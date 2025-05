Les 11 meilleures alternatives et concurrents d'Avoma en 2025

Avoma, connu pour ses fonctionnalités d'enregistrement et de transcription de réunions et de collaboration en équipe, est un choix populaire pour de nombreuses équipes. Bien qu'il fonctionne bien pour certaines équipes, d'autres pourraient trouver qu'il ne coche pas toutes les cases.

Peut-être qu'Avoma ne correspond pas tout à fait à vos flux de travail, ou peut-être recherchez-vous des intégrations plus poussées, des capacités avancées de partage de notes ou des fonctionnalités de veille économique adaptées aux processus de votre équipe commerciale ou de réussite client.

La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas à faire de compromis.

Dans cet article, nous allons discuter de quelques-unes des meilleures alternatives à Avoma, en détaillant leurs fonctionnalités clés, leurs points forts et leurs cas d'utilisation idéaux. Nous avons terminé le plus gros du travail pour vous, alors continuez à lire pour voir quels outils pourraient mieux fonctionner pour vos réunions et booster votre productivité !

⏰ Résumé en 60 secondes Alors que les entreprises s'efforcent d'améliorer la communication et la productivité, la demande de solutions intelligentes pour les réunions telles qu'Avoma ne cesse d'augmenter. Dans ce blog, nous explorons les 11 meilleures alternatives et concurrents d'Avoma pour les équipes commerciales. ClickUp : le meilleur outil de réunion, de gestion des tâches et de collaboration basé sur l'IA

fireflies. ai : *Idéal pour prendre des notes et collaborer

Fathom : Idéal pour capturer les informations des équipes commerciales et les résumés d'appels

Gong. io : Meilleure plateforme d'analyse des discussions et d'intelligence des équipes commerciales

*otter.ai : La meilleure transcription et collaboration pour les réunions, optimisée par l'IA

Wingman : Meilleure plateforme d'analyse des discussions pour le coaching en temps réel des équipes commerciales

Salesloft : Meilleure plateforme d'engagement des équipes commerciales basée sur l'IA pour améliorer les performances

Chorus. ai : Le meilleur outil d'analyse des discussions pour optimiser les conversations de l'équipe commerciale

Tactiq : Le meilleur outil de notes de réunion pour la transcription en temps réel et la gestion des tâches

MeetGeek. ai : Meilleur assistant de réunion IA pour les transcriptions et les analyses

Grain : Meilleur enregistreur de réunions basé sur l'IA pour les moments forts et la collaboration

Que rechercher dans les alternatives à Avoma ?

Le bon logiciel de gestion de réunions doit s'adapter à votre façon unique de travailler et répondre à des normes essentielles telles que la sécurité et la conformité. Il y a également quelques autres facteurs importants à garder à l'esprit qui peuvent faire une réelle différence :

Fonctionnalités principales : Votre outil doit faciliter les réunions. Il doit offrir un enregistrement et une transcription précis, des informations basées sur l'IA pour mettre en évidence les tendances et des résumés automatisés qui vous évitent de rejouer de longs enregistrements

Évolutivité et personnalisation : À mesure que les entreprises de taille moyenne se développent, leurs besoins évoluent également. Recherchez une plateforme capable d'évoluer avec vous, qu'il s'agisse d'ajouter des utilisateurs ou de gérer des flux de travail plus complexes. Vous gagnerez des points bonus si vous pouvez l'adapter à la façon dont votre équipe aime travailler

Intégrations profondes avec les outils de l'entreprise : Envisagez des outils qui s'intègrent à votre pile technologique existante au-delà des CRM, tels que les outils de gestion des tâches (ClickUp), les plateformes de vidéoconférence (Zoom, MS Teams), les clients de messagerie (Gmail, Outlook) et les bases de connaissances (Confluence)

Prix et valeur transparents : Quelle que soit la qualité d'un outil, il doit correspondre à votre budget. Recherchez des prix transparents sans frais cachés. Un essai ou une démonstration gratuite est également utile ; vous pouvez l'essayer et voir s'il convient vraiment au travail de votre équipe

Les 11 meilleures alternatives à Avoma en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleurs logiciels d'assistance aux réunions basés sur l'IA pour vous aider à trouver celui qui répondra parfaitement aux besoins de votre équipe !

Nom Idéal pour Fonctionnalités clés ClickUp Réunions, gestion des tâches et collaboration complètes Organisation des tâches, gestion des réunions et automatisation des flux de travail Fireflies. IA Assistant de réunion pour l'enregistrement et la transcription Intégration CRM et résumés de réunion exploitables Fathom Informations sur les équipes commerciales et résumés des discussions Synchroniser le CRM et les modèles spécifiques à l'équipe commerciale Gong. io Analyse approfondie des discussions et veille stratégique pour les équipes commerciales Analyse des interactions avec les clients et informations basées sur l'IA Otter. IA Transcription et collaboration en temps réel Des transcriptions précises avec une intégration transparente au calendrier Wingman Coaching en temps réel des équipes commerciales et analyse des discussions Coaching en direct et suivi des performances pendant les appels Salesloft Engagement de l'équipe commerciale et gestion du pipeline optimisés par l'IA Automatisation des communications et des efforts de sensibilisation Chorus. IA Optimiser les discussions et l'analyse des appels de l'équipe commerciale Suivi des appels des équipes commerciales et optimisation de la stratégie de l'équipe Tactiq Transcription en temps réel et organisation des tâches Teams qui souhaitent créer des tâches exploitables et capturer les points forts de la réunion MeetGeek. IA Transcription de réunions et suivi basés sur l'IA Analyse approfondie des réunions et partage facile des idées Grain Enregistrement et partage des temps forts et des commentaires de la réunion Teams se concentre sur la capture des commentaires des clients et le partage des moments clés

Les 11 meilleures alternatives à Avoma

Nous avons rassemblé 11 des meilleures alternatives à Avoma, chacune avec des fonctionnalités et des capacités uniques pour répondre à différents besoins. Qu'il s'agisse d'une meilleure intégration et d'une transcription plus précise ou de notes générées par IA et d'informations sur les discussions, ces alternatives ont ce qu'il vous faut.

1. ClickUp (Meilleur outil de réunion, de gestion des tâches et de collaboration basé sur l'IA)

ClickUp est l'application « Tout pour le travail » qui révolutionne la façon dont les équipes gèrent les projets, les documents et la communication, le tout sur une plateforme unifiée alimentée par l'IA.

Le logiciel de gestion des ventes ClickUp utilise l'IA pour améliorer l'efficacité des réunions et la collaboration globale. Grâce aux fonctionnalités basées sur l'IA, les équipes peuvent analyser les tendances des données pour prévoir les résultats des ventes et identifier les défis potentiels avant qu'ils ne surviennent.

Découvrez le preneur de notes IA de ClickUp, votre meilleur ami pour les réunions ! Il capture tout ce qui compte, des éléments d'action aux décisions clés, pour que vous puissiez rester concentré sans craindre de manquer quoi que ce soit.

Après chaque appel, vous obtenez un résumé clair et structuré ainsi qu'une transcription de ce qui a été discuté. Cela signifie que vous n'aurez plus à déchiffrer des notes désordonnées plus tard !

Ce qui distingue vraiment ClickUp AI Notetaker, c'est la façon dont il s'intègre de manière transparente au reste de votre travail dans ClickUp. AI Notetaker peut créer automatiquement des tâches à partir des discussions de votre réunion ou partager le résumé directement dans la discussion de votre équipe. Ainsi, tout le monde reste sur la même longueur d'onde et rien n'est oublié.

Obtenez des transcriptions de réunions et des éléments d'action avec ClickUp AI Notetaker

De plus, l'IA peut automatiser les processus de routine, tels que la planification des réunions et l'envoi de rappels, en fonction de la disponibilité et des préférences de l'équipe. Cela permet de réduire le temps consacré à la coordination de la logistique et permet aux membres de l'équipe de se concentrer sur une collaboration efficace sur les transactions.

Liez les agendas, les notes et les suivis aux tâches avec ClickUp Meetings

Vous pouvez également utiliser l'éditeur de texte enrichi de ClickUp Meetings pour prendre des notes, ajouter des commentaires et étiqueter des coéquipiers pour des suivis spécifiques pendant les réunions. Et si quelque chose doit être terminé après la réunion ? Vous pouvez attribuer des tâches directement à partir des notes de réunion.

Plus besoin de fouiller dans des notes éparses ; tout est structuré et prêt à être partagé avec les parties prenantes.

ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, vous permet de résumer rapidement les notes de réunion, de vérifier la grammaire et même de rédiger des e-mails ou des rapports de suivi. Cette fonctionnalité s'intègre parfaitement à la collaboration en temps réel au sein de ClickUp Docs, permettant de tout structurer, organiser et retrouver facilement.

Obtenez des informations instantanées sur les réunions avec ClickUp Brain

Vous voulez rendre vos réunions encore plus interactives ? Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour mapper des idées et collaborer en temps réel. Et pour garder le cap avec les clients, vous pouvez facilement ajouter des réflexions ou des commentaires dans les tâches et commentaires ClickUp, afin de ne jamais perdre de vue ce qui doit être fait ensuite.

