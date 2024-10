Comment développer une stratégie commerciale et marketing (+Exemples)

La création d'une stratégie commerciale et marketing efficace peut donner l'impression de jongler avec des priorités concurrentes - campagnes d'e-mailing, publicités payantes, développement de la marque et génération de leads. Les équipes commerciales et marketing peuvent se sentir dépassées par la situation et même ralentir la croissance de l'entreprise.

Dans cet article, nous vous montrons comment élaborer une stratégie commerciale et marketing qui s'attaque de front à ces problèmes. Vous découvrirez des conseils et des stratégies pratiques pour améliorer la collaboration, rationaliser les efforts et favoriser la croissance du chiffre d'affaires.

Que vous débutiez ou que vous cherchiez à affiner votre stratégie existante, nous vous proposons des idées concrètes et des exemples pertinents pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Commençons par les bases . 👇

**Qu'est-ce qu'une stratégie commerciale et marketing ?

Une stratégie de vente est une feuille de route pour la vente des produits ou services d'une entreprise. Elle se concentre sur l'établissement de relations avec les clients potentiels et les guide tout au long du processus d'achat.

Efficace gestion de projet commercial veille à la bonne exécution des tactiques clés, telles que les appels avec de nouvelles offres, la participation à des démonstrations de produits et l'identification des points de douleur des clients.

En planifiant soigneusement la conclusion d'une vente, vos équipes commerciales peuvent éviter de perdre des prospects en les poussant prématurément, ce qui rend chaque étape du processus plus efficace et alignée sur les objectifs globaux.

Une stratégie de marketing consiste à créer de la valeur et à faire connaître une marque. Elle aide une entreprise à communiquer avec son public, à susciter l'intérêt et à encourager l'engagement envers ses produits ou services.

Les efforts marketing courants sont le marketing de contenu, les médias sociaux, et la publicité pour attirer les prospects.

Ensemble, ils forment une approche globale pour stimuler la croissance

En d'autres termes, une stratégie marketing et commerciale réussie nécessite que les deux départements travaillent comme une machine bien huilée. Vous pouvez atteindre les objectifs suivants une collaboration interfonctionnelle en intégrant une stratégie et une tactique commerciales efficaces aux efforts de marketing, ce qui permet de briser les silos, d'améliorer la communication et de rationaliser l'ensemble du processus.

Importance de la stratégie commerciale et marketing pour la croissance de l'entreprise

Une stratégie de vente et de marketing est essentielle car elle fournit un moyen structuré d'atteindre votre cible, de faire ressortir votre marque et, en fin de compte, de stimuler les ventes.

Voici pourquoi elle est importante :

Aligne les objectifs des équipes: Assure que les équipes commerciales et marketing travaillent ensemble à la réalisation d'objets partagés tels que l'augmentation du chiffre d'affaires et l'accroissement de la part de marché de manière efficace

Assure que les équipes commerciales et marketing travaillent ensemble à la réalisation d'objets partagés tels que l'augmentation du chiffre d'affaires et l'accroissement de la part de marché de manière efficace Rationalise le parcours client: Crée un flux fluide de la génération de leads à la discussion, facilitant ainsi la transformation des prospects en clients payants

Crée un flux fluide de la génération de leads à la discussion, facilitant ainsi la transformation des prospects en clients payants **Une bonne stratégie de marketing et de vente favorise la collaboration entre les équipes, ce qui permet aux équipes commerciales de fournir des informations en retour et au marketing d'ajuster les stratégies sur la base d'informations en temps réel

Augmentation du chiffre d'affaires: En alignant les efforts des équipes commerciales et marketing, les entreprises peuvent cibler leurs stratégies de manière plus efficace, ce qui se traduit par une amélioration des taux de discussion et un meilleur retour sur investissement

En alignant les efforts des équipes commerciales et marketing, les entreprises peuvent cibler leurs stratégies de manière plus efficace, ce qui se traduit par une amélioration des taux de discussion et un meilleur retour sur investissement Amélioration de l'acquisition et de la fidélisation des clients: Le marketing attire de nouveaux clients tandis que les équipes commerciales établissent des relations solides, ce qui se traduit par une plus grande fidélisation des clients et une croissance à long terme

Le marketing attire de nouveaux clients tandis que les équipes commerciales établissent des relations solides, ce qui se traduit par une plus grande fidélisation des clients et une croissance à long terme **Messages cohérents et convaincants : ils permettent à votre entreprise de se démarquer et d'établir une connexion avec le bon public

🤝⏰ Rappel: Sans une stratégie bien définie, les entreprises risquent de gaspiller leurs ressources dans des efforts décousus qui ne permettent pas d'engager efficacement les clients potentiels ou de stimuler les ventes.

Composantes clés d'une stratégie commerciale et marketing réussie

Élaborer des stratégies de marketing et de vente réussies ne consiste pas à lancer des idées au hasard en espérant que quelque chose colle (même si nous le faisons tous parfois) - il s'agit de poser des fondations solides avec des objectifs clairs et un forfait bien défini.

Voici les éléments clés qui vous aideront à y parvenir.

Données sur la cible

Avant de commencer à commercialiser ou à vendre quoi que ce soit, vous devez savoir exactement à qui vous vous adressez. Il est essentiel de définir votre marché cible ou votre public pour vous assurer que votre message trouve un écho auprès des bonnes personnes. C'est là que la création de personas clients entre en jeu.

Un customer persona représente votre client idéal et comprend des détails tels que des données démographiques, des comportements, des objectifs, des points de douleur et des motivations.

Outre les personas, la segmentation de la clientèle est également utile. Elle permet de diviser votre public en groupes plus petits et plus spécifiques en fonction de caractéristiques telles que la géographie, les habitudes d'achat ou le secteur d'activité

En introduisant les données relatives à votre cible dans votre entonnoir de vente , vous pouvez personnaliser votre approche pour chaque persona, améliorant ainsi l'efficacité de vos efforts de vente et de marketing.

En même temps, l'utilisation de modèles de feuilles de route marketing vous aide à définir vos objectifs et à les intégrer de manière transparente à des tâches spécifiques, garantissant ainsi une stratégie plus cohérente au sein de toutes les équipes.

💡 Pro Tip: Un profil de client idéal (PCI) bien défini doit inclure des détails sur votre public cible : où ils passent leur temps, comment ils dépensent leur argent, quelle est leur application de médias sociaux favorite ou quels influenceurs ils suivent. En approfondissant ces données, vous pourrez atteindre votre public là où il se trouve au lieu de lui courir après.

Étude de marché

Vous ne pouvez pas vendre ou commercialiser efficacement quoi que ce soit si vous ne comprenez pas le paysage dans lequel vous évoluez.

L'étude de marché consiste à recueillir des informations sur votre secteur d'activité, vos concurrents et, surtout, votre cible. Elle vous aide à identifier les tendances du marché, à comprendre les besoins de vos clients et à découvrir les lacunes dans lesquelles votre produit ou service pourrait offrir quelque chose d'unique.

Exemple: Si vous découvrez une demande croissante d'emballages écologiques dans votre secteur, vous pouvez positionner votre produit en conséquence et conquérir ce marché de niche.

L'intégration de ces informations dans vos efforts de marketing, des campagnes d'e-mailing aux annonces payantes, garantit que votre stratégie est alignée sur les demandes du marché et vous donne un avantage concurrentiel.

Objectifs Effacés

Il ne suffit pas de dire que vous voulez " augmenter les équipes commerciales " ou " accroître la notoriété de la marque " Vous avez besoin d'objectifs spécifiques et mesurables qui guideront vos efforts en matière de marketing et de vente.

Il est donc important d'avoir confiance en vos objectifs oKR marketing et les indicateurs de l'étoile du nord. Et il est tout aussi important de bien les suivre.

C'est ici que le Objectifs ClickUp peuvent s'avérer extrêmement utiles.

Il vous permet de paramétrer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) qui s'inscrivent dans votre stratégie globale. Vous pouvez décomposer chaque grand objet en tâches plus petites, fixer des paramètres et attribuer des tâches aux membres de l'équipe marketing ou commerciale.

Mesurer la réussite en suivant la progression grâce à des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches avec ClickUp Objectifs

🌟 Exemple: Vous pourriez vous fixer comme objectif de générer 500 nouveaux prospects qualifiés d'ici la fin du trimestre. Avec ClickUp vous pouvez décomposer cet objectif en étapes réalisables pour vos équipes commerciales et marketing, comme le lancement d'une campagne d'e-mails ciblés ou l'amélioration du taux de conversion de votre site web.

Examiner et définir des objectifs commerciaux sur la base des tendances du marché vous aidera à rester agile et réactif face aux changements du marché.

Proposition de valeur unique

Sur un marché concurrentiel, votre entreprise a besoin d'une raison convaincante pour que les clients vous choisissent plutôt que la concurrence. Cette valeur est votre proposition de valeur unique (UVP).

Il s'agit d'une déclaration claire qui explique ce qui rend votre produit ou service unique et comment il résout les problèmes de vos clients mieux que n'importe qui d'autre.

Elle doit mettre en évidence les avantages de votre produit et répondre aux problèmes spécifiques de votre cible. Efficace gestion d'une campagne de marketing veille à ce que votre UVP soit communiquée de manière cohérente sur tous les canaux, ce qui en fait le point central de vos campagnes.

Exemple: Si votre produit permet aux clients de gagner du temps en automatisant des tâches manuelles, faites-en le point central de votre UVP. Votre objectif est de créer une déclaration claire et concise qui incite les clients potentiels à dire : "C'est exactement ce dont j'ai besoin !"_

Intégration des ventes et du marketing

L'un des plus grands écueils pour une entreprise est que les membres des équipes commerciales et marketing travaillent en vase clos, avec peu de communication ou d'alignement entre eux. C'est là que l'intégration des ventes et du marketing devient cruciale.

Lorsque les équipes commerciales et marketing sont alignées, elles peuvent partager des informations, coordonner des stratégies et créer une approche cohérente pour atteindre les clients potentiels.

Cet alignement signifie que l'équipe marketing sait exactement quel "type de prospects" l'équipe commerciale attend. C'est ce qu'on appelle les prospects qualifiés par le marketing. De son côté, l'équipe commerciale est équipée pour fermer ces pistes parce qu'elle comprend bien le message et les points de douleur des clients.

Le fait d'avoir un stratégie de marketing intégrée favorise une meilleure collaboration, évite les doublons et offre à vos clients une expérience de marque unifiée. Là encore, ClickUp facilite la collaboration entre les équipes.

Utilisez ClickUp's Sales pour créer des tâches et sous-tâches, et ajoutez des checklists pour décrire chaque étape et assigner les responsabilités Les équipes commerciales de ClickUp offre des fonctionnalités telles que des listes de tâches partagées, des échéanciers et des tableaux de bord qui offrent une visibilité sur les campagnes de marketing et les équipes commerciales.

Par instance, vous pouvez créer des formulaires de marque qui recueillent des informations essentielles et convertissent automatiquement les réponses en éléments exploitables, ce qui permet de s'assurer qu'aucun prospect ne passe à travers les mailles du filet.

Fermé, la fonctionnalité de calcul des colonnes vous permet de calculer rapidement les champs numériques, ce qui vous aide à totaliser les valeurs numériques des contrats, à déterminer le coût total de la conclusion d'un contrat ou à calculer les projections de revenus.

Mise en œuvre des stratégies de vente et de marketing

L'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie marketing et commerciale réussie nécessitent un forfait réfléchi, les bons outils et la capacité de s'adapter à l'évolution des comportements des clients.

Décortiquons-le étape par étape et explorons comment l'utilisation d'outils tels que ClickUp peut rationaliser vos efforts :

Étape 1 : Planification de votre stratégie

Le fondement de tout effort de vente et de marketing réussi commence par un solide forfait de vente et de marketing, souvent décrit dans un guide stratégique .

Commencez par vous poser la question :

qui sont vos clients cibles ?

à quoi faites-vous référence au cours du prochain trimestre ou de la prochaine année ?

a quoi ressemblera la réussite pour vos équipes commerciales et marketing ?

Au lieu d'objectifs généraux, concentrez-vous sur des résultats spécifiques et mesurables tels que ' obtenir une augmentation de 15 % de la génération de leads au quatrième trimestre' ou 'réduire le taux de désabonnement des clients de 10 % au cours des six prochains mois' Ces types d'objectifs fournissent une orientation et une cible, ce qui permet à tout le monde de rester sur la bonne voie.

Etape 2 : Sélection d'un canal de marketing et de vente approprié

Il est essentiel de choisir les bons canaux de marketing et de vente pour atteindre efficacement votre cible.

