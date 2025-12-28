Modèles de storyboard Miro pour la planification créative et la narration

La plupart des travaux créatifs commencent par un enchevêtrement de scènes, de notes et d'idées à moitié formées. Un storyboard est le moment où tout se met en place. Il transforme des pensées éparses en une séquence claire avec laquelle vous pouvez réellement travailler.

Cette approche aide les enseignants à simplifier des sujets complexes et offre aux équipes produit un moyen rapide de cartographier le parcours client sans longues explications.

Les modèles de storyboard Miro aident les équipes à cartographier visuellement leurs idées, que vous travailliez avec un modèle de storyboard de film, que vous exploriez des exemples de modèles de storyboard ou que vous gériez des projets créatifs complexes qui reposent sur une narration visuelle claire.

Dans cet article, vous trouverez des modèles de storyboard Miro utiles pour différents cas d'utilisation créatifs et éducatifs. Vous trouverez également quelques modèles ClickUp qui vous aideront à transformer votre storyboard en un travail organisé.

Que sont les modèles de storyboard Miro ?

Les modèles de storyboard Miro sont des dispositions visuelles prédéfinies qui vous aident à cartographier des scènes, des étapes ou des idées dans un ordre structuré. Les designers, les éducateurs, les professionnels et les équipes créatives les utilisent pour planifier visuellement des projets, esquisser des arcs narratifs ou décomposer des processus complexes en panneaux clairs et faciles à comprendre.

Ces modèles comprennent généralement des cadres, des cases ou des grilles dans lesquels vous pouvez ajouter des croquis, des notes, des images ou des descriptions. Ils prennent en charge toute une gamme de formats, des configurations simples à six cadres aux tableaux détaillés à plusieurs niveaux pour la gestion de projet de production vidéo, la planification de produits et la cartographie du parcours client.

✨ Anecdote amusante : le storyboard a fait son apparition aux studios Walt Disney au début des années 1930, lorsque l'animateur Webb Smith a épinglé des croquis sur un mur pour esquisser des scènes. Cette méthode a été utilisée pour la première fois dans le court métrage Three Little Pigs (Les Trois Petits Cochons) en 1933 et a révolutionné la planification des films en permettant aux équipes de visualiser l'histoire dans son ensemble avant de passer à l'animation.

Les meilleurs modèles de storyboard pour vos projets

Voici un aperçu rapide de quelques modèles de storyboard gratuits que vous pouvez utiliser pour optimiser votre flux de travail 👇

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de storyboard Miro ?

Un bon modèle de storyboard Miro vous offre une structure sans vous enfermer dans un carcan. Il doit offrir de l'assistance pour les éléments clés de votre histoire tout en laissant la possibilité d'ajuster les panneaux à mesure que votre projet évolue.

Le bon modèle :

Offre une structure claire avec des cadres pour les scènes clés, avec des cadres pour les scènes clés, les briefs de conception et les dialogues, afin que vos idées ne soient pas dispersées de manière aléatoire sur le Tableau.

Offre une interface flexible et personnalisable qui vous permet de réaliser des modifications en cours sur des ressources et d'enregistrer votre propre version pour une utilisation future.

Offre l'assistance pour la collaboration en temps réel intégrée afin que toute votre équipe puisse coéditer, commenter, partager des commentaires et affiner les scènes ensemble.

Encourage la pensée visuelle en utilisant des couleurs, des dessins, des illustrations ou des références photographiques pour transformer des concepts abstraits en quelque chose de concret.

Fonctionne bien pour les processus existants, y compris les intégrations, les exportations PDF et le mode présentation.

Modèles de storyboard Miro

Voici six modèles de storyboard gratuits de Miro qui vous aideront à visualiser et à organiser vos storyboards, afin que votre travail démarre du bon pied.

1. Modèle Story & Telling Lite

via Miro

Le modèle Story & Telling Lite vous aide à transformer vos idées en récits clairs sans perdre de vue votre public. Il sépare le « récit » (ce que vous dites) de la « narration » (comment vous le dites), afin que vous puissiez travailler sur les deux aspects de votre narration.

