Comment élaborer une stratégie de marketing intégré en 2 semaines

Remontons le temps jusqu'à l'été 2023$a. À l'époque où personne et aucun endroit n'était à l'abri de la portée du film "Barbie". Quand une publicité, une boîte de céréales, un message sur les réseaux sociaux et un grand magasin sur deux étaient roses, blonds et indéniablement Barbie. 💁🏼‍♀️

Bien qu'elle ait été connue de tous bien avant que l'équipe marketing de "Barbie" n'ait la chance de disposer d'une "carte de visite", elle n'en est pas moins devenue un personnage à part entière budget digne d'une maison de rêve le film reste un exemple à suivre en matière de stratégies marketing modernes.

L'attention portée aux détails, le battage médiatique soutenu et la présence incontournable de la campagne de promotion de "Barbie", qui a duré des mois, se sont traduits par une réussite écrasante au box-office. Ce chef-d'œuvre de marketing intégré a démontré la véritable influence d'un message cohérent diffusé sur plusieurs canaux auprès d'un large intervalle de public.

À l'issue de la lecture de ce blog, vous disposerez des outils nécessaires pour faire de même.

Heureusement, vous n'avez pas besoin du budget marketing de $$$a de "Barbie" ni d'années de préparation pour récolter les fruits d'une stratégie de marketing intégré réussie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de deux semaines. 🏆

Dans ce guide, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir sur le marketing intégré et décomposerons les éléments de base en un échéancier de deux semaines réalisable. Suivez-le étape par étape et semaine par semaine pour voir votre stratégie prendre vie.

Qu'est-ce qu'une stratégie de marketing intégré ?

Le marketing intégré - ou la communication marketing intégrée (CMI) - adopte une approche marketing holistique et fait référence à toute campagne qui inclut des canaux de marketing ou des médias pour raconter une histoire unique ou atteindre une cible spécifique.

Par conséquent, votre stratégie de marketing intégré est votre forfait pour créer et aligner ce message sur chaque canal.

Les campagnes intégrées font appel à tous les domaines du marketing, qu'il s'agisse de la marque, de la génération de la demande, du cycle de vie des clients, de l'e-mail ou du marketing produit. Elles créent une vision qui, idéalement, raconte l'histoire de votre marque d'une manière cohérente et facile à suivre, avec un certain niveau de personnalisation pour s'attaquer au canal particulier et à l'étape du cycle de vie du client.

Tanya Littlefield, responsable du marketing de la croissance fractionnée

Que vous cherchiez à susciter l'engouement pour un produit, à obtenir des inscriptions à une lettre d'information ou à obtenir des résultats significatifs, vous avez besoin d'un outil qui vous permette d'atteindre vos objectifs des équipes commerciales les équipes de marketing intégré s'appuient régulièrement sur des stratégies de marketing intégré pour diversifier les expériences des publics avec leur marque tout en racontant (et en renforçant) une histoire cohérente à chaque interaction. Tanya Littlefield leader en marketing de croissance fractionné, constate qu'il faut en moyenne entre six et huit points de contact pour générer une inscription ou une demande d'équipe commerciale dans le secteur du B2B. C'est pourquoi "mener une campagne sur un seul canal ou se concentrer uniquement sur les campagnes de haut ou de bas de l'entonnoir ne suffira pas", dit-elle.

Pour rester en tête de liste et suivre l'évolution constante des modes d'identification et d'achat de solutions en ligne, les équipes marketing doivent créer des programmes qui stimulent la demande et racontent leur histoire, avant même que le consommateur ne soit prêt à acheter.

"Rien ne fait mieux que des campagnes coordonnées et multicanal, qui constituent l'épine dorsale des stratégies intégrées", explique Mme Littlefield.

Les stratégies de marketing intégré sont souvent liées à une seule campagne. Même si vous exploitez plusieurs canaux à la fois, vos ressources de marketing intégré doivent être diffusées en tandem pour délivrer un message cohérent à vos publics, indépendamment de la manière dont vous les trouvez ou de l'endroit où vous les trouvez.

Récapitulons. Pour mener à bien une campagne de marketing intégré, il suffit de :

Privilégier la cohérence (de manière cohérente)

Présenter un front uni sur plusieurs canaux de marketing

Mesurer votre réussite au fur et à mesure

C'est assez simple, n'est-ce pas ? En quelque sorte. La difficulté réside dans le maintien de votre attention aux détails et de votre efficacité collaboration interfonctionnelle efficace .

L'intégration de divers propriétaires de canaux signifie que vous devrez aligner votre campagne de marketing intégré sur plusieurs départements et équipes, y compris (mais sans s'y limiter) les réseaux sociaux, le contenu, les ventes, la conception et le web, afin d'assurer une exécution transparente.

Définissez des priorités pour chaque tâche à l'aide de la fonctionnalité de ClickUp relative aux priorités des tâches et assurez-vous que votre équipe sait sur quoi elle doit se concentrer

Les communications marketing intégrées tiennent compte de tous les acteurs clés et de leurs processus établis, ce qui laisse suffisamment de temps pour identifier les objectifs généraux de la campagne, le message, Les indicateurs clés de performance et les canaux de commercialisation concernés, produits livrables , échéancier du projet des ressources, et plus encore.

Pensez-y de la manière suivante : la réussite d'un message sur les médias sociaux et d'un blog n'est pas mesurée par les mêmes indicateurs, mais la réussite d'une campagne de communication intégrée est une réalité campagnes de marketing intégrées réussies aborderont ces différences dès le début.

Les efforts nécessaires pour mener à bien une campagne de marketing intégré efficace peuvent sembler décourageants sur le papier, mais l'impact en vaut largement la peine et les avantages sont presque infinis.

Quels sont les avantages du marketing intégré ?

Tout d'abord, le marketing intégré est extrêmement efficace pour augmenter le nombre de prospects potentiels et renforcer votre image de marque. En ciblant un intervalle diversifié de canaux avec une narration cohérente, les clients potentiels ont davantage d'occasions d'interagir avec votre produit.

Et grâce à une stratégie solidement établie qui oriente les efforts de votre campagne, ces interactions seront forcément positives, reconnaissables et mémorables. Autrement dit, le tiercé marketing. 🙌🏼

Une histoire et une expérience cohérentes tout au long de vos efforts de marketing génèrent une plus grande sensibilisation des clients à votre marque. À l'instar de ce jingle publicitaire qui tourne en boucle dans votre tête, vous voulez que votre campagne de marketing intégré ancre votre entreprise dans l'esprit des consommateurs - mais dans le bon sens du terme. Désolé pour les auteurs de jingles.

Sans campagnes coordonnées et sans collaboration interfonctionnelle, une équipe marketing aurait de la chance de capter des clients à une seule étape de l'entonnoir des acheteurs. En revanche, avec un forfait solide et détaillé, une seule campagne peut apporter une assistance à l'ensemble du cycle de vie.

Tanya Littlefield, responsable du marketing de la croissance fractionnée

Quels autres avantages pouvez-vous attendre d'une stratégie de marketing intégré efficace ?

Décloisonner les équipes : Réunir différents propriétaires de canaux dans le cadre d'une campagne unique est un moyen sûr de faire parler les nouveaux membres de l'équipe. En ayant la possibilité de poursuivre un objectif commun, les membres des différents services peuvent renforcer leurs relations de travail, améliorer la collaboration interfonctionnelle et avoir un impact plus important grâce à des projets qui dépassent le cadre de leurs fonctionsde leur champ d'application habituel *Créez un climat de confiance avec votre cible : Une narration et une image de marque inébranlables sur l'ensemble de vos canaux de marketing montrent au public ce qu'il peut attendre de votre entreprise, quelle que soit sa position dans la hiérarchiel'entonnoir des ventes. Chaque fois qu'ils font défiler une publicité, lisent un blog, soumettent un formulaire de vente ou s'inscrivent à votre produit en libre-service, ils sont accueillis par le même message qui les a attirés, au départ

Terminé, le marketing intégré est incroyablement efficace, et cette liste ne fait qu'effleurer ses avantages. À ce titre, une question se pose : comment faire pour lancer votre propre stratégie de marketing intégré ?

Nous allons vous montrer 🙂

Plus il y a d'équipes impliquées dans votre campagne, plus il peut être difficile de lancer la machine. Si la phase de planification est cruciale pour toute stratégie de marketing intégré réussie, c'est aussi là que la campagne risque le plus de s'essouffler, voire de s'achever complètement.

Les premières campagnes intégrées peuvent s'avérer inconfortables, car chaque fonction peut être amenée à abandonner certains de ses processus de planification habituels pour s'aligner sur le groupe dans son ensemble. Une fois que les équipes auront constaté la réussite de quelques campagnes, cela se fera plus naturellement, de même que la collaboration.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/tanya-headshot.jpg Tanya Littlefield, responsable marketing de la croissance fractionnée /$$img/

Tanya Littlefield, responsable du marketing de la croissance fractionnée

Pour éviter que votre prochaine grande idée de marketing ne se perde dans l'interminable pile " en attente ", nous vous suggérons d'établir et de respecter un échéancier serré. Notre suggestion ? Deux semaines.

