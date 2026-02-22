Monday, Asana ou ClickUp : lequel permet aux petites entreprises de réaliser le plus d'économies ?

Vous ouvrez votre page de facturation et marquez une pause. Le nombre est plus élevé que prévu. Rien de majeur n'a changé, mais votre outil de gestion de projet coûte plus cher qu'il y a quelques mois. Quelques nouveaux utilisateurs ont été ajoutés, une fonctionnalité dont vous aviez besoin était réservée à un forfait plus élevé, et une autre mise à niveau semblait plus facile que de remanier votre processus.

C'est ainsi que la plupart des petites entreprises finissent par payer trop cher leurs outils. Ce qui commence par une simple « organisation des tâches » se transforme en multiples abonnements, restrictions de fonctionnalités et achats dont vous ne soupçonniez même pas l'utilité.

Cet article de blog compare Monday, Asana et ClickUp afin de vous aider à obtenir la meilleure valeur pour votre argent tout en dépensant le moins d'argent possible. 🤩

Comparaison des tarifs de Monday, Asana et ClickUp en un coup d'œil

Chaque plateforme propose des tarifs et des fonctionnalités différents. L'une utilise une tarification par licence, une autre impose un nombre minimum de licences, et une troisième réserve les fonctionnalités essentielles à des niveaux tarifaires onéreux.

Voici un aperçu rapide de leur comparaison. 👇

Catégorie ClickUp Monday.com Asana Offre gratuite Forfait Free Forever avec tâches et membres illimités, et 60 Mo de stockage Gratuit pour jusqu'à 2 places avec des fonctionnalités limitées Le forfait personnel est gratuit pour un maximum de 2 places. Forfait payant d'entrée de gamme Forfait Unlimited avec stockage, intégrations et messages de chat illimités Forfait Starter sans limite du nombre d'utilisateurs Forfait Starter avec échéancier et générateur de flux de travail Tarifs IA ClickUp Brain est disponible en tant que module complémentaire dans tous les forfaits payants. L'IA d'Asana est incluse dans les niveaux supérieurs. Les crédits pour les fonctionnalités IA sont inclus dans les forfaits payants. Taille de l'équipe Évolutif, de l'individu à l'entreprise, sans nombre minimum de places. Évolutif, de l'individu à l'entreprise Évolutif, de l'individu à l'entreprise Modèle tarifaire Tarif mensuel/annuel par utilisateur ; offre gratuite Free Forever disponible Tarification mensuelle/annuelle Tarification par utilisateur mensuelle/annuelle

Aperçu de ClickUp

Le travail de votre équipe est dispersé. Les plans de projet se trouvent dans un outil, les documents dans un autre et les discussions se perdent dans une troisième application. Il s'agit là d'une prolifération des tâches qui nuit à la productivité en vous obligeant à changer constamment de contexte pour trouver des informations.

Cette fragmentation vous coûte de l'argent, car vous devez souscrire plusieurs abonnements pour des outils qui ne communiquent pas entre eux.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, est une plateforme sécurisée où vos projets, documents, discussions et analyses cohabitent, avec une IA contextuelle intégrée comme couche d'intelligence qui comprend votre travail et vous aide à le faire avancer.

Voici quelques-uns de ses avantages :

Bien que ClickUp soit puissant, son large éventail de fonctionnalités peut représenter une courbe d'apprentissage pour les équipes qui recherchent uniquement la gestion des tâches la plus basique.

📮 ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, assure la visibilité du travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Que vous offre ClickUp pour votre argent ?

Voici un aperçu rapide des valeurs :

Free Forever : commencez avec un nombre illimité de tâches, un nombre illimité de membres, 60 Mo de stockage et l'accès à toutes les applications nécessaires. Forfait Unlimited : débloquez un stockage illimité, des intégrations et des tableaux de bord illimités, ajoutez des invités avec des permissions et créez débloquez un stockage illimité, des intégrations et des tableaux de bord illimités, ajoutez des invités avec des permissions et créez des formulaires ClickUp Forfait Business : accédez à des automatisations avancées, à la gestion de la charge de travail et à des fonctionnalités d'exportation personnalisées. Entreprise : bénéficiez d'autorisations avancées, d'une marque blanche, d'un responsable de la réussite dédie et d'un SSO/SAML pour une sécurité et une assistance à grande échelle.

