10 modèles gratuits du modèle Frayer pour plus de clarté

Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à un nouveau mot — entropie, ironie, coût d'opportunité — et de vous rendre compte que vous le connaissez « en quelque sorte », mais que vous ne savez pas l'expliquer clairement ?

Le modèle Frayer a été conçu pour résoudre ce problème.

Au lieu de mémoriser des définitions que vous risquez d'oublier, cette méthode favorise une véritable compréhension en décomposant un concept en quatre parties (nous y reviendrons plus tard 😉). Elle est fondamentalement conçue pour le transfert : une fois que les apprenants sont capables de décrire les caractéristiques, ils peuvent reconnaître le concept dans de nouveaux passages, des questions et même des présentations.

Dans cet article, nous vous présenterons certains des meilleurs modèles gratuits du modèle Frayer que vous pouvez copier, personnaliser et réutiliser, ainsi que des conseils pratiques pour les utiliser en classe, lors de sessions d'étude et dans le cadre de formations pour l'équipe.

Aperçu des meilleurs modèles Frayer

Qu'est-ce que le modèle Frayer ?

Le modèle Frayer est un organisateur graphique en quatre parties utilisé pour aider les apprenants à approfondir leur compréhension d'un mot ou d'un concept, en particulier dans l'enseignement du vocabulaire et des concepts. Il place généralement le terme cible au centre et demande aux élèves d'achever les quatre sections qui l'entourent.

Développé par Dorothy Frayer en 1969, ce modèle permet aux équipes et aux apprenants d'aller au-delà de la simple mémorisation pour parvenir à une véritable compréhension. Au lieu de se contenter de définir un mot, vous l'explorez sous tous ses angles.

La structure du modèle est la suivante :

Définition : Que signifie ce terme, selon vos propres mots ?

Caractéristiques : Quels sont les attributs ou faits essentiels qui sont toujours vrais concernant ce concept ?

Exemples : Quelles sont les instances concrètes et spécifiques de ce concept en action ?

Contre-exemples : Quels sont les éléments qui semblent similaires mais qui ne correspondent absolument pas au concept ?

🔖 Exemple : Imaginons que votre terme soit « Écosystème ». Le modèle de Frayer se présenterait comme suit : Définition : Une communauté d'êtres vivants qui interagissent entre eux et avec leur environnement

Caractéristiques : Comprend les éléments vivants et non vivants ; les organismes sont en dépendance les uns par rapport aux autres

Exemples : forêt, étang, récif de corail

Exemples négatifs : un seul caillou, un seul animal, une bouteille en plastique

Ce dernier quadrant — les « non-exemples » — est le plus puissant. Il vous oblige à délimiter clairement un concept, affinant ainsi votre compréhension en définissant ce qu'il n'est pas. Bien qu'initialement destiné au vocabulaire scolaire, ce cadre est incroyablement efficace pour clarifier le jargon d'entreprise, les spécifications techniques et la portée d'un projet.

👀 Le saviez-vous ? Une étude TESL-EJ sur les apprenants d'anglais au niveau secondaire indique que le modèle de Frayer est un outil efficace pour développer la « maîtrise des mots » (en allant au-delà de la simple reconnaissance pour parvenir à une compréhension utile).

10 modèles gratuits du modèle Frayer pour l'analyse du vocabulaire et des concepts

Trouver le bon format pour votre modèle Frayer peut s'avérer difficile. Les PDF statiques sont parfaits pour l'impression, mais ne permettent pas la collaboration en équipe, tandis qu'un document vierge vous oblige à gérer vous-même toute la mise en forme. Le modèle idéal doit s'adapter à votre flux de travail, que vous travailliez avec des stagiaires ou que vous meniez une séance de brainstorming avec une équipe dispersée.

Ces modèles couvrent l'intervalle allant des dispositions traditionnelles en quatre quadrants à des adaptations numériques créatives qui intègrent la méthode Frayer à votre travail quotidien.

La plupart sont modifiables et prêts à l'emploi, vous aidant ainsi à passer d'une mémorisation superficielle à une compréhension approfondie et exploitable.

