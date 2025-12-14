Comment remplacer les sessions de brainstorming sur Zoom par ClickUp SyncUp

Il est 9 h 30 et votre calendrier indique « Brainstorming d'équipe ». Vous rejoignez Zoom, une tasse de café à la main, prêt à voir grand, mais vous passez les dix premières minutes à attendre que tout le monde réactive son micro, partage son écran ou termine « juste un autre appel ».

Le brainstorming traditionnel ne correspond pas à la façon dont les équipes travaillent réellement aujourd'hui. Les idées surgissent à des heures inhabituelles, les équipes sont réparties sur plusieurs fuseaux horaires et tout le monde ne s'épanouit pas dans les réunions en direct.

C'est pourquoi le brainstorming en déplacement avec ClickUp SyncUps est tout simplement logique. Vous pouvez proposer des idées, réagir ou noter vos réflexions lorsque l'inspiration vous vient (et non lorsque le lien de la réunion vous y invite).

Dans cet article, nous vous montrerons comment remplacer les sessions de brainstorming internes sur Zoom par ClickUp SyncUp et transformer ces discussions en actions. 🏁

Pourquoi le brainstorming est-il plus efficace sur SyncUps que sur Zoom ? Un bref résumé Les brainstormings sur Zoom ralentissent les équipes en raison de conflits d'horaires, de blocages de production et d'une documentation insuffisante, ce qui les rend inefficaces pour les équipes distribuées modernes.

ClickUp SyncUps permet un brainstorming asynchrone . Il permet aux équipes d'enregistrer des idées et des mises à jour directement à partir des listes, de la vue Document et de la vue Tableau blanc.

Toutes les discussions restent liées au travail . Chaque SyncUp étant automatiquement lié aux tâches et au contexte du projet concernés, la prolifération des outils est réduite et le plaisir est définitivement accru.

Les contributions asynchrones stimulent la créativité et la clarté , permettant aux membres de l'équipe de commenter, réagir et développer des idées à leur propre rythme, quel que soit leur fuseau horaire.

ClickUp Brain transforme rapidement les brainstormings en actions concrètes. Il résume les discussions, met en évidence les éléments à mener et aide les équipes à passer de la conception à la réalisation sans avoir à passer par un autre appel Zoom.

Le problème des appels de brainstorming traditionnels

Le brainstorming lors d'appels en direct avait autrefois du sens lorsque les équipes partageaient les mêmes murs et les mêmes Tableaux blancs. Cependant, les flux de travail distribués d'aujourd'hui exigent un moyen d'échanger et de faire évoluer les idées sans bruit, sans friction dans la planification et sans perte d'élan.

Voici ce qui fait que les appels de brainstorming traditionnels ne sont pas à la hauteur. 👇

1. Les voix concurrentes diluent la discussion

Lors d'un appel en direct, une seule personne peut parler à la fois, ce qui entraîne un goulot d'étranglement cognitif appelé « blocage de la production ».

Lorsqu'un membre de l'équipe parle, les autres perdent le fil de leurs pensées ou hésitent à l'interrompre. Ajoutez à cela des personnalités dominantes ou des voix seniors qui orientent la discussion, et le brainstorming devient répétitif.

🔍 Le saviez-vous ? L'idée des sessions de réflexion collective a été popularisée par Alex F. Osborn (un directeur publicitaire) dans son livre Applied Imagination publié en 1953. Il a inventé le terme « brainstorming » (technique de créativité collective) et a établi des règles telles que « ne pas porter de jugement », « accueillir les idées farfelues » et « s'appuyer sur les idées des autres ».

2. Les retards dans la planification ralentissent la progression

Essayer de trouver un créneau horaire qui convienne à toutes les équipes, tous les fuseaux horaires et tous les emplois du temps créatifs est un véritable cauchemar. Ces retards de planification bloquent souvent les projets qui nécessitent une contribution et une itération rapides.

Et même lorsque tout le monde est présent, la fatigue liée à Zoom s'installe. De plus, les longues réunions consécutives épuisent mentalement les participants et sapent leur motivation. Au lieu de stimuler la créativité, elles finissent par allonger les échéanciers et réduire l'élan avant même que l'exécution du projet ne commence.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de brainstorming pour la collaboration et la cartographie des idées

3. La pression et la conformité limitent la créativité

Les appels de brainstorming traditionnels ont tendance à étouffer la créativité plutôt qu'à la débloquer. De nombreux participants se retiennent par crainte d'être évalués (peur d'être jugés), ce qui les empêche de partager des idées audacieuses ou imparfaites devant leurs pairs ou leurs dirigeants.

D'autres se contentent de « profiter du système » pendant les sessions ( paresse sociale ), en partant du principe que les autres contribueront suffisamment. Au fil du temps, les équipes ont tendance à se tourner vers des idées « sûres » et le groupe pense de manière uniforme, les premières suggestions dominant la discussion et laissant peu de place à une véritable innovation.

💡 Conseil de pro : Essayez la technique de brainstorming SCAMPER lors de votre prochaine session pour stimuler la créativité de votre équipe. Commencez par remettre en question votre idée : Que pouvez-vous « substituer », « combiner » ou « adapter » ? Pourriez-vous le « modifier » ou le « magnifier » pour obtenir un impact plus important ? Peut-être pourriez-vous lui « donner » une nouvelle utilisation, « éliminer » ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée ou « réorganiser » le flux pour obtenir un résultat nouveau. C'est un moyen simple mais puissant de transformer des idées ordinaires en solutions révolutionnaires.

4. Les enregistrements manquants nuisent au suivi

Une fois l'appel terminé, la plupart des idées sont perdues. À moins que quelqu'un ne documente manuellement chaque pensée, il n'existe aucun endroit centralisé où les idées peuvent être conservées ou développées. Bien que Zoom permette d'enregistrer les réunions de base, ces fichiers sont souvent enfouis dans des dossiers cloud et ne disposent pas de transcriptions consultables ni d'outils de suivi exploitables.

Ce manque de visibilité entraîne des répétitions, un désengagement et un scepticisme quant à la valeur des futures réunions de brainstorming.

📮 ClickUp Insight : ClickUp a constaté que 47 % des réunions durent une heure ou plus. Mais tout ce temps est-il vraiment nécessaire ? Pourquoi sommes-nous sceptiques ? Seuls 12 % des personnes interrogées ont fait une évaluation positive de leurs réunions. Le suivi d'indicateurs tels que les actions générées, les taux de suivi et les résultats peut révéler si les réunions plus longues apportent réellement de la valeur ajoutée. Les outils de gestion des réunions de ClickUp peuvent vous aider ! Capturez facilement les éléments à mener lors des discussions grâce à AI Notetaker, convertissez-les en tâches suivables et surveillez les taux d'achèvement, le tout dans un espace de travail unifié. Voyez quelles réunions donnent réellement des résultats et lesquelles ne font que faire perdre du temps à votre équipe !

Qu'est-ce que ClickUp SyncUp et pourquoi est-ce un meilleur moyen de brainstormer ?

Enregistrez vos brainstormings et capturez instantanément les prochaines étapes avec ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp est un outil de réunion et de collaboration basé sur l'IA qui vous permet de lancer instantanément des appels audio ou des visioconférences depuis votre environnement de travail ClickUp.

Vous pouvez démarrer une session SyncUp à partir de n'importe quel message privé ou canal ClickUp Chat pour discuter d'idées, partager des mises à jour ou finaliser les prochaines étapes. Chaque enregistrement reste lié au travail auquel il se rapporte, de sorte que les discussions se transforment en résultats clairs et traçables.

Voici pourquoi c'est un moyen idéal pour faire du brainstorming. 👀

1. Effectue la connexion entre les discussions et les projets et les tâches

SyncUps vous permet de lancer un appel, d'enregistrer une mise à jour ou de proposer une idée directement dans les discussions de votre environnement de travail (canaux et messages privés). Ainsi, toutes vos discussions, idées et commentaires sont conservés au même endroit que votre travail, afin que rien ne se perde dans le trou noir.

Participez à des discussions collaboratives rapides via SyncUps dans ClickUp Chat.

De cette façon, chaque discussion est liée à une tâche particulière, et tous ceux qui « regardent » ce canal ou « suivent » cette tâche disposent du contexte complet. Ainsi, si un responsable souhaite identifier l'obstacle à la tâche A, il peut facilement accéder au fil de discussion. Vous ne perdez pas non plus de temps à mettre tout le monde au courant.

