Les 10 meilleurs logiciels de gestion de cabinet médical en [année]

Selon une étude de la MGMA (Medical Group Management Association), les cabinets médicaux sont confrontés à une pression croissante, les coûts d'exploitation dépassant les revenus, ce qui rend l'efficacité administrative essentielle pour maintenir les marges.

Alors que le secteur de la santé évite des milliards de dollars de coûts grâce aux transactions électroniques, les cabinets médicaux laissent encore des milliards de dollars d'économies inexploités.

Ce guide présente les meilleures plateformes logicielles de gestion de cabinet médical, en comparant leurs fonctionnalités d'automatisation de la facturation, de planification et d'intégration des dossiers médicaux électroniques afin de vous aider à trouver celle qui convient le mieux à la taille et à la spécialité de votre cabinet.

Aperçu des meilleurs logiciels de gestion de cabinet médical

Nom de l'outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Des équipes de toutes tailles gèrent les flux de travail administratifs et les opérations des cabinets grâce à l'automatisation basée sur l'IA. ClickUp Brain pour l'automatisation des tâches grâce à l'IA, ClickUp Automations pour les déclencheurs de flux de travail, ClickUp Dashboards pour une visibilité en temps réel, ClickUp Forms pour les flux de travail liés à l'admission des patients. Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. athenahealth Pratiques basées sur le cloud donnant la priorité à l'expérience patient et à l'intelligence réseau Plateforme native dans le cloud, informations sur le réseau athenaNet, DME et facturation intégrés, outils d'engagement des patients. Tarification personnalisée AdvancedMD Cabinet nécessitant des flux de travail personnalisables et des interfaces conviviales pour les utilisateurs Modèles personnalisables, télésanté intégrée, rapports fiables, accès mobile Tarification personnalisée NextGen Healthcare Pratiques spécialisées nécessitant des flux de travail cliniques sur mesure Modèles spécifiques à chaque spécialité, outils de santé publique, gestion de cabinet et DME intégrés. Tarification personnalisée Tebra Petits cabinets et nouveaux cabinets à la recherche d'une plateforme tout-en-un PM et DME combinés (anciennement Kareo + PatientPop), outils de marketing patient, facturation simplifiée Tarification personnalisée SimplePractice Praticiens indépendants et petits cabinets de santé comportementale Télésanté intégrée, portail client, déclaration de sinistres, rappels de rendez-vous À partir de 49 $/mois CureMD Cabinet à la recherche d'une solution cloud tout-en-un complète Dossier médical électronique/gestion de cabinet/facturation unifiés, documentation assistée par IA, intégration d'une chambre de compensation Tarification personnalisée eClinicalWorks Grands cabinets nécessitant un DME intégré et une gestion de la santé de la population Dossier médical électronique et gestion de cabinet intégrés, gestion de la santé de la population, engagement des patients, télésanté Tarification personnalisée PracticeSuite Cabinets multidisciplinaires et sociétés de facturation Gestion de cabinet en cloud, services de gestion des recettes, assistance multispécialisée, portail patient Tarification personnalisée DrChrono Cabinets axés sur le mobile et ceux qui se concentrent sur l'efficacité de la facturation Conception native pour iPad, facturation intégrée, formulaires médicaux personnalisables, accès API Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de cabinet médical ?

Lorsque votre personnel d'accueil passe 45 minutes par patient à effectuer la vérification des assurances ou que vos facturiers doivent relancer pour la troisième fois ce mois-ci les mêmes demandes de remboursement refusées, il est temps de changer quelque chose. Les logiciels de gestion de cabinet médical répondent à ces défis opérationnels.

Il s'agit d'un type d'outil numérique conçu pour gérer l'aspect commercial d'un cabinet médical. Cela comprend tout, de la planification des rendez-vous des patients et l'envoi de rappels de rendez-vous au traitement complexe de la facturation médicale et des demandes de remboursement d'assurance, également appelé gestion du cycle des revenus (RCM).

L'objectif est d'automatiser et de rationaliser ces tâches, afin de permettre à votre personnel clinique de se concentrer sur ce qu'il fait le mieux : les soins aux patients.

Le meilleur logiciel de gestion de cabinet médical va au-delà de l'organisation du calendrier. Il offre une connexion directe aux dossiers médicaux électroniques (DME), effectue l'automatisation des tâches répétitives et fournit une visibilité en temps réel sur les performances de votre cabinet.

Pour une petite clinique, cela peut se traduire par une facturation plus simple et une communication plus facile avec les patients. Pour un grand réseau hospitalier, cela peut impliquer la gestion des demandes de remboursement sur plusieurs emplacements et la mise en conformité avec la loi HIPAA.

Au final, ce logiciel réduit la charge administrative. Lorsque votre équipe passe moins de temps à saisir manuellement des données, à suivre les demandes de remboursement refusées et à résoudre les problèmes d'intégration des systèmes, votre cabinet fonctionne plus efficacement, encaisse ses revenus plus rapidement et offre de meilleurs soins.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en effectuant la connexion de vos discussions, tâches, documents et connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion de cabinet médical

Il est difficile de choisir un logiciel lorsque l'on ne sait pas ce qu'il faut rechercher. Vous risquez de payer pour des fonctionnalités tape-à-l'œil que vous n'utiliserez jamais, tout en passant à côté des fonctions essentielles qui vous feraient réellement gagner du temps et de l'argent. Cela conduit à des regrets et oblige votre équipe à créer des solutions de contournement inefficaces, ce qui nuit à la valeur du logiciel.

Un praticien de santé comportementale exerçant seul a des besoins très différents de ceux d'un groupe orthopédique ayant plusieurs emplacements. Avant même de regarder les démonstrations, vous devez identifier vos principaux casse-tête administratifs. S'agit-il d'un taux élevé de refus de remboursement, qui touche 20,4 % des demandes commerciales? D'un processus de planification chaotique ? Ou de patients se plaignant d'une mauvaise communication ?

