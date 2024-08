Prêt à agir en un instant : Le guide définitif des équipes de tigres

Vous avez certainement entendu la phrase "Houston, nous avons un problème"

Mais qu'en est-il des équipes de tigres ? 🐅

les équipes de tigres ont été rendues célèbres par la NASA, qui en a formé une pour enquêter sur le dysfonctionnement d'Apollo 13 et ramener les astronautes à bon port. 🌕

Cette tâche a reçu la médaille présidentielle de la liberté pour son travail. Bien que nous ne puissions pas garantir le même degré de reconnaissance, nous pouvons certainement vous aider à élaborer une approche d'équipe tigrée adaptée aux besoins de votre organisation afin que vous réussissiez.

Depuis la mission lunaire de 1970, des entités gouvernementales et des entreprises du monde entier ont déployé des équipes de tigres afin de maintenir les objectifs suivants le bon déroulement des opérations . L'approche diversifiée et hautement spécialisée de l'équipe Teams a été créée dans le seul but de résoudre un problème spécifique (et souvent complexe) qui affecte l'ensemble de l'organisation.

Comme toute stratégie éprouvée, le formulaire de l'équipe tigrée parfaite relève de l'art. Mais avec les bons outils, nous sommes convaincus que vous pouvez tirer le meilleur parti de cette méthode. Suivez-nous pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur les équipes tigres avant d'en créer une au sein de votre organisation.

Découvrez ce qu'elles sont, leurs avantages, les bonnes pratiques et comment le vice-président du marketing de ClickUp utilise les équipes tigres pour favoriser la réussite.

$a$ Qu'est-ce qu'une équipe tigrée ?

Une équipe tigrée est une petite équipe, groupe interfonctionnel d'experts au sein de votre organisation qui se réunissent pour résoudre un problème complexe. Contrairement à l'équipe typique axée sur les problèmes, les équipes de tigres ne se contentent pas de trouver une solution, mais développent des systèmes pour mettre en œuvre efficacement la solution.

Les équipes tigres sont formées de deux manières :

Une équipe est créée spécifiquement pour traiter un certain problème. Tous les Objectifs de l'équipe tigrée ont la priorité sur le rôle habituel de chaque membre, et lorsque l'objectif est atteint, ils retournent à leurs responsabilités quotidiennes habituelles

Une équipe est créée pour résoudre un certain problème ou atteindre un objectif spécifique en plus deleur charge de travail actuelle. Cette approche d'équipe tigrée peut nécessiter un bloc de temps quotidien ou hebdomadaire sur leurs calendriers consacrés à la cause, mais ils n'abandonneront pas leur emploi du temps habituel pour résoudre le problème (en anglais) L'approche que vous choisissez dépend de la nature de l'objectif et du temps imparti pour l'atteindre. Peut-être les membres de votre équipe de tigres se réunissent-ils régulièrement sur une période prolongée ou fréquemment dans un laps de temps limité. Quoi qu'il en soit, elle doit être capable de pivoter et d'agir rapidement en cas de besoin.

Les équipes tigres doivent être composées de membres issus de différents services ou branches de votre organisation afin d'apporter un large intervalle de compétences. L'objectif est de créer un groupe de réflexion diversifié composé de membres de haut niveau qui apportent des années d'expérience, d'expertise et de perspectives au tableau.

Votre équipe Teams est ainsi positionnée de manière unique pour repérer les goulets d'étranglement, les domaines d'intérêt et les solutions qui auraient pu échapper à une équipe moyenne. Il s'agit de tirer parti des compétences et des connaissances collectives de vos experts internes en la matière pour identifier des solutions innovantes et des forfaits pour résoudre les problèmes auxquels votre entreprise est confrontée.

Cela semble simple, n'est-ce pas ? Pas exactement, mais le résultat en vaut la peine.

Les défis et les avantages de l'approche de l'équipe tigrée

Vos supérieurs seront les premiers à vous dire que le travail en équipe interfonctionnelle est un défi permanent. C'est aussi la base de toute équipe tigrée réussie.

Terminée, la collaboration interfonctionnelle permet d'éliminer les silos des équipes mon travail encourage la créativité, favorise des relations de travail saines, et stimule la productivité . Mais en cas d'échec, une équipe interfonctionnelle peut rapidement avoir l'impression qu'il y a trop de cuisiniers dans la cuisine. Amrita Mathur vice-présidente du marketing chez ClickUp, connaît bien les essais, les tribulations et les avantages considérables des équipes de tigres. C'est d'ailleurs l'une des stratégies clés qu'elle a adoptée pour son entreprise ClickUp de Superside où elle a fait passer l'entreprise de pratiquement zéro à 45 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) en seulement quatre ans.

