de gestion des tâches basées sur l'IA.

ClickUp Brain est votre assistant de rédaction IA idéal pour créer de la documentation technique en quelques minutes.

Créez un brouillon prêt à être publié en quelques étapes simples grâce à ClickUp Brain

Imaginons que vous soyez chargé d'un flux de travail de documentation produit dans un délai très court. Au lieu de paniquer, vous vous tournez vers ClickUp Brain.

Grâce à ses suggestions IA, vous définissez la portée, modifiez la mise en forme à l'aide de menus déroulants, ajoutez des notes de réunion, et le tour est joué : un brouillon soigné est prêt.

📌 Exemple : vous êtes rédacteur technique et devez créer un manuel d'utilisation pour une nouvelle fonctionnalité, et la date limite approche à grands pas, dans seulement deux jours. À l'aide de ClickUp Brain, vous téléchargez les spécifications du produit et les notes de réunion, et en quelques minutes, l'outil synthétise des pages d'informations denses en informations claires et exploitables. Ensuite, vous utilisez ses suggestions d'IA pour rédiger un plan du manuel, avec des sections clés telles que la configuration, l'utilisation et le dépannage.

Invitez ClickUp Brain à suggérer des idées, à ajouter des précisions et même à rédiger des sections complètes pour votre documentation technique

De plus, avec ClickUp Brain, vous pouvez choisir parmi plusieurs LLM, notamment Claude, GPT-4o et bien d'autres encore. Les utilisateurs de ClickUp trouvent tout ce dont ils ont besoin en matière d'IA directement sur la plateforme ClickUp !

À partir de là, vous pouvez facilement le convertir en un document partageable à l'aide de ClickUp Docs.

Vous travaillez actuellement sur un processus de développement de produit avec une équipe interfonctionnelle. Avec Docs, vous pouvez définir les exigences du produit, déterminer votre public cible et organiser les recherches sur les utilisateurs, le tout dans un espace collaboratif unique.

Tout le monde peut commenter, étiqueter ses coéquipiers et même attribuer des tâches directement dans le document.

Collaborez avec vos collègues en temps réel à l'aide de ClickUp Docs

Et grâce à de nombreuses options de mise en forme, des commandes slash et la possibilité d'ajouter des visuels, votre documentation technique reste attrayante et facile à lire.

Et voici le plus intéressant : une fois votre document prêt, vous pouvez le lier à une tâche avec ClickUp Tasks, ce qui vous permet de respecter les délais et de suivre clairement la progression.

Pour commencer, Docs propose des modèles prédéfinis, tels que le modèle de fiche produit ClickUp, qui facilitent la collaboration entre les différents services.

Le modèle permet d'atteindre cet objectif en organisant les éléments clés tels que les objectifs, les critères de réussite, les plans de lancement et les spécifications fonctionnelles dans un plan cohérent à compléter.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Intégration avec plus de 1 000 outils : connectez-vous en toute transparence à des plateformes telles que WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot et Google Docs

Modèles à profusion : utilisez des modèles prédéfinis pour la collecte des exigences, la gestion de contenu et bien plus encore, afin de vous concentrer sur la rédaction plutôt que sur la structuration de votre contenu

Compatibilité des appareils : travaillez sur Chrome, Windows, iOS, Android et macOS, et accédez à ClickUp depuis pratiquement n'importe où

Fonctionnalités de collaboration : harmonisez votre équipe grâce à des commentaires en temps réel, à la discussion, aux GIF et aux tableaux de bord personnalisés

Assistance à la rédaction basée sur l'IA : ClickUp AI peut générer des e-mails, des publications sur les réseaux sociaux et des résumés de documents, et même modifier ou développer des textes

Automatisation des tâches répétitives : automatisez les flux de travail tels que la mise à jour des dates d'échéance ou la création d'éléments d'action avec des déclencheurs et des actions personnalisés via : automatisez les flux de travail tels que la mise à jour des dates d'échéance ou la création d'éléments d'action avec des déclencheurs et des actions personnalisés via ClickUp Automations

Enregistrement vidéo avec ClickUp Clips : enregistrez et partagez des vidéos directement avec votre équipe pour expliquer des concepts complexes ou des mises à jour

Limites de ClickUp :

Certains utilisateurs signalent la nécessité d'ajuster les paramètres de notification pour éviter la surcharge d'informations

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

✨ Avis d'un utilisateur : Un utilisateur de G2 a trouvé que ClickUp était une excellente plateforme pour simplifier le suivi des erreurs, favoriser la communication au sein de l'équipe et créer des tâches à la volée.

2. Grammarly (Idéal pour améliorer la communication et affiner la rédaction technique)

via Grammarly

Grammarly est le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de correction grammaticale et d'affinement du ton de nos écrits. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il est également très efficace pour générer du contenu destiné aux rédacteurs techniques et aux professionnels.

L'IA de la plateforme est conçue pour tout gérer, des e-mails aux rapports en passant par les articles de blog, garantissant ainsi une communication claire, concise et percutante à tous les niveaux.

Grammarly automatise le travail dédié exclusivement aux tâches de rédaction, qu'il s'agisse de peaufiner des manuels d'utilisation ou de faire partie d'une grande équipe travaillant sur des documents collaboratifs.

🧠 Le saviez-vous : une communication inefficace coûte 1,2 billion de dollars par an aux entreprises américaines. Les travailleurs du savoir consacrent 20 heures par semaine à la communication écrite, ce qui incite les entreprises à donner la priorité à l'amélioration de la communication et à en mesurer les résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Créez des paragraphes, réécrivez des phrases et affinez vos textes grâce aux capacités d'IA de Grammarly directement dans des outils tels que Google Docs et Word

Adaptez instantanément vos différents styles de rédaction à votre public, garantissant ainsi une communication cohérente dans tous vos documents techniques et créatifs

Détectez les erreurs, reformulez les phrases maladroites et garantissez une documentation technique originale et soignée grâce à la détection du plagiat et à la correction grammaticale

Utilisez-le partout : Grammarly est disponible sous forme d'extensions pour navigateur, d'applications de bureau et d'intégrations avec des outils tels que Slack, Microsoft Word et LinkedIn

Obtenez des suggestions pour clarifier, concis et mettre en forme vos textes pendant que vous écrivez

Limites de Grammarly

Les utilisateurs ont signalé des temps de réponse plus lents lors du traitement de documents plus longs ou plus complexes

L'outil peut parfois suggérer des modifications au milieu d'une phrase, ce qui peut perturber le flux de votre écriture

Le forfait Free offre des corrections de base, mais ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que l'ajustement du ton et les invites, instructions détaillées de l'IA

Tarifs Grammarly :

Free

Pro : 12 $/mois par membre

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 780 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 140 avis)

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur a apprécié la précision de Grammarly en matière de modification en cours et de simplification de la rédaction, en particulier lorsqu'elle est associée à sa capacité à supprimer les redondances, à suggérer des alternatives plus concises et à améliorer la clarté, par exemple en remplaçant « afin de » par « pour » ou « se procurer » par « contacter »

3. Claude IA (le meilleur pour une IA conversationnelle polyvalente)

via Claude IA

Claude AI d'Anthropic est une IA conversationnelle axée sur la confidentialité qui excelle dans le traitement du langage naturel, la génération de code et la documentation, ainsi que dans le raisonnement avancé.

En bref, Claude est conçu pour vous aider à réfléchir, résumer, coder et générer des documents techniques.

Ce qui distingue Claude, c'est sa capacité à traiter de grandes quantités d'informations tout en conservant une fluidité conversationnelle. Ses modèles spécialisés (Haiku pour des réponses concises, Sonnet pour des tâches créatives hautement performantes et Opus pour des analyses et du codage complexes) offrent des solutions personnalisées pour des besoins spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Claude AI

Générez, résumez et traduisez des textes tout en résolvant des problèmes dans divers domaines grâce à un raisonnement avancé et à la génération de texte

Aidez les professionnels techniques à identifier les optimisations, les améliorations de performances et à résoudre les erreurs de codage subtiles

Garantissez la transparence, la sécurité et la protection des données des utilisateurs grâce aux principes constitutionnels de l'IA de Claude

Accédez à une version gratuite et à diverses options payantes pour les particuliers et les équipes

Limites de Claude IA

Fournit parfois des réponses trop détaillées ou tangentielles qui peuvent nécessiter des précisions

Erreurs subtiles dans le contenu généré, en particulier dans le codage ou les tâches techniques nuancées

La durée des discussions et des tâches peut être limitée en fonction du forfait

Tarifs de Claude IA

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Claude IA

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

4. Jasper AI (Idéal pour créer du contenu marketing et des campagnes)

via Jasper AI

Seuls les spécialistes du marketing savent à quel point ils apprécient les plateformes conçues sur mesure pour eux. Tous les outils de rédaction IA ne capturent pas les nuances créatives dont nous avons besoin. C'est pourquoi Jasper AI s'impose.

Que vous lanciez un produit ou meniez une campagne sur les réseaux sociaux, les fonctionnalités d'IA de Jasper vous aident à transformer vos idées en contenu exploitable grâce à plus de 80 applications spécialement conçues pour les tâches de marketing.

Cet outil garantit la pertinence et la cohérence de votre marketing, du maintien de la voix de votre marque à la création de contenus optimisés pour le référencement. Il peut également simplifier la rédaction technique pour un public plus général.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper AI

Maintenez un ton et un style cohérents grâce aux fonctionnalités Brand Voice et Style Guide

Accédez à des outils pour l'accès multi-utilisateurs, les campagnes et la collaboration en temps réel

Créez et améliorez vos visuels parallèlement à votre contenu écrit grâce à une suite dédiée à la modification en cours de l'IA

Limites de Jasper IA

Le contenu peut manquer de personnalité ou d'informations approfondies, ce qui nécessite des ajustements manuels

Idéal pour les brouillons, car des modifications en cours peuvent être nécessaires pour obtenir un résultat final soigné

Les résultats s'appuient sur des données en ligne existantes et peuvent nécessiter une vérification pour garantir leur exactitude

Tarifs de Jasper IA

Créateur : 39 $/mois par utilisateur

Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 240 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 840 avis)

✨ Avis d'un utilisateur : Un utilisateur de G2 a apprécié la vaste bibliothèque de modèles de Jasper.ai, qui simplifie la création de contenu grâce à ses paramètres préconfigurés adaptés à des types de contenu spécifiques.

5. Snagit (Idéal pour la collaboration et les annotations)

via Snagit

En tant que spécialiste du marketing, vous devez souvent créer des visuels de haute qualité pour la documentation, les tutoriels et les présentations. Snagit est un outil polyvalent de capture d'écran et d'enregistrement vidéo qui vous aide dans cette tâche.

Que vous créiez des guides étape par étape ou enregistriez des vidéos explicatives sur des sujets techniques complexes, Snagit offre des fonctionnalités telles que la capture avec défilement, la reconnaissance de texte et l'annotation d'images.

De plus, l'intégration de Snagit avec Screencast de TechSmith facilite le partage et la collaboration, tandis que sa compatibilité multiplateforme pour Windows et macOS garantit un flux de travail fluide pour les utilisateurs sur tous les appareils.

🌟 Fait amusant : environ 95 % des spécialistes du marketing accordent une place importante au contenu visuel dans leur stratégie. Certains ajoutent même des éléments visuels à plus de 50 % de leur contenu. Nous pouvons sans doute remercier Instagram Reels et TikTok pour cela.

Les meilleures fonctionnalités de Snagit

Capturez des pages Web entières ou des documents longs sans avoir à assembler plusieurs captures d'écran

Modifiez le texte dans des images ou des documents numérisés, y compris la police, la taille et la couleur

Enregistrez votre écran, votre webcam et votre audio sans limite de temps pour créer des tutoriels de haute qualité

Ajoutez des commentaires, des formes et des surlignages pour créer sans effort des visuels professionnels

Travaillez en toute transparence sur Windows et macOS pour des performances constantes

Limites de Snagit

Les options de découpe et de modification de base peuvent être améliorées

Certains utilisateurs signalent des problèmes de stabilité, en particulier avec les vidéos plus longues

Snagit peut rencontrer des difficultés avec les tâches gourmandes en ressources sur du matériel obsolète

Tarifs Snagit

Abonnement individuel : 39 $/an par utilisateur

Licence perpétuelle : 62,99 $/frais uniques par utilisateur

Évaluations et avis sur Snagit

G2 : 4,7/5 (plus de 5 320 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 470 avis)

6. Canva (Idéal pour la création de contenu axé sur le design avec l'IA)

via Canva

Canva est depuis longtemps la plateforme de référence pour les non-designers, offrant une interface intuitive et un intervalle impressionnant de modèles pour créer des visuels professionnels.

Avec l'ajout de Canva AI Magic Studio, il est désormais capable de générer du texte, des images et même du contenu vidéo.

Les outils Magic Design, Magic Write et Text-to-Image de Canva permettent aux utilisateurs de transformer rapidement leurs idées en contenu soigné pour les publications sur les réseaux sociaux, les présentations ou les supports imprimés.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Générez des modèles personnalisés adaptés à vos invites, instructions et autres, pour une conception plus rapide et plus personnalisée

Créez des visuels uniques en transformant des invites écrites en designs accrocheurs

Générez du contenu court, comme des légendes et des titres, pour compléter vos visuels

Accédez à plus d'un million de modèles de différents types de conception

Modifiez, commentez et collaborez avec votre équipe en temps réel

Limites de Canva

Certains utilisateurs ont besoin de passer à Photoshop pour bénéficier de fonctionnalités telles que les ombres portées

Le déplacement de plusieurs éléments peut parfois entraîner un désalignement accidentel

Les multiples étapes nécessaires pour accéder à certaines fonctionnalités peuvent sembler fastidieuses

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Teams : 10 $/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 370 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 230 avis)

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur a souligné la simplicité et la polyvalence de Canva, qui ont permis même aux débutants de naviguer sans effort dans son interface intuitive. Il a également apprécié la vaste bibliothèque de modèles de Canva et son utilisation de l'IA pour les graphiques.

7. QuillBot (Idéal pour paraphraser et améliorer la clarté de vos écrits)

via QuillBot

Les rédacteurs de contenu comprennent la difficulté lorsque la phrase est presque correcte, mais pas tout à fait. C'est là qu'un outil comme QuillBot, spécialisé dans la paraphrase, le résumé et la modification en cours de texte, fait toute la différence.

Des outils tels qu'un paraphraseur, un vérificateur grammatical, un détecteur d'IA et un générateur de citations offrent une suite complète de fonctionnalités pour améliorer la productivité et la clarté de vos écrits.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Reformulez sans effort jusqu'à 125 mots dans deux modes gratuits ou accédez à des modes illimités avec la version premium

Corrigez les erreurs et améliorez la lisibilité jusqu'à 1 000 mots avec le forfait Free

Analysez le texte pour vous assurer qu'il ne semble pas robotique ou généré par l'IA

Créez facilement des citations précises au format APA, MLA et Chicago

Disponible pour Chrome, Microsoft Word et macOS pour une utilisation fluide sur toutes les plateformes

Limites de QuillBot

Seuls deux modes de paraphrase et une limite de 1 000 mots pour les vérifications grammaticales dans le forfait Free

Nécessite un contenu préexistant pour fonctionner, contrairement à ChatGPT ou à d'autres rédacteurs IA

Les résultats paraphrasés peuvent nécessiter des modifications supplémentaires pour paraître naturels

Tarifs QuillBot

Free

Abonnement mensuel : 9,95 $/mois par utilisateur

Abonnement annuel : 4,17 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur QuillBot

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 140 avis)

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur a trouvé QuillBot utile pour identifier les textes générés par l'IA et fournir une répartition fiable en pourcentage qui l'a aidé à humaniser et à mieux réécrire l'article.

8. Scalenut (Idéal pour automatiser le cycle de vie du contenu SEO)

via Scalenut

🧠 Le saviez-vous ? 96,55 % de toutes les pages web ne reçoivent aucune visite provenant d'une recherche Google.

Aussi choquantes que soient ces données, elles exercent une pression supplémentaire sur les créateurs de contenu pour qu'ils élaborent un contenu SEO qui attire réellement les lecteurs. Scalenut en est conscient et propose une suite de contenu SEO tout-en-un conçue pour aider les spécialistes du marketing à rationaliser l'ensemble de leur processus de création de contenu, de la planification et la recherche à la rédaction et l'optimisation.

