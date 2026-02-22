Comment planifier une stratégie de rebranding pour les projets clients

Le rebranding d'un client ne se résume rarement à un simple changement d'apparence.

Il s'agit d'un changement commercial qui touche à la fois la communication, le site web, les produits, l'équipe commerciale, l'assistance et l'alignement interne.

C'est pourquoi la stratégie doit être planifiée comme un projet. Vous devez avoir une vision claire de l'objectif commercial, du changement de public (le cas échéant), du positionnement que vous souhaitez conserver ou modifier, et du processus de déploiement à chaque point de contact.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment planifier une stratégie de rebranding pour les projets de vos clients, notamment les données de découverte, le travail de positionnement, le message, l'orientation visuelle, l'alignement des parties prenantes et un plan de lancement que vous pouvez mettre en œuvre à tout moment.

⭐ Modèle présenté Le modèle de projet de rebranding ClickUp vous offre un centre de commande unique pour gérer l'ensemble du rebranding, de la découverte au lancement, avec un flux de travail clair, basé sur des étapes, que vous pouvez réellement suivre. Obtenez un modèle gratuit Gérez vos projets de rebranding à l'aide du modèle de projet de rebranding ClickUp.

Qu'est-ce qu'une stratégie de rebranding ?

Une stratégie de rebranding est un forfait complet et intentionnel qui guide une entreprise (ou une organisation ou un produit) tout au long du processus de changement ou de rafraîchissement de son identité de marque afin de mieux l'aligner sur les objectifs commerciaux actuels, les réalités du marché, les attentes du public ou l'évolution interne.

📝 Note : petit rappel sur deux termes souvent utilisés de manière interchangeable : Actualisation de la marque : même positionnement, mises à jour légères (visuels, ton, légères modifications des messages).

Refonte de marque : changement profond de l'identité et de la position (ce que vous représentez et à qui vous vous adressez), souvent accompagné de changements plus importants.

Refonte de marque ou actualisation de marque : de quoi votre client a-t-il besoin ?

Avant de commencer la refonte, vous devez diagnostiquer le véritable problème que votre client cherche à résoudre, car une refonte complète et un rafraîchissement de marque apportent des solutions très différentes.

Catégorie Actualisation de la marque Refonte de marque Qu'est-ce que c'est ? Une mise au point qui modernise l'apparence, l'esprit et les messages sans modifier le positionnement fondamental de la marque. Une refonte achevée qui modifie le positionnement et la perception de la marque, et souvent sa présence dans l'ensemble de l'entreprise. Ce qui change généralement Positionnement, récit, architecture des messages, système d'identité, voix et style, produit et alignement de la mise sur le marché. Positionnement, récit, architecture des messages, système d'identité, voix et style, produit et alignement de la mise sur le marché. Ce qui reste globalement inchangé Positionnement, récit, architecture du message, système d'identité, voix et ton, produit et alignement de la mise sur le marché. Souvent très peu, à l'exception de certains éléments de sélection de capital que vous conservez intentionnellement. Idéal pour Les marques qui fonctionnent, mais qui semblent dépassées, incohérentes ou manquent de clarté. Les marques qui ont dépassé leur identité, qui ont besoin de changer de perception ou qui entament un nouveau chapitre Niveau de risque Faible risque, vous peaufinez ce qui fonctionne déjà. Risque plus élevé : vous modifiez la perception que les gens ont de la marque. Temps et efforts Semaines, découverte et déploiement plus légers Des mois, des recherches approfondies, l'alignement des parties prenantes et un déploiement par étapes. Résultats attendus Kit de marque mis à jour, messages actualisés, directives clarifiées, nouveaux modèles Document de positionnement, système d'identité complet, architecture de messagerie, plan de lancement, mise en place interne, checklist pour la migration.

✅ Votre recommandation devrait être la suivante :

Actualisation de la marque : si la stratégie de base est solide, mais que sa mise en œuvre est obsolète ou incohérente

Refonte de marque : si la stratégie n'est plus adaptée ou si la marque a besoin d'une refonte complète.

Éléments clés d'une refonte de marque de réussite pour un client

Plusieurs éléments clés sont essentiels à la réussite d'une refonte de marque chez un client.