Son secret ? Une répartition stratégique des réunions qui permet à tous les membres concernés d'être au courant de tout, tout en maintenant une culture de travail saine et entièrement télétravail.

Bonus : Lire Amrita's d'Amrita sur les Sprints de Croissance pour une analyse approfondie des principales stratégies de réunion et de collaboration qui ont permis à Superside de prendre de l'ampleur.

L'élimination des cloisonnements au sein de votre équipe ou de votre entreprise n'est pas une affaire ponctuelle, c'est un muscle qui nécessite de la patience, de la constance et des efforts intentionnels. Sinon, les cloisonnements au sein de votre équipe reviendront simplement et s'enracineront souvent plus profondément dans votre organisation.

Le meilleur moyen de relever ce défi est de faire en sorte que votre équipe Teams soit composée des experts les plus compétents et les plus mûrs. L'équipe technique triée sur le volet aura une grande expérience du travail sur des projets interfonctionnels et pourra rapidement lever les obstacles à la communication pour s'attaquer d'emblée aux nouvelles difficultés.

Il est extrêmement utile pour les dirigeants, en particulier dans une structure à distance asynchrone, de réunir tout le monde au même endroit et au même moment une fois par mois.

Amrita Mathur, vice-présidente du marketing chez ClickUp

En restant légère, l'équipe peut donner suite à ses décisions le plus rapidement possible (sans s'embarrasser de processus complexes ou d'approbations de la part des parties prenantes). Parmi les autres avantages majeurs d'une équipe de tigres bien huilée, citons :

La prise de décisions stratégiques avec suffisamment d'expérience préalable et de prévoyance pour tenir compte de l'impact

La capacité d'analyser des problèmes complexes à partir de perspectives multiples

Accès immédiat aux ressources, aux données, aux idées et à d'autres éléments provenant de l'ensemble de l'organisation

L'intérêt pour les nouveaux processus d'entreprise, les solutions créatives et l'innovation

Une vision positive et proactive des obstacles imprévus

Des équipes de tigres efficaces constituent également l'un des moyens les plus rentables d'optimiser votre stratégie interne. Alors que plus de la moitié des dirigeants rapportent que l'efficacité des ressources est leur priorité absolue dans une récente.. Étude ClickUp ce style de résolution de problèmes en groupe de discussion pourrait devenir encore plus répandu dans les industries.

$$$a$ Quand utiliser une équipe Tiger ?

Les équipes "tigre" ne sont pas une occurrence quotidienne. Et comme elles sont structurées au cas par cas, il est très possible que deux équipes tigres ne partagent jamais les mêmes membres, même en l'absence de changements organisationnels.

Ces tâches spécialisées sont mises en place pour cibler les problèmes critiques qui empêchent une entreprise d'atteindre des objectifs plus importants ou d'achever un projet à fort impact - par exemple, un bug tenace qui empêche les clients d'utiliser correctement votre produit, ou une initiative majeure qui échoue sans cesse et pour laquelle vous devez étudier un nouveau forfait.

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord ClickUp 3.0 hautement personnalisable

Avant de vous lancer dans l'approche de l'équipe tigrée, il est important de vous demander si cette stratégie est la meilleure option pour votre situation. Posez-vous la question :

Toutes les autres solutions possibles ont-elles été tentées pour résoudre le problème ?

Pouvez-vous définir clairement le problème à résoudre ?

S'agit-il d'un problème complexe qui nécessite la prise en compte de divers points de vue ?

Le problème est-il urgent et vital pour la réussite de l'entreprise ?

Les réponses à ces questions vous aideront à déterminer s'il est temps de former une équipe de tigres, tout en suscitant les points de discussion nécessaires pour préciser la portée du projet.

Qui fait partie de votre équipe Tiger ?

Il n'y a pas de règle absolue en ce qui concerne la composition de votre équipe A. Tout dépend de l'ampleur de votre organisation, de votre problème et de votre objectif.

Les membres idéaux sont faciles à travailler, proactifs et n'ont pas peur de bousculer les normes ou de bouleverser des pratiques commerciales établies de longue date pour le bien de l'entreprise.

Consultez votre logiciel de diagramme d'organisation et regardez au-delà des personnes les plus performantes pour trouver des membres dynamiques ayant un intervalle d'expériences professionnelles à leur actif (à la fois techniques et non techniques).

Visualisez facilement la structure de votre équipe avec un modèle de tableau blanc d'organigramme personnalisable dans ClickUp

Gardez à l'esprit que les équipes tigrées de deux ou trois membres sont assez courantes, même si des projets plus complexes peuvent nécessiter des équipes de 10 personnes ou plus. Tout cela pour dire qu'une place dans votre équipe tigrée est extrêmement précieuse et que ces décisions doivent être prises avec le plus grand soin et la plus grande considération.