ClickUp propose également des modèles utiles pour mener des réunions en douceur. Par exemple, le modèle de compte rendu de réunion ClickUp permet de rester organisé et efficace pendant les réunions. Il vous permet d'enregistrer rapidement les participants, les agendas et les éléments d'action. De plus, vous pouvez attribuer des tâches directement à partir du document pour que chacun soit responsable !

Obtenir un modèle gratuit Documentez toutes les décisions, actions et discussions de la réunion à l'aide du modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Vous pouvez également essayer le modèle de notes de réunion ClickUp et le modèle de réunion ClickUp pour améliorer la productivité des discussions de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

La grande variété de fonctionnalités peut être intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par mois et par membre

*clickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs de ClickUp ?

C'est incroyable le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous avons adopté ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour les forfaits et les mises à jour des évènements ne nous prend plus qu'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur les priorités marketing.

C'est incroyable le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous avons adopté ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour la planification et les mises à jour des évènements ne nous prend plus qu'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps à consacrer à des priorités marketing plus importantes.

📮ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, 12 % des personnes interrogées trouvent que les réunions sont surchargées, 17 % disent qu'elles durent trop longtemps et 10 % pensent qu'elles sont pour la plupart inutiles. Dans un autre sondage ClickUp, 70 % des personnes interrogées ont avoué qu'elles enverraient volontiers un remplaçant ou un mandataire aux réunions si elles le pouvaient. Le preneur de notes IA intégré de ClickUp peut être votre parfait assistant de réunion ! Laissez l'IA capturer chaque point clé, décision et élément d'action pendant que vous vous concentrez sur un travail à plus forte valeur ajoutée. Grâce aux résumés de réunion automatiques et à la création de tâches assistée par ClickUp Brain, vous ne manquerez jamais d'informations essentielles, même lorsque vous ne pouvez pas assister à une réunion. 💫 Résultats réels : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

2. Fireflies. IA (Idéal pour la prise de notes et la collaboration)

via Fireflies

Fireflies est un assistant de réunion basé sur l'IA qui enregistre, transcrit et résume les réunions sur les plateformes les plus utilisées telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Il permet de gagner du temps en générant des notes de réunion précises, en mettant en évidence les points clés et en extrayant les éléments d'action. Fireflies met en évidence les détails importants tels que les tâches, les délais et les indicateurs clés tout en analysant le ton de vos discussions.

Vous pouvez l'intégrer de manière transparente à des outils tels que HubSpot, Salesforce et Slack, afin que vos flux de travail restent fluides. De plus, Fireflies vous permet de créer des tâches à l'aide de commandes vocales et de synchroniser les récapitulatifs de réunion directement dans votre CRM. Cependant, il manque certaines fonctionnalités avancées et la qualité de transcription basée sur l'IA peut ne pas être à la hauteur de celle d'autres outils.

Fireflies. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Automatisation de l'analyse des sentiments pour mettre en évidence les segments positifs, négatifs et neutres des discussions

Suivi des détails clés de la réunion, tels que les dates, les indicateurs et les questions de suivi

Bénéficiez d'un suivi personnalisable des sujets pour trier les informations de la réunion en fonction de vos besoins

Accédez aux notes des réunions précédentes avec horodatage et notes consultables

Tirez parti de la création dynamique d'une base de connaissances avec des extraits sonores et des réunions intégrées

Fireflies. Limites de l'IA

Ne permet pas d'enregistrer des discussions en direct et en personne directement sur le bureau (uniquement disponible sur mobile)

La version gratuite a une limite de minutes d'enregistrement des appels

Fireflies. Tarification de l'IA

Free

Avantage : 18 $ par mois et par place

Business : 29 $/mois par place

Enterprise : 39 $/mois par place

Fireflies. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4. 8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

3. Fathom (Idéal pour capturer les informations de l'équipe commerciale et les résumés d'appels)

via Fathom

Fathom est un autre outil gratuit de prise de notes qui facilite grandement la gestion des réunions. Il enregistre, transcrit et résume les discussions tout en vous permettant de vous concentrer sur le sujet abordé. Il existe même des modèles personnalisables pour toutes vos réunions, comme les appels de l'équipe commerciale ou les points sur la réussite des clients, afin qu'ils s'adaptent à vos besoins.

