Cohésion d'équipe : Stratégies pour améliorer les performances sur le lieu de travail

Une équipe n'est pas un groupe d'individus. En effet, une équipe ne se résume pas à ses membres. C'est aussi les systèmes, les connaissances et les connexions partagées entre eux.

Une équipe qui entretient ces systèmes, partage activement ses connaissances et renforce ses connexions est cohésive et, par conséquent, efficace.

Dans ce billet de blog, nous aborderons la question de la cohésion et de la manière dont vous pouvez constituer une équipe cohésive.

Qu'est-ce que la cohésion d'équipe ?

La cohésion d'équipe est la capacité de l'équipe à fonctionner comme une seule unité et à travailler ensemble. C'est l'ensemble des connexions intangibles, des relations positives et de la compréhension mutuelle des membres de l'équipe.

La cohésion de l'équipe se caractérise par les éléments suivants.

Multidimensionnelle : Les relations professionnelles, comportementales et émotionnelles entre les membres de l'équipe

: Les relations professionnelles, comportementales et émotionnelles entre les membres de l'équipe Dynamique : Fluide et évolutive à chaque changement, comme le départ d'un membre de l'équipe ou l'arrivée d'un nouveau

: Fluide et évolutive à chaque changement, comme le départ d'un membre de l'équipe ou l'arrivée d'un nouveau Collectif : Somme de toutes les relations interpersonnelles au sein de l'équipe ; un fossé entre deux personnes peut affecter l'ensemble de l'équipe

: Somme de toutes les relations interpersonnelles au sein de l'équipe ; un fossé entre deux personnes peut affecter l'ensemble de l'équipe Aligné sur les objectifs de l'entreprise : Axé sur les objectifs de l'entreprise et travaillant dans un but commun

: Axé sur les objectifs de l'entreprise et travaillant dans un but commun Organisationnel : dépend de l'organisation, de ses structures et de ses objectifs : Dépend de l'organisation, de ses structures, de sa culture, de ses valeurs et du comportement de ses dirigeants

Contrairement aux indicateurs communément admis, tels que l'efficacité ou la productivité, la cohésion d'équipe est un concept émergent qui gagne en popularité, en particulier dans les organisations de services. Voici pourquoi.

L'importance de la cohésion d'équipe

La capacité d'une équipe à travailler en cohésion est à la base de la réussite d'une entreprise, c'est pourquoi elle est essentielle. La cohésion de l'équipe présente également plusieurs autres avantages.

Efficacité de l'équipe

Une équipe cohésive est organisée et productive. Les membres de l'équipe éliminent activement les redondances et les pertes de temps ou d'efforts. Ils économisent des coûts inutiles et optimisent l'efficacité de l'équipe.

Orientation des objectifs

La cohésion de l'équipe permet d'atteindre les objectifs individuels et collectifs. Les membres de l'équipe comprennent leurs rôles et leurs responsabilités. Leurs critères de réussite sont clairement définis et ils savent comment les atteindre. En se concentrant sur les objectifs, les équipes cohésives améliorent les performances de travail .

Autonomie de l'équipe

Une équipe soudée est transparente, ce qui permet à chaque membre de l'équipe d'être autonome et créatif. Ainsi, toute l'équipe dispose du contexte nécessaire pour résoudre les problèmes de manière innovante.

D'autre part, le manager se contente de donner des orientations et d'apporter son assistance plutôt que de faire de la microgestion. Cela permet de créer une culture de travail positive, tout en libérant du temps pour le manager.

Engagement des employés

Lorsqu'une équipe est soudée, elle est aussi activement engagée. Chaque individu ressent un fort sentiment d'appartenance à l'équipe et à l'entreprise. Ils sont alignés sur l'objectif de l'organisation et motivés pour travailler dans ce sens. Les performances de l'équipe s'en trouvent améliorées.

Un environnement de travail sain

La cohésion assiste l'efficacité de l'équipe collaboration au sein de l'équipe . Une équipe soudée s'assiste mutuellement. Elle travaille plus étroitement, offrant aide et conseils à ceux qui sont Fermés. Ils assument une responsabilité collective et agissent en tant qu'unité.

En corollaire, une mauvaise cohésion d'équipe peut avoir des conséquences négatives, telles que la non-réalisation des objectifs, des retards dans la livraison des projets, un taux d'attrition élevé, une faible satisfaction au travail, etc.