1. Stratégie et positionnement de marque

Votre stratégie de marque définit la signification exacte du rebranding. Elle répond à des questions essentielles concernant la cible, la différenciation concurrentielle, la promesse de la marque et la perception souhaitée sur le marché.

Ce document sert de guide pour toutes les décisions en aval prises par votre équipe.

Vous pouvez également stocker votre stratégie et votre positionnement de marque dans ClickUp Docs afin que votre équipe dispose d'une source unique et fiable à laquelle se référer. Docs vous permet de définir votre audience, votre différenciation, votre promesse de marque et vos messages clés, afin que votre ligne directrice reste facile à trouver et ne se perde pas dans une multitude de documents.

Centralisez la stratégie et le positionnement de la marque dans une source unique et fiable grâce à ClickUp Documents.

Et si vous souhaitez officialiser le tout, vous pouvez transformer ce document en wiki, puis le rendre facilement accessible depuis le Hub Documents.

2. Voix et messages de la marque

La voix de la marque est la personnalité cohérente que votre marque exprime à travers le langage. Les messages font référence aux déclarations spécifiques, telles que les slogans, les propositions de valeur et les argumentaires de vente, qui communiquent la valeur de la marque au monde entier. Si la nouvelle voix et les nouveaux messages ne correspondent pas au nouveau positionnement de la marque, le rebranding semblera creux et inauthentique.

3. Système d'identité visuelle

Un système d'identité visuelle permet à la nouvelle image de marque de votre client d'être reconnaissable partout où elle apparaît. Il s'agit d'un ensemble de règles visuelles qui garantissent la cohérence de la marque sur le site web, l'interface utilisateur du produit, les publications sur les réseaux sociaux, les publicités et les supports de vente.

Au minimum, un système d'identité visuelle fort doit inclure :

Système de logo : logo principal, marques secondaires, icône, règles d'espacement, tailles minimales, choses à faire et à ne pas faire.

Palette de couleurs : couleurs primaires et secondaires, couleurs neutres, notes sur l'accessibilité et conseils d'utilisation.

Typographie : familles de polices de caractère, hiérarchie, règles de taille et utilisation de chaque style.

Style visuel : orientation en matière d'imagerie, style des icônes, règles d'illustration et conseils de disposition.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain peut être votre point de départ rapide pour explorer différentes directions et mettre quelque chose sur une page, même lorsque l'équipe est encore en phase d'alignement. Générez des ressources et des idées pour votre marque avec ClickUp Brain. Utilisez-la pour : Créez rapidement des variantes pour des éléments tels que des idées d'icônes, des images phares ou des styles graphiques simples lorsque vous avez besoin d'options pour réagir à

Réfléchissez à plusieurs orientations visuelles en fonction du nouveau positionnement, telles que minimaliste, éditoriale, ludique, haut de gamme, etc.

Créez des premières ébauches visuelles grâce à la génération d'images par IA de ClickUp, afin de pouvoir rapidement créer des maquettes avant de vous plonger dans la conception.

Directives et documentation relatives à la marque

Les directives de marque codifient tout (stratégie, ton et visuels) dans un document de référence complet. Ce guide garantit la cohérence à mesure que la marque se développe, empêchant les nouvelles recrues ou les agences partenaires d'interpréter la marque différemment.

Cela comprend généralement :

Règles claires : espacement du logo, tailles minimales, choses à faire et à ne pas faire.

Notions de base sur les couleurs et les polices de caractère : quelles couleurs s'accordent bien, quand utiliser chaque style de police de caractère

Orientation visuelle : à quoi ressemblent les photos ou illustrations « conformes à l'image de marque » ?

Exemples vocaux : échantillons de titres, descriptions courtes et expressions courantes.

Modèles réels : dispositions de diapositives, vignettes pour les réseaux sociaux, documents d'une page et en-têtes d'e-mails.

Si vous souhaitez mettre tout cela en place rapidement, utilisez le modèle de directives de marque ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Créez un guide de marque prêt à l'emploi grâce au modèle de directives de marque ClickUp.

Rédigez une liste des choses à faire et à ne pas faire pour votre logo, décrivez un style d'image cohérent ou suggérez des combinaisons typographiques afin que votre équipe dispose d'un point de départ solide.