🌟 Exemple: Si vous visez un public plus jeune, des plateformes comme Instagram ou TikTok sont idéales, tandis que LinkedIn et le marketing par e-mail ont tendance à mieux fonctionner pour les publics B2B.

Il est tout aussi important de comprendre comment votre public préfère s'engager - s'il réagit davantage au contenu vidéo, aux articles de blog ou aux ressources téléchargeables comme les livres blancs. Cet aperçu vous permet de vous assurer que vous n'êtes pas seulement sur la bonne plateforme, mais que vous utilisez le format de contenu le plus pertinent.

Utilisez des vues très flexibles comme les tableaux Kanban et les Listes dans ClickUp CRM pour suivre les pistes, gérer l'engagement des clients et évaluer la performance des canaux en un coup d'œil : stratégie de vente et de marketing /%img/...

Avec ClickUp CRM clickUp CRM vous permet d'analyser les habitudes, les comportements et les préférences de vos clients, ce qui vous aide à déterminer les canaux de marketing les plus efficaces pour établir une connexion avec des groupes cibles spécifiques.

Cet outil de gestion de la relation client permet d'éliminer les silos en intégrant vos e-mails directement dans la plateforme. Cela vous permet d'accélérer la communication en gérant les affaires, en envoyant des mises à jour de projets aux clients et en intégrant les clients à partir d'un seul hub d'e-mails.

Etape 3 : Élaborer et distribuer du contenu personnalisé

Après avoir sélectionné vos canaux, la tâche suivante consiste à créer et à distribuer du contenu qui entre en résonance avec vos clients potentiels. La clé de cette étape est la personnalisation du contenu.

Bien sûr, le contenu générique ne suffira pas. Votre public attend des informations qui répondent directement à ses besoins, à ses défis et à ses désirs.

Avec ClickUp Brain, générez des e-mails commerciaux et d'autres contenus marketing qui répondent directement aux besoins de votre public ClickUp Brain vous facilite la tâche en vous aidant à élaborer des messages personnalisés sur la base de votre étude de marché. Il automatise les mises à jour du projet et génère des éléments d'action, garantissant que vos stratégies restent sur la bonne voie.

De plus, vous pouvez automatiser les résumés, les rapports de progression et les mises à jour de statut pour toutes vos tâches, ce qui vous permet de gagner du temps pour des efforts plus stratégiques.

Glissez-déposez des tâches dans l'affichage du calendrier de ClickUp pour planifier, développer et distribuer sans effort un contenu qui interpelle directement votre public : stratégie de vente et de marketing

Une fois créé, vous pouvez utiliser l'outil Affichage du Calendrier ClickUp pour programmer et distribuer le contenu de manière transparente sur les différents canaux.

De cette façon, votre contenu est non seulement attrayant, mais aussi stratégiquement programmé pour un impact maximal, garantissant que votre message atteigne le bon public au bon moment.

Etape 4 : Suivi des indicateurs de performance

Une stratégie marketing et commerciale réussie va au-delà de la mise en œuvre - elle nécessite un suivi continu des indicateurs de performance pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Des indicateurs tels que _le trafic sur le site web, la génération de leads, les taux d'ouverture des e-mails et _les taux de conversion offrent des indications précieuses sur l'efficacité de votre stratégie.

Les Tableau de bord ClickUp fournit des informations en temps réel en liant les tâches à votre feuille de route et à vos forfaits de mise sur le marché, ce qui permet à votre équipe de rester alignée.

Suivez la progression et définissez des indicateurs de performance clés avec les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les données et procéder à des ajustements en connaissance de cause

Etape 5 : Boucle de rétroaction continue

Une boucle de rétroaction constante est essentielle pour que votre stratégie marketing commerciale reste pointue et pertinente. Des vérifications régulières au cours desquelles les deux équipes examinent les données de performance et les commentaires des clients permettront d'identifier rapidement ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Transformez les commentaires ClickUp en tâches exploitables en les assignant à des membres de l'équipe ou à vous-même

Avec Commentaires ClickUp avec ClickUp Comments, vous pouvez maintenir une boucle de rétroaction transparente et efficace, en centralisant en un seul endroit toutes les réactions et tous les commentaires adressés aux membres de l'équipe.

Modifiez des documents en temps réel avec votre équipe, étiquetez d'autres personnes dans les commentaires et assignez des éléments d'action directement dans ClickUp Docs

En plus, Documents ClickUp permet à vos équipes commerciales et marketing de créer et de collaborer sur des documents de retour d'information, de suivre les révisions et d'organiser les idées.

Vous pouvez également rédiger des forfaits marketing, partager des stratégies commerciales ou finaliser des présentations de vente sur Docs. Organisez les idées à l'aide de pages imbriquées et liez les tâches liées pour une collaboration plus dynamique.

Etape 6 : Raffinement et optimisation

Les informations obtenues grâce à votre boucle de rétroaction continue deviennent l'épine dorsale du processus d'affinage. Qu'il s'agisse d'ajuster les campagnes marketing, de peaufiner les équipes commerciales ou de mettre à jour les objectifs, l'optimisation continue vous permet de garder une longueur d'avance. Automatisations ClickUp jouent un rôle clé dans ce processus en gérant les tâches répétitives telles que l'attribution de pistes, la publication de mises à jour et la modification des statuts des tâches.

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez suivre chaque action avec des journaux d'audit, identifier rapidement les problèmes dans les campagnes et apporter des changements basés sur les données pour de meilleurs résultats

Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec ClickUp?

En nous appuyant sur les puissantes fonctionnalités de ClickUp, nous allons explorer comment Les tâches ClickUp et Modèles ClickUp peuvent améliorer vos stratégies de vente et de marketing :

Niveaux de priorité: Attribuez des niveaux de priorité, de faible à urgent, afin de vous concentrer sur les tâches essentielles

Attribuez des niveaux de priorité, de faible à urgent, afin de vous concentrer sur les tâches essentielles Statuts personnalisés: Suivez la progression des tâches avec des statuts personnalisés qui correspondent à votre flux de travail, de " À faire " à " Achevé "

Suivez la progression des tâches avec des statuts personnalisés qui correspondent à votre flux de travail, de " À faire " à " Achevé " Dépendances des tâches: Reliez les tâches liées et dépendantes pour voir comment elles s'influencent mutuellement et éviter les goulots d'étranglement

Reliez les tâches liées et dépendantes pour voir comment elles s'influencent mutuellement et éviter les goulots d'étranglement Listes multiples: Organisez les tâches sur plusieurs listes, en conservant leur statut et leurs détails pour un accès facile

Modèle de plan marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-704.png Le modèle de plan marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, organiser et suivre votre projet de plan marketing.

https://app.clickup.com/signup?template=t-206443634&department=marketing&\_gl=1\*iiou86\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de plan marketing ClickUp vous aide à définir des objets réalisables, à organiser les tâches en paramètres exploitables et à suivre la progression grâce à des indicateurs et des analyses intégrés.

En plus de vous donner toute la clarté et le contrôle dont vous avez besoin en un seul endroit, il offre également :

Une feuille de route Effacée: Définit vos objectifs et guide vos stratégies

Définit vos objectifs et guide vos stratégies **Affectation efficace : gère efficacement le temps et les ressources

**Le suivi de la campagne : mesure la réussite et ajuste les stratégies si nécessaire

Télécharger ce modèle

Modèle de plan de vente ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Sales-Plan-Template.png Le modèle de plan de vente de ClickUp est conçu pour vous aider à assurer le suivi d'un plan de vente.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182104374&department=sales-crm&\_gl=1\*mhejvi\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de plan de vente ClickUp vous aide à suivre les objectifs, à affiner les stratégies et à optimiser les performances pour maintenir la maintenance des équipes commerciales.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Définir des objectifs SMART avec des objets clairs

Suivre les objectifs commerciaux et mettre en place une structure claire à laquelle tout le monde peut s'abonner

Suivre la progression de chaque vendeur

Comprendre votre clientèle et ses besoins

Télécharger ce modèle

👀 Bonus: Découvrez ces informations supplémentaires Modèles de plans de vente et Modèles de plans de marketing pour affiner vos stratégies d'entreprise.

Exemples de stratégies commerciales et marketing

Les entreprises qui réussissent intègrent souvent des stratégies de vente et de marketing innovantes pour stimuler la croissance et garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Voici quelques exemples concrets de la façon dont des entreprises comme UPS, Apple et Starbucks ont mis en œuvre des stratégies qui alignent les efforts de vente et de marketing pour obtenir des résultats remarquables.