Pour éviter une mauvaise cohésion de groupe, il faut d'abord apprendre à l'identifier. Voici quelques conseils.

Si vous craignez que votre équipe ne travaille pas de manière cohérente, mais que vous n'êtes pas sûr de la nature du problème, vous trouverez ci-dessous quelques signes révélateurs à observer.

Conflits non résolus : Les membres de l'équipe sont-ils en proie à des conflits qui ne sont pas résolus de manière professionnelle ? Si ces conflits se transforment en ressentiment ou deviennent personnels, votre équipe manque de cohésion.

Manque de transparence : Dans une équipe qui manque de cohésion, les individus sont enclins à s'exprimer de manière peu claire ou à dissimuler des informations. Lorsque les membres de l'équipe ne partagent pas les informations de manière proactive et ouverte, il peut y avoir une insécurité sous-jacente ou une concurrence malsaine que vous devez résoudre.

Le jeu du blâme : Une équipe qui manque de cohésion a tendance à se rejeter mutuellement la responsabilité de ses faiblesses. Les membres de l'équipe risquent de ne pas assumer leur responsabilité personnelle lorsque les choses tournent mal.

Des membres de l'équipe non engagés : Vous remarquerez lors des réunions que les membres du groupe ne proposent pas leurs meilleures idées ou font le strict minimum. Ils peuvent ne pas être enclins à collaborer ou à innover.

Manque de confiance : Une équipe qui manque de cohésion est toujours à l'affût des problèmes et ressent le besoin de se protéger.

Une forte cohésion d'équipe donne l'impression du contraire.

Signes d'une forte cohésion d'équipe

Toute équipe dotée d'une forte cohésion n'est pas nécessairement une équipe de tigres . Mais ils doivent montrer des signes de travail efficace ensemble. Voici quelques signes que vous devez rechercher.

Une communication forte

Une communication claire et active est le fondement de la cohésion d'une équipe. Celle-ci se manifeste de diverses manières, par exemple par la présence de membres de l'équipe :

Partageant des informations et reconnaissant les défis sans crainte

Se parler en toute confiance en face à face ou mettre leur opinion par écrit par e-mail/Slack

Ils sont à l'aise pour avoir des discussions difficiles ou des débats animés dans l'intérêt du projet

S'exprimer et partager ses opinions sans craindre les répercussions

Documenter activement la progression et être prêt à transférer des tâches, si nécessaire

Résolution rapide des conflits

Les équipes cohésives ne sont pas exemptes de conflits ; elles les résolvent simplement rapidement et sainement. Elles accueillent favorablement les opinions diverses et les désaccords. Lorsqu'un débat se transforme en conflit, elles le résolvent entre elles et le dépassent.

Engagement dans les décisions

'Ne pas être d'accord mais s'engager' est une devise cruciale d'une équipe cohésive. Lorsqu'un ou deux membres de l'équipe ne sont pas d'accord avec une décision, ils la valident malgré tout, sans se précipiter pour dire "je vous l'avais bien dit" ou faire dérailler la progression par la suite.

Responsabilité partagée

Une équipe cohésive assume la responsabilité collective de toutes les réussites et de tous les échecs. Les membres de l'équipe se tiennent mutuellement pour responsables sans se rejeter inutilement la faute. Ils informent leurs collègues de manière proactive s'ils sont confrontés à des difficultés et cherchent de l'aide. Ceux qui ont commis des erreurs les reconnaissent et s'engagent à les réparer.

La création d'un lieu de travail présentant ce niveau de cohésion d'équipe exige une réflexion consciente et des efforts soutenus. Voici dix paramètres que vous pouvez utiliser pour poser des bases solides.

10 stratégies pour améliorer la cohésion de l'équipe

Le renforcement de la cohésion de l'équipe n'est pas une activité ponctuelle. C'est un exercice permanent que chaque chef d'équipe et manager d'équipe doit réaliser. Il s'agit d'une pratique comportementale que chacun doit adopter.

Cependant, vous pouvez mettre ces comportements en pratique avec n'importe lequel des éléments suivants meilleurs outils de gestion de projet . Voici quelques stratégies et la manière dont vous pouvez utiliser les bons outils pour les mettre en œuvre.

1. Définissez votre mission

Une équipe qui comprend sa mission se mobilisera pour atteindre ses objectifs. Pour améliorer la cohésion de l'équipe, clarifiez votre vision de l'avenir au moyen d'une mission réalisable et utile.