Pour un brainstorming asynchrone, évitez les appels en direct et enregistrez un Clip ClickUp autonome pour présenter vos idées ou partager vos commentaires. Enregistrez également vos sessions de brainstorming, vos techniques d'idéation ou les mises à jour de votre équipe.

Enregistrez votre écran ou partagez instantanément des clips audio avec ClickUp Clips

Vous pouvez même commenter directement la vidéo, ajouter des notes horodatées et poursuivre la discussion de manière asynchrone. Ensuite, vous pouvez déposer le clip directement dans Docs, Comments ou Chat. Votre équipe reçoit des commentaires à son rythme et vous gagnez plusieurs heures par jour.

📖 À lire également : Comment les tableaux blancs virtuels dynamisent les agences créatives

🎥 Regarder : Les réunions virtuelles ont évolué bien au-delà des « simples visioconférences ». Dans ce guide, nous comparons les meilleures plateformes de réunion virtuelle, des classiques comme Zoom et Google Meet aux nouvelles plateformes basées sur l'IA conçues pour une véritable collaboration. Ce que nous allons aborder ⬇️ ClickUp vs Zoom vs Google Meet vs Microsoft Teams vs autres : forces et faiblesses

Les nouvelles plateformes de réunion en ligne axées sur l'IA sont en train de révolutionner le télétravail.

Les meilleurs outils pour la collaboration hybride, les ateliers, les présentations et les révisions asynchrones

Comment fonctionnent les fonctionnalités d'IA telles que les résumés automatiques, la suppression du bruit et les actions à entreprendre ?

Si vous passez votre temps en réunion (ou que vous les évitez), ces outils vont changer votre façon de travailler.

2. Offre de l'assistance pour la réflexion approfondie sans interruption

Le brainstorming traditionnel met la pression sur les participants pour qu'ils réfléchissent rapidement et s'expriment. SyncUp renverse cette dynamique. Les membres de l'équipe peuvent examiner les idées lorsqu'ils sont prêts, répondre aux fils de discussion SyncUp et convertir ensuite ces réponses en tâches.

De cette façon, chacun peut s'appuyer sur les idées des autres de manière asynchrone.

En tant que meilleure alternative à Zoom, ClickUp offre aux penseurs introvertis et analytiques le temps dont ils ont besoin pour approfondir leur réflexion, éliminant ainsi les blocages de production et la peur du jugement. Tout le monde contribue sur un pied d'égalité, et le résultat final est un ensemble d'idées plus riche et plus diversifié.

3. Capacité à se référer aux discussions et à réfléchir de manière critique après coup

Contrairement aux appels Zoom classiques, SyncUp permet de poursuivre le brainstorming et d'y accéder longtemps après la fin de l'appel. Une fois enregistrées, toutes les vidéos, notes et décisions sont stockées dans le même environnement de travail que vos projets. Vous disposez ainsi en permanence d'archives retraçant l'évolution de votre créativité.

Au lieu d'être limité à un seul créneau de réunion programmé, votre équipe peut continuer à ajouter des idées, des commentaires et des réponses dès qu'elle en a l'inspiration.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, relie vos tâches, vos documents, vos chats et vos applications connectées pour garantir le contexte. Sa fonction ClickUp AI Enterprise Search vous permet de récupérer des informations en quelques secondes à l'aide de simples invitations en langage naturel. Par exemple, si vous avez été absent pendant une semaine, vous pouvez simplement demander à Brain de vous fournir les détails de la réunion et les éléments à prendre en compte issus du SyncUp de la semaine dernière. Générez un résumé de réunion en utilisant la fonction « Résumer » de ClickUp Brain dans la barre de droite.

Comment organiser un brainstorming asynchrone à l'aide de ClickUp SyncUp ?

Les équipes créatives, marketing et produit ressentent la pression des réunions en temps réel qui ralentissent la dynamique, fragmentent les décisions et enterrent l'inspiration dans des enregistrements que personne ne consulte.

Il est clair que l'ancien modèle de brainstorming en direct ne correspond pas à la rapidité et à la flexibilité dont les équipes modernes ont besoin. C'est pourquoi de nombreuses équipes se tournent vers ClickUp.

ClickUp est le premier environnement de travail IA convergent au monde , qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail.

Regroupez la communication, les documents, les tâches et les notes sous un même toit avec ClickUp.

