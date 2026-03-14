10 modèles gratuits de notation des prospects (et comment en créer un)

Si votre équipe traite tous les prospects de la même manière, votre pipeline perd déjà du temps. 🕰️

En effet, le lead scoring consiste aujourd'hui à s'assurer que les bons prospects retiennent l'attention en priorité et que les relances soient effectuées en temps voulu.

Et pour y parvenir, vous avez besoin d'un système de notation cohérent que votre équipe peut utiliser pour différentes sources et campagnes.

Dans cet article, nous partageons 10 modèles gratuits de notation des prospects, leurs domaines d'application respectifs et comment choisir l'installation la mieux adaptée à votre entonnoir de conversion.

Qu'est-ce qu'un modèle de notation des prospects ?

Un modèle de notation des prospects est un cadre structuré qui aide les équipes commerciales et marketing à attribuer des valeurs numériques aux prospects en fonction de leur probabilité de devenir des clients. Il organise les critères utilisés pour évaluer les prospects, tels que les données démographiques, les informations sur l'entreprise, le comportement d'engagement et l'intention d'achat.

Par exemple, un prospect peut se voir attribuer des points pour avoir ouvert des e-mails marketing, consulté des pages de tarifs, téléchargé des ressources ou correspondu à un profil client idéal (ICP). Plus le score est élevé, plus le prospect est qualifié pour une approche commerciale.

Ce cadre évalue également les prospects selon deux axes principaux :

Données explicites : informations fournies directement par le prospect, telles que son titre, la taille de son entreprise et son secteur d'activité

Données implicites : signaux comportementaux que vous suivez, tels que les ouvertures d'e-mails, les visites de pages et les téléchargements de contenu

Comment créer un modèle de notation des prospects à l'aide de modèles

Vous avez trouvé un modèle de notation des prospects, mais il s'agit simplement d'une page blanche.

Pour qu'un modèle soit efficace, vous devez le personnaliser en fonction de vos données commerciales et de votre profil client idéal (ICP). Voyons maintenant comment créer un modèle de notation des prospects qui donne des résultats. 🛠️

1. Définissez votre profil de client idéal (ICP)

La qualité de votre modèle de notation des prospects dépend de votre compréhension de vos meilleurs clients. Commencez par établir une liste des caractéristiques firmographiques et démographiques de vos transactions les plus réussies.

Analysez vos données clients existantes pour identifier des tendances en matière de taille d'entreprise, de secteur d'activité, de titres de fonction et d'emplacement géographique.

📝 Exemple : une entreprise de SaaS spécialisée dans la gestion de projet pourrait définir son ICP comme étant les responsables marketing ou les responsables des opérations au sein d'entreprises B2B de SaaS comptant entre 50 et 500 employés. Un prospect correspondant à ces critères obtiendrait un score d'adéquation plus élevé dans le modèle de notation des prospects.

2. Identifiez les principaux signaux comportementaux

Toutes les actions ne se valent pas.

Identifiez les comportements spécifiques qui correspondent au parcours d'un prospect jusqu'à la conversion. Les signaux indiquant une forte intention, tels que la demande de démonstrations ou la consultation des pages de tarification, doivent être pondérés davantage que les signaux indiquant une faible intention, comme la simple ouverture d'un e-mail ou une brève visite sur le site web.

📝 Exemple : Supposons qu'un prospect correspondant à votre profil client idéal (ICP) visite votre site web et télécharge un guide produit (+5 points). Quelques jours plus tard, il participe à un webinaire sur votre produit (+10 points), puis consulte la page des tarifs (+15 points). Ces actions témoignent d'un intérêt croissant ; son score de prospect augmente donc à mesure qu'il se rapproche du statut de prospect qualifié.

3. Attribuez des valeurs en points

Une fois que vous avez identifié vos critères clés, il est temps d'attribuer des points. Pondérez chaque critère en fonction de sa corrélation avec la réussite de la conversion.

Par exemple, un prospect portant le titre de « directeur » dans votre secteur cible pourrait valoir 20 points, tandis qu’une visite sur un article de blog pourrait n’en valoir que deux. Vous devez également mettre en place un système de notation négative pour les facteurs d’exclusion, tels que les prospects provenant du domaine d’e-mail d’un concurrent ou ceux issus d’un secteur que vous ne couvrez pas.

💡 Conseil de pro : Attribuez un nombre de points exponentiellement plus élevé aux actions motivées par une intention qu'aux actions purement informatives. Une demande de démonstration (50 points) devrait peser bien plus lourd qu'une visite sur un blog (2 points), car l'écart de comportement est considérable.

4. Définir des seuils de notation

Une fois votre système de points mis en place, vous devez définir ce que ces scores signifient concrètement. Fixez des seuils clairs qui déterminent à partir de quand un prospect devient un prospect qualifié par le marketing (MQL) ou un prospect qualifié par l’équipe commerciale (SQL).

Vous pouvez créer des niveaux pour segmenter davantage vos prospects, par exemple les prospects « chauds » (80 points et plus), les prospects « tièdes » (50 à 79 points) et les prospects « froids » (moins de 50 points). Dans ClickUp, vous pouvez utiliser les statuts personnalisés pour représenter visuellement ces niveaux dans votre pipeline.

Créez des statuts personnalisés dans ClickUp pour suivre les tâches et garantir la clarté

📚 À lire également : Indicateurs de génération de demande

5. Testez et itérez

L'une des meilleures pratiques les plus importantes en matière de notation des prospects consiste à valider et à affiner régulièrement votre modèle. Au bout de 30 à 60 jours, comparez vos prospects notés aux données de conversion réelles. Si vous constatez que les prospects ayant obtenu un score élevé ne se convertissent pas au taux escompté, il est temps d'ajuster vos critères et vos valeurs de notation.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les taux de conversion des différents niveaux de score et vous assurer que votre modèle reste un indicateur fiable de réussite.

Suivez les taux de conversion par niveau de score grâce aux tableaux de bord ClickUp

⭐️ Bonus : Profil du client idéal

Aperçu des modèles de notation des prospects

Voici un bref aperçu des modèles de notation des prospects présentés dans ce guide et de l'usage auquel chacun est le mieux adapté :

Les 10 meilleurs modèles de notation des prospects

Vous savez ce qu'est un modèle de notation des prospects et comment en créer un, mais où trouver celui qui vous convient pour commencer ? Le choix peut être écrasant, et vous risquez de passer des heures à chercher un modèle pour finalement vous rendre compte qu'il s'agit d'une feuille de calcul peu pratique ou d'un logiciel coûteux.

Cette recherche alourdit votre travail et vous empêche de vous concentrer sur la hiérarchisation des prospects.

Pour vous aider à passer de la recherche à la mise en œuvre, nous avons compilé une liste des meilleurs modèles de notation des prospects. Cette sélection comprend tout, des systèmes CRM entièrement intégrés dans ClickUp aux simples feuilles de calcul et aux feuilles de travail spécialisées, afin que vous puissiez trouver un modèle qui s'adapte parfaitement au flux de travail de votre équipe.

Voyons cela de plus près :

1. Modèle de CRM pour l'équipe commerciale par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez le suivi des prospects, les pipelines et les contacts grâce au modèle CRM de l'équipe commerciale de ClickUp

Jongler entre un tableur pour la notation, un CRM distinct pour les contacts et un outil de gestion de projet pour les tâches crée des silos d'informations et ralentit votre équipe. Ces changements constants de contexte entraînent inévitablement la perte de détails et de prospects prometteurs.

Centralisez l'ensemble de votre processus commercial dans un seul environnement de travail grâce au modèle CRM commercial de ClickUp. Il s'agit d'un système CRM complet qui combine l'évaluation des prospects, le suivi, la gestion du pipeline et la gestion des contacts, éliminant ainsi le besoin de recourir à plusieurs outils disparates.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour saisir et suivre tous vos critères de notation, notamment la source du prospect, le niveau d'engagement, la taille de l'entreprise et le score d'adéquation, tout en conservant les coordonnées et les informations sur la transaction.

Consultez vos prospects classés par score, statut ou priorité à l'aide des vues flexibles de ClickUp , telles que les listes, les tableaux, les tableaux Kanban, etc.

Capturez de nouveaux prospects via les formulaires ClickUp et transférez-les vers le CRM avec des données plus claires et plus cohérentes

✅ Idéal pour : Les équipes commerciales et les responsables des opérations de chiffre d'affaires qui souhaitent constituer un pipeline de prospects à l'aide de critères de notation simples.

💡 Conseil de pro : utilisez les Super Agents de ClickUp pour trier et acheminer automatiquement les prospects entrants. Vous pouvez désigner un agent pour surveiller les nouvelles entrées dans le CRM, examiner les attributs des prospects (tels que la source ou l'activité d'engagement) et mettre à jour les champs ou attribuer des tâches de suivi au commercial approprié. Et ce n'est pas tout. L'outil de segmentation des listes d'e-mails peut analyser l'historique d'engagement et les attributs, puis segmenter la liste pour des campagnes ciblées

Le Drip Campaign Builder permet de concevoir des séquences d'e-mails en plusieurs étapes pour nourrir vos prospects et les faire progresser dans l'entonnoir de conversion Consultez l'intégralité de la bibliothèque d'agents IA de ClickUp AI pour découvrir toutes les autres tâches que vous pouvez confier à votre coéquipier IA.

Apprenez dès aujourd'hui à créer votre premier Super Agent :

2. Modèle de pipeline commercial par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les étapes du cycle de vente et identifiez rapidement les goulots d'étranglement grâce au modèle de pipeline commercial de ClickUp

Sans une vision claire de votre processus de vente, il est impossible de savoir où les prospects sont bloqués. Les prospects peuvent s'accumuler à une étape tandis qu'une autre reste vide. Et sans représentation visuelle, vous ne pouvez que deviner où se trouvent les goulots d'étranglement.

Bénéficiez de la clarté visuelle dont vous avez besoin grâce au modèle de pipeline commercial de ClickUp. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent visualiser d'un seul coup d'œil la progression des prospects et identifier rapidement les étapes où les transactions sont bloquées.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Faites glisser et déposez les prospects d'une étape à l'autre dans la vue Tableau de ClickUp , pour une gestion intuitive et efficace du pipeline.

Créez des statuts personnalisés tels que « Nouveau prospect », « MQL », « SQL » et « Opportunité » pour voir combien de prospects se trouvent dans chaque catégorie de qualification

Utilisez les dépendances ClickUp pour vous assurer que les étapes de qualification essentielles sont achevées dans l'ordre, par exemple en empêchant la clôture d'une tâche d'appel de découverte tant que la checklist de qualification n'est pas achevée

✅ Idéal pour : les responsables SDR chargés de superviser les étapes de qualification des prospects.

📮ClickUp Insight : 16 % des professionnels souhaitent gérer une petite entreprise dans le cadre de leur portfolio, mais seuls 7 % le font actuellement. La crainte de devoir tout faire soi-même est l'une des nombreuses raisons qui poussent souvent les gens à hésiter. Si vous êtes un entrepreneur indépendant, ClickUp Brain MAX devient votre partenaire d’entreprise. Demandez-lui de hiérarchiser les prospects, de rédiger des e-mails de prospection ou de suivre les stocks, tandis que vos agents IA se chargent des tâches fastidieuses. Chaque tâche, de la promotion de vos services à l'exécution des commandes, peut être gérée via des flux de travail basés sur l'IA, ce qui vous permet de vous concentrer sur le développement de votre entreprise, et non plus seulement sur sa gestion.

3. Démarrage rapide : modèle de vente et CRM par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez-vous rapidement au travail grâce au guide de démarrage rapide : modèle de vente et de CRM par ClickUp

Mettre en place un système de CRM et de notation des prospects à partir de zéro peut s'avérer intimidant, en particulier pour les petites équipes ou celles qui découvrent ce domaine. La complexité de la configuration des champs personnalisés, des pipelines et des automatisations peut entraîner des retards, obligeant votre équipe à s'appuyer trop longtemps sur des méthodes manuelles inefficaces.

Permettez à votre équipe de gérer et d'évaluer les prospects en quelques minutes grâce au guide de démarrage rapide : modèle Ventes et CRM de ClickUp.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Des champs préconfigurés pour les données de base sur les prospects et leur notation, afin que vous puissiez commencer immédiatement à saisir et à hiérarchiser les prospects

Évitez la paralysie analytique liée à une personnalisation excessive. Ce modèle offre une structure simple et efficace, prête à l'emploi.

À mesure que votre équipe et vos processus gagnent en maturité, vous disposerez de critères de notation, d'automatisations et d'intégrations plus complexes

✅ Idéal pour : les petites équipes commerciales qui mettent en place un système de notation des prospects pour la première fois.