Placez-la dans le contexte des besoins du marché et de la concurrence

Faites en sorte qu'elle corresponde aux besoins émotionnels et aux motivations collectives de l'équipe

Inscrivez-la dans le long terme, afin de ne pas avoir à la modifier souvent

Faites en sorte qu'elle soit utile

"Organiser l'information du monde et la rendre universellement accessible et utile", telle était la mission de Google pour son produit de recherche. Cette mission est contextuelle, pertinente, à long terme et utile. C'est une mission à laquelle les employés peuvent se rallier, non seulement pendant leurs heures de travail, mais aussi dans leur vie.

Une fois la mission paramétrée, publiez-la. Affichez-la sur le site web de l'entreprise tableau blanc numérique ou le wiki de l'entreprise, afin que tout le monde puisse le consulter facilement et souvent.

2. Fixer des objectifs d'équipe SMART

Si la mission définit le "quoi" de votre équipe, vos objectifs montrent le "comment" Dérivez vos objectifs de votre mission. Fixez des paramètres pour l'équipe et pour chacun de ses membres. Faites en sorte qu'ils Objectifs SMART c'est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

restez au courant de toutes les discussions avec le ClickUp's Chat View_

Collaboration en temps réel : Qu'y a-t-il de plus ? Gardez tout le monde sur la même page avec La détection de collaboration de ClickUp . Faites savoir aux membres de votre équipe que d'autres personnes sont en train de taper afin qu'ils puissent modifier des documents ensemble en temps réel.

Si vous êtes novice en la matière, essayez Les modèles de gestion de projet de ClickUp pour vous donner un coup de pouce. Personnalisez-les selon vos besoins et faites-les vôtres !

4. Partager les connaissances

Pour qu'une équipe fonctionne de manière cohérente, chacun de ses membres doit disposer à tout moment de l'ensemble des connaissances et du contexte. Toutefois, dans le tourbillon d'un projet qui évolue rapidement, il est facile de laisser passer des informations.

Utilisez un système de collaboration au projet comme ClickUp pour partager des connaissances, créer des wikis et les connecter à des flux de travail.

vue d'ensemble de ClickUp Docs ClickUp Documents les pages imbriquées, les options de style, les signets intégrés, etc. vous permettent de créer et de partager des connaissances à l'échelle de l'équipe. Ils peuvent également modifier ces documents, étiqueter les utilisateurs, ajouter des commentaires et collaborer efficacement en temps réel, afin que les connaissances de l'organisation soient toujours à jour.

5. Faire un brainstorming ensemble

Pour que le principe "ne pas être d'accord mais s'engager" fonctionne, les membres de l'équipe doivent participer au processus de décision dès le début. Ils doivent connaître le problème, les solutions possibles et le processus de réflexion qui sous-tend le choix final.

tableau blanc ClickUp pour le brainstorming

La meilleure façon de le faire est d'amener l'équipe à faire un brainstorming ensemble. Tableau blanc ClickUp vous permet de dessiner, d'ajouter des formes, d'écrire du texte, d'insérer des notes autocollantes, d'étiqueter les utilisateurs et bien plus encore, le tout en un seul endroit.

Qu'il s'agisse d'un brainstorming, d'une stratégie d'entreprise, de planifier des flux de travail ou d'organiser des tâches, utilisez le Tableau blanc pour créer de la transparence. Invitez des commentaires et créez un consensus.

6. Instaurer la confiance

Pour être transparents, les membres de l'équipe doivent se faire confiance. Ils doivent être convaincus que leurs difficultés et leurs lacunes ne seront pas utilisées contre eux. Créez une culture de la confiance - montrez l'exemple.

Menez des rétrospectives ouvertes et honnêtes. Admettez vos erreurs. Notez les notes de ces rétrospectives pour montrer que les erreurs sont acceptables tant que l'on en tire des leçons.

Encouragez les membres de l'équipe à admettre honnêtement leurs erreurs eux aussi. À le faire, appréciez-les et aidez-les à s'amender.

7. Célébrer les réussites

Le renforcement positif vient de la célébration d'un travail bien fait. Chaque fois que vous achevez un sprint ou que vous résolvez un problème, célébrez la réussite en équipe. Rassemblez toute l'équipe.