La plateforme se synchronise de manière transparente avec des CRM tels que Salesforce et HubSpot, ce qui vous fait gagner du temps en mettant automatiquement à jour les résumés et les tâches. Vous pouvez également partager des clips vidéo au lieu de résumés en texte simple, ce qui permet de mieux contextualiser les informations transmises à votre équipe sur Slack ou d'autres outils.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Suivi du temps de parole en temps réel et retour d'information instantané grâce aux alertes « monologue » pour améliorer la communication en réunion

Restez concentré sur les points, les thèmes et les éléments d'action clés sans manquer de détails cruciaux

Effectuez des recherches plus intelligentes et collaborez en temps réel grâce à des outils conçus pour un travail d'équipe fluide

Identifiez et organisez facilement les éléments d'action pour assurer un suivi clair et efficace après les discussions

Faites l'expérience d'un service client réactif, rapide et convivial en cas de besoin

Comprendre les limites

Possibilité limitée d'adapter le niveau de détail ou le style des résumés de réunion à des préférences spécifiques

Il n'est pas possible de modifier les résumés ou de former l'IA pour une meilleure précision

Pas de mode hors ligne pour la transcription ou les résumés

Difficultés liées aux environnements bruyants ou aux chevauchements de voix, entraînant des transcriptions moins précises

Fathom pricing

Démarrage : 50 $/mois (1 entreprise incluse)

Silver : 260 $/mois (10 entreprises incluses)

Gold : 380 $/mois (25 entreprises incluses)

Platinum : 680 $/mois (50 entreprises incluses)

Évaluations et commentaires sur Fathom

G2 : 5. 0/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 5,0/5 (plus de 600 avis)

*que disent les utilisateurs de Fathom ?

Fathom m'aide à tirer le meilleur parti de mes réunions. Fathom a été facile à configurer et se synchronise parfaitement avec mon Google Agenda, tout en me permettant de choisir facilement les réunions qui incluront l'enregistreur IA. Les résumés sont faciles à comprendre. J'apprécie particulièrement le fait qu'il soit divisé en différentes sections (points clés, thèmes et prochaines étapes).

Fathom m'aide à tirer le meilleur parti de mes réunions. Fathom a été facile à configurer et se synchronise parfaitement avec mon Google Agenda, tout en me permettant de choisir facilement les réunions qui incluront l'enregistreur IA. Les résumés sont faciles à comprendre. J'apprécie particulièrement le fait qu'il soit divisé en différentes sections (points clés, thèmes et prochaines étapes).

4. Gong. io (Meilleure plateforme d'analyse des discussions et d'intelligence des équipes commerciales)

via Gong

Gong a pour but de rendre les réunions de projet plus pertinentes. Vous pouvez éviter les conférences interminables tout en restant informé. Il est également incroyablement convivial : aucune formation approfondie n'est nécessaire, vous pouvez donc commencer immédiatement.

Que vous intégriez de nouveaux membres à votre équipe, que vous suiviez les préoccupations des clients ou que vous peaufiniez votre argumentaire de vente, Gong rationalise l'ensemble du processus pour les équipes commerciales. De plus, lorsque vient le moment de partager des moments importants avec les clients, vous pouvez envoyer des enregistrements avec un simple lien et même suivre qui les regarde réellement.

Les meilleures fonctionnalités de Gong.io

Générer automatiquement des éléments d'action avec un minimum d'ajustements, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'exécution

Découvrez les appels les plus performants pour intégrer et former plus rapidement les nouveaux membres de l'équipe et améliorer la satisfaction client

Suivi des problèmes et tendances récurrents des clients pour améliorer votre compréhension du marché

Analysez le langage de la réussite commerciale, les points sensibles et les objections pour affiner votre approche commerciale

Soyez alerté des mots-clés clés tels que « risque » ou « annuler » pour répondre de manière proactive aux préoccupations potentielles

Accédez à des analyses détaillées sur les données d'appel, les interactions avec l'équipe commerciale et le comportement des clients pour orienter votre stratégie

Limites de Gong. io

Difficultés avec la précision de la transcription et nécessité de vérifier par rapport à l'audio

Manque d'intégration entre les sections Discussions et Engage

Les capacités d'exportation en masse limitées nécessitent des ressources techniques pour récupérer de grands ensembles de données

Tarification de Gong.io

Tarification personnalisée en fonction du type de licence

Évaluations et commentaires sur Gong.io

G2 : 4. 8/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 500 avis)

5. Otter. ai (Meilleure transcription et collaboration en temps réel pour les réunions, optimisées par l'IA)

Otter est utilisé dans tous les secteurs pour transcrire tout type de contenu, des enregistrements juridiques et des entretiens à la création de résumés de réunions et de comptes rendus de réunions. Il transcrit automatiquement les réunions en temps réel, vous n'avez donc pas à craindre de manquer quoi que ce soit. OtterPilot peut même assister à plusieurs réunions à la fois, en les transcrivant au fur et à mesure.