Les plateformes de gestion de cabinet les plus efficaces partagent plusieurs fonctionnalités essentielles qui ont un impact direct sur vos résultats financiers et l'efficacité de votre personnel. Voici les éléments que vous ne devez pas négliger :

Planification et gestion des rendez-vous : au-delà des fonctions de calendrier de base, évaluez la manière dont le système gère les scénarios complexes. Peut-il automatiquement remplir les annulations à partir d'une liste d'attente ? Empêche-t-il les doubles réservations sur plusieurs emplacements ? Interrogez les fournisseurs sur leurs taux d'absentéisme pour les cabinets utilisant leur système de rappel.

Facturation médicale et traitement des demandes de remboursement : connexions intégrées aux centres de traitement des données, vérification en temps réel de l'éligibilité, nettoyage automatisé des demandes de remboursement pour réduire les refus et rapports transparents sur les recouvrements.

Communication et engagement des patients : portails patients pour la prise de rendez-vous et le paiement en ligne, messagerie sécurisée et rappels de rendez-vous automatisés qui réduisent le nombre de rendez-vous manqués.

Intégration des DME : flux de données fluide entre la documentation clinique et les fonctions administratives afin d'éliminer les entrées doublons et de réduire les erreurs.

Rapports et analyses : tableaux de bord en temps réel affichant des indicateurs clés tels que le délai moyen de recouvrement, le taux de refus des demandes de remboursement et le taux d'utilisation des rendez-vous pour vous aider à détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux.

Conformité et sécurité : le traitement des données conforme à la norme HIPAA, les contrôles d'accès basés sur les rôles et les pistes d'audit sont indispensables dans le domaine de la santé.

Si votre cabinet est déjà confronté à une prolifération d'outils (la planification se fait dans une application, la facturation dans une autre et la communication avec les patients dans une troisième), la consolidation est essentielle. Cette charge administrative est un cas classique de changement de contexte, où le personnel doit activer/désactiver les plateformes, saisir à nouveau les données et suivre manuellement ce qui devrait être automatisé.

📮ClickUp Insight : les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de Tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

Top 10 des meilleurs logiciels de gestion de cabinet médical

👀 Le saviez-vous ? 66 % des médecins utilisent déjà des outils d'IA dans leur pratique.

1. ClickUp (le meilleur pour les flux de travail basés sur l'IA et l'automatisation des tâches)

Visualisez et suivez la progression des patients grâce à un tableau Kanban glisser-déposer dans ClickUp.

Même avec un DME dédié, le travail administratif de votre cabinet est probablement dispersé entre des feuilles de calcul, des e-mails et des notes autocollantes. Cela entraîne des oublis dans l'accueil des patients, des difficultés de coordination du personnel et une visibilité limitée sur les goulots d'étranglement administratifs. Cela fait perdre du temps, frustre le personnel et crée des expériences incohérentes pour les patients.

Bien que ClickUp ne soit pas un système traditionnel de gestion de cabinet médical avec facturation intégrée, il répond efficacement à ces défis opérationnels. Il sert de couche de connexion pour toutes les tâches administratives qui se déroulent en dehors de la salle d'examen. Pour les équipes de soins de santé qui utilisent des logiciels cliniques spécialisés, ClickUp apporte visibilité, automatisation et efficacité grâce à l'IA aux opérations de votre cabinet.

Réduisez le temps passé à suivre manuellement les suivis et à compiler les informations.

ClickUp Brain, votre assistant IA, peut résumer les statuts des tâches et vous indiquer précisément ce qui nécessite votre attention dans votre environnement de travail.

Résumez vos notes et vos tâches en quelques secondes avec ClickUp Brain.

Il peut également transformer les notes de réunion ou un document de processus en éléments clairs, aidant ainsi votre équipe à convertir rapidement les décisions en tâches. Et lorsque vous avez besoin de communiquer de manière cohérente, les outils de rédaction de Brain peuvent vous aider à rédiger et à affiner les mises à jour internes, les instructions destinées aux patients, etc.

L'automatisation contribue également à faire avancer le travail. ClickUp Automations peut attribuer des tâches lorsqu'un statut change, informer la personne suivante dans la chaîne de transmission et appliquer des modèles afin que rien ne parte de zéro.

Ceci est particulièrement utile pour le travail administratif urgent où les retards sont coûteux, telles que le suivi des remboursements, la coordination des rendez-vous des patients ou les documents manquants.

Rationalisez l'accueil et les demandes des patients

Standardisez et automatisez les tâches d'admission avec ClickUp Forms.

La plupart des cliniques fonctionnent avec des entrées constantes : accueil de nouveaux patients, vérification des assurances, traitement des recommandations, demandes de dossiers, autorisations préalables, suivis de facturation et problèmes liés aux installations. ClickUp Forms vous permet de standardiser les informations collectées par votre équipe, puis de créer automatiquement une tâche avec le bon propriétaire, la date d'échéance et les détails requis.

Cela signifie moins d'échanges de messages et moins de questions du type « qui s'occupe de cela ? ». Si vous gérez plusieurs emplacements ou spécialités, vous pouvez utiliser des modèles afin que chaque demande suive la même structure, quelle que soit la personne qui l'a soumise.

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de gestion des patients ClickUp permet de suivre les statuts des patients, leurs médicaments, le médecin qui leur est attribué, leur assurance, etc.

Il est essentiel de suivre les antécédents médicaux, les résultats d'analyses, les conditions de santé et bien d'autres informations de chaque patient pour gérer efficacement un cabinet médical. Le modèle de gestion des patients de ClickUp vous aide à gagner du temps dans l'organisation de votre base de données afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir les meilleurs soins possibles !