Programmez des activités de renforcement de l'équipe pour les aider à mieux se comprendre. Au cours de ces activités :

Remerciez les membres de votre équipe pour leurs contributions

Identifiez et reconnaissez les efforts exceptionnels

Appréciez les comportements qui favorisent la cohésion de l'équipe

Facilitez les discussions entre les membres de l'équipe qui sont en conflit

Faites la connexion entre cette réussite et les objectifs et la mission de l'équipe Tableaux de bord ClickUp peut vous aider en vous offrant des aperçus de haut niveau et des informations approfondies grâce à des rapports entièrement personnalisables.

8. Décentraliser la prise de décision

L'un des plus grands défis de la cohésion d'équipe est la centralisation de l'autorité. Les managers deviennent souvent le ciment de l'équipe, prenant eux-mêmes toutes les décisions.

Cela peut nuire à l'engagement et à l'autonomie, qui sont nécessaires à la cohésion de l'équipe. Cela peut également nuire à l'engagement et à l'autonomie, qui sont nécessaires à la cohésion de l'équipe l'efficacité des processus .

Pour éviter cela, il faut décentraliser activement la prise de décision. Déléguez les problèmes et encouragez les membres de l'équipe à trouver des solutions. Demandez-leur leur avis sur les décisions (dans la mesure du raisonnable).

Formez et encadrez les membres de l'équipe à l'autogestion. Paramétrez des budgets discrétionnaires que les équipes pourront consacrer aux outils nécessaires.

9. Encourager les conflits productifs

Dans le travail de la connaissance, la diversité des points de vue a une importance considérable. Qu'il s'agisse de créer un logiciel ou une architecture, tout travail est renforcé par l'apport et le retour d'information de divers membres de l'équipe.

Lorsque l'on discute d'idées diverses, des désaccords ne manquent pas de surgir. Il incombe au manager d'encourager des discussions saines entre les membres de l'équipe en désaccord afin que les conflits puissent être résolus.

Écoutez activement ce que chaque personne dit. Posez des questions approfondies sur leur raisonnement. Orientez la discussion vers une solution au lieu de vous attarder sur la question de savoir qui a raison ou qui a tort.

Cela ne signifie pas que le manager doit jouer le rôle de médiateur dans chaque conflit. En revanche, il doit créer une culture dans laquelle les membres de l'équipe peuvent se parler ouvertement et résoudre eux-mêmes les conflits. Exercices de renforcement de l'équipe conçus pour la gestion des conflits sont un excellent moyen d'y parvenir.

10. Embaucher pour la cohésion de l'équipe

Avant toute chose, gardez à l'esprit la cohésion de l'équipe lors du recrutement. Cela ne veut pas dire que vous devez employer des personnes similaires ayant les mêmes opinions. Au contraire, il est bien établi que des équipes diversifiées sont meilleures pour les entreprises.

Cependant, il est important de ne pas perdre de vue que la diversité est un atout pour les entreprises, la dynamique d'équipe change chaque fois qu'une nouvelle personne rejoint l'équipe. Pour créer un groupe cohésif, les managers doivent s'assurer que le nouveau membre de l'équipe n'est pas particulièrement perturbateur. Recherchez des candidats ayant

Des compétences en matière de communication et de collaboration

Capacité à accepter les commentaires et à résoudre les conflits

Travailler collectivement avec d'autres et partager le crédit des résultats

Mettre de côté les considérations politiques dans l'intérêt de l'équipe

Plus important encore, embauchez et payez équitablement. L'inégalité et la perception d'injustice affecteront la cohésion de l'équipe.

Créez des équipes cohésives avec les outils de collaboration de ClickUp

Pour qu'une équipe soit cohésive, elle a besoin d'une communication réfléchie, d'une culture d'ouverture et d'un environnement de travail collaboratif. Les équipes ClickUp permet tout cela et bien plus encore. Le logiciel de gestion de projet de ClickUp est conçu pour être l'application unique répondant à tous les besoins des entreprises, quel que soit le type de travail. Les tâches et les sous-tâches mettent de l'ordre dans le projet, créant ainsi de la clarté.

Les commentaires facilitent les discussions ouvertes. Le Tableau blanc et les cartes mentales facilitent la résolution collaborative des problèmes et le brainstorming.

ClickUp Docs centralise les informations relatives au projet et les rend accessibles à tous les membres de l'équipe. Les objectifs et les tableaux de bord donnent à chacun la visibilité nécessaire pour faire avancer le projet.Construisez une équipe soudée avec ClickUp. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui .