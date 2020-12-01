20 raisons évidentes de choisir ClickUp plutôt qu'Asana

Looking for some (à la recherche de quelqu'un)

Bien sûr, Asana a quelques fonctionnalités intéressantes, et c'est une bonne outil de gestion de projet décent pour l'organisation des tâches de base.

Mais il est limité gestion des tâches ce qui est un peu problématique pour la plupart des équipes qui ont besoin de collaborer. Pour faire simple, nous pensons qu'Asana n'a pas suffisamment de fonctionnalités clés qui peuvent vous aider à gérer un projet du début à la fin

C'est pourquoi de nombreuses équipes sont à la recherche d'une alternative, tout comme vous !

Mais, quand il s'agit de la meilleure, ne cherchez pas plus loin que ClickUp.

ClickUp est une solution de outil de gestion de projet qui présente plusieurs fonctionnalités conviviales qui battent les Asana sur plusieurs fronts.

vous n'êtes pas convaincu ?

ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas que des paroles en l'air !

Dans cet article, nous allons examiner 20 raisons pour lesquelles vous devriez passer à ClickUp depuis Asana.

C'est parti !

20 raisons évidentes de choisir ClickUp comme alternative à Asana

1. Une alternative Forever Free

Asana est un outil de gestion de projet gratuit, mais il y a un grand hic.

Limites d'Asana

La plupart des fonctionnalités vraiment utiles d'Asana font partie du forfait premium. En outre, le forfait Free n'autorise que 15 utilisateurs par équipe. Par conséquent, si vous souhaitez vraiment utiliser Asana de manière efficace, vous devrez payer... beaucoup.

La tarification commence à 10,99 $ par utilisateur et par mois ce qui en fait l'un des outils de gestion de projet les plus chers.

Si votre équipe compte 20 personnes, vous devez débourser plus de $$$a par mois uniquement pour la gestion de projet !

Le produit , les équipes commerciales et marketing devraient collaborer, et voici ce qui se passerait :

Les différentes équipes perdraient des tonnes de temps à recréer manuellement certainscertains projets et certaines tâches dans leur propre outil

Il n'y aurait pas d'aperçu unifié de l'ensemble du projet que vos CXO pourraient suivre

Par conséquent, il y aurait plus de questions : réunions, échanges d'e-mails, et tous ces..lacunes en matière de communication que vous détestez ! 😠

Défis individuels

N'oubliez pas de tenir compte des différentes approches de productivité adoptées par les membres de l'équipe.

Par exemple, disons que votre gestionnaire de projet est amoureux de Outils de gestion de projet agile mais l'approche Agile n'est pas vraiment votre truc.

Et si vous êtes contraint de suivre une approche de gestion de projet que vous n'aimez pas, cela va conduire à deux choses...

Vous commencerez à utiliser un autre outil de gestion de projet simple de votre cru. Essentiellement en copiant manuellement chaque tâche de l'un à l'autre et en perdant du temps

Soit vous négligez d'utiliser l'outil de gestion "officiel". Les statuts des projets ne seront pas mis à jour régulièrement et la communication au sein de l'équipe en souffrira

Limites d'Asana

Avec un choix limité d'affichages, Asana ne vous offre pas une flexibilité achevée pour tout type de travail comme le fait ClickUp.

La hiérarchie d'Asana comprend des équipes, des projets, des tâches, des sous-tâches, des portfolios et des portfolios imbriqués. Bien que cela puisse sembler beaucoup de couches, il n'est pas facile de voir des représentations visuelles au-delà du premier niveau d'imbrication.

Le remplaçant d'Asana devrait vous offrir des couches d'organisation très visuelles. Pourquoi ? Vous pouvez avoir besoin de créer des entreprises et des divisions qui peuvent être connectées mais qui ont besoin d'une certaine séparation comme le fait ClickUp.

Avantage ClickUp

Une autre raison pour laquelle ClickUp est la meilleure alternative à Asana est le fait que ClickUp est la meilleure alternative à Asana Affichages multiples des projets . Il permet également d'activer/désactiver les affichages d'un simple clic.

Avec plus de 10 affichages au choix, vous pouvez toujours afficher vos projets comme vous le souhaitez !

Le ClickUp Hiérarchie est en tête de peloton avec les capacités les plus complètes :

Voici la hiérarchie de ClickUp : Équipes > Espaces > Projets > Listes > Tâches > Sous-tâches

vous voyez à quel point c'est génial ?

