Comment maîtriser le processus DMAIC pour l'amélioration de la qualité

Au cours de la décennie qui a débuté en 1987, lorsque Motorola a créé et mis en œuvre Six Sigma, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 1,5 milliard d'euros des économies considérables de $$$a rien qu'avec leurs mesures d'amélioration de la qualité. Tel est le pouvoir de Six Sigma et des paradigmes de qualité connexes, qui sont encore largement adaptés aujourd'hui !

L'un des paradigmes de qualité les plus populaires, basé sur Six Sigma méthodologies d'amélioration des processus le processus DMAIC est l'une des méthodologies d'amélioration des processus qui a trouvé sa place au-delà de l'industrie manufacturière. Dans cet article de blog, nous explorons ce que signifie le processus DMAIC, pourquoi il est toujours d'actualité et comment vous pouvez le mettre en œuvre dans votre organisation.

Qu'est-ce que le processus DMAIC?

Le processus DMAIC (abréviation de Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) est une approche d'amélioration des processus basée sur les données et ancrée dans la méthodologie Six Sigma.

Le processus DMAIC se caractérise par :

Un cadre solide : DMAIC sert de guide étape par étape pour identifier les lacunes dans les processus et les corriger

: Il permet d'identifier la cause première et de résoudre les problèmes de qualité la résolution de problèmes structurée : elle permet d'identifier la cause première et de résoudre les problèmes de qualité Les solutions basées sur les données : DMAIC encourage les équipes à examiner divers points de données dans leur processus plutôt que de se fier à leur intuition ou à leur instinct

Les solutions basées sur les données : DMAIC encourage les équipes à examiner divers points de données dans leur processus plutôt que de se fier à leur intuition ou à leur instinct Résultats durables : DMAIC ne s'arrête pas à la recherche d'une solution mais va jusqu'à assurer sa mise en œuvre efficace à long terme

le modèle DMAIC

Bien qu'il ait été initialement conçu comme l'un des principaux éléments de Six Sigma, il a été adapté aux modèles Lean, Kaizen, Agile et à d'autres modèles hybrides comme Lean Six Sigma, qui donnent la priorité à l'amélioration continue.

À faire ? Six Sigma se concentre sur l'amélioration des processus, tandis que Lean Six Sigma se concentre sur l'amélioration des processus La gestion de projet Lean se concentre sur la réduction des déchets. Pour une analyse détaillée des différences, consultez le site suivant Lean vs. Six Sigma .

Le DMAIC est fondamentalement un processus en cinq phases. En utilisant le DMAIC, vous définissez, mesurez, analysez, améliorez et contrôlez. Cela semble évident à première vue. Cependant, il existe des nuances importantes, tant dans la théorie que dans la pratique.

Examinons chaque phase en détail. Nous vous expliquerons également comment mettre en œuvre ce processus à l'aide d'un outil puissant tel que le ClickUp pour les équipes de gestion d'un projet .

1. Définir

La première étape du processus d'amélioration de la qualité DMAIC consiste à savoir ce que l'on souhaite améliorer. Cela se fait généralement par le biais d'un nombre d'étapes liées entre elles.

Écrire l'énoncé du problème

Pour commencer, l'équipe de projet procède à un brainstorming et documente l'énoncé du problème.

Par exemple, votre énoncé de problème pourrait être : "Il y a une forte densité de bugs de 15 défauts pour 1000 lignes de code"

Comprendre le contexte

Une fois que cela est défini, l'équipe pose une série de questions pour comprendre le contexte dans lequel cela se produit.

Quel est le processus actuel suivi par l'équipe ?

Qui sont les parties prenantes du processus ?

Quelle est la performance de référence actuelle ?

Quelles sont les exigences du client ?

Quels sont les risques et les défis liés à ce processus ?