3 étapes pour constituer votre équipe tigrée

Nous vous suggérons de commencer par un ensemble de paramètres basés sur le problème dont votre équipe tigrée sera chargée et sur les paramètres nécessaires pour le résoudre. Bien que vous souhaitiez que l'équipe soit restreinte, n'hésitez pas à élargir votre champ d'action lors du brainstorming sur les membres potentiels, en particulier en ce qui concerne leurs spécialités.

Suivez ces trois étapes simples pour constituer votre équipe de tigres avec tous les bons joueurs :

Étape 1 : Définir le problème

Avant de commencer à constituer l'équipe, déterminez le qui, quoi, où, pourquoi et le comment du problème auquel vous vous attaquez. Utilisez ces facteurs pour examiner la cause profonde du problème et ce qui pourrait être nécessaire pour parvenir à une résolution.

Utilisez ClickUp's Docs pour créer et connecter de beaux documents, wikis, et plus encore pour une exécution transparente des idées avec vos équipes tigres

Ces caractéristiques vous aideront à réfléchir de manière critique aux équipes les plus touchées par ce problème, aux besoins du projet et à la complexité globale. L'établissement de paramètres clairs sur l'utilisation des portée du projet dès le début permettra à l'équipe de rester concentrée sur sa tâche lorsque le véritable travail commencera et évitera les livrables de s'empiler sur le projet - ce qu'on appelle le "scope creep".

Étape 2 : Identifier les compétences clés de vos acteurs clés

Une équipe de tigres équilibrée et efficace est composée d'experts chevronnés qui comprennent le problème sous tous ses angles, y compris les risques, les enjeux et les revers. Avec un problème bien défini en tête, posez-vous la question suivante :

Quelles équipes ou quels départements sont concernés par ce problème ?

Quel type de solution ce problème nécessitera-t-il ?

Qui est le plus à même de comprendre ce problème ?

Les projets plus techniques peuvent nécessiter l'intervention de vos équipes d'ingénierie ou de production, mais la variété est cruciale.

Un trop grand nombre de membres ayant des spécialités trop similaires ou hyper-spécifiques ralentira la progression, créera des angles morts dans la logique de l'équipe et risque d'exclure de la discussion des points de vue précieux. Au lieu de cela, il faut coller aux seuls titres des postes et composer une équipe dont les origines, les points forts et la connaissance du problème sont diversifiés.

Étape 3 : Décider qui ouvrira la voie

Une fois les membres en place, il est temps de désigner un chef d'équipe tigre.

Cette personne jouera le rôle de modérateur du groupe, de porte-parole et de sponsor pour l'obtention de ressources supplémentaires si nécessaire. En d'autres termes, il s'agit d'un rôle important, qui peut être déterminant pour l'atteinte de l'objet de l'équipe tigrée.

Une étude a montré que 76 % des équipes interfonctionnelles qui ont connu la réussite qu'elle a sondées partageaient un point commun : une forte voix dirigeante au sein du groupe.

Le chef de l'équipe tigrée peut avoir le dernier mot sur les décisions majeures du groupe, mais il doit également encourager la participation, le discours ouvert et la collaboration de tous les membres de l'équipe. À défaut de le faire, les solutions risquent de passer à travers les mailles du filet ou de laisser le problème sans solution.

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Whiteboards

Bonnes pratiques et stratégies de l'équipe Tiger

Alexa, joue "Eye of the Tiger" de Survivor.

Maintenant que nous avons couvert les bases et planté le décor, plongeons dans les stratégies et les bonnes pratiques pour mener votre équipe de tigres à la victoire :

Préparez, préparez, préparez : Avant la première réunion de votre équipe de tigres, mettez-la sur la voie de la réussite en rassemblant autant d'informations que possible pour qu'elle puisse s'y référer rapidement et qu'elle dispose du contexte nécessaire. En tant que manager d'équipe, veillez à ce qu'ils aient accès à toutes les données, informations, budgets et ressources nécessaires pour comprendre l'origine du problème et le résoudre

: Avant la première réunion de votre équipe de tigres, mettez-la sur la voie de la réussite en rassemblant autant d'informations que possible pour qu'elle puisse s'y référer rapidement et qu'elle dispose du contexte nécessaire. En tant que manager d'équipe, veillez à ce qu'ils aient accès à toutes les données, informations, budgets et ressources nécessaires pour comprendre l'origine du problème et le résoudre Set Objectifs SMART: Établir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et opportuns (SMART) pour aligner chaque membre sur ce qui doit être accompli et pourquoi