Il existe deux environnements de travail principaux, ainsi qu'un exemple de cas présentant une planification narrative achevée, ce qui facilite le suivi de votre propre séquence. Vous pouvez utiliser ce modèle de storyboard pour organiser visuellement des présentations ou des conférences.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Plannez les conférences, les présentations, les scripts ou les récits de marque dans un système reproductible.

Utilisez le tableau « Telling » pour planifier le rythme et le flux émotionnel avant de finaliser votre projet.

Reportez-vous à l'échantillon lorsque vous avez besoin d'un exemple concret de storyboard terminé.

✅ Idéal pour : les équipes créatives et les enseignants qui recherchent une disposition simple pour cartographier des récits.

💡 Conseil de pro : associez les modèles de storyboard à des outils de création de contenu IA pour générer instantanément des descriptions de scènes, des dialogues de caractères, des arcs narratifs ou des légendes visuelles.

2. Modèle de récits de référence

via Miro

Le modèle Reference Stories offre aux équipes un moyen pratique de s'aligner sur les estimations des points d'histoire. Au lieu de faire des suppositions, tout le monde utilise les histoires achevées comme points de repère, ce qui rationalise les sessions de perfectionnement et permet à toute l'équipe d'être sur la même longueur d'onde.

Vous faites glisser les récits terminés sur le tableau, vous les triez par effort et vous les placez dans les catégories Fibonacci. Ensuite, vous sélectionnez un récit par valeur comme exemple de référence. Cet ensemble de références devient une base commune pour le travail futur.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez le tableau glisser-déposer pour trier les tâches achevées en fonction de leur complexité perçue.

Regroupez les récits par intervalles d'effort à l'aide des colonnes de catégories visuelles.

Définissez une référence pour chaque catégorie lors de la dernière étape de sélection.

✅ Idéal pour : les équipes produit et les groupes Agile qui souhaitent disposer de points de référence cohérents pour leurs estimations.

3. Modèle de maquettes de couverture

via Miro

Ce modèle de maquette de couverture pose une question amusante : Si votre projet faisait la couverture d'un magazine, que dirait-il ? Vous pouvez choisir une disposition, insérer des images et rédiger des titres comme si votre travail faisait déjà la une.

Cette disposition de storyboard est utile lorsque vous souhaitez raconter une histoire sans utiliser un ensemble complet de diapositives.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Obtenez plusieurs dispositions de couverture pour correspondre au ton de votre projet.

Utilisez des panneaux distincts pour les images, les slogans, les citations et les points forts.

Aidez les gens à partager leurs idées sans pression grâce à un format léger et facile à utiliser.

✅ Idéal pour : les designers et les enseignants qui souhaitent donner rapidement une forme captivante à des récits sans avoir à élaborer un dossier complet.

4. Modèle de démarrage pour diagramme de dépendances

via Miro

Le modèle de diagramme de dépendance vous offre une représentation simple des connexions entre les tâches. Il est utile lorsque plusieurs personnes travaillent vers le même objectif et que vous souhaitez voir ce qui doit être fait en premier et qui dépend de qui.

La disposition reste simple, ce qui facilite les mises à jour lorsque les échéanciers ou les responsabilités changent.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez la progression à l'aide d'indicateurs simples pour les éléments en attente, en cours et achevés.

Ayez une vision claire des tâches qui dépendent les unes des autres.

Lisez le petit guide pour vous aider à créer votre premier diagramme.

✅ Idéal pour : les concepteurs et les chefs de projet qui souhaitent avoir rapidement une visibilité sur les séquences de tâches.

5. Tableau de conception créative (PIM-Go)

via Miro

Le modèle Design Thinking Board (PIM-Go) vous guide tout au long d'une session complète de design thinking sans vous submerger. Vous commencez par analyser le problème, puis vous explorez les causes et les idées possibles. La disposition vous aide à identifier les points faibles et à rassembler différentes options en un seul endroit.