Il existe plusieurs façons de collecter ces informations. Vous pouvez commencer par cartographier le processus en utilisant les outils suivants Tableaux blancs ClickUp . Amenez votre équipe à visualiser de manière collaborative l'ensemble du processus, afin d'afficher une vue contextuelle à 360 degrés.

cartographie des processus avec les tableaux blancs ClickUp_

Vous pouvez obtenir un retour d'information de la part des parties prenantes, de la direction et des clients à l'aide de Formulaires ClickUp . Avec un questionnaire simple et bien conçu, vous pouvez recueillir les points de douleur de toutes les personnes impliquées dans le processus.

Définir des objectifs

Avec toutes les informations en main, définissez les objectifs de votre processus d'amélioration de la qualité.

Par exemple, il pourrait s'agir de : Réduire la densité des bugs à moins de cinq défauts pour 1 000 lignes de code au cours des trois prochains mois.

Veillez à ce que vos objectifs soient SMART. Veillez également à les rendre facilement accessibles à tous les membres de l'équipe. Objectifs ClickUp est un excellent moyen d'y parvenir. Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez définir des cibles, organiser vos objectifs en dossiers et afficher votre progression dans un seul volet.

ClickUp Objectifs pour une visualisation de la progression sans effort

2. Mesure

Une fois le problème défini, vous pouvez vous concentrer sur la collecte de données au cours de la phase de "mesure". L'objectif est de recueillir des données fiables qui représentent fidèlement le processus existant et qui serviront de base de référence pour l'amélioration.

Des outils tels que les diagrammes de contrôle, les histogrammes et l'analyse de Pareto sont souvent utilisés pour évaluer les variations et mettre le doigt sur les problèmes. Pour un suivi plus poussé, utilisez Tableaux de bord ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-176-1400x842.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

obtenez des rapports en temps réel avec ClickUp Dashboards_

Les tableaux de bord ClickUp offrent un moyen entièrement personnalisable, axé sur les indicateurs clés de performance, de suivre les performances de votre équipe. En collectant des données sur le problème de la densité des bugs énoncé ci-dessus, vous pourriez créer des widgets pour :

La densité des bugs de chaque développeur individuel

Rework assigné dans la revue de code

Bugs identifiés par l'analyste de la qualité (QA) par rapport aux rapports des utilisateurs

Le temps nécessaire pour écrire 1 000 lignes de code et sa corrélation avec la densité de bogues

Tendances historiques de la densité de bogues

3. Analyser

Une fois les données collectées, il est temps de les analyser. Selon la nature du problème, vous pouvez utiliser l'analyse statistique des données, l'analyse de régression, les tests d'hypothèse, les diagrammes en arête de poisson ou les 5 Pourquoi pour découvrir des schémas.

Par exemple, voyons comment vous pourriez analyser cette situation à l'aide de tests d'hypothèses. Tout d'abord, vous devez définir un certain nombre d'hypothèses à tester.

Les résultats de l'analyse des données pour la vérification des hypothèses ne sont pas disponibles Les développeurs en début de carrière ont une densité de bugs élevée Les développeurs en début de carrière ont un taux de gravité des bugs élevé - Comparaison de la densité et de la gravité des bugs pour tous les niveaux d'expérience Les développeurs en début de carrière ont un taux de gravité des bogues élevé Les fonctions complexes présentent davantage de bugs. Comparaison des bugs par 1 000 lignes de code et des bugs par fonctionnalité

exemples de tests d'hypothèses

Ne vous sentez pas obligé de tout faire à partir de zéro. Tirez parti Modèles Six Sigma à la place !

Si vous enquêtez sur un problème, essayez les modèles d'analyse des causes profondes . Lors de l'examen des risques et des défis, il convient de prendre en compte les éléments suivants les modèles d'évaluation des risques .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-177.png Documents ClickUp /$$img/

documentez votre analyse sur ClickUp Docs_

La documentation est un élément important de la phase d'analyse. Veillez à ce que toutes vos discussions et décisions soient consignées en un seul endroit. Documents ClickUp est un endroit idéal pour tout écrire en prose. Vous pouvez connecter des flux de travail, étiqueter des personnes, demander des commentaires et collaborer en temps réel pour une résolution plus rapide des problèmes.

Vous pouvez également les représenter visuellement à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

4. Améliorer

Les résultats de votre analyse sont des idées concrètes pour améliorer le processus. Par exemple, pour chaque cause première, vous pourriez avoir des forfaits d'amélioration.

Cause première | Plan d'amélioration | Plan d'amélioration Plan d'amélioration

| ----------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Les développeurs ayant moins de 5 ans d'expérience ont une influence disproportionnée sur la densité des bugs. Embaucher des développeurs plus expérimentésMettre en place un processus de révision du code pour les développeurs ayant moins de 5 ans d'expérienceInstaurer la programmation en binôme pour former les développeurs en début de carrièreAugmenter la reproductibilité du code existant

| La complexité du code entraîne une forte densité de bugs. Créer un forfait pour le remaniement ou l'élimination de la dette technologique

| La densité des bugs de sécurité est disproportionnée | Mettre en œuvre un processus DevSecOpsEngager des ingénieurs en cybersécurité pour réviser le codeAugmenter les cas de test pour les problèmes de sécurité |

créer des forfaits d'amélioration pour les causes profondes identifiées_

Une fois que vous avez réfléchi à tous les moyens de résoudre le problème en question, il est temps de choisir la bonne solution.

Restez simple : Donnez la priorité aux solutions les plus simples et passez lentement aux solutions plus complexes/systémiquesoptimisation du flux de travail À faire de manière progressive : Ne mettez pas en œuvre plusieurs changements à la fois, ce qui rendrait difficile la mesure de l'impact

: Donnez la priorité aux solutions les plus simples et passez lentement aux solutions plus complexes/systémiquesoptimisation du flux de travail Itérer : À faire de manière incrémentale : ne pas mettre en œuvre de multiples changements en une seule fois, ce qui rendrait difficile la mesure de l'impact Itérer : utiliser la méthode du forfait - faire - vérifier - agirstratégies de gestion de projet pour itérer sur vos solutions

: À faire de manière incrémentale Itérer : utiliser la méthode du forfait - faire - vérifier - agirstratégies de gestion de projet pour itérer sur vos solutions Communiquer : Veiller à ce que l'ensemble descommunication au sein de l'équipe afin que tout le monde comprenne et adhère au processus amélioré

: Veiller à ce que l'ensemble descommunication au sein de l'équipe afin que tout le monde comprenne et adhère au processus amélioré Mettre en œuvre : Définissez des tâches, des révisions et des paramètres pour la mise en œuvre de vos forfaits d'amélioration

Une façon simple de gérer cela est d'utiliser les outils suivants Tâches ClickUp . Paramétrez chaque forfait d'amélioration comme un projet, une tâche, une sous-tâche ou une checklist.

Par exemple, si vous mettez en œuvre la programmation en binôme, utilisez les tâches ClickUp pour affecter deux développeurs à chaque fonctionnalité.

la gestion de projet DMAIC avec ClickUp Tasks_

Si vous souhaitez mettre en place un processus de révision du code, décrivez ces étapes dans la tâche, ajoutez un statut personnalisé et ajoutez automatiquement la checklist correspondante. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre votre progression et itérer de manière cohérente.

5. Contrôle

La dernière phase consiste à s'assurer que le forfait d'amélioration est mis en œuvre, adopté et suivi par toutes les parties prenantes. Utilisez des mécanismes de contrôle tels que des procédures opératoires normalisées (SOP) et des systèmes de suivi pour contrôler les performances en cours.

Par exemple, si vous avez mis en place un processus de révision du code, veillez à ce que chaque ligne de code soit examinée par un responsable et approuvée.

Mesurez les défauts dans le code révisé pour évaluer l'efficacité de ce plan d'amélioration. Apportez les ajustements nécessaires.

Si tout cela vous semble insurmontable, à vous et à votre petite équipe, ne vous inquiétez pas. Rationalisez votre optimisation de la dualité avec Le modèle DMAIC de ClickUp . Ce modèle personnalisable et convivial pour les débutants vous guide à travers chaque étape de la méthodologie DMAIC, en consolidant toutes les informations et en les rendant visibles pour l'ensemble de l'équipe.

Si, après tout cela, vous vous demandez pourquoi vous devriez utiliser la méthode DMAIC plutôt qu'une autre douzaine de processus de contrôle de la qualité, nous avons ce qu'il vous faut.

Avantages de la mise en œuvre de la méthode DMAIC

La méthode DMAIC est utilisée depuis plus de 30 ans et aide les plus grandes entreprises du monde à éliminer les gaspillages, à minimiser les erreurs et à réduire les coûts. C'est pourquoi le processus DMAIC reste un outil d'amélioration de la qualité populaire et efficace.

Profondeur et intervalle

Le processus DMAIC permet d'identifier la cause première des problèmes, en explorant les lacunes sous différents angles. Cela permet de s'assurer que vous éliminez les problèmes au lieu de vous contenter de traiter les symptômes. C'est la raison pour laquelle la méthode DMAIC est également un puissant méthodologie de gestion de projet .

Approche systématique

Au lieu de l'approche populaire par essais et erreurs, DMAIC propose une approche systématique, fondée sur des données, qui minimise le risque d'erreurs coûteuses.

Processus à cycle complet

La méthode DMAIC ne se limite pas à l'analyse des causes profondes ou à l'élaboration de solutions. Il s'agit de comprendre, de valider, d'analyser et de résoudre les problèmes, en plus de maintenir les solutions.

Amélioration mesurable

Les partisans de la méthode DMAIC ont tendance à s'appuyer sur des données, non seulement pour analyser le problème, mais aussi pour évaluer l'efficacité de la solution. Ainsi, chaque phase implique la mesure et le suivi des performances de l'entreprise, ce qui permet de quantifier les améliorations et de suivre la progression vers les objectifs.

Cela ne signifie pas que la méthode DMAIC soit facile à mettre en œuvre.

Common Challenges in the DMAIC Process (Défis courants dans le processus DMAIC)

Malgré ses nombreux avantages, la mise en œuvre de la méthode DMAIC se heurte souvent à des problèmes culturels et techniques. En voici quelques-uns qui sont courants.

Résistance au changement

Comme toute initiative de changement, DMAIC introduit une perturbation et une transformation de la façon dont les équipes fonctionnent actuellement.

Par exemple, un processus de révision du code ajoute une étape supplémentaire au développement, ce qui se traduira probablement par des retards ou des coûts supplémentaires.

Les équipes sont donc susceptibles de résister au changement.

Absence d'objectifs clairs

Certains énoncés de problèmes peuvent être si complexes que les équipes peinent à définir des objets clairs. Cela conduit à des malentendus, à un mauvais alignement, à des désaccords et, en fin de compte, à l'échec de la mise en œuvre du DMAIC.

La dérive du champ d'application

Vous avez peut-être commencé avec une portée et des objets clairs. Mais au fur et à mesure que vous mesurez et analysez, vous pouvez rencontrer des aspects interconnectés qui élargissent par inadvertance le champ d'application de votre processus DMAIC. Les équipes finissent alors par perdre les opportunités d'amélioration qu'elles ont identifiées.

Collecte incohérente des données

Tout programme axé sur les données repose sur l'exactitude, la disponibilité et la cohérence des données. À fait le DMAIC. Des données incohérentes ou inexactes peuvent nuire considérablement à l'initiative. Il peut en résulter des conclusions trompeuses, qui peuvent vous amener à vous concentrer sur les mauvais problèmes ou à mettre en œuvre des solutions inefficaces.

Augmentez la qualité de vos processus avec ClickUp

Six Sigma et les processus connexes tels que DMAIC sont souvent associés à la fabrication, en particulier dans les années 1990 et au début des années 2000. C'est en partie juste, car le processus a été créé et largement adopté à cette époque.

Cependant, c'est une grave erreur de penser qu'il est dépassé. Dans un monde où la durabilité, la réduction des déchets, la sous-consommation et le contrôle de la qualité sont essentiels, la méthode DMAIC est plus pertinente que jamais, que vous créiez du contenu, élaboriez des logiciels ou construisiez des gratte-ciel.

Quelles que soient la taille et la portée de votre projet, utilisez les outils de ClickUp le logiciel de gestion de projet de ClickUp pour gérer vos processus DMAIC. Définir, mesurer, analyser, améliorer, contrôler, rincer et répéter avec le logiciel DMAIC ClickUp . Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. À faire le DMAIC ?

DMAIC signifie Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer et Contrôler.

2. Qu'est-ce que le processus DMAIC dans Six Sigma ?

Le processus DMAIC est une méthode structurée et axée sur les données pour gérer un projet d'amélioration des processus. Il s'agit d'un Outil Six Sigma comprenant cinq phases au cours desquelles vous définissez le problème, mesurez les indicateurs de performance existants, analysez les données actuelles, créez des forfaits d'amélioration et contrôlez la mise en œuvre durable.

3. Quels sont les 5 outils et techniques DMAIC ?

Les cinq techniques DMAIC sont : définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. Les équipes de projet utilisent différents outils à chacune de ces étapes.

Charte du projet : Document de base qui décrit les objectifs, les processus organisationnels et la feuille de route du projet

: Document de base qui décrit les objectifs, les processus organisationnels et la feuille de route du projet Histogramme : Diagramme à barres utilisé pour suivre les tendances des données antérieures ou la progression des forfaits d'amélioration

: Diagramme à barres utilisé pour suivre les tendances des données antérieures ou la progression des forfaits d'amélioration Plan du processus : Représentation visuelle de chaque étape, de chaque jalon et de chaque partie prenante dans le cadre du processus DMAIC

: Représentation visuelle de chaque étape, de chaque jalon et de chaque partie prenante dans le cadre du processus DMAIC Diagramme de Fischbone : Plan de toutes les causes profondes potentielles d'un évènement ou d'une erreur

: Plan de toutes les causes profondes potentielles d'un évènement ou d'une erreur Test d'hypothèse : Méthodes statistiques, telles que les tests t, l'analyse de la variance, etc. pour comprendre les causes profondes potentielles des problèmes existants

: Méthodes statistiques, telles que les tests t, l'analyse de la variance, etc. pour comprendre les causes profondes potentielles des problèmes existants Diagramme de gestion de projet : Graphiques et rapports visuels, notamment diagrammes de Gantt, structure de répartition du travail, tableau Kanban, etc.

4. La méthode DMAIC peut-elle être utilisée dans n'importe quel secteur ?

Oui, la méthode DMAIC peut être appliquée à n'importe quel secteur, y compris la fabrication, les soins de santé, les services financiers, la construction, le développement de logiciels et bien d'autres encore, car elle se concentre sur l'amélioration générale des processus plutôt que sur une approche spécifique à un secteur.

5. Combien de temps faut-il pour achever le processus DMAIC ?

Le temps nécessaire pour achever le processus DMAIC dépend de la complexité du problème. En règle générale, il faut compter de plusieurs semaines à quelques mois.

6. Puis-je utiliser la méthode DMAIC pour l'amélioration continue des processus ?

Oui, la méthode DMAIC est idéale pour l'amélioration continue des processus, car elle met l'accent sur le suivi et le contrôle continus afin de maintenir la progression au fil du temps.