Grâce à sa reconnaissance vocale avancée, Otter gère différentes voix et un langage spécifique à l'industrie de manière transparente. Sa fonctionnalité Meeting Gems vous permet d'ajouter des éléments d'action, des commentaires et des notes pendant ou après la réunion, garantissant ainsi que tout est capturé.

Otter. IA meilleures fonctionnalités

Personnalisez les transcriptions en apprenant à Otter à reconnaître votre voix

Intégrez Otter à votre Calendrier pour rejoindre et transcrire automatiquement les réunions

Réécoutez les discussions passées plus rapidement et exportez les transcriptions dans plusieurs formats pour faciliter le partage et la conservation des enregistrements

Capturez automatiquement les changements visuels pendant les appels pour mettre en évidence les moments clés parallèlement aux transcriptions

Limites de Otter. IA

Le flux de discussion peut subir des retards et ralentir l'accès aux réunions passées

Les résumés ne peuvent pas être mis à jour une fois créés

Difficultés à identifier avec précision les intervenants dans les discussions de groupe, ce qui pose problème pour les cas d'utilisation nécessitant une transcription importante, comme les entretiens

Tarification de Otter. IA

Forfait Free

Avantage : 8,33 $/mois par utilisateur

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Otter. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4. 3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 90 avis)

*que disent les utilisateurs d'Otter. ai ?

Otter. ai est un excellent outil d'IA pour transcrire des fichiers audio et vidéo. La version premium est géniale, car elle vous permet de télécharger plus de minutes audio. Le meilleur, c'est l'horodatage et la précision. Je suis globalement satisfait, mais je dirais qu'il peut s'améliorer en termes d'identification des locuteurs et qu'il devient parfois lourd lors des modifications en cours.

Otter. ai est un excellent outil d'IA pour transcrire des fichiers audio et vidéo. La version premium est géniale, car elle vous permet de télécharger plus de minutes audio. Le meilleur, c'est l'horodatage et la précision. Je suis globalement satisfait, mais je dirais qu'il peut s'améliorer en termes d'identification des locuteurs et qu'il devient parfois lourd lors des modifications en cours.

📖 Lire la suite : Les meilleures alternatives à Otter IA pour vous aider à transcrire les notes de réunion

6. Clari Copilot (meilleure plateforme d'analyse des discussions pour le coaching en temps réel des équipes commerciales)

via Clari Copilot

Clari Copilot (anciennement Wingman) est une plateforme d'intelligence commerciale conçue pour aider les équipes commerciales à travailler plus intelligemment. Agissant comme un coach en temps réel, elle fournit aux représentants des outils, des informations et des conseils en direct pour gérer les objections, améliorer les discussions et conclure des affaires plus rapidement.

Il associe l'intelligence conversationnelle basée sur l'IA et le coaching en temps réel pour enregistrer, transcrire et analyser les appels de l'équipe commerciale afin d'identifier les besoins des clients et l'état des affaires. Au-delà de l'analyse post-appel, Wingman propose des invites, des instructions et des cartes de combat exploitables en direct pendant les appels, ce qui permet aux commerciaux de garder confiance et de rester sur la bonne voie dans chaque discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Clari Copilot

Accès à la transaction centralisée Tableau de bord centralisé pour le suivi des transactions, l'identification des transactions à risque, leur progression pour renforcer la confiance dans le pipeline

Bénéficiez d'un coaching en temps réel avec des signaux en direct personnalisés, des cartes de bataille et des alertes de monologue pendant les appels

Accédez à des listes de lecture organisées de tactiques gagnantes pour les démonstrations, les appels de découverte, etc. pour l'intégration et l'apprentissage par les pairs

Sachez exactement quand un appel est affiché grâce aux notifications sur les extraits d'appel partagés

Limites de Clari Copilot

Ne fournit pas de résumé rapide de la réunion pour les points clés et les prochaines étapes

Les alertes en temps réel pendant les appels peuvent être accablantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarification de Clari Copilot

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Clari Copilot :

G2 : Pas assez de commentaires

Capterra : Pas assez d'avis

📖 En savoir plus : Consultez les modèles de comptes rendus de réunion pour capturer facilement tout ce qui a été discuté et garder tout le monde sur la même page !

7. Salesloft (Meilleure plateforme d'engagement des équipes commerciales basée sur l'IA pour améliorer les performances)

via Salesloft

Salesloft est une plateforme d'orchestration des revenus qui regroupe toutes vos activités commerciales en un seul endroit en centralisant la communication, en gérant les prospects et en optimisant l'ensemble du processus de vente. Elle fournit des tableaux de bord dynamiques pour visualiser la santé de votre pipeline de ventes, suivre la progression et obtenir des informations précieuses sur les performances de votre équipe en temps réel.