Vous pouvez même comparer la façon dont tous les principaux systèmes de gestion de projet sont paramétrés.

La faiblesse d'Asana à cet égard était une énorme limite pour nos fondateurs avant de créer ClickUp et est l'un des principaux facteurs d'existence de notre entreprise.

Nous avons rencontré des problèmes de mise à l'échelle ainsi qu'un manque de cohérence avec la façon dont nous devions travailler autour de leur structure. Nous avions des projets pour des fonctionnalités, des personnes, des backlogs, etc. sans conteneurs cohérents.

La hiérarchie de ClickUp offre aux équipes une meilleure gestion du flux de travail, car tout votre travail aura une place, vous permettant d'être aussi granulaire que vous le souhaitez.

La hiérarchie de ClickUp Plusieurs affichages en font également un fantastique système de suivi des problèmes.

Grâce aux affichages personnalisés de ClickUp et à l'utilisation d'un rôle spécifique, les tableaux de bord les équipes peuvent repérer les failles du projet avant qu'elles ne se transforment en véritables problèmes.

Jetons un coup d'œil :

Multiples affichages Vue Tableau

6. Gestion multitâche

À quelle fréquence devez-vous apporter la même modification à un certain nombre de tâches ?

généralement, vous devrez :-)

Réaffecter plusieurs projets à un autre membre de l'équipe

Mettre à jour le statut de plusieurs projets et tâches

Vous déplacez les tâches vers un autre Espaces

Ajouter une autre personne en tant qu'observateur (suiveur) pour plusieurs tâches

Limites d'Asana

Dans Asana, vous pouvez actuellement sélectionner en masse et modifier les statuts, les dates d'échéance, les assignés, les champs de modification et les collaborateurs. Vous pouvez apporter des modifications de base avec la sélection de masse d'Asana, mais c'est à peu près tout.

mais pourquoi se contenter de l'essentiel quand on peut faire tellement plus avec la barre d'outils multitâche de ClickUp ?

Avantage ClickUp

Dans ClickUp, vous pouvez effectuer tous ces changements d'un simple clic.

Il suffit de sélectionner plusieurs tâches ou groupes de tâches à l'aide du bouton Barre d'outils multitâche et faites tous les changements que vous voulez en masse :Étiquettes

10. Suivi du temps

Si vous suivez le temps de vos tâches pour un responsable ou pour un client, vous devrez utiliser une intégration supplémentaire dans Asana.

Vous en avez peut-être une favorite, telle que Harvest ou Everhour (que vous pouvez utiliser dans ClickUp ) à utiliser dans Asana, mais ils ne disposent pas d'une fonctionnalité native de suivi du temps.

Limites d'Asana

Sans suivi du temps natif, vous devez télécharger et installer un autre plug-in, ce qui donne une autre équipe à utiliser. Il se peut que toute votre équipe n'utilise pas le même outil.

Le résultat est que votre équipe se sentirait comme ceci :

Choisissez d'avoir votre chronomètre en mode mini, afin de ne pas oublier d'appuyer sur stop une fois que vous avez terminé. Si vous voulez tester vos compétences multitâches, vous pouvez passer d'une tâche à l'autre en cliquant sur l'entrée d'une tâche précédente.

Et si vous voulez faire preuve de beaucoup de fantaisie, les utilisateurs de Business + peuvent suivre le temps sans sélectionner de tâche.

la productivité d'abord, les détails ensuite !

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de gestion du temps https://clickup.com/project-time-tracking En savoir plus sur le fonctionnement du suivi du temps dans ClickUp /%href/

11. Feuille de route transparente

Vous êtes en train d'évaluer un logiciel et vous remarquez qu'il ne possède pas une fonctionnalité que vous souhaitez.

à faire ?

Vous consultez la feuille de route du produit.

Celle-ci vous indique exactement quelles fonctionnalités seront publiées au cours des prochains mois.

Les limites d'Asana

asana n'a pas de feuille de route affichée publiquement. Jusqu'à présent, ils n'ont proposé qu'une vidéo qui parle de leurs fonctionnalités à venir, mais qui ne vous dit pas quand vous les obtiendrez.

Et si vous consultez leurs forums, vous obtenez une réponse générique du type "Nous allons en tenir compte"

il est difficile de répondre à votre question, n'est-ce pas ?

ClickUp Advantage

À ClickUp fait-il une feuille de route ? Bien sûr !

Nous voulons être achevé en toute transparence sur ce que nous pouvons vous apporter dans les prochains mois. Vous pouvez également consulter certaines des innovations sur lesquelles nous avons travaillé dans notre feuille de route. consultez notre feuille de route ici_ .