Avec ce modèle, vous bénéficiez des avantages suivants :

Quatre vues personnalisables : liste, Tableau, Calendrier et formulaire

Champs personnalisés prédéfinis dans chaque vue qui vous permettent d'ajouter des informations importantes sur les patients.

Statuts personnalisés qui aident tous les membres de l'équipe soignante à rester sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit du suivi du parcours de santé de chaque patient.

Formulaires d'admission personnalisables pouvant être partagés avec les patients, téléchargés par les fournisseurs de soins et transformés en nouvelles tâches ClickUp !

💡 Conseil de pro : la sécurité des données des clients est une priorité absolue chez ClickUp. Cette plateforme est conforme aux normes SOC 2 et HIPAA, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité de toutes les informations relatives aux patients et aux cabinets médicaux sur l'infrastructure ClickUp.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain : cet assistant IA analyse votre environnement de travail pour fournir des résumés intelligents, rédiger des brouillons de contenu et mettre en évidence les actions à entreprendre. Posez la question « Quelles tâches liées à l'admission des patients sont en retard cette semaine ? » et obtenez une réponse instantanée sans avoir à effectuer de recherche manuelle.

ClickUp Automatisations : créez des flux de travail sans code qui déclenchent des actions en fonction de conditions. Lorsqu'une tâche passe au statut « En attente de vérification d'assurance », vous pouvez automatiquement en informer l'équipe de facturation et définir un rappel de suivi.

Formulaires ClickUp : créez des formulaires d'admission personnalisables qui s'intègrent directement à votre environnement de travail. Les informations sur les patients ou les demandes de recommandation deviennent des tâches exploitables dès leur soumission, sans qu'il soit nécessaire de les saisir à nouveau.

Tableaux de bord ClickUp: visualisez les indicateurs opérationnels de votre cabinet en temps réel. Suivez les taux d'achèvement des tâches, surveillez les goulots d'étranglement dans votre visualisez les indicateurs opérationnels de votre cabinet en temps réel. Suivez les taux d'achèvement des tâches, surveillez les goulots d'étranglement dans votre flux de travail de facturation ou voyez quels membres du personnel ont de la capacité disponible.

ClickUp Docs: centralisez vos centralisez vos procédures opérationnelles standard et vos supports de formation à côté des tâches auxquelles ils se rapportent. Votre personnel peut toujours accéder aux derniers protocoles sans avoir à fouiller dans les disques partagés.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Réduisez les changements de contexte et augmentez la productivité de votre personnel en regroupant la gestion des tâches, la documentation et la communication dans un seul environnement de travail ClickUp.

Libérez du temps pour votre équipe grâce à ClickUp Brain, qui se charge de la résumation et de la rédaction de contenu en comprenant le contexte de votre environnement de travail.

Configurez des flux de travail adaptés aux besoins de votre cabinet à l'aide à l'aide des champs personnalisés des vues et des automatisations ClickUp , sans aucune expertise technique requise.

Inconvénients :

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour explorer l'ensemble des fonctionnalités et trouver l'installation idéale.

Il ne remplace pas les systèmes de DME cliniques et fonctionne mieux en complément d'un logiciel spécialisé dans les soins de santé.

L'expérience de l'application mobile diffère légèrement de la version de bureau pour certaines fonctionnalités avancées.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un évaluateur G2 a partagé :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est qu'il rassemble tout au même endroit. Les tâches, les échéanciers, les notes et les mises à jour sont tous regroupés dans le même système, ce qui réduit les allers-retours entre les différents outils. J'apprécie également sa flexibilité. Nous pouvons personnaliser les statuts, les champs et les vues en fonction du mode de fonctionnement réel de notre équipe. Cela facilite l'organisation et offre une visibilité claire sur les responsabilités de chacun et l'état d'avancement des projets à tout moment.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est qu'il rassemble tout au même endroit. Les tâches, les échéanciers, les notes et les mises à jour sont tous regroupés dans le même système, ce qui réduit les allers-retours entre les différents outils. J'apprécie également sa flexibilité. Nous pouvons personnaliser les statuts, les champs et les vues en fonction du mode de fonctionnement de notre équipe. Cela facilite l'organisation et offre une visibilité claire sur les responsabilités de chacun et l'état d'avancement des projets à tout moment.

💡 Conseil de pro : pour développer vos activités sans difficulté, intégrez les Super Agents de ClickUp à vos flux de travail ! En utilisant les Super Agents aux côtés de vos collaborateurs humains, votre équipe aura plus de temps pour se concentrer sur le travail le plus important. Voici quelques exemples de tâches que les Super Agents peuvent prendre en charge en tant que coéquipiers IA : Triage des admissions et installation des tâches (à partir des formulaires) : examine chaque envoi d'admission, applique la checklist/le modèle approprié et définit les priorités et les dates d'échéance en fonction de vos règles. Achemine l'envoi vers le bon propriétaire (réception, facturation, coordination des soins) afin qu'il ne reste jamais en attente.

Préparation des rendez-vous et coordination avant la visite : surveille les rendez-vous à venir et signale rapidement les lacunes (vérification d'assurance, recommandation, formulaires, dossiers manquants). Publie une mise à jour rapide indiquant « ce qui manque + qui en est responsable » et alerte les personnes assignées lorsque des champs clés sont incomplets.

Suivi et flux de travail en cas d'absence : crée automatiquement des tâches de suivi après la visite et de prise de contact (analyses, recommandations, demandes de dossiers, reprogrammation). Signale les éléments bloqués en « attente » ou dépassant le délai SLA afin qu'ils ne soient pas oubliés.