De plus, il regorge de fonctionnalités telles que le mode Cruise pour la génération rapide de contenu, les termes clés NLP pour l'optimisation sémantique et le référencement en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Scalenut

Créez des blogs techniques optimisés pour le référencement en moins de cinq minutes avec un minimum d'efforts

Identifiez les termes sémantiques clés et les données concurrentielles pour améliorer votre classement SERP

Utilisez des fonctionnalités telles que le référencement en temps réel, l'optimisation automatique et les liens internes pour affiner vos articles

Surveillez le trafic de votre site web et les performances des mots-clés sur plusieurs domaines

Publiez facilement et directement sur des plateformes telles que WordPress et Shopify

Limites de Scalenut

Certains utilisateurs signalent des redondances dans le contenu, nécessitant des modifications manuelles

Des fonctionnalités telles que la personnalisation du ton sont encore en cours de développement

Performances mitigées dans des domaines spécialisés et la vérification des faits

Tarifs Scalenut

Essentiel : 22 $/mois par utilisateur

Pro : 67 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Scalenut

G2 : 4,7/5 (plus de 310 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 390 avis)

9. Copyscape (idéal pour préserver l'originalité du contenu et détecter le plagiat)

via Copyscape

L'originalité du contenu est aujourd'hui incontournable, puisque près de 29 % du contenu en ligne est dupliqué.

Avec Copyscape Premium, vous pouvez coller du texte, télécharger des fichiers ou même intégrer le service à vos systèmes via une API pour détecter les moindres traces de duplication. Il comprend également des fonctionnalités telles que Copysentry pour les alertes automatiques de plagiat, offrant ainsi une tranquillité d'esprit à ceux qui gèrent des portfolios de contenu à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Copyscape

Détectez même les plus petites traces de contenu dupliqué parmi des millions de pages web grâce à une détection précise du plagiat

Utilisez l'analyse de texte, de fichiers et d'URL pour vérifier l'originalité

Recevez des alertes automatiques pour tout nouveau doublon trouvé en ligne

Profitez d'une fonctionnalité copier-coller simple avec des résultats instantanés

Accédez facilement à l'API (pour les entreprises nécessitant des contrôles anti-plagiat en masse)

Limites de Copyscape

Les coûts augmentent considérablement avec le nombre de mots ou la taille des sites

Axé uniquement sur la détection du plagiat, sans vérification grammaticale ou stylistique

Tarifs Copyscape

4,95 $/mois pour jusqu'à 10 pages

0,25 $/mois par page supplémentaire (jusqu'à 500 pages)

Évaluations Copyscape

G2 : 4,4/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 65 avis)

10. Perplexity AI (Idéal pour les informations bien référencées et résumées)

via Perplexity AI

Perplexity AI redéfinit la manière dont les utilisateurs abordent les recherches sur le Web en associant un style conversationnel à de puissants outils d'IA.

Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels (coucou Google 👋🏻), il ne se contente pas d'afficher des liens, mais synthétise les informations en réponses concises et rédigées dans un langage naturel, tout en citant ses sources.

Imaginez que vous cherchiez la meilleure imprimante sans fil à moins de 200 $ : Perplexity évalue les spécifications, compare les prix et vous fournit une recommandation éclairée.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity AI

Bénéficiez d'une assistance pour GPT-4 Turbo, Claude 3 et d'autres LLM pour obtenir des réponses personnalisées

Analysez et résumez sans effort des fichiers PDF, des images et des fichiers texte

Créez des collections et des espaces pour des requêtes groupées et contextuelles

Améliorez les réponses aux requêtes mathématiques et techniques grâce à des fonctionnalités telles que l'intégration de Wolfram Alpha

Limites de Perplexity AI

Difficultés avec les requêtes simples basées sur des URL sans fournir de liens directs

Les comparaisons de prix reposent souvent sur des sources sélectionnées, ce qui peut limiter les options

À 20 $ par mois pour la version Pro, le prix peut sembler élevé pour les utilisateurs occasionnels

Tarification de Perplexity AI

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations de Perplexity AI

G2 : 4,7 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur de Perplexity a souligné que cet outil est très utile pour les équipes commerciales et marketing, car il permet de gagner un temps considérable grâce à ses capacités de recherche rapides et précises, en particulier pour la rédaction d'e-mails et la préparation de présentations.

La rédaction technique rencontre l'excellence technologique avec ClickUp

Nous le savons bien, la rédaction technique peut être difficile. Mais cela ne doit pas être impossible.

En utilisant l'IA dans la rédaction technique avec ClickUp, vous pouvez améliorer tous les aspects de votre travail, de la rédaction de la documentation technique des projets à la gestion de bases de connaissances complexes.

Vous pouvez même collaborer sur des tâches et suivre la progression. Ajoutez des analyses détaillées des performances, la définition d'objectifs et des fonctionnalités de communication en temps réel, et vous obtenez un outil qui fait tout pour vous.

