Les 10 meilleures alternatives à Assista IA en 2026

L'automatisation des flux de travail par l'IA est devenue la norme dans les environnements de travail modernes, près de 9 organisations sur 10 utilisant désormais une forme d'IA dans leurs opérations. Si vous êtes chef de projet ou chef d'équipe et que vous utilisez Assista AI, vous avez probablement déjà constaté à quel point les agents IA peuvent gérer les tâches répétitives dans vos applications.

Mais à mesure que votre équipe s'agrandit et que la complexité des projets augmente, vous pourriez être amené à explorer d'autres options offrant des fonctionnalités, des tarifs ou des capacités d'intégration différents.

Que vous recherchiez des fonctionnalités spécialisées de gestion de projet ou une approche différente de l'automatisation, nous avons dressé cette liste d'alternatives à Assista AI pour vous aider à trouver celle qui vous convient.

C'est parti ! 💪🏼

Les meilleures alternatives à Assista IA en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des meilleures alternatives à Assista IA et de ce que chacune d'entre elles apporte. 👇

📮 ClickUp Insight : Alors que 35 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour des tâches basiques, les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation (12 %) et l'optimisation (10 %) semblent encore hors de portée pour beaucoup. La plupart des équipes se sentent bloquées au « niveau débutant de l'IA » car leurs applications ne gèrent que des tâches superficielles. Un outil génère des copies, un autre suggère des attributions de tâches, un troisième résume des notes, mais aucun d'entre eux ne partage le contexte ni ne fonctionne en collaboration. Lorsque l'IA fonctionne dans des poches isolées comme celle-ci, elle produit des résultats, mais pas des effets. C'est pourquoi il est important d'unifier les flux de travail. ClickUp Brain change la donne en exploitant vos tâches, votre contenu et le contexte de vos processus, vous aidant ainsi à mettre en œuvre sans effort une automatisation avancée et des flux de travail proactifs, grâce à une intelligence intégrée intelligente. Il s'agit d'une IA qui comprend votre travail, et pas seulement vos invitations et instructions.

Pourquoi opter pour des alternatives à Assista IA ?

Assista IA est utilisé pour l'automatisation des flux de travail, mais certaines équipes recherchent davantage de profondeur dans la planification, les rapports et l'exécution interfonctionnelle à mesure qu'elles se développent. Voici ce qui les pousse à explorer d'autres options :

Profondeur limitée au-delà de l'automatisation : performant pour déclencher des actions entre différents outils, mais moins performant pour la prise de décision stratégique, les prévisions ou le raisonnement IA avancé.

Connaissance contextuelle superficielle : les automatisations fonctionnent selon des règles et des évènements, et non selon une compréhension approfondie du travail en cours, des priorités ou de l'impact commercial.

Personnalisation limitée pour les flux de travail complexes : les flux de travail conditionnels à plusieurs étapes les flux de travail conditionnels à plusieurs étapes basés sur l'IA peuvent sembler rigides lorsque les équipes ont besoin d'une logique plus nuancée.

Défis liés à la croissance pour les équipes plus importantes : les performances, la gouvernance et la visibilité peuvent devenir plus difficiles à mesure que le volume des flux de travail et le nombre d'utilisateurs augmentent.

Modèle axé sur l'intégration avant tout, l'environnement de travail ensuite : il fonctionne sur toutes les applications, mais ne dispose pas d'un il fonctionne sur toutes les applications, mais ne dispose pas d'un environnement de travail unifié où les tâches, les documents et les discussions influencent les actions de l'IA.

Les meilleures alternatives à Assista IA

Voici notre sélection des meilleures alternatives à Assista IA. 📝

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une gestion de projet basée sur l'IA)

Générez des résumés de projet alimentés par l'IA à partir des données de tâches en temps réel à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp regroupe la planification, l'exécution et l'intelligence dans un seul environnement de travail IA convergent, afin que votre travail reste connecté au lieu d'être dispersé entre différents outils. Vos documents, tâches, projets et flux de travail coexistent, ce qui élimine la prolifération des tâches et préserve le contexte à mesure que le travail évolue.

Transformez les données de projet en orientations claires

ClickUp Brain vous aide à comprendre les projets en cours sans avoir à fouiller dans les tâches ou à rechercher les mises à jour. Il lit l'activité des tâches, les commentaires, les dépendances et les échéanciers pour faire ressortir des informations qui reflètent la progression réelle.

Supposons que vous lanciez un produit impliquant l'ingénierie, le marketing et l'assistance. Vous demandez à ClickUp Brain d'examiner le projet de lancement avant votre synchronisation hebdomadaire. Il met en évidence les fonctionnalités qui ont été achevées, les approbations qui ont été bloquées et les dépendances qui menacent la date de sortie.

Vous arrivez à la réunion prêt à décider des prochaines étapes au lieu de demander des mises à jour sur le statut.

📌 Essayez ces instructions : Examinez ce projet de lancement et résumez la progression, les risques et les actions nécessaires avant le prochain jalon important.

Harmonisez les décisions entre les équipes

Réduisez les décalages entre les différentes équipes et les différents échéanciers grâce à ClickUp Brain

Supposons que vous dirigiez une équipe chargée d'une plateforme et que les départements produit, sécurité et opérations aient tous pesé dans la décision de déploiement pendant deux semaines. La discussion s'étend sur plusieurs tâches et commentaires.

Avant l'examen par le comité de pilotage, vous demandez à ClickUp Brain de retracer la décision. Il résume la proposition initiale, recense les objections soulevées, note les compromis convenus et fait ressortir l'orientation finale. C'est aussi simple que cela !

📌 Essayez ces instructions : Passez en revue les tâches et les commentaires liés à ce déploiement. Résumez le processus décisionnel, les principaux compromis et le résultat final.

Assurez la continuité du travail grâce à l'automatisation intégrée

Une fois que vous avez identifié les points à améliorer, la cohérence devient le prochain défi à relever. ClickUp Automatisation vous aide à maintenir votre élan en gérant automatiquement les étapes répétitives de vos projets.

Assurez une exécution cohérente de vos projets grâce aux règles d'automatisation ClickUp

Par exemple, supposons que votre agence gère des projets d'intégration de clients. Vous configurez une automatisation de la gestion de projet pour attribuer des tâches aux équipes de conception et de mise en œuvre dès qu'une tâche contractuelle passe à l'exécution.

Une autre automatisation met à jour le statut du projet et informe les parties prenantes lorsque les livrables clés sont prêts à être examinés. Vos flux de travail restent prévisibles et votre équipe se concentre sur la livraison plutôt que sur la coordination manuelle.

Découvrez comment l'IA vous aide à réaliser l'automatisation de vos tâches en regardant cette vidéo :

Évoluez la supervision à l'aide d'agents IA

À mesure que le nombre de projets augmente, la supervision manuelle devient inefficace. Les agents ClickUp vous aident à gérer cette échelle en surveillant votre environnement de travail et en agissant selon des conditions définies.

Surveillez automatiquement les projets et détectez les problèmes grâce à ClickUp Agents

Vous pouvez essayer ces agents prédéfinis pour répondre aux besoins courants de votre environnement de travail :

Live Answers Agent : répond aux questions en utilisant le contexte réel de l'environnement de travail à partir des tâches, des documents, des commentaires et de l'activité du projet.

Live Intelligence Agent : examine le travail en cours et met en évidence des informations telles que les risques, les retards ou les schémas inhabituels dans l'ensemble des projets.

Agent de rapports automatisé : génère des résumés récurrents tels que des mises à jour de projet, des rapports d'état ou des aperçus hebdomadaires de la progression à partir de données en temps réel.

Agent de création de tâches : crée automatiquement des tâches lorsque certaines conditions sont remplies, telles que l'envoi de formulaires, des mises à jour ou des déclencheurs externes.

Agent de notification et de suivi : surveille les tâches en retard, les statuts bloqués ou les mises à jour manquantes et alerte les propriétaires concernés.

Vous pouvez également créer vos propres agents IA. ClickUp vous permet de définir vos propres règles, déclencheurs et objectifs, afin que les agents agissent en fonction des flux de travail spécifiques à votre équipe.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment :

Super Agents : quand la supervision devient propriété

Les agents préconfigurés gèrent la visibilité. Les super agents gèrent les responsabilités.

Les Super Agents sont des coéquipiers IA personnalisés, conçus pour remplir des rôles spécifiques dans votre flux de travail. Ils sont configurés comme des « utilisateurs » IA au sein de votre environnement de travail et peuvent se voir attribuer des tâches, être mentionnés dans des tâches ou être déclenchés par des évènements.

Au lieu de réagir à des conditions individuelles, les Super Agents fonctionnent avec le contexte, la mémoire et l'intention.

Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp.

Exemples illustrant la transition du navigateur vers le flux de travail :

Un super agent qui se charge de maintenir à jour le contexte des comptes ou des projets à mesure que les recherches, les décisions et les mises à jour s'accumulent.

Un super agent qui prépare des résumés prêts à être présentés à la direction avant les revues, en extrayant des informations pertinentes des tâches, des documents et des discussions.

Un super agent qui surveille un flux de travail spécifique de bout en bout et ne signale les problèmes que lorsqu'un jugement humain est nécessaire.

Il s'agit d'un passage de l'automatisation à la délégation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

Le forfait Free impose des limites à l'utilisation de l'IA.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur satisfait l'a formulé ainsi :

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils très fluide. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommande vivement ClickUp à d'autres personnes.

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils transparente. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommande vivement ClickUp à d'autres personnes.

2. Zapier (idéal pour établir des connexions entre des applications sans code)

via Zapier

Zapier relie plus de 7 000 applications grâce à des flux de travail automatisés appelés Zaps, transférant les informations là où elles doivent aller sans nécessiter de connaissances techniques. Au-delà de la simple automatisation d'application à application, Zapier comprend différents types d'agents IA qui fonctionnent de manière autonome sur l'ensemble de votre pile technologique. Ces agents gèrent des séquences qui nécessitaient auparavant une supervision humaine, telles que la prospection, l'enrichissement des données et les suivis.

Vous pouvez également créer des chatbots qui s'intègrent à votre site web et déclenchent des flux de travail en fonction du contexte de la discussion. La plateforme regroupe l'accès à des modèles tels que ChatGPT et Gemini, vous évitant ainsi d'avoir à gérer des clés API distinctes.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Acheminez les flux de travail vers différents chemins à l'aide de Paths , en dirigeant les prospects à forte valeur ajoutée vers votre équipe commerciale tandis que les demandes courantes sont traitées par des suivis d'automatisation.

Créez des formulaires personnalisés et des interfaces de collecte de données qui déclenchent des automatisations spécifiques en fonction des réponses des utilisateurs.

Ajoutez des boutons cliquables aux tableaux qui lancent des flux de travail à la demande, transformant ainsi votre base de données en un panneau de contrôle interactif.

Mettez en forme et transformez les données entre les applications à l'aide d'outils intégrés pour les dates, les devises, la manipulation du texte et les calculs mathématiques.

Connectez plusieurs Zaps entre eux à l'aide de Transfer pour créer des chaînes d'automatisation complexes où un flux de travail alimente directement un autre.

Limitations de Zapier

Le nombre de tâches s'accumule rapidement pour les flux de travail à volume élevé qui traitent des centaines ou des milliers d'opérations chaque jour.

Le générateur visuel devient difficile à utiliser lorsque les automatisations de flux de travail basées sur l'IA impliquent une logique de branchement complexe ou des conditions profondément imbriquées.

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 705 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 025 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Un utilisateur de Reddit déclare:

J'apprécie la flexibilité. Oui, vous pouvez transférer des données entre deux applications à l'aide d'un plug-in existant. Avec un zap, je peux transférer ces données, le faire de manière à ce que d'autres personnes puissent facilement les mettre à jour en cas de changement, envoyer un e-mail pour avertir un utilisateur qu'un événement s'est produit et enregistrer la transaction dans un tableur pour un audit ultérieur. En d'autres termes, je ne suis pas limité par les fonctions que le créateur du plug-in a pensé que je pourrais avoir besoin.

J'apprécie la flexibilité. Oui, vous pouvez transférer des données entre deux applications à l'aide d'un plug-in existant. Avec un zap, je peux transférer ces données, le faire de manière à ce que d'autres personnes puissent facilement les mettre à jour en cas de changement, envoyer un e-mail pour avertir un utilisateur qu'un événement s'est produit et enregistrer la transaction dans un tableur pour un audit ultérieur. En d'autres termes, je ne suis pas limité par les fonctionnalités que le créateur du plug-in a pensé que je pourrais avoir besoin.

3. Make (idéal pour créer des flux de travail visuels)

via Make

Make place l'ensemble de votre automatisation sur un canevas où vous pouvez tout voir d'un seul coup d'œil : chaque module, chaque connexion, chaque transformation de données. Il vous suffit de faire glisser les modules sur un environnement de travail visuel et de les relier entre eux exactement comme vous le souhaitez. Cette approche fonctionne particulièrement bien lorsque vous créez des flux de travail qui se divisent en branches parallèles, incluent une logique conditionnelle ou transforment les données en plusieurs étapes.

La plateforme ne vous impose pas de modèles de flux de travail. Choisissez parmi plus de 200 intégrations IA (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) et effectuez les connexions selon les besoins spécifiques de votre cas d'utilisation. Le module Router de Make divise l'exécution en plusieurs branches qui s'exécutent en fonction des conditions que vous définissez, ce qui est utile lorsque différents types de données nécessitent des chemins de traitement différents.

Tirez le meilleur parti des fonctionnalités

Compilez les informations dans des magasins de données qui persistent d'un scénario à l'autre afin de lancer des requêtes ou de mettre à jour des enregistrements sans effectuer de connexions vers des bases de données externes.

Planifiez des scénarios à exécuter à des intervalles spécifiques à l'aide d'expressions cron, en exécutant des flux de travail toutes les heures, tous les jours ou selon des horaires personnalisés.

Clonez des scénarios existants pour créer des versions de test dans lesquelles vous pouvez tester les modifications avant qu'elles n'affectent les flux de travail en direct.

Traitez des listes et des tableaux à l'aide de modules itérateurs qui parcourent les éléments en boucle ou de modules agrégateurs qui combinent plusieurs entrées.

Reprenez les scénarios ayant échoué à partir du module exact où l'exécution s'est arrêtée, au lieu de tout redémarrer depuis le début.

Fixer des limites

Les messages d'erreur manquent parfois de détails suffisants pour identifier rapidement ce qui n'a pas fonctionné et où.

Les fonctionnalités avancées et les fonctions de sécurité d'entreprise restent réservées aux abonnements payants de niveau supérieur.

Définissez vos tarifs

Free

Core : 10,59 $/mois

Avantage : 18,32 $/mois

Teams : 34 $ par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Donnez votre évaluation et laissez un commentaire

G2 : 4,6/5 (plus de 265 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 405 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Make ?

Un critique de G2 partage son avis :

Make offre une plateforme flexible et puissante pour créer des automatisations et intégrer des outils à l'ensemble de notre pile. Son générateur visuel rend les logiques complexes faciles à suivre, et la large gamme d'intégrations d'applications nous permet d'adapter rapidement les flux de travail sans développement lourd.

Make offre une plateforme flexible et puissante pour créer des automatisations et intégrer des outils à l'ensemble de notre pile. Son générateur visuel rend les logiques complexes faciles à suivre, et la large gamme d'intégrations d'applications nous permet d'adapter rapidement les flux de travail sans développement lourd.

4. n8n (idéal pour l'automatisation auto-hébergée)

via n8n

n8n vous offre l'infrastructure nécessaire pour combiner la création visuelle de flux de travail avec la possibilité d'écrire du code JavaScript ou Python lorsque les nœuds prédéfinis ne correspondent pas exactement à vos besoins. Exécutez tout sur vos propres serveurs (Docker, Kubernetes, bare metal) ou utilisez le cloud de n8n. Dans les deux cas, vous contrôlez l'emplacement des données et leur mode de traitement.

L'intégration LangChain est au cœur des capacités d'IA de n8n. Vous pouvez créer des systèmes multi-agents qui incluent une mémoire de discussion, des magasins vectoriels pour la recherche sémantique et des outils permettant aux agents LLM d'interagir avec des services externes. L'AI Workflow Builder génère des flux de travail complets à partir de descriptions en langage naturel. De plus, le MCP Server Trigger permet à des systèmes d'IA externes de déclencher directement vos flux de travail n8n.

Les meilleures fonctionnalités de n8n

Configurez des tentatives de réessai automatiques en cas de défaillance des nœuds, en définissant le nombre de tentatives et le délai d'attente entre chaque tentative. Les paramètres sont le nombre de tentatives et le délai d'attente.

Créez des flux de travail dédiés aux erreurs à l'aide de nœuds Error Trigger qui déclenchent l'activation lorsqu'un flux de travail rencontre des échecs.

Permettez à certains nœuds spécifiques de continuer à s'exécuter même en cas d'échec et empêchez qu'une seule erreur n'interrompe l'ensemble du flux de travail.

Exposez les flux de travail sous forme de points de terminaison webhook publics ou d’authentification qui reçoivent des requêtes HTTP et renvoient des réponses personnalisées.

Suivez les modifications apportées au flux de travail grâce à l'intégration Git, en déployant systématiquement les mises à jour dans les environnements de test et de production.

Limitations de n8n

L'auto-hébergement entraîne des frais généraux liés à la gestion de l'infrastructure, tels que la surveillance, l'application de correctifs de sécurité et la garantie de la disponibilité, par rapport aux alternatives à n8n

La documentation est parfois en retard par rapport aux nouvelles fonctionnalités ou manque de profondeur pour les scénarios de mise en œuvre avancés.

Tarifs n8n

Essai gratuit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de n8n ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Cet outil est à la fois convivial et très puissant. J'apprécie particulièrement le fait qu'il permette de tester soit l'ensemble du flux, soit un nœud individuel, en fonction de vos besoins. De plus, il fournit de nombreux exemples pratiques et faciles à suivre, ce qui facilite grandement la prise en main. Il n'est pas nécessaire de savoir coder, mais si vous savez le faire, c'est mieux.

Cet outil est à la fois convivial et très puissant. J'apprécie particulièrement le fait qu'il permette de tester soit l'ensemble du flux, soit un nœud individuel, en fonction de vos besoins. De plus, il fournit de nombreux exemples pratiques et faciles à suivre, ce qui facilite grandement la prise en main. Il n'est pas nécessaire de savoir coder, mais si vous savez le faire, c'est mieux.

5. Avoma (idéal pour analyser les discussions relatives aux revenus)

via Avoma

Avoma enregistre les réunions avec les clients sur différentes plateformes de vidéo, puis en extrait des informations qui, sans cela, seraient perdues dans des notes oubliées. Cette alternative à Assista IA transcrit les discussions avec identification des locuteurs, organise le contenu en chapitres intelligents et vous permet d'accéder directement à des sujets spécifiques.

De plus, Avoma relie les informations issues des réunions à vos opérations commerciales. Il détecte si votre équipe suit des cadres tels que MEDDIC ou SPICED pendant les discussions, puis met automatiquement à jour les champs CRM correspondants. L'outil met également en évidence les mentions des concurrents, suit les ratios de temps de parole, identifie les schémas de traitement des objections et met en avant les opportunités de coaching en fonction des critères de scorecard que vous définissez.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Créez des listes de lecture d'extraits d'appels qui montrent comment vos meilleurs éléments gèrent certaines objections ou concluent des contrats.

Surveillez les discussions à l'aide de Smart Trackers qui identifient les sujets grâce à la compréhension contextuelle plutôt qu'à la correspondance exacte de mots-clés.

Recevez immédiatement des notifications Slack ou par e-mail lorsque des mots-clés spécifiques, tels que les noms de concurrents ou des signaux de risque, apparaissent dans les appels.

Appliquez des étiquettes personnalisées pendant ou après les appels en direct pour organiser les discussions par étape de transaction, gamme de produits ou type d'objection.

Limitations d'Avoma

La plateforme se concentre principalement sur les discussions avec les clients externes plutôt que sur les réunions internes de l'équipe ou les sessions de planification collaborative.

Les options d'intégration restent plus limitées par rapport aux plateformes d'automatisation polyvalentes qui effectuent des connexions avec des centaines d'applications.

Tarifs Avoma

Essai gratuit de 14 jours

Startup : 29 $/mois par enregistreur

Organisation : 39 $/mois par enregistreur

Enterprise : 39 $/mois par enregistreur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 350 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Avoma ?

Une note publiée sur G2 souligne:

J'utilise Avoma pour enregistrer et réécouter les appels commerciaux, et je trouve que c'est un outil très fluide et très fiable ; je n'ai jamais rencontré de problèmes de transcription ni d'erreurs. J'apprécie vraiment la fonctionnalité Ask Avoma, car elle me fait gagner beaucoup de temps en m'aidant à vérifier des détails spécifiques des discussions. Elle réduit les frictions liées à la consultation du contexte historique et à la maintenance précise du contexte, ce qui me permet de retrouver plus facilement les détails des transactions qui sont autrement difficiles à trouver. Avoma a également résolu complètement le problème de la prise de notes, ce qui m'a aidé à combler les lacunes du processus et à améliorer mes compétences.

J'utilise Avoma pour enregistrer et réviser les appels avec l'équipe commerciale, et cette solution est très fluide et très fiable ; je n'ai jamais rencontré de problèmes de transcription ni d'erreurs. J'apprécie vraiment la fonctionnalité Ask Avoma, car elle me fait gagner beaucoup de temps en m'aidant à vérifier des détails spécifiques des discussions. Elle réduit les frictions liées à la consultation du contexte historique et à la maintenance précise du contexte, ce qui me permet de retrouver plus facilement les détails des transactions qui sont autrement difficiles à trouver. Avoma a également résolu complètement le problème de la prise de notes, ce qui m'a aidé à combler les lacunes du processus et à améliorer mes compétences.

6. Google Gemini (idéal pour les tâches d'IA multimodales)

via Google Gemini (image personnalisée)

Gemini de Google comprend différents types d'informations (texte, images, audio, vidéo) comme des capacités connectées plutôt que distinctes. Le modèle a été conçu dès le départ pour traiter simultanément des entrées multimodales et comprendre leurs relations entre elles.

Cela se traduit par l'intégration de Gemini dans Google Workspace. Demandez-lui d'analyser une vidéo de trois heures et d'en extraire des données spécifiques. Extrayez le contexte de votre historique Gmail pour rédiger des réponses personnalisées. Créez des évènements de calendrier à partir d'informations dispersées dans des documents et des e-mails. De plus, Deep Research permet de parcourir de manière autonome des centaines de sites web afin de compiler des rapports complets. La fenêtre contextuelle d'un million de jetons traite des manuels scolaires entiers, des articles de recherche complexes et des bases de code complètes que d'autres modèles ne peuvent pas prendre en charge.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Téléchargez plusieurs documents simultanément et demandez à Gemini de croiser les données entre les PDF, les images et les feuilles de calcul.

Effectuez des recherches dans vos fichiers Google Drive en posant des questions et récupérez les informations pertinentes sans avoir à ouvrir manuellement les documents.

Créez des Gems personnalisés qui mémorisent vos préférences en matière de ton, de mise en forme et d'approche pour vos futures discussions.

Menez des discussions vocales naturelles grâce à Gemini Live , qui continue de fonctionner même lorsque l'écran de votre téléphone est verrouillé.

Limites de Google Gemini

Certaines fonctionnalités de l'IA restent bloquées dans certaines régions.

La qualité de l'interaction vocale varie en fonction du modèle vocal et de la combinaison linguistique que vous sélectionnez.

Tarifs Google Gemini

Free

Google IA Pro : 19,99 $/mois

Google IA Ultra : 249,99 $/mois

Note : les premiers mois peuvent bénéficier d'un tarif réduit.

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 275 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Gemini ?

Selon une critique de Capterra:

Ce qui m'a le plus impressionné, c'est leur outil de génération d'images/graphiques Nano Banana, un outil incroyable qui a permis de créer de superbes graphiques que j'utilise dans mon travail. Dans l'ensemble, Gemini est intuitif et facile à utiliser, et ils l'ont beaucoup amélioré depuis son lancement. Vous n'avez vraiment plus besoin de rédiger de longues invitations pour obtenir les résultats escomptés. Je l'ai également utilisé pour rédiger des articles de blog et des légendes sur les réseaux sociaux, et la réponse initiale de Gemini à mes premières instructions correspondait généralement exactement à ce dont j'avais besoin (je n'ai pas besoin de modifier beaucoup les résultats ni de demander de paraphraser/corriger le texte).

Ce qui m'a le plus impressionné, c'est leur outil de génération d'images/graphiques Nano Banana, un outil incroyable qui a permis de créer de superbes graphiques que j'utilise pour mon travail. Dans l'ensemble, Gemini est intuitif et facile à utiliser, et ils l'ont beaucoup amélioré depuis son lancement. Vous n'avez vraiment plus besoin de rédiger de longues invitations pour obtenir les résultats escomptés. Je l'ai également utilisé pour rédiger des articles de blog et des légendes sur les réseaux sociaux, et la réponse initiale de Gemini à ma première invitation correspondait généralement exactement à ce dont j'avais besoin (je n'ai pas besoin de modifier beaucoup les résultats ni de demander de paraphraser/corriger le texte).

7. Claude (idéal pour les tâches de raisonnement avancé)

via Claude

Claude gère les tâches complexes qui nécessitent une concentration soutenue et une grande nuance. Construit selon les principes de l'IA constitutionnelle, le modèle conserve le contexte au cours de discussions prolongées, comprend les instructions subtiles et produit des résultats qui nécessitent rarement une supervision importante. La fenêtre contextuelle de 200 000 jetons vous permet de travailler avec des bases de code entières ou des documents volumineux sans perdre le fil.

Il inclut un fonctionnement autonome pouvant aller jusqu'à 30 heures pour des tâches complexes, telles que la gestion de plusieurs bases de code, le débogage de problèmes et la mise en œuvre de fonctionnalités sans intervention constante. Claude Code apporte cette capacité à la ligne de commande, où vous déléguez les tâches de codage directement depuis votre terminal. Les Artifacts rendent les applications interactives, les visualisations de données et les documents au fur et à mesure que vous les affinez à travers la discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Organisez les discussions en projets , dans lesquels vous ajoutez des fichiers de connaissances personnalisés que Claude référence tout au long de chaque discussion dans cet espace.

Effectuez des recherches simultanées dans toutes vos discussions et tous vos projets pour trouver des discussions ou des informations spécifiques issues de chats passés.

Utilisez l'outil Analyse pour télécharger des ensembles de données et demander à Claude d'effectuer des analyses statistiques, de créer des visualisations ou d'identifier des tendances.

Accédez automatiquement à la recherche sur le Web lorsque vous posez des questions nécessitant des informations actuelles, et recevez des réponses accompagnées de citations claires des sources et d'instructions Claude IA

Limitations de Claude

Les utilisateurs de la version gratuite sont soumis à des limites de messages qui interrompent les sessions de travail prolongées, en particulier lors de tâches complexes nécessitant de nombreuses itérations.

Les directives de sécurité rejettent parfois des demandes bénignes, bien que leur fréquence ait considérablement diminué depuis la publication des modèles.

Tarifs Claude

Free

Avantage : 20 $/mois

Max : À partir de 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 65 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Claude ?

Selon une critique publiée sur G2:

Claude est très doué pour garder le contexte et comprendre les exigences commerciales subtiles. Il m'aide à structurer des livrables et des simulations complexes, à analyser d'énormes volumes de texte ou de données, et à rédiger des communications précises avec les clients sans perdre de vue l'intention stratégique. Cet outil m'aide particulièrement à repérer les détails critiques que je pourrais manquer lorsque je suis épuisé, comme lorsque nous avons débogué ce problème Google Apps Script où une simple erreur de majuscule dans « Index.html » provoquait des échecs de déploiement. L'approche directe de Claude correspond exactement à ce dont j'ai besoin : une réflexion claire, sans fioritures ni validation inutile.

Claude est très doué pour garder le contexte et comprendre les exigences commerciales subtiles. Il m'aide à structurer des livrables et des simulations complexes, à analyser d'énormes volumes de texte ou de données, et à rédiger des communications précises avec les clients sans perdre de vue l'intention stratégique. Cet outil m'aide particulièrement à repérer les détails critiques que je pourrais manquer lorsque je suis épuisé, comme lorsque nous avons débogué ce problème de Google Apps Script où une simple erreur de majuscule dans « Index.HTML » provoquait des échecs de déploiement. L'approche directe de Claude correspond exactement à ce dont j'ai besoin : une réflexion claire, sans fioritures ni validation inutile.

8. ChatGPT (le meilleur pour une assistance IA polyvalente)

via ChatGPT

ChatGPT couvre aussi bien les questions simples que les tâches de raisonnement complexes, la génération de code, la création d'images et les discussions vocales qui semblent remarquablement humaines. Il gère les entrées multimodales : discussions vocales avec une intonation réaliste, analyse d'images et de vidéos, passage fluide d'un type de tâche à l'autre au cours d'une discussion.

Les modèles de la série o ajoutent un raisonnement étendu qui résout les problèmes étape par étape avant de répondre, ce qui est utile pour les mathématiques, la planification stratégique et les défis de codage complexes. Les GPT personnalisés vous permettent de créer des versions spécialisées adaptées à des flux de travail spécifiques sans avoir à écrire du code. Ils effectuent des recherches sur le Web, analysent les fichiers téléchargés et exécutent du code Python dans le même fil de discussion.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Entraînez la mémoire de ChatGPT en lui fournissant des informations sur vous-même, votre travail ou vos préférences qui seront conservées dans toutes les discussions futures.

Consultez et gérez ce que ChatGPT retient à votre sujet dans Paramètres , en supprimant des souvenirs spécifiques ou en effaçant tout d'un seul coup.

Activez le mode Chat temporaire lorsque vous avez besoin de discussions qui ne seront pas enregistrées dans l'historique et n'influenceront pas la mémoire.

Planifiez les tâches récurrentes que ChatGPT effectue automatiquement, comme l'envoi de résumés hebdomadaires ou de rappels mensuels à des moments précis.

Générez des images directement dans les discussions à l'aide de DALL-E, puis modifiez-les à l'aide des invitations d'images IA de suivi.

Limites de ChatGPT

Les fonctionnalités de mémoire font parfois remonter des informations non pertinentes issues de discussions précédentes, ce qui nécessite une gestion manuelle.

Les modèles et fonctionnalités premium tels que Advanced Voice et les limites d'utilisation supérieures nécessitent un abonnement ChatGPT Plus ou Team.

Tarifs ChatGPT

Free

Go : 5 $/mois

Plus : 20 $/mois

Avantage : 200 $/mois

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 125 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 260 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Sur G2, un utilisateur a écrit:

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est qu'il fonctionne comme une équipe d'assistance complète réunie dans un seul outil. C'est mon rédacteur, mon éditeur, mon stratège, mon chercheur et mon partenaire de réflexion, disponible à tout moment lorsque j'en ai besoin. Je peux lui soumettre des idées complexes, des notes brutes ou des brouillons à moitié terminés, et il m'aide à les transformer en un travail clair, structuré et professionnel que je peux réellement utiliser avec mes clients, mes partenaires et mes organisations.

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est qu'il fonctionne comme une équipe d'assistance complète réunie dans un seul outil. C'est mon rédacteur, mon éditeur, mon stratège, mon chercheur et mon partenaire de réflexion, disponible à tout moment lorsque j'en ai besoin. Je peux lui soumettre des idées complexes, des notes brutes ou des brouillons à moitié terminés, et il m'aide à les transformer en un travail clair, structuré et professionnel que je peux réellement utiliser avec mes clients, mes partenaires et mes organisations.

9. HubSpot (le meilleur pour l'automatisation CRM unifiée)

via HubSpot

HubSpot s'est forgé une solide réputation en rendant accessibles des outils de marketing, d'équipe commerciale et de service client sans la complexité des logiciels d'entreprise. Breeze intègre des capacités d'IA dans l'ensemble de la plateforme client plutôt que de les traiter comme des modules complémentaires distincts. Copilot agit comme un compagnon d'IA conversationnel qui répond aux questions sur vos données CRM et génère du contenu en fonction du contexte commercial. Ses outils d'agent IA automatisent l'ensemble des flux de travail pour la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux, la prospection et le service client, du début à la fin.

Breeze Intelligence enrichit automatiquement les fiches de contacts et d'entreprises en puisant dans plus de 200 millions de profils d'acheteurs actualisés tous les 30 jours. Content Remix transforme des vidéos uniques en Clips, fichiers audio, articles de blog et contenu social. De plus, Prospecting Agent recherche des prospects, identifie les signaux d'achat et rédige des e-mails personnalisés en utilisant le ton de votre marque et les informations de votre CRM.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Personnalisez le contenu de votre site web à l'aide de règles intelligentes qui affichent différents titres, CTA ou images en fonction de l'emplacement du visiteur, du type d'appareil ou de l'étape du cycle de vie.

Analysez vos performances passées, les données démographiques de votre audience et les bonnes pratiques du secteur pour créer du contenu en accord avec votre marque grâce à Social Media Agent .

Affichez des prix dynamiques aux visiteurs de différents pays, en indiquant automatiquement les devises et les offres régionales exactes sans avoir à créer manuellement des pages distinctes.

Créez des articles de blog, des pages d'accueil et des études de cas à l'aide de Content Agent pour référencer le contexte de l'entreprise, les fichiers téléchargés et le contenu le plus performant.

Préremplissez les champs des formulaires pour les visiteurs qui reviennent en utilisant les données dont HubSpot dispose déjà à leur sujet, ce qui réduit la longueur des formulaires et facilite leur envoi.

Limitations de HubSpot

Breeze Intelligence fonctionne selon un système basé sur des crédits qui ajoute des coûts récurrents au-delà du prix de l'abonnement de base.

Les options de personnalisation des agents restent quelque peu limitées par rapport à la création d'automatisations entièrement personnalisées sur des générateurs de flux de travail IA dédiés.

Tarifs HubSpot

Free

Starter : 15 $/mois par utilisateur

Professionnel : 1 450 $

Enterprise : à partir de 4 700 $/mois

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 34 360 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 410 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Une nouvelle fonctionnalité que j'apprécie particulièrement dans HubSpot Marketing Hub, ce sont les recommandations de contenu et de campagne basées sur l'IA. Elle analyse le comportement de l'audience et suggère le meilleur contenu, les meilleurs objets et le meilleur moment pour envoyer chaque campagne. Cela facilite grandement l'optimisation des performances sans avoir à deviner. […] Une autre fonctionnalité que j'apprécie est le rapport amélioré sur l'attribution multi-touch. Il montre clairement quels canaux, publicités et points de contact ont le plus contribué à la conversion d'un prospect, ce qui nous aide à prendre des décisions budgétaires plus éclairées.

Une nouvelle fonctionnalité que j'apprécie particulièrement dans HubSpot Marketing Hub, ce sont les recommandations de contenu et de campagne basées sur l'IA. Elle analyse le comportement de l'audience et suggère le meilleur contenu, les meilleurs objets et le meilleur moment pour envoyer chaque campagne. Cela facilite grandement l'optimisation des performances sans avoir à deviner. […] Une autre fonctionnalité que j'apprécie est le rapport d'attribution multitouch amélioré. Il montre clairement quels canaux, publicités et points de contact ont le plus contribué à la conversion d'un prospect, ce qui nous aide à prendre des décisions budgétaires plus éclairées.

10. Zendesk (le meilleur pour l'automatisation du service client)

via Zendesk

Zendesk combine des agents IA autonomes pour l'automatisation avec des outils Copilot afin d'aider les agents humains à résoudre plus rapidement les problèmes complexes. Les agents IA travaillent sur tous les canaux de messagerie pour résoudre les problèmes des clients de manière indépendante, en utilisant une IA agentielle qui analyse les problèmes et s'adapte à différents scénarios plutôt que de suivre des scripts rigides.

Intelligent Triage classe automatiquement les demandes entrantes par intention, détecte la langue, évalue le sentiment et achemine instantanément les tickets vers le membre de l'équipe approprié. Copilot fournit des résumés de discussion, suggère des macros pertinentes et affiche des recommandations d'actions directement dans les flux de travail des agents. Les agents IA pour la gestion de projet peuvent développer de brèves notes en réponses complètes et adaptées au ton, grâce à une IA qui maintient la cohérence de la voix de la marque.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Déployez des agents IA sur n'importe quel canal de messagerie pour résoudre les problèmes des clients de manière indépendante grâce à l'IA agentique.

Accédez aux résumés de discussions, aux réponses suggérées et aux recommandations d'actions pertinentes à l'aide de Copilot.

Créez des automatisations basées sur le temps qui s'exécutent toutes les heures sur tous les tickets ouverts, afin de faire remonter les problèmes non résolus ou de clôturer les tickets résolus après un certain nombre de jours.

Configurez les conditions à l'aide de la logique « Meet ALL » (Répondre à TOUTES) ou « Meet ANY » (Répondre à N'IMPORTE LAQUELLE), en créant des règles de routage complexes qui gèrent plusieurs scénarios à partir d'un seul déclencheur.

Limitations de Zendesk

Certaines fonctionnalités d'IA, telles que Content Cues , restent exclusives aux forfaits Enterprise, ce qui limite leur accès aux petites équipes.

L'installation initiale et la formation aux exemples d'agents IA peuvent nécessiter un investissement en temps considérable de la part des administrateurs avant d'en percevoir la valeur.

Tarifs Zendesk

Essai gratuit

Équipe d'assistance : 25 $/mois par utilisateur

Équipe de suite : 69 $/mois par utilisateur

Suite professionnelle : 149 $/mois par utilisateur

Suite entreprise : 219 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zendesk

G2 : 4,3/5 (plus de 6 970 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 4 045 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Zendesk ?

Selon un avis publié sur G2 à propos de cette alternative à Assista IA :

La configuration a été assez simple, et j'ai apprécié la possibilité de créer des articles de base de connaissances à partir de données collectées par l'IA sur mon secteur d'activité. L'interface de gestion des tickets est fiable et facile à configurer. L'ajout de l'agent de chat à mon site web a été facile. L'intégration de l'e-mail au système de tickets a également été assez simple. Les fonctionnalités du système d'assistance étaient fiables.

La configuration a été assez simple, et j'ai apprécié la possibilité de créer des articles de base de connaissances à partir de données collectées par l'IA sur mon secteur d'activité. L'interface de gestion des tickets est fiable et facile à configurer. L'ajout de l'agent de chat à mon site web a été facile. L'intégration de l'e-mail au système de tickets a également été assez simple. Les fonctionnalités du système d'assistance étaient fiables.

Mettez les agents IA au travail avec ClickUp

Assista AI fonctionne bien pour l'automatisation de base. Il connecte des outils, déclenche des actions et gère des flux de travail répétitifs. Pour de nombreuses équipes, c'est un bon point de départ.

Les frictions apparaissent à mesure que le travail devient plus complexe et que le contexte s'étend à différents outils.

ClickUp se distingue ici car il combine l'automatisation, les agents IA et l'exécution de projets dans le premier environnement de travail IA convergent au monde. Les tâches, les documents, les échéanciers, les tableaux de bord et les discussions restent connectés, de sorte que l'IA fonctionne à partir d'un contexte en direct plutôt que de déclencheurs déconnectés.

ClickUp Brain transforme le travail en cours en résumés clairs, en risques et en étapes suivantes, tandis que les automatisations et les agents gèrent les suivis, les rapports et la supervision sans coordination manuelle. Si vous comparez les alternatives à Assista IA et que vous recherchez une solution qui va au-delà de la simple automatisation, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