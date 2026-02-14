Vous avez probablement déjà connu la frustration d'essayer une nouvelle routine, pour finalement constater aucune amélioration, voire l'apparition de nouvelles éruptions cutanées.

Était-ce le nouveau sérum, le nettoyant que vous avez recommencé à utiliser, ou peut-être simplement le stress ?

La plupart des routines de soins de la peau échouent parce que vous avancez à l'aveuglette : vous essayez des produits sur la base de publicités Instagram ou de recommandations d'amis ( 46 % des personnes dépensent plus en produits de beauté sous l'influence des réseaux sociaux), puis vous vous demandez pourquoi votre peau ne s'améliore pas.

C'est là qu'un système structuré fait toute la différence.

Un modèle de journal de soins de la peau, qui a également la fonction de modèle de routine de soins de la peau, permet de consigner tout au même endroit.

Cet article vous présente 10 modèles gratuits de journal de soins de la peau qui vous aideront au suivi des produits que vous utilisez réellement, de la façon dont votre peau réagit et des produits qui méritent une place permanente dans votre routine (et ceux qui doivent être jetés).

Qu'est-ce qu'un modèle de journal de soins de la peau ?

Un modèle de journal de soins de la peau est un document pré-rempli ou un outil numérique qui vous aide à consigner vos routines quotidiennes, à suivre l'utilisation des produits et à surveiller la façon dont votre peau réagit au fil du temps.

Toute personne qui cherche à améliorer son teint, qu'elle souffre d'acné, de sécheresse, de sensibilité ou qu'elle souhaite simplement avoir une peau plus saine, tire profit d'un suivi régulier. Le principal défi réside dans le fait que la plupart des gens oublient ce qu'ils ont utilisé, quand ils l'ont utilisé et ce qui a réellement fonctionné. Sans système, vous en êtes réduit à deviner au lieu d'apprendre à partir des tendances.

Un modèle de journal de soins de la peau est un cadre structuré, numérique ou imprimable, qui vous aide à documenter de manière cohérente vos pratiques en matière de soins de la peau. Vous pouvez y consigner votre routine matinale et nocturne, les ingrédients des produits, les réactions cutanées et même des facteurs liés au mode de vie, tels que l'alimentation et le sommeil. Au fil du temps, vous commencerez à repérer des tendances que vous n'auriez jamais remarquées autrement : ce qui déclenche les éruptions cutanées, ce qui apaise les irritations et les produits qui améliorent véritablement votre peau. ✨

Une checklist de votre routine beauté vous permet d'achever toutes les étapes. Un modèle de journal de soins de la peau vous permet de comprendre les résultats. C'est cette différence qui transforme votre routine en résultats concrets.

10 modèles gratuits de journal de soins de la peau pour suivre votre routine

Trouver le bon système de suivi peut sembler aussi difficile que choisir une nouvelle crème hydratante.

Une page blanche ou un tableur basique génère souvent plus de travail qu'il n'en économise, vous laissant le soin de déterminer ce qu'il faut suivre et comment l'organiser. Cette friction suffit souvent à vous faire abandonner complètement l'idée.

Pour vous aider, nous avons sélectionné 10 modèles gratuits qui vous permettront de démarrer sur les chapeaux de roue. Ils vont du simple journal quotidien au système de suivi complet avec analyse intégrée, et ont été choisis pour leur flexibilité, leur facilité de personnalisation et leur capacité à suivre plusieurs variables. Que vous ayez besoin d'un journal détaillé de soins de la peau ou d'une simple checklist de votre routine beauté, ces modèles couvrent les deux approches.

Les sept premières sont intégrées à ClickUp afin de montrer comment une plateforme de productivité peut être adaptée pour un suivi personnel détaillé, suivies de trois options externes pour différentes préférences.

1. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez le suivi de la santé de votre peau grâce à ce modèle de planning.

Grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp, vous pouvez enfin faire la connexion entre vos habitudes et la condition de votre peau.

Ce modèle est parfait pour vous si vous pensez que vos problèmes de peau sont liés à vos habitudes de bien-être en général. Au lieu du suivi des produits de manière isolée, il vous aide à avoir une vue d'ensemble en liant l'état de votre peau à des facteurs tels que le sommeil, la consommation d'eau et le niveau de stress.