🚀 Avantage ClickUp : contrairement à certains outils qui réservent l'IA aux niveaux les plus élevés ou la traitent comme un produit distinct, ClickUp Brain peut être ajouté à n'importe quel forfait payant. Cela signifie que les petites entreprises n'ont pas à passer à des tarifs d'entreprise juste pour utiliser l'IA là où elle est le plus utile.

Comprenez instantanément le contexte de votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

Par exemple, une agence de marketing spécialisée composée d'une équipe de cinq personnes peut utiliser l'outil d'IA pour réduire le travail routinier en invitant Brain à :

Transformez vos notes, discussions ou idées en tâches, checklists, échéanciers et résumés.

Rédigez et mettez à jour la documentation de travail, comme les briefs de projet, les procédures opératoires normalisées et les mises à jour pour les clients.

Trouvez des réponses dans vos environnements de travail et vos outils connectés.

Gérez les tâches répétitives de rédaction et de résumation

Aperçu de Monday

Lorsqu'un outil est difficile à utiliser, les équipes abandonnent souvent et reviennent aux feuilles de calcul. Monday.com résout ce problème grâce à son « Work OS » visuel qui met l'accent sur la facilité d'utilisation avec des tableaux intuitifs de type glisser-déposer.

Son interface colorée, semblable à un tableur, est conçue pour aider les équipes non techniques à créer et à adapter visuellement leurs flux de travail. Voici quelques-uns de ses avantages :

Interface visuelle intuitive : vous offre des tableaux glisser-déposer avec des statuts codés par couleur, ce qui vous permet de voir d'un seul coup d'œil la progression du projet.

Écosystème multiproduit : propose des produits distincts pour différentes fonctions de l'entreprise, telles que la gestion de la relation client (CRM), le développement et les services, permettant ainsi des flux de travail spécialisés.

Bibliothèque de modèles complète : vous permet d'utiliser un large intervalle de modèles prédéfinis pour accélérer le processus d'installation des projets et cas d'utilisation courants.

Générateur d'automatisation simple : comprend un générateur d'automatisation simple de type « si ceci, alors cela » pour gérer les tâches répétitives.

❗Remarque : le modèle tarifaire de Monday.com exige un minimum de trois sièges pour tous les forfaits payants et utilise un système de tarification par tranches, vous obligeant à acheter des sièges par lots de cinq, dix ou 15. Cela signifie qu'une équipe de six personnes doit payer pour dix sièges. Les fonctionnalités clés telles que la vue Échéancier et les automatisations avancées sont également réservées aux forfaits les plus chers.

Que vous offre Monday.com pour votre argent ?

Voici le détail des tarifs de Monday.com.

Gratuit : limité à un maximum de deux places et trois tableaux avec des fonctionnalités de base. Basic : bénéficiez d'un nombre illimité de tableaux et de fonctionnalités IA, mais vous n'aurez pas accès à la vue Échéancier ni aux automatisations. Standard : débloquez les vues Échéancier et Calendrier, l'accès invité et une limite de 250 actions d'automatisation par mois. Pro : accédez à des tableaux privés, au suivi du temps natif, à la colonne de formule et à jusqu'à 25 000 actions d'automatisation par mois. Enterprise : comprend des fonctionnalités de sécurité avancées, un journal d'audit et des intégrations premium.

Aperçu d'Asana

Asana se positionne comme une plateforme de gestion du travail destinée aux entreprises, offrant un modèle de données propriétaire « Work Graph » qui cartographie les relations entre les tâches, les projets et les personnes afin de fournir des informations plus approfondies.

Voici ce que la plateforme a à offrir :

Modèle de données Work Graph : cette technologie exclusive vous aide à comprendre comment le travail établit des connexions au sein de votre organisation afin d'obtenir de meilleures informations stratégiques.

