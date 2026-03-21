10 modèles gratuits de système de mémoire IA pour les équipes

Vous arrive-t-il de poser une question à l'IA pour n'obtenir qu'une réponse quelque peu vague ? Cela se produit lorsque votre IA professionnelle ne sait rien de votre équipe et oublie les informations dès que l'onglet est fermé.

Pour que l'IA puisse mémoriser et conserver les données relatives à votre travail, vous devez disposer d'une base de connaissances aussi cohérente et à jour que possible, à laquelle elle pourra se référer pour répondre.

Ce guide vous présente 10 modèles gratuits de systèmes de mémoire IA qui transforment toutes ces connaissances éparses en une base structurée et consultable que votre IA peut utiliser. Du jour au lendemain, votre IA cesse d'oublier et commence à s'appuyer sur ce qu'elle sait, à l'instar d'un coéquipier doté d'une mémoire institutionnelle.

Aperçu des modèles de système de mémoire IA

Voici un bref aperçu des modèles de système de mémoire IA présentés dans ce guide et du type de connaissances que chacun d'entre eux aide votre équipe à structurer pour l'IA :

Qu'est-ce qu'un système de mémoire IA ?

Un système de mémoire IA permet de stocker, d'organiser et de récupérer des informations afin que les outils d'IA puissent accéder au contexte pertinent lorsqu'ils génèrent des réponses ou achèvent des tâches. Considérez-le comme une mémoire à long terme pour l'IA de toute votre équipe.

Concrètement, cela aide l'IA à se souvenir de choses telles que :

Connaissances réutilisables issues de documents, tâches et notes

Décisions relatives au projet

Directives de marque

Discussions passées

Flux de travail et procédures opératoires normalisées (SOP)

Contexte client ou d'équipe

🤔 Une façon simple de voir les choses : les invites indiquent à l'IA ce que vous voulez à l'instant présent. La mémoire indique à l'IA ce qu'elle devrait déjà savoir.

Pourquoi les équipes ont besoin de modèles de système de mémoire IA

Se contenter de dire à votre équipe de « mieux documenter » est la recette de l'échec. Sans structure commune, vous vous retrouvez avec des notes aléatoires, des noms de fichiers incohérents et des informations dispersées à travers une douzaine d'endroits différents. Ces données désordonnées et non structurées sont pratiquement inutiles pour une IA, qui a besoin de cohérence pour fonctionner.

Les modèles de système de mémoire IA résolvent ce problème en créant un format standardisé pour vos connaissances institutionnelles. Grâce à eux, vous bénéficiez :

Cohérence entre les membres de l'équipe : les modèles créent un format prévisible, ce qui signifie que votre IA sait exactement où chercher des types d'informations spécifiques, rendant ainsi son processus de recherche plus rapide et plus précis

Réduction des difficultés d'intégration : lorsque les processus et l'historique des projets de votre équipe sont disponibles dans des formats structurés et consultables, les nouvelles recrues et les agents IA peuvent trouver des réponses de manière autonome, ce qui réduit lorsque les processus et l'historique des projets de votre équipe sont disponibles dans des formats structurés et consultables, les nouvelles recrues et les agents IA peuvent trouver des réponses de manière autonome, ce qui réduit les difficultés d'intégration et évite d'interrompre les membres seniors de l'équipe

Renforcer la valeur de l'IA : plus le contexte auquel votre IA a accès est structuré, plus elle devient intelligente. Les modèles créent un effet d'entraînement où chaque nouveau document rend votre IA plus utile pour la tâche suivante

Élimination de la redéfinition répétitive du contexte : Vous pouvez enfin cesser de copier-coller le même brief de projet dans chaque invitation et laisser l'IA extraire automatiquement ce contexte de votre système de mémoire établi.

👀 Le saviez-vous ? De nombreuses équipes investissent dans une IA puissante, puis la privent de données éparses et de flux de travail disparates. L'index de préparation à l'IA de Cisco a révélé que seules environ 13 % des organisations dans le monde sont des « pionnières » — réellement en mesure de tirer pleinement parti de l'IA — car leurs données sont propres, centralisées et prêtes à être intégrées.

🎥 Cette vidéo vous montre comment créer une base de connaissances interne vivante et dynamique grâce aux fonctionnalités d'IA de ClickUp.