Objectifs SMART: Établir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et opportuns (SMART) pour aligner chaque membre sur ce qui doit être accompli et pourquoi Pensez de manière itérative : Les équipes Teams ne résoudront probablement pas les problèmes du jour au lendemain. Il faudra des essais et des erreurs, ainsi qu'une progression graduelle semaine après semaine pour suivre la feuille de route établie par votre équipe d'experts

: Les équipes Teams ne résoudront probablement pas les problèmes du jour au lendemain. Il faudra des essais et des erreurs, ainsi qu'une progression graduelle semaine après semaine pour suivre la feuille de route établie par votre équipe d'experts Encouragez les discussions ouvertes : La transparence est la clé d'une équipe Teams efficace. La communication ouverte favorise un retour d'information honnête, la camaraderie, l'innovation, des discussions productives, etc

: La transparence est la clé d'une équipe Teams efficace. La communication ouverte favorise un retour d'information honnête, la camaraderie, l'innovation, des discussions productives, etc Documentation du projet est tout : Du rôle et des responsabilités de chaque membre à votre progression au jour le jour, notez tout. Gardez une trace de l'évolution des choses pour reprendre facilement la discussion là où vous l'avez laissée ou pour repérer les goulets d'étranglement avant qu'il ne soit trop tard

: Du rôle et des responsabilités de chaque membre à votre progression au jour le jour, notez tout. Gardez une trace de l'évolution des choses pour reprendre facilement la discussion là où vous l'avez laissée ou pour repérer les goulets d'étranglement avant qu'il ne soit trop tard Définissez vos canaux de communication : L'efficacité est tout pour votre équipe Teams, et bien que le brainstorming en personne soit idéal, ce n'est pas toujours faisable. Avant que vos meilleures idées ne se perdent dans une boîte de réception e-mail pendant que le reste de l'équipe discute en..Slackpour éviter que les meilleures idées ne se perdent dans la boîte aux lettres électronique tandis que le reste de l'équipe discute sur /ref/95 Slack /%href/, définissez des paramètres clairs sur la manière dont vous communiquerez entre vous tout au long du processus, en temps réel et de manière asynchrone

: L'efficacité est tout pour votre équipe Teams, et bien que le brainstorming en personne soit idéal, ce n'est pas toujours faisable. Avant que vos meilleures idées ne se perdent dans une boîte de réception e-mail pendant que le reste de l'équipe discute en..Slackpour éviter que les meilleures idées ne se perdent dans la boîte aux lettres électronique tandis que le reste de l'équipe discute sur /ref/95 Slack /%href/, définissez des paramètres clairs sur la manière dont vous communiquerez entre vous tout au long du processus, en temps réel et de manière asynchrone Célébrez vos victoires : Le moral est tout ! Reconnaissez ce qui est dû et célébrez votre équipe pour chaque victoire, qu'elle soit grande ou petite

Ajoutez des assignés multiples, déléguez des commentaires et créez des calculs à l'aide de champs personnalisés, le tout à partir de vos tâches ClickUp

L'adoption de ces pratiques dès le départ permettra à votre équipe Teams de maintenir son orientation stratégique tout au long du processus de résolution des problèmes et d'éviter les problèmes suivants l'élargissement du champ d'application de faire dévier l'équipe de sa trajectoire, entre autres erreurs courantes. Mais la meilleure ressource pour une équipe de tigres, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, est d'investir dans des outils puissants de gestion de la qualité un logiciel de gestion de projet performant pour stocker leur travail.

Faites progresser votre équipe Teams avec ClickUp

Pour les équipes entièrement distantes ou asynchrones, il est crucial de dédier un espace aux membres de l'équipe tigre pour qu'ils puissent se connecter, collaborer et mettre en œuvre leurs meilleures idées. Notre suggestion ? ClickUp .

Les solutions de gestion de projet tout-en-un telles que ClickUp sont dotées des outils nécessaires pour développer efficacement des solutions à des problèmes de toute envergure. Avec la possibilité de déléguer des éléments d'action, de modifier des documents, d'organiser des calendriers, de planifier des échéanciers et de suivre la progression, ClickUp reflète l'excitation et l'efficacité des sessions de brainstorming en personne dans une seule plateforme collaborative - et plus encore.

Des équipes de tous les secteurs d'activité font confiance à ClickUp pour sa flexibilité, la richesse de ses paramètres et intervalle d'intégrations pour connecter leur travail depuis pratiquement n'importe quelle application. De plus, son vaste Bibliothèque de modèles vous permet de personnaliser facilement votre environnement de travail et de vous atteler rapidement à vos tâches les plus importantes.

Mais ne nous croyez pas sur parole, voyez par vous-même en vous inscrivant à ClickUp dès aujourd'hui. S'inscrire à ClickUp