IA incluse dans les forfaits payants : Asana AI, qui comprend des champs intelligents et des mises à jour de statut générées par l'IA, est inclus dans les forfaits payants sans frais supplémentaires.

Fonctionnalités de planification avancées : vous avez accès à des fonctionnalités de gestion de portefeuille et de charge de travail dans les niveaux supérieurs pour vous avez accès à des fonctionnalités de gestion de portefeuille et de charge de travail dans les niveaux supérieurs pour une planification avancée des ressources.

Forte reconnaissance des entreprises : son statut de leader auprès des meilleurs cabinets d'analystes est un gage de fiabilité pour les grandes organisations et simplifie les achats.

❗Remarque : l'inconvénient est qu'Asana exige un minimum de deux licences pour ses forfaits payants, ce qui peut s'avérer coûteux pour les utilisateurs individuels. Les fonctionnalités essentielles telles que le suivi du temps et les portfolios sont réservées aux forfaits les plus chers (Advanced et Enterprise).

Que vous offre Asana pour votre argent ?

Découvrez ses options tarifaires :

Personnel (gratuit) : pour un maximum de deux collègues, avec gestion de tâches de base dans des vues sous forme de liste et de Tableau.

Starter : ajoute la vue Échéancier, un générateur de flux de travail, des formulaires et des automatisations illimitées.

Avancé : débloque les portefeuilles, la gestion de la charge de travail et les rapports avancés.

Enterprise/Enterprise+ : offre des contrôles d'administration avancés, des options d'exportation de données, SAML et une personnalisation de la marque.

Comparaison des tarifs de ClickUp, Monday et Asana

Les limites des forfaits Free, le nombre minimum de places et l'accès à l'IA déterminent le montant que vous dépenserez réellement au fil du temps.

Pour que cette comparaison soit utile, cette section décompose les tarifs en trois domaines concrets qui ont un impact direct sur le budget des petites entreprises. 📊

Niveau n° 1 : forfait Free

Les limites d'utilisateurs, les fonctionnalités manquantes ou les barrières de paiement soudaines peuvent vous obliger à passer rapidement à une version supérieure ou à changer complètement d'outil une fois que vous avez commencé à utiliser un outil dans le cadre du forfait Free. Comparons :

ClickUp

Avec le forfait Free Forever, vous bénéficiez d'un nombre illimité de tâches et pouvez ajouter un nombre illimité de membres, sans vous soucier du nombre de sièges. Il comprend 60 Mo de stockage total, toutes les vues principales telles que Liste, Tableau et diagramme de Gantt, l'enregistrement vidéo dans l'application et l'accès à ClickUp Docs pour une collaboration de base.

Le forfait Free de Monday.com est limité à deux utilisateurs, trois tableaux et plus de 200 modèles, ce qui le rend difficile à utiliser pour les équipes. Il offre des vues basiques, sans calendrier ni échéancier, et n'inclut pas d'automatisations ni d'intégrations.

Asana

Le forfait Personal d'Asana est gratuit pour deux collaborateurs maximum et comprend un nombre illimité de tâches et de projets. Cependant, il ne propose que les vues Liste et Tableau, sans accès à l'Échéancier, aux champs personnalisés ou aux Portfolios.

🏆 Gagnant : C'est ClickUp ! Son forfait Free offre des fonctionnalités étendues qui accompagnent les équipes en pleine croissance sans limitations artificielles.

🚀 Avantage ClickUp : sans frais supplémentaires, accédez aux Super Agents ClickUp, vos coéquipiers alimentés par l'IA. Vous pouvez leur attribuer des responsabilités au sein de votre environnement de travail, pour toutes les tâches, les documents, les chats et les flux de travail.

Créez votre propre super agent ClickUp personnalisé pour automatiser les tâches répétitives

Alors qu'Asana et Monday ne vous offrent que des automatisations basées sur des règles, ClickUp propose des agents IA qui agissent, suivent des règles et fonctionnent en continu en arrière-plan. Un Super Agent peut :

Surveillez les échéances des tâches dans tous les espaces clients.