Les 10 meilleurs modèles de système de mémoire IA pour les équipes

Ces modèles sont conçus pour résoudre des problèmes de mémoire spécifiques en structurant les connaissances de votre équipe afin que l'IA puisse les comprendre et s'y référer efficacement. Chacun d'entre eux transforme des informations dispersées en une ressource fiable et consultable pour votre assistant IA. 📚

1. Modèle « Team Docs » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle Team Docs de ClickUp pour standardiser le wiki de votre équipe avec des notes, des briefs et des ressources

Les processus les plus importants de votre équipe ne sont souvent connus que de quelques employés chevronnés, ce qui représente un risque considérable. Lorsqu’ils partent en vacances ou quittent l’entreprise, ce savoir tacite disparaît, obligeant tous les autres à réinventer la roue.

Le modèle Team Docs de ClickUp évite cela en créant un document centralisé et évolutif pour les procédures opératoires normalisées (SOP), les directives et les connaissances institutionnelles de votre équipe.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Conservez la mission, les ressources clés et le contexte de l'équipe dans un seul document qui se transforme en wiki vérifié

Organisez les processus sous forme de pages distinctes, puis liez chaque étape au travail à l'aide des tâches ClickUp

Consignez les réunions hebdomadaires sous forme de pages réutilisables, puis @mentionnez les responsables et transformez les décisions en actions à suivre

✅ Idéal pour : les responsables des opérations qui ont besoin d'un emplacement unique et consultable pour les procédures opératoires normalisées (SOP), les documents d'intégration et les décisions récurrentes de l'équipe.

💡 Conseil de pro : associez cet outil à ClickUp AI Notetaker pour capturer automatiquement les connaissances de votre équipe. Envoyez Notetaker vers votre appel hebdomadaire Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams depuis ClickUp. Il enregistrera la réunion, générera un document de notes connecté et transformera les éléments à mener en tâches ClickUp attribuées dès la fin de l'appel. Transformez automatiquement vos réunions en notes, transcriptions et tâches avec ClickUp AI Notetaker

2. Modèle de note de recherche par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de note de recherche de ClickUp pour consigner les résultats de vos recherches, vos sources et vos recommandations

Lorsque les résultats de recherche sont consignés différemment à chaque fois, il devient difficile de les réutiliser. Les gens se souviennent de la conclusion, mais le contexte et les preuves disparaissent.

Le modèle de note de recherche de ClickUp offre aux équipes axées sur la recherche un moyen reproductible de documenter ce qui a été exploré et découvert, ainsi que les prochaines étapes. Il est intégré à ClickUp Docs, ce qui signifie que chaque note devient un document consultable que votre équipe peut consulter ultérieurement, plutôt que de refaire le même travail.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Consignez le résumé de la recherche, le contexte, les défis et les conclusions dans un format cohérent qui permet de les mettre en forme de manière uniforme

Utilisez la section « Action requise » pour détailler les décisions, puis transformez-les en tâches ClickUp avec des propriétaires et des dates d'échéance

Conservez les sources, les liens et les fichiers dans la section « Ressources et pièces jointes » afin de préserver le « pourquoi » derrière la recommandation.

✅ Idéal pour : les équipes axées sur la recherche (produit, marketing, UX, stratégie) qui ont besoin d'une archive consultable de leurs conclusions et décisions.

🔮 Avantage ClickUp : Transformez chaque note de recherche en nœud de mémoire IA réutilisable grâce à ClickUp Enterprise Search. Lorsqu'un collègue demande : « Avons-nous déjà examiné cette question ? », vous pouvez effectuer une recherche dans vos notes, tâches, discussions et comptes-rendus de réunion pour trouver une réponse, avec des références renvoyant aux sources d'origine. Il peut également extraire du contexte à partir d'outils tels que Google Drive, Confluence, SharePoint et bien d'autres, afin que votre section « Ressources et pièces jointes » s'appuie sur des données concrètes. De plus, il respecte les permissions existantes de ces applications, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité de votre système de mémoire. Recherchez des notes de recherche dans ClickUp et les applications connectées, avec des citations de sources, à l'aide de ClickUp Enterprise Search

3. Modèle de notes de réunion récurrentes par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consignez les décisions et les éléments à mener grâce au modèle de notes de réunion récurrentes de ClickUp

Lorsque les réunions récurrentes ne produisent pas de résultats cohérents, les mêmes mises à jour sont répétées, et les décisions et les éléments à mener passent à la trappe.

Le modèle de notes de réunion récurrentes de ClickUp est un système simple de « une page par réunion » que vous pouvez réutiliser chaque semaine. Créé dans ClickUp Docs, il comprend des sous-pages datées (comme 16/11 et 23/11) qui préservent le contexte de chaque réunion. Vous pouvez noter la présence, le quorum et l'objet de la réunion en haut de la page, puis consigner le flux de la réunion en dessous : compte rendu, objectif, tâches à accomplir et actions attribuées.

Il crée un journal des décisions consultable, transformant les discussions éphémères en un enregistrement permanent.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Chaque session est enregistrée dans un document daté, ce qui permet de suivre facilement les changements d'une semaine à l'autre.

Utilisez les titres intégrés pour les objectifs, les tâches à accomplir et les éléments à mener afin de garantir la lisibilité de vos notes même sous la pression du temps

Utilisez les boutons Toggl pour masquer les notes détaillées et garder la page axée sur les résultats et les prochaines étapes

✅ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui souhaitent disposer d'un historique fiable et consultable des décisions relatives aux projets, de la propriété et des jalons clés.

🧠 Anecdote : Le terme « intelligence artificielle » est né d'une proposition. En 1955, John McCarthy et ses collègues ont présenté un projet d'étude estivale de deux mois à Dartmouth et ont affirmé avec assurance que « tous les aspects de l'apprentissage […] peuvent […] être décrits », de sorte qu'une machine puisse les simuler. Cette proposition optimiste a en quelque sorte donné son nom à ce champ et lui a valu sa signature : fixer des échéanciers ambitieux.

4. Modèle de documentation de projet par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consignez la portée, les parties prenantes, les jalons et les enseignements tirés grâce au modèle de documentation de projet de ClickUp

Votre contexte essentiel est-il dispersé entre les e-mails, les fils de discussion, les présentations PowerPoint et la mémoire du chef de projet ? Cela peut empêcher les nouveaux membres de l'équipe ou un assistant IA d'avoir une vision complète des objectifs, du statut ou de l'historique du projet.

C'est pourquoi le modèle de documentation du projet de ClickUp centralise tout en un seul endroit.

Il recense la portée du projet, les parties prenantes, les jalons, les dépendances et les enseignements tirés, créant ainsi une source unique de référence accessible à tous.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Le tableau « Membres clés de l'équipe de projet » permet de repérer facilement les rôles et les responsabilités, même en cours de projet

Utilisez les commentaires attribués de ClickUp pour mentionner directement les propriétaires d'une décision, d'une question ou d'un problème ouvert, puis résolvez les commentaires à mesure que les éléments sont traités

Conservez les informations contextuelles essentielles (qui, quoi, quand et pourquoi) dans un seul document, afin que les outils d'IA puissent facilement s'y référer

✅ Idéal pour : Les équipes de projet qui souhaitent disposer d'un wiki de projet consultable et toujours à jour, qui conserve les décisions, le contexte et le suivi.

✨ Bonus : Pourquoi perdre du temps à reconstituer l'état d'avancement d'un projet chaque fois que quelqu'un demande une mise à jour ? Essayez l'agent IA Project Status Reporter de ClickUp pour générer des rapports d'avancement structurés et prêts à être présentés aux parties prenantes, avec beaucoup moins d'efforts manuels. Générez des rapports de progression concis grâce à l'agent IA Project Status Reporter de ClickUp

5. Modèle de document de cadre décisionnel par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de document « Cadre de prise de décision ClickUp » (RAPID) pour documenter les options, les critères et la justification

Les équipes perdent du temps lorsqu'elles ne peuvent pas retracer le processus décisionnel. Le résultat est partagé, mais les compromis, les contributions des parties prenantes et les données à l'appui s'estompent rapidement.

Le modèle de document « Cadre décisionnel » de ClickUp transforme chaque décision importante en une ressource de mémoire réutilisable. Cela permet à votre équipe (et à votre IA) de répondre à la question « Qu'avons-nous décidé, et pourquoi ? » sans avoir à anticiper.

Il comprend également des sections dédiées à l'impact de la décision, à la progression, aux parties prenantes, au contexte, aux options, aux données justificatives, aux éléments à prendre et à la décision finale. Cette structure permet de rendre votre raisonnement consultable, cohérent et facile à référencer ultérieurement par les outils d'IA.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Consignez le contexte, les contraintes et les données justificatives à côté de la décision finale pour référence future

Consignez les alternatives en un seul endroit, ce qui facilite la réévaluation des compromis lorsque les priorités changent

Ajoutez des sous-pages pour les évaluations de fournisseurs, les notes sur les risques, les résumés de réunion ou les recherches à l'appui, puis créez des liens vers celles-ci depuis le document de décision principal

✅ Idéal pour : les équipes de direction et d'exploitation qui souhaitent disposer d'un journal consultable des décisions à fort impact.

📮 Aperçu ClickUp : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié pour capturer et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir des chats, des commentaires de tâches, des documents et des e-mails en un seul clic !

📮 Aperçu ClickUp : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié pour capturer et suivre les décisions, les informations critiques de l'entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de chats, de commentaires sur les tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

6. Modèle de suivi des bugs et des problèmes par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Téléchargez le modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes pour documenter la gravité, les étapes de reproduction et l'historique des résolutions

Le modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp est conçu pour les équipes produit et d'ingénierie qui ont besoin d'un système fiable pour recenser les bugs, les trier rapidement et faire passer les corrections jusqu'à la mise en production. Il est particulièrement utile lorsque les rapports proviennent de plusieurs sources (assistance, assurance qualité, utilisateurs bêta et équipes internes) et que vous avez besoin que chaque problème soit intégré dans un flux de travail unique avec le bon contexte.

Le modèle combine un pipeline « rapport → triage → correction → vérification → livraison » avec des vues flexibles, ce qui facilite la gestion quotidienne du triage, permet aux équipes de travailler sans entrave et permet le suivi de ce qui est essentiel pour la mise en production.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les étapes de reproduction, l'environnement, la gravité et les captures d'écran dans un format cohérent, puis créez automatiquement des tâches de bug correctement libellées

Plannez vos étapes de triage et de transfert sur les Tableaux blancs ClickUp , puis assurez-vous que l'équipe reste alignée sur ce qui se passe à chaque point de décision

Basculez entre plus de 15 vues ClickUp personnalisables pour gérer votre travail à votre façon : liste principale pour l'hygiène du backlog, Tableau pour le suivi des statuts et vues filtrées par équipe, fonctionnalité ou gravité

✅ Idéal pour : les responsables QA et les responsables techniques chargés du triage de bugs à grande échelle au sein de plusieurs équipes.

📚 À lire également : Les meilleurs outils de suivi des bugs pour la gestion des problèmes

🎥 Vous souhaitez disposer d'une checklist complète pour identifier les bugs dès leur apparition ? Nous avons une vidéo pour vous :

7. Démarrage rapide : modèle de gestion de produit par ClickUp

Les connaissances sur les produits sont notoirement fragmentées. Le « pourquoi » d'une fonctionnalité se trouve dans un cahier des charges, le « quoi » dans une tâche, et les demandes des parties prenantes sont enfouies dans des e-mails. Il est donc extrêmement difficile pour quiconque, y compris une IA, d'avoir une vue d'ensemble.

Le modèle « Quick Start : Product Management » de ClickUp regroupe les exigences produit, les feuilles de route, les commentaires des utilisateurs et la hiérarchisation des fonctionnalités au sein d'un système intégré.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Utilisez les statuts personnalisés de ClickUp pour faire passer les épopées de « Priorité » → « En conception » → « En développement » → « Prêt pour le déploiement ».

Ajoutez des libellés MoSCoW et une classification par taille de t-shirt à chaque épique pour refléter « l'importance » et « l'effort » dans une même vue qui affiche les deux éléments

Attribuez des épopées aux Sprints ClickUp et assurez-vous que les livraisons restent en phase avec la feuille de route, avec les dates d'échéance et les propriétaires visibles en un coup d'œil

✅ Idéal pour : Les chefs de produit qui ont besoin d'un environnement de travail prêt à l'emploi pour suivre les épopées, hiérarchiser les tâches et conserver le raisonnement derrière les décisions afin de pouvoir le retrouver facilement plus tard.

🛠️ Si votre équipe doit encore consulter cinq outils différents pour vérifier une seule information, votre pile IA ne résout pas le problème de la surcharge d'informations. ClickUp Brain s'intègre à votre flux de travail et relie vos connaissances, rendant les réponses consultables en un seul endroit, quel que soit l'emplacement de ces informations. Trouvez et comprenez des données complexes en quelques secondes avec ClickUp Brain

8. Modèle d'entretiens individuels par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les engagements et les notes de progression au fil du temps grâce au modèle « Entretiens individuels » de ClickUp

En tant que manager, vous jonglez entre les objectifs, les défis et les aspirations professionnelles de plusieurs collaborateurs directs. Il est facile d'oublier les éléments à mener issus de l'entretien individuel du mois dernier ou le domaine de développement spécifique que vous avez promis de soutenir. Le modèle « 1-on-1s » de ClickUp offre un espace dédié aux réunions individuelles récurrentes.