Mises à jour quotidiennes de la tour de contrôle des opérations cliniques : génère un résumé quotidien du travail en retard, des priorités du jour par propriétaire et des goulots d'étranglement dans les listes. Permet aux responsables d'avoir une vue d'ensemble rapide des points à traiter sans avoir à vérifier manuellement plusieurs tableaux. En savoir plus sur l'utilisation de Super Agent :

2. athenahealth (le meilleur pour les cabinets utilisant le cloud)

via athenahealth

Votre cabinet est confronté à de fréquents refus de remboursement en raison de l'évolution constante des règles des payeurs, et vous ne disposez pas du personnel nécessaire pour suivre le rythme. Cela nuit à votre efficacité opérationnelle, ralentit le cycle des revenus et oblige votre équipe à passer des heures au téléphone avec les compagnies d'assurance au lieu d'aider les patients.

athenahealth propose une plateforme cloud basée sur l'intelligence réseau. Son service athenaNet effectue la connexion entre des milliers de cabinets médicaux et utilise leurs données collectives pour mettre à jour les règles de facturation et identifier les tendances des payeurs en temps réel. Cela signifie que vos demandes de remboursement bénéficient de l'expérience d'autres cabinets, ce qui réduit les refus dus à des informations obsolètes.

La plateforme intègre la gestion du cabinet avec des outils de DME et d'engagement des patients. Pour les cabinets qui souhaitent se décharger de la complexité de la facturation, athenahealth propose également des services de gestion du cycle des revenus, dans le cadre desquels ses experts traitent pour vous les demandes de remboursement refusées.

Meilleures fonctionnalités d'athenahealth

athenaNet network intelligence : exploite les données de son réseau pour mettre à jour en permanence les règles de facturation, réduisant ainsi les refus en détectant les erreurs avant l'envoi.

Gestion intégrée du cycle de revenus : offre des services de gestion du cycle de revenus (RCM) dans le cadre desquels leur équipe traite les demandes de remboursement refusées et assure le suivi des soldes impayés, vous permettant ainsi d'externaliser la complexité de la facturation.

Suite d'engagement des patients : comprend la planification en ligne, les rappels d'automatisation et un portail patient afin de réduire la charge de travail de la réception et d'améliorer l'expérience des patients.

Avantages et inconvénients d'athenahealth

Avantages :

Les informations fournies par le réseau aident les cabinets à rester à jour avec les exigences des payeurs.

Combine un logiciel avec des services optionnels pour les cabinets qui souhaitent externaliser leur facturation.

Des outils performants destinés aux patients répondent aux attentes modernes en matière d'accès numérique.

Inconvénients :

Les tarifs basés sur des devis rendent difficile la comparaison des coûts sans consultation de l'équipe commerciale.

La mise en œuvre peut être longue pour les cabinets dont les flux de travail sont complexes.

Il existe des rapports selon lesquels certains utilisateurs trouvent que l'interface semble dépassée.

Tarifs athenahealth

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur athenahealth

G2 : 3,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 3,6/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'athenahealth ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

J'apprécie vraiment athenaOne pour ses modèles conviviaux et ses calendriers et plannings faciles à utiliser. J'adore la fonctionnalité de chat Athena qui me permet de contacter mes collègues sans effort. Elle m'aide également à planifier les appels et les plannings en affichant les calendriers de nos fournisseurs pour la journée. De plus, elle est très simple et facile à utiliser, car nous l'utilisons depuis près de 15 ans.

J'apprécie vraiment athenaOne pour ses modèles conviviaux et ses calendriers et plannings faciles à utiliser. J'adore la fonctionnalité de chat Athena qui me permet de contacter mes collègues sans effort. Elle m'aide également à planifier les appels et les plannings en affichant les calendriers de nos fournisseurs pour la journée. De plus, elle est très simple et facile à utiliser, car nous l'utilisons depuis près de 15 ans.

3. AdvancedMD (le meilleur pour les cabinets de taille moyenne)

via AdvancedMD

Les cabinets de taille moyenne se trouvent souvent dans une situation délicate : les logiciels de base ne suffisent pas, mais les solutions d'entreprise semblent excessives. AdvancedMD cible cette lacune.

Il offre une plateforme de gestion de cabinet hautement personnalisable qui allie flexibilité et facilité d'utilisation. Le système vous permet d'adapter les flux de travail, les formulaires et les rapports à vos besoins précis, ce qui le rend populaire auprès des cabinets qui ont besoin d'une solution plus personnalisée qu'une solution standard.

Il comprend une fonctionnalité de télésanté intégrée, essentielle pour offrir des soins hybrides. Les capacités de rapports de la plateforme sont remarquables, avec des tableaux de bord personnalisables qui offrent une visibilité claire sur les performances financières et opérationnelles.

Meilleures fonctionnalités d'AdvancedMD

Modèles de flux de travail personnalisables : configurez les processus de planification, cliniques et de facturation en fonction de vos besoins spécifiques, en tenant compte des différentes spécialités.

Plateforme de télésanté intégrée : les consultations vidéo sont intégrées au système, ce qui permet une planification, une documentation et une facturation fluides des soins virtuels.

Suite complète de rapports : suivez les indicateurs clés tels que les taux de recouvrement et l'utilisation des rendez-vous grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables.

Avantages et inconvénients d'AdvancedMD

Avantages :

Offre des options de personnalisation avancées grâce à une interface intuitive.

L'application mobile fournit un accès pratique aux plannings et aux informations sur les patients lors de vos déplacements.

La télésanté intégrée réduit la prolifération des outils et simplifie les opérations.

Inconvénients :

L'installation initiale peut prendre beaucoup de temps en raison du nombre d'options de personnalisation.

Certains utilisateurs signalent que les délais de réponse du service client peuvent être irréguliers.

La tarification basée sur des devis rend difficile l'établissement d'un budget sans appel commercial de l'équipe commerciale.

Tarifs AdvancedMD

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AdvancedMD

G2 : 3,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 3,6/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AdvancedMD ?

Voici ce qu'un critique de G2 a partagé :

Une fois le système configuré, il est facile à utiliser. Il est facile de publier des informations et de générer des rapports. Tout dans le système est horodaté et identifié par l'utilisateur, ce qui permet de suivre facilement qui a fait quoi et quand. C'est une fonctionnalité très utile pour le suivi de la responsabilité.

Une fois le système configuré, il est facile à utiliser. Il est facile de publier des informations et de générer des rapports. Tout dans le système est horodaté et identifié par l'utilisateur, ce qui permet de suivre facilement qui a fait quoi et quand. C'est une fonctionnalité très utile pour le suivi de la responsabilité.

4. NextGen Healthcare (idéal pour les cabinets spécialisés nécessitant des flux de travail personnalisés)

via NextGen

NextGen Healthcare se concentre sur la fourniture de flux de travail cliniques et administratifs adaptés à des disciplines spécifiques telles que la cardiologie, l'orthopédie et la santé comportementale. Cette spécialisation réduit le temps d'installation et garantit que le logiciel correspond au mode de travail réel de vos spécialistes.

La plateforme combine la gestion du cabinet avec des fonctionnalités de DME, assurant une connexion transparente entre les données cliniques et administratives. Ses outils de santé publique aident également les cabinets à gérer de manière proactive les panels de patients, ce qui est essentiel pour ceux qui participent à des programmes de soins basés sur la valeur.

Les meilleures fonctionnalités de NextGen Healthcare

Modèles cliniques spécifiques à chaque spécialité : des modèles prédéfinis pour des dizaines de spécialités réduisent le temps consacré à la documentation et garantissent que les flux de travail correspondent aux exigences cliniques.

Gestion de la santé de la population : des outils permettant d'identifier les lacunes en matière de soins et de réaliser le suivi des mesures de qualité assistent les pratiques dans le cadre d'accords de soins basés sur la valeur.

PM et DME intégrés : la documentation clinique et les fonctions administratives partagent une base de données commune, ce qui élimine la duplication des entrées.

Avantages et inconvénients de NextGen Healthcare

Avantages :

Spécialement conçu pour les cabinets spécialisés, nécessitant moins de personnalisation.

Une assistance solide aux soins basés sur la valeur aide les cabinets médicaux à mettre en place des programmes de paiement basés sur la qualité.

La plateforme unifiée réduit les frictions liées à la gestion de systèmes distincts.

Inconvénients :

La mise en œuvre peut prendre plusieurs mois pour les cabinets complexes.

La richesse des fonctionnalités rend l'apprentissage difficile pour les nouveaux utilisateurs.

Les cabinets qui n'exercent pas dans les spécialités principales de NextGen pourraient trouver ce logiciel moins pertinent.

Tarifs NextGen Healthcare

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NextGen Healthcare

G2 : 3,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de NextGen Healthcare ?

Voici ce que partage une évaluation de Capterra:

Puissant pour les cabinets médicaux, il rationalise efficacement les soins aux patients et la gestion du cabinet une fois les paramètres configurés.

Puissant pour les cabinets médicaux, il rationalise efficacement les soins aux patients et la gestion du cabinet une fois les paramètres configurés.

5. Tebra (idéal pour les nouveaux cabinets qui ont besoin à la fois d'outils de marketing et de gestion des patients)

via Tebra

En tant que petit cabinet ou cabinet nouvellement créé, vous avez besoin à la fois d'un logiciel opérationnel et d'outils pour attirer de nouveaux patients. Jongler entre différents outils pour la gestion du cabinet et le marketing est coûteux et compliqué, ce qui crée une charge de travail supplémentaire pour laquelle vous n'avez pas le temps. Cette fragmentation rend impossible d'avoir une vision claire de la santé de votre cabinet.

Tebra résout ce problème en combinant la gestion de cabinet (avec Kareo) et le marketing patient (avec PatientPop) au sein d'une plateforme unique et unifiée. Il s'agit d'une solution tout-en-un conçue pour les cabinets indépendants qui ont besoin de gérer leurs opérations tout en développant leur base de patients.

La plateforme met l'accent sur l'accessibilité, avec des flux de travail de facturation simplifiés et une interface intuitive qui réduit la courbe d'apprentissage pour les équipes ne disposant pas de personnel informatique dédié. Ses fonctionnalités marketing, telles que la gestion de la réputation en ligne, vous aident à développer l'image de marque de votre cabinet et à attirer de nouveaux patients.

Meilleures fonctionnalités de Tebra

Gestion combinée des patients et marketing : comprend des outils pour gérer la réputation en ligne et attirer de nouveaux patients, couvrant l'ensemble du cycle de vie, de l'acquisition à la prise en charge.

Flux de travail de facturation simplifiés : l'interface de facturation est conçue pour les cabinets qui ne disposent pas de personnel dédié à la facturation, ce qui rationalise l'envoi des demandes de remboursement et l'enregistrement des paiements.

Communication automatisée avec les patients : les rappels de rendez-vous, les messages de rappel et les demandes d'avis sont envoyés automatiquement, ce qui réduit la charge de travail de la réception.

Avantages et inconvénients de Tebra

Avantages :

L'approche tout-en-un élimine le besoin de gérer plusieurs fournisseurs.

L'interface est conçue pour les utilisateurs non techniciens et les cabinets ne disposant pas de personnel informatique.

Les prix de départ transparents facilitent l'établissement du budget initial par rapport à la concurrence.

Inconvénients :

Les cabinets plus importants ou plus complexes peuvent trouver les fonctionnalités limitées.

Les options de personnalisation avancées sont limitées par rapport aux plateformes d'entreprise.

Moins d'options d'intégration avec des outils tiers

Tarifs Tebra

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tebra

G2 : 4,0/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 3,9/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tebra ?