Signalez le travail en retard avant qu'il ne devienne un problème pour le client.

Générez automatiquement des statuts hebdomadaires à partir des activités de tâches réelles.

Posez des questions complémentaires lorsque les tâches sont bloquées.

Identifiez les risques et préparez des résumés de transfert lorsque le travail change de propriétaire.

Niveau n° 2 : structure tarifaire payante pour une meilleure évolutivité

Une fois que vous abandonnez le forfait Free, les décisions tarifaires prennent beaucoup plus d'importance. Le nombre minimum de licences, les offres groupées et les fonctionnalités payantes peuvent rapidement faire grimper vos coûts au-delà de vos prévisions. Voici comment ces trois outils se comparent les uns aux autres une fois que vous commencez à payer pour les utiliser :

ClickUp

Les forfaits ClickUp sont modulables par utilisateur, vous ne payez donc que pour le nombre de places dont vous avez besoin. De plus, le forfait Business offre des fonctionnalités avancées pour les équipes en pleine croissance.

Tous les forfaits payants exigent un minimum de trois places. Au-delà, vous êtes contraint d'opter pour une tarification par tranches de cinq, dix et quinze places. Cela signifie souvent que vous payez pour plus de places que vous n'en utilisez réellement.

Asana

Asana exige un minimum de deux licences pour ses forfaits payants. Au-delà, les tarifs sont calculés par utilisateur, mais les fonctionnalités avancées telles que les portefeuilles et la gestion de la charge de travail ne sont disponibles que dans le forfait Advanced.

🏆 Gagnant : ClickUp remporte la victoire ! Sa tarification linéaire sans nombre minimum de places permet aux équipes d'évoluer de manière prévisible à mesure qu'elles se développent.

📘 À lire également : Comment migrer de Monday vers ClickUp

Niveau n° 3 : modules complémentaires IA

Tous les outils prétendent intégrer l'IA, mais vous vous demandez combien cela va réellement vous coûter. Face à cette incertitude, vous risquez de vous retrouver avec un outil qui ne dispose pas de l'IA dont vous avez besoin ou qui vous réserve une facture surprise, contribuant ainsi à la prolifération de l'IA. Voici un aperçu rapide :

ClickUp

Avec ClickUp Brain, les fonctionnalités d'IA sont disponibles en tant que module complémentaire aux forfaits payants. Cela vous donne accès à une aide à la rédaction alimentée par l'IA, à la création de tâches à partir du langage naturel et à la récupération de connaissances dans tout votre espace de travail. Pour les besoins plus avancés, ClickUp Brain MAX offre des fonctionnalités telles que l'accès multi-LLM et la conversion de la parole en texte.

L'assistant IA de Monday n'est inclus que dans les niveaux Pro et Enterprise, et non dans les forfaits Basic ou Standard. Il peut aider à générer des descriptions de tâches et à résumer du contenu.

Asana

L'IA d'Asana est incluse dans tous ses forfaits payants, de Starter à Enterprise. Cela signifie que des fonctionnalités telles que les champs intelligents et les mises à jour de statut générées par l'IA sont disponibles sans module complémentaire.

🏆 Gagnant : Asana et ClickUp sont à égalité ! Asana intègre les fonctionnalités d'IA directement dans ses forfaits payants, tandis que ClickUp propose une intégration approfondie de l'IA dans votre flux de travail sous forme de module complémentaire.

🚀 Avantage ClickUp : si vous êtes une petite entreprise qui dépend fortement de l'IA, ClickUp Brain MAX est fait pour vous. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent plus de puissance, de flexibilité et de contrôle sur la manière dont l'IA s'intègre dans leur environnement de travail.

Évitez de dépenser de l'argent pour plusieurs outils d'IA en utilisant ClickUp Brain MAX .

Vous bénéficiez :

Accès multi-LLM en un seul endroit : passez d'un modèle d'IA à l'autre, comme GPT, Claude et Gemini, en fonction de la tâche à accomplir.