Et si vous cherchez une fonctionnalité que vous ne voyez pas, vous pouvez voter pour les fonctionnalités que vous voulez voir.

12. Partage et confidentialité

Le partage et la confidentialité sont plus importants que jamais.

Les entreprises doivent s'assurer que les personnes concernées disposent des données pertinentes afin d'éviter les goulets d'étranglement ou les fuites d'informations privilégiées.

Considérez le partage et la confidentialité comme des super-héros qui sont là pour protéger votre entreprise de tout le reste !

Limites d'Asana

Asana ne vous permet pas de masquer des tâches privées à l'intérieur d'un projet public. C'est très important si vous voulez contrôler exactement qui peut voir quoi avec vos affichages partagés !

Avantage de ClickUp

ClickUp vous permet de rendre n'importe quelle tâche privée indépendamment de la liste ou du projet dans lequel elle se trouve.

vous avez toute une liste de tâches qui doivent être privées ?

Pas de problème.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image19.gif clickUp partage et permissions /$$$img/

Avec ClickUp, vous pouvez aller aussi loin ou aussi petit que vous le souhaitez, des tâches privées jusqu'aux Espaces privés.

13. Mode hors ligne

Si vous ou votre équipe voyagez beaucoup, le logiciel de gestion de projet que vous choisissez doit être doté d'une fonction hors ligne.

Limites d'Asana

_Houston, nous avons un problème !

Le mode hors ligne d'Asana est uniquement accessible via les applications Asana pour Android et iOS. Être limité à son appareil mobile pour le travail hors ligne n'est pas idéal pour la plupart des équipes.

ClickUp Advantage

Avec ClickUp, vous pouvez travailler hors ligne de n'importe où et sur n'importe quel appareil (oui, même sur votre ordinateur portable pendant votre trajet en Uber !) Vos tâches restent synchronisées dès que vous disposez d'une connexion Internet. Mode hors connexion est disponible pour :

Web

BureauiOS Note: Vous souhaitez comparer ClickUp avec d'autres alternatives à Asana ? Découvrez comment nous nous comparons à Podio , Wrike , Monday.com et Airtable ou consultez notre avis sur Bitrix24 .

17. Tout afficher

L'un des plus gros problèmes des outils de gestion de projet actuels est qu'ils rendent incroyablement difficile de trouver ce que l'on cherche.

Limites d'Asana

Asana affiche plusieurs vues, mais pas de vue unique permettant de trouver Tout en un seul endroit, quel que soit l'endroit où il se trouve. Vous devez passer d'un affichage à l'autre et utiliser la fonction de recherche pour trouver tout ce que vous cherchez.

ClickUp Advantage La vue Tout de ClickUp permet d'avoir une vue d'ensemble sans jamais manquer les détails. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher une vue d'ensemble de toutes les tâches à tous les niveaux de la hiérarchie. Voyez vos tâches, celles de votre équipe ou celles de tout le monde en une seule - peu importe où elles se trouvent !

18. E-mail

Vous en avez assez de faire des allers-retours entre votre travail et votre boîte de réception e-mail ?

Limites d'Asana

Asana, comme d'autres outils de gestion de projet, fait la promotion d'une fonction d'e-mail. Elle offre la possibilité de créer et de gérer des tâches depuis votre boîte de réception, en envoyant des e-mails dans Asana. Sympa, non ? Oui, nous étions en train de nous endormir nous aussi. 😴

Voici comment cela fonctionne :

Envoyer et recevoir des e-mails directement dans les tâches ClickUp

Organisez et incluez les fils d'e-mails dans des commentaires ou des fils de discussion

Ajoutez des pièces jointes, des formulaires, des réponses modèles, des signatures, des Automatisations, et plus encore

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour assigner des e-mails aux membres de l'équipe, collaborer sur les envois et les réponses, et même déclencher des automatisations basées sur des champs personnalisés !

Avec ClickUp, vous pouvez intégrer n'importe quel compte e-mail de Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP.

19. Checklists de tâches

Une autre fonctionnalité essentielle pour toute solution de gestion de projet achevé est d'avoir une fonction de checklist.

Limites d'Asana

Cela peut sembler fou, mais Asana ne dispose pas de véritables checklists au sein des tâches. Est-il possible de créer des listes dans une vue Liste ? Bien sûr.

Mais de véritables checklists pour rationaliser les processus au sein d'une tâche ou d'une sous-tâche d'une tâche ? Non, pas du tout !

ClickUp Advantage

Les avantages de ClickUp Checklists de tâches vous aident à définir les étapes et les processus à suivre pour achever des projets plus importants. Elles peuvent être créées ou incorporées à presque tous les emplacements, des tâches aux documents, en passant par les commentaires et bien plus encore.

De plus, vous pouvez ajouter des checklists de tâches à n'importe quel champ de modification en texte riche, des fils de commentaires aux documents ClickUp !

Les checklists de tâches ClickUp sont également entièrement personnalisables.

Vous pouvez :

Ajouter des éléments imbriqués sous les éléments de la liste pour créer des sous-éléments

Glisser-déposer des éléments entre différentes lignes

Assigner des éléments checklist à votre équipe

Ajouter directement des liens vers des tâches liées

Sauvegarder des modèles de checklist pour les réutiliser

...et bien d'autres choses encore !

20. Sprints

Autrefois utilisé uniquement par les équipes d'ingénieurs, le avantages de la gestion de projet Agile est désormais appliquée à de nombreux autres cas d'utilisation et même à des équipes non techniques, telles que les Le marketing . Au cœur de cette méthodologie se trouvent les Sprints, une approche unique de la gestion des ressources et des équipes dont il est prouvé qu'elle stimule la productivité dans toute équipe où les processus itératifs sont importants.

Limites d'Asana

Asana, comme beaucoup d'autres outils de gestion de projet, ne dispose pas d'une fonctionnalité Sprints dédiée. À fait-il un modèle de Sprints ? Oui. Mais il s'agit simplement d'un modèle d'un affichage existant dans lequel vous devez créer des solutions de contournement à partir de fonctionnalités qui n'ont pas été conçues pour les cas d'utilisation Agile.

ClickUp Advantage

Si votre équipe utilise la méthodologie Agile pour achever le travail et itérer plus efficacement, vous serez heureux d'apprendre que ClickUp est livré avec une vue d'ensemble entièrement native Sprints ! Avec la ClickApp Sprints, vous pouvez créer le système de points sprint parfait pour rationaliser les ressources de votre équipe, tout en évitant les tâches manuelles.

Voici ce que vous pouvez faire avec Sprints ClickApp :

Paramétrer les dates et les points de sprint pour votre équipe

Marquer les priorités pour chaque sprint

Automatisation du travail inachevé dans le prochain cycle de Sprints

Cumuler les points de sprint des sous-tâches

Répartir les points sprint entre plusieurs assignés de tâche

Trier les sprints par assigné pour suivre facilement qui fait quoi

ClickUp est également livré avec des tableaux de bord dédiés aux sprints qui peuvent automatiquement suivre et aider votre équipe à visualiser la progression des sprints !

Vous pouvez ajouter et personnaliser quatre différents widgets Sprint à votre tableau de bord Tableau de bord qui vous permet d'avoir un angle de travail différent pour chaque besoin :

Diagramme de combustion

Diagramme d'épuisement

Diagramme de flux cumulatif

Diagramme de vitesse

La fonctionnalité Sprints de ClickUp peut également être intégrée aux projets GitHub, Bitbucket et GitLab - ainsi, si votre équipe utilise des sprints pour le développement, vous pouvez suivre tout automatiquement à l'intérieur de ClickUp !

Conclusion

Bien que vous puissiez essayer Basecamp, Todoist, Jira, etc, Trello ou Monday comme alternatives à Asana , ils ne vous offrent pas toutes les fonctionnalités de gestion de projet dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre équipe. comparez Todoist et Asana avec ClickUp !

Ce n'est pas le cas avec ClickUp.

ClickUp est le concurrent d'Asana qui connaît la croissance la plus rapide, car son interface utilisateur intuitive est conçue par des personnes qui comprennent vraiment les nuances de la collaboration et de la productivité des équipes.

Convaincu, mais encore besoin d'utiliser Asana ?

Vous pouvez intégrer ClickUp à Asana et créer des tâches à chaque fois qu'elles sont ajoutées ou modifiées dans Asana. Cela vous aidera à travailler avec les services de votre organisation qui sont peut-être encore sur Asana.

Et lorsque vous voudrez enfin passer à la solution de gestion de projet de ClickUp, il vous suffira de.. d'importer toutes vos données d'Asana dans ClickUp . Obtenez ClickUp gratuitement et arrêtez votre recherche pour remplacer Asana dès aujourd'hui.