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra a partagé :

Dans l'ensemble, j'ai trouvé Tebra efficace et performant dans le sens où il est simple et facile à utiliser pour créer des notes.

Dans l'ensemble, j'ai trouvé Tebra efficace et performant dans le sens où il est simple et facile à utiliser pour créer des notes.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain MAX (le compagnon de bureau alimenté par l'IA de ClickUp) est particulièrement utile pour les équipes de gestion de cabinets médicaux, car il réduit les frictions liées à la recherche d'informations et à la saisie d'actions lorsque vous passez rapidement d'un outil à l'autre. Au lieu de fouiller dans plusieurs listes, fichiers et applications connectées ClickUp, effectuez une recherche dans ClickUp, sur le Web et dans les outils connectés à partir d'un seul endroit, afin de pouvoir rapidement trouver la bonne tâche d'admission, le bon document de politique ou la bonne checklist des opérations lorsqu'une question se pose en milieu de journée.

Mieux encore, Talk to Text transforme la voix en texte soigné dans pratiquement n'importe quel champ de texte de votre ordinateur, ce qui est idéal lorsque vous avez les mains occupées : vous pouvez dicter une note de suivi rapide, un transfert interne ou une mise à jour de tâche et la saisir immédiatement là où se trouve le travail.

6. SimplePractice (idéal pour les petits cabinets de santé comportementale)

via SimplePractice

SimplePractice est spécialement conçu pour les cabinets individuels et les petits cabinets de santé comportementale. Sa philosophie privilégie la simplicité à la richesse des fonctionnalités, vous permettant de gérer la planification, la documentation, la facturation et la télésanté sans avoir besoin de personnel administratif.

La télésanté est un élément central de la plateforme, et non un module complémentaire, avec des sessions de vidéo lancées directement depuis votre Calendrier. Le portail client permet aux patients de gérer eux-mêmes leurs formalités d'admission et la prise de rendez-vous, ce qui réduit les allers-retours qui vous font perdre du temps.

Meilleures fonctionnalités de SimplePractice

Télésanté intégrée : les sessions de vidéo sont intégrées de manière transparente à la plateforme, sans nécessiter de fournisseur ou de connexion distincts.

Portail client : un portail en libre-service permettant aux clients de remplir les formalités d'admission, de prendre rendez-vous et d'envoyer des messages sécurisés.

Facturation simplifiée aux assurances : couvre les bases de la déclaration aux assurances dont les praticiens indépendants ont besoin, sans complexité excessive.

Avantages et inconvénients de SimplePractice

Avantages :

L'ensemble de la plateforme est conçu pour les praticiens qui gèrent leur cabinet sans administrateurs.

La télésanté fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme, sans intégration fastidieuse.

Des niveaux de prix transparents facilitent l'établissement du budget.

Inconvénients :

Évolutivité limitée pour les cabinets qui comptent plus de quelques fournisseurs

Les fonctionnalités de facturation d'assurance sont basiques par rapport aux plateformes RCM dédiées.

Les options de personnalisation sont volontairement limitées afin de préserver la simplicité.

Tarifs de SimplePractice

Starter : 24,50 $/mois pendant 3 mois, puis 49 $/mois

Essentiel : 39,50 $/mois pendant 3 mois, puis 79 $/mois

Plus : 49,50 $/mois pendant 3 mois, puis 99 $/mois

Évaluations et avis sur SimplePractice

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SimplePractice ?

Voici ce qu'en dit un critique de Capterra:

Il a été très facile à prendre en main et à utiliser. Mes fournisseurs apprécient la section « Notes simples » qui leur permet de documenter leurs sessions. Et la soumission des demandes de remboursement à l'assurance est très simple.

Il a été très facile à prendre en main et à utiliser. Mes fournisseurs apprécient la section « Notes simples » qui leur permet de documenter leurs sessions. Et la soumission des demandes de remboursement à l'assurance est très simple.

Voici une vidéo qui vous présente quelques outils utiles permettant de réduire le travail administratif des thérapeutes :

7. CureMD (le meilleur pour la gestion tout-en-un des cabinets médicaux basée sur le cloud)

via CureMD

Lorsqu'un cabinet utilise des systèmes distincts pour les DME, la facturation et la gestion du cabinet, les données doivent être saisies à plusieurs endroits. Cela entraîne des erreurs, une perte de temps et des incohérences frustrantes entre les notes cliniques et les demandes de remboursement. Ce travail proliférant rend impossible un fonctionnement efficace.

CureMD répond à ce besoin avec une plateforme cloud complète et tout-en-un qui combine le DME, la gestion du cabinet et la facturation médicale dans un système unique et unifié. Les données saisies une seule fois circulent de manière transparente tout au long du flux de travail, de la documentation et du codage à l’envoi des demandes de remboursement.

La plateforme utilise une documentation assistée par IA pour aider les fournisseurs à achever leurs notes plus rapidement en suggérant des codes pertinents et en identifiant les lacunes. Son centre d'échange intégré gère l'envoi et le suivi des demandes de remboursement, tandis que la vérification en temps réel de l'éligibilité permet de détecter les problèmes de couverture avant qu'ils ne deviennent problématiques.

Meilleures fonctionnalités de CureMD

Dossier médical électronique, gestion du cabinet et facturation unifiés : ces trois fonctions partagent une base de données commune, ce qui élimine les doublons et garantit que la documentation clinique fournit l’assistance nécessaire à la facturation.

Documentation clinique assistée par IA : le système suggère des codes pertinents et identifie les lacunes dans la documentation afin d'aider les fournisseurs à achever leurs notes plus efficacement.

Centre d'échange intégré : l'envoi des demandes de remboursement, le suivi et la gestion des refus s'effectuent au sein de la plateforme, avec une vérification de l'éligibilité en temps réel.

Avantages et inconvénients de CureMD

Avantages :

Une véritable intégration tout-en-un réduit les erreurs et élimine les frictions liées à la gestion de systèmes distincts.