De la prospection aux renouvellements, Salesloft équipe les équipes commerciales d'outils d'analyse avancée, d'automatisation des ventes, de prévision, de gestion des transactions et de renseignements sur les discussions, permettant ainsi une prise de décision et un suivi des transactions plus intelligents.

Meilleures fonctionnalités de Salesloft

Obtenez des recommandations basées sur l'IA, des réponses intelligentes et des analyses prédictives

Centralisez la gestion de la relation client en intégrant des CRM tels que Salesforce et HubSpot

Optimisez la prospection à froid grâce à des modèles d'e-mails personnalisables et des outils de test A/B pour un engagement amélioré

Examinez les appels à l'aide d'indicateurs tels que les ratios de conversation et les indicateurs de coaching

Limites de Salesloft

Certains utilisateurs rencontrent des difficultés lors de l'importation en masse de contacts

Le processus d'installation de Salesloft nécessite une formation approfondie de l'équipe

Tarification de Salesloft

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Salesloft

G2 : 4. 5/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 200 avis)

*que disent les utilisateurs de Salesloft dans la vraie vie?

Salesloft rend la prospection opportune, conviviale, personnalisée et collaborative. J'utilise Salesloft depuis trois ans en tant que directeur commercial et je peux affirmer en toute confiance qu'il s'agit d'un outil indispensable pour développer l'entreprise. Salesloft s'intègre parfaitement à Salesforce, fournit des raccourcis personnalisés pour simplifier la communication personnalisée, et les cadences entièrement personnalisables permettent le partage entre tous les utilisateurs. J'aimerais qu'il y ait des dispositions de conception et plus de moyens de personnaliser l'apparence de l'e-mail sur Salesloft.

Salesloft rend la prospection opportune, conviviale, personnalisée et collaborative. J'utilise Salesloft depuis trois ans en tant que directeur commercial et je peux affirmer en toute confiance qu'il s'agit d'un outil indispensable pour développer l'entreprise. Salesloft s'intègre parfaitement à Salesforce, fournit des raccourcis personnalisés pour simplifier la communication personnalisée, et les cadences entièrement personnalisables permettent le partage entre tous les utilisateurs. J'aimerais qu'il y ait des dispositions de conception et plus de moyens de personnaliser l'apparence de l'e-mail sur Salesloft.

📖 Lire la suite : Comment utiliser l'IA dans les équipes commerciales

8. Chorus. ai (Meilleur outil d'analyse des discussions pour optimiser les conversations de l'équipe commerciale)

Chorus de ZoomInfo est une plateforme d'intelligence conversationnelle basée sur l'IA, conçue pour capturer, transcrire et analyser les réunions des équipes commerciales et de réussite client. Elle fournit des informations exploitables pour aider les équipes à se concentrer sur l'établissement de relations plutôt que sur des tâches administratives. Les responsables des équipes commerciales peuvent utiliser Chorus pour encadrer plus efficacement leurs équipes, identifier les risques dans les transactions et mettre en évidence les moments clés des discussions.

Avec une interface conviviale et des intégrations transparentes, Chorus fonctionne sans effort en arrière-plan, en fournissant des résumés automatiques par e-mail et des points clés. Des fonctionnalités telles que les échéanciers des intervenants et les clips partageables vous permettent de rester connecté et organisé sans effort supplémentaire.

Chorus. IA meilleures fonctionnalités

Simplifiez les suivis grâce aux e-mails générés par l'IA

Clip et partage de sections spécifiques de la réunion en interne ou en externe pour une meilleure collaboration

Améliorez la qualification des prospects grâce aux données B2B enrichies issues de l'intégration de la base de données ZoomInfo

Suivi des indicateurs de discussion, signalement des risques et mise en évidence des questions pour le coaching et l'assurance qualité

Limites de Chorus. IA

L'intégration avec les systèmes CRM peut être complexe et prendre du temps

Il nécessite une longue période d'apprentissage en raison de ses fonctionnalités et analyses avancées

Les e-mails de suivi peuvent contenir des informations redondantes, nécessitant des modifications en cours

Tarification de Chorus. IA

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Chorus. ai

G2 : 4. 5/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 60 avis)

*que disent les utilisateurs de Chorus. ai ?

Chorus me permet de prendre des extraits de sections importantes des réunions avec les clients et de les envoyer directement à mes clients. Ils m'ont également été d'une aide précieuse pour organiser les détails des réunions et les mettre en forme de manière lisible, et se sont révélés inestimables pour la prise de notes.

Chorus me permet de prendre des extraits de sections importantes des réunions avec les clients et de les envoyer directement à mes clients. Ils m'ont également été d'une aide précieuse pour organiser les détails des réunions et les mettre en forme de manière à les rendre faciles à lire, et se sont révélés inestimables pour prendre des notes.

🧠 Le saviez-vous ? En 2023, ZoomInfo a acquis Chorus, combinant des données intelligentes avec des informations sur les réunions pour aider les équipes commerciales à identifier des cibles, à mieux se préparer et à saisir de nouvelles opportunités en toute confiance.

9. Tactiq (Idéal pour la transcription en temps réel et la gestion des tâches)

via Tactiq

Tactiq fonctionne avec Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom pour résumer vos réunions et créer des éléments exploitables grâce à des intégrations transparentes. Il écoute vos réunions, transforme les discussions en transcriptions précises tout en étant lié à vos applications favorites. Après la réunion, vous pouvez facilement accéder aux enregistrements, créer des actions personnalisées et même poser des questions à l'IA sur ce qui a été discuté.

Que vous soyez une équipe de développement créant des tickets Jira ou une petite équipe informant tout le monde sur Slack, Tactiq est là pour vous. Son extension Chrome vous permet d'enregistrer des réunions, d'ajouter des horodatages et de mettre en évidence les moments clés en temps réel. De plus, elle permet d'identifier les intervenants, de sorte que vous saurez toujours qui dit quoi.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Créez facilement des agendas de réunion grâce à l'IA pour une meilleure structure et une plus grande clarté

Générez des résumés très précis et pertinents sur le plan contextuel dans plusieurs styles, du plus bref au plus complet

Extrayez les tâches à accomplir et créez des e-mails professionnels directement à partir des discussions de la réunion

Activez le sous-titrage en direct pour toutes vos sessions Google Meet, afin de rendre les réunions inclusives et claires

Téléchargez des transcriptions ou des fichiers audio antérieurs pour la création de résumés et l'amélioration des transcriptions

Limites de Tactiq

Transcrit les mots inexacts pour les sons peu clairs au lieu de les ignorer

Difficultés avec les accents et les sons peu clairs, en particulier dans les langues non anglaises comme l'espagnol et l'anglais indien

Tarification de Tactiq

Free

Avantage : 8 $ par mois et par utilisateur

Teams : 16,70 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Tactiq

G2 : Pas assez de commentaires

Capterra : Pas assez d'avis

10. MeetGeek. ai (Meilleur assistant de réunion IA pour les transcriptions et les analyses)

via MeetGeek

MeetGeek est un assistant de réunion très organisé qui automatise la prise de notes, la transcription et le résumé des réunions en ligne et hors ligne. Avec plus de 2 000 intégrations, dont HubSpot, Slack et Google Agenda, il se synchronise parfaitement avec vos outils existants.

Vous pouvez créer des modèles personnalisés, organiser les discussions dans des dossiers et capturer facilement les points clés, les moments forts et les enregistrements vidéo.

MeetGeek. Meilleures fonctionnalités de l'IA

Transcrivez les réunions dans plus de 20 langues avec une grande précision, même à partir de fichiers préenregistrés

Enregistrement automatique et partage des réunions vidéo avec horodatage pour une référence facile

Obtenez des informations exploitables grâce à des analyses avancées, notamment l'analyse des sentiments et les indicateurs de performance

Consolidez et organisez les réunions dans des dossiers personnalisables pour un accès structuré

Limites de MeetGeek. IA

La synchronisation des nouvelles réunions est lente, et il faut souvent attendre jusqu'à une heure avant qu'elles n'apparaissent

Les utilisateurs ne peuvent pas commencer la transcription en cours de réunion, sauf si cela a été planifié au préalable

Tarification de MeetGeek. IA

Forfait Free

Avantage : 15 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 59 $/mois par utilisateur

MeetGeek. évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4. 6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Geek. IA ?

J'utilise MeetGeek depuis environ une semaine. Il est facile à utiliser, j'obtiens la transcription et je peux l'exporter. Le résumé est vraiment bon et il est facile de faire en sorte que l'assistant participe aux réunions que j'ai marquées auparavant. Comme l'assistant entre de lui-même dans la réunion, je n'ai pas besoin de me rappeler que je dois l'activer. Et j'arrive à la partie importante.

J'utilise MeetGeek depuis environ une semaine. Il est facile à utiliser, j'obtiens la transcription et je peux l'exporter. Le résumé est vraiment bon et il est facile de faire en sorte que l'assistant participe aux réunions que j'ai marquées auparavant. Comme l'assistant entre de lui-même dans la réunion, je n'ai pas besoin de me rappeler que je dois l'activer. Et j'arrive à la partie importante.