Raisonnement avancé : comprenez mieux vos données pour les tâches de planification, d'analyse et de prise de décision

Voix vers texte : transformez instantanément vos notes vocales en scripts, notes et tâches grâce à ClickUp Talk-to-Text

Coûts cachés et considérations relatives aux tarifs

Vous avez calculé le coût par utilisateur, mais qu'en est-il des dépenses qui ne figurent pas sur la page des tarifs ? Des éléments tels que l'accès invité, les limites de stockage et la formation peuvent rapidement faire grimper votre coût total de propriété.

Méfiez-vous des coûts cachés suivants :

Coûts liés aux invités et aux collaborateurs externes : les frais liés aux collaborateurs externes varient selon les plateformes. Avec ClickUp, les invités disposant de permissions spécifiques sont disponibles dans les forfaits payants. les frais liés aux collaborateurs externes varient selon les plateformes. Avec ClickUp, les invités disposant de permissions spécifiques sont disponibles dans les forfaits payants. Monday.com , en revanche, compte quatre invités comme une place facturable et vous fera automatiquement passer à un forfait supérieur lorsque vous dépasserez cette limite.

Limites de stockage et de pièces jointes : les forfaits gratuits sont souvent assortis de limites de stockage strictes. ClickUp offre 60 Mo dans son forfait Free et un stockage illimité dans tous ses forfaits payants.

Formation et adoption : les trois plateformes ont une courbe d'apprentissage, ce qui se traduit par du temps consacré à la prise en main. Pour réduire ce coût caché, vous pouvez utiliser des ressources gratuites telles que ClickUp University et la page d'assistance d'Asana et Monday, qui propose des cours et des certifications pour aider votre équipe à se mettre à niveau.

Meilleur rapport qualité-prix par taille d'équipe

Le meilleur outil pour une entreprise de 500 personnes ne convient pas à une start-up de cinq personnes. Choisir un outil inadapté à la taille de votre équipe signifie soit acheter un système trop complexe, soit choisir un outil trop simple qui ne répondra plus à vos besoins dans quelques mois.

Pour éviter cela, voici nos recommandations adaptées à la taille et aux besoins spécifiques de votre équipe. ⚓

Utilisateurs individuels et freelances (une personne) : utilisez le forfait Free Forever de ClickUp pour bénéficier de toutes les fonctionnalités pour les utilisateurs individuels.

Petites équipes (deux à dix personnes) : optez pour le forfait Unlimited de ClickUp pour bénéficier de fonctionnalités robustes adaptées aux équipes en pleine croissance, ou pour le forfait Starter d'Asana pour bénéficier de fonctionnalités de base et d'une prise en main facile.

Équipes de taille moyenne (11 à 50 personnes) : optez pour le forfait Business de ClickUp pour évoluer efficacement et accéder à des fonctionnalités avancées. Vous pouvez également utiliser le forfait Pro de Monday et les forfaits Advanced d'Asana ici.

Entreprise (50 personnes et plus) : les trois plateformes proposent des forfaits entreprise avec des tarifs personnalisés. ClickUp Enterprise inclut des autorisations avancées et l'authentification unique (SSO), le forfait Enterprise de les trois plateformes proposent des forfaits entreprise avec des tarifs personnalisés. ClickUp Enterprise inclut des autorisations avancées et l'authentification unique (SSO), le forfait Enterprise de Monday.com ajoute des fonctionnalités de sécurité et Asana Enterprise+ offre des contrôles d'administration premium.

Voici ce que Brian McGary, directeur informatique chez 3A Composites, avait à dire à propos de ClickUp :

Si Asana fonctionnait bien pour ceux qui savaient l'utiliser, sa mise en œuvre initiale manquait de formation et a finalement conduit à une faible adoption par les utilisateurs... ClickUp propose des tarifs très compétitifs et est généralement plus rentable que ses concurrents à chaque niveau de fonctionnalités.