L'assistance à la documentation par IA aide les fournisseurs à documenter plus efficacement et à coder avec précision.

L'intégration complète du centre d'échange simplifie la gestion des demandes de remboursement.

Inconvénients :

L'ensemble complet de fonctionnalités nécessite un certain temps d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.

La mise en œuvre peut prendre plusieurs mois pour les cabinets complexes.

Les tarifs basés sur des devis nécessitent des discussions avec l'équipe commerciale pour comprendre les coûts.

Tarifs CureMD

Tarification personnalisée

Évaluations et avis CureMD

G2 : 3,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 3,6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CureMD ?

Voici ce que mentionne un avis publié sur Capterra:

Interface assez facile à utiliser et à prendre en main, aide à la facturation et à l'organisation des documents.

Interface assez facile à utiliser et à prendre en main, aide à la facturation et à l'organisation des documents.

8. eClinicalWorks (idéal pour les cabinets comptant plusieurs fournisseurs et plusieurs emplacements)

via eClinicalWorks

eClinicalWorks est conçu pour les grands cabinets et les systèmes de santé qui ont besoin de fonctionnalités complètes de gestion des DME et des cabinets. Il gère les opérations complexes impliquant plusieurs fournisseurs et plusieurs emplacements grâce à des fonctionnalités conçues pour les volumes élevés de patients.

Son approche intégrée signifie que la documentation clinique, la planification, la facturation et l'engagement des patients partagent tous une plateforme commune. Les outils de gestion de la santé de la population constituent un facteur clé de différenciation, vous aidant à identifier les lacunes en matière de soins et à gérer les conditions chroniques pour l'ensemble de vos patients.

Meilleures fonctionnalités d'eClinicalWorks

Gestion de la santé de la population : comprend des outils permettant d'identifier les lacunes en matière de soins, de gérer les conditions chroniques et de suivre les mesures de qualité afin d'offrir l'assistance nécessaire aux soins axés sur la valeur.

Dossier médical électronique et gestion du cabinet intégrés : les fonctions cliniques et administratives partagent une plateforme commune, avec un flux de données fluide entre elles.

Engagement complet des patients : un portail patient, des fonctionnalités de télésanté et des outils de communication automatisés répondent aux attentes des patients modernes.

Avantages et inconvénients d'eClinicalWorks

Avantages :

Conçu pour gérer la complexité des grands cabinets avec plusieurs emplacements.

Les puissants outils de santé publique fournissent l’assistance nécessaire à la réussite des programmes de soins axés sur la valeur.

Une intégration complète réduit la complexité de la gestion des fournisseurs.

Inconvénients :

La complexité de la plateforme nécessite un apprentissage important pour les nouveaux employés.

La mise en œuvre est complexe et convient mieux aux organisations disposant de ressources informatiques dédiées.

Il existe des rapports selon lesquels certains utilisateurs trouvent que l'interface semble dépassée par rapport à celle de concurrents plus récents.

Tarifs eClinicalWorks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur eClinicalWorks

G2 : 3,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 3,3/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'eClinicalWorks ?

Voici ce qu'un évaluateur G2 a partagé :

Convivial, accès facile à toutes les informations dont nous disposons en un seul endroit. Il est facile à mettre en œuvre dans les nouveaux cabinets et facile à enseigner aux nouveaux arrivants. Le service client est très enthousiaste et toujours disponible. J'utilise ce logiciel quotidiennement, car notre cabinet utilise uniquement des logiciels pour Tout. Il y a plus de 10 fonctionnalités que j'apprécie.

Convivial, accès facile à toutes les informations dont nous disposons en un seul endroit. Il est facile à mettre en œuvre dans les nouveaux cabinets et facile à enseigner aux nouveaux arrivants. Le service client est très enthousiaste et toujours disponible. J'utilise ce logiciel quotidiennement, car notre cabinet utilise uniquement des logiciels pour tout. Il y a plus de 10 fonctionnalités que j'apprécie.

9. PracticeSuite (le meilleur pour la gestion des cabinets multidisciplinaires)

via PracticeSuite

PracticeSuite propose une plateforme cloud qui s'adresse à la fois aux cabinets médicaux et aux sociétés d'assistance à la facturation. Cette double orientation lui permet de gérer des situations de facturation complexes et vous offre la possibilité de modifier votre modèle de facturation sans changer de logiciel.

La plateforme prend en charge plusieurs spécialités grâce à des flux de travail configurables. Ses fonctionnalités RCM comprennent le nettoyage des demandes de remboursement et la gestion des refus, tandis que le portail patient gère la planification et la communication en libre-service.

Meilleures fonctionnalités de PracticeSuite

Assistance double pour les cabinets médicaux et les sociétés de facturation : la plateforme est conçue à la fois pour les cabinets médicaux et les sociétés de facturation tierces, offrant une grande flexibilité dans la gestion de votre cycle de revenus.

Fonctionnalités RCM complètes : des fonctionnalités telles que la vérification des demandes de remboursement, la gestion des refus et la création de rapports financiers détaillés fournissent les outils nécessaires à une gestion efficace des revenus.

Assistance multispécialisée : les flux de travail et les modèles configurables s'adaptent aux différentes exigences spécialisées sans nécessiter de plateformes distinctes.

Avantages et inconvénients de PracticeSuite

Avantages :

La plateforme prend en charge les modèles de facturation internes et externalisés.

Les fonctionnalités de facturation et de gestion des demandes de remboursement sont très complètes et rivalisent avec les plateformes RCM dédiées.

L'accès basé sur le cloud prend en charge le télétravail et les opérations à plusieurs emplacements.

Inconvénients :

L'interface peut sembler moins moderne que celle de certains de ses concurrents.

L'expérience de l'utilisateur en matière d'assistance à la mise en œuvre peut varier.

