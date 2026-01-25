Comment diffuser des publicités YouTube : guide complet étape par étape

YouTube n'est pas seulement un site où les gens vont regarder des vidéos. C'est aussi un endroit où ils recherchent des produits, comparent différentes options, acquièrent de nouvelles compétences et passent le temps. Cette combinaison en fait l'une des rares plateformes où l'attention et l'intention se recoupent régulièrement.

Selon Pew Research, YouTube est la plateforme en ligne la plus utilisée par les adolescents et les adultes américains.

Pour les spécialistes du marketing, la portée est importante, mais le format présente un avantage encore plus grand. YouTube prend en charge les formats courts et longs, ce qui vous permet d'attirer l'attention avec du contenu utile, puis de convertir les utilisateurs grâce à des publicités qui s'intègrent naturellement à l'expérience.

Ce guide vous explique comment configurer votre première campagne YouTube ou améliorer celles que vous menez déjà, en mettant l'accent sur la conversion des vues en résultats mesurables.

Que sont les publicités YouTube et pourquoi sont-elles importantes ?

Les publicités YouTube sont des emplacements payants qui permettent aux entreprises d'atteindre un public très diversifié et segmenté grâce à un ciblage précis. Elles sont diffusées via Google Ads et classées en quatre types principaux : les publicités vidéo, les publicités display, les publicités audio et les publicités premium.

Avec une audience publicitaire de plus de 2,53 milliards d'utilisateurs (près de la moitié des 5,66 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde), YouTube est l'une des plateformes de partage de vidéos les plus importantes et les plus dominantes.

Voici pourquoi c'est important :

Flexibilité créative dans tous les formats : des annonces visuelles et non visuelles aux annonces superposées et bannières publicitaires, YouTube vous permet d'expérimenter les annonces de multiples façons.

Ciblage précis grâce à l'écosystème de données de Google : ciblez les utilisateurs en fonction de leurs recherches, de leurs visionnages, de leurs données démographiques, de leurs intentions et même des vidéos ou des chaînes sur lesquelles votre annonce doit apparaître.

ROI mesurable avec des informations en temps réel : les annonceurs YouTube peuvent suivre les performances, l'engagement, les données démographiques de l'audience, les sources de trafic et les conversions, ce qui leur permet d'optimiser leurs campagnes pour un engagement authentique.

Une crédibilité supérieure à celle de la publicité traditionnelle : 59 % des personnes interrogées trouvent les publicités YouTube plus pertinentes que les publicités télévisées linéaires. Par rapport aux autres plateformes vidéo et sociales, la publicité vidéo YouTube est près de 16 % plus crédible et fiable

Diversité de l'audience dans toutes les tranches d'âge : alors que la plupart des plateformes de réseaux sociaux s'adressent principalement à la génération Z ou aux milléniaux, YouTube compte des utilisateurs actifs dans toutes les tranches d'âge.

🧠 Anecdote : La première vidéo sur YouTube, avec le titre « Me at the zoo » (Moi au zoo), a été mise en ligne le 23 avril 2005 par Jawed Karim, cofondateur de YouTube. On y voit Jawed Karim debout devant des éléphants au zoo de San Diego.

Types de publicités YouTube

Examinons les différents types d'annonces que YouTube vous permet de diffuser :

Annonces TrueView InStream

Également appelées « annonces InStream pouvant être ignorées », les annonces TrueView sont l'un des formats publicitaires les plus populaires sur YouTube. Elles sont diffusées avant, pendant ou après d'autres vidéos. Sur les appareils mobiles, elles peuvent également apparaître sous forme d'annonces interstitielles en plein écran avant que le spectateur puisse continuer.

Les spectateurs peuvent ignorer les annonces InStream après 5 secondes. Mais vous ne payez pour l'annonce que lorsque :

Un spectateur regarde la vidéo dans son intégralité (si votre publicité dure moins de 30 secondes)

Un spectateur regarde au moins 30 secondes de votre vidéo (pendant plus de 30 secondes)

Un spectateur interagit avec votre annonce en cliquant sur un lien, un CTA ou une bannière associée.

Ce qui rend cette plateforme lucrative pour les marques, c'est que vous ne payez que lorsqu'un utilisateur interagit activement avec votre contenu ou effectue une conversion.

Qu'est-ce qu'une discussion dans ce contexte ?

Une conversion peut être une demande de démonstration, une inscription ou l'envoi d'un formulaire, selon ce que vous suivez dans Google Ads et Analytics.

L'engagement avec les publicités InStream a tendance à être plus élevé, car le spectateur a volontairement choisi de regarder la publicité au-delà des 5 premières secondes.

🔔 Points à retenir : Les publicités de vidéo pouvant être ignorées doivent durer au moins 12 secondes.

Ils ne peuvent pas dépasser 6 minutes.

Ces annonces apparaissent sur les pages de lecture YouTube et sur les sites Web et applications partenaires vidéo de Google.

Annonces bumper

Il s'agit de publicités courtes, non ignorables, qui condensent un message en seulement 6 secondes. Elles sont diffusées avant, pendant ou après une autre vidéo, et vous payez par impression.

Comme elles sont courtes, il est recommandé de les rendre percutantes en utilisant une seule idée ou un seul visuel clair.

Ils sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont associés à une campagne TrueView ou Google Preferred.

🤔 Quand utiliser les bumper ads ? Lorsque vous souhaitez toucher les spectateurs avec un message unique et ciblé

Pour compléter une campagne plus longue, c'est-à-dire renforcer le lancement de votre produit ou la promotion de vos évènements.

Pour que votre marque reste présente à l'esprit tout en apparaissant à des points de contact fréquents

Vidéos In-feed (anciennement appelées « annonces vidéo découverte »)

Ils sont affichés à plusieurs endroits, notamment :

En haut des résultats de recherche YouTube

À côté des vidéos YouTube associées

En haut de la page d'accueil mobile YouTube

Ces publicités apparaissent après une recherche. Elles comprennent généralement une miniature de votre vidéo, un titre et une invitation à cliquer pour regarder la vidéo.

Vous ne payez pour ces publicités que lorsqu'un utilisateur clique pour les regarder ou lorsqu'il les regarde en lecture automatique pendant au moins 10 secondes.

💡 Voici ce que vous devez savoir sur les annonces de vidéos in-feed : Ils sont conçus pour correspondre à l'intention des utilisateurs et n'apparaissent que lorsque les internautes recherchent des sujets de vidéo pertinents, ce qui les rend moins intrusifs et plus contextuels.

Vos publicités s'intègrent parfaitement à la plateforme et ressemblent à des suggestions de vidéos organiques dans les résultats de recherche et les flux.

Ils comprennent des CTA doubles, où un bouton est lié à votre page de destination tandis que l'autre lance la lecture de la vidéo. Les deux peuvent diriger les spectateurs vers votre URL finale.

🧠 Anecdote : près de 20 millions de vidéos sont mises en ligne chaque jour sur YouTube. Les publicités YouTube vous permettent de vous démarquer et de diffuser votre message directement auprès de votre audience cible.

Annonces InStream non ignorables

Il s'agit de publicités vidéo de 15 à 20 secondes qui apparaissent avant, pendant ou après une autre vidéo. Comme les spectateurs ne peuvent pas passer ces vidéos, pensez à les associer à un CTA qui incite les spectateurs à passer à l'action.

Pour les annonces non ignorables, vous payez chaque fois que votre annonce est diffusée (CPM). Envisagez de les utiliser pour diffuser des offres ou des annonces limitées dans le temps.

✏️ Note : pour vos annonces InStream non ignorables, vous pouvez utiliser 3 formats publicitaires distincts : Annonces bumper : vidéos d'une durée maximale de 6 secondes Standard non ignorable : vidéos d'une durée comprise entre 7 et 15 secondes 30 secondes non ignorables (CTV) : vidéos de 16 à 30 secondes diffusées sur la télévision connectée (CTV).

Annonces masthead

Il s'agit de publicités premium qui apparaissent en haut de votre flux d'accueil YouTube pendant 24 heures. Elles sont lues automatiquement sans son pendant 30 secondes maximum sur bureau et pendant toute la durée de la vidéo sur les appareils mobiles et les téléviseurs connectés.

Ces publicités sont conçues pour offrir une visibilité maximale et sont uniquement disponibles sur réservation auprès d'un représentant de l'équipe commerciale de Google.

Ils sont parfaits pour générer une portée ou une notoriété massive, en particulier pour les nouveaux produits, services ou évènements commerciaux.

Avec les annonces Masthead, vous pouvez personnaliser les éléments suivants :

URL de la vidéo YouTube : lien YouTube vers votre vidéo, qui doit être défini sur « Public » ou « Non répertorié » pour être diffusé.

Titre et description : texte qui apparaît à côté ou sous l'en-tête.

Bouton CTA : génère des clics vers votre URL finale.

URL finale : obligatoire lorsque vous utilisez un CTA (appel à l'action) ; peut renvoyer vers d'autres pages YouTube ou directement vers votre site web.

Paramètres de lecture automatique : spécifiez quand la lecture automatique commence et combien de temps elle dure (jusqu'à 30 secondes).

Vidéos associées : deux vidéos supplémentaires qui apparaissent à côté du masthead sur bureau (elles ne doivent pas nécessairement provenir de votre chaîne).

⭐ Il existe deux types de bannières YouTube que vous pouvez acheter : Coût pour mille impressions (CPM) Masthead : ce format offre un volume réservé et fixe d'impressions diffusées tout au long de votre campagne.

Coût par heure (CPH) Masthead : cela fournit 100 % de part de voix (SOV) des impressions éligibles de l'unité Masthead de YouTube pendant les heures réservées que vous achetez.

Annonces display

Il s'agit de bannières publicitaires non vidéo qui apparaissent dans la barre latérale droite de votre liste de suggestions de vidéos. Elles comprennent généralement une image ou une animation et sont accompagnées d'un titre, d'une description et d'un bouton CTA. Vous payez pour la publicité display YouTube chaque fois qu'un utilisateur clique dessus.

Notez que les annonces display ne sont disponibles que sur les appareils du bureau.

Les annonces display sont efficaces lorsque vous souhaitez :

Offrez l'assistance nécessaire à vos campagnes publicitaires vidéo à l'aide de rappels visuels persistants.

Générez du trafic vers votre site web sans créer de contenu vidéo

Reciblage des spectateurs qui ont vu vos annonces vidéo YouTube

Maintenez la présence de votre marque pendant que les internautes regardent le contenu de vos concurrents ou des vidéos connexes.

Ces publicités n'interrompent pas l'expérience visuelle, car elles s'affichent dans la barre latérale. Bien qu'elles soient moins intrusives que les formats InStream, elles offrent en contrepartie une visibilité moindre. Il y a de fortes chances que les spectateurs se concentrent sur la vidéo elle-même plutôt que sur les éléments qui l'entourent.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour créer des textes publicitaires YouTube convaincants. L'IA contextuelle analyse les modèles publicitaires réussis et les directives de votre marque en matière de communication pour générer plusieurs variantes de CTA, de titres et de descriptions publicitaires. Utilisez ClickUp Brain pour générer des textes et des scripts publicitaires YouTube. De plus, vous pouvez même inviter ClickUp Brain à créer des images personnalisées pour vos publicités. 📌 Enregistrez ces instructions pour rédiger votre prochaine publicité YouTube : Annonces TrueView InStream (pouvant être ignorées) Rédigez un script publicitaire YouTube TrueView InStream dans lequel les 5 premières secondes exposent clairement le problème principal et la valeur ajoutée. Partez du principe que le spectateur est en train de décider s'il va passer la publicité. Suscitez sa curiosité sans recourir à des pièges à clics, expliquez les avantages avant la 10e seconde et terminez par un appel à l'action clair, aligné sur une conversion mesurable. Annonces bumper (6 secondes, non ignorables) Créez 5 scripts de bumper ads (6 secondes maximum) pour la publicité YouTube. Chaque script doit communiquer une seule idée ou un seul avantage, utiliser un langage simple et être mémorable sans avoir besoin de son. Annonces vidéo In-Feed (découverte de vidéos) Rédigez un texte publicitaire vidéo YouTube in-feed qui correspond à l'intention de recherche. Créez un titre, une suggestion de texte pour la miniature et une accroche vidéo d'ouverture qui semblent naturels et informatifs plutôt que promotionnels. Annonces InStream non ignorables (15 à 20 secondes) Rédigez un script publicitaire YouTube non ignorable qui transmet un message complet en moins de 20 secondes. Privilégiez la clarté à la persuasion, introduisez un sentiment d'urgence lorsque cela est pertinent et incluez un CTA (appel à l'action) qui correspond à une campagne de sensibilisation ou d'annonce basée sur le CPM. Annonces Masthead Créez un titre, une description et un texte d'appel à l'action pour une publicité YouTube Masthead conçue pour une portée maximale. Partez du principe que la lecture automatique se fera sans son, concentrez-vous sur le positionnement de la marque et sur un seul message de campagne, et veillez à ce que le texte soit audacieux, simple et immédiatement compréhensible. Annonces display (barre latérale) Rédigez le texte d'une annonce display YouTube destinée à être placée dans la barre latérale. Créez un titre concis, une brève description et un CTA qui renforcent la mémorisation de la marque ou reciblent les spectateurs qui ont déjà vu une vidéo.

Checklist pour les créations publicitaires YouTube Utilisez cette checklist pour vous assurer que votre création publicitaire est conçue pour attirer l'attention et susciter l'action, et pas seulement pour accumuler des vues : Plan de sous-titrage : ajoutez des sous-titres ou du texte à l'écran afin que votre message passe sans audio.

Captez l'attention dès les 5 premières secondes : commencez par présenter le problème ou l'avantage afin que les utilisateurs ne passent pas à autre chose.

Un seul message par annonce : concentrez votre annonce sur une seule idée, un seul avantage ou une seule offre.

CTA lié à l'objectif : adaptez le CTA à ce que vous optimisez (formulaire de prospect, démonstration, achat ou notoriété).

Priorité au mobile : partez du principe que la plupart des spectateurs regarderont vos vidéos sur un petit écran avec le son coupé.

Comment créer une campagne publicitaire YouTube (étape par étape)

Voici comment créer et configurer une campagne publicitaire YouTube réussie.

1. Configurez votre compte Google Ads

Connectez-vous à votre compte Google Ads à l'aide de votre compte Google Workspace personnel ou d'entreprise.

Une fois inscrit, liez votre chaîne YouTube à Google Ads afin de pouvoir diffuser des campagnes vidéo et suivre les performances directement depuis votre chaîne.

2. Choisissez l'objectif de votre campagne

Quel est l'objectif de votre campagne publicitaire YouTube ? Souhaitez-vous renforcer la notoriété de votre marque, générer des prospects, stimuler les ventes directes ou diriger le trafic vers des pages de destination spécifiques ?

Choisissez parmi différents objectifs de campagne.

N'oubliez pas que l'objectif que vous choisissez limitera considérablement les formats publicitaires, les réseaux (YouTube ou Réseau Display) et les sous-types de campagne disponibles.

Utilisez ce tableau pour évaluer 👇

Lorsque vous souhaitez... Choisissez Formats publicitaires pris en charge Stimulez les achats directs à partir de vos annonces Achats Annonces InStream pouvant être ignorées, annonces YouTube Shorts Capturez des prospects Soumettre des formulaires de prospection, des prospects par appel téléphonique et des contacts Annonces InStream pouvant être ignorées, annonces YouTube Shorts Dirigez les visiteurs vers votre page d'accueil ou vos pages produits Pages vues Annonces InStream pouvant être ignorées, annonces YouTube Shorts Développez votre audience et renforcez la notoriété de votre marque Notoriété de la marque Annonces InStream non ignorables, annonces vidéo InFeed, annonces Bumper, annonces Masthead, annonces YouTube Shorts

Si vous n'êtes pas sûr de l'objectif de votre campagne, vous pouvez choisir « Notoriété de la marque et portée » ou sélectionner « Créer une campagne sans objectif ».

3. Choisissez le type et le sous-type de campagne

Alignez désormais l'objectif de votre campagne avec le type et le sous-type de campagne appropriés. Vous disposez de différents cadres de campagne qui déterminent :

Où vos annonces apparaissent-elles (YouTube, Google TV, sites partenaires, Réseau Display de Google) ?

Quel est votre niveau de contrôle sur la cible, les enchères et l'optimisation des créations ?

Quels sont les objectifs pour lesquels ils ont été conçus (notoriété, considération, conversions) ?

Voici une analyse détaillée qui vous aidera à comprendre comment le choix de différentes campagnes influence le choix des sous-campagnes :

Campagnes de vidéo

Ce que cela signifie : campagnes publicitaires YouTube standard avec contrôle total sur les emplacements, le ciblage et les formats créatifs.

Quand l'utiliser : vous souhaitez contrôler entièrement l'emplacement de vos annonces, les personnes qui les voient et la manière dont elles sont diffusées sur YouTube.

Idéal pour : les campagnes de notoriété de marque, de considération ou les objectifs axés sur l'action nécessitant un ciblage précis.

Formats et sous-types compatibles : annonces InStream avec possibilité de passer, annonces InStream sans possibilité de passer, vidéos InFeed, annonces Bumper, Masthead, OutStream.

Campagnes Performance Max

Ce que cela signifie : campagnes automatisées qui utilisent l'IA de Google pour optimiser les emplacements et le ciblage sur toutes les propriétés Google.

Quand l'utiliser : vous souhaitez que Google trouve automatiquement les meilleurs emplacements sur YouTube, Search, Display, Discover, Gmail et Maps à l'aide de vos ressources.

Idéal pour : les conversions et les ventes avec une installation manuelle minimale, en particulier lorsque vous disposez de données de conversion pour alimenter l'algorithme.

Formats et sous-types compatibles : combinaisons générées automatiquement à partir de vos ressources de vidéo et d’image.

Campagnes de génération de demande

Ce que cela signifie : campagnes visuelles axées sur les emplacements de découverte sur YouTube, Discover et Gmail.

Quand l'utiliser : vous souhaitez toucher des personnes en mode exploratoire sur les surfaces visuelles et sociales de Google.

Idéal pour : susciter l'intérêt et stimuler l'engagement grâce à des expériences publicitaires visuellement immersives.

Formats et sous-types compatibles : annonces vidéo dans le flux, annonces illustrées sur la page d'accueil YouTube, la section « À regarder ensuite », la section « Découvrir » et Gmail.

Campagnes d'applications

Ce que cela signifie : campagnes explicitement conçues pour générer des installations d'applications et des actions dans les applications.

Quand l'utiliser : vous faites la promotion d'une application mobile et vous devez générer des téléchargements ou des conversions spécifiques dans l'application.

Idéal pour : les installations d'applications, l'engagement sur les applications et les conversions d'achats intégrés.

Formats et sous-types compatibles : publicités vidéo optimisées pour la promotion d'applications sur YouTube et les réseaux d'applications Google.

👀 Le saviez-vous ? 45 % des foyers américains abonnés à Netflix regardent désormais la plateforme avec des publicités, contre 34 % en 2024. Le public est de plus en plus réceptif aux publicités lorsqu'elles trouvent un écho culturel et apportent de la valeur ajoutée.

4. Configurez votre budget et votre stratégie d'enchères

Il est temps de définir le budget publicitaire YouTube.

Définissez un budget quotidien ou un budget total pour votre campagne. Déterminez les dates de diffusion de votre campagne et choisissez votre stratégie d'enchères en fonction de ce que vous souhaitez optimiser.

Voici un aperçu des stratégies d'enchères courantes et des cas dans lesquels elles sont utilisées. Seules les options correspondant à l'objectif de votre campagne et au format de votre annonce s'afficheront.

Stratégie d'enchères Ce que cela signifie À utiliser lorsque CPM cible (coût pour mille impressions) Vous payez pour chaque mille impressions de votre annonce. Vous souhaitez maximiser la portée et la visibilité de vos campagnes ToFu (notoriété de la marque) CPV (coût par vue) cible Permet d'optimiser les enchères pour les vues, c'est-à-dire que vous payez chaque fois qu'un spectateur regarde une partie ou la totalité de votre annonce. Vous souhaitez contrôler vos coûts tout en augmentant le nombre de vues de vos vidéos CPA cible (coût par acquisition) Google optimise automatiquement les enchères afin d'obtenir des conversions à la cible de coût par action que vous avez définie. Vous souhaitez stimuler vos ventes, générer des prospects et même augmenter le trafic sur votre site web ? ROAS (retour sur investissement publicitaire) cible Google optimise les enchères afin d'atteindre un pourcentage de retour sur investissement publicitaire spécifique. Vous souhaitez obtenir la plus grande valeur de conversions possible dans le cadre d'un objectif de retour sur investissement publicitaire donné. Optimisez vos conversions Google définit automatiquement les enchères afin d'obtenir le plus grand nombre de conversions possible dans les limites de votre budget. Pour obtenir la plus grande valeur de conversion possible avec un budget fixe

👀 Le saviez-vous ? Les annonceurs qui passent d'une stratégie d'enchères au CPA cible à une stratégie d'enchères au ROAS cible peuvent obtenir une valeur de conversion supérieure de 14 % pour un retour sur investissement publicitaire similaire.

5. Optimisez vos options de ciblage

YouTube permet une segmentation très précise de l'audience, ce qui signifie que plus vos publicités sont ciblées, plus votre budget publicitaire est susceptible de générer un retour sur investissement élevé.

Voici quelques options de ciblage disponibles dans les publicités YouTube :

Données démographiques

Touchez votre audience en fonction de son sexe, de son âge, de son statut parental et du revenu de son foyer. Cependant, une segmentation nuancée est nécessaire, car un même message ne trouvera pas forcément d'écho auprès de tous, même s'ils appartiennent à la même tranche démographique.

Événements de la vie

Ciblez les spectateurs en fonction d'évènements de vie spécifiques et distincts. Par exemple :

Adopter un nouvel animal de compagnie

J'ai récemment eu un bébé

Jeunes mariés

Vous avez une nouvelle maison ?

Ces moments modifient le comportement d'achat, créant des opportunités lorsque les gens recherchent activement de nouveaux produits et services.

Données démographiques détaillées

Il s'agit d'une segmentation avancée. Vous pouvez sélectionner votre audience en fonction du niveau d'études, de la situation familiale, du statut de propriété, de l'emploi et du statut parental, avec une plus grande précision.

Par exemple, si les parents constituent votre audience cible, vous pouvez les sélectionner parmi les catégories spécifiques indiquées dans l'image.

Même au sein d'un profil démographique large, vous serez en mesure d'atteindre le public exact.

Audiences sur le marché

Ciblez les personnes qui recherchent activement ou envisagent actuellement d'acheter des produits de votre catégorie.

Vous pouvez également consulter des informations supplémentaires pour chaque segment de marché afin de sélectionner une audience très pertinente :

Découvrez les catégories de contenu YouTube que votre audience cible regarde le plus souvent.

Découvrez des audiences similaires sur le marché que vous auriez pu négliger.

Estimez le nombre d'impressions hebdomadaires pour ce segment spécifique.

Affinité

Ciblez les personnes qui ont des intérêts établis et durables en fonction de leurs habitudes de navigation et de visionnage. Il s'agit d'audiences constituées autour de passions durables : amateurs de fitness, adeptes des nouvelles technologies, passionnés de voyages ou experts en beauté.

Google classe également les audiences affinitaires en grandes catégories comprenant des sous-segments plus spécifiques.

Audiences personnalisées

Vous souhaitez plus de précision que les catégories prédéfinies par Google ? Créez des audiences personnalisées en fonction de mots clés, d'URL, d'applications ou d'intérêts spécifiques qui indiquent leur pertinence pour votre entreprise.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour documenter votre segmentation d'audience et votre stratégie marketing avant de lancer vos campagnes. Créez des profils clients détaillés avec des données démographiques, leurs intérêts, leurs points faibles et leurs types de contenu préférés. Collaborez sur des documents avec votre équipe et prenez des notes avec ClickUp Docs. Consignez vos directives de marque et vos stratégies marketing dans ClickUp Docs, accessible à tous les membres de votre organisation/équipe marketing.

6. Définissez des exclusions et des emplacements de contenu

Vous avez du contenu sur lequel vous ne souhaitez pas que votre annonce soit diffusée ?

Par exemple, une publicité pour une marque de montres de luxe ne sera pas bien placée à côté de vidéos sur les achats à petit budget ou les difficultés financières.

Vous pouvez exclure certains types de contenu afin de protéger la réputation de votre marque et d'éviter de gaspiller votre budget dans des emplacements non pertinents. YouTube vous permet de filtrer le contenu en fonction des critères suivants :

Type d'inventaire (exclure les contenus comportant des propos grossiers excessifs, forts ou modérés)

Libellés de contenu (public général, public soumis au contrôle parental, public adulte)

Sujets ou chaînes spécifiques

De même, vous pouvez également contrôler l'emplacement de vos annonces en effectuant une sélection d'emplacements spécifiques :

Mots-clés : ciblez les vidéos, les chaînes ou les sites Web qui correspondent à des mots-clés spécifiques liés à votre produit ou service.

Thèmes : Diffuser des annonces sur des contenus traitant de sujets spécifiques tels que la technologie, le fitness ou la rénovation.

Emplacements : choisissez les chaînes YouTube, les vidéos, les sites Web ou les applications sur lesquels vous souhaitez diffuser vos annonces.

7. Choisissez l'emplacement et les langues

Sélectionnez l'emplacement géographique où vous souhaitez que vos annonces apparaissent : ciblez par pays, région, ville ou même un rayon spécifique autour d'un emplacement. Configurez vos préférences linguistiques et YouTube diffusera vos annonces aux utilisateurs qui ont défini ces langues dans les préférences de leur compte.

⭐ Bonus : augmentez l'engagement de vos annonces vidéo en ajoutant des vidéos pertinentes. Ces vidéos apparaissent sous votre annonce vidéo et offrent une expérience vidéo immersive, renforçant ou prolongeant le message de l'annonce.

8. Définissez le calendrier et les limites de fréquence de votre campagne

Voici quelques paramètres supplémentaires que vous devriez examiner :

Définir le ciblage par appareil : choisissez les appareils (mobiles, tablettes, écrans de télévision, ordinateurs) sur lesquels vos publicités vidéo YouTube doivent être visibles.

Limite de fréquence d'impression : limitez le nombre de fois où les annonces de cette campagne peuvent être diffusées à la même personne.

Calendrier publicitaire : définissez un calendrier publicitaire indiquant quand vos annonces doivent être diffusées, par exemple de 9 h à 18 h (GMT+5:30).

💡 Conseil de pro : créez des groupes d'annonces distincts pour différents segments d'audience ou formats publicitaires au sein d'une même campagne afin de tester leurs performances de manière indépendante. Ainsi, votre groupe le moins performant ne pénalisera pas l'ensemble de votre campagne.

9. Créer des ressources de vidéo

Téléchargez votre vidéo sur YouTube ou dans la bibliothèque de ressources Google Ads. Assurez-vous qu'elle est définie comme « publique » ou « non répertoriée » pour pouvoir être utilisée comme publicité. Les vidéos privées ne fonctionneront pas.

Collez l'URL dans la section de création d'annonces de Google Ads. À cette étape, vous pouvez créer plusieurs annonces afin de tester différents créatifs, CTA ou variantes de messages.

Erreurs courantes lors de la diffusion d'annonces YouTube

Voici les erreurs qui gaspillent discrètement votre budget, même lorsque votre ciblage et votre installation semblent corrects :

Optimisation pour les vues lorsque vous avez besoin de conversions : un taux de vue élevé ne se traduit pas automatiquement par un pipeline.

Choisir le mauvais type de campagne : par exemple, utiliser des installations de notoriété générale alors que vous avez besoin de capturer des prospects.

Exclusions de saut et contrôles de sécurité de la marque : votre annonce apparaît à côté de contenus non pertinents ou à risque.

Ne pas séparer les groupes d'annonces par intention : un public hétérogène entraîne des messages confus et des performances moins bonnes.

Mesurer la réussite des publicités YouTube

La création d'une campagne publicitaire YouTube n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie, tout aussi importante, consiste au suivi des performances et à l'optimisation des campagnes en fonction d'indicateurs clés.

Une fois votre campagne lancée, vous pouvez accéder aux données de la campagne et aux performances des ressources depuis votre tableau de bord Google Ads et YouTube Studio. Voici un aperçu détaillé de la manière dont vous devez suivre les indicateurs et gérer les rapports.

Indicateurs clés de suivi

Vous ne pouvez pas évaluer l'efficacité des campagnes à l'intuition. Vous avez besoin de données, qui se présentent sous la forme de vues, de taux d'achèvement, de taux de clics, de conversions et de coût par acquisition.

Avant de commencer le suivi des données et l’émission d’hypothèses vagues, clarifiez les questions suivantes :

L'efficacité de votre campagne repose-t-elle sur le nombre de vues, l'engagement ou les conversions réelles ?

Vous optimisez pour la notoriété de votre marque ou pour générer directement des revenus ?

Quel est votre coût par acquisition acceptable et comment se compare-t-il à la valeur vie client ?

Voici les indicateurs clés que vous devez suivre en fonction des objectifs de votre campagne :

Indicateurs Ce qu'il suit Analyse et interprétation Impressions Le taux de visionnage révèle la qualité créative et la pertinence de vos campagnes pour votre audience. Un taux de visionnage élevé signifie que votre message et vos créations trouvent un écho auprès de votre audience. Un taux faible indique des problèmes au niveau du message, de la structure, du format et même des créations. Un nombre élevé d'impressions avec un faible nombre de vues suggère que les miniatures sont peu attrayantes ou que le ciblage est médiocre. Vues Nombre de fois où les spectateurs affichent une grande partie ou la totalité de votre annonce, au-delà de la simple impression. L'augmentation du nombre de vues sur les vidéos de marque témoigne d'un intérêt croissant. Taux de visionnage Pourcentage d'impressions ayant donné lieu à des vues Forte affinité avec votre chaîne ou votre marque, indicateur de client à forte valeur ajoutée au-delà des conversions directes Taux de clics (CTR) Pourcentage de spectateurs ayant cliqué sur votre CTA ou votre annonce Un faible CTR dans les campagnes vidéo est normal par rapport aux annonces sur le Réseau de Recherche. Cela ne devrait donc pas être une priorité. Coût par vue Coût moyen chaque fois que votre annonce est affichée Un CPV élevé suggère une enchère compétitive ou un ciblage restreint, ce qui fait augmenter les coûts. Coût par acquisition Dépenses liées à une conversion Si le CPA est inférieur à la valeur vie client, la campagne est rentable. Retour sur investissement publicitaire (ROAS) Revenus générés pour chaque dollar dépensé en publicité Un ROAS supérieur à 2 est considéré comme rentable. Durée de visionnage / Taux d'achèvement Combien de temps les spectateurs regardent-ils avant de passer ou d’achever la publicité dans son intégralité ? Des taux d'achèvement plus élevés indiquent des accroches efficaces et un contenu pertinent. Actions générées Vues, mentions « J'aime », abonnés, ajouts à des playlists et partages obtenus sur vos chaînes YouTube liées dans les 7 jours suivant le visionnage d'une annonce. Si les actions générées sont fréquentes, cela démontre une forte affinité pour votre chaîne ou votre marque. Cela est souvent un indicateur fort d'un client à forte valeur ajoutée. Conversions après affichage Lorsque les spectateurs effectuent une conversion sur votre site dans la fenêtre de conversion Forte affinité avec votre chaîne ou votre marque Indicateur de client à forte valeur ajoutée au-delà des conversions directes Conversions de vues engagées Lorsqu'un spectateur ne clique pas sur votre annonce vidéo, mais regarde au moins 10 secondes de l'annonce pouvant être ignorée, puis effectue une conversion dans la fenêtre de conversion « Vues engagées ». L'exposition aux publicités influence les décisions d'achat, même sans clic direct. Mesure l'impact en haut de l'entonnoir

Suivez l'efficacité de votre campagne grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Google Ads fournit un aperçu complet des performances de chaque campagne.

Mais que se passe-t-il lorsque vous menez plusieurs campagnes publicitaires YouTube ?

Les données de campagne sont dispersées entre différents onglets, intervalles de dates et filtres, ce qui rend difficile l'identification des tendances ou la compréhension de l'influence d'une campagne sur une autre.

Grâce aux tableaux de bord ClickUp, vous pouvez suivre l'ensemble de vos campagnes YouTube dans une vue consolidée. Vous pouvez ainsi comparer les performances entre les campagnes, les périodes et les différents formats publicitaires sans avoir à passer d'une vue à l'autre.

Suivez efficacement vos campagnes grâce aux cartes IA dans le tableau de bord ClickUp.

Associés aux cartes IA suivantes, les tableaux de bord deviennent instantanément puissants.

IA Brain : posez des questions telles que « Quelle campagne a généré le ROAS le plus élevé le mois dernier ? » et obtenez des réponses instantanées sans avoir à filtrer manuellement les données.

StandUp par l'IA : résumez l'activité de votre campagne pendant une période donnée afin d'identifier rapidement ce qui fonctionne.

AI Team StandUp : obtenez un résumé des optimisations récentes de votre équipe et des tests créatifs pour toutes les campagnes actives.

Résumé exécutif de l'IA : générez un aperçu actualisé présentant la santé de la campagne, le rythme budgétaire et les performances par rapport aux objectifs.

Mise à jour du projet IA : créez un aperçu du statut de votre campagne publicitaire YouTube, y compris ce qui a été lancé, ce qui est en cours de test et ce qui nécessite une attention particulière.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la combinaison Tableau de bord + Carte IA 👇

Configurer des rapports récurrents dans ClickUp

Vous avez besoin de rapports réguliers qui fournissent chaque semaine des informations exploitables. Nous entendons par là des informations sur les budgets, les conversions, les indicateurs de performance, les segments d'audience et le ROAS, sans avoir à passer d'un onglet à l'autre pour donner du sens à des données éparpillées.

Et si nous vous disions qu'il est possible d'automatiser le rapport publicitaire YouTube dans ClickUp ?

Commencez par créer un modèle de rapport standard dans ClickUp Docs. Ajoutez des indicateurs, des intervalles de dates et des formats de comparaison à tous vos rapports publicitaires YouTube.

Créez ensuite des super agents ClickUp personnalisés qui peuvent collecter les données de campagne, analyser les tendances de performance et préparer des rapports dans les formats que vous avez prédéfinis.

Configurez des coéquipiers alimentés par l'IA pour gérer des flux de travail adaptatifs en plusieurs étapes avec un contexte complet à l'aide de ClickUp Super Agents.

Les super agents n'ont pas besoin de règles détaillées pour prendre des décisions intelligentes. En tant que coéquipiers IA, ils peuvent interpréter le contexte et agir de manière anonyme. En plus de créer des rapports, ces agents peuvent également :

Auditez les publications sur les réseaux sociaux afin de signaler les campagnes peu performantes lorsque les indicateurs tombent en dessous des seuils que vous avez définis et suggérez une réaffectation du budget vers des formats publicitaires YouTube plus performants.

Répondez à des questions spécifiques à votre campagne, telles que « Quel format publicitaire a généré le plus de conversions le mois dernier ? », sans avoir à fouiller dans les données.

Identifiez les opportunités d'optimisation en comparant les performances actuelles de vos campagnes à des références historiques et en recommandant des ajustements au niveau des créations ou de la cible.

Déclenchez l'attribution de tâches à votre équipe lorsque des mesures urgentes sont nécessaires, comme la mise en pause des publicités qui dépassent les cibles de CPA ou les tests A/B de nouvelles créations vidéo.

Créez votre premier Super Agent avec ClickUp 👇

👀 Le saviez-vous ? 23,6 % de la génération Z utilise activement YouTube pour découvrir des produits. Elle est souvent influencée par les publicités qui ne donnent pas l'impression de vouloir lui vendre quelque chose. En effet, 98 % des spectateurs déclarent faire davantage confiance aux créateurs YouTube qu'aux créateurs d'autres plateformes de réseaux sociaux.

Limites des publicités YouTube

Les formats de vidéos immersifs et la large portée publicitaire de YouTube en font une plateforme lucrative pour les spécialistes du marketing. Cependant, il existe certaines limites que vous ne devez pas ignorer :

Fatigue publicitaire : votre audience consomme quotidiennement du contenu sur plusieurs canaux. Même la publicité la plus mémorable ne peut garantir un rappel instantané de la marque ou des conversions.

Baisse des performances publicitaires : la notoriété de la marque se construit au fil du temps, et vous ne pouvez pas attribuer de manière définitive une conversion à une seule exposition publicitaire lorsque les spectateurs interagissent avec votre marque à travers différents points de contact.

Forte concurrence pour les audiences populaires : le ciblage des données démographiques et des affinités populaires fait grimper les coûts CPV et CPM, ce qui rend plus difficile l'obtention d'un ROAS rentable à long terme.

Nécessite des tests continus des créations : bien que YouTube propose de nombreux éléments à optimiser (CTA, textes, descriptions, bannières associées, miniatures et accroches vidéo), ces nombreuses options d'optimisation impliquent que vous devez effectuer des tests A/B en permanence afin d'identifier ce qui conduit à des résultats et ce qui ne conduit pas à des résultats.

Le retour sur investissement peut varier en fonction de la précision du ciblage : YouTube permet un ciblage hyperspécifique, mais la plupart des annonceurs ne savent pas comment l'exploiter efficacement ou restreignent trop leur audience, au point que leur portée devient trop limitée.

Foire aux questions

Les publicités YouTube coûtent généralement entre 0,10 et 0,30 dollar par vue (CPV), mais les coûts varient en fonction de la spécificité du ciblage, de la concurrence et du format publicitaire. Vous pouvez commencer avec seulement 10 dollars par jour et augmenter votre budget en fonction des performances.

Les publicités InStream non ignorables et les bumper ads sont les plus efficaces pour renforcer la notoriété de la marque, car les spectateurs doivent regarder le message dans son intégralité. Les publicités Masthead offrent une visibilité maximale si vous disposez du budget nécessaire, tandis que les publicités InStream ignorables peuvent également renforcer la notoriété lorsqu'elles sont associées à d'autres campagnes à long terme.

Les petites entreprises peuvent commencer avec des budgets quotidiens modestes de 10 à 20 dollars et se concentrer sur des campagnes très ciblées. Elles peuvent ensuite augmenter leurs dépenses une fois qu'elles ont identifié les combinaisons gagnantes en matière de ciblage d'audience, de création publicitaire et de messages qui génèrent régulièrement des conversions.

Vous pouvez suivre les conversions via Google Ads en liant votre chaîne YouTube à Google Analytics. YouTube Studio fournit également des données sur les conversions après visionnage, qui indiquent quand les spectateurs effectuent une conversion après avoir regardé votre annonce sans cliquer dessus.