Il est conçu pour une approche holistique, vous permettant d'identifier des connexions que vous auriez autrement manquées.

Enregistrez tout en un seul endroit : suivez la condition quotidienne de votre peau, les produits que vous utilisez et les facteurs liés à votre mode de vie, tels que le nombre d'heures de sommeil ou votre niveau de stress quotidien, sans avoir à jongler entre différentes applications, grâce suivez la condition quotidienne de votre peau, les produits que vous utilisez et les facteurs liés à votre mode de vie, tels que le nombre d'heures de sommeil ou votre niveau de stress quotidien, sans avoir à jongler entre différentes applications, grâce aux champs personnalisés de ClickUp.

Restez cohérent : visualisez l'ensemble de votre programme de soins personnels en un coup d'œil pour vous assurer que vous respectez votre routine et vos autres objectifs de bien-être.

Visualisez votre emploi du temps : passez de passez de la vue Liste ClickUp la vue Calendrier ClickUp ou à la vue Tableau ClickUp pour organiser votre suivi de la manière qui vous convient le mieux.

2. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Débloquez votre grand forfait de soins de la peau grâce au modèle de calendrier éditorial du blog ClickUp.

Si vous êtes créateur de contenu ou blogueur beauté, votre parcours en matière de soins de la peau est souvent lié à votre plan de contenu. La difficulté réside dans la gestion de deux systèmes distincts : l'un pour votre suivi personnel et l'autre pour votre calendrier éditorial.

Considérez votre journal de soins de la peau comme un modèle de calendrier éditorial ClickUp, où « publier » signifie consigner votre routine quotidienne. Ce modèle fusionne le suivi personnel et le calendrier éditorial, vous permettant de planifier des avis sur les produits et de suivre la progression de votre peau au même endroit où vous planifiez vos publications.

Vous pouvez même programmer des rappels récurrents pour les tests cutanés lorsque vous introduisez de nouveaux produits. Il réutilise un flux de travail professionnel pour la documentation personnelle, vous garantissant de ne jamais manquer un jour de suivi.

Planifiez le lancement de vos produits : planifiez l'introduction de nouveaux sérums, actifs ou traitements afin d'éviter les chevauchements.

Définissez des rappels récurrents pour votre routine : renforcez la cohérence matin/soir afin de ne pas oublier certaines étapes lors des journées chargées.

Suivez vos progrès : planifiez des comparaisons de photos ou des dates d'évaluation pour examiner objectivement les résultats.

🎥 Pour ceux qui ont un intérêt pour une approche plus clinique de la documentation, la méthode SOAP utilisée dans le domaine de la santé peut être adaptée au suivi des soins de la peau.

3. Modèle de documents d'équipe ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez un hub centralisé pour stocker et partager tous vos documents liés aux produits, des spécifications de conception aux manuels d'utilisation, grâce au modèle ClickUp Team Docs.

Vos connaissances en matière de soins de la peau sont-elles dispersées ? Les notes sur les ingrédients dans une application, les recommandations du dermatologue dans un e-mail et les listes de produits souhaités sur des bouts de papier aléatoires ?

Il est alors impossible de prendre des décisions éclairées lorsque vous êtes en magasin ou que vous naviguez en ligne. Lorsque vous décidez d'essayer un nouveau produit, le modèle ClickUp Team Docs vous aide à accéder instantanément à vos propres recherches en posant des questions et en extrayant des informations directement de vos documents enregistrés grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré.

Votre journal devient plus qu'un simple registre quotidien : c'est votre base de connaissances personnelle en matière de soins de la peau. 📚

Organisez par catégorie : utilisez les pages imbriquées dans utilisez les pages imbriquées dans les documents ClickUp pour créer des sections pour les nettoyants, les sérums, les hydratants et les traitements, avec des sous-pages pour chaque produit.

Créez des avis détaillés : utilisez le formatage RTF pour rédiger des notes détaillées sur les produits avec des en-têtes, des puces et la liste des ingrédients.

Connectez vos connaissances : liez facilement votre document « Recherche sur le rétinol » à votre document « Routine du soir » pour un recoupement rapide, garantissant ainsi que toutes vos informations sont connectées.

4. Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Déterminez votre niveau de productivité en utilisant le modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp.

Il peut y avoir des jours où vous avez l'impression que votre peau s'améliore, mais vous ne pouvez pas en être sûr. Les sensations subjectives sont difficiles à mesurer, ce qui rend difficile de savoir si un nouveau produit coûteux vaut réellement l'investissement.

Grâce au modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp, vous pouvez enfin constater l'impact de vos efforts. Observez les courbes de tendance sur votre tableau de bord pour voir si votre peau s'améliore, reste stable ou empire.

Il est parfait pour les utilisateurs axés sur les données qui souhaitent améliorer leur productivité personnelle en remplaçant les observations vagues par des indicateurs concrets et des rapports visuels.

Visualisez votre progression : observez les tendances dans vos taux d'achèvement de routine et la fréquence d'utilisation des produits grâce observez les tendances dans vos taux d'achèvement de routine et la fréquence d'utilisation des produits grâce aux tableaux de bord ClickUp et aux widgets personnalisés.

Suivez vos progrès à l'aide d'une échelle cohérente : créez un champ personnalisé pour effectuer chaque jour une évaluation de la clarté, de l'hydratation et de l'irritation de votre peau sur une échelle simple de 1 à 5.

Identifiez automatiquement les tendances : utilisez les champs de cumul pour calculer automatiquement les moyennes hebdomadaires et mensuelles à partir de vos entrées quotidiennes, afin de voir ce qui fait vraiment la différence au fil du temps.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage établissent des plans détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne suivent pas ces plans à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀 Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches ClickUp réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code fournissent des représentations visuelles claires de votre progression, vous permettant ainsi de mieux contrôler et visualiser votre travail. Car « espérer que tout ira pour le mieux » n'est pas une stratégie fiable.

5. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez chaque étape de votre processus de rédaction grâce au modèle de production de contenu Web ClickUp.

Parfois, une simple checklist ne suffit pas. Vous oubliez les petits détails : le léger picotement d'un nouvel acide, la sensation d'une crème hydratante sous le maquillage ou l'éclat du lendemain matin après avoir utilisé un masque spécifique.

Considérez chaque entrée comme une mini-entrée de journal intime pour votre peau grâce au modèle de rédaction de contenu ClickUp. Ce modèle est conçu pour une journalisation détaillée, utilisant des invitations structurées pour encourager la réflexion, et pas seulement l'enregistrement.

Il vous aide à saisir les données qualitatives qui révèlent des tendances subtiles mais importantes.

Utilisez des questions structurées : adaptez les sections prédéfinies à des questions quotidiennes sur les soins de la peau, telles que « Quels produits ai-je utilisés ? », « Comment ma peau se sent-elle ? » et « Y a-t-il eu des réactions inhabituelles ? ».

Suivez les étapes de votre routine : cochez chaque étape de votre routine matinale et nocturne pour obtenir un sentiment de satisfaction grâce cochez chaque étape de votre routine matinale et nocturne pour obtenir un sentiment de satisfaction grâce aux checklists ClickUp.

Ajoutez du contexte avec des commentaires : notez les informations importantes sur des entrées spécifiques, par exemple « Peau légèrement sèche après avoir utilisé ce nettoyant » ou « Peau particulièrement éclatante aujourd'hui », grâce aux commentaires ClickUp.

🚀 L'avantage ClickUp : Essayer de comprendre les soins de la peau peut donner l'impression de décoder un manuel de chimie rédigé par des influenceurs. Rétinol ? Niacinamide ? Ordre d'application ? Et pourquoi chaque produit contredit-il le précédent ? ClickUp Brain MAX transforme ce chaos en clarté. En tant qu'application IA autonome pour ordinateur de bureau, Brain MAX regroupe plusieurs modèles d'IA en un seul endroit afin que vous n'ayez pas à passer sans cesse de ChatGPT à Gemini et à divers onglets de blog aléatoires. Vous pouvez : 🎙 Utilisez la fonction Talk-to-Text pour décrire naturellement vos problèmes de peau : « J'ai la zone T grasse, les joues sèches et des poussées d'acné hormonales. » Le cerveau structure instantanément cette information. 🌐 Effectuez une recherche en ligne en direct pour comparer les recherches sur les ingrédients, les conseils des dermatologues et les avis sur les produits. 🧠 Utilisez le raisonnement multimodèle pour recouper les recommandations au lieu de vous fier à l'avis d'une seule IA. 🔍 Recherchez dans vos propres notes si vous suivez vos réactions, vos routines ou vos essais de produits. 🗂 Organisez vos routines en étapes structurées telles que les séquences matin/soir, les forfaits de tests cutanés et les rotations d'ingrédients. Comme tout est regroupé au même endroit, vous n'avez pas besoin de copier-coller entre différents outils ni de perdre le fil de vos pensées. Vous pouvez même affiner votre routine de manière conversationnelle : « Rendez ce produit sans danger pour la grossesse », « Supprimez les produits fortement parfumés » ou « Adaptez-le au climat humide ».

6. Modèle de blog ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez sans effort des blogs riches en contenu visuel à l'aide du modèle de blog ClickUp.

Vous souhaitez documenter votre parcours de soins de la peau de manière narrative, que ce soit pour vous-même ou pour le partager avec d'autres. Une application de notes désordonnée ou un tableur compliqué rendent difficile le suivi de votre progression au fil du temps.

Le partage de votre parcours peut être une source de motivation puissante grâce au modèle de blog ClickUp.

Ce modèle vous facilite la tâche, tout en vous offrant un contrôle total de la confidentialité afin que vos entrées restent personnelles jusqu'à ce que vous soyez prêt à les partager. Il est idéal pour tous ceux qui souhaitent que leur journal se lise comme un récit de leur progression.

Organisez votre progression : la disposition épurée est parfaite pour créer des entrées avec des sections avant/après dédiées.

Classez par préoccupation : filtrez vos entrées par préoccupation cutanée, telle que « acné », « sécheresse » ou « anti-âge », afin de faciliter l'examen de la progression réalisée par rapport à des objectifs spécifiques grâce filtrez vos entrées par préoccupation cutanée, telle que « acné », « sécheresse » ou « anti-âge », afin de faciliter l'examen de la progression réalisée par rapport à des objectifs spécifiques grâce aux étiquettes ClickUp.

Partagez votre parcours : utilisez les options de partage public pour créer un lien vers votre journal, idéal pour responsabiliser vos amis ou partager votre expérience avec une communauté plus large.

7. Modèle de checklist des produits numériques ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de checklist des produits numériques ClickUp pour une planification minutieuse et un suivi des tâches.

Si votre stock de produits est chaotique et que vous êtes constamment à court de votre sérum préféré, vous avez besoin d'un meilleur suivi.

L'un des principaux avantages du modèle de checklist des produits numériques ClickUp est le suivi des dates d'expiration. De nombreux ingrédients actifs, comme la vitamine C, perdent leur efficacité avec le temps, avec une dégradation de 12,2 % après seulement 24 heures à la température du réfrigérateur.

Ce modèle sert à la fois de journal de soins de la peau et de checklist de votre routine beauté pour l'ensemble de votre collection de produits, vous évitant ainsi les maux de tête liés à la gestion des stocks.

Suivez votre routine : le format checklist est parfait pour suivre les étapes de votre routine matinale et nocturne.

Enregistrez les détails des produits : utilisez les champs personnalisés ClickUp pour ajouter des informations importantes sur chaque produit, telles que la date d'achat, la date d'expiration, le prix et l'endroit où le racheter.

Surveillez vos stocks : ne vous laissez plus jamais surprendre en marquant les produits comme « En cours d'utilisation », « En rupture de stock » ou « À racheter » grâce ne vous laissez plus jamais surprendre en marquant les produits comme « En cours d'utilisation », « En rupture de stock » ou « À racheter » grâce aux statuts ClickUp

8. Modèle de journal Vertex42

via Vertex42

Si vous êtes plus à l'aise avec un tableur, ce modèle est fait pour vous. Le modèle de journal Vertex42 est entièrement manuel. Il offre un format Excel ou Google Sheets familier, simple et facile à utiliser. C'est une approche sans fioritures pour ceux qui veulent un journal simple et accessible hors ligne.

Disposition simple : la disposition quotidienne est facile à personnaliser avec vos propres colonnes.

Accès hors ligne et dans le cloud : il fonctionne hors ligne dans Excel ou synchronise sur tous vos appareils via Google Sheets.

Imprimable : vous pouvez facilement imprimer votre journal si vous préférez un suivi à l'aide d'un stylo et d'un papier.

Il ne dispose pas des tableaux de bord visuels, des fonctionnalités d'automatisation et des fonctionnalités d'IA des outils plus dynamiques, et vous devrez créer vous-même tous les champs spécifiques aux soins de la peau.

9. Slidesgo Infographies sur les soins de la peau et la beauté

via Slidesgo

Pour les personnes visuelles, un journal standard basé sur du texte peut sembler peu inspirant.

Les infographies Slidesgo sur les soins de la peau et la beauté sont conçues pour les présentations, et non pour la saisie quotidienne de données. Elles ne constituent pas une solution pratique pour la consignation continue, mais elles fonctionnent bien en tant que complément. Ces modèles sont conçus pour être esthétiques, ce qui les rend parfaits pour créer des résumés visuels de votre routine ou de votre progression.

Les superbes dispositions : les modèles sont pré-conçus avec des visuels spécifiques aux soins de la peau.

Modification flexible : vous pouvez les personnaliser dans Google Slides ou PowerPoint.

Vous pouvez les utiliser pour créer un « guide de routine » visuel à consulter, puis l'associer à un outil de suivi des habitudes plus fonctionnel pour le suivi réel.

10. Modèles Canva pour les soins de la peau

via Canva

Si vous aimez créer de beaux documents personnalisés, Canva propose un large intervalle de modèles visuellement époustouflants pour les journaux et les suivis de soins de la peau. Son éditeur glisser-déposer vous permet de créer facilement quelque chose qui correspond à votre style personnel.

Mais n'oubliez pas que les modèles de soins de la peau Canva sont un outil de conception, pas une base de données. Ils ne disposent pas des fonctionnalités nécessaires à un suivi sérieux à long terme, n'offrant aucune automatisation, analyse de données ou informations basées sur l'IA.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Hautement personnalisé : accédez à une bibliothèque d'éléments de conception spécifiques aux soins de la peau.

Formats imprimables : exportez facilement votre journal au format PDF pour une utilisation physique.

Prêt pour les réseaux sociaux : créez des graphiques soignés pour partager votre routine ou votre progression en ligne.

Il est préférable de l'associer à un outil plus puissant : utilisez Canva pour concevoir le design et une plateforme telle que ClickUp pour gérer le suivi et la reconnaissance des tendances.

Commencez à suivre votre routine de soins de la peau avec ClickUp

Le meilleur modèle de journal de soins de la peau est celui qui correspond à la façon dont vous souhaitez suivre votre progression.

Que vous préfériez des entrées quotidiennes détaillées, des journaux de progression visuels ou des tableaux de bord basés sur des données, la cohérence est plus importante que la complexité. Choisissez un format que vous utiliserez réellement tous les jours. 🤩

Deviner ce qui fonctionne pour votre peau est un cycle frustrant et coûteux. Un simple modèle de suivi transforme les expérimentations aléatoires en décisions éclairées, étayées par vos propres données. Ces petites entrées quotidiennes s'additionneront pour former des tendances claires qui changeront votre approche des soins de la peau.

Prêt à créer votre système de suivi des soins de la peau ? Commencez gratuitement avec ClickUp et personnalisez n'importe quel modèle en fonction de votre routine.

Foire aux questions

Vous devez suivre vos produits matin et soir dans le cadre d'une routine matinale cohérente, la condition quotidienne de votre peau (comme l'hydratation, les éruptions cutanées ou les irritations) et les facteurs liés à votre mode de vie, tels que le sommeil et la consommation d'eau. Veillez également à noter toute réaction à de nouveaux produits afin de vous aider à repérer les tendances au fil du temps.

Oui, les modèles ClickUp sont parfaits pour un usage personnel, et pas seulement pour les projets d'équipe. Vous pouvez personnaliser les champs, les vues et les automatisations pour qu'ils correspondent exactement à la façon dont vous souhaitez suivre votre routine, et même utiliser ClickUp Brain pour faire ressortir des informations utiles à partir de vos entrées.

Une checklist de votre routine beauté vous aide à vous assurer que vous achevez chaque étape, tandis qu'un journal de soins de la peau permet de suivre ce que vous avez fait et comment votre peau a réagi. Le journal ajoute le « pourquoi » et le « ce qui s'est passé ensuite » qui manquent dans une checklist, transformant ainsi l'achevement de votre routine en une opportunité d'apprentissage.