Comment planifier une stratégie de rebranding étape par étape

Connaître les éléments clés d'une refonte de marque est une chose, mais les mettre en œuvre dans le bon ordre est ce qui distingue un projet fluide d'un projet chaotique. Sans un processus clair et séquentiel, les équipes passent à côté d'étapes cruciales, prennent des décisions précipitées et laissent les parties prenantes dans l'ignorance.

Ce guide étape par étape fournit un cadre reproductible pour tout processus de rebranding, du lancement initial au déploiement final. 🛠️

Étape 1 : Réalisez une découverte et un audit de marque

La phase de découverte est celle où vous découvrez la vérité sur la marque du client. Elle comprend des entretiens avec les parties prenantes, une analyse de la concurrence, une étude de la clientèle et un audit approfondi de tous les actifs existants de la marque. L'objectif est de comprendre la perception actuelle de la marque et d'identifier les écarts entre la situation actuelle de la marque et celle que le client souhaite atteindre.

Standardisez la saisie des données des parties prenantes et éliminez la saisie manuelle des données en utilisant les formulaires ClickUp au lieu de jongler avec plusieurs outils de sondage. Économisez des heures d'analyse manuelle grâce à l'intégration directe des réponses dans votre environnement de travail sous forme de tâches.

Standardisez la collecte des informations auprès des parties prenantes et transformez les réponses en tâches à l'aide des formulaires ClickUp.

Étape 2 : Définissez les objectifs de la refonte de marque et les indicateurs de réussite

Des objectifs vagues tels que « moderniser l'image de marque » sont impossibles à mesurer et conduisent à des dérives sans fin.

Pour assurer la réussite d'un projet de rebranding, il doit avoir des objectifs spécifiques liés à des résultats commerciaux concrets, tels que le repositionnement sur le marché, l'élargissement à un nouveau public ou l'unification de la marque après une fusion.

Vous aurez également besoin d'indicateurs pour prouver votre réussite. Ceux-ci peuvent inclure :

Une augmentation de la notoriété de la marque

Un changement dans le sentiment à l'égard de la marque

Augmentation des taux d'adoption interne des nouveaux actifs

Suivez la progression par rapport à ces indicateurs clés de performance (KPI) tout au long du projet à l'aide des tableaux de bord ClickUp, offrant à votre client une vue transparente et en temps réel de l'impact du rebranding.

Suivez les indicateurs clés de performance grâce aux tableaux de bord ClickUp.

📮 ClickUp Insight : Imaginez perdre jusqu'à 3 heures chaque semaine à attendre des décisions. C'est la réalité pour 38 % des employés. 👀 Avec ClickUp, vous pouvez concevoir des flux de travail qui permettent de faire avancer les choses : approbations automatiques, acheminement des tâches en fonction des rôles et suivi des progrès en temps réel. Plus besoin de perdre du temps à vous demander quelle est la prochaine étape, vous progressez de manière régulière, à chaque étape du processus.

Étape 3 : Alignez les parties prenantes et obtenez leur adhésion

Une refonte de marque touche tous les services, du marketing et de l'équipe commerciale aux produits et aux ressources humaines. Si vous n'obtenez pas dès le début l'adhésion des principales parties prenantes et des sponsors exécutifs, vous serez confronté à des résistances, des retards et des retouches en cours de route. Le manque d'alignement est fatal pour un projet.

Mettez tout le monde sur la même longueur d'onde en organisant des sessions de collaboration à l'aide des tableaux blancs ClickUp. Les parties prenantes peuvent visualiser la feuille de route du rebranding, signaler les problèmes potentiels et proposer des idées dans un espace partagé. Vous pouvez ensuite attribuer des éléments directement à partir du tableau blanc afin de maintenir la dynamique après la réunion.

Alignez les parties prenantes en temps réel et transformez les notes du Tableau blanc en éléments concrets avec ClickUp Whiteboards.

Étape 4 : Développer une stratégie et une position de marque

Grâce aux informations recueillies lors de la phase de découverte, il est temps de jeter les bases du rebranding. Cela implique de rédiger un énoncé de positionnement clair, de définir les piliers fondamentaux de la marque et de créer une hiérarchie des messages. Ce document stratégique devient le brief créatif que vos équipes de conception et de rédaction mettront en œuvre.

