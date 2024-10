Comment mener des sondages sur la notoriété d'une marque (questions + modèles)

Votre marque est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon

La notoriété d'une marque est cette qualité invisible et intangible qui fidélise les consommateurs et stimule les équipes commerciales.

La notoriété d'une marque va au-delà de sa simple reconnaissance. La popularité sociale peut sembler être une bonne mesure de la notoriété d'une marque, mais elle ne nous dit pas ce que les clients pensent de la marque. De nombreux dirigeants estiment que ces nombres ne sont pas utiles à la prise de décisions stratégiques ou à l'élaboration d'un plan d'action gestion de la marque .

Pour mesurer avec précision la notoriété d'une marque, il faut comprendre son public. Et cela commence par poser les bonnes questions. Les sondages sur la notoriété de la marque sont votre meilleur outil pour mesurer la notoriété de la marque. Elles permettent d'accéder directement à l'esprit de vos clients et de découvrir des informations précieuses pour la forme de votre stratégie de marketing.

Examinons les éléments clés des sondages sur la notoriété d'une marque, l'importance de cibler le bon public, ainsi qu'une liste complète de questions et d'outils pour vous assister dans vos recherches.

Qu'est-ce qu'un sondage sur la notoriété d'une marque ?

Un sondage sur la notoriété d'une marque est un outil de recherche quantitative qui mesure la mesure dans laquelle une cible reconnaît et se souvient d'une marque ou d'un produit spécifique. Il s'agit d'un élément fondamental de toute enquête de notoriété stratégie de gestion de la marque le service de gestion de la marque (SGM) est un service d'information et de conseil qui fournit des informations précieuses sur la visibilité d'une marque et sur la perception globale de celle-ci sur le marché.

Les éléments clés d'un sondage sur la notoriété d'une marque sont généralement les suivants :

Rappel spontané de la marque: Votre public peut-il nommer votre marque du bout des lèvres, sans aucune indication ou indice ? Cela indique dans quelle mesure ils sont susceptibles de penser à vous lorsqu'ils ont besoin d'un produit ou d'un service que vous proposez

Votre public peut-il nommer votre marque du bout des lèvres, sans aucune indication ou indice ? Cela indique dans quelle mesure ils sont susceptibles de penser à vous lorsqu'ils ont besoin d'un produit ou d'un service que vous proposez La mémorisation assistée de la marque: Font-ils reconnaître votre marque lorsqu'ils la voient ou entendent son nom ? Cela montre à quel point ils vous connaissent, même s'ils ne pensent pas à vous en premier lieu

Font-ils reconnaître votre marque lorsqu'ils la voient ou entendent son nom ? Cela montre à quel point ils vous connaissent, même s'ils ne pensent pas à vous en premier lieu Reconnaissance de la marque: Peuvent-ils vous identifier à partir de votre logo, de votre slogan ou de votre titre d'appel ? Cela révèlela force de l'identité de votre marque *Image de marque: Comment font-ils pour percevoir votre marque ? Est-elle considérée comme cool, fiable, innovante, digne de confiance ou autre ? C'est l'image mentale que les consommateurs ont de votre marque

Peuvent-ils vous identifier à partir de votre logo, de votre slogan ou de votre titre d'appel ? Cela révèlela force de l'identité de votre marque *Image de marque: Comment font-ils pour percevoir votre marque ? Est-elle considérée comme cool, fiable, innovante, digne de confiance ou autre ? C'est l'image mentale que les consommateurs ont de votre marque Association à la marque: À quoi font-ils penser lorsqu'ils entendent votre nom ? À font-ils des pensées et des sentiments positifs ? Il s'agit de la connexion émotionnelle que les consommateurs entretiennent avec votre marque

Pertinence par rapport à la stratégie marketing globale

Les sondages sur la notoriété de la marque, également appelés sondages sur la perception de la marque, ne sont pas seulement un outil de marketing, mais une nécessité stratégique. Elles offrent une vision approfondie de la manière dont les consommateurs perçoivent votre marque, ses offres et sa position sur le marché. En comprenant la notoriété de la marque, les spécialistes du marketing peuvent prendre des décisions fondées sur des données, qu'il s'agisse de campagnes publicitaires ou de stratégies de tarification.