1. Exemples de stratégies commerciales

✅📈 Vente basée sur la valeur : UPS

UPS, l'une des plus grandes entreprises d'expédition et de logistique, excelle dans la vente basée sur la valeur.

Au lieu de se concentrer uniquement sur les produits, elle met l'accent sur les avantages dont bénéficient les clients

UPS ne se contente pas de proposer des services d'expédition : elle offre commodité, souplesse et tranquillité d'esprit grâce à un large intervalle d'options. Cette valeur ajoutée lui permet de se démarquer de ses concurrents et de se positionner en tant que leader dans son secteur d'activité.

⚡📈 Vente basée sur la puissance : Apple

Apple's power-based selling strategy spotlights its 'Apple Geniuses'. Ces experts connaissent les moindres détails des produits et services d'Apple, ce qui rend l'expérience client transparente.

La stratégie d'Apple stratégie marketing simplifie l'équipe commerciale et instaure un climat de confiance en offrant un fournisseur unique pour résoudre les problèmes et suggérer des produits. Cela permet d'obtenir une croissance constante des équipes commerciales.

2. Exemples de stratégies de marketing

📢 Campagnes de reciblage : Amazon

Amazon est passé maître dans l'art des campagnes de reciblage, rappelant efficacement aux utilisateurs les produits qu'ils ont affichés mais pas encore achetés.

Après avoir parcouru des éléments sur le site, Amazon affichera des publicités pour ces mêmes produits sur les médias sociaux, les sites web et même dans les e-mails

En misant sur le reciblage, Amazon maintient l'intérêt des clients potentiels et augmente les chances de conversion. Cette stratégie de marketing personnalisée s'appuie sur l'idée de garder le produit en tête, en incitant subtilement les clients à achever leur achat avec un sentiment d'urgence.

🤝 Programme de fidélisation : Starbucks

Le programme de récompenses de fidélité de Starbucks a connu une réussite massive depuis son lancement en $$$a. En incitant les achats avec des points qui peuvent être échangés contre des éléments gratuits, Starbucks fait revenir ses clients

Plus ils dépensent, plus ils gagnent, créant ainsi une situation gagnant-gagnant qui renforce la fidélité à la marque et la fidélisation des clients.

🛍️ Activités de marketing direct : Finastra Finastra à effet de levier

ClickUp Marketing fonctionnalités pour rationaliser ses activités de go-to-market (GTM). En centralisant tous ses efforts de marketing sur une seule plateforme, Finastra a amélioré la collaboration entre les équipes mondiales, ce qui permet une communication en temps réel et une prise de décision plus rapide.

Les flux de travail personnalisables et les processus automatisés de ClickUp ont permis à l'équipe de suivre efficacement la progression des campagnes, garantissant ainsi l'exécution de toutes les stratégies GTM dans les délais impartis.

Grâce à la possibilité de contrôler les échéanciers des projets, de définir des objectifs et de générer des rapports au sein de ClickUp, Finastra a considérablement amélioré la coordination et l'efficacité de ses activités GTM, ce qui a permis d'obtenir de meilleurs résultats et d'accélérer l'entrée sur le marché.

En conséquence, Finastra a constaté une augmentation de 30 % de l'efficacité de la collaboration et une croissance de 40 % de l'efficacité totale du GTM. Grâce à une meilleure orchestration des points de contact, ils ont pu développer des parcours clients innovants, améliorant encore leurs efforts marketing globaux et accélérant leur entrée sur le marché.

Mettre votre stratégie en action avec ClickUp

L'élaboration d'une stratégie commerciale et marketing solide ne consiste pas seulement à cocher une liste - il s'agit de réunir des informations sur le marché, des objectifs clairs et des propositions de valeur uniques afin d'obtenir des résultats concrets.

N'oubliez pas que la clé de la réussite réside dans l'intégration de vos efforts commerciaux et marketing, dans l'alignement des objectifs de votre équipe et dans la capacité à s'adapter aux évolutions du marché.

Avec des fonctionnalités telles que ClickUp Docs pour la collaboration, ClickUp Brain pour la création de contenu et ClickUp Objectifs pour la définition des objectifs, ClickUp s'impose comme une solution tout-en-un pour la création et la mise en œuvre de vos paramètres de vente et de marketing. S'inscrire à ClickUp gratuitement et commencez dès aujourd'hui !