Les tarifs basés sur des devis nécessitent une discussion avec l'équipe commerciale pour obtenir les détails des coûts.

Tarifs de PracticeSuite

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PracticeSuite

G2 : 4,2/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de PracticeSuite ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a partagé :

Bon prix, possibilité d'intégration avec un large intervalle d'autres programmes/produits

Bon prix, possibilité d'intégration avec un large intervalle d'autres programmes/produits

10. DrChrono (idéal pour les équipes de soins de santé privilégiant le mobile)

via DrChrono

Les équipes de soins de santé ont besoin d'une solution mobile qui permette une véritable documentation au point de service et offre toutes les fonctions sur les tablettes et les smartphones.

DrChrono a été conçu dans une optique « mobile first », avec une fonctionnalité native pour iPad optimisée pour les interactions tactiles. Cela permet aux fournisseurs de soins de santé de consigner et de gérer leurs tâches directement sur le lieu de soins, améliorant ainsi leur efficacité et l'engagement des patients.

La plateforme combine le DME et la gestion du cabinet avec une facturation intégrée. Elle propose également des formulaires médicaux personnalisables et une API pour les cabinets disposant des ressources techniques nécessaires pour créer leurs propres intégrations.

Meilleures fonctionnalités de DrChrono

Conception native pour iPad : la plateforme a été conçue pour les appareils mobiles, de sorte que les interactions tactiles et les flux de travail mobiles semblent naturels et sans compromis.

Formulaires médicaux personnalisables : les cabinets peuvent créer leurs propres modèles de documentation afin de les adapter à leurs flux de travail cliniques spécifiques.

Accès API : pour les cabinets maîtrisant les technologies, l'API permet des intégrations et des flux de travail personnalisés qui étendent les capacités de la plateforme.

Avantages et inconvénients de DrChrono

Avantages :

Les fournisseurs peuvent achever l'ensemble des flux de travail cliniques et administratifs sur tablette.

La plateforme est hautement personnalisable afin de s'adapter aux besoins précis en matière de flux de travail.

Une API conviviale pour les développeurs permet des intégrations personnalisées.

Inconvénients :

Sa flexibilité nécessite plus de temps pour l'installation et la configuration que les solutions clés en main.

Les fonctionnalités de facturation peuvent ne pas être suffisamment robustes pour les cabinets ayant des besoins complexes en matière de gestion des recettes cliniques (RCM).

Certains utilisateurs signalent que les délais de réponse du service client peuvent être irréguliers.

Tarifs DrChrono

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DrChrono

G2 : 3,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de DrChrono ?

Voici ce qu'un évaluateur G2 a partagé :

J'apprécie le système de rapports de DrChrono by EverHealth. Les filtres facilitent vraiment le suivi des patients, des services, des produits et des finances. Il permet de rationaliser la résolution des problèmes, de créer des campagnes marketing et de suivre efficacement les revenus.

J'apprécie le système de rapports de DrChrono by EverHealth. Les filtres facilitent vraiment le suivi des patients, des services, des produits et des finances. Il permet de rationaliser la résolution des problèmes, de créer des campagnes marketing et de suivre efficacement les revenus.

Ne vous noiez plus dans la paperasse et concentrez-vous sur vos patients

Le choix du logiciel de gestion de cabinet médical approprié dépend entièrement de la taille de votre cabinet, de votre spécialité et des principaux défis opérationnels auxquels vous êtes confronté. Les plateformes spécialisées telles qu'athenahealth et NextGen Healthcare sont idéales pour les cabinets qui ont besoin d'une intégration clinique approfondie, tandis que des solutions plus simples telles que SimplePractice et Tebra sont parfaites pour les praticiens indépendants qui privilégient la facilité d'utilisation.

Il est essentiel de trouver une solution qui réduise la charge administrative et libère votre personnel pour qu'il puisse se consacrer aux soins des patients. Qu'il s'agisse d'automatiser les rappels de rendez-vous ou de rationaliser les demandes de remboursement, le meilleur outil est celui que votre équipe utilisera réellement au quotidien.

Pour les cabinets qui cherchent à mettre de l'ordre dans leurs flux de travail administratifs (coordination du personnel, suivi des tâches et automatisation des processus répétitifs), ClickUp offre une base flexible qui complète les logiciels spécialisés dans le domaine de la santé. Commencez gratuitement et découvrez comment la gestion des flux de travail basée sur l'IA peut réduire le chaos opérationnel qui ralentit votre cabinet.

Foire aux questions

Les logiciels de gestion de cabinet prennent en charge les fonctions administratives telles que la planification et la facturation, tandis que les systèmes de DME gèrent la documentation clinique, comme les dossiers médicaux des patients et les notes de consultation. De nombreuses plateformes modernes intègrent les deux, mais elles remplissent des fonctions essentielles différentes dans un cabinet.

Les outils généraux de gestion de projet tels que ClickUp permettent de gérer efficacement les flux de travail administratifs et la coordination du personnel. Cependant, ils ne remplacent pas les fonctions spécialisées telles que la facturation médicale ou la documentation clinique. La meilleure approche consiste donc souvent à combiner les deux types de logiciels.

L'IA automatise les tâches répétitives telles que les rappels de rendez-vous et la vérification des demandes de remboursement. Une IA plus avancée peut également faciliter la documentation clinique en suggérant des codes et en résumant les informations sur les patients, réduisant ainsi le travail manuel qui prend du temps au personnel.

Les petits cabinets doivent se concentrer sur leurs besoins opérationnels essentiels : une planification fiable avec des rappels d'automatisation, une facturation simple, des outils de communication avec les patients et une accessibilité basée sur le cloud. La facilité d'utilisation est souvent plus importante qu'une longue liste de fonctionnalités d'entreprise que vous n'utiliserez pas.