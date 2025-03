Comment créer une proposition de valeur convaincante (+Exemples)

Pensez à la dernière fois que vous avez choisi une marque plutôt qu'une autre.

c'était le prix, les fonctionnalités, ou peut-être quelque chose à propos de la marque qui vous convenait ?

Souvent, il ne s'agit pas seulement du produit lui-même, mais de la façon dont une marque communique sa valeur - quelque chose qui correspond exactement à ce que vous recherchez.

C'est là qu'intervient une proposition de valeur forte. Elle met en évidence les paramètres qui distinguent un produit ou un servicet, ce qui vous permet de comprendre plus facilement pourquoi ce produit ou ce service vous convient parfaitement.

C'est la clé pour se démarquer sur un marché encombré.

Dans ce guide, nous verrons comment créer une proposition de valeur qui s'adresse directement à votre public et lui montre pourquoi il devrait vous choisir, le tout achevé par des exemples qui stimuleront votre créativité.

prêt à rendre votre message irrésistible ?

Qu'est-ce qu'une proposition de valeur ?

Une proposition de valeur est une déclaration claire et concise qui explique comment votre produit ou service résout un problème, offre des avantages et ce qui le rend unique par rapport à ses concurrents.

Il s'agit d'une promesse de valeur personnalisée que vous souhaitez offrir à vos clients. En termes plus simples, elle répond à deux questions essentielles pour vos clients cibles :

_Qu'est-ce que j'y gagne ?

pourquoi devrais-je vous choisir plutôt qu'un autre ?

Dans un marché bruyant, votre proposition de valeur est le guide qui explique aux clients pourquoi ils doivent être attentifs. Elle est au cœur de votre marketing, aidant à différencier votre produit de renforcer votre message et de façonner votre perception.

Terminé, c'est le facteur clé de différenciation qui transforme les clients potentiels en acheteurs fidèles.

L'élaboration d'une proposition de valeur est à la fois un art et une science. Elle exige une connaissance approfondie de vos clients, une compréhension claire de ce qui vous distingue et la capacité de distiller tout cela dans un énoncé de mission percutant et digeste.

Examinez n'importe quel bon exemple de proposition de valeur dans le monde réel (nous en avons partagé quelques-uns ci-dessous). Leur réussite tient en trois grandes lignes : comprendre leurs cibles, tirer parti de leur avantage concurrentiel et, enfin, rédiger une solide déclaration de position.

Voici comment le faire, étape par étape :

1. Identifier les segments de clientèle

La première étape de la création d'une proposition de valeur consiste à déterminer à qui vous vous adressez. Après tout, vous ne pouvez pas rédiger un message convaincant sans savoir qui est votre client cible ou votre public.

La segmentation de la clientèle vous aide à diviser votre public en groupes distincts sur la base de caractéristiques telles que la démographie, le comportement ou les besoins.

Vous avez besoin des bons outils pour identifier ces segments. Les plateformes CRM, les sondages ou les outils complets tels que le ClickUp peut aider à recueillir des informations pertinentes.

Par instance, ClickUp Marketing Gestion de projet peut simplifier l'élaboration d'une stratégie de proposition de valeur convaincante.

Vous pouvez réfléchir à des stratégies de segmentation en utilisant les Tableaux blancs ClickUp ou de rationaliser la documentation marketing au sein de Documents ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Marketing-Project-Management-Dashboard-Image.png Exemple de proposition de valeur pour la gestion de projet de ClickUp Marketing /$$img/

Brainstorming et mise en œuvre d'une stratégie de proposition de valeur efficace avec ClickUp Marketing Project Management

Utilisez la solution ClickUp Marketing Project Management pour :

Recherche de clients: Créer Tâches ClickUp pour réaliser des sondages, des interviews et de l'écoute des médias sociaux

Créer Tâches ClickUp pour réaliser des sondages, des interviews et de l'écoute des médias sociaux Analyse concurrentielle: Utilisez ClickUp Docs pour documenter les forces, les faiblesses et les propositions de valeur de vos concurrents