Accroître la satisfaction des clients

En mesurant le degré de reconnaissance et de mémorisation de votre marque par les consommateurs, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels votre message doit être amélioré. Vous pouvez ainsi adapter l'offre et la communication de votre marque aux besoins des clients, ce qui se traduit par une satisfaction et une affinité accrues à l'égard de la marque.

Renforcer la fidélité à la marque

Lorsque les consommateurs connaissent une marque et lui font confiance, ils sont plus enclins à choisir ses produits ou services plutôt que des marques concurrentes. Les sondages sur la notoriété de la marque permettent de quantifier la fidélité à la marque et d'identifier les facteurs qui y contribuent. Cela vous permet de renforcer la perception positive de la marque, d'établir des relations plus étroites avec les clients et d'améliorer la qualité de vos services d'encourager la défense des intérêts des clients .

Créer une expérience client de qualité supérieure

Les sondages sur la notoriété de la marque fournissent des informations sur les préférences des clients, leurs points faibles et leur niveau de satisfaction. Grâce à ces informations, vous pouvez améliorer le service à la clientèle, rationaliser le processus d'achat et créer des expériences personnalisées qui encouragent la fidélité et un bouche-à-oreille positif.

Les sondages sur la notoriété de la marque vous permettent de comprendre à quel point l'identité de votre marque est ancrée dans l'esprit du public. Vous pouvez utiliser les informations contenues dans ces sondages pour améliorer votre retour sur investissement en affinant vos stratégies de marketing.

Les informations recueillies vous permettent également de mesurer les lacunes et les opportunités de votre stratégie de marketing et d'y répondre, ainsi que d'améliorer la mémorisation et la perception de la marque grâce à des messages adaptés. Enfin, vous pouvez procéder à une analyse concurrentielle approfondie afin d'élargir votre champ d'action.

Importance du public cible dans les sondages sur la notoriété de la marque

Nous avons déjà vu les avantages qu'il y a à mener des sondages sur la notoriété de la marque, comme le renforcement de la crédibilité de la marque, l'augmentation de la satisfaction des clients et le fait d'offrir à vos clients exactement ce qu'ils veulent.

Cependant, vous ne pouvez profiter de ces avantages que si votre sondage s'adresse à la bonne cible. Voici quelques éléments clés à prendre en compte pour définir votre cible :

Démographie: Âge, sexe, revenu, niveau d'éducation et emplacement

Âge, sexe, revenu, niveau d'éducation et emplacement **Psychographie : style de vie, intérêts, valeurs et attitudes

Comportements: Habitudes d'achat, consommation de médias et comportement en ligne

Une fois que vous connaissez votre cible, vous pouvez affiner vos stratégies de marketing en vous concentrant sur les bons canaux de commercialisation.

Par exemple, si vous ciblez les jeunes adultes, concentrez-vous sur les canaux de médias sociaux et intégrez les sujets à la mode dans votre campagne de marketing. Si vous ciblez les adultes plus âgés, vous pouvez vous concentrer sur les canaux médiatiques traditionnels et sur des messages plus conservateurs.

Maintenant que vous connaissez l'importance des sondages sur la notoriété de la marque, examinons les meilleures questions à poser dans un sondage sur la marque pour améliorer la notoriété de la marque auprès de vos clients potentiels.

35 meilleures questions à poser dans un sondage sur la notoriété d'une marque

Vous pouvez poser à votre cible différents types de questions dans le cadre d'un sondage sur la notoriété d'une marque. Voici quelques exemples que vous pouvez suivre.

Questions de sondage sur la perception de la marque

Les questions de sondage sur la perception de la marque visent à comprendre comment les consommateurs perçoivent votre marque.

Comment décririez-vous \N[nom de la marque] en trois mots ? Quelles sont les trois principales qualités qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à [nom de la marque] ? Sur une échelle de 1 à 5, quelle évaluation feriez-vous de la qualité, de l'innovation et du service à la clientèle de \N-[nom de la marque] ? À votre avis, comment se situe \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N dans la compétition ?