💡Conseil de pro : Stockez les transcriptions audio, ainsi que les enregistrements audio et vidéo, en toute sécurité dans la vidéothèque MeetGeek et accédez-y quand vous en avez besoin !

11. Grain (Meilleur enregistreur de réunion IA pour les moments forts et la collaboration)

via Grain

Grain se connecte à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams pour enregistrer automatiquement les réunions, prendre des notes automatisées et mettre en évidence les idées clés

Vous pouvez facilement couper et partager les commentaires des clients dans leurs propres mots grâce à des outils tels que Slack, Notion, HubSpot et Salesforce, ce qui permet à tout le monde de rester sur la même page. Il s'intègre également parfaitement à Google Agenda, et vous pouvez télécharger les enregistrements ultérieurement sans avoir besoin d'un robot de réunion.

Grain est bien plus qu'un simple enregistreur d'appels. Il offre des fonctionnalités intelligentes telles que la génération automatique d'éléments d'action, l'analyse des sentiments et des résumés faciles à parcourir.

Il identifie automatiquement les phrases clés, les classe dans des étiquettes intelligentes et assure le suivi des interactions importantes avec les clients. Grain permet aux équipes de rester concentrées pendant les discussions tout en fournissant un résumé complet et une analyse basée sur l'IA pour affiner les stratégies de communication et améliorer les interactions internes et avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Grain

Évitez de discuter de sujets non liés au travail et concentrez-vous sur les points clés pour les résumés

Suivez les termes et les idées clés, y compris l'analyse des sentiments, la répartition du temps de parole et les performances de l'équipe, pour repérer les sentiments des clients, identifier les problèmes et affiner les stratégies des équipes commerciales afin d'obtenir de meilleurs résultats

Mettez en évidence les citations et les informations clés pour les médias sociaux ou les mises à jour des clients en toute simplicité

Recherchez facilement des mots-clés, des expressions ou des moments spécifiques au cours des réunions

Améliorez les réunions en garantissant la responsabilité, le suivi des décisions et la transmission des informations

Limites du grain

Il manque une application mobile pour le feedback et l'accessibilité en déplacement

Manque d'intégration directe avec Salesforce, ce qui peut être un inconvénient pour les organisations qui dépendent de SFDC pour la gestion des données clients et des ventes

Tarification des céréales

Free

Débutant : 15 $/mois par place

Entreprise : 29 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Grain

G2 : 4. 7/5 (plus de 250 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Grain dans la vraie vie?

Grain a été un ajout fantastique à notre boîte à outils, notamment en raison de son intégration fluide avec HubSpot, qui simplifie considérablement notre flux de travail. La possibilité d'intégrer les enregistrements cloud de Zoom sans qu'un assistant ne doive se joindre à chaque appel est une fonctionnalité brillante, qui nous permet d'enregistrer des informations clés de manière discrète.

Grain a été un ajout fantastique à notre boîte à outils, notamment en raison de son intégration fluide avec HubSpot, qui simplifie considérablement notre flux de travail. La possibilité d'intégrer les enregistrements cloud de Zoom sans avoir besoin qu'un assistant se joigne à chaque appel est une fonctionnalité brillante, qui nous permet d'enregistrer des informations clés de manière discrète.

🧠 Le saviez-vous ? Grain prend en charge plus de 100 langues pour la transcription et les notes de réunion, avec différents niveaux d'assistance tels que First Class, Normal et Experimental pour répondre aux besoins mondiaux !

Améliorez l'efficacité de vos réunions avec ClickUp

Toutes les plateformes que nous avons couvertes apporteront certainement une grande valeur au tableau. Mais soyons réalistes, il est presque impossible de trouver un outil qui fasse parfaitement tout ce dont vous avez besoin. Chacun a ses propres fonctionnalités uniques qui peuvent être exactement ce que vous recherchez, en fonction de vos besoins.

Si vous recherchez un assistant de réunion très efficace basé sur l'IA qui combine la gestion de projet, l'organisation des tâches et la collaboration en un seul endroit, ClickUp pourrait être votre meilleur choix. Il offre des flux de travail et des intégrations personnalisables pour aider votre équipe à travailler plus efficacement et à améliorer ses performances commerciales. De plus, l'IA Notetaker de ClickUp transcrit les réunions en temps réel et génère des résumés IA pour que les équipes puissent agir rapidement.

Prêt à améliorer l'efficacité et la coordination de votre équipe ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !