10 Make Alternatives pour automatiser les flux de travail et les processus en 2024

Des équipes différentes ont besoin de des flux de travail différents . Mais presque toutes les équipes souhaitent un travail moins prenant. L'automatisation des tâches quotidiennes et des flux de travail peut transformer ce souhait en réalité.

Mon travail est l'un des outils de plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) les plus populaires pour automatiser le travail en 2024.

La plateforme no-code de Make fournit de puissants outils pour concevoir, construire et automatiser les flux de travail entre les applications. Vous pouvez connecter et synchroniser des données entre différentes applications et automatiser des tâches pour gagner du temps, sans avoir besoin de compétences approfondies en matière de codage.

Cependant, certains utilisateurs trouvent que la construction d'automatisations IA puissantes avec Make est une tâche difficile. Ils aimeraient qu'il y ait plus d'intégrations préconstruites avec d'autres applications. Si vous êtes du même avis, consultez les alternatives à Make que nous avons sélectionnées dans cet article.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Make ?

Vous souhaitez réduire vos options lorsque vous cherchez la meilleure alternative à Make ? Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Intégrations : Recherchez une plateforme qui offre un large intervalle d'intégrations avec diverses applications - en particulier celles qui font partie de votre quotidien - afin de rationaliser vos flux de travail

: Recherchez une plateforme qui offre un large intervalle d'intégrations avec diverses applications - en particulier celles qui font partie de votre quotidien - afin de rationaliser vos flux de travail Capacités d'automatisation avancées : Recherchez des outils qui offrent des fonctionnalités d'automatisation avancées, vous permettant d'automatiser des tâches et des processus complexes sans intervention manuelle importante et en utilisant des instructions en langage simple

Recherchez des outils qui offrent des fonctionnalités d'automatisation avancées, vous permettant d'automatiser des tâches et des processus complexes sans intervention manuelle importante et en utilisant des instructions en langage simple Interface facile et fonctionnalités intuitives: Optez pour des plateformes dotées d'interfaces conviviales et de fonctionnalités intuitives qui facilitent la prise en main et l'utilisation efficace du logiciel pour vous et votre équipe

Optez pour des plateformes dotées d'interfaces conviviales et de fonctionnalités intuitives qui facilitent la prise en main et l'utilisation efficace du logiciel pour vous et votre équipe **Choisissez des alternatives qui offrent des processus d'intégration en douceur et une courbe d'apprentissage gérable, garantissant que vous pouvez rapidement vous adapter aux capacités de la plateforme et les maximiser

Évolutivité: Assurez-vous que la plateforme peut évoluer avec votre Business au fur et à mesure de sa croissance, et qu'elle peut prendre en charge des volumes de données et des flux de travail de plus en plus complexes

Assurez-vous que la plateforme peut évoluer avec votre Business au fur et à mesure de sa croissance, et qu'elle peut prendre en charge des volumes de données et des flux de travail de plus en plus complexes **Sécurité et conformité : recherchez des plateformes qui accordent la priorité à la sécurité des données et à la conformité avec les réglementations sectorielles afin de protéger vos informations sensibles

Assistance à la clientèle: Recherchez des fournisseurs qui offrent des services d'assistance à la clientèle fiables, y compris une assistance en temps opportun et des ressources pour résoudre tous les problèmes

Les 10 meilleures alternatives à Make à utiliser en 2024

Plusieurs autres plateformes offrent des fonctionnalités similaires, voire supérieures à celles de Make, notamment en termes d'intégrations et d'expériences utilisateur.

Voici les 10 meilleures alternatives à Make pour la gestion des dépendances et l'automatisation des flux de travail en 2024 :

1. Automatisations.io

via Automatisations.io Automations.io est une plateforme no-code qui automatise l'ensemble du processus de connexion des applications d'entreprise et de.. concevoir des flux de travail interactifs .

Vous pouvez l'utiliser pour optimiser votre flux de travail quotidien . Que vous souhaitiez synchroniser des données entre vos applications, déclencher des actions en fonction d'évènements utilisateurs ou surveiller les performances de vos automatisations, Automations.io peut vous aider à le faire.

Sa dernière version, Automatisation version 1.4, s'accompagne de nouvelles intégrations et fonctionnalités, comme la possibilité d'analyser correctement les feuilles de calcul et de créer des champs personnalisés.

Les meilleures fonctionnalités d'Automatisation.io

Utilisez des intégrations préconstruites avec des applications populaires telles que Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio et Sage Intacct

Créez des séquences d'automatisation complexes, telles que des flux de travail à plusieurs étapes, une logique conditionnelle et un mappage des données

Auditez et étudiez vos cycles d'automatisation en temps réel à l'aide de la fonctionnalité de formation en temps réel

Limites d'Automatisation.io

Coûteux pour les entreprises de petite taille

La liste des applications et fonctions assistées est comparativement plus petite que celle des concurrents populaires

Prix d'Automatisation.io

Teams : 99$/mois

: 99$/mois Business : Prix personnalisé

G2: Les évaluations ne sont pas disponibles

Les évaluations ne sont pas disponibles Capterra: Pas assez de commentaires

2. ZigiOps

via ZigiOps ZigiOps est une plateforme d'intégration sans code qui vous permet de paramétrer, modifier et lancer des intégrations en quelques paramètres. ZigiOps est populaire sur le marché pour son interface conviviale, permettant une automatisation transparente des transferts de données manuels entre les systèmes.

ZigiOps convient mieux aux grandes entreprises qui utilisent quotidiennement des outils ITSM (gestion des services informatiques). L'utilisation de ce logiciel les aidera à créer des intégrations solides et puissantes sans consacrer un budget et un temps considérables au codage.

Cet outil assiste plus de 30 logiciels d'entreprise et est livré avec des modèles de diagrammes de flux de données entièrement personnalisables, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises informatiques. Dans l'ensemble, il s'agit de la meilleure solution pour l'échange de données de bout en bout.

Les meilleures fonctionnalités de ZigiOps

Intégrez les systèmes en douceur sans codage ni scripts supplémentaires

Transférez des commentaires et des pièces jointes entre vos systèmes et personnalisez vos intégrations en fonction de vos besoins

Faites évoluer vos intégrations à mesure que vos volumes de données et la complexité de vos flux de travail augmentent

Accédez à des modèles prédéfinis et personnalisables pour différents cas d'utilisation

Limites de ZigiOps

Les nouveaux utilisateurs peuvent mettre du temps à s'habituer à l'interface

Prix de ZigiOps

Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. Integrate.io

via Integrate.io Si vous souhaitez effectuer des opérations ETL (extraction, transformation et chargement) facilement, Integrate.io peut vous aider. Cette plateforme d'intégration basée sur le cloud offre un parcours sans code, vous permettant de connecter immédiatement vos applications favorites à diverses sources de données de votre organisation.

Elle dispose de certaines des meilleures fonctionnalités d'intégration de données et d'analyse, telles que les transformations de données, l'API REST, la création de flux de travail rationalisés, la sécurité et la conformité des données, les intégrations de Salesforce à Salesforce, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités d'Integrate.io

Préparez facilement les données pour l'analyse sur le cloud à l'aide de fonctions et d'expressions intégrées, telles que le filtrage, l'agrégation et la jonction

Utilisez l'interface graphique pour définir les dépendances entre les tâches et surveiller le statut et les performances de vos flux de travail

Accédez à des données uniques provenant de divers magasins de données, tels que des services web, des bases de données et des fichiers

Limites d'Integrate.io

Ne travaille qu'avec des fichiers de données basés sur le cloud

Prix d'Integrate.io

Débutant: 1 250 $/mois

1 250 $/mois Professionnel: 2 083 $/mois

2 083 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ELT & CDC Mensuel : 199 $/mois Annuel : $159/mois



G2: 4.3/5 (190+ avis)

4.3/5 (190+ avis) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Barres des tâches

via Barre des tâches Tray.io est un outil iPaaS (Integration Platform as a Service) multi-expériences piloté par l'IA qui vous permet d'accélérer les processus d'intégration à travers n'importe quelle pile d'applications. Grâce à cette plateforme basée sur le cloud, vous pouvez créer des intégrations complexes sans coder de scripts, ce qui vous permet d'économiser considérablement votre budget, votre temps et vos ressources humaines.

Tray.io propose une variété de logiciels sur l'intégration d'API, le traitement des données et la construction d'intégrations personnalisées, ce qui facilite l'automatisation des flux de travail pour les organisations et les développeurs individuels. Outre le large intervalle de fonctionnalités, Tray.io reste populaire dans l'espace B2B pour sa sécurité des données et sa conformité.

Dans l'ensemble, c'est l'une des meilleures plateformes low-code, vous permettant de construire des intégrations et des automatisations complexes sans passer des mois à coder.

