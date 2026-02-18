15 modèles d'e-mails de suivi commercial pour les équipes commerciales très occupées

Selon une étude réalisée par Brevet, 80 % des ventes nécessitent cinq suivis pour aboutir, mais 44 % des commerciaux abandonnent après un seul suivi.

La différence entre les commerciaux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui n'y parviennent pas se résume souvent à une seule chose : un système de suivi cohérent qui ne repose pas sur la mémoire ou des outils dispersés.

Ce guide vous présente des objets éprouvés, un modèle d'e-mail reproductible et des modèles gratuits que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Nous vous montrons également comment centraliser votre flux de travail de suivi afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Aperçu des modèles d'e-mails de suivi commercial

Qu'est-ce qu'un e-mail de suivi commercial ?

Un e-mail de suivi commercial est un message que vous envoyez à un prospect après avoir déjà pris contact avec lui par téléphone, lors d'une réunion ou d'une démonstration. Son objectif est de maintenir la discussion et de faire progresser la transaction vers sa conclusion.

Bien que tous les membres de l'équipe commerciale envoient des e-mails de suivi, des études montrent que seuls 27 % des e-mails commerciaux sont ouverts et moins de 8 % reçoivent une réponse, souvent parce qu'ils manquent de personnalisation, arrivent au mauvais moment ou ne mettent pas suffisamment en avant la demande.

Le véritable problème pour les équipes commerciales est la « dispersion contextuelle », c'est-à-dire lorsque les informations critiques sont dispersées dans des outils déconnectés, 80 % du temps consacré à l'analyse étant consacré à la recherche et à la préparation des données plutôt qu'à la vente.

Les informations sur vos prospects se trouvent dans un CRM, vos brouillons d'e-mails dans Gmail, vos notes de réunion dans un document séparé et vos rappels de suivi dans une application de tâches. Cette fragmentation est la recette idéale pour un désastre, car elle entraîne des suivis manqués et des messages incohérents qui font passer les transactions à la trappe.

Éliminez ces frictions en utilisant un espace de travail centralisé où vos modèles d'e-mails de suivi commercial, vos données sur les prospects et vos tâches de suivi sont tous regroupés.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Exemples d'objets d'e-mails de suivi commercial

Votre ligne d'objet est le gardien de votre e-mail. Si elle échoue, votre message ne sera jamais lu parmi les 361,6 milliards d'e-mails quotidiens, et votre effort sera vain. Les meilleures lignes d'objet sont courtes, personnelles et intrigantes.

Limitez-les à 50 caractères, utilisez le nom ou la société du prospect et évitez les mots qui font penser à du spam, comme « GRATUIT » ou « AGISSEZ MAINTENANT ». Voici quelques exemples éprouvés pour différents scénarios :

Après un appel avec l’équipe commerciale : « Petite question à propos de [sujet spécifique abordé] ».

En l'absence de réponse : « Ai-je perdu votre confiance, [Prénom] ? »

Après l'envoi d'une proposition/d'un devis : « Que pensez-vous de la proposition ? »

Après une démonstration : « [Votre entreprise] + [Entreprise potentielle] : prochaines étapes »

Après une réunion ou un évènement : « Ravie de vous avoir rencontré à [nom de l'évènement] ».

Relancer un prospect froid : « Avez-vous toujours un intérêt pour [la résolution du problème X] ? »

Après avoir laissé un message vocal : « [Prénom], je viens de vous laisser un message vocal. »

Une approche axée sur la valeur : « Une idée pour [problème spécifique qu'ils ont mentionné] ».

💡 Conseil de pro : vous ne trouvez pas les mots justes ? Demandez simplement de l'aide à ClickUp Brain. L'IA Writer vous aidera à articuler vos pensées et à les transformer en formats d'e-mails structurés.

Comment rédiger un e-mail de suivi commercial

Les représentants de l'équipe commerciale passent en moyenne 21 % de leur journée à rédiger des e-mails, et une grande partie de ce temps est gaspillée à réécrire le même suivi à partir de zéro. Une structure simple et reproductible vous aide à rédiger rapidement des e-mails efficaces.

Utilisez ce cadre en cinq parties pour tous les scénarios de vente :

Introduction personnalisée : commencez par faire référence à un détail spécifique de votre dernière interaction. Le fait de mentionner un élément de votre appel, de votre réunion ou d'un e-mail précédent prouve que vous êtes attentif et que vous n'envoyez pas simplement un message en masse. Rappel de valeur : réaffirmez brièvement le problème central que vous résolvez ou le principal avantage que vous offrez. Ne supposez pas que le prospect se souvient de tout ce qui concerne votre solution. Nouvelle idée ou ressource : ajoutez quelque chose d'utile à la discussion. Il peut s'agir d'une étude de cas, d'un article pertinent ou d'une réponse à une question qu'ils se posaient, leur donnant ainsi une raison de s'engager. Appel à l'action clair (CTA) : formulez une demande spécifique. Demandez-leur de prendre rendez-vous pour un appel, de répondre avec leurs commentaires ou de confirmer les prochaines étapes, mais évitez de demander plusieurs choses à la fois. Formule de politesse professionnelle : soyez concis et professionnel. Si cela vous semble pertinent, ajoutez un lien vers votre Calendrier pour faciliter la prise de rendez-vous.

En termes de timing, il est préférable d'effectuer le suivi dans les 24 à 48 heures suivant une réunion. Si vous effectuez une prospection à froid, espacez vos points de contact de trois à cinq jours. Maintenant que vous disposez de la structure, voici 15 modèles que vous pouvez personnaliser. ✨

Les 15 meilleurs modèles d'e-mails de suivi commercial

Disposer d'une bibliothèque de modèles est un bon début, mais si ceux-ci sont simplement stockés dans un dossier aléatoire, ils ne vous seront pas d'une grande utilité. Vous avez besoin d'un système.

La liste suivante comprend à la fois des scripts d'e-mails prêts à être copiés et des modèles de flux de travail qui aident votre équipe à gérer, automatiser et suivre l'ensemble du processus de suivi à grande échelle.

1. Modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle d'e-mail de suivi de ClickUp vous aidera à rester organisé et à gérer vos relations clients, le tout en un seul endroit.

La pénibilité de devoir constamment réécrire le même e-mail de suivi général est bien réelle. Cela fait perdre des heures et conduit à des messages incohérents au sein de l'équipe.

Ne partez plus de zéro et utilisez vos modèles là où vous effectuez votre travail. Bénéficiez d'une structure pré-construite dans ClickUp Docs avec le modèle d'e-mail de suivi ClickUp.

Il comporte des sections personnalisables pour votre introduction, votre proposition de valeur, votre CTA et votre conclusion, afin que vous puissiez vous assurer que chaque e-mail est conforme à votre image de marque. Comme il se trouve dans ClickUp, les commerciaux peuvent y accéder juste à côté de leurs tâches prospectives et des informations sur les transactions, sans avoir à changer d'onglet.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Générez des scénarios post-réunion, post-démonstration ou de suivi général.

Obtenez une introduction personnalisée prête à l'emploi, un rappel de valeur, un lien vers des ressources et un CTA unique et clair.

Adaptez rapidement le ton et la longueur en fonction des différents secteurs d'activité ou de la taille des transactions.

Utilisez ClickUp Brain pour générer instantanément des variantes personnalisées en extrayant le contexte de la tâche du prospect ou des notes précédentes.

2. Modèle d'appels commerciaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement tous vos appels commerciaux, leurs résultats et les actions à mener grâce au modèle d'appels commerciaux de ClickUp.

Vous venez de passer un excellent appel commercial, mais au moment où vous vous asseyez pour rédiger le suivi, vous avez oublié les détails importants. Cela conduit à un e-mail générique qui ne parvient pas à tirer parti de la dynamique que vous avez créée.

Grâce au modèle d'appels commerciaux ClickUp, vous pouvez établir directement la connexion entre vos notes d'appel et votre action de suivi.

Enregistrez les participants, les sujets de discussion et les éléments à prendre en un seul endroit. Après l'appel, déclenchez une tâche de suivi à l'aide d'un modèle d'e-mail préchargé, afin de ne jamais perdre le contexte de la discussion.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mentionnez facilement des points spécifiques de votre discussion pour montrer que vous avez écouté.

Reliez vos notes d'appel directement à vos tâches de suivi afin qu'aucun élément ne soit oublié.

Obtenez des conseils sur la manière de faire référence à des sujets d'appel spécifiques, tels que « Comme nous en avons discuté, le plus grand défi de votre équipe est... ».

💡 Conseil de pro : vous pouvez même utiliser ClickUp AI Notetaker pour enregistrer automatiquement les résumés d'appels qui alimentent directement la personnalisation de vos e-mails. Recevez les enregistrements, les transcriptions et les éléments à prendre en compte pour vos réunions dans votre boîte de réception grâce à l'assistant de prise de notes IA de ClickUp.

3. Modèle CRM commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Trouvez des prospects, concluez des ventes et obtenez des informations grâce à des stratégies commerciales basées sur les données avec le modèle CRM commercial ClickUp.

Lorsque vous jonglez entre un CRM distinct, votre client de e-mail et une liste de tâches à faire, il est facile de manquer des dates de suivi. Cette dispersion contextuelle signifie que les transactions sont abandonnées simplement parce que personne ne sait quels prospects nécessitent une attention particulière.

Gérez vos prospects, vos transactions et vos calendriers de suivi sans avoir recours à un outil CRM distinct et déconnecté grâce au modèle CRM de vente ClickUp. En vous permettant de suivre chaque prospect et son statut de suivi dans une seule vue, il élimine la prolifération des outils.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les données de suivi essentielles telles que la date du dernier contact, la date du prochain suivi et l'étape de la transaction grâce aux champs personnalisés

Créez une vue qui vous montre instantanément quels prospects « ont besoin d'un suivi aujourd'hui ».

Accédez à vos modèles d'e-mails en un seul clic à partir de n'importe quelle fiche de contact pour une communication rapide et riche en contexte.

4. Automatisation des e-mails avec le modèle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Configurez des paramètres et envoyez des e-mails automatiques grâce au modèle d'automatisation des e-mails de ClickUp.

Se fier à sa mémoire ou à des rappels manuels dans son calendrier pour assurer le suivi peut entraîner des erreurs humaines.

Déclenchez automatiquement des e-mails de suivi en fonction des changements de statut des tâches, des dates d'échéance ou d'autres conditions grâce au modèle Email Automation with ClickUp et à ses automatisations ClickUp prédéfinies.

Laissez le système gérer le timing afin que vous puissiez vous concentrer sur la personnalisation. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour créer une tâche de suivi trois jours après le passage d'une étape de la transaction à « Proposition envoyée ».

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Combinez l'automatisation et la révision humaine en configurant des automatisations pour rédiger automatiquement des e-mails que vous pourrez ensuite réviser et envoyer manuellement, tout en conservant leur authenticité.

Laissez ClickUp Brain rédiger un contenu de suivi personnalisé en fonction de l'historique des tâches et des notes du prospect.

Assurez-vous que chaque e-mail automatisé reste personnel et pertinent.

5. Modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez votre stratégie d'e-mailing avec le modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp.

Structurez vos campagnes de marketing par e-mail ainsi que vos e-mails ponctuels grâce au modèle de campagne de marketing par e-mail ClickUp.

Lorsque les équipes commerciales et marketing ne sont pas alignées, elles peuvent finir par envoyer des messages contradictoires aux mêmes prospects. Cela crée une expérience confuse et gaspille les efforts de tout le monde.

Pour éviter cela, planifiez vos séquences de suivi multi-contacts au même endroit que vos autres activités marketing. Lorsque les deux équipes ont accès au même échéancier de campagne et aux mêmes données d'engagement des prospects, vos messages restent cohérents.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Structurez facilement une séquence de suivi par e-mail de trois à cinq messages avec des objectifs clairs pour chaque point de contact.

Surveillez les taux d'ouverture et de clics dans les tableaux de bord ClickUp pour voir ce qui fonctionne.

Stockez tous vos e-mails, textes et messages dans un emplacement centralisé pour y accéder facilement.

💡 Conseil de pro : suivez de manière centralisée les processus de vente et les résultats en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables et partageables.

6. Modèle d'e-mail marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle d'e-mail marketing de ClickUp vous aide à créer de superbes e-mails personnalisés qui captent l'attention et augmentent l'engagement.

Envoyer un suivi trop agressif trop tôt dans le cycle de vente peut effrayer les prospects qui ne sont pas prêts à acheter. Vous devez trouver un moyen de rester présent dans leur esprit sans être trop insistant, en combinant messages commerciaux et marketing pour adopter une approche plus douce.

Cultivez vos prospects avec des e-mails axés sur la valeur et du contenu utile plutôt qu'avec des demandes de vente directes grâce au modèle d'e-mail marketing ClickUp. Il est parfait pour partager du contenu, des études de cas ou des invitations à des évènements avec des prospects à l'étape initiale ou pour des campagnes de réengagement.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

La structure axée sur la valeur vous encourage à commencer par une ressource ou une information utile, suivie d'un appel à l'action discret.

Stockez tous vos supports marketing, tels que des études de cas et des livres blancs, dans ClickUp Documents afin de les insérer facilement dans vos e-mails.

Vous aide à instaurer la confiance et à vous positionner comme un expert utile, et non comme un simple vendeur.

7. Modèle d'e-mail de présentation de l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle d'e-mail de présentation commerciale de ClickUp pour présenter votre entreprise à des investisseurs, partenaires ou clients potentiels et faire des annonces liées à votre activité.

Si votre premier e-mail à un prospect est peu convaincant, tous vos futurs suivis vous sembleront être une tâche ardue. Une mauvaise première impression peut tuer une transaction avant même qu'elle ne commence.

Un e-mail d'introduction percutant et pertinent facilite tous les suivis ultérieurs, car vous avez déjà établi la raison pour laquelle vous contactez votre interlocuteur.

Le modèle d'e-mail de présentation de ClickUp Business vous offre un format clair pour votre première prise de contact. Faites forte impression dès le départ grâce à une introduction structurée qui prépare le terrain pour les suivis futurs.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Vous guide pour présenter qui vous êtes, pourquoi vous les contactez, ce qu'ils ont à y gagner et la prochaine étape claire.

Utilise ClickUp Brain pour générer rapidement des variantes personnalisées de votre présentation en fonction des différents profils d'acheteurs.

Vous permet de suivre l'engagement de vos e-mails de présentation directement dans votre vue CRM dans ClickUp.

8. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les données clients grâce à une interface glisser-déposer avec le modèle de pipeline commercial ClickUp.

Sans une visibilité claire de vos transactions, vous ne savez pas lesquelles sont au point mort ou nécessitent un suivi. Ce manque de visibilité signifie que des transactions passent à la trappe simplement parce qu'elles ont été oubliées.

Évitez que les transactions ne tombent à l'eau grâce à la gestion visuelle du pipeline. Visualisez l'étape et le statut de suivi de chaque transaction dans une vue Kanban ou une vue Liste grâce au modèle de pipeline commercial ClickUp. Les commerciaux peuvent voir instantanément les prospects qui nécessitent une attention particulière, afin de ne rien manquer.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Personnalisez les étapes telles que « Contacté », « Suivi prévu » et « Proposition envoyée » pour les adapter à votre processus de vente.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour faire automatiquement apparaître les transactions dont le suivi est en retard afin de pouvoir agir rapidement.

Configurez les automatisations ClickUp pour faire passer automatiquement les transactions d'une étape à l'autre lorsqu'un suivi est achevé.

9. Modèle de guide stratégique de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez des stratégies gagnantes et des appels commerciaux adaptés à votre entreprise grâce au modèle de guide stratégique commercial ClickUp.

Lorsque de nouveaux commerciaux rejoignent l'équipe, ils ne connaissent souvent pas les bonnes pratiques de l'équipe en matière de suivi. Cela entraîne un manque de cohérence dans la communication et un temps de montée en puissance plus long.

Documentez le guide de suivi de votre équipe afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Consignez les bonnes pratiques, les scripts d'e-mails et les conseils de timing dans un modèle Doc à l'aide du modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp. En conservant le guide dans le même environnement de travail que vos transactions, vous aidez les nouveaux commerciaux à se familiariser plus rapidement avec le métier.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Incluez des sections sur les règles de timing, les cadres de messagerie et la gestion des objections.

Liez votre guide stratégique directement à vos modèles d'e-mails et automatisations afin qu'il soit toujours à jour.

Permettez aux commerciaux d'utiliser ClickUp Brain pour poser des questions sur le guide et obtenir des réponses en temps réel sans interrompre leur responsable.

10. Modèle de compte rendu de réunion de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les discussions de réunion en étapes concrètes grâce au modèle de compte rendu de réunion de l’équipe commerciale de ClickUp.

Après une réunion, les éléments à prendre et les décisions clés se perdent souvent dans des notes éparpillées ou sont complètement oubliés. Cela vous oblige à envoyer des suivis qui manquent de contexte spécifique, et les étapes importantes suivantes n’ont jamais été achevées.

Documentez les décisions, les éléments à prendre et les propriétaires du suivi grâce au modèle de compte rendu de réunion commerciale ClickUp. Ces comptes rendus alimentent directement la personnalisation de vos e-mails de suivi, vous permettant d'écrire des phrases telles que « Comme nous en avons discuté, vous avez mentionné X préoccupation... ».

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les détails tels que les participants, les éléments de l'agenda, les points de discussion et les mesures à prendre avec les propriétaires et les dates d'échéance.

Utilisez ClickUp AI Notetaker pour générer automatiquement des résumés de réunion et extraire les actions à entreprendre, qui peuvent être intégrées à ce modèle.

Lie directement vos comptes rendus de réunion à des tâches de suivi et à des dossiers commerciaux afin que tout le contexte soit regroupé au même endroit.

11. Les 30 modèles d'e-mails de suivi de HubSpot

La recherche de modèles externes peut être un bon point de départ, mais elle conduit souvent à une collection de fichiers disparates. Les 30 modèles d'e-mails de suivi de HubSpot proposent 30 scripts en un seul endroit pour divers scénarios.

via HubSpot

Pourquoi vous allez aimer ces modèles :

Traitez des situations telles que l'après-réunion, l'absence de réponse et l'après-message vocal.

Personnalisez le contenu pour répondre à vos besoins spécifiques.

Importez-les dans ClickUp Documents pour créer une source unique et centralisée d'informations fiables pour votre équipe.

12. Les 75 modèles d'e-mails commerciaux éprouvés de HubSpot

Les 75 modèles d'e-mails commerciaux éprouvés de HubSpot couvrent des scénarios de vente plus larges que le simple suivi, notamment la prospection et la conclusion.

via HubSpot

Pourquoi vous allez aimer ces modèles :

Les modèles d'e-mails de première prise de contact vous aident à entamer des discussions constructives et à établir des connexions.

Les e-mails de suivi permettent de maintenir la discussion et guident les prospects tout au long du parcours de vente.

Les e-mails de rupture permettent de se désengager des prospects inactifs tout en gardant des opportunités ouvertes pour l'avenir.

💡 Conseil de pro : en copiant ces modèles dans ClickUp Docs, vous pouvez les personnaliser pour les adapter à l'image de votre marque et les organiser à l'aide d'étiquettes et de dossiers, ce qui les rend faciles à rechercher et accessibles juste à côté de votre CRM et de vos tâches.

13. Modèle de mémo d’e-mail de Template.net dans Word

Certaines équipes ont l'habitude de travailler dans Microsoft Word et peuvent rechercher des modèles à télécharger. Le modèle de mémo d'e-mail d'échantillon de Template.net est un modèle compatible avec Word que vous pouvez utiliser.

via Template. net

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rédigez des e-mails clairs et concis à vos clients et partenaires.

Téléchargez et effectuez la modification dans Microsoft Word, Google Docs ou Apple Pages.

💡 Conseil de pro : lorsque plusieurs commerciaux téléchargent et effectuent des modifications en cours sur leurs propres copies locales, vos messages deviennent incohérents. Une meilleure approche consiste à importer ces modèles dans ClickUp Docs, où tout le monde peut collaborer en temps réel et accéder aux versions les plus récentes.

14. Modèle Excel CRM gratuit de Vertex42

Pour les très petites équipes ou les entrepreneurs indépendants, le suivi des prospects dans un tableur peut sembler une solution simple. Le modèle CRM Excel gratuit de Vertex42 est une option gratuite que vous pouvez utiliser.

via Vertex42

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez les tableaux de la base de données CRM pour trier, filtrer et afficher les informations importantes sur les clients.

Enregistrez des notes sur vos communications avec vos prospects à l'aide de commentaires ou d'une colonne Notes.

💡 Conseil de pro : Excel manque d'automatisation, de collaboration en temps réel et d'intégration avec vos outils de e-mail. À mesure que votre équipe s'agrandit, vous passerez plus de temps à mettre à jour le tableur qu'à vendre. Bénéficiez d'une interface familière de type tableur avec la puissance de l'automatisation et de la collaboration intégrées en utilisant le modèle ClickUp Sales CRM comme moyen de mise à niveau facile.

15. Modèle d'argumentaire de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez un argumentaire de vente à l'aide du modèle d'argumentaire de vente ClickUp.

Si les e-mails de suivi de votre équipe contiennent des messages incohérents, la valeur fondamentale de votre produit peut être perdue. Cela se produit lorsque votre argumentaire de vente n'est pas documenté et facilement accessible.

Assurez-vous que chaque suivi véhicule un message cohérent en élaborant et en affinant votre argumentaire principal dans un document centralisé à l'aide du modèle d'argumentaire de vente ClickUp. Les commerciaux qui intègrent cet argumentaire peuvent intégrer des propositions de valeur clés dans chaque suivi sans donner l'impression de réciter un script.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez les clés de votre argumentaire, telles que le problème, la solution, la différenciation et les preuves.

Associez votre document de présentation directement à vos modèles d'e-mails pour garantir la cohérence de vos messages.

Utilisez ClickUp Brain pour générer différentes versions de votre argumentaire pour divers profils d'acheteurs.

Erreurs à éviter dans les e-mails de suivi de l'équipe commerciale

Même avec les meilleurs modèles, il est facile de commettre des erreurs qui font chuter vos taux de réponse. Envoyer des e-mails de suivi qui sont ignorés ou, pire encore, qui déclenchent des désabonnements peut nuire à vos relations avec vos prospects. Voici les pièges les plus courants à éviter :

Formules d'introduction génériques : commencer par « Juste pour prendre des nouvelles » ou « Pour faire le point » montre que vous n'avez pas personnalisé l'e-mail et incite à l'ignorer.

Absence d'appel à l'action clair : les demandes vagues telles que « Faites-moi part de votre avis » ne donnent pas au prospect une idée les demandes vagues telles que « Faites-moi part de votre avis » ne donnent pas au prospect une idée claire de la prochaine étape à suivre et ne l'incitent pas à agir.

Trop de suivis trop rapides : bombarder la boîte de réception d'un prospect donne une impression de désespoir et est un moyen rapide de se faire désabonner.

Ignorer le contexte précédent : ne pas faire référence à ce dont vous avez discuté lors de votre dernière discussion vous rend oubliable.

Murs de texte : les e-mails longs et denses ne sont pas lus lorsque l'on est très occupé. Rendez votre message facile à parcourir en utilisant des paragraphes courts et des listes à puces.

Mauvais timing : envoyer un e-mail à 23 h un vendredi garantit presque à coup sûr qu'il sera noyé dans la masse d'ici Monday matin.

Aucune valeur ajoutée : chaque suivi doit chaque suivi doit offrir quelque chose d'utile . Si vous ne faites que demander quelque chose, vous ne donnez pas à vos interlocuteurs une raison de répondre.

Un environnement de travail convergent vous aide à éviter ces erreurs. Les modèles garantissent une structure, les automatisations ClickUp gèrent le timing et les notes centralisées dans ClickUp empêchent la perte de contexte.

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester coordonnée.

À mesure que l'IA continue d'évoluer, les équipes qui réussiront seront celles qui l'utiliseront pour personnaliser à grande échelle, non pas pour envoyer des messages génériques, mais pour que chaque suivi semble intentionnel.

Pour découvrir comment l'IA peut transformer l'ensemble de votre processus de vente au-delà du simple suivi, regardez cette présentation pratique qui illustre les stratégies clés pour tirer parti de l'IA tout au long de votre flux de travail commercial.

Transformez vos modèles de suivi en contrats conclus

Un suivi efficace repose à la fois sur la structure, le timing et la personnalisation. Le plus grand ennemi d'une stratégie de suivi est la fragmentation : lorsque les informations sur vos prospects, vos brouillons d'e-mails et vos rappels de tâches sont dispersés entre différents outils, des éléments finissent inévitablement par passer entre les mailles du filet.

Les équipes commerciales qui centralisent leurs modèles, leurs données et leurs flux de travail en un seul endroit concluent davantage de ventes, car rien ne se perd. Chaque point de contact s'appuie sur le précédent, créant ainsi une expérience fluide pour le prospect.

Prêt à centraliser vos suivis commerciaux ? Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions

Les modèles d'e-mails sont les mots que vous envoyez, comme les objets et le corps du texte. Les modèles de flux de travail sont les systèmes que vous mettez en place pour organiser quand, comment et à qui vous envoyez ces e-mails, y compris les déclencheurs d'automatisation et le suivi.

La plupart des experts de l'équipe commerciale recommandent cinq à sept points de contact avant de passer à autre chose. Cependant, le nombre idéal dépend de votre secteur d'activité, de la taille de la transaction et des signaux d'engagement que vous percevez chez le prospect.

Oui, c'est possible. L'automatisation peut gérer le timing et les déclencheurs, tandis que des outils d'IA tels que ClickUp Brain peuvent rédiger du contenu personnalisé à partir des données de vos prospects, que vous pouvez ensuite vérifier avant l'envoi.