Étape 5 : Créer une identité visuelle et des actifs de marque

C'est à cette étape que la nouvelle image de marque prend vie visuellement. Elle comprend le développement du concept, l'exploration du logo, la création d'un système de conception complet et la production de tous les éléments nécessaires à la marque. Cette étape génère le plus grand nombre de livrables et nécessite des boucles de rétroaction étroites et efficaces pour rester sur la bonne voie.

Vous pouvez également faire appel aux Super Agents ClickUp à cette étape. Les Super Agents sont des collègues assistés par l'IA qui peuvent gérer des flux de travail en plusieurs étapes avec un contexte d'environnement de travail complet. Cela signifie qu'il n'y a plus de changement de contexte, avec une délégation complète du travail.

Par exemple, un Super Agent peut surveiller les commentaires reçus sur les actifs de la marque, résumer ce qui a changé et ce qui doit encore être décidé, et transformer les notes brutes en étapes suivantes pour les propriétaires concernés.

Étape 6 : Élaborer le plan de déploiement et de communication

Une refonte de marque n'est terminée que lorsqu'elle est effective et cohérente sur tous les points de contact : site web, profils sur les réseaux sociaux, supports de vente et systèmes internes. Le plan de déploiement séquence ces mises à jour et coordonne les annonces internes et externes afin d'assurer une transition en douceur.

Jongler entre les documents stratégiques dans une application, les fichiers créatifs dans une autre, les échéanciers dans un tableur et les commentaires dans les e-mails est la recette idéale pour un désastre. Il s'agit là d'une fragmentation du travail, c'est-à-dire la dispersion des activités entre plusieurs outils déconnectés qui ne communiquent pas entre eux, ce qui oblige votre équipe à perdre un temps précieux à rechercher le contexte au lieu de faire le travail à faire.

Dans le contexte actuel, vous avez besoin d'une solution comme ClickUp. Il s'agit d'un environnement de travail convergent basé sur l'IA qui rassemble tous vos projets et ressources en un seul endroit, avec la puissance de l'IA en plus.

Vous disposez de : ✨

ClickUp Docs : rédigez, partagez et collaborez sur la stratégie, les messages et les directives de marque sans problèmes de contrôle de version.

ClickUp Brain MAX: posez des questions sur votre travail et vos applications connectées, obtenez rapidement des réponses et utilisez Talk to Text pour transformer une idée exprimée à voix haute en actions sans interrompre votre flux de travail. posez des questions sur votre travail et vos applications connectées, obtenez rapidement des réponses et utilisez Talk to Text pour transformer une idée exprimée à voix haute en actions sans interrompre votre flux de travail.

Vues ClickUp: modifiez la façon dont vous suivez le même travail de rebranding en fonction du moment, par exemple Liste pour les livrables, Tableau pour les étapes de révision, Calendrier pour les échéances et Gantt pour l’échéancier complet du déploiement. modifiez la façon dont vous suivez le même travail de rebranding en fonction du moment, par exemple Liste pour les livrables, Tableau pour les étapes de révision, Calendrier pour les échéances et Gantt pour l’échéancier complet du déploiement.

ClickUp Brain : accélérez votre flux de travail en résumant les commentaires des parties prenantes, en générant des variantes de messages et en tirant des enseignements des données du projet.

Automatisations ClickUp: faites avancer vos projets en déclenchant automatiquement des notifications de révision, des mises à jour de statut et des transferts de tâches. faites avancer vos projets en déclenchant automatiquement des notifications de révision, des mises à jour de statut et des transferts de tâches.

ClickUp Révision: consolidez les commentaires en permettant aux parties prenantes de laisser des annotations directement sur les ressources créatives telles que les images, les vidéos et les PDF. consolidez les commentaires en permettant aux parties prenantes de laisser des annotations directement sur les ressources créatives telles que les images, les vidéos et les PDF.

Comment assurer la réussite du rebranding d'un client

Le jour du lancement est l'aboutissement de plusieurs mois de travail acharné, et une mauvaise coordination peut ruiner cette grande révélation. Les équipes se précipitent souvent pour mettre à jour les ressources, laissant les équipes commerciales et d'assistance sans préparation pour répondre aux questions des clients. Cela crée une expérience confuse qui peut nuire à la réputation de la marque dès le départ.

Une réussite du lancement nécessite un plan de lancement de marque bien séquencé :

Ordonnez stratégiquement les points de contact : les équipes internes doivent toujours voir la nouvelle image de marque avant le public externe. Les principaux points de contact externes, tels que le site web et les réseaux sociaux, doivent être mis à jour simultanément.

Préparez une FAQ et des arguments clés : les équipes commerciales et d'assistance de votre client doivent être en mesure d'expliquer avec assurance les raisons qui motivent le rebranding.

Surveillez le sentiment : surveillez de près les mentions sur les réseaux sociaux et les canaux de commentaires des clients dans les jours qui suivent le lancement afin de répondre rapidement à toute préoccupation.

Prévoyez un plan de repli : si un problème critique survient, vous devez savoir comment suspendre le lancement ou vous adapter à la volée.

Erreurs courantes à éviter lors d'un rebranding

Même les agences et les consultants les plus expérimentés peuvent tomber dans des pièges courants qui font dérailler un projet de rebranding. Signaler ces erreurs dès le départ vous aide à éviter des retouches coûteuses.

Sauter la phase de découverte

Se lancer directement dans la conception sans avoir une compréhension approfondie de la perception actuelle de la marque, du paysage concurrentiel et des attentes des parties prenantes est la recette du désastre. Cela conduit à un travail créatif qui passe à côté de l'objectif et nécessite des révisions sans fin. La découverte est le fondement de l'ensemble du projet.

Ignorer la valeur actuelle de la marque

Une refonte de marque doit s'appuyer sur les atouts d'une entreprise, et non les effacer. Ne rejetez pas la valeur de marque existante que les clients reconnaissent et à laquelle ils font déjà confiance. Votre objectif est de faire évoluer la marque, et non de repartir de zéro, sauf si cela est nécessaire.

Application incohérente sur les différents points de contact

Un nouveau logo magnifique n'a aucun sens s'il apparaît différemment sur le site web, dans une publication sur les réseaux sociaux et sur une carte de visite. Le manque de cohérence témoigne d'un manque d'attention aux détails et sème la confusion chez les clients, ce qui nuit à la crédibilité de la nouvelle marque.

Menez à bien un déploiement de rebranding auquel votre client peut faire confiance grâce à ClickUp.

Une stratégie de rebranding efficace ne vaut que par votre capacité à la mettre en œuvre de manière irréprochable.

ClickUp vous aide à garder la stratégie et le déploiement connectés en un seul endroit. Documentez votre réflexion, suivez chaque livrable et assurez-vous que les parties prenantes restent alignées grâce à une propriété et une visibilité claires. Grâce à l'IA intégrée au flux de travail, vous pouvez résumer les commentaires, faire avancer les décisions et garder les prochaines étapes claires à mesure que le projet avance.

Lorsque la connexion du travail reste en place, le rebranding reste sous contrôle.

Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions

La plupart des rebrandings clients prennent entre trois et neuf mois, les rafraîchissements de marque étant les plus courts et les rebrandings complets nécessitant plus de temps pour la stratégie, la création et le déploiement.

Gérez les commentaires et les validations en mettant en place un flux de révision transparent : rassemblez les commentaires en un seul endroit, attribuez des propriétaires et fixez un délai pour chaque cycle de révision. Utilisez ClickUp Révision pour permettre aux parties prenantes de laisser des commentaires annotés directement sur les ressources telles que les images, les vidéos et les PDF, puis transformez ces notes en éléments à mener sans perdre le contexte.

Un plan de projet de rebranding est la feuille de route opérationnelle de tout changement de marque, tandis qu'un rafraîchissement de marque est un type de changement axé sur la mise à jour des visuels et des messages sans refonte complète.

Suivez les indicateurs liés aux objectifs initiaux, tels que les sondages de notoriété de la marque, l'analyse des sentiments, l'évolution de l'engagement sur le site web et les taux d'adoption interne des nouveaux actifs de la marque.