Bien que ce délai puisse sembler rapide, un plan d'action adéquat permettra à l'équipe de rester sur la bonne voie, sans s'épuiser ni rogner sur les coûts. Surtout avec l'aide d'un puissant d'un logiciel de gestion de projet performant pour s'occuper des tâches les plus lourdes à votre place.

Les outils de gestion de projet tels que ClickUp constituent la première étape essentielle de toute stratégie ou campagne de marketing productive. Avec fonctionnalités intégrées pour faciliter la collaboration au sein d'une équipe en permettant à l'équipe de travailler en équipe, de faire du brainstorming, de mettre ses idées en pratique et de documenter la progression, il élimine les tâches fastidieuses qui alourdissent tout processus et vous aide à vous concentrer sur le travail qui compte le plus.

Assurez-vous que vos commentaires sont vus en attribuant des commentaires aux utilisateurs directement dans les tâches, et affichez rapidement les commentaires attribués dans une Checklist

Avec votre liste de contrôle préférée outil de gestion de projet préféré vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure.

Les détails qui régissent les différentes campagnes de marketing intégré varient en fonction de votre produit, de votre objectif et de votre public, mais les fondements suivent souvent la même structure.

Semaine 1 : Rassembler les données de recherche et de développement de votre campagne

Bien que deux semaines puissent passer assez vite, il est essentiel d'établir les qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment dès le départ. La majeure partie de la première semaine sera consacrée à l'établissement des bases, en particulier à la définition du pourquoi la campagne est nécessaire et du qu'est-ce qu'elle fera pour vous aider à atteindre vos objectifs.

De la même manière que vos chefs favoris à la télévision répartissent leurs ingrédients sur la planche à découper avant de commencer à cuisiner, la première semaine de votre stratégie de marketing intégré est fortement axée sur la recherche et la préparation. Entrons dans le vif du sujet.

Étape 1 : Établir un objectif de campagne SMART

Paramétrez des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps à l'aide de ClickUp

Le premier jour est consacré à la détermination de l'objectif que vous souhaitez atteindre grâce à cette campagne.

Nous chanterons toujours les louanges des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. AKA, Objectifs SMART . Avoir un objectif en tête est la première étape naturelle de la création de toute stratégie, et les campagnes de marketing intégré ne font pas exception à la règle.

Vous avez peut-être lancé une nouvelle fonctionnalité pour un produit ou donné une nouvelle image à votre entreprise. Ces initiatives sont les tremplins qui vous permettent d'atteindre votre objectif et de justifier le bien-fondé d'une campagne.

Cela vous permettra également d'aller dans la bonne direction lorsqu'il s'agira d'indicateurs et de d'indicateurs clés de performance marketing . Savoir comment vous mesurerez la réussite d'un objectif de campagne est essentiel pour votre campagne de marketing intégré, et sera le facteur décisif de sa réussite ou non.

Étape 2 : Identifier le profil de l'acheteur cible et les canaux de commercialisation clés

Maintenant que vous avez établi le raisonnement qui sous-tend votre stratégie et le problème qu'elle vise à résoudre, il est temps de déterminer à qui elle s'adresse.

À cette étape, vous en êtes peut-être encore au premier jour ou au début du deuxième de l'élaboration de votre stratégie.

Identifiez les personnalité du client que vous ciblerez tout au long de votre campagne pour guider vos décisions à l'avenir. Connaître le marché que vous visez, les comportements généraux de votre public et comprendre ce qui compte pour lui vous aidera à créer un contenu plus convaincant et mieux adapté.

Utilisez le modèle de Persona utilisateur de ClickUp pour suivre les profils des clients et mieux comprendre votre cible

C'est également à cette étape que vous commencerez à déterminer les bons canaux à attaquer dans votre campagne. Avec un public bien défini en face de vous, vous pouvez isoler les canaux de marketing qu'ils fréquentent le plus pour vous assurer que vous les rencontrez là où ils sont, à chaque fois.

La bonne nouvelle, à cette étape de votre stratégie, c'est qu'une grande partie de cette recherche est probablement déjà Terminée. Personne ne comprend mieux les objectifs de votre entreprise que l'entreprise elle-même et personne ne connaît mieux que vous votre client idéal.

Au cours des première et deuxième étapes, vous ne faites que rassembler et organiser les recherches et les informations dont vous disposez déjà afin de faciliter les étapes suivantes de votre processus de marketing intégré.

Étape 3 : Impliquer les bonnes personnes

Bienvenue à la troisième étape ! Cette étape devrait coïncider avec le jour trois si vous suivez notre échéancier.

Sachant ce que vous essayez d'accomplir et qui vous voulez atteindre dans votre campagne, posez-vous la question suivante : À quelles équipes internes devez-vous vous connecter pour y parvenir ?

TBH, il y a probablement plus de personnes impliquées que vous ne le pensez. Pas seulement les managers d'un canal, mais aussi les équipes de conception, les responsables du marketing payant, les rédacteurs, les RP, les équipes commerciales, et bien plus encore.

Et si vous comprenez déjà la raison d'être de cette campagne, il se peut que ces personnes soient encore dans l'ignorance. C'est pourquoi les modèles de planification de campagne marketing sont si essentiels pour garder une trace de toutes les parties prenantes et de tous les partenaires.

Planifiez plus rapidement vos projets et campagnes de marketing grâce à ce modèle de démarrage rapide

Ces modèles sont parfaits pour paramétrer une nouvelle campagne. Ainsi, une fois que vous avez identifié toutes les personnes qui doivent être impliquées, vous pouvez mieux hiérarchiser les priorités pour les réunir dans la même pièce (ou sur le même appel) le plus rapidement possible.

Cela permettra d'aligner l'équipe sur la bande passante actuelle de chaque membre, de voir si d'autres personnes doivent être intégrées et d'identifier d'emblée les principaux obstacles.

Un autre détail important à régler à cette étape est de savoir qui aura le dernier mot sur tous les éléments de la campagne. De nombreuses stratégies de marketing intégré prometteuses tombent à l'eau simplement parce qu'il y a trop de cuisiniers dans la cuisine.

Il est essentiel d'avoir une personne à la place du conducteur pour assurer la coordination avec les responsables de chaque fonction marketing. Un processus cohérent de réunions et de livrables dans chaque fonction est un moyen d'obtenir l'adhésion de tous, d'aligner les dates et de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Tanya Littlefield, responsable du marketing de la croissance fractionnée

Éliminez le casse-tête des processus d'approbation interminables en nommant une personne qui a le pouvoir de prendre la décision finale.

Étape 4 : Faites un remue-méninges sur l'histoire de votre campagne et son forfait

Une fois votre équipe de rêve en place, vous êtes prêt à réfléchir à l'histoire et au forfait de votre campagne. Qu'il s'agisse d'une réunion quotidienne autour d'une table de conférence, d'un appel vidéo ou d'un logiciel de tableau blanc numérique entièrement en ligne, les meilleures sessions de collaboration et d'idéation en équipe se déroulent en temps réel.

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

À ce stade, il n'y a pas de mauvaises idées. Il s'agit simplement de coucher un point de départ sur le papier. À partir de là, et grâce à la puissance cérébrale collective de votre équipe diversifiée et interfonctionnelle, vous pourrez consolider vos idées :

Tous les produits à livrer dans le cadre de la campagne

L'exposé général de la campagne et un message cohérent

Le lieu et la date de mise en ligne des éléments de la campagne

Les dates d'échéance clés et l'échéancier approximatif de la semaine suivante

Cela ne se fera peut-être pas en une seule réunion de 30 minutes. Laissez à l'équipe le temps de réfléchir à sa première série d'idées, de rassembler les informations nécessaires et de se regrouper si besoin est. Si vous avez commencé cet échéancier de deux semaines un Monday, nous vous suggérons d'inscrire cette réunion au calendrier au plus tard le jeudi ou le vendredi (quatrième et cinquième jours).

Semaine 2 : Paramétrage de votre stratégie

Vous avez mis tous les atouts de votre côté au cours de la première semaine. La deuxième semaine est celle où l'équipe se consacre en grande partie à son travail, donnant vie à la feuille de route de votre campagne. Ou, pour reprendre l'exemple du chef, lorsque vous commencez enfin à cuisiner.

Première étape : créer des éléments de campagne cohérents

Le goulot d'étranglement le plus important dans la création des ressources de la campagne se situe souvent aux étapes du retour d'information et de l'approbation, il est donc essentiel de présenter la "V1" à vos responsables de campagne le plus rapidement possible. Après les modifications en cours nécessaires, cette étape peut s'étendre du début de la deuxième semaine (jour 6) jusqu'au jour 9 ou même 10.

Cela ne s'applique pas seulement à l'équipe de conception. Tous les contenus écrits, y compris les légendes des médias sociaux, les citations, les hashtags, les extraits sonores, les textes pour le web et les blogs, peuvent prendre autant de temps (voire plus) pour être gravés dans le marbre. Vous voulez consacrer le plus de temps possible à cette étape car elle concerne tout ce que vos clients verront réellement dans le cadre de vos efforts de campagne.

Utiliser l'IA assistant d'écriture dans ClickUp pour générer des articles de blog, trouver des idées, rédiger des e-mails, etc

Vous vous souvenez de l'objectif SMART de la campagne que vous avez défini au cours de la première semaine ? Il est temps de le revoir et d'y réfléchir en tenant compte de chaque canal de marketing. Identifiez les indicateurs clés de performance liés à votre campagne de marketing intégrée, puis réfléchissez à la manière dont chaque canal mesure sa propre réussite.

Ces indicateurs peuvent inclure :

Les prospects générés par des canaux spécifiques

Affichages d'un article particulier ou visites d'un blog donné

Les abonnés à la lettre d'information ou à YouTube

Le nombre de nouveaux comptes créés sur votre site web

Et bien d'autres choses encore.

Il est extrêmement important que les campagnes intégrées aient non seulement des propriétaires clairs, mais aussi des KPI et des objectifs clairs. Chaque fonction n'examine généralement que quelques indicateurs, mais les campagnes intégrées exigent également que les équipes se concentrent sur les 1 à 3 indicateurs clés de performance les plus importants.

Tanya Littlefield, responsable du marketing de la croissance fractionnée

Même si votre équipe est encore en train de mettre la main à la pâte et de rédiger les éléments livrables de votre campagne, l'échéancier continue d'avancer. Cela signifie que vous pouvez continuer à finaliser vos éléments de conception pendant que vous travaillez à la deuxième étape en arrière-plan.

À partir du moment où vous avez fait une préparation minutieuse au cours de la première semaine en recherchant votre cible et en rencontrant les propriétaires de vos canaux, il ne devrait pas vous falloir plus d'un jour ou deux pour finaliser cette étape. Nous vous suggérons de commencer cette étape le septième ou le huitième jour pour respecter votre échéancier de deux semaines.

Étape 3 : Lancer, évaluer et réactualiser si nécessaire

Vous avez atteint le dernier jour de votre sprint de campagne de marketing intégré de deux semaines ! Cela signifie que vous êtes Terminé, n'est-ce pas ? Absolument pas. Mais vous êtes Fermé !

Le dernier jour de votre plan d'action stratégique, vous êtes prêt à le laisser déployer ses ailes et voler. Votre contenu est peut-être déjà en ligne, ou le sera dans quelques jours. Quoi qu'il en soit, le gros du travail est terminé.

Toutes les réunions de conception, les approbations, les retours d'information et les goulets d'étranglement ont été résolus. Tous les produits livrables sont finalisés et le contenu qui n'a pas encore été publié est en file d'attente et prêt à être envoyé

Après le lancement d'une campagne marketing réussie, il est temps de suivre sa réussite et d'évaluer ses performances au cours des jours, des semaines et des mois qui suivent. Laissez les indicateurs et les KPI que vous avez déjà établis vous guider pour déterminer ce qu'est la "réussite" de cette campagne.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-143-1400x935.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Faites remonter à la surface des informations plus approfondies et obtenez des aperçus de haut niveau de vos campagnes grâce à des tableaux de bord entièrement personnalisables dans ClickUp

Pour vous assurer que vous restez concentré sur l'apprentissage et la croissance de chaque campagne, organisez une réunion rétrospective avec votre équipe de marketing intégré après le lancement pour discuter de vos apprentissages clés, y compris :

Ce qui a bien fonctionné

Ce qui aurait pu mieux se passer

Les enseignements clés de l'expérience

Comment améliorer les stratégies des campagnes futures

Avec les connaissances acquises tout au long du forfait de votre stratégie et un échéancier en place pour superviser sa réussite - $$$a, il est temps de célébrer. 🎉

Restez à la pointe de votre stratégie de marketing intégré dans ClickUp

En surveillant la réussite de vos campagnes de marketing intégré en cours, vous disposerez des connaissances et des informations nécessaires pour ajuster en toute confiance votre campagne au fil du temps et l'adapter à vos besoins spécifiques.

D'ici là, laissez ce forfait d'action jeter les bases de votre prochaine campagne. Suivez-le étape par étape et voyez votre stratégie de marketing intégré prendre forme en quelques semaines ! Et pour aller encore plus loin, forfaiter et gérer ce cadre à l'aide d'un logiciel de gestion de projet dynamique tel que ClickUp.

ClickUp est le seul logiciel de gestion de projet de l'industrie outil de productivité avec la possibilité de réunir les équipes marketing, de capturer instantanément les idées et de superviser la progression à partir d'une plateforme unique. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et regardez vos campagnes prendre vie.