Vous pouvez trier les concepts par niveau de confiance et de valeur afin que les idées les plus pertinentes ressortent. Tout ce qui n'est pas prêt est placé dans un parking que vous pouvez consulter ultérieurement.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez la disposition inspirée d'Ishikawa pour remonter à la source des problèmes et identifier les points faibles.

Utilisez le filtre à quatre quadrants pour comparer les options et décider de la marche à suivre.

Placez les idées inutilisées dans un espace dédié afin qu'elles conservent leur visibilité pour les sessions futures.

✅ Idéal pour : les concepteurs et les stratèges qui ont besoin d'un espace structuré pour explorer et trier les contributions.

6. Modèle rétrospectif Toy Story

via Miro

Le modèle rétrospectif Toy Story transforme une session de révision ordinaire en quelque chose d'un peu plus amusant. Chaque personne place un marqueur (par exemple, un soldat) sur le caractère de Toy Story qui, selon elle, représente le mieux le sprint.

Après avoir brisé la glace, le Tableau guide le groupe à travers des invitations et des instructions liées à des points spécifiques du dernier sprint.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Votez sur les problèmes ou les sujets les plus importants abordés, afin d'aider l'équipe à établir ses priorités.

Ajoutez des éléments visuels et interactifs pour rendre les rétrospectives plus attrayantes.

Utilisez des invitations inspirées de Toy Story pour guider la réflexion dans plusieurs domaines, telles que « Vers l'infini et au-delà », afin de célébrer ce qui a bien fonctionné.

✅ Idéal pour : les groupes agiles et les éducateurs qui recherchent un format ludique pour réfléchir à un sprint.

Limites de l'utilisation de Miro pour les storyboards

Pour les premières étapes de brainstorming et d'esquisse, Miro vous aide à faire le premier pas. Cependant, vous commencez à remarquer des lacunes à mesure que vos storyboards s'étoffent, et vous avez besoin d'un meilleur contrôle sur vos ressources.

Voici les limites les plus courantes à garder à l'esprit 👇

Les grands tableaux peuvent ralentir lorsque vous ajoutez de nombreux éléments.

Les nouveaux utilisateurs trouvent souvent la navigation confuse , car l'apprentissage du changement d'outil et des commandes de base prend du temps.

Les tableaux deviennent encombrés à mesure que les scènes et les références s'accumulent, et il devient plus difficile de suivre où se trouve chaque élément sans une organisation adéquate.

Pas de suivi du temps ni de rapports fiables intégrés, vous devez donc vous appuyer sur des outils ou des intégrations tiers.

Ne dispose pas de fonctionnalités de gestion des tâches, telles que les relations, les dépendances, les jalons, les étapes de flux de travail personnalisées, etc.

À ce stade, il est utile d'examiner quelques modèles de storyboard gratuits alternatifs qui offrent l'assistance pour l'ensemble du processus de storyboarding et facilitent la mise en page de vos ressources.

Modèles de storyboard alternatifs

ClickUp propose une vaste bibliothèque de modèles de storyboards qui permettent de décomposer les grandes idées en cadres, étapes ou scènes, ce qui facilite la visualisation d'un projet ou d'une campagne dans son ensemble en un coup d'œil. Les éléments du storyboard peuvent être directement convertis en tâches, documents, échéanciers, jalons et tableaux de bord, ce qui garantit que les idées ne restent pas abstraites et sont rapidement mises en œuvre.

ClickUp élimine également la prolifération des outils en regroupant la conceptualisation, la planification, la collaboration et l'exécution en un seul endroit.

Jetons un œil aux meilleurs modèles de storyboard ClickUp.

1. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Plannez les scènes image par image avec le modèle de storyboard ClickUp.

La planification visuelle à un endroit et la prise de notes à un autre créent souvent de la confusion. Le modèle de storyboard ClickUp résout ce problème en attribuant à chaque scène son propre cadre, de sorte que votre storyboard devient une séquence rationalisée au lieu d'une série de références éparpillées.

Conçu à partir des tableaux blancs ClickUp, chaque panneau dispose d'un espace pour les actions, les dialogues, les repères audio et les remarques du réalisateur. Les membres de l'équipe peuvent joindre des images, ajouter des cadres, ajuster les détails et commenter directement les éléments visuels.

Découvrez pourquoi les tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour la création de storyboards 📹

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Convertissez les images en tâches ClickUp avec des personnes assignées et des dates d'échéance pour passer de la planification à l'exécution.

Suivez le flux du récit à travers différentes étapes telles que l'exposition, le conflit, le climax et la résolution.

Exportez le storyboard au format PDF ou partagez des liens en lecture seule pour les présentations aux clients ou les révisions internes.

✅ Idéal pour : les cinéastes et les enseignants qui recherchent un environnement de travail simple pour structurer leurs storyboards et lier les tâches entre elles.

2. Modèle de plan de scénario ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des arcs de caractère et une structure scénaristique à l'aide du modèle de plan de scénario ClickUp.

Un modèle de storyboard n'a pas besoin d'être visuel pour être utile. Parfois, vous avez besoin d'un plan structuré qui ressemble davantage à un système de dossiers qu'à une toile. Le modèle de plan de scénario ClickUp vous offre un moyen simple de suivre les points de l'intrigue et d'organiser les caractères. Les écrivains peuvent l'utiliser pour un manuscrit, mais il fonctionne également pour la planification de vidéos narratives.

Vous pouvez suivre les points de l'intrigue, les dialogues et garder les scènes dans l'ordre. Les champs personnalisés et les statuts des tâches vous aident à enregistrer le lieu, les caractères et la place d'une scène dans le récit.

Ce plan de type storyboard regroupe tous vos éléments clés en un seul endroit afin que vous puissiez voir comment l'histoire se développe tout au long de la séquence.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez un code couleur aux scènes en fonction de l'étape de l'intrigue afin de repérer les lacunes en matière de rythme et de structure.

Attribuez des caractères aux scènes afin de suivre leur évolution tout au long du récit.

Suivez les étapes de production telles que la préproduction, le tournage et la modification en cours dans la même vue.

✅ Idéal pour : les scénaristes, les romanciers, les vidéastes et les gestionnaires de contenu qui souhaitent disposer d'un plan simple pour organiser des histoires ou des campagnes en plusieurs parties.

3. Modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les parcours des utilisateurs et les priorités des fonctionnalités grâce au modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp.

Il est plus facile de comprendre comment un utilisateur navigue dans votre produit lorsque l'ensemble du flux est présenté visuellement. Considérez le modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp comme un storyboard pour votre expérience produit. Vous pouvez regrouper les parcours utilisateurs par persona, version ou ensemble de fonctionnalités. Chaque note autocollante ou carte peut devenir une tâche avec un propriétaire, une date d'échéance et un statut.

Cette représentation visuelle vous aide à repérer les lacunes dans les parcours des utilisateurs et à vous concentrer sur les étapes les plus importantes.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les profils des utilisateurs en haut de la page afin que chaque flux corresponde aux besoins réels des utilisateurs.

Triez les fonctionnalités par fenêtre de lancement afin de vous concentrer en priorité sur les éléments essentiels.

Réorganisez les chemins d'accès des utilisateurs sur le tableau avant la validation du développement.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les concepteurs UX qui souhaitent afficher une vision claire du parcours client.

🚀 Avantage ClickUp : avec ClickUp BrainGPT, vous pouvez créer des brouillons, trier les commentaires et déterminer les prochaines étapes sans quitter votre environnement de travail. Il lit le contexte et vous donne une réponse adaptée à ce que vous essayez de faire. Partagez ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, et Brain peut le transformer en plans, scripts, légendes ou résumés de moodboards.

Utilisez-le lors des révisions pour extraire les points principaux de longs fils de commentaires ou les transformer en une liste d'actions. Obtenez des résumés et des informations à partir de votre environnement de travail avec ClickUp Brain.

4. Modèle de tableau d'ambiance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez votre identité visuelle avant la production grâce au modèle de tableau d'ambiance ClickUp.

Avant de vous préoccuper des plans et des angles de caméra, vous devez généralement vous mettre d'accord sur l'aspect et le style. Le modèle de tableau d'ambiance ClickUp vous offre un espace visuel pour rassembler des références pour vos projets créatifs.

Au lieu d'un modèle de storyboard vierge, vous disposez d'un espace dédié aux échantillons d'interface utilisateur, aux icônes, aux illustrations, aux inspirations de sites web, à la typographie et aux choix de couleurs. Vous pouvez modifier ces sections si votre projet nécessite quelque chose de différent. Il vous suffit de coller vos visuels et de les organiser comme vous le souhaitez.

Ce modèle de tableau d'ambiance devient une ressource partagée pour les visions créatives. ✨

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Téléchargez ou collez des codes hexadécimaux de couleur directement dans la section Palette de couleurs pour verrouiller votre identité visuelle.

Comparez les orientations de conception côte à côte en faisant glisser les éléments dans des groupes.

Utilisez la légende intégrée pour comprendre ce qu'il faut placer dans chaque Box (polices de caractère, palettes, style d'interaction, apparence du site web, etc. )

✅ Idéal pour : les designers de marque, les directeurs créatifs, les spécialistes du marketing et les agences qui souhaitent disposer d'une référence visuelle unifiée pour leurs projets.

5. Modèle de plan de projet de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque phase de production en un seul endroit grâce au modèle de plan de projet de production vidéo ClickUp.

Les projets vidéo échouent lorsque la préproduction, le tournage et le montage ne sont pas suivis ensemble. Le modèle de plan de projet de production vidéo ClickUp organise chaque étape (scénario, allocation des ressources, budget, jalons et livraison) dans des listes de tâches codées par couleur.

Chaque section (résumé, gestion de la portée, gestion des coûts) est préconfigurée. Ajoutez des personnes assignées, des dates d'échéance, des services et des niveaux d'effort pour voir exactement qui fait quoi et quand.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les personnes assignées, les dates d'échéance, l'impact et l'effort des équipes vidéo, de modification en cours et de PMO.

Joignez les briefs, les scripts et les fichiers de storyboard directement aux tâches dans le champ « Annexe ».

Utilisez la vue Échéancier ou la vue Diagramme de Gantt pour voir les dépendances et éviter les retards.

✅ Idéal pour : les équipes de contenu et les producteurs vidéo qui gèrent des flux de travail vidéo en plusieurs étapes.

6. Modèle de production de vidéo YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos séquences, scripts et storyboards grâce au modèle de production de vidéo YouTube de ClickUp.

Si vous publiez régulièrement du contenu sur YouTube, vous avez besoin de plus qu'un simple modèle de storyboard vidéo. Le modèle de production vidéo YouTube de ClickUp fait à la fois office de calendrier de contenu et de suivi.

Chaque vidéo a sa propre tâche, avec des champs personnalisés pour le titre, la date de sortie, les étiquettes, la miniature, la progression, etc. Les scénaristes, les éditeurs vidéo, les réviseurs et les équipes de direction peuvent être ajoutés en tant qu'observateurs pour chaque tâche afin de recevoir des alertes en temps réel pour chaque mise à jour et chaque changement de statut.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Notez vos idées, rédigez des scripts, des plans de sujets ou des inspirations visuelles dans ClickUp Docs et ajoutez-les à votre tâche de vidéo afin que les membres de l'équipe puissent facilement s'y référer.

Utilisez la vue Tableau de ClickUp pour faire glisser les tâches à travers différentes étapes telles que l'idée, le scénario, le tournage, la modification en cours, la révision et la publication.

Divisez le projet vidéo en phases clés et passez à la vue Calendrier pour vérifier quand chaque activité ou livrable est prévu.

✅ Idéal pour : les YouTubers, les créateurs de contenu et les équipes chargées des réseaux sociaux qui recherchent un système clair pour créer et gérer tous les aspects d'une vidéo YouTube.

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de Tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

7. Modèle de tableau de visualisation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Plannez la vision du produit et les segments d'audience à l'aide du modèle de tableau de vision ClickUp.

Le modèle de tableau de vision ClickUp vous aide à clarifier l'objectif et l'orientation de votre produit en définissant à qui il s'adresse et quel problème il résout. Chaque ligne représente un produit ou une fonctionnalité avec des colonnes pour la vision, l'objectif d'entreprise, le groupe cible, les besoins et la priorité.

Les étiquettes démographiques telles que l'âge, l'emploi, le sexe, etc. vous permettent de repérer les lacunes dans la couverture du marché. Vous pouvez utiliser le formulaire de vision du produit pour recueillir des idées qui s'affichent automatiquement dans le Tableau.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Élaborez une stratégie produit claire et réalisable, et identifiez les opportunités d'amélioration des fonctionnalités du produit.

Comprenez les besoins de votre marché cible afin de planifier les prochaines étapes et de vous assurer qu'elles correspondent aux objectifs et aux exigences de l'entreprise.

Décomposez chaque objectif en tâches réalisables avec tâches ClickUp, afin que la vision devienne une feuille de route.

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les fondateurs et les stratèges qui cherchent à cartographier les opportunités de produits en un seul endroit.

🚀 Avantage ClickUp : les cartes mentales ClickUp sont un outil de storyboard puissant qui va bien au-delà des simples récits. Idéales pour cartographier les séquences et les flux de processus avant de concevoir ou de construire quoi que ce soit visuellement, elles permettent d'apporter de la clarté avant l'exécution. Commencez par une idée centrale et créez des branches de niveau supérieur pour les étapes, les écrans ou les phases principaux. Pour les processus complexes et non linéaires, vous pouvez apposer des étiquettes de dépendance et mettre en évidence les chemins parallèles ou les variations. Les nœuds de carte mentale peuvent être transformés en tâches ClickUp avec des personnes assignées, des délais, des priorités, des ressources et des références. Ils conviennent ainsi à tous les domaines, de l'expérience utilisateur et des flux de produits à la conception de processus et de systèmes. Visualisez clairement vos idées et vos tâches grâce aux cartes mentales ClickUp.

8. Modèle de Tableau blanc ClickUp Vision

Obtenir un modèle gratuit Validez les concepts de produits grâce au modèle de Tableau blanc ClickUp Vision.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Vision permet de cartographier la vision, les utilisateurs cibles, les problèmes des clients, les fonctionnalités des produits et les propositions de valeur dans une seule disposition visuelle. Les sections prédéfinies et codées par couleur aident à cartographier la vision centrale par rapport aux idées connexes, fournissant ainsi un point de référence unique pour les membres de l'équipe.

ClickUp Tableaux blancs vous offrent une toile numérique interactive sur laquelle vous pouvez collaborer avec votre équipe en temps réel et utiliser des formes, des notes autocollantes, des connecteurs, des images et des sections pour cartographier votre vision.

Les idées inscrites sur le Tableau blanc peuvent être instantanément converties en tâches ClickUp et attribuées aux membres de l'équipe avec des dates d'échéance et des priorités.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez vos idées en sections ou thèmes logiques afin qu'elles soient plus faciles à comprendre et à mettre en œuvre.

Définissez des règles qui déclenchent des actions et permettent de poursuivre le travail sans intervention manuelle grâce aux automatisations ClickUp.

Surveillez l'état des tâches, leur propriété, les échéanciers et les goulots d'étranglement grâce aux tableaux de bord ClickUp afin que toutes les équipes restent alignées sans avoir à organiser constamment des réunions d'état de statut.

✅ Idéal pour : les équipes produit, les concepteurs et les stratèges qui s'alignent autour d'un seul scénario produit.

9. Modèle de tableau de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les ressources de conception et les révisions grâce au modèle de tableau de conception ClickUp.

Si vous recherchez un tableau de projet prêt à l'emploi pour gérer vos projets de conception, le modèle de tableau de conception ClickUp vous aide à regrouper toutes les ressources et toutes les décisions dans un seul espace collaboratif.

La vue Tableau du processus de conception regroupe les tâches par étape de votre flux de travail de conception. Elle vous donne un aperçu clair du nombre de tâches à chaque étape et de ce sur quoi vous travaillez exactement. La vue Échéancier de conception vous donne une vue claire des échéances à venir afin que vous puissiez rester sur la bonne voie.

Les projets de conception pouvant être complexes à gérer, le modèle comprend également une vue Liste par priorité, qui permet de voir facilement les tâches qui doivent être traitées en priorité. Afin de rationaliser les cycles de feedback, il existe également une vue Liste de révisions qui affiche uniquement les tâches nécessitant des modifications, regroupées par majeures et mineures afin de séparer les changements UX importants des petites modifications UI.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez ClickUp Docs pour rassembler des idées de conception autour de visuels, de palettes de couleurs, de références ou d'inspirations d'ambiance.

Créez des tâches dans ClickUp pour chaque élément de la conception et utilisez les champs personnalisés dans ClickUp pour stocker les informations pertinentes.

Standardisez le flux du travail de conception, de la demande à la livraison, grâce à une meilleure visibilité de la charge de travail et à une réduction des retards.

✅ Idéal pour : les concepteurs UI/UX et les agences qui ont besoin d'un flux de travail clair pour suivre le suivi de l'avancement de la conception.

10. Modèle de brainstorming ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez les idées et organisez les solutions avec le modèle de brainstorming ClickUp.

Le modèle de brainstorming ClickUp regroupe les idées autour des problèmes qu'elles permettent de résoudre.

Une fois que tout le monde est d'accord, il suffit de cliquer sur + Nouvelle tâche pour créer une carte de tâche et noter chaque idée au fur et à mesure qu'elle surgit. Les champs personnalisés tels que Description du problème, Responsable, Solution gagnante, Équipe chargée de la mise en œuvre, Ressources, etc. permettent de recueillir des informations détaillées sur chaque idée.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Bénéficiez de différentes vues, telles que Échéancier, Service, Par étapes et Priorités, afin d'organiser et de visualiser vos idées de manière adaptée à votre flux de travail.

Organisez vos idées et clarifiez les prochaines étapes pour votre équipe à l'aide d'étiquettes, d'avertissements de dépendance et d'autres fonctionnalités.

Transformez vos idées en tâches concrètes, attribuez-les à des propriétaires, fixez des délais et suivez leur progression.

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les groupes opérationnels, les équipes marketing et les équipes interfonctionnelles qui organisent régulièrement des sessions de réflexion.

11. Modèle de Tableau blanc ClickUp Creative Brief

Obtenir un modèle gratuit Collaborez et créez des briefs clients avec le modèle de Tableau blanc ClickUp Creative Brief.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Creative Brief vous offre un tableau blanc numérique de type glisser-déposer sur lequel vous pouvez réfléchir et mapper vos idées lors de sessions de planification collaborative.

Des phases prédéfinies vous guident à chaque étape. Des étiquettes indiquent si le client ou l'équipe interne est responsable d'une partie spécifique du processus existant. Grâce à ClickUp Automations, faites avancer vos idées et vos tâches sans étapes manuelles, telles que les changements de statut au fur et à mesure de l'avancement des travaux et les notifications par e-mail lorsque des approbations sont nécessaires.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les phases, l'implication, les dates de début et d'échéance, ainsi que les personnes assignées, afin que la propriété soit toujours claire.

Suivez les phases prédéfinies telles que « Focus & Vision », « Objectifs », « Marque » et « Orientation » pour obtenir des briefs cohérents.

Passez de la vue de l’échéancier pour voir les jalons et les échéances à la vue des tâches du brief créatif pour voir les tâches avec leur statut.

✅ Idéal pour : les agences, les stratèges de marque et les équipes en contact avec les clients qui gèrent des flux de travail complexes.

Donnez vie à vos storyboards avec ClickUp

Les modèles de storyboard Miro constituent une bonne première étape lorsque vous avez besoin d'espace pour esquisser, mapper des processus ou jouer avec la structure d'une histoire.

Mais les storyboards ne sont efficaces que lorsqu'ils permettent de passer des idées à l'action. Grâce à ses tableaux blancs visuels pour le brainstorming, ses modèles structurés pour la planification et ses tâches qui assurent une connexion transparente entre la réflexion créative et l'exécution, ClickUp vous aide à transformer des concepts approximatifs en flux de travail clairs et exploitables.

Vous souhaitez transformer votre storyboard d'une idée approximative en quelque chose sur lequel votre équipe peut s'appuyer ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui.

Foire aux questions

Un modèle de storyboard vous aide à transformer une idée vague en une séquence claire d'étapes, scène par scène ou phase par phase. Les créateurs l'utilisent pour planifier les prises de vue, les scripts et les transitions avant le début de la production. Les enseignants l'utilisent pour décomposer des leçons complexes en panneaux faciles à assimiler. Les équipes produit et UX l'utilisent pour mapper les parcours des utilisateurs, les flux d'intégration ou les récits de fonctionnalités sans avoir à rédiger de longues spécifications. L'important n'est pas d'obtenir de « jolis visuels », mais de gagner en clarté : ce qui se passe en premier, ce qui vient ensuite et ce qui manque.

Oui. Miro propose des modèles de type storyboard (et des tableaux qui fonctionnent comme des storyboards) pour la planification narrative, les ateliers, les rétrospectives et la cartographie des processus. Ils sont parfaits pour la conceptualisation, la collaboration et l'alignement visuel rapide, en particulier au début du projet, lorsque vous êtes encore en train de définir la séquence. Les équipes peuvent rencontrer des frictions plus tard, lorsqu'elles ont besoin d'une structure plus solide, d'un contrôle des versions, de la propriété et du suivi de l'exécution au-delà du tableau.

Si vous produisez des vidéos, le « meilleur » modèle de storyboard est celui qui prend en charge à la fois les images et les transferts. Recherchez : un espace pour les actions/dialogues/repères audio, une réorganisation facile et un moyen de relier chaque panneau au travail réel (script, ressources, révisions, délais). Si votre équipe doit passer du storyboard aux tâches puis à l'échéancier, un modèle qui convertit les images en tâches suivables (propriétaires, dates d'échéance, statuts) sera toujours plus efficace qu'une grille purement visuelle.

Absolument, les storyboards sont essentiellement des « cartes d'histoire utilisateur avec des images ». Vous pouvez créer des storyboards pour l'intégration, le paiement, les flux d'autorisation, les parcours d'assistance et même les flux de travail internes (comme les approbations). Ils sont particulièrement utiles lorsque les parties prenantes ont besoin de voir l'expérience plutôt que de lire un cahier des charges. Bonus : lorsque chaque étape devient une tâche (conception, copie, ingénierie, assurance qualité), vous obtenez un chemin direct entre le parcours client et l'exécution sans perdre le contexte.

Miro est excellent pour la planification visuelle, mais les équipes se heurtent souvent à des limites lorsque le storyboard devient un projet réel. Problèmes courants : les grands tableaux peuvent être lents, les tableaux s'encombrent rapidement et il est plus difficile de gérer les dépendances, les jalons et les rapports sans ajouter d'autres outils. Si votre storyboard nécessite des approbations, des échéanciers, une visibilité sur la charge de travail ou des flux de travail reproductibles, vous risquez de vous retrouver à « planifier dans Miro et gérer ailleurs ».

Une alternative intéressante consiste à utiliser un outil qui permet de combiner le storyboard visuel et le travail opérationnel. Par exemple, ClickUp permet aux équipes de créer des storyboards dans des Tableaux blancs, puis de transformer les images en tâches avec des propriétaires, des dates d'échéance, des statuts, des dépendances et des tableaux de bord pour le suivi. Ainsi, votre storyboard ne reste pas un simple outil de planification, il devient le flux de travail. Si votre équipe en a assez de « tableau ici, tâches là, mises à jour ailleurs », cela permet de boucler la boucle.