Avec SyncUp, les idées ne disparaissent pas après une réunion : elles coexistent directement avec les tâches, les documents, les commentaires et les résumés générés par l'IA. Le résultat ? Un flux de travail plus rapide, plus clair et plus créatif.

Au final, ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte à 100 % et un lieu unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Si vous souhaitez réduire le nombre de réunions, accélérer la génération d'idées et rendre chaque mise à jour exploitable, voici comment remplacer vos sessions de brainstorming internes sur Zoom par ClickUp SyncUp. 🧩

Étape n° 1 : créez une liste de brainstorming dans ClickUp

Commencez par créer une liste ClickUp. Celle-ci servira de hub pour vos idées, où chaque tâche ClickUp pourra représenter un nouveau concept, une nouvelle campagne ou une nouvelle fonctionnalité produit. Vous devez ici établir une connexion avec un canal de discussion avant de lancer SyncUp. Dans le coin supérieur gauche de la vue, cliquez sur Ajouter un canal.

Cliquez sur « Ajouter un canal » pour connecter un canal de discussion ClickUp à votre espace

Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour classer les idées par thème, priorité ou objectif, ajoutez des étiquettes pour un filtrage rapide et attribuez des collaborateurs afin que chacun sache sur quoi se concentrer.

Classez et hiérarchisez facilement les idées à l'aide des champs personnalisés ClickUp dans les tâches ClickUp

Par exemple, vous pouvez ajouter :

Type d'idée : choisissez parmi des options telles que Design, Copie, Fonctionnalité du produit ou Concept de campagne.

Niveau d'impact : Évaluez la valeur potentielle de chaque idée comme élevée, moyenne ou faible.

Note de faisabilité : utilisez une échelle numérique (1 à 5) pour évaluer le caractère pratique ou la lourdeur en ressources d'une idée.

Public cible : précisez à qui s'adresse cette idée (par exemple, nouveaux utilisateurs, clients d'entreprises ou génération Z).

🚀 Conseil utile : si votre équipe préfère un format visuel, ouvrez un Tableau blanc ClickUp lié à la même liste. Il offre un espace partagé et interactif où chacun peut créer un tableau d'idées pour réfléchir en temps réel, voir les modifications en cours des autres en direct et contribuer simultanément à la réflexion. Réfléchissez librement et transformez chaque idée en une tâche réalisable avec ClickUp Tableau blanc

Utilisez des outils de conception tels que des formes, des notes autocollantes, des connecteurs et des dessins à main levée pour cartographier clairement vos idées ou vos flux de travail. Ici, vous pouvez créer et lier des tâches ou des documents ClickUp, en convertissant des formes ou des notes en tâches réalisables sans quitter le canevas.

Étape n° 2 : lancez une session SyncUp pour discuter de vos idées

Une fois votre liste ou votre Tableau blanc de brainstorming prêt, enregistrez un SyncUp pour partager vos premières réflexions, votre orientation créative ou vos présentations de conception avec vos coéquipiers.

Voici comment faire :

1. Lancez SyncUp directement à partir de :

Une tâche (pour discuter d'une idée spécifique)

Un document (pour parcourir un brief créatif)

Un Tableau blanc (pour présenter visuellement les idées en connexion)

Cliquez sur l'icône SyncUp (symbole caméra ou vidéo) dans la barre d'outils ou l'en-tête pour démarrer votre appel

2. Cliquez sur l'icône d'enregistrement dans la barre d'outils SyncUp pour capturer votre session

Cliquez sur les boutons de réunion correspondants dans la barre d'outils pour utiliser la voix, la vidéo ou le partage d'écran afin de parcourir les visuels à l'aide de ClickUp SyncUps

Ajoutez des participants en partageant le lien SyncUp ou en les invitant depuis la barre latérale si tout le monde peut se joindre ou collaborer en temps réel.

Étape n° 3 : invitez les équipes à distance à participer de manière asynchrone

Maintenant que votre SyncUp a été enregistré, il est temps pour l'équipe de se lancer de manière asynchrone, quel que soit son fuseau horaire ou son emploi du temps.

Voici comment vous pouvez optimiser la collaboration asynchrone :

1. Accédez à l'enregistrement (Clip) depuis le Hub Clips une fois votre SyncUp terminé.

Accédez au Hub Clips depuis la barre latérale gauche

2. Copiez le lien d'enregistrement public et partagez-le dans votre canal de discussion, ou identifiez directement vos coéquipiers. Toute personne ayant accès à ce lien peut regarder l'enregistrement à sa convenance.

Accédez à l'enregistrement de votre SyncUp et renommez-le afin que tout le monde sache immédiatement de quoi il s'agit.

Les équipes peuvent alors :

Répondez aux commentaires existants , ajoutez-en de nouveaux à des moments précis ou réagissez avec des emojis.

Enregistrez vos propres clips courts en réponse, en ajoutant des commentaires visuels ou des idées alternatives.

Déposez des notes, des images ou des fichiers directement dans la tâche en connexion.

Ajoutez des commentaires ou des réactions directement sur l'enregistrement SyncUp

C'est là que ClickUp Chat entre en jeu, facilitant la circulation des idées, que votre équipe fasse un brainstorming en direct ou intervienne quelques heures plus tard.

Partagez les mises à jour à l'ensemble de l'équipe en publiant des messages dans les chats « Annonce », « Discussion » ou « Idée » dans ClickUp Chat.

Voici comment Chat vous aide à rester connecté et organisé :

Organisez les discussions par thème ou par projet grâce à des fils de discussion, ce qui facilite le suivi des commentaires et des tâches de suivi.

Taguez vos coéquipiers ou des équipes entières avec @mentions dans chaque nouvelle tâche pour les avertir instantanément et attirer leur attention sur les mises à jour importantes.

Discutez en privé à l'aide des messages directs pour synchroniser rapidement en tête-à-tête ou créez des canaux dédiés pour les campagnes, les clients ou les projets.

Et pour que cela reste ludique, vous pouvez ajouter des emojis personnalisés à vos discussions, apportant ainsi de la personnalité et de l'énergie à chaque discussion.

Une fois que les idées commencent à affluer, organisez-les afin que votre équipe puisse rapidement identifier les priorités et les prochaines étapes.

Créez des statuts personnalisés ClickUp qui s'adaptent à votre flux de travail unique

Appliquez les statuts personnalisés ClickUp pour définir où en est chaque idée dans votre flux de travail. Chaque tâche a un statut unique, ce qui permet à votre équipe d'avoir une idée claire de la progression.

Par exemple :

🟢 Prometteur : mérite d'être exploré plus en détail.

🟡 À discuter : Nécessite la contribution du groupe

🔵 En cours : Sélectionné pour développement

Les étiquettes de tâche ClickUp ajoutent une couche supplémentaire de contexte, vous aidant à classer les idées au-delà de leur étape de flux de travail. Elles sont parfaites pour regrouper les tâches par thème, public ou priorité, par exemple :

#Q1Initiative : idées liées aux objectifs trimestriels

#DesignSprint : tâches pertinentes pour l'équipe de conception

#PrioritéI : Concepts nécessitant une attention immédiate

💡 Conseil de pro : utilisez les priorités de tâches ClickUp pour les classer selon les niveaux d'urgence suivants : faible, normal, élevé et urgent. Ainsi, votre équipe saura quelles tâches traiter en priorité. Vous pouvez également ajouter une description détaillée de la tâche.

Étape n° 5 : résumez les résultats avec ClickUp Brain

Une fois que tout est terminé, utilisez l'IA pour le brainstorming. Les capacités de gestion de projet de ClickUp Brain aident à résumer les points clés, à organiser les idées et à transformer les discussions créatives en étapes concrètes.

Demandez à ClickUp Brain d'analyser votre environnement de travail et de vous proposer des étapes concrètes pour l'optimiser

Par exemple, après un brainstorming, générez un résumé sur votre « liste de brainstorming » pour voir instantanément quelles idées ont été marquées comme « prometteuses » ou « en cours ».

Et lorsque les idées ont besoin d'un coup de pouce visuel, décrivez un concept dans un texte et laissez l'outil d'IA générer rapidement des maquettes ou des visuels directement dans votre tâche ou votre document. Par exemple, votre équipe marketing peut réfléchir à des slogans de campagne et générer quelques variations d'images pour des dispositions publicitaires ou des publications sur les réseaux sociaux afin de les visualiser instantanément.