Si Asana fonctionnait bien pour ceux qui savaient l'utiliser, sa mise en œuvre initiale manquait de formation et a finalement conduit à une faible adoption par les utilisateurs... ClickUp propose des tarifs très compétitifs et est généralement plus rentable que ses concurrents à chaque niveau de fonctionnalités.

Quel outil de gestion de projet offre le meilleur prix pour votre équipe ?

Vous avez pris connaissance de tous les détails, mais vous êtes toujours paralysé par l'analyse. Vous avez besoin d'un cadre simple pour vous aider à choisir un outil de gestion de projet en fonction des valeurs de votre équipe.

Ce cadre vous aidera à trouver l'outil le mieux adapté à vos priorités.

Choisissez ClickUp si :

Vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités complètes dans tous les niveaux de forfait.

La taille de l'équipe ne correspond pas à des forfaits de places bien définis.

Vous devez éliminer la prolifération des outils en regroupant les documents, la possibilité de discuter et la gestion de projet sur une seule plateforme.

Une IA directement connectée à votre travail est une priorité.

Choisissez Monday.com si :

La simplicité visuelle et la facilité d'adoption sont vos priorités absolues.

Des produits distincts pour la gestion de la relation client (CRM), le développement ou les services sont nécessaires.

La taille de votre équipe correspond à ses forfaits de places.

Choisissez Asana si :

La reconnaissance des entreprises et la validation des analystes sont importantes pour votre processus d'approvisionnement.

Les fonctionnalités d'IA doivent être directement intégrées à votre forfait.

Vos flux de travail peuvent bénéficier du modèle de données Work Graph.

Comparez les trois outils pour trouver celui qui vous convient le mieux :

Quel outil de gestion de projet règne en maître ?

Au-delà des pages de tarifs, des listes de fonctionnalités et des noms des forfaits, la véritable différence entre ces outils réside dans leur prévisibilité.

Monday et Asana fonctionnent tous deux bien pour des cas d'utilisation spécifiques, mais leurs modèles de tarification peuvent vous obliger à passer à un forfait supérieur plus tôt que prévu. Cela peut se traduire par des packs de licences, des fonctionnalités verrouillées ou des exigences de niveau supérieur.

ClickUp se distingue en vous offrant plus de liberté avant que l'argent ne devienne un problème. Vous pouvez commencer gratuitement sans vous soucier des limites d'utilisateurs, évoluer sans payer pour des places inutilisées et accéder aux fonctionnalités essentielles sans changer de forfait.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions

Comment le forfait Free Forever de ClickUp se compare-t-il aux forfaits gratuits de Monday et Asana ?

Le forfait Free Forever de ClickUp comprend un nombre illimité de tâches et de membres, ainsi que 60 Mo de stockage. Il surpasse le forfait gratuit de Monday, qui comprend deux sièges et trois tableaux, et le forfait gratuit Personal d'Asana, qui prend en charge jusqu'à deux coéquipiers avec des vues sous forme de liste et de tableau.

Comment ClickUp et Asana se comparent-ils pour les équipes de plus de 10 utilisateurs ?

ClickUp convient particulièrement aux équipes de dix personnes ou plus, car il n'impose aucun nombre minimum de licences et inclut des fonctionnalités robustes dans tous les niveaux, permettant ainsi aux équipes d'accéder à ce dont elles ont besoin sans être obligées de passer à un niveau supérieur.

Quel outil convient le mieux aux start-ups qui passent d'un forfait gratuit à un forfait payant ?

ClickUp offre une évolutivité fluide pour les startups. Son forfait Free Forever n'impose aucune limite de sièges, et le forfait Unlimited offre toutes les fonctionnalités, permettant aux équipes de se développer sans se heurter à des limitations inattendues.

Comment ClickUp Brain se compare-t-il aux fonctionnalités d'IA d'Asana ?

ClickUp Brain offre une intégration approfondie de l'environnement de travail, permettant la connexion de l'IA à vos tâches, vos documents et vos recherches de connaissances sur l'ensemble de la plateforme. Asana AI, en revanche, se concentre davantage sur les champs intelligents et les mises à jour de statut.