Cela vous aide à suivre les sujets de discussion, les retours d'expérience, les engagements et les notes de développement de carrière au fil du temps, en créant un fil conducteur continu pour chaque membre de l'équipe. Cela contribue en outre à consolider les informations que les Outils d'IA peuvent consulter et suivre au fil du temps, en s'appuyant entièrement sur des données contextuelles.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Conservez chaque entretien individuel sous forme de page, afin de créer un échéancier clair des objectifs, des décisions et des notes de coaching.

Publiez votre système de suivi individuel sous forme de page wiki qui reste à jour pour vous, votre équipe de direction ou vos partenaires RH

Exportez des documents au format PDF, HTML ou Markdown pour les évaluations de performance ou les demandes de documentation

✅ Idéal pour : Les responsables d'équipe qui organisent régulièrement des entretiens individuels et souhaitent disposer d'un historique consultable des engagements, des retours d'expérience et des plans de développement.

💡 Conseil de pro : configurez un rappel ClickUp pour exporter chaque trimestre vos notes d'entretiens individuels au format PDF et les partager avec vos subordonnés directs. Cela permet de créer un historique partagé de la progression réalisée et d'éviter les malentendus du type « Je ne me souviens pas que nous ayons abordé ce sujet ».

9. Modèle « Book of Work » par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez une vue d'ensemble des initiatives, des budgets et des risques grâce au modèle « Book of Work » de ClickUp

Le leadership avance à l'aveuglette, en demandant « Quelles sont nos principales priorités pour ce trimestre ? » et en obtenant cinq réponses différentes de la part de cinq équipes différentes. Lorsque chaque service suit son travail à l'aide d'un outil ou d'un format différent, il n'existe pas de source unique de vérité pour les initiatives organisationnelles. Cela crée des silos et rend l'alignement stratégique pratiquement impossible.

Le modèle « Book of Work » de ClickUp offre une vue d'ensemble complète, au niveau du portfolio, permettant le suivi de toutes les initiatives en cours, l'allocation des ressources et leur statut en un seul endroit.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Utilisez les sections « Projets essentiels » et « Projets facultatifs » pour clarifier les compromis avant que les équipes ne valident leur capacité.

Utilisez la section « Analyse du projet » pour synthétiser le statut des initiatives et repérer rapidement les retards dans le travail

Intégrez l'intégralité du livre dans vos réunions de planification et mettez à jour les priorités en un seul endroit

✅ Idéal pour : les responsables PMO, les chefs de service et les responsables des opérations qui ont besoin d'une vue d'ensemble actualisée de toutes les initiatives pour la planification trimestrielle et la hiérarchisation des priorités.

10. Modèle de prompts ChatGPT pour l'ingénierie par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez les invites d'ingénierie éprouvées pour les révisions, les documents et le débogage grâce au modèle « ChatGPT Prompts for Engineering » de ClickUp

L'un de vos ingénieurs seniors découvre une commande brillante pour déboguer un problème complexe, mais cette connaissance reste entre ses mains. Le reste de l'équipe continue de se débattre avec des commandes moins efficaces, ce qui limite sa productivité. Le modèle « ChatGPT Prompts for Engineering » de ClickUp crée une bibliothèque partagée de commandes éprouvées.

Il s'agit d'un espace où votre équipe peut rassembler et affiner les meilleures instructions pour des tâches courantes telles que les revues de code, la génération de documentation et les décisions architecturales.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Utilisez des pages imbriquées et des sections qui s’activent/désactivent pour regrouper les requêtes par « rapport de bug », « codage », « refactorisation », « documentation » ou toute autre catégorie utilisée par votre équipe

Enregistrez des invitations de type « à compléter » que les ingénieurs peuvent copier rapidement, puis adapter en y insérant les variables appropriées pour la tâche à accomplir

Mettez à jour les invitations à mesure que vos normes évoluent, en utilisant l'historique des versions pour suivre les modifications et leur date

✅ Idéal pour : les responsables techniques ou les équipes de plateforme qui souhaitent créer un guide de prompts partagé et consultable pour leur organisation de développement.

⭐️ Bonus : RAG vs MCP vs agents IA

Comment utiliser les modèles de système de mémoire IA dans ClickUp

Savoir que vous avez besoin d'un système de mémoire est une chose ; le mettre en place en est une autre. Cela peut sembler être une tâche colossale, susceptible de vous paralyser. La clé est de commencer modestement et d'intégrer ce système naturellement à votre flux de travail.

Voici comment commencer dans ClickUp:

Commencez par vos lacunes de connaissances les plus critiques : ne vous dispersez pas. Identifiez le domaine dans lequel votre équipe doit le plus souvent réexpliquer le contexte ou perd des informations. S'agit-il de la prise de décision ? De la portée du projet ? Commencez par là. Importez des modèles dans votre environnement de travail : vous n'avez pas besoin de tout créer de zéro. Utilisez la bibliothèque de modèles de ClickUp pour trouver et ajouter ces modèles directement dans votre environnement de travail. Vous pouvez ensuite personnaliser n'importe quel champ ou section pour les adapter à la terminologie et au flux de travail de votre équipe. Adoptez des habitudes de saisie : Intégrez la documentation à vos flux de travail existants grâce Intégrez la documentation à vos flux de travail existants grâce aux automatisations ClickUp . Par exemple, configurez une automatisation pour créer automatiquement un nouveau document de compte-rendu de réunion à partir de votre modèle de compte-rendu de réunion récurrent chaque fois qu'un nouvel évènement est ajouté au calendrier de votre équipe. Connectez les modèles à ClickUp Brain : C'est l'étape la plus simple, car elle est automatique. Accédez aux fonctionnalités C'est l'étape la plus simple, car elle est automatique. Accédez aux fonctionnalités d'IA conversationnelle et contextuelle intégrées à votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain. Il indexe automatiquement tous vos documents et tâches, de sorte que toute information que vous saisissez dans ces modèles est immédiatement intégrée à la base de connaissances que votre IA peut consulter et utiliser comme référence. Itérez en fonction de l'utilité de l'IA : Observez les modèles auxquels l'IA se réfère le plus efficacement. Si vous remarquez qu'elle a du mal à trouver certaines informations, affinez la structure du modèle. Vous devrez peut-être ajouter des libellés de champs plus précis, utiliser une mise en forme plus cohérente ou décomposer les informations complexes en sections plus claires pour améliorer la précision de la recherche.

🎥 Découvrez comment l'IA peut rationaliser la gestion des tâches et générer des éléments de travail structurés à partir de vos connaissances :

Créez un système de mémoire IA qui reste précis

Un modèle est un excellent point de départ. Mais un système de mémoire IA ne fonctionne que si le contexte qu'il contient est fiable, à jour et transparent.

C'est là que la plupart des équipes se heurtent à un obstacle. Qui a le temps de copier manuellement des informations dans un outil de « mémoire IA » distinct, en plus de son travail quotidien ?

L'environnement de travail IA convergent de ClickUp résout cela de manière extrêmement fluide. En plus de plus de 1 000 modèles, il intègre des documents, des tâches, des Tableaux blancs, des formulaires et bien plus encore. Cela signifie que votre équipe peut capturer le contexte dans le cadre de son travail quotidien. Ensuite, ClickUp AI peut utiliser ce contexte dynamique de l'environnement de travail pour répondre aux questions, résumer les changements et faire ressortir les détails pertinents sans que vous ayez à tout réexpliquer.

Fini les pertes de fil ! Essayez ClickUp gratuitement. ✅

Foire aux questions

Les modèles de système de mémoire IA sont conçus pour rendre les informations récupérables et réutilisables par l'IA, et pas seulement lisibles par les humains. Contrairement aux modèles de documents classiques qui capturent le contenu sous forme de paragraphes libres, les modèles de mémoire IA utilisent des sections cohérentes, des champs libellés et une structure reproductible (propriétaires, décisions, définitions, statut, liens vers les documents sources) afin qu'une IA puisse trouver de manière fiable le bon contexte et l'appliquer à toutes les tâches. Ils sont également destinés à être mis à jour en continu à mesure que le travail évolue, transformant le modèle en une couche de connaissances vivante plutôt qu'en un document ponctuel.

Oui (et même automatiquement) ! ClickUp Brain indexe tout le contenu de vos documents et tâches ClickUp, de sorte que toute information saisie dans ces modèles vient enrichir la base de connaissances qu'il utilise pour répondre aux questions.

La mémoire à court terme est conversationnelle et liée à la session, comme lorsque ChatGPT se souvient de ce que vous avez dit plus tôt dans une discussion. La mémoire à long terme est persistante et s'étend à toute l'équipe, ce que ces modèles permettent de créer : une base de connaissances qui ne disparaît pas lorsque vous fermez l'onglet.