Questions du sondage sur le rappel de la marque

Les questions du sondage sur la mémorisation de la marque permettent d'évaluer dans quelle mesure les consommateurs se souviennent de votre marque.

Avez-vous entendu parler de [nom de la marque] ? Vous souvenez-vous d'une publicité ou d'une campagne récente de \N[nom de la marque] ? Dans quelle catégorie placeriez-vous \N[nom de la marque] ? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le nom [nom de la marque] ?

Questions du sondage sur la fidélité à la marque

Les questions sur la fidélité à la marque permettent d'évaluer le degré de validation des consommateurs à l'égard de votre marque.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez $$$a [nom de la marque] à un ami ou à un membre de votre famille ? Avez-vous déjà acheté le produit d'un concurrent au lieu de celui de \N[nom de la marque] ? Si oui, pourquoi ? Quelle importance accordez-vous à la fidélité à la marque lorsque vous prenez des décisions d'achat ? Que faudrait-il pour que vous passiez à la marque d'un concurrent ?

Questions ouvertes

Les questions ouvertes permettent aux personnes interrogées de fournir des commentaires détaillés et non filtrés.

Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir à propos de [nom de la marque] ? Qu'est-ce qui vous déplaît le plus chez \N-[nom de la marque] ? À faire pour améliorer \N- [nom de la marque] ?

Sondages personnalisés

Les sondages personnalisés vous permettent de comprendre les sentiments des clients appartenant à des groupes démographiques ou à des segments spécifiques.

À [cible démographique], que faites-vous de [nom de la marque] [produit/service] ? Si vous deviez acheter [produit], quelles seraient les fonctionnalités les plus importantes ?

Suivi du temps de la notoriété de la marque

Des sondages périodiques permettent de suivre l'évolution de la notoriété d'une marque au fil du temps.

Avez-vous entendu parler de [nom de la marque] au cours du dernier mois ? Comment votre perception de [nom de la marque] a-t-elle évolué au cours de l'année écoulée ?

Autres questions du sondage sur la notoriété de la marque

À quel endroit avez-vous fait la connaissance de \N[nom de la marque] pour la première fois ? À quelle fréquence faites-vous des interactions avec les pages de \N[nom de la marque] (par exemple, site web, médias sociaux) ? Y a-t-il des canaux ou des plateformes spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez que la marque soit plus active ? Quelle est votre satisfaction globale à l'égard de \N[nom de la marque] ? À faites-vous des valeurs et de la mission de \N[nom de la marque] ? À votre avis, quelle est la contribution de \N-[nom de la marque] à la société ? Que pensez-vous de l'emballage et du design de \N-[nom de la marque] ? Que faites-vous du service clientèle de \N[brand name] ? À votre avis, comment \N- [nom de la marque] est-il perçu par les autres ? À votre avis, quelle est la plus grande force de \N[brand name] ? À votre avis, quelle est la plus grande faiblesse de \N-[nom de la marque] ? À votre avis, comment la marque a-t-elle évolué au fil du temps ? À votre avis, que réserve l'avenir à \N-[nom de la marque] ? Quel est l'aspect le plus mémorable de \N-[nom de la marque] ? Quel est l'aspect le plus unique de \N-[nom de la marque] ? Quelle est la chose la plus importante sur laquelle \Nla marque doit se concentrer à l'avenir ?

Toutes ces questions ne s'appliquent pas à toutes les marques et n'ont pas la même importance. Cependant, elles vous donnent une bonne idée des informations que vous devez recueillir auprès des consommateurs pour évaluer la notoriété de votre marque.

Concevoir un sondage efficace sur la notoriété de la marque

Avec les 35 questions ci-dessus pour commencer, il est facile de concevoir un sondage efficace sur la notoriété d'une marque. Choisissez les meilleures questions de la liste, en fonction des lacunes et des opportunités que vous devez explorer dans votre stratégie de marketing.

Toutefois, l'élaboration et la distribution d'un sondage convaincant sont des étapes tout aussi cruciales, et il est utile de disposer des bons outils de distribution.

Envoyer des sondages via des plateformes de confiance : Renforcer la crédibilité de la marque

L'envoi de sondages par l'intermédiaire de plateformes de confiance garantit que vos répondants se sentent à l'aise pour partager un partage honnête. ClickUp une plateforme de gestion de projet populaire, offre un environnement sécurisé et convivial pour la création, la distribution et la gestion de sondages sur la notoriété de la marque.

ClickUp Formulaires : Concevoir des sondages efficaces sur la notoriété d'une marque ClickUp Formulaires est une plate-forme polyvalente pour la création et la distribution de sondages sur la notoriété de la marque.

Recueillez des informations précieuses directement auprès de votre public à l'aide de ClickUp Forms

Voici comment ses fonctionnalités peuvent être appliquées à votre sondage :

Types de questions: Utilisez une variété de types de questions au-delà des choix multiples et des échelles de Likert standard, notamment :

Échelle d'évaluation : parfaite pour mesurer la perception d'une marque sur des attributs tels que la confiance, la qualité et la satisfaction du client Menus déroulants: Idéal pour classer les réponses par catégories, telles que les informations démographiques ou les associations de marques Téléchargement de fichiers: Encouragez les répondants à partager des images ou des documents liés à leur expérience de la marque Case à cocher: Permet des sélections multiples, comme les attributs de la marque ou d'autres points de contact **Questions ouvertes : capturer un retour d'information qualitatif sur les impressions, les suggestions ou les préoccupations liées à la marque

Utilisez une variété de types de questions au-delà des choix multiples et des échelles de Likert standard, notamment : **Logique conditionnelle : personnaliser l'expérience du sondage en affichant ou en masquant les questions en fonction des réponses précédentes. Par exemple, vous pouvez poser des questions de suivi sur un attribut spécifique de la marque si une personne interrogée lui attribue une évaluation élevée

Personnalisation de l'image de marque: Veillez à ce que votre sondage soit conforme à l'identité de votre marque en y ajoutant votre logo, vos couleurs et vos caractères. Cela permet de créer une expérience professionnelle et cohérente pour les répondants

Veillez à ce que votre sondage soit conforme à l'identité de votre marque en y ajoutant votre logo, vos couleurs et vos caractères. Cela permet de créer une expérience professionnelle et cohérente pour les répondants Intégration avec d'autres outils: ClickUp Forms s'intègre de manière transparente avec d'autres outils de l'écosystème ClickUp, tels que Docs et Marketing. Cela vous permet d'intégrer des sondages dans les lignes directrices de votre marque ou dans votre matériel promotionnel

ClickUp Documents : Améliorer le contexte et la communication des sondages ClickUp Docs offre un espace pour créer des introductions, des instructions et des messages de remerciement complets pour les sondages.

Documentez l'histoire et les valeurs de votre marque avec ClickUp Docs

Pour créer des sondages sur la notoriété de votre marque, assurez-vous que votre document ClickUp comporte les abonnés suivants :

Introduction du sondage: Utilisez les documents pour expliquer l'objectif du sondage, fournir un contexte et établir une relation avec les répondants. Vous pouvez souligner l'importance de leurs commentaires et la façon dont ils seront utilisés pour améliorer votre marque

Utilisez les documents pour expliquer l'objectif du sondage, fournir un contexte et établir une relation avec les répondants. Vous pouvez souligner l'importance de leurs commentaires et la façon dont ils seront utilisés pour améliorer votre marque Instructions : Affinez clairement la façon dont les répondants doivent achever le sondage, y compris toute directive ou exigence spécifique. Cela permet d'assurer une collecte de données précise et cohérente

Affinez clairement la façon dont les répondants doivent achever le sondage, y compris toute directive ou exigence spécifique. Cela permet d'assurer une collecte de données précise et cohérente Message de remerciement: Exprimez votre gratitude pour le temps et la participation des personnes interrogées. Envisagez d'offrir des incitations ou un contenu exclusif en guise de jeton de remerciement

Exprimez votre gratitude pour le temps et la participation des personnes interrogées. Envisagez d'offrir des incitations ou un contenu exclusif en guise de jeton de remerciement Incorporation du sondage: Incorporez votre formulaire ClickUp directement dans un document pour une expérience utilisateur transparente. Ainsi, les répondants n'ont pas besoin de naviguer vers une page distincte

ClickUp Marketing : Distribuer efficacement des sondages sur la notoriété de la marque ClickUp Marketing propose des outils permettant de distribuer vos sondages de notoriété à un public plus large.

Gérez vos sondages sur la notoriété de votre marque et suivez leur réussite grâce aux outils ClickUp Marketing

Voici comment vous pouvez tirer parti de ces fonctionnalités :

Campagnes d'e-mail: Créez des campagnes d'e-mail ciblées pour envoyer votre sondage à des segments d'audience spécifiques. Vous pouvez personnaliser la ligne d'objet et le contenu de l'e-mail en fonction des informations du destinataire

Créez des campagnes d'e-mail ciblées pour envoyer votre sondage à des segments d'audience spécifiques. Vous pouvez personnaliser la ligne d'objet et le contenu de l'e-mail en fonction des informations du destinataire Formulaires web: Intégrez votre sondage directement dans votre site web ou vos pages de renvoi. Cela vous permet de capturer des prospects et de recueillir les commentaires des visiteurs du site web

Intégrez votre sondage directement dans votre site web ou vos pages de renvoi. Cela vous permet de capturer des prospects et de recueillir les commentaires des visiteurs du site web Suivi et analyse: Surveillez les indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et les taux d'achevé pour évaluer l'efficacité de la distribution de votre sondage. Utilisez ces informations pour affiner votre stratégie et augmenter les taux de réponse

Modèles ClickUp : Automatisation de la création de sondages sur la notoriété de la marque

Les modèles préconstruits de ClickUp offrent un point de départ pour votre sondage sur la marque. En voici quelques-uns.

Modèle de sondage ClickUp sur la notoriété de la marque Modèle de sondage ClickUp sur l'image de marque offre un cadre pour mesurer la notoriété d'une marque grâce à des questions prédéfinies sur la reconnaissance, la mémorisation et la perception de la marque.

Télécharger ce modèle

Créez un sondage sur mesure pour comprendre votre public à l'aide du modèle de sondage ClickUp Branding

Il permet de recueillir des informations précieuses sur Tout ce que mesure un sondage sur la notoriété d'une marque et offre les fonctionnalités suivantes :

Segmentation: Ciblez des données démographiques ou psychographiques spécifiques au sein de votre public pour adapter les questions en conséquence

Ciblez des données démographiques ou psychographiques spécifiques au sein de votre public pour adapter les questions en conséquence Net Promoter Score (NPS): Calculez la fidélité de vos clients et leur volonté de recommander votre marque

Calculez la fidélité de vos clients et leur volonté de recommander votre marque Planification des attributs de la marque: Identifiez les attributs les plus associés à votre marque et mesurez leur force

Identifiez les attributs les plus associés à votre marque et mesurez leur force Analyse concurrentielle: Comparez la notoriété et la perception de votre marque à celles de vos concurrents

Comparez la notoriété et la perception de votre marque à celles de vos concurrents **Analyse des tendances : suivre l'évolution de la notoriété et de la perception de votre marque au fil du temps

Télécharger ce modèle

Modèle ClickUp de gestion de la marque Modèle de gestion de la marque ClickUp vous aide à gérer et à maintenir l'identité de votre marque.

Télécharger ce modèle

Organisez et gérez l'image de votre marque avec le modèle de gestion de marque ClickUp

Ce modèle vous aide à établir une identité de marque forte et cohérente en définissant le message, la mission et les valeurs fondamentales de votre marque et en recueillant des commentaires quantitatifs auprès de votre cible.

Guide de style de la marque: Stocker et gérer les actifs de la marque tels que les logos, les palettes de couleurs et la typographie

Stocker et gérer les actifs de la marque tels que les logos, les palettes de couleurs et la typographie Lignes directrices relatives à la voix de la marque: Définir la voix de la marque et les lignes directrices relatives à la messagerie

Définir la voix de la marque et les lignes directrices relatives à la messagerie Plan de gestion des crises: Élaborer un forfait pour faire face aux crises potentielles liées à la marque

Élaborer un forfait pour faire face aux crises potentielles liées à la marque **Suivi de la valeur de la marque : mesure de la valeur financière de votre marque

Évaluation de la personnalité de la marque : définir la personnalité que vous souhaitez que les consommateurs perçoivent à travers votre campagne de marketing et votre image de marque

Télécharger ce modèle

Modèle de lignes directrices pour la marque ClickUp Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp vous aide à documenter et à communiquer les lignes directrices de votre marque, qui sont essentiellement les règles qui définissent l'identité visuelle de votre marque.

Télécharger ce modèle

Définissez l'identité et les normes de votre marque avec le modèle de directives de marque ClickUp

Vous pouvez l'utiliser pour recueillir des commentaires sur votre logo, votre palette de couleurs et la voix de votre marque avant de finaliser les lignes directrices. Cela garantit la cohérence de la présentation de votre marque sur toutes les plateformes et à tous les points de contact.

Il offre des fonctionnalités telles que :

Guide de style interactif: Créer un guide de style numérique avec des éléments et des exemples interactifs

Créer un guide de style numérique avec des éléments et des exemples interactifs Directives d'utilisation de la marque: Préciser comment utiliser correctement les éléments de la marque dans différents contextes

Préciser comment utiliser correctement les éléments de la marque dans différents contextes Modèles d'accords de licence de marque: Gérer les licences de marque et les partenariats

Gérer les licences de marque et les partenariats Gestion des actifs de la marque: Stocker et distribuer efficacement les actifs de la marque

Stocker et distribuer efficacement les actifs de la marque Outil d'audit de la marque: Évaluer régulièrement la conformité et la cohérence de la marque

Télécharger ce modèle

Type de plan de lancement de marque ClickUp*

Si vous lancez une nouvelle marque ou un nouveau produit, le plan de lancement de la marque de Modèle de plan de lancement de marque ClickUp vous guide tout au long du processus de planification et d'exécution.

Télécharger ce modèle

Planifiez et exécutez efficacement le lancement de votre marque grâce au modèle de plan de lancement de marque ClickUp

Ce modèle vous aide à forfaiter et à exécuter un lancement de marque réussi en organisant vos tâches de lancement, en suivant la progression et en identifiant les risques potentiels.

Vous pouvez également l'intégrer à un sondage pour mesurer la notoriété de la marque avant le lancement et recueillir des commentaires précieux pour affiner votre stratégie avant le lancement.

Planification de la campagne de marketing avant le lancement: Élaborer un forfait marketing détaillé pour le lancement

Élaborer un forfait marketing détaillé pour le lancement Évaluation après le lancement: Suivre les indicateurs clés de performance et mesurer la réussite du lancement

Suivre les indicateurs clés de performance et mesurer la réussite du lancement **Stratégie de relations avec les médias : forfait pour les activités de relations avec les médias et de relations publiques

Plan d'engagement dans les médias sociaux: Créer une stratégie pour construire et engager votre public sur les médias sociaux

Créer une stratégie pour construire et engager votre public sur les médias sociaux Stratégie d'acquisition et de fidélisation des clients: Élaborer des forfaits pour acquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants

Télécharger ce modèle

Explorer les conseils et bonnes pratiques en matière de sondage sur la notoriété de la marque

En suivant ces conseils et bonnes pratiques, vous vous assurez que votre sondage est efficace, fiable et qu'il fournit des résultats clés exploitables. Voici les étapes à suivre :

Identifier le public idéal : Il s'agit de connaître votre marché cible pour adapter vos questions afin d'obtenir les commentaires les plus pertinents

: Il s'agit de connaître votre marché cible pour adapter vos questions afin d'obtenir les commentaires les plus pertinents Commencez par des questions spontanées : Cela permet de découvrir la notoriété de votre marque sans influencer les réponses. Par exemple, vous pourriez demander : "Pouvez-vous citer des marques qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à [catégorie de produit] ?"

: Cela permet de découvrir la notoriété de votre marque sans influencer les réponses. Par exemple, vous pourriez demander : "Pouvez-vous citer des marques qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à [catégorie de produit] ?" Approfondir : Une fois que vous avez établi la notoriété de votre marque, il est temps d'approfondir leurs perceptions. Posez des questions de suivi telles que "Comment décririez-vous notre marque en trois mots ?"

: Une fois que vous avez établi la notoriété de votre marque, il est temps d'approfondir leurs perceptions. Posez des questions de suivi telles que "Comment décririez-vous notre marque en trois mots ?" Fermez la boucle du retour d'information : Remerciez les participants pour le temps qu'ils ont consacré à l'enquête et faites-leur savoir que leurs commentaires sont précieux. Partagez les résultats du sondage avec votre équipe pour favoriser une culture axée sur les données et l'amélioration continue

Planification de votre stratégie publicitaire et marketing pour la notoriété de la marque

Une fois que vous avez clairement compris la notoriété de votre marque, élaborez une approche stratégique pour l'améliorer. Voici quelques domaines clés sur lesquels vous pouvez vous concentrer :

Campagnes publicitaires efficaces: Elles sont essentielles pour positionner votre marque et créer une impression durable dans l'esprit de votre cible. Les campagnes doivent être bien forfaitées, créatives et alignées sur votre stratégie marketing

Elles sont essentielles pour positionner votre marque et créer une impression durable dans l'esprit de votre cible. Les campagnes doivent être bien forfaitées, créatives et alignées sur votre stratégie marketing Médias sociaux et marketing d'influence: Un moyen puissant d'établir une connexion avec votre marché cible et de le fidéliser grâce à un contenu engageant. Les influenceurs peuvent faire connaître votre marque à un public de niche, ce qui vous donne une portée plus large

Un moyen puissant d'établir une connexion avec votre marché cible et de le fidéliser grâce à un contenu engageant. Les influenceurs peuvent faire connaître votre marque à un public de niche, ce qui vous donne une portée plus large Marketing viral: En créant du contenu partageable, mémorable et pertinent pour votre cible, vous pouvez augmenter la portée et la visibilité de votre marque. Cependant, cela ne peut pas être forcé : cela nécessite une combinaison de créativité, de timing et de chance

En créant du contenu partageable, mémorable et pertinent pour votre cible, vous pouvez augmenter la portée et la visibilité de votre marque. Cependant, cela ne peut pas être forcé : cela nécessite une combinaison de créativité, de timing et de chance Combiner la publicité directe et la publicité en ligne: La combinaison de la publicité traditionnelle par le biais de la télévision et de la presse écrite avec la publicité en ligne par le biais de plusieurs canaux vous aide à créer une approche bien équilibrée pour construire et mesurer la notoriété de la marque

Évaluer les résultats des sondages sur la notoriété de la marque

Une fois votre sondage sur la notoriété de la marque terminé, vous devez en évaluer les résultats. Cela vous permet de savoir où vous en êtes, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de combler les lacunes par le biais de votre stratégie de marketing.

En exploitant les puissantes fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez analyser efficacement les résultats de votre sondage sur la notoriété de votre marque et prendre des étapes concrètes pour améliorer la visibilité et la réputation de votre marque. Voici comment procéder :

Créer un projet dédié: Créez un nouveau projetProjet ClickUp spécifiquement pour votre sondage sur la notoriété de votre marque

Créez un nouveau projet ClickUp pour démarrer un sondage sur la notoriété de votre marque

Utilisez des champs personnalisés: Personnalisez vos tâches pour inclure des points de données de sondage pertinents. Par exemple, vous pouvez créer des champs personnalisés ClickUp pour l'âge, le sexe, l'emplacement et les évaluations de satisfaction

Personnalisez votre collecte de données en fonction de vos besoins spécifiques grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Créer des affichages: Organisez les données de votre sondage à l'aide de différents types d'affichagesVues ClickUp. Par exemple, vous pouvez créer un Tableau Kanban pour visualiser les réponses en fonction des niveaux de satisfaction ou une vue Liste pour trier les données par données démographiques

Affichez les données de votre sondage sur la notoriété de votre marque et identifiez les tendances clés à l'aide de ClickUp Views

Utiliser l'automatisation: Automatisez les tâches répétitives à l'aide deL'automatisation de ClickUp de ClickUp. Par exemple, vous pouvez attribuer automatiquement des tâches aux membres de l'équipe en fonction des réponses au sondage ou envoyer des e-mails de suivi aux participants

Faites un remue-méninges et élaborez de nouvelles stratégies de sondage sur la notoriété de votre marque avec ClickUp Brain

Le rôle du tableau de bord et des modèles d'analyse de données de ClickUp

Le tableau de bord de ClickUp est le hub de tous les outils dont vous avez besoin dans votre seau. Voici un aperçu de certaines des fonctionnalités les plus utiles pour exploiter les tendances du marché et développer la notoriété de la marque.

Surveillez les indicateurs de notoriété de votre marque en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp

Tout d'abord, créez le tableau de bord pour interpréter votre retour d'information comme suit :

Créez un nouveau tableau de bord à partir de zéro ou utilisez un modèle

Ajoutez des cartes, qui peuvent afficher différents types de données. Vous pouvez ajouter différents types de cartes, tels que des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires et des graphiques linéaires, pour représenter visuellement les données de votre sondage

Sélectionnez les données à visualiser. Par exemple, les cartes basées sur le temps peuvent montrer l'évolution des réponses au sondage. Mettez en place des options de filtrage pour vous concentrer sur des indicateurs de sondage ou des données démographiques spécifiques

Utilisez les informations recueillies pour trouver une véritable inspiration marketing pour positionner et promouvoir votre marque à l'avenir.

Lire aussi: 10 exemples de lignes directrices de marque pour aider à construire une marque inspirante Enfin, ClickUp's de ClickUp peut être utilisée pour apporter des modifications aux tâches individuelles. Cela permet de s'assurer que vos efforts de sensibilisation à la marque sont alignés sur les attentes des clients

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-83.png Gestion des tâches ClickUp /$$img/

Organisez et priorisez vos activités de sensibilisation à la marque avec la gestion des tâches ClickUp

Exploitez les commentaires recueillis et visualisés et transformez-les en éléments d'action.

En transformant chaque élément d'action en tâche, vous pouvez dynamiser vos activités de marketing de marque

Connecter toutes les tâches à un seul et même Objectif - pour renforcer l'identité de votre marque

Comme vous pouvez le constater, ClickUp peut être votre outil achevé de bout en bout logiciel de gestion de marque .

Une plateforme puissante pour tous vos besoins en matière de sensibilisation à la marque : ClickUp

Les sondages de notoriété jouent un rôle clé dans la forme de votre stratégie marketing. Qu'il s'agisse d'évaluer la reconnaissance de la marque ou de mesurer la satisfaction des clients, ces sondages fournissent les informations essentielles nécessaires pour améliorer votre stratégie marketing.

Mais pourquoi utiliser ClickUp pour créer vos sondages ? C'est simple. C'est un outil puissant qui rationalise l'ensemble du processus de sondage. Grâce à ses formulaires personnalisables, ses fonctionnalités d'automatisation et ses capacités d'analyse des données, ClickUp facilite la création, la distribution et l'analyse de vos sondages. Un seul outil pour gérer toutes les tâches liées aux sondages, n'est-ce pas génial ?

Au-delà des sondages, plusieurs ressources de ClickUp en font l'un des meilleurs outils de gestion de projet pour les équipes marketing.

Obtenez un compte ClickUp gratuit pour accéder à tous les outils nécessaires à vos sondages de notoriété !