Donnez vie à vos idées en créant des images directement sur des Tableaux blancs avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain dans votre chat et vos commentaires pour rester informé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Catch me up pour résumer l'intégralité des fils de discussion ou voir ce qui s'est passé depuis votre dernière connexion. C'est parfait pour les membres de l'équipe qui rejoignent les discussions en retard ou qui travaillent dans des fuseaux horaires différents.

Avantages du remplacement des brainstormings Zoom par ClickUp SyncUp

Des études montrent que les employés activent/désactivent des applications 1 200 fois par jour, perdant ainsi près de 4 heures par semaine à se recentrer.

Et comme moins de 28 % des outils sont intégrés, les équipes à distance refont souvent le même travail sur différents systèmes. Les plateformes telles que Zoom, bien qu'excellentes pour les appels, contribuent à cette prolifération d'outils. Après chaque nouvelle réunion Zoom, vous devez à nouveau jongler entre les notes, les tâches et les fichiers sur d'autres applications, ce qui rompt le contexte.

Certains d'entre nous ont du mal à changer de contexte, à passer d'une réunion à l'autre, puis à se remettre au travail.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation de ClickUp SyncUp plutôt que Zoom pour améliorer la productivité de votre équipe :

Éliminez les changements de contexte grâce à un espace de travail unifié : organisez des SyncUps directement dans ClickUp pour transformer instantanément les idées issues des réunions en tâches traçables.

Automatisez les notes de réunion : laissez ClickUp Brain gérer Catch me up dans ClickUp Brain pour créer du contenu associé dans ClickUp Docs avec les actions à mener, les décisions et les informations pertinentes. laissez ClickUp Brain gérer la documentation de vos projets à votre place. Intégrez les transcriptions SyncUp dans l'outil, ou utilisez simplement le boutondans ClickUp Brain pour créer du contenu associé dans ClickUp Docs avec les actions à mener, les décisions et les informations pertinentes.

Demandez à ClickUp Brain de vous fournir toutes les mises à jour que vous avez manquées

Conservez des connaissances durables : stockez, recherchez et récupérez instantanément des extraits de réunions passées, des notes de brainstorming ou des mises à jour de projets à l'aide de stockez, recherchez et récupérez instantanément des extraits de réunions passées, des notes de brainstorming ou des mises à jour de projets à l'aide de la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp , qui facilite l'accès et la réutilisation des informations institutionnelles.

Bénéficiez d'une clarté optimisée par l'IA avec ClickUp BrainGPT : travaillez plus intelligemment grâce à cette application de bureau qui fusionne l'IA, la recherche et les applications connectées dans une expérience simplifiée. Vous pouvez travailler les mains libres grâce aux commandes vocales travaillez plus intelligemment grâce à cette application de bureau qui fusionne l'IA, la recherche et les applications connectées dans une expérience simplifiée. Vous pouvez travailler les mains libres grâce aux commandes vocales Talk-to-Text et intégrer ClickUp à des modèles d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Gemini et Claude à partir d'une seule interface.

Accédez à différents outils d'IA à partir d'un espace unifié dans ClickUp BrainGPT

Cas d'utilisation réels du brainstorming asynchrone dans ClickUp

Voici comment différentes équipes peuvent mettre ClickUp en pratique :

1. Idéation au sein d'une équipe internationale

Lorsque vos coéquipiers sont répartis sur plusieurs fuseaux horaires, le brainstorming asynchrone garantit que aucune voix ne se perde. Créez une liste partagée où chacun peut ajouter ses idées dès qu'il est inspiré.

Par exemple, une équipe produit couvrant les régions APAC, EMEA et États-Unis peut recueillir des demandes de fonctionnalités 24 heures sur 24 et les examiner collectivement plus tard. L'utilisation de statuts personnalisés tels que « Prometteur » ou « En cours » permet de suivre clairement la progression des idées.

🔍 Le saviez-vous ? Une autre étude a montré que l'environnement physique et psychologique a son importance: le « confort » de la salle de réunion (éclairage, température, confort) influence la « sécurité psychologique » et donc la productivité.

2. Planification du contenu et développement de campagnes

Pour les équipes marketing et créatives, le brainstorming asynchrone permet de maintenir un flux continu d'idées. Utilisez les listes ClickUp pour rassembler des thèmes de campagne, des idées de blog ou des concepts pour les réseaux sociaux. Les membres de l'équipe peuvent ajouter des étiquettes au contenu en fonction du thème ou du public, ajouter des références ou joindre des pièces jointes pour contextualiser.

Plus tard, l'équipe peut utiliser ClickUp Brain pour résumer les discussions et identifier les thèmes récurrents afin de planifier la prochaine campagne.

Demandez à ClickUp Brain de vous tenir au courant sur votre canal de discussion

📖 À lire également : 6 exemples et stratégies de cartographie des processus

3. Rétrospectives de sprint et amélioration des processus

Les rétrospectives asynchrones permettent à chacun de réfléchir en toute honnêteté. Après un sprint, les coéquipiers peuvent laisser des notes sur ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui pourrait être amélioré dans une liste partagée.

Et quand vient le moment de votre rétrospective IRL (en temps réel), rejoignez le canal de votre équipe pour lancer SyncUp.

Dans ce cas, vous pouvez également compter sur le fiable ClickUp AI-Notetaker. Il enregistre, transcrit et résume les réunions, en extrayant les éléments clés d'action et les prochaines étapes.

Suivez chaque minute de vos réunions et générez des résumés exploitables avec ClickUp AI Notetaker.

4. Collaboration interfonctionnelle

Lorsque différents services doivent se mettre d'accord, le brainstorming asynchrone permet d'organiser les contributions. Les équipes telles que l'équipe commerciale, l'assistance et les produits peuvent utiliser une liste partagée pour consigner les points faibles des clients ou les demandes de fonctionnalités dès qu'ils apparaissent.

Les étiquettes et les champs personnalisés permettent de regrouper et de hiérarchiser ces idées en fonction de leur urgence, du domaine du produit ou du segment de clientèle. Plus tard, les décideurs peuvent filtrer par étiquettes pour déterminer quelles idées seront incluses dans la feuille de route du produit.

Voici ce qu'Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus métier chez Airbnb, a dit à propos de ClickUp :

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement des tâches, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression du travail, la planification future a été facile.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et préparer des rapports facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'avancement des travaux, la planification future a été facile.

5. Défis d'innovation et hackathon

ClickUp peut stimuler l'innovation à l'échelle de l'entreprise de manière asynchrone. Organisez un hackathon virtuel en créant une liste dédiée où les participants publient leurs concepts, joignent des prototypes et votent à l'aide d'émoticônes ou de commentaires.

Une fois encore, ClickUp Brain peut résumer les meilleures idées ou générer des résumés rapides pour aider les organisateurs à présélectionner les envois. Tout le monde peut participer, quel que soit son emplacement ou son emploi du temps.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

6. Réunions asynchrones et lancements de projets

Tous les lancements ne nécessitent pas un appel Zoom. Lancez un nouveau projet en créant un fil de discussion partagé où les membres de l'équipe publient leurs objectifs, leurs obstacles et leurs questions de manière asynchrone.

Ensuite, laissez ClickUp Brain rassembler les thèmes communs et les objectifs clés, vous fournissant ainsi un résumé prêt à l'emploi pour votre prochaine synchronisation d'équipe.

💡 Conseil de pro : utilisez des sessions de brainstorming structurées. La technique de brainwriting 6-3-5 (également connue sous le nom de « méthode 635 ») a été développée en 1968 par Bernd Rohrbach. Six participants écrivent trois idées en cinq minutes ; tournez et répétez. En 30 minutes, vous obtenez 108 idées.

Bonnes pratiques pour assurer la réussite d'un brainstorming asynchrone

Le brainstorming asynchrone fonctionne mieux lorsqu'il y a de la clarté, de la structure et une participation ouverte. ClickUp rassemble tous les outils nécessaires, mais c'est la façon dont vous les utilisez qui fait toute la différence.

Voici quelques bonnes pratiques pour aider votre équipe à bien collaborer :

Définissez des objectifs clairs : établissez un agenda et un objectif clairs avant de commencer votre brainstorming. Dans un document ClickUp, ajoutez une brève introduction ou un énoncé du problème afin que tout le monde sache de quoi il sera question.

Incluez tous les fuseaux horaires : encouragez les contributions de vos collègues internationaux en partageant les enregistrements SyncUp ou en les étiquettant directement. Cela permet à chacun de partager ses idées à sa convenance, sans se soucier des horaires de réunion.

Rendez les commentaires accessibles et inclusifs : invitez les participants à poster des commentaires, des réactions sous forme d'émojis ou de courtes réponses sous forme de Clips sur des idées spécifiques, en conservant les discussions dans un fil de discussion afin de préserver le contexte.

Documentez clairement les prochaines étapes : attribuez des tâches, notez la propriété et décrivez les actions de suivi dans ClickUp Docs une fois les décisions prises.

Revisitez et affinez régulièrement vos idées : planifiez des vérifications asynchrones pour suivre la progression, revisitez les idées et affinez-les au fur et à mesure que les projets évoluent, en gardant la boucle créative ouverte et continue.

Définissez un délai de réponse : fixez des échéanciers clairs pour les contributions (par exemple, demandez à vos collègues d'ajouter leurs idées avant vendredi) afin de maintenir la dynamique et d'éviter que les discussions ne s'enlisent.

Équilibrez les contributions écrites et visuelles : combinez des idées de texte avec des visuels, des maquettes ou des diagrammes dans vos combinez des idées de texte avec des visuels, des maquettes ou des diagrammes dans vos cartes mentales pour les concepts complexes ou abstraits.

Célébrez les contributions : reconnaissez publiquement les bonnes idées à l'aide d'émoticônes, de messages de remerciement ou de brefs commentaires. Le renforcement positif renforce la confiance créative.

Intégration avec d'autres outils externes : utilisez utilisez l'intégration Zoom et ClickUp pour démarrer des réunions à partir de tâches ClickUp, enregistrer automatiquement les enregistrements et joindre des notes là où les idées ont été discutées en tant que pièces jointes.

Effectuez la connexion avec Zoom et d'autres outils externes à votre environnement de travail ClickUp pour des mises à jour simplifiées

🔍 Le saviez-vous ? L'une des premières plateformes de conférence en ligne pour la prise de décision et la conceptualisation en groupe était l'Electronic Information Exchange System (EIES). Elle a été développée entre 1974 et 1978 au New Jersey Institute of Technology afin de permettre une communication asynchrone et la résolution collective de problèmes.

Votre prochaine grande idée commence avec SyncUp

Le brainstorming ne doit pas nécessairement épuiser l'énergie de votre équipe ou occuper tout votre espace de calendrier. Pourquoi jongler entre Zoom et 10 autres applications alors que vous pouvez tout faire dans ClickUp ? Avec ClickUp SyncUps, tout ce dont vous avez besoin pour capturer, discuter et mettre en œuvre vos idées se trouve sous un même toit.

ClickUp Chat permet de maintenir la collaboration dans son contexte. ClickUp Brain suit chaque idée et transforme les meilleures en briefs créatifs. Et ClickUp Clips vous permet de partager vos réflexions de manière asynchrone sans avoir à bloquer votre calendrier.

Alors, avant que votre prochaine « petite séance de brainstorming sur Zoom » ne se transforme en une nouvelle réunion de deux heures, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et donnez de l'importance à chaque idée. 💭

Foire aux questions (FAQ)

Oui. SyncUp permet aux équipes de brainstormer via des visioconférences ou des appels audio instantanés dans ClickUp, chaque idée, note et élément d’action étant automatiquement lié au canal ou à la discussion par message direct.

Vous pouvez partager votre écran dans SyncUp ou partager un lien vers un Tableau blanc ClickUp dans le fil de discussion SyncUp. Regardez l'enregistrement de la réunion ou consultez à nouveau son fil de discussion pour référence future.

Limitez-vous à 30 minutes. Des sessions courtes et ciblées aident les équipes à rester créatives sans se fatiguer, surtout lorsque les notes asynchrones et les suivis se poursuivent dans ClickUp.

Convertissez les idées sélectionnées en tâches ClickUp, classez-les par priorité ou par propriétaire, et examinez leur progression à l'aide de vues ou de tableaux de bord.

Oui. Vous pouvez démarrer un appel à partir d'une vue Tableau blanc ou vue Document ajoutée à une liste, un dossier ou un espace associé à un canal. Pour associer un canal, l'utilisateur doit se rendre dans une vue de la liste, du dossier ou de l'espace, puis cliquer sur Ajouter un canal en haut à gauche.