Meilleures fonctionnalités de Tray

Créez et configurez vos intégrations et automatisations à l'aide d'une interface de type glisser-déposer

Intégrez diverses applications et services grâce aux connecteurs et flux de travail préconstruits

Gérez vos données, y compris l'ETL (Extract, Transform, Load), les métadonnées et plus encore grâce à son tableau de bord complet

Limites de Tray

Certains utilisateurs trouvent que la navigation sur Tray.io est complexe

Il peut arriver que les connecteurs ne soient plus à jour

Prix des tâches

Pro: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Teams: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (140+ commentaires)

4.5/5 (140+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. IFTTT

via IFTTT IFTTT (If This Then That) est une plateforme d'intégration qui facilite la connexion transparente entre de nombreuses applications, appareils et services d'entreprise.

Cette plateforme assiste les applications populaires d'entreprise, de productivité et d'Accueil intelligent, ce qui vous permet de créer diverses diagrammes de flux de travail grâce à son interface simple et sans code. Comptant parmi les meilleures plateformes de connexion du marché, IFTTT affirme faciliter la transformation numérique de plus de 700 entreprises mondiales en intégrant des produits dans des services cohésifs.

À long terme, vous pouvez réduire considérablement les coûts de développement et améliorer la compatibilité et la valeur à vie en utilisant IFTTT. Si vous êtes contre le développement d'intégration en interne, IFTTT est l'une de vos meilleures options.

Les meilleures fonctionnalités d'IFTTT

Personnalisez votre automatisation avec un code de filtre, des requêtes et des actions multiples

Connectez-vous à plus de 800 applications et intégrez diverses applications à travers les réseaux sociaux, les outils de productivité et les appareils de maison intelligente

Automatisez les tâches des applications web telles que la publication sur les médias sociaux en utilisant la plateforme basée sur le cloud et accédez à vos flux de travail de n'importe où et à tout moment

Limites d'IFTTT

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Certaines intégrations peuvent ne pas donner les résultats escomptés

Prix d'IFTTT

**Free : 3,49 $/mois

Pro: 3,49 $/mois

3,49 $/mois Pro+: 14,99$/mois

G2.com: 4.6/5 (100+ avis)

4.6/5 (100+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

6. Sortie d'entonnoir

via Sortie de tunnel Vous pouvez combler le fossé entre vos équipes marketing et commerciales avec Outfunnel, une plateforme d'automatisation centrée sur les données de connexion commerciale. Elle permet de mener des campagnes d'e-mail marketing ciblées en s'intégrant de manière transparente à des CRM tels que Pipedrive et Copper, et de suivre le comportement des visiteurs du site web pour marquer des pistes.

Grâce à son interface conviviale et à ses analyses avancées, Outfunnel donne aux entreprises les moyens de hiérarchiser efficacement les leads et de nourrir les prospects. L'utilisation de cette position peut avoir un impact positif sur la croissance du chiffre d'affaires grâce à des communications personnalisées et opportunes.

Les meilleures fonctionnalités d'Outfunnel

Personnalisez votre scoring de leads en fonction de toutes vos données commerciales et marketing

Créez une synchronisation bidirectionnelle entre votre CRM et vos outils de marketing

Travail avec une variété de CRM et d'outils marketing populaires, tels que Pipedrive, Mon, Salesforce, HubSpot, Mailchimp et ActiveCampaign

Limites de l'Outfunnel

Il ne s'agit pas d'une solution d'automatisation du flux de travail tout-en-un pour les entreprises, car ses applications sont limitées au marketing

Prix d'Outfunnel

Basique: à partir de 29$/mois

à partir de 29$/mois Professionnel: À partir de 99 $/mois

À partir de 99 $/mois **Tarifs personnalisés

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.9/5 (40+ reviews)

7. LeadsBridge

via LeadsBridge LeadsBridge est une plateforme d'intégration populaire qui permet aux données de circuler de manière transparente entre les différents systèmes de marketing et d'information logiciel d'automatisation de la charge de travail . La meilleure partie de l'utilisation de cet outil est sa synchronisation des prospects en temps réel sans importations CSV manuelles.

Cette plateforme dispose également d'intégrations personnalisées et d'un environnement sécurisé, conforme au GDPR et au CCPA, ce qui la rend parfaite pour les entreprises.

LeadsBridge assiste également les intégrations avec des plateformes populaires telles que Facebook, TikTok, Google et LinkedIn. Si des fonctionnalités telles que la synchronisation des leads en temps réel, les formulaires Google & Youtube Ads, Facebook Lead Ads, et LinkedIn Gen Forms semblent attrayantes, alors LeadsBridge serait la bonne plateforme d'intégration pour votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités de LeadsBridge

S'intègre à un large intervalle d'applications et de services et connecte votre CRM, votre logiciel d'e-mail marketing et d'autres outils de marketing pour rationaliser les flux de travail

Créez des audiences personnalisées entre vos CRM et d'autres outils de marketing

Synchronisez vos données de prospects en temps réel. Vous pouvez voir qui a rempli vos formulaires, s'est abonné à vos newsletters ou a interagi avec vos publicités et mettre à jour vos enregistrements CRM en conséquence

Limites de LeadsBridge

Certains utilisateurs estiment que l'interface a besoin d'une mise à jour pour devenir plus conviviale

Prix de LeadsBridge

Free

Démarrage: À partir de 29 $/mois

À partir de 29 $/mois Pro: à partir de 79$/mois

à partir de 79$/mois Business:999$/mois (facturé annuellement)

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (50+ avis)

8. Microsoft Power Automatisation

via Microsoft Power Automatisation Microsoft Power Automate, anciennement Microsoft Flow, est un outil basé sur le cloud qui vous permet de créer des flux de travail personnalisés et automatisés pour rationaliser les processus d'entreprise sans expérience approfondie en matière de développement. Il fait partie de la Microsoft Power Platform, qui comprend d'autres outils tels que Power Apps (pour créer des applications personnalisées) et Power BI (pour la veille stratégique).

Les applications populaires de MS Power Automatisation comprennent :

L'élimination de la saisie manuelle des données en alimentant automatiquement les informations dans différentes applications

Paramétrage de flux de travail automatiques pour les approbations de documents

Réception d'alertes et de mises à jour basées sur des déclencheurs ou des conditions spécifiques au sein de vos flux de travail

Automatisation des meilleures fonctionnalités de Microsoft Power Automate

Connexion avec des centaines d'applications et de services à l'aide de connecteurs prédéfinis

Créez et configurez vos flux facilement à l'aide de l'interface graphique

Protégez vos données grâce à des fonctionnalités telles que le chiffrement, l'authentification, l'autorisation et les journaux d'audit

Automatisez des flux de travail complexes et intelligents à l'aide de l'IA infusée et de l'automatisation des processus robotiques (RPA)

Limites de Microsoft Power Automate

Les forfaits gratuits et d'essai ont des limites sur le nombre d'actions qu'un flux de travail peut effectuer par jour, ce qui pourrait restreindre son application pour une automatisation très complexe ou fréquente

Prix de Microsoft Power Automatisation

Power Automate Premium: 15 $/utilisateur par mois

15 $/utilisateur par mois Power Automate Process: 150 $/bot par mois

Microsoft Power Automate évaluations et critiques

G2.com: 4.5/5 (400+ reviews)

4.5/5 (400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (170+ avis)

9. Zapier

via Zapier Vous pouvez connecter vos applications Business favorites, telles que Gmail, Slack et Salesforce, grâce à Zapier. C'est l'un des outils les plus populaires et les plus conviviaux qui automatise la connexion sans codage ni recours à des développeurs pour construire l'intégration. Il permet aux utilisateurs de créer des " Zaps " - des flux de travail automatisés déclenchés par des évènements spécifiques à travers différentes applications.

Avec Zapier, vous pouvez rationaliser vos tâches, gagner du temps et augmenter votre productivité sans effort. Il permet également de normalisation des processus plus facile. En outre, Zapier offre une vaste bibliothèque d'intégrations préconstruites et des options personnalisables pour adapter les flux de travail aux besoins individuels, ce qui en fait une solution polyvalente pour les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Connectez-vous avec plus de 6 000 applications à l'aide de Zapier. Vous pouvez vous intégrer à diverses applications et services, tels qu'Office 365, Shopify, Mailchimp et Twitter

Construisez vos propres flux de travail automatisés personnalisés et sans code

Rationalisez un intervalle de tâches telles que l'enregistrement des e-mails, l'envoi de notifications et le suivi des abonnés

Limites de Zapier

Les débutants peuvent avoir du mal à naviguer dans l'interface

Le forfait Free a des limites sur le nombre de tâches et de connexions mensuelles, et les forfaits premium peuvent être coûteux pour les cas d'utilisation à fort volume

Prix de Zapier

Free

**Démarrage : à partir de 29,99 $/mois

Pro: À partir de 73,50 $/mois

À partir de 73,50 $/mois Business: À partir de 103,50 $/mois

À partir de 103,50 $/mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (1200+ reviews)

4.5/5 (1200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2700+ avis)

10. Travail

via Travail Workato permet le transfert transparent de données et l'automatisation des tâches entre des systèmes disparates, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des entreprises. Le fait de pouvoir mapper des données de manière transparente entre différentes applications garantit la cohérence et la précision des données tout au long du processus d'automatisation.

Avec Workato, vous pouvez rationaliser les processus, synchroniser les données et créer de puissantes intégrations dans l'ensemble de votre écosystème.

Il vous aide à vous connecter avec plus de 200 applications, y compris des systèmes basés sur le cloud et sur site.

Meilleures fonctionnalités de Workato

Intégration d'automatisations en créant des flux de travail automatisés, appelés " recettes ", qui se composent de divers déclencheurs, actions et conditions

Permettre des réponses en temps réel aux changements dans les applications connectées grâce à des flux de travail déclenchés par des évènements

Créer des bots de plateforme personnalisés pour Slack, Cisco Spark, IBM Workspace et Microsoft Teams

Surveiller l'exécution des flux de travail et résoudre les problèmes éventuels à l'aide des capacités robustes de traitement des erreurs et de la journalisation détaillée de Workato

Limites de Workato

Bien que la plateforme offre des ressources et de la documentation, elle peut exiger des utilisateurs qu'ils investissent du temps dans la compréhension de ses fonctions et de ses bonnes pratiques

Les petites entreprises peuvent trouver les forfaits coûteux

Prix de Workato

Un environnement de travail: Prix personnalisé

Prix personnalisé Ajouter vos recettes: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (400+ commentaires)

4.7/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

Autres outils d'automatisation

Vous en avez assez de jongler avec plusieurs outils et de vous débattre avec des options d'automatisation limitées ? Les alternatives listées ci-dessus offrent des fonctions intéressantes, mais si nous vous donnions une solution complète qui intègre de manière transparente l'automatisation et la gestion de projet ?

Voici ClickUp.

ClickUp est la plateforme idéale pour une gestion de projet efficace, offrant aux individus et aux équipes des fonctionnalités puissantes pour améliorer la productivité et la collaboration.

Automatisation de vos tâches sans effort L'automatisation de ClickUp vous aide à rationaliser les flux de travail et à éliminer les tâches fastidieuses. Choisissez parmi plus de 100 séquences d'automatisation prédéfinies. Ou personnalisez votre propre automatisation en fonction de vos besoins spécifiques et de vos flux de travail complexes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-9-1400x865.gif ClickUp Automatisation /$$$img/

Gagnez du temps et automatisez efficacement vos tâches avec ClickUp Automatisation

Vous pouvez automatiser diverses tâches de gestion de projet, comme assigner des tâches aux membres de l'équipe, commenter un fil de discussion lorsqu'une action spécifique est déclenchée, et envoyer des mises à jour Slack à votre canal de projet lorsque le statut du projet change.

En vous déchargeant de ces tâches banales et répétitives, mais néanmoins importantes, ClickUp veille à ce que vous puissiez prêter attention aux détails du projet sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

La fonctionnalité d'Automatisation de ClickUp vous permet entre autres de

Gagner du temps sur les tâches répétitives et vous concentrer sur ce qui est important

Créer de nouvelles tâches et mettre en place des procédures opératoires normalisées claires au sein de votre équipe, sans le moindre effort

De faire avancer le travail en modifiant automatiquement les assignés et les priorités ou en appliquant des étiquettes et des modèles aux changements de statut

Automatisez vos outils favoris dans ClickUp, tels que l'e-mail, les discussions et le Calendrier

Intégration transparente avec Make

Et si vous souhaitez vous en tenir à Make, vous pouvez toujours utiliser ClickUp et ses fonctionnalités. L'intégration de ClickUp avec Make vous permet de maximiser l'efficacité de vos projets en automatisant les tâches entre ClickUp et d'autres applications essentielles. Le constructeur visuel d'automatisation de Make vous donne les moyens de connecter ClickUp à des milliers d'outils et d'API, en améliorant la collaboration et en rationalisant les flux de travail.

Voici quelques cas d'utilisation convaincants pour l'intégration de ClickUp et Make

Remplir automatiquement les tâches ClickUp avec des données provenant de CRM ou de plateformes marketing . Cela élimine les erreurs d'entrée manuelle de données et garantit que toutes vos informations restent à jour

. Cela élimine les erreurs d'entrée manuelle de données et garantit que toutes vos informations restent à jour Synchroniser les tâches ClickUp avec des applications de calendrier externes telles que Google Agenda ou Outlook Calendrier pour que le calendrier de votre équipe soit synchronisé entre les différentes plateformes, afin d'éviter les conflits d'horaires et de s'assurer que tout le monde est informé des échéances à venir

telles que Google Agenda ou Outlook Calendrier pour que le calendrier de votre équipe soit synchronisé entre les différentes plateformes, afin d'éviter les conflits d'horaires et de s'assurer que tout le monde est informé des échéances à venir Générer automatiquement des rapports dans Google Sheets ou d'autres outils de visualisation de données en fonction de critères spécifiques au sein de ClickUp, tels que les tâches achevées ou des champs personnalisés spécifiques. Cela vous permet d'analyser les données de votre projet avec plus de facilité et d'obtenir des informations précieuses pour éclairer la prise de décision

en fonction de critères spécifiques au sein de ClickUp, tels que les tâches achevées ou des champs personnalisés spécifiques. Cela vous permet d'analyser les données de votre projet avec plus de facilité et d'obtenir des informations précieuses pour éclairer la prise de décision Déclencher des rappels automatiques par e-mail aux membres de l'équipe en fonction des dates d'échéance des tâches ou des changements de statut dans ClickUp. Cela permet de s'assurer que tout le monde reste sur la bonne voie et d'éviter les déclenchements intempestifs

en fonction des dates d'échéance des tâches ou des changements de statut dans ClickUp. Cela permet de s'assurer que tout le monde reste sur la bonne voie et d'éviter les déclenchements intempestifs Développer des intégrations personnalisées en utilisant la plateforme sans code de Make pour connecter ClickUp avec des systèmes hérités ou des outils internes qui ne sont pas facilement assistés par les intégrations natives

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-10.gif Intégrations ClickUp /$$$img/

Automatisez vos tâches grâce à l'intégration d'une manière transparente entre ClickUp et Make

Dans l'ensemble, ClickUp et Make offrent une combinaison puissante pour les entreprises qui cherchent à :

Rationaliser les flux de travail et automatiser les tâches répétitives

Améliorer la précision et la cohérence des données sur différentes plateformes

Améliorer la collaboration et la communication au sein des équipes

Obtenir des informations précieuses à partir des données du projet pour une prise de décision éclairée

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les tâches de routine et les flux de travail en utilisant plus de 100 séquences d'automatisation prédéfinies, ou personnalisez votre propre automatisation pour répondre à vos besoins spécifiques

Choisissez parmi différentes vues pour suivre vos projets et vos tâches, telles que liste, tableau, calendrier, diagramme de Gantt et échéancier

Collaborez avec votre équipe et vos clients en utilisant les outils de collaboration de ClickUp, tels que le chat, les commentaires, les mentions, l'éditeur de documents et le tableau blanc

Intégrez des centaines d'applications et de services à l'aide de ClickUp, tels qu'Office 365, Google Workspace, Slack et Zapier. Vous pouvez également créer vos propres intégrations personnalisées à l'aide du connecteur API

Limites de ClickUp

ClickUp présente une courbe d'apprentissage abrupte en raison de son grand nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4000+ commentaires)

Choisir la bonne plateforme d'intégration pour les besoins de votre Business

Données et gestion du flux de travail sont cruciales pour les entreprises, en particulier si vous êtes une entreprise technologique. Un outil puissant piloté par l'IA et capable d'automatiser l'intégration peut permettre à votre entreprise de réaliser des économies importantes en termes de temps, de main-d'œuvre et de budget.

Make est une plateforme d'intégration populaire sur le marché - et une plateforme efficace, aussi. Mais les alternatives à Make que nous avons listées vous aideront à choisir quelque chose de plus adapté aux besoins uniques de votre entreprise.

Si vous préférez un outil qui automatise les flux de travail et vous aide à gérer les projets et à collaborer avec votre équipe, alors ClickUp est le choix parfait. S'inscrire à ClickUp et faites l'expérience d'intégrations d'automatisations multiplateformes transparentes et d'une automatisation des flux de travail à toute épreuve !