Découvrons-les :

1. Modèle de brainstorming ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Consignez les définitions, les exemples et les idées fausses à l'aide du modèle de brainstorming ClickUp

Si vous enseignez le vocabulaire ou développez la compréhension des concepts, vous avez besoin d'un modèle qui rende la réflexion visible.

Le modèle de brainstorming ClickUp vous offre un espace pour décomposer un concept en plusieurs parties, définir des domaines prioritaires et organiser les réponses par étapes, équipes ou catégories. Il s'agit avant tout de mener un brainstorming et de trouver des idées autour de terminologies spécifiques.

De plus, cela vous permet de personnaliser les champs et les affichages pour saisir le terme principal, la définition, les caractéristiques, les exemples et les idées fausses dans un format facile à consulter.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Utilisez les champs personnalisés et les colonnes de ClickUp (tels que la description du problème, la solution, la priorité ou les libellés personnalisés) pour mapper les sections du modèle Frayer dans une seule disposition

Regroupez les entrées par statut, catégorie ou étape d'apprentissage pour suivre la progression sur plusieurs termes ou concepts

Attribuez des tâches aux élèves ou aux groupes lorsque vous utilisez les modèles Frayer pour des activités collaboratives, l'évaluation par les pairs ou l'apprentissage par stations.

✅ Idéal pour : les enseignants et les formateurs pédagogiques qui organisent des activités collaboratives de construction de vocabulaire et de concepts.

📮ClickUp Insight : 57,75 % des personnes interrogées affirment que les logiciels de reconnaissance vocale pourraient « tout changer » au travail, mais la plupart restent encore rivées à leur clavier. Pourquoi ? Parce que la saisie au clavier est une habitude bien ancrée, même si elle est quatre fois plus lente que la transcription vocale. La fonction Talk-to-Text de Brain MAX vous permet de contourner ce goulot d'étranglement et de capturer vos idées aussi vite que vous parlez. Fini les baisses de rythme ou les difficultés à suivre le fil de vos pensées. Avec Brain MAX, votre voix devient le moteur de votre flux de travail.

2. Modèle de liste ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez chaque terme en une entrée du modèle Frayer facile à suivre grâce au modèle de liste ClickUp

Si vous recherchez une installation du modèle Frayer suffisamment simple pour une utilisation rapide en classe, mais suffisamment flexible pour être déclinée en activités plus riches, le modèle de liste ClickUp constitue un excellent point de départ.

Il propose une disposition claire, sous forme de liste classée par statut, pour organiser les termes, les exemples et les éléments d'exercice, tout en vous permettant d'ajouter du contexte supplémentaire grâce à plusieurs vues.

Pour un flux de travail selon le modèle Frayer, ce modèle vous permet de personnaliser chaque tâche en tant que terme et d'utiliser des champs, des commentaires et des ressources liées pour développer la définition, les exemples, les contre-exemples et le concept.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Ajoutez du contexte en utilisant les tâches ClickUp sous chaque tâche de vocabulaire principale pour créer une liste de plusieurs exemples détaillés ou contre-exemples.

Passez d'une vue ClickUp à l'autre si vous planifiez des cours, des devoirs ou des échéanciers de révision du vocabulaire pour l'ensemble d'un module

Utilisez Video Embed pour intégrer des vidéos explicatives, des mini-leçons ou des présentations de concepts directement dans l'environnement de travail afin que les élèves puissent s'y référer

✅ Idéal pour : les concepteurs pédagogiques ou les formateurs qui créent des activités d'apprentissage de type Frayer intégrant du contenu pédagogique.

3. Modèle de matrice de conception ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Comparez des concepts à l'aide de critères pondérés dans un document structuré grâce au modèle de matrice de conception ClickUp.

Si vous utilisez un exercice de type Frayer pour aider les élèves à comparer des concepts étroitement liés (ou à évaluer des exemples par rapport à des non-exemples à l'aide de critères clairs), le modèle de matrice de conception ClickUp vous offre un format analytique sur lequel vous appuyer.

Conçu sous forme de document ClickUp structuré, ce modèle vous guide à travers la définition des critères, l'évaluation pondérée et une section de recommandations finales. Cela le rend particulièrement utile lorsque votre activité basée sur le modèle de Frayer va au-delà du simple rappel de vocabulaire pour aborder la distinction des concepts, la classification ou la comparaison fondée sur des preuves.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Utilisez la section « Définition des critères » pour définir les attributs que les élèves doivent évaluer (par exemple : exactitude de la définition, pertinence dans la vie réelle, exemples et contre-exemples).

Transformez les comparaisons abstraites en un cadre reproductible à l'aide du tableau de notation pondérée, qui s'avère utile pour les activités d'analyse avancées de type Frayer.

Consignez l'intégralité du processus de réflexion en un seul endroit, ajoutez des notes sous chaque section et collaborez sur les évaluations sans changer d'outil

✅ Idéal pour : les formateurs et les équipes pédagogiques qui créent des exercices d'évaluation structurés dans des documents collaboratifs.

🏆 Astuce rapide : Créez vos propres modèles Frayer personnalisés avec Talk-to-Text. Créez des modèles Frayer à partir de notes vocales grâce à la fonctionnalité « Talk-to-Text » dans ClickUp Brain MAX Il suffit d'exprimer vos idées à voix haute : une définition rapide, quelques caractéristiques et 2 ou 3 exemples. En quelques secondes, la fonctionnalité « Talk-to-Text » de ClickUp transforme ce brouillon vocal en un modèle Frayer soigné. Elle permet d'affiner la formulation, d'ajouter de meilleurs exemples et de générer des contre-exemples clairs qui évitent les malentendus courants.

4. Modèle de plan d'action mutuel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos concepts à l'aide de sous-pages dédiées aux caractéristiques, aux exemples et aux étapes suivantes grâce au modèle de plan d'action mutuel ClickUp.

Le modèle de plan d'action mutuel de ClickUp peut être adapté en un espace de travail épuré de cartographie conceptuelle pour les équipes qui définissent une idée avant de passer à l'action. Ses sous-pages intégrées — Parties prenantes, Suivi des actions, Ressources, Critères de réussite du projet pilote et Notes de réunion — facilitent la consultation et l'utilisation des discussions.

Cette disposition est particulièrement utile lorsque votre équipe analyse un terme, un processus ou une initiative sous différents angles lors d'un atelier. Vous pouvez ainsi saisir le sens essentiel, noter les caractéristiques déterminantes, recueillir des exemples concrets tirés de travaux antérieurs et documenter les limites ou les exceptions. Vous pouvez ensuite orienter la discussion vers les prochaines étapes prévues.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Utilisez les commentaires attribués de ClickUp directement dans le modèle pour discuter et finaliser les définitions, créant ainsi une source unique de vérité.

Consignez des exemples, des cas particuliers et des références d'assistance dans les rubriques « Ressources » et « Notes de réunion » pendant les discussions en direct

Passez directement de la compréhension à la mise en pratique en suivant les tâches de suivi dans l'outil de suivi des actions à mener

✅ Idéal pour : les animateurs, les équipes chargées de la réussite client et les groupes interfonctionnels organisant des ateliers d'alignement des concepts ou des sessions de planification.

5. Modèle de tableau blanc infographique ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez n'importe quel concept en une page visuelle de type Frayer grâce au modèle de Tableau blanc infographique ClickUp

Les modèles Frayer classiques, basés uniquement sur du texte simple, peuvent s'avérer peu inspirants et inefficaces pour les apprenants visuels de votre équipe. Le modèle de Tableau blanc infographique ClickUp est fourni avec une toile prête à l'emploi pour transformer n'importe quel sujet en une page visuelle, en utilisant des blocs pour les titres, les sections d'accompagnement et les éléments visuels (icônes, photos, mini-diagrammes).

Il est basé sur ClickUp Tableaux blancs, ce qui vous offre de nombreuses options pour personnaliser le modèle à votre guise.

Vous pouvez le personnaliser en tant que modèle Frayer, en utilisant les quatre zones principales : Définition, Caractéristiques, Exemples et Non-exemples. Placez des post-it dans chaque quadrant, ajoutez des icônes pour des repères visuels, puis utilisez la bande d'en-tête pour donner un titre au concept et définir le public cible (niveau scolaire, équipe ou groupe de formation).

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Allez au-delà du texte simple en ajoutant des icônes, en intégrant des images et en utilisant des quadrants à code de couleur pour rendre vos modèles Frayer visuellement distincts et plus faciles à mémoriser

Illustrez votre quadrant « Exemples » en glissant-déposant des images ou en intégrant des vidéos directement sur le Tableau blanc.

Une fois votre modèle Frayer visuel achevé, exportez-le sous forme d'image ou partagez un lien public avec qui vous voulez.

✅ Idéal pour : les concepteurs pédagogiques, les formateurs et les chefs d'équipe qui créent des ressources d'« apprentissage en une page » à partir de notes basées sur le modèle de Frayer.

📚 En savoir plus : Comment appliquer les styles d'apprentissage VARK pour un apprentissage plus efficace

6. Modèle DMAIC ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Décomposez les concepts étape par étape sur un Tableau blanc DMAIC grâce au modèle DMAIC de ClickUp

Le modèle DMAIC de ClickUp met en avant un tableau blanc étape par étape pour résoudre un problème à l'aide de la structure classique Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer et Contrôler. Chaque étape dispose de son propre espace pour les notes autocollantes, et le guide permet de rester concentré sur le flux de travail tout au long du processus, de la formulation du problème à la mise en place d'une solution.

Cette disposition sert à décomposer un concept lorsque vous souhaitez que les apprenants comprennent un terme en profondeur et l'appliquent correctement.

Vous pouvez considérer chaque colonne du modèle DMAIC comme une invitation à parvenir à une compréhension complète. Par exemple, vous pouvez définir le concept en langage clair, le mesurer à l'aide d'indicateurs concrets, analyser ce qu'il inclut ou exclut, affiner la définition à l'aide d'exemples plus pertinents, puis valider la version finale en vérifiant sa cohérence.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Utilisez la section Définir pour saisir le sens essentiel d'un terme, puis ajoutez les caractéristiques clés dans la deuxième zone autocollante

Renforcez vos exemples dans les sections Mesurer et Analyser en établissant une liste des indices, des indicateurs et des idées fausses courantes que les apprenants confondent

Assurez la cohérence de la version finale dans Control en enregistrant la définition, les exemples et les contre-exemples approuvés sur lesquels votre équipe ou votre classe s'est mise d'accord

✅ Idéal pour : les enseignants et les formateurs qui enseignent la pensée structurée, l'amélioration des processus ou la clarté des concepts en groupe.

👀 Le saviez-vous ? Les organisateurs graphiques trouvent leur origine dans la psychologie cognitive. Ils ont été développés pour mettre en pratique la théorie de l'apprentissage par réception significative de David Ausubel (1963), fondée sur son idée centrale selon laquelle ce qu'un apprenant sait déjà est le principal moteur de ce qu'il apprendra ensuite (Ausubel, 1968).

7. Modèle de tableau blanc pour plan de travail ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez une carte conceptuelle de type DMAIC à l'aide du modèle de Tableau blanc « Plan de travail » de ClickUp

Le modèle de tableau blanc « Plan de travail » de ClickUp présente un plan complet sur un seul canevas visuel, avec des colonnes précises pour le DMAIC. Chaque colonne comprend un espace pour l'énoncé du projet, les objectifs, les membres de l'équipe, les notes de recherche, les résultats et les éléments en suspens, ce qui permet de regrouper la planification et le suivi dans une seule vue.

Et cela fonctionne très bien pour l'apprentissage des concepts lorsque vous souhaitez que les apprenants aillent au-delà des définitions et acquièrent une véritable compréhension.

Vous pouvez utiliser la première colonne pour noter la définition et les caractéristiques principales, les colonnes du milieu pour ajouter des exemples et des notes d’assistance, puis utiliser la dernière colonne pour répertorier les contre-exemples ou les idées fausses courantes.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Facilitez la lecture des analyses de concepts grâce à des colonnes codées par couleur et à une légende intégrée qui distingue clairement chaque étape

Notez des exemples, des contre-exemples et des notes d’assistance dans des sections dédiées

Assurez la cohérence entre plusieurs termes en réutilisant la même structure à chaque fois

✅ Idéal pour : les formateurs expérimentés qui animent des cours en groupe où les stagiaires ont besoin d'une structure visuelle et d'un format reproductible.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez utiliser l'IA pour le brainstorming sans vous enliser dans des boucles d'idéation sans fin ? Regardez cette vidéo pour découvrir comment les équipes transforment des contributions éparses en idées claires à l'aide de ClickUp AI, Docs, Tableaux blancs et des modèles :

8. Collection de modèles du modèle Frayer par Template.net

La collection de modèles Frayer de Template.net comprend des fiches Frayer présentées sous une disposition à quatre quadrants, spécialement conçue pour l'enseignement du vocabulaire. Chaque modèle met en évidence le mot de vocabulaire et l'entoure de sections dédiées à la définition, aux caractéristiques, aux exemples/modèles et aux contre-exemples.

Comme ce format est imprimable et réutilisable, il convient parfaitement à l'entraînement individuel, au travail en petits groupes ou aux évaluations rapides en classe.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

La disposition classique en quatre cases permet de concentrer l'apprentissage du vocabulaire sur les fonctionnalités essentielles du modèle Frayer.

Le terme de vocabulaire centré facilite la lecture rapide des feuilles achevées lors de la révision ou de l'évaluation

Convient parfaitement comme routine récurrente pour les nouveaux mots de vocabulaire dans les modules de lecture, de sciences et d'études sociales

✅ Idéal pour : les enseignants et les formateurs qui ont besoin de dispositions classiques à quatre quadrants pour des activités sur papier.

📚 À lire également : Comment mettre en place la gestion de l'exécution du travail pour les équipes

9. Modèle de diagramme du modèle de Frayer V1 par TemplateLab

via TemplateLab

Le modèle de diagramme du modèle Frayer V1 de TemplateLab présente le mot de vocabulaire au centre, entouré de quatre cases libellées. Les libellés sont déjà intégrés, vous pouvez donc les projeter pendant un cours, les remplir avec toute la classe ou les imprimer pour un exercice rapide.

Ils sont également disponibles aux formats Word et PowerPoint, ce qui facilite la modification en cours, la duplication pour plusieurs mots et la réutilisation d'une unité à l'autre sans avoir à recréer le tableau à chaque fois.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Une hiérarchie visuelle claire (terme central + quatre cases) facilite l'enseignement de la structure Frayer lors des cours en classe entière

La disposition sous forme de diagramme est facile à présenter dans Word, PowerPoint ou sur des affiches

Des libellés clairs fournissent une assistance pour vérifier plus rapidement la compréhension lors des révisions et de la préparation aux tests

✅ Idéal pour : les enseignants qui créent des diapositives ou des diagrammes de référence pour le vocabulaire scolaire.

📚 À lire également : Comment éviter les malentendus au travail

10. Modèle Frayer par WordLayouts

via WordLayout

Le modèle Frayer de WordLayouts est un modèle simple à quatre quadrants conçu pour être modifié en cours de modification dans Microsoft Word ou Google Docs.

Comme il s'agit d'un format de document simple, il est facile à reproduire pour plusieurs mots de vocabulaire, à donner comme devoir ou à imprimer pour des exercices en classe. Vous pouvez saisir du texte directement dans chaque case, enregistrer des versions pour différentes unités et réutiliser la même disposition pour une révision rapide avant les quiz.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Convient aussi bien au travail individuel qu'aux activités en petits groupes, car les élèves peuvent achever une case à la fois, puis comparer rapidement leurs réponses

Faciles à imprimer, ils peuvent être largement personnalisés sur Microsoft Word ou Google Docs.

Facile à reproduire pour les listes de mots hebdomadaires, le vocabulaire des unités ou la préparation aux quiz

✅ Idéal pour : les particuliers et les équipes qui préfèrent travailler dans l'écosystème Microsoft/Google.

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la génération d'idées. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, s'avère indispensable : il vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer clairement un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre description. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

Comment utiliser un modèle Frayer pour développer le vocabulaire

Disposer d'un modèle est un excellent point de départ, mais c'est savoir comment le remplir efficacement qui permet d'améliorer la mémorisation du vocabulaire et la cohésion de l'équipe.

Suivez cette approche pratique, étape par étape, pour tirer le meilleur parti de votre modèle Frayer. 🛠️

Sélectionnez le terme ou le concept ciblé : Choisissez un mot ou un concept qui pose véritablement des difficultés ou qui est souvent mal compris. Pour les équipes, concentrez-vous sur la terminologie dont l'interprétation divergente est source de confusion, comme « agile » ou « centré sur le client ». Commencez par le quadrant des définitions : ne vous contentez pas de recopier une définition tirée d'un dictionnaire. Formulez-la avec vos propres mots. Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne la comprenez pas encore pleinement. Identifiez les caractéristiques ou les faits clés : Dressez la liste des fonctionnalités qui s'appliquent toujours à ce concept. Demandez-vous : « Quelles sont les fonctionnalités incontournables qui définissent ce terme ? » Donnez des exemples : Fournissez des instances concrètes et spécifiques du concept. Plus vos exemples seront variés et tirés de la vie réelle, plus votre compréhension sera approfondie. Définissez les contre-exemples (étape cruciale) : cette étape est essentielle. Identifiez les éléments qui sont similaires mais qui ne correspondent pas au concept. Cela vous oblige à clarifier les limites du terme Vérifiez et affinez : Lisez les quatre quadrants ensemble. Donnent-ils une image complète et précise ? Si vous travaillez en équipe, discutez de vos divergences d'opinion : elles révèlent souvent des lacunes importantes dans la compréhension commune.

✨ Avantage ClickUp : lorsque vous utilisez un modèle numérique du modèle de Frayer dans ClickUp, utilisez ClickUp Brain pour obtenir des suggestions d'exemples ou de contre-exemples lorsque vous êtes bloqué. Cela peut vous donner des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé et accélérer le processus de réflexion approfondie qui permet de mémoriser les nouveaux concepts.

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Donnez vie à votre vocabulaire avec ClickUp

Les modèles gratuits du modèle de Frayer constituent une excellente première étape lorsque vous avez besoin d'un moyen simple d'aider les apprenants à définir des concepts, à repérer des schémas et à distinguer les exemples des non-exemples sans pour autant en faire un long plan de cours.

Mais les modèles Frayer deviennent encore plus utiles lorsqu'ils s'intègrent à votre flux de travail. Avec ClickUp, vous pouvez réutiliser vos modèles Frayer dans les documents, enseigner en temps réel à l'aide des Tableaux blancs et transformer chaque mot cible en tâche avec un propriétaire, une date d'échéance et des checklists.

Utilisez l'IA pour générer rapidement une première ébauche d'exemples et de contre-exemples que vous pourrez affiner avec votre classe ou votre équipe.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui. ✅

Foire aux questions

Les quatre quadrants sont : Définition (ce que le terme signifie selon vos propres mots), Caractéristiques (attributs ou faits clés), Exemples (instances spécifiques) et Non-exemples (éléments similaires mais qui ne correspondent pas à la définition).

Les équipes peuvent utiliser les modèles Frayer pour établir un vocabulaire commun concernant les termes, processus ou outils clés de l'entreprise. Cela permet de s'assurer que les nouvelles recrues comprennent non seulement les définitions, mais aussi ce que ces concepts incluent et n'incluent pas, réduisant ainsi les malentendus dès le premier jour.

Un modèle Frayer vierge est généralement un document statique, prêt à imprimer, comportant des quadrants vides. Un modèle Frayer modifiable permet une personnalisation numérique, une collaboration en temps réel et une intégration avec d'autres outils de gestion du travail.

En effet, le modèle de Frayer est très efficace pour les termes mathématiques (comme « nombre premier »), les concepts scientifiques (comme « photosynthèse ») et la terminologie technique dans tout champ. Il s'avère particulièrement utile lorsque la distinction entre les exemples et les non-exemples est essentielle pour clarifier la compréhension.