🧠 Anecdote : L'une des méthodologies de vente les plus utilisées, SPIN Selling, a été développée à partir d'une étude portant sur 35 000 appels commerciaux. Cette méthode consiste littéralement à « vendre, mais en s'appuyant sur des preuves ».

💡 Conseil de pro : les automatisations ClickUp peuvent accélérer la gestion du CRM et le suivi des prospects en éliminant les étapes manuelles telles que les mises à jour de statut, les transferts entre listes et les rappels de suivi. Au lieu de compter sur la mémoire de quelqu'un pour se souvenir de « faire Y quand X se produit », les automatisations appliquent ces règles de manière cohérente. Automatisez l'attribution des tâches, les notifications et les flux de travail à l'aide des automatisations ClickUp Utilisez-les pour : Faites progresser automatiquement les prospects dans votre pipeline en mettant à jour automatiquement le statut des tâches

Standardisez les relances pour ne rien laisser passer

Informez les parties prenantes concernées des prospects les plus prometteurs ou de toute situation nécessitant une action immédiate

4. Modèle de KPI de l'équipe commerciale par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) de l'équipe commerciale pour valider votre modèle de notation des prospects grâce au modèle de KPI de l'équipe commerciale de ClickUp

Vous avez mis en place un modèle de notation des prospects, mais comment savoir s'il fonctionne ?

Le modèle de KPI de l'équipe commerciale de ClickUp vous aide à suivre les indicateurs clés de performance que vous utiliserez pour évaluer un modèle de notation des prospects, notamment l'activité de devis, les signaux de chiffre d'affaires et les performances en matière de ventes incitatives. Chaque KPI est configuré sous forme de tâche ClickUp, avec des statuts personnalisés pour suivre la progression.

Ces modèles sont conçus pour les équipes qui ont besoin de mesurer l'efficacité de leur système de notation des prospects et de l'associer directement aux performances de l'équipe commerciale.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Utilisez les widgets du tableau de bord ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble de vos indicateurs de vente les plus importants, tels que les taux de conversion des prospects en opportunités, la durée du cycle de vente et les taux de conclusion des ventes.

Suivez les taux de conversion des prospects selon leur niveau de score. Si vos prospects chauds ne se convertissent pas à un taux plus élevé que les prospects froids, vous savez qu'il est temps d'ajuster votre modèle

Utilisez les champs personnalisés pour suivre la taille des transactions associées aux prospects selon différents niveaux de score, ce qui vous aidera à identifier les critères permettant de prédire les clients les plus rentables.

✅ Idéal pour : les responsables de l’équipe commerciale qui effectuent des revues hebdomadaires des indicateurs clés de performance (KPI) liés au pipeline et aux résultats commerciaux.

5. Modèle de guide de stratégie commerciale par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un guide de vente intégrant stratégie et tâches liées à l'aide du modèle de guide de stratégie commerciale de ClickUp

Le modèle de guide de stratégie commerciale de ClickUp est un guide pratique axé sur la documentation pour élaborer une stratégie commerciale pour votre équipe commerciale.

Et comme ils sont intégrés à ClickUp Docs, vous pouvez garder votre stratégie et son exécution connectées dans le même environnement de travail. Ajoutez des sous-pages pour les segments ou les régions et liez les tâches ClickUp associées au sein du document à mesure que votre stratégie évolue.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Mettez à jour le document au fur et à mesure que vous identifiez les éléments efficaces, grâce à l'historique des versions et à l'édition collaborative

Élaborez votre stratégie à l'aide de pages dédiées à l'inbound et à l'outbound, aux éléments clés, à un processus de mise en place en 7 étapes et aux bonnes pratiques

Utilisez les commentaires attribués de ClickUp pour recueillir les commentaires des équipes commerciales, marketing et produit dans la section précise à laquelle ils se rapportent

✅ Idéal pour : Les responsables commerciaux et les responsables RevOps qui souhaitent mettre en place un processus de vente reproductible et le déployer au sein d'une équipe commerciale en pleine croissance.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain pour accélérer la rédaction de votre stratégie lorsque la page regorge d'idées mais que rien ne semble encore structuré. Cet outil peut vous aider à résumer vos notes, à affiner certaines sections et à transformer les décisions de votre document en étapes concrètes, le tout au sein du même environnement de travail ClickUp. C'est ce qu'on appelle la convergence ! Résumez vos notes stratégiques et transformez vos décisions en étapes concrètes avec ClickUp Brain

6. Modèle de tableau de bord prospectif par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez le scoring multidimensionnel des prospects sur un Tableau blanc grâce au modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp

Un système de points simple et unidimensionnel est parfois trop rigide. Il peut ne pas refléter les nuances d'un prospect qui correspond parfaitement au profil démographique mais dont l'engagement est faible, ou inversement.

Visualisez plusieurs dimensions de notation grâce au modèle de tableau de bord équilibré de ClickUp. Il présente votre logique de notation sur un seul Tableau blanc ClickUp, avec Vision et stratégie au centre et quatre blocs de tableau de bord autour : Client, Finances, Processus internes et Apprentissage et croissance.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Adaptez les quatre quadrants du modèle pour représenter différentes dimensions de notation, telles que l'adéquation démographique, le niveau d'engagement, l'intention d'achat et le pouvoir de décision budgétaire.

Définissez les indicateurs qui valident votre score : conversion MQL→SQL, taux de disqualification, pipeline créé, taux de réussite et délai de réponse aux prospects

Connectez votre tableau de bord à ClickUp Dashboards pour afficher une vue d'ensemble de la distribution de vos prospects entre les différents quadrants

✅ Idéal pour : les équipes chargées de la génération de demande qui ont besoin d'un moyen visuel de vérifier si leur modèle de notation des prospects améliore la qualité du pipeline.

👀 Le saviez-vous ? Les célèbres 4 P (Produit, Prix, Place, Promotion) ont été introduits en 1960 par le professeur de marketing E. Jerome McCarthy.

7. Modèle de notation des prospects HubSpot

via HubSpot

Pour les équipes déjà intégrées à l'écosystème HubSpot, la création d'un modèle de notation dans un outil externe peut sembler incohérente.

C'est là que le modèle de notation des prospects de HubSpot vous sera utile. Il s'agit d'un outil structuré et accessible hors ligne qui vous permet de planifier votre modèle de notation avant de le mettre en œuvre directement dans HubSpot CRM.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Ces fiches à télécharger vous guident étape par étape tout au long du processus de définition de vos critères de notation et d'attribution de pondérations.

Utilisez le calculateur fourni pour tester différents scénarios de notation et voir comment diverses combinaisons d'attributs et de comportements influencent la note finale d'un prospect.

La logique et la terminologie utilisées dans les feuilles de calcul sont synchronisées avec les fonctionnalités natives de notation des prospects de HubSpot

✅ Idéal pour : les administrateurs HubSpot qui créent ou modifient des règles de notation des prospects.

8. Modèle de notation des prospects par Demand Metric

via Indicateur de demande

Parfois, il suffit d'un outil simple et indépendant de toute plateforme pour lancer votre processus de notation des prospects.

Optez pour une solution classique sous forme de feuille de calcul, idéale pour les besoins indépendants de toute plateforme, grâce au modèle de notation des prospects de Demand Metric. Il offre un cadre prêt à l'emploi dans un format familier Excel ou Google Sheets.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Des catégories de notation prédéfinies pour les critères démographiques, firmographiques et comportementaux, afin que vous n'ayez pas à partir de zéro

Ajustez les valeurs en points et la pondération de chaque critère en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

Comme il s'agit d'une simple feuille de calcul, vous pouvez exporter les données et les utiliser avec pratiquement n'importe quel CRM ou plateforme d'automatisation du marketing.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations marketing qui ont besoin d'une fiche de notation des prospects compatible avec tous les CRM.

💡 Conseil de pro : attribuez sans hésiter des points négatifs pour les critères d'exclusion évidents, tels que les adresses e-mail d'étudiants ou les désabonnements. Retirez immédiatement 50 à 100 points plutôt que de procéder à de petites déductions : vous souhaitez que ces prospects soient rapidement éliminés de votre pipeline, et non qu'ils restent en tant que contacts de priorité moyenne.

9. Feuille de calcul automatisée pour la notation des prospects par Belkins

via Belkins

Si les feuilles de calcul classiques offrent une certaine flexibilité, elles nécessitent toutefois un travail entièrement manuel. La mise à jour constante des scores à la main prend beaucoup de temps et est source d'erreurs, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial d'un système de notation.

Profitez de la simplicité d'une feuille de calcul avec des calculs automatisés grâce au modèle de feuille de calcul de notation automatisée des prospects de Belkins. Il s'agit d'un modèle Google Sheets doté de formules intégrées qui se chargent des calculs de notation à votre place.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Des formules prédéfinies calculent automatiquement le score d'un prospect dès que vous saisissez ses données.

Ajoutez, supprimez ou modifiez les colonnes de critères pour les adapter à votre modèle de notation unique

Sous forme de feuille Google Sheets, ce document est facilement accessible à toute personne disposant d'un compte Google et peut être partagé et modifié en collaboration avec votre équipe.

✅ Idéal pour : Les responsables commerciaux et les responsables RevOps qui souhaitent mettre en place un processus de vente reproductible et le déployer au sein d'une équipe commerciale en pleine croissance.

10. Matrice de qualification des prospects de l'équipe commerciale par modèle.net

Les notes numériques ne sont pas toujours le moyen le plus intuitif de communiquer la priorité d'un prospect, en particulier lors de réunions commerciales au rythme soutenu. Un prospect noté 78 peut sembler très similaire à un autre noté 81, même si c'est votre seuil SQL.

Optez pour une alternative simple et visuelle à la notation par points grâce au modèle de matrice de qualification des prospects de Template.net. Il est idéal pour les équipes commerciales qui préfèrent une approche par quadrants pour la qualification des prospects.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Matrice à deux axes permettant de classer les prospects en fonction de leur adéquation (par exemple, dans quelle mesure ils correspondent à votre profil client idéal) et de leur niveau d'intérêt (par exemple, leur engagement)

Classez les prospects en catégories de priorité bien définies : forte adéquation/fort intérêt (priorité absolue), forte adéquation/faible intérêt (à cultiver), faible adéquation/fort intérêt (à surveiller) et faible adéquation/faible intérêt (à écarter).

Utilisez la zone de diagramme incluse pour mettre en avant vos prospects les plus prioritaires lors des comptes rendus quotidiens ou des revues de pipeline.

✅ Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale qui effectuent des revues hebdomadaires du pipeline et souhaitent disposer d'une matrice visuelle de type tableur.

💡 Conseil de pro : Vous gérez toujours vos processus de gestion des prospects et de vente à l'ancienne ? Cette vidéo vous présente 4 façons simples d'améliorer vos processus grâce à l'IA !

Commencez à évaluer vos prospects plus rapidement avec ClickUp

Bien sûr, les critères de notation et leur pondération sont importants lorsque vous choisissez un modèle de notation des prospects. Mais c'est la manière dont ce score se traduit en un véritable suivi qui a un impact réel sur votre pipeline.

Avec ClickUp, les scores de prospects sont directement liés à l'exécution. Dès qu'un prospect atteint le seuil requis, vous pouvez l'acheminer vers le bon propriétaire, déclencher l'étape suivante et conserver chaque point de contact associé au même dossier, le tout au sein de votre environnement de travail.

Au lieu de gérer la notation à un endroit et les suivis à un autre, tout reste connecté, de la première saisie à l'action suivante, en passant par la progression du pipeline.

Allez au-delà de la notation statique des prospects et mettez en place un système que votre équipe peut réellement suivre.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp. ✅

Foire aux questions

Un modèle est un canevas vierge comportant des champs et des catégories prédéfinis. Un système est un modèle entièrement configuré, personnalisé selon vos critères spécifiques, vos barèmes de notation et vos seuils, qui reflètent les spécificités de votre entreprise.

La meilleure approche consiste à analyser les données issues de vos transactions conclues avec succès afin d'identifier les caractéristiques démographiques et firmographiques communes. Vous devez ensuite mapper ces attributs gagnants aux critères de votre modèle et attribuer des valeurs en points plus élevées à ceux qui sont le plus fortement corrélés à une réussite commerciale.

Les tableurs sont parfaits pour les petites équipes ou pour mener des expériences initiales de notation des prospects. Cependant, à mesure que le volume de prospects et la taille de votre équipe augmentent, un système basé sur un CRM devient indispensable pour assurer l'automatisation des mises à jour des notes en temps réel et faire évoluer votre processus sans vous noyer sous la saisie manuelle de données.

Vous devriez revoir votre modèle de notation au moins une fois par trimestre. Plus important encore, prévoyez une révision dès que vous constatez une baisse de la qualité de conversion de vos prospects les mieux notés ou lorsque la stratégie de commercialisation de votre entreprise évolue.