Utilisez ClickUp Docs pour documenter les forces, les faiblesses et les propositions de valeur de vos concurrents Remue-méninges ClickUp: Animer des sessions de remue-méninges à l'aide des Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales ClickUp Développement de la proposition de valeur: Créez un document ClickUp pour rédiger et affiner votre proposition de valeur

Animer des sessions de remue-méninges à l'aide des Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales ClickUp Test et affinage: Utiliser les cartes mentales ClickUp Formulaires ClickUp pour suivre le retour d'information et mettre en œuvre les changements nécessaires

Also Read: Les meilleurs KPI et indicateurs de l'expérience client à suivre

2. Définir une valeur unique

c'est ici que vous définissez votre proposition de vente unique (PVA). Votre valeur unique doit répondre à la question suivante : "Pourquoi les clients devraient-ils nous choisir plutôt que la concurrence ?

La clé est la spécificité : les déclarations générales du type "Nous offrons le meilleur service" ne suffiront pas. Les déclarations générales telles que "Nous offrons le meilleur service" ne suffiront pas.

s'agit-il d'une fonctionnalité unique, d'un service à la clientèle exceptionnel ou d'une façon spécifique de résoudre un problème ?

Supposons, par exemple, que vous soyez un éditeur de logiciels de gestion de projet. Votre valeur unique pourrait être l'intégration transparente de votre plateforme avec des dizaines d'autres outils, créant ainsi une source unique de vérité pour les équipes.

Au lieu de dire : "Nous nous intégrons à d'autres outils", vous pourriez dire : "Placez vos applications favorites en toute transparence pour créer une base de données unifiée" l'exécution du projet expérience"

Tout en définissant votre valeur unique, documentez chaque aspect en Documents ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-639-1400x933.png Exemple de proposition de valeur de ClickUp Docs /$$img/

Feuilles de route, wikis ou bases de connaissances, mettez en forme des documents pour tous les besoins sur ClickUp Docs

Cette fonctionnalité permet aux équipes de collaborer et de s'appuyer sur des idées, en veillant à ce que votre processus de définition de la valeur soit transparent et accessible à tous les services.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Modification en cours: Plusieurs utilisateurs peuvent mettre à jour le contenu simultanément

Plusieurs utilisateurs peuvent mettre à jour le contenu simultanément Historique des versions : Assurer la transparence entre les départements

Assurer la transparence entre les départements Options d'intégration: Intégrer des données ou des médias pertinents (diagrammes, recherches) directement dans la documentation sur la valeur

Intégrer des données ou des médias pertinents (diagrammes, recherches) directement dans la documentation sur la valeur **Liaison avec les tâches : relier directement les idées aux tâches réalisables

Personnalisation et accessibilité: Organisez facilement les idées, centralisez la documentation et veillez à ce que tout le monde soit aligné dans le processus

**A lire également 10 modèles de plans de marketing produit gratuits pour planifier les campagnes

3. Analyser la concurrence

Ensuite, examinez de près vos concurrents.

à quoi font-ils ? À quoi font-ils défaut ?

Comprendre les forces et les faiblesses de vos concurrents vous permet d'affiner votre proposition de valeur en mettant en évidence ce qui fait la supériorité du produit ou du service de votre entreprise.

ClickUp propose plusieurs modèles de proposition de valeur pour vous aider dans ce processus.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle suivant Modèle d'analyse de l'écart ClickUp le modèle d'analyse des écarts ClickUp permet d'identifier les lacunes des concurrents et de déterminer comment combler ces lacunes. Construit sur les tableaux blancs ClickUp, il comporte plusieurs sections ou colonnes conçues pour mettre en évidence les lacunes, établir des objets et formuler un forfait.

De la même manière, le Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp est un modèle de proposition de valeur qui vous permet de suivre ce que font les autres acteurs de votre secteur et comment vous pouvez différencier votre produit ou service.

En plus des modèles, vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming pendant l'analyse de la concurrence permettant aux équipes de mapper des idées visuellement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-640-1400x933.png Tableaux blancs ClickUp : exemple de proposition de valeur /$$$img/

Créez le canevas parfait pour les idées et les flux de travail de l'équipe en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

Voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité :

Modification collaborative en cours: Faites un brainstorming simultané avec votre équipe, en planifiant visuellement les forces et les faiblesses de vos concurrents

Faites un brainstorming simultané avec votre équipe, en planifiant visuellement les forces et les faiblesses de vos concurrents Création de tâches: Convertir les idées directement en tâches réalisables, en s'assurant qu'aucune idée n'est perdue

Convertir les idées directement en tâches réalisables, en s'assurant qu'aucune idée n'est perdue Dessin à main levée et formes: Visualisez les relations entre les offres des concurrents et les lacunes dans lesquelles votre proposition de valeur peut exceller

Visualisez les relations entre les offres des concurrents et les lacunes dans lesquelles votre proposition de valeur peut exceller **Liens et cartes routières : faites glisser et connectez des idées, des tâches ou des documents pour former une stratégie cohérente

Vous pouvez également utiliser ClickUp pour les équipes de produits pour obtenir une aide supplémentaire en matière de collaboration et de gestion de projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-641.png ClickUp pour les équipes de production : exemple de proposition de valeur /$$img/

Organiser le feedback, les épiques et les sprints dans une feuille de route de produit partagée en utilisant ClickUp pour les équipes de produits

Voici comment cette fonctionnalité peut vous aider :

Hub centralisé: Accédez aux feuilles de route, aux tâches et aux commentaires en un seul endroit. Cela favorise la communication en temps réel et brise les silos

Accédez aux feuilles de route, aux tâches et aux commentaires en un seul endroit. Cela favorise la communication en temps réel et brise les silos ClickUp Chat : Permettre une collaboration transparente avec l'application Tout qui rassemble les projets, le chat et la puissance de l'IA dans une seule plate-forme

Flux de travail agile: Visualisez le parcours du produit, priorisez les tâches et suivez la progression en douceur à l'aide de tableaux Kanban, de sprints et de flux de travail personnalisés

Visualisez le parcours du produit, priorisez les tâches et suivez la progression en douceur à l'aide de tableaux Kanban, de sprints et de flux de travail personnalisés Automatisations: Automatisez les tâches répétitives comme l'attribution de tâches ou le déplacement d'éléments achevés. Cela permet de libérer un temps précieux pour que votre équipe se concentre sur des initiatives stratégiques

En outre, utilisez Tableaux de bord ClickUp pour suivre et surveiller les concurrents dans le temps, ce qui facilite l'adaptation de votre proposition de valeur à l'évolution du marché. Pour une analyse plus approfondie, tirez parti de ClickUp Brain pour effectuer des recherches, découvrir des tendances et recueillir des données qui peuvent être utilisées pour affiner vos propositions de valeur.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-642-1400x676.png ClickUp Brain : exemple de proposition de valeur /$$img/

Simplifiez votre processus de recherche avec ClickUp Brain

Contrairement aux outils IA externes, ClickUp Brain est intégré à votre espace de travail ClickUp. Il n'est donc pas nécessaire de changer d'onglet ou de contextualiser les points de recherche. L'outil comprend automatiquement vos besoins en se synchronisant avec vos tâches et vos projets.

Il peut aider à affiner votre proposition de valeur en :

Analysant rapidement de grands volumes d'informations , en identifiant les tendances clés et les points de vue des concurrents

, en identifiant les tendances clés et les points de vue des concurrents En distillant les points essentiels de rapports, d'articles et de documents de recherche, ce qui vous permet d'obtenir des informations claires pour la prise de décision

de rapports, d'articles et de documents de recherche, ce qui vous permet d'obtenir des informations claires pour la prise de décision Les informations sur les produits et les services de l'entreprise sont également prises en compte dans l'analyse de la concurrencepositionnement du produit* Générer des suggestions basées sur des données pour améliorer votre proposition de valeur

**A lire également 10 modèles gratuits de lancement de produit dans Excel, Word et ClickUp

Aucune proposition de valeur n'est gravée dans le marbre. Une fois que vous avez rédigé un projet, recueillez les réactions de votre équipe, des parties prenantes et, surtout, de vos clients. Comprendre comment des personnes réelles perçoivent votre message peut vous aider à l'affiner et à l'optimiser pour qu'il ait un impact maximal.

ClickUp facilite la collecte des commentaires en utilisant les outils suivants Formulaires ClickUp que vous pouvez intégrer sur votre site ou envoyer à vos clients existants. Ces outils assistent les équipes d'assistance produit dans leur travail, en les aidant à recueillir rapidement des informations et des commentaires pour affiner leur message.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-643.png ClickUp Forms : exemple de proposition de valeur /$$img/

Convertir les réponses en tâches ClickUp avec ClickUp Forms

En intégrant des boucles de rétroaction dans votre développement de produits ou du flux de travail marketing, les équipes peuvent établir une forte présence sur le marché grâce à une proposition de valeur finement ajustée.

Outre l'utilisation des formulaires, vous pouvez également tirer parti de la fonction Modèle de sondage ClickUp sur les réactions aux produits pour recueillir efficacement les avis des clients.

Voici d'autres modèles qui peuvent vous aider dans cette tâche:

Le modèle Modèle de Business Canva de ClickUp peut être utilisé pour décomposer votre modèle d'entreprise lors de l'affinement de la proposition de valeur.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-644.png Décomposez votre modèle d'entreprise en segments clés, garantissant une stratégie globale à l'aide du modèle de canevas de modèle d'entreprise ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200519756&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle peut vous aider à identifier vos segments de clientèle, à clarifier la valeur unique qu'offre votre produit et à analyser les concurrents. Le résultat est que vous pouvez affiner ce qui vous différencie des autres.

Le modèle de Business Canva de ClickUp peut vous aider :

Gérer et suivre votre progression tout au long des ateliers d'innovation produit

tout au long des ateliers d'innovation produit Décomposer des parcours clients complexes en étapes faciles à gérer pour plus de personnalisation

en étapes faciles à gérer pour plus de personnalisation Évaluer les données clients pour guider les décisions sur la tarification, la distribution et d'autres domaines clés

Ce type de modèle de proposition de valeur simplifie le suivi de la progression, l'attribution des tâches et l'organisation des ressources, en veillant à ce que tous les aspects de votre modèle d'entreprise soient alignés sur votre proposition de valeur et en rendant le processus d'affinement plus praticable.

Vous pouvez utiliser le modèle Modèle de positionnement des produits ClickUp pour clarifier la place de votre produit sur le marché.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-645.png Analysez la position concurrentielle de votre produit avec le modèle de positionnement de produit ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194600221&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous permet d'élaborer un récit de marque cohérent, en veillant à ce que votre produit se démarque en suivant la progression grâce à des champs et des statuts personnalisables.

Il permet également d'élaborer une stratégie de positionnement claire, de l'affiner par le biais de tests et de retours d'information, et d'aligner les efforts de marketing.

Ce modèle peut vous aider :

Reconnaître les attributs uniques de votre produit

Identifier les marchés cibles et les segments de clientèle personnalisés

Élaborer une stratégie de positionnement optimale pour une réussite durable

En outre, utilisez la balise Modèle de positionnement des produits ClickUp pour évaluer la position de votre produit, votre proposition de vente unique et l'impact sur le marché. Tirez parti de ces informations pour élaborer une stratégie de marketing qui crée une véritable connexion avec vos clients.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-646.png Évaluez le positionnement de votre produit et votre argument de vente unique à l'aide du modèle de positionnement de produit ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194600221&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

💡Pro tip: Revenez régulièrement sur votre proposition de valeur et modifiez-la au fur et à mesure que vous recueillez des informations en retour et que les conditions du marché évoluent. Vous vous assurez ainsi que votre proposition de valeur reste pertinente et trouve un écho auprès de votre cible.

Exemples de propositions de valeur

Maintenant que nous avons vu comment créer une excellente proposition de valeur, examinons quelques exemples concrets de marques qui ont réussi à la mettre en œuvre :

1. Uber : "Allez-y. Votre journée vous appartient" La proposition de valeur d'Uber se concentre sur la commodité qu'elle offre aux clients - en leur faisant gagner du temps et en leur donnant le contrôle de leur emploi du temps.

2. À Terminé : "Nous aidons les gens à se connecter, à collaborer et à faire plus de travail, ensemble"

Zoom offre un service de une proposition de valeur simple qui met l'accent sur l'aspect pratique des réunions vidéo pour les équipes modernes, l'efficacité et la connectivité.

3. Airbnb : "Appartenir à n'importe quel endroit"

La proposition de valeur d'Airbnb s'appuie sur les émotions - en créant une sentiment d'appartenance où que vous voyagiez, ce qui en fait plus qu'un simple lieu de séjour.

4. Spotify : "De la musique pour tous les goûts La valeur ajoutée de Spotify est inclusive et simple, et s'adresse à un public mondial aux goûts variés. Il offre un accès à des millions de chansons gratuites et premium, fournissant commodité et choix à ses utilisateurs.

5. Tesla : "Accélérer la transition du monde vers l'énergie durable"

Tesla ne se contente pas de vendre des voitures ; elle vend une mission . La proposition de valeur de la marque attire les consommateurs soucieux de l'environnement qui veulent faire partie d'un mouvement mondial en faveur de la durabilité.

6. Nike : "Just Do It" (Faites-le)

Le slogan " Just Do It " (Faites-le) est un message puissant et motivant qui trouve un écho profond auprès de son public sportif.

Nike renforce cette valeur en sponsorisant des athlètes professionnels et des évènements sportifs majeurs, renforçant ainsi la crédibilité sociale et l'authentification de ses produits.

7. Canva : "Concevoir n'importe quoi, n'importe où Canva simplifie la conception graphique en fournissant un outil intuitif de glisser-déposer qui permet aux utilisateurs ayant peu ou pas d'expérience en matière de conception de créer des visuels de qualité professionnelle. Il leur permet de se sentir créatifs et capables de produire des designs professionnels.

8. Coca-Cola : "Ouvrir le bonheur"

La marque promet de rafraîchir et d'apporter de la joie aux personnes de tous âges et de tous horizons dans le monde entier. Le slogan "Ouvrez le bonheur" résume cette position et s'adresse à un large public en suscitant des émotions positives.

Au fil des ans, Coke a constamment associé sa marque à des moments de bonheur, tels que des rencontres sociales, des films, des évènements sportifs, des repas en famille et des voyages en voiture.

À lire aussi: 7 exemples d'activation de marque avec des stratégies pour booster l'engagement

Créez des propositions de valeur convaincantes avec ClickUp

L'identification de vos segments de clientèle, la définition de votre proposition de valeur unique, l'analyse de la concurrence et la collecte de commentaires sont essentielles pour élaborer un message qui résonne profondément avec votre cible.

La bonne proposition de valeur vous distinguera de vos concurrents, mettra en évidence les avantages uniques que vous offrez et communiquera clairement comment vous résolvez les problèmes des clients et améliorer l'attachement des clients en ajoutant de la valeur à la vie du client.

ClickUp peut simplifier ce processus, en fournissant tout, des outils de segmentation de la clientèle aux formulaires de retour d'information.

Ainsi, que vous soyez une startup cherchant à percer sur le marché ou une entreprise établie affinant son message, l'utilisation d'une approche systématique - et des bons outils - vous aidera à élaborer une bonne proposition de valeur qui se démarque réellement. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !