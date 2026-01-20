Quelle pile IA convient aux équipes de conception et de création ?

Les outils d'IA se multiplient plus vite que les revues de conception le lundi matin. 🚀

Chacun d'entre eux promet de réduire de moitié votre temps de conception, de créer instantanément des ressources de haute qualité ou de débloquer votre créativité. La vraie question est la suivante : avez-vous besoin de chacun de ces outils ?

Non.

Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une poignée d'applications IA qui fonctionnent bien ensemble et qui fournissent l'assistance nécessaire à votre processus créatif du début à la fin. En d'autres termes, une pile IA.

Examinons cette installation de plus près et voyons comment vous pouvez créer ou choisir la pile parfaite pour votre équipe !

Composants essentiels d'une pile IA pour les équipes créatives

Les outils précis d'une pile technologique d'IA varieront en fonction des objectifs et des priorités de votre équipe.

Cela dit, une bonne pile IA pour tout travail créatif comporte toujours cinq éléments clés :

Il s'agit de logiciels IA qui vous aident à réfléchir, créer et effectuer des modifications en cours sur vos ressources créatives en quelques minutes seulement. Bien que le résultat nécessite généralement quelques ajustements (il n'est pas toujours parfait dès le départ), cela accélère la production de votre contenu.

Voici quelques outils courants de création de contenu IA que vous devriez envisager d'ajouter :

Assistants de rédaction et de texte : utilisez-les pour générer des textes publicitaires, des légendes pour les réseaux sociaux, des articles de blog, des brouillons d'e-mails, des résumés, des méta-descriptions, utilisez-les pour générer des textes publicitaires, des légendes pour les réseaux sociaux, des articles de blog, des brouillons d'e-mails, des résumés, des méta-descriptions, des fiches produits , des procédures opératoires normalisées, etc.

Générateurs d'images et de designs : créez des graphiques pour les réseaux sociaux, des maquettes de produits, des affiches d'évènements, des illustrations, des storyboards et bien plus encore grâce créez des graphiques pour les réseaux sociaux, des maquettes de produits, des affiches d'évènements, des illustrations, des storyboards et bien plus encore grâce aux générateurs d'art IA

Outils de création de vidéos : parfaits pour créer de courtes vidéos promotionnelles, des démonstrations de produits, des vidéos explicatives ou des Reels rapides. Ils peuvent également transformer des scripts en vidéos animées ou en clips de type présentation.

Outils de recherche et d'optimisation du contenu : réfléchissez à des idées de sujets, identifiez les lacunes en matière de contenu, optimisez vos blogs avec les bons mots-clés, générez des briefs SEO et analysez le contenu le plus performant de vos concurrents.

Outils audio et vocaux : convertissez des scripts en discours naturel, transcrivez des interviews, créez des extraits audio pour les réseaux sociaux et générez des narrations ou des voix off pour des vidéos et des publicités.

Créateurs de sites web : parfaits pour le prototypage rapide, ils vous permettent d'itérer plus rapidement. Utilisez-les pour générer des dispositions pour votre page d'accueil et vos pages de destination, créer des maquettes d'interface utilisateur et styliser automatiquement vos pages avec les éléments de votre marque.

📝 Remarque rapide : les outils de création de contenu IA combinent l'IA traditionnelle (comme l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive) avec des modèles d'IA générative plus récents. Par exemple, Grammarly utilise l'IA traditionnelle pour des tâches de modification en cours telles que la vérification de la grammaire et du ton, mais ses nouvelles fonctionnalités utilisent l'IA générative pour créer du contenu entièrement nouveau à partir de zéro.

Bibliothèque de ressources IA

On en parle moins, mais c'est l'un des éléments les plus importants de votre pile technologique IA.

Une bibliothèque d'actifs IA étiquette, regroupe et classe automatiquement vos actifs dès que vous les téléchargez. Cela facilite grandement le stockage et l'organisation de tous vos fichiers créatifs.

La recherche de fichiers est également beaucoup plus simple ! Au lieu de vous souvenir des noms exacts des fichiers ou de fouiller à l’emplacement des dossiers, tapez une requête en langage naturel telle que : « Montrez-moi toutes les images de la campagne de vacances qui ont un fond rouge. » Et voilà !

Autre avantage considérable ? Ces outils peuvent supprimer les doublons, vous évitant ainsi de passer des heures à nettoyer manuellement votre stockage.

✅ Vérification des faits : 83 % des employés finissent par recréer des fichiers qui existent déjà ! Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent tout simplement pas les originaux dans leur système actuel. Cette duplication constante nuit considérablement à la productivité. C'est précisément pour cette raison qu'une bibliothèque de ressources IA est essentielle : elle résout instantanément le problème de la recherche.

L'intelligence artificielle simplifie la communication au sein d'une équipe de deux manières principales :

Tout est réuni au même endroit : plus besoin de passer sans cesse du chat aux e-mails et aux outils de réunion. L'IA intègre tout cela, vous pouvez donc accéder à n'importe quelle discussion ou canal de communication depuis un seul et même endroit.

Elle facilite la communication : l'IA peut résumer de longs fils de discussion, traduire des messages, transcrire des réunions et extraire des informations clés à partir d'enregistrements audio. Cela signifie que vous pouvez discuter et collaborer avec votre équipe non seulement plus facilement, mais aussi de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace.

📮 ClickUp Insight : Près de 20 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage envoient plus de 50 messages instantanés par jour. Ce volume élevé pourrait indiquer que l'équipe échange constamment des messages rapides, ce qui est excellent pour la rapidité, mais peut également entraîner une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, tels que ClickUp Chat et ClickUp Assigned Comments, vos discussions sont toujours liées aux tâches appropriées, ce qui améliore la visibilité et réduit le besoin de suivis inutiles.

Votre équipe de conception a autant besoin d'un système de gestion de projet intelligent que les équipes d'ingénierie ou de produit. Si vous êtes une agence qui jongle entre différents clients, l'IA peut vous aider à gérer le chaos.

Grâce à un outil de gestion de projet basé sur l'IA, vous pouvez automatiquement :

Analysez les capacités de votre équipe et attribuez le travail aux membres disponibles.

Effectuez la prévision des échéanciers des projets et estimez les coûts

Mettez à jour le statut des tâches, envoyez des rappels et suivez la progression en temps réel.

📚 En savoir plus : Nous avons testé les 10 meilleurs outils d'IA pour les chefs de produit

Comment créer ou choisir votre pile IA pour les équipes créatives

Vous ne savez pas si vous devez créer une pile IA à partir de zéro ou simplement en choisir une ?

Voici une règle empirique pour vous aider à prendre votre décision :

N'hésitez pas à CRÉER si vous êtes une grande organisation ou une agence qui a des besoins personnalisés complexes, des actifs hautement sensibles à gérer ou des logiciels propriétaires qui ne peuvent pas être intégrés aux Outils d'IA largement disponibles.

Vous devriez CHOISIR une solution préexistante si vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, disposez d'un budget ou de ressources limités pour mettre en place une pile IA et souhaitez utiliser l'IA immédiatement.

Une fois que vous avez pris cette décision, il est temps de passer à l'action.

Nous allons vous expliquer étape par étape comment créer ou choisir votre pile IA :

Étape 1 : Définissez vos besoins

Faites le point sur les types de ressources que votre équipe produit le plus souvent.

Vous dirigez une équipe exclusivement axée sur le contenu qui publie des articles de blog et des textes accompagnés parfois d'éléments visuels ? Dans ce cas, une pile de conception légère suffit. Une pile qui offre une génération d'images IA simple.

Ou votre équipe est-elle plutôt axée sur le design, produisant des identités de marque, des visuels de campagne, des maquettes d'interface utilisateur, des illustrations de produits ? Dans ce cas, vous avez besoin d'outils de conception de produits dans votre pile technologique pour fournir de l'assistance pour des itérations rapides et des flux de travail multi-exportations.

Comparez chaque outil d'IA en fonction de ce qu'il est censé faire en premier lieu.

📌 Exemple : si vous avez cinq générateurs de texte en image dans votre liste, examinez la rapidité et la précision avec lesquelles chacun d'entre eux génère des images.

N'oubliez pas qu'un outil compliqué que personne n'utilise est un gouffre financier. Choisissez un outil convivial que vos designers, rédacteurs, éditeurs, etc. pourront commencer à utiliser en quelques minutes, et non en plusieurs semaines.

Ensuite, tenez compte de la scalabilité pour répondre à la charge de travail future, à la capacité de l'équipe et aux frais supplémentaires.

La confidentialité des données est tout aussi importante dans ce domaine. Vérifiez si l'outil propose un cryptage, des certifications de conformité et des permissions utilisateur granulaires. Assurez-vous de pouvoir facilement restreindre le partage des données pour l'entraînement des modèles d'IA.

Mais savez-vous quel est le véritable facteur décisif ? Les intégrations.

Chaque outil que vous ajoutez à votre pile IA doit s'intégrer aux autres et à votre système existant pour assurer un flux de données fluide.

📮ClickUp Insight : 70 % des personnes interrogées déclarent garder des onglets ouverts parce qu'elles prévoient d'y « revenir plus tard ». Nous avons déjà entendu cela auparavant. 🤭 Ironiquement, 30 % des personnes interrogées déclarent qu'elles se sentiraient soulagées si elles perdaient tous les onglets ouverts dans leur navigateur en cas de plantage, par exemple. C'est l'effet Zeigarnik à l'œuvre. Notre cerveau s'accroche aux tâches inachevées, transformant chaque onglet en cliffhanger. Vous vous sentez occupé, même si rien n'avance réellement. En tant qu'environnement de travail IA convergent, ClickUp place vos priorités au premier plan. Demandez à ClickUp Brain de faire apparaître vos priorités quotidiennes ou hebdomadaires, ou effectuez des recherches en temps réel sur le Web pour trouver les informations pertinentes au moment où vous en avez besoin. Vous pouvez désormais fermer des onglets sans fermer de boucles. 🕊️

Étape 3 : Reliez les flux de travail d'IA grâce à une orchestration unifiée

La multiplication des outils dans votre pile technologique d'IA de conception entraîne une prolifération des outils, ce qui nuit à la productivité, au budget et à la concentration. Cela se traduira par une prolifération du travail, vos fichiers, mises à jour et décisions étant dispersés entre différentes applications, fils de discussion et boîtes de réception.

Devinez l'impact de ce problème ? Une perte stupéfiante de 2 500 milliards de dollars en productivité mondiale chaque année.

via Sondage ClickUp

Pour éviter cela, une fois votre pile IA mise en place, vous aurez besoin d'une couche d'orchestration unique pour relier vos efforts entre les différents outils et services.

ClickUp devient cette couche d'orchestration.

Le premier environnement de travail IA convergent au monde assure la connexion des applications et des flux de travail au sein d'une plateforme unifiée.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? 👇

📮 ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, apporte de la visibilité au travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Étape 4 : Déployez la pile et formez votre équipe

Une fois votre pile IA prête, déployez-la par étapes afin de faciliter son adoption et de tester ses performances.

Commencez par les tâches qui offrent une valeur immédiate. Il peut s'agir de synthétiser les recherches des utilisateurs ou d'effectuer l'automatisation de certaines parties du processus de transfert de conception. Affinez ensuite les flux de travail.

Si votre équipe est petite, déployez la pile IA pour un seul projet.

Utilisez ces atouts pour obtenir l'adhésion des parties prenantes avant d'étendre l'adoption de l'IA.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Clips pour capturer rapidement des enregistrements d'écran et créer des présentations de produits pour former les membres de votre équipe. Vous pouvez intégrer ces clips directement dans les tâches ou les documents ClickUp, ou simplement les partager via des liens. Partagez rapidement du contexte et des commentaires avec votre équipe grâce à de courts messages vidéo à l'aide de ClickUp Clips.

Étape 5 : Surveillez les performances et itérez

L'heure de vérité a sonné ! Vous devez vous poser les questions suivantes :

Votre pile IA est-elle performante ?

Cela a-t-il réellement aidé votre équipe à produire et à livrer plus rapidement ses créations ?

Constatez-vous une amélioration de la qualité et une augmentation de la quantité du travail de conception ?

Le système d'IA a-t-il réduit le nombre de révisions ou, pire encore, l'a-t-il augmenté ?

Suivez cette progression dès le premier jour, non seulement pendant la phase pilote initiale, mais aussi de manière continue. Vous pourrez ainsi identifier de manière proactive les outils qui ne fonctionnent plus efficacement ou les nouveaux besoins qui nécessitent des solutions plus avancées.

⭐ Bonus : voici les indicateurs clés que vous devriez suivre : Satisfaction des parties prenantes, informations sur les clients ou notes attribuées aux commentaires

Délai d'exécution par projet (avant et après l'IA)

Nombre de cycles de révision nécessaires

Gain de temps sur les tâches répétitives

Volume de créations produites par semaine/mois

Pourcentage de livraisons dans les délais

Exemple de pile IA pour les équipes de conception et de création en 2026

Nous avons sélectionné une pile technologique IA fondamentale pour vos équipes de conception et de création. N'hésitez pas à ajouter ou à remplacer des outils en fonction de vos besoins :

1. Idéation et génération de contenu

Cette couche stimule la réflexion créative dès les premières étapes et accélère la création de contenu pour vos équipes de conception. Elle aide les concepteurs à passer plus rapidement d'une page blanche à des concepts exploitables, qu'il s'agisse d'une orientation visuelle, d'idées de campagne ou de brouillons de texte.

ChatGPT

Commencez par ChatGPT pour réfléchir à des concepts de design, des idées de campagne, des feuilles de route marketing, des orientations créatives, etc.

Principales fonctionnalités :

Génération d'idées pour les campagnes, les dispositions et les thèmes de conception

Rédigez des brouillons pour les pages d'accueil, les microcopies et les briefs créatifs.

Invites pour discuter et itérer rapidement sur les concepts

Tarifs : Gratuit ; les forfaits payants commencent à 20 $ par mois et par utilisateur.

Midjourney

Utilisez Midjourney comme outil de conception IA de référence pour générer rapidement des images ou des illustrations. Pour chaque invite que vous saisissez, il crée instantanément quatre variantes d'images, ce qui est fantastique pour une itération rapide dans les premières étapes.

Principales fonctionnalités :

Génération de texte en image pour une exploration visuelle rapide

Expérimentation stylistique et esthétique à l'aide d'invites et de références

Des visuels conceptuels de haute qualité pour vos présentations, vos moodboards et votre inspiration

Tarifs : à partir de 10 $ par mois et par utilisateur

Jasper

Passez à Jasper pour générer du contenu écrit tel que des textes publicitaires, des légendes pour les réseaux sociaux, des scripts YouTube, des descriptions de produits, des CV, des publications LinkedIn, etc.

Principales fonctionnalités :

Configuration de la voix et du style de la marque pour des messages cohérents

Modèles pour les titres, les descriptions de produits et le contenu des campagnes

Fonctionnalités de collaboration pour réviser et peaufiner les textes créatifs

Tarification : à partir de 69 $ par mois et par utilisateur

📚 Pour en savoir plus : Les 20 meilleurs outils marketing basés sur l'IA pour assurer une haute productivité en 2025

2. Conception et modification en cours

Cette couche vous aidera à passer plus rapidement du concept à l'exécution. Elle automatise les tâches de conception répétitives, permettant une itération rapide entre les formats et les canaux.

Figma IA

Utilisez Figma IA pour générer des dispositions, affiner les composants et accélérer les itérations sans quitter leur environnement de conception principal.

Principales fonctionnalités :

Dispositions, composants et suggestions de conception générés par l'IA

Réécriture intelligente du texte et population du contenu dans des cadres

Itération plus rapide grâce au redimensionnement automatique et aux améliorations de conception

Tarifs : Gratuit ; les forfaits payants commencent à 20 $ par mois et par utilisateur.

⭐ Bonus : Comment mettre en place un processus de développement de produit

Adobe Firefly

Si vous êtes un utilisateur Adobe, Adobe Firefly vous permet de générer et de réaliser des modifications en cours sur des images, des clips vidéo, des storyboards, des ressources de marque, des modèles marketing et bien plus encore au sein de l'écosystème Adobe.

Principales fonctionnalités :

Génération de texte en image et de texte en vecteur pour les ressources créatives

Remplissage et expansion génératifs pour des modifications en cours et des variations rapides

Des résultats commercialement sûrs intégrés aux outils Adobe

Tarification : à partir de 9,99 $ par mois et par utilisateur.

Canva Magic Studio

Magic Studio de Canva est utile pour la création rapide de graphiques, les modifications en cours et le contenu à délai d'exécution rapide.

Principales fonctionnalités :

Magic Design pour des dispositions instantanées basées sur des invitations ou du contenu

Magic Edit et suppression d'arrière-plan pour des modifications visuelles rapides

Kits de marque pour appliquer des polices de caractère, des couleurs et des styles de manière cohérente

Tarifs : Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12,99 $ par mois et par utilisateur.

3. Collaboration et suivi de projet

La gestion des flux de travail créatifs peut s'avérer fastidieuse si vous n'êtes pas un pro de la gestion de projet. Vous devez composer avec des délais qui changent, des clients qui modifient leurs exigences et des membres de l'équipe pris dans un cycle sans fin de commentaires.

Pour gérer tout cela, lancez-vous dans ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

Le logiciel de gestion de projet de conception ClickUp a été conçu exactement dans ce but.

Il intègre tous les composants clés d'une puissante pile technologique d'IA dédiée au design, assurant ainsi la connexion entre toutes les étapes de votre processus de conception et réduisant la prolifération de l'IA.

Commencez par utiliser le modèle de formulaire de demande créative de ClickUp pour recueillir, suivre et gérer facilement chaque demande créative.

Obtenir un modèle gratuit Automatisez et suivez l'ensemble de votre processus créatif grâce au modèle de formulaire de demande créative ClickUp.

Décomposez vos projets en éléments simples et réalisables à l'aide de ClickUp Tasks. Ajoutez des dates d'échéance, des dépendances, les personnes assignées et des statuts personnalisés à chacun d'entre eux, afin que chacun ait une vision claire de ses responsabilités et de ses délais.

Utilisez ensuite ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour réfléchir et affiner vos idées, générer des briefs de conception structurés et produire du contenu marketing à tout moment.

Vous pouvez également l'utiliser pour créer des maquettes de conception visuelle, des tableaux d'ambiance et des croquis conceptuels à l'aide d'invites en langage naturel. Aucune ingénierie sophistiquée n'est nécessaire.

Créez des œuvres d'art IA dans votre environnement de travail à l'aide de ClickUp Brain

De plus, ClickUp Brain élimine la surcharge contextuelle qui ralentit la plupart des cycles de conception.

Comme l'assistant IA comprend votre environnement de travail, il peut expliquer l'intention derrière un brief, résumer les tendances des commentaires ou mettre en évidence les changements entre les versions V2 et V8 d'un élément.

📌 Essayez ces instructions : Résumez tous les commentaires sur les versions V3 à V5 de la bannière de la page d'accueil, dressez la liste de ce qui reste en suspens et indiquez-moi si certains éléments sont en contradiction avec notre document sur les directives de marque.

ClickUp Chats pourrait bien devenir votre nouvelle plateforme de messagerie instantanée préférée. Comme elle est intégrée à l'environnement de travail ClickUp, vous n'avez plus besoin de quitter votre travail pour communiquer avec vos collègues.

⭐ Bonus : configurez les automatisations ClickUp pour éliminer les tâches manuelles répétitives de vos processus internes. Par exemple, vous pouvez créer une automatisation sans code qui avertit instantanément le responsable de la validation dès qu'un statut de tâche est mis à jour. Ainsi, personne n'a à perdre de temps à vérifier constamment les mises à jour. Créez des automatisations personnalisées basées sur des déclencheurs et des conditions, et sur des règles « si ceci, alors cela ».

Tarifs :

4. Commentaires et gestion des versions

Ces outils offrent aux équipes de conception un espace unique pour recueillir les commentaires, suivre les versions et faire approuver les ressources sans confusion ni retouches.

Frame. io

Pour réviser vos ressources vidéo, utilisez Frame.io. Vous pouvez ajouter des annotations image par image et même dessiner directement sur la vidéo avec des commentaires précis et horodatés.

Principales fonctionnalités :

Commentaires horodatés sur les vidéos et les animations

Comparaison des versions pour suivre les modifications apportées au fil des itérations

Liens de partage sécurisés pour les réviseurs externes et les clients

Cependant, il commence à montrer ses limites lorsque vous devez gérer les commentaires sur d'autres types de créations, comme les textes de contenu, ou pour la communication générale au sein de l'équipe.

Tarifs : Gratuit ; les forfaits payants commencent à 15 $ par mois et par utilisateur.

ClickUp Révision

Non seulement vous (ou vos clients) pouvez ajouter des commentaires détaillés sur des vidéos, des images et des documents, mais ClickUp centralise et établit directement une connexion entre tous ces commentaires et votre environnement de travail principal.

Grâce à la fonctionnalité de révision de ClickUp, les réviseurs peuvent ajouter, attribuer ou résoudre des commentaires sur n'importe quel fichier PNG, GIF ou PDF sans quitter ClickUp.

Avec ClickUp pour les révisions de conception, attribuez directement vos commentaires à un membre de l'équipe à partir du commentaire lui-même, transformant ainsi les suggestions passives en éléments concrets.

Utilisez la fonctionnalité de révision de ClickUp pour obtenir des commentaires sur des éléments spécifiques de vos créations et les peaufiner.

Principales fonctionnalités :

Commentaires et annotations intégrés aux fichiers de conception

Historique des versions directement lié aux tâches et aux flux de travail

Approbations basées sur le statut pour faire passer le travail de la révision à la finalisation

Tarification : gratuit avec les forfaits ClickUp Business et Enterprise.

5. Gestion et livraison des ressources

Vous souhaitez que les ressources créatives restent organisées et accessibles pour pouvoir être réutilisées. Cette couche vous aide à atteindre cet objectif. Ainsi, vous fournissez les bonnes ressources aux bonnes personnes sans avoir à fouiller constamment dans des dossiers ou à gérer des liens obsolètes.

Bynder

Bynder est un système de gestion des ressources numériques (DAM) permettant d'organiser, de stocker et de gérer de grands volumes de ressources créatives. Vous pouvez stocker et partager des images, des vidéos, des logos et des supports de marque entre vos équipes et vos clients.

Principales fonctionnalités :

Bibliothèque centrale de ressources avec métadonnées et étiquettes

Contrôle de version pour garantir que les équipes utilisent uniquement des fichiers approuvés

Partage contrôlé pour les équipes internes et les partenaires externes

ClickUp Documents

Utilisez la combinaison ClickUp Docs + Brain pour créer et stocker des directives de marque, des systèmes de conception, des briefs créatifs et des notes de livraison.

Utilisez Docs + Brain pour générer des briefs de conception et des procédures opératoires normalisées (SOP)

Principales fonctionnalités :

Documents centralisés (avec gestion des versions et permissions d’utilisateurs) pour les directives de marque, les systèmes de conception et les transferts d’actifs

Résumés générés par l'IA qui mettent en évidence les mises à jour, les changements ou les approbations importants.

Rédaction et modification en cours à partir des tâches, des commentaires et des travaux antérieurs

Tarification : Gratuit avec tous les forfaits ClickUp

Grâce à l'intégration avec Google Drive et Dropbox, vous pouvez télécharger et accéder à toutes vos ressources en un clin d'œil.

Toutes les informations relatives au projet (idées, tâches, fichiers, commentaires et validations) sont conservées dans ClickUp, afin que votre équipe dispose à tout moment d'un historique clair et consultable de chaque étape.

⭐ Bonus : imaginez ne plus jamais avoir à trier manuellement les fichiers dans les bons dossiers ou à fusionner les fichiers en double dans votre environnement de travail ? Avec ClickUp Super Agents, c'est tout à fait possible ! Par exemple, vous pouvez créer un super agent de classification des fichiers dans ClickUp qui analyse automatiquement le contenu et les métadonnées des fichiers afin de les trier dans les bons dossiers. Vous souhaitez en savoir plus ? Regardez cette vidéo pour découvrir à quel point il est facile de configurer Super Agents dans ClickUp !

6. Rapports et informations

La dernière pièce du puzzle ? Un outil d'analyse de projet robuste qui vous aide à surveiller la capacité de votre équipe, à suivre les performances du projet et à générer des rapports sur les informations clés.

Les tableaux de bord ClickUp sont la solution idéale pour ce que l'on doit faire (sans avoir besoin d'un outil d'analyse séparé).

Créez des tableaux de bord personnalisés pour la gestion de projet à l'aide de widgets simples à glisser-déposer et de cartes IA afin de suivre chaque aspect des performances de votre équipe.

En centralisant ces informations, vous pouvez rapidement évaluer si votre pile technologique IA est rentable en termes de rapidité, de qualité des résultats, d'adoption par l'équipe et de collaboration.

Générez des mises à jour en direct et des résumés alimentés par l'IA sur votre tableau de bord ClickUp grâce aux cartes IA

Vous pouvez créer des visualisations personnalisées à l'aide de diverses cartes IA afin de suivre et d'optimiser chaque élément de votre pile technologique IA. Voici quelques exemples :

Diagramme circulaire pour voir comment le temps de conception est réparti entre les projets, les clients ou les types de ressources tels que les réseaux sociaux, le web ou la vidéo.

Diagramme à barres pour comparer la production hebdomadaire ou mensuelle, le nombre de révisions ou les délais d'exécution entre les équipes.

Diagramme à piles pour suivre l'avancement des tâches de conception actives, examiner les étapes ou vérifier que tout est prêt pour la validation.

Vous pouvez également utiliser les cartes IA intégrées pour mettre en évidence des informations telles que les ralentissements dans les cycles de feedback, les ressources bloquées en cours de révision ou les designers surchargés. Les cartes IA peuvent même signaler des anomalies telles que des nombres de révisions inhabituellement élevés ou des délais non respectés.

Et comme les tableaux de bord s'actualisent automatiquement et peuvent envoyer des résumés programmés, les responsables de la conception n'ont plus besoin d'organiser des réunions de statut pour comprendre les obstacles.

Tarification : gratuit avec les forfaits ClickUp Business et Enterprise.

⭐ Bonus : la vue Charge de travail de ClickUp vous montre les tâches actuelles de chaque membre de l'équipe. Vous savez qui est surchargé de travail et pouvez répartir les ressources en conséquence. Le rouge indique une surcapacité, le vert une capacité optimale et l'orange une bande passante suffisante pour accepter davantage de travail. Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour évaluer la disponibilité de chaque membre de l'équipe et attribuer efficacement les tâches.

🚀 Avantage ClickUp : rassemblez tous vos outils créatifs dans un seul environnement de travail grâce aux intégrations ClickUp. ClickUp établit une connexion parfaite avec plus de 1 000 outils, de Figma, Adobe et Canva à Slack, Google Drive, Dropbox et Notion. Le flux de vos fichiers, de vos commentaires, de vos calendriers, de vos messages et de vos prototypes de conception se retrouve dans un environnement de travail unifié, éliminant ainsi le chaos lié à l'utilisation de plusieurs outils. Automatisez les transferts, synchronisez instantanément les mises à jour et associez chaque ressource créative à la tâche ou au projet approprié. Pas besoin de reconstruire votre pile. Pas de changement de contexte. Juste des flux de travail plus fluides et plus intelligents de bout en bout. Créez une pile technologique IA intégrée pour les équipes créatives à l'aide des intégrations ClickUp

📚 En savoir plus : Qu'est-ce que la gestion de la charge de travail ? Avec les bonnes pratiques et des modèles

7. Couche d'orchestration du travail par ClickUp

Dans la pile IA destinée aux équipes de conception et de création, la couche d'orchestration du flux de travail assure la cohésion de l'ensemble, et ClickUp joue ce rôle.

ClickUp BrainGPT a été conçu dans ce but : éliminer la prolifération des outils d'IA.

Il rassemble plusieurs fonctionnalités d'IA dans un seul environnement de travail sur ordinateur, afin que les concepteurs n'aient pas à jongler entre différents outils pour la conceptualisation, la rédaction, la recherche et les mises à jour.

Voici comment les équipes de conception l'utilisent :

Accédez à plusieurs modèles d'IA en un seul endroit : utilisez ChatGPT pour les brouillons de texte, Gemini pour la recherche et la réflexion structurée, ou Claude pour le raffinement narratif et conceptuel sans quitter ClickUp.

Utilisez Talk-to-Text pour accélérer la capture créative : dictez instantanément vos briefs, vos commentaires ou les mises à jour des tâches. Les designers peuvent exprimer leurs idées dès qu'ils ont une inspiration, sans interrompre leur flux créatif pour taper le texte. dictez instantanément vos briefs, vos commentaires ou les mises à jour des tâches. Les designers peuvent exprimer leurs idées dès qu'ils ont une inspiration, sans interrompre leur flux créatif pour taper le texte.

Recherche d'entreprise dans l'ensemble de votre pile de conception : posez des questions en langage naturel pour trouver des travaux dans les tâches, les documents, les commentaires, les fichiers, les outils connectés et même sur le Web. Plus besoin de fouiller dans les dossiers ou les applications.

Avec BrainGPT, ClickUp devient le centre de commande des travaux de conception. Le flux d'idées se transforme en tâches, les commentaires se transforment en actions et les ressources sont livrées sans coordination manuelle ni vérifications constantes du statut.

Comme l'a dit un utilisateur de Reddit:

« A accès à votre ClickUp, ce qui rend le travail beaucoup plus fluide. Permet de créer facilement des tâches, de les mettre à jour, etc. Très pratique... Permet d'utiliser différents modèles d'IA, ce qui peut être très important pour certaines personnes, mais pas tellement pour moi, mais je reconnais que c'est un crédit... Permet d'accéder à vos autres applications. Par exemple, j'ai synchronisé mon disque dur, et il est beaucoup plus rapide de trouver une feuille de calcul ou autre chose via Brain Max que d'ouvrir le disque dur, de le rechercher, etc. »

« A accès à votre ClickUp, ce qui rend le travail beaucoup plus fluide. Permet de créer facilement des tâches, de les mettre à jour, etc. Très pratique... Permet d'utiliser différents modèles d'IA, ce qui peut être très important pour certaines personnes, mais pas tellement pour moi, mais je reconnais que c'est un crédit... Permet d'accéder à vos autres applications. Par exemple, j'ai synchronisé mon disque dur, et il est beaucoup plus rapide de trouver une feuille de calcul ou autre chose via Brain Max que d'ouvrir le disque dur, de le rechercher, etc. »

Si vous utilisez déjà trop d'outils d'IA, voici comment remédier à la situation avant que les choses ne deviennent incontrôlables 👇

Avantages d'une pile technologique IA intégrée pour les équipes créatives

Vous vous demandez peut-être si une pile d'IA pour le travail créatif vous rendra réellement plus productif.

Ou vous vous interrogez sur la nécessité de créer une pile IA intégrée pour les équipes créatives alors que vous pourriez simplement acheter quelques outils à la place !

Voici comment une pile technologique IA accélère la croissance du chiffre d'affaires et pourquoi elle vaut chaque centime dépensé.

Des échéanciers plus courts entre la conception et la livraison

L'IA générative, l'automatisation intelligente et la gestion de projet centralisée accélèrent ensemble vos opérations créatives.

Cela permet aux différentes équipes de lancer des campagnes plus rapidement, de réagir à temps aux tendances, de tester davantage d'idées et de tirer parti des opportunités commerciales.

Moins de cycles de feedback et de délais non respectés

Les bons outils d'IA peuvent fournir des brouillons presque prêts à être publiés en une seule fois. Cela réduit considérablement les cycles de révision et vous aide à lancer vos campagnes à temps (voire en avance).

👀 Le saviez-vous ? Bien avant les générateurs d'art IA actuels, l'artiste britannique Harold Cohen a créé AARON, l'un des premiers programmes autonomes de création artistique. Ses peintures générées par IA ont été exposées dans de grands musées, notamment à la Tate Gallery.

Une inspiration créative renforcée grâce à la collaboration avec l'IA

Savez-vous où la plupart des équipes créatives perdent du temps ? À réfléchir à des idées, à faire des recherches et à transformer ces pensées abstraites en œuvres d'art concrètes.

Une pile IA intégrée élimine ces blocages créatifs en aidant les équipes à explorer rapidement de nouvelles directions et à collaborer pendant les sessions de brainstorming, ce qui permet de trouver de bien meilleures idées.

🧠 Anecdote amusante : The First 5000 Days de Beeple, un collage numérique de 5 000 images, a été vendu aux enchères chez Christie's pour 69 millions de dollars. Ce qui est intrigant, c'est que les enchères ont commencé à seulement 100 dollars, mais qu'elles ont finalement récupéré une somme astronomique, alors qu'il s'agissait d'un fichier numérique pouvant être facilement copié ou affiché par n'importe qui en ligne.

Meilleure visibilité sur les campagnes et les ressources

Rien ne ralentit autant la production créative qu'une mauvaise visibilité sur vos campagnes.

Les idées et l'énergie s'échappent à mesure que vous passez plus de temps à passer d'un outil à l'autre, à rechercher les bons fichiers et à mettre tout le monde au diapason.

Une pile IA intégrée résout ce problème. Elle fournit un espace de travail unique et unifié qui organise automatiquement les ressources et effectue le suivi de la progression, afin que vous puissiez enfin vous concentrer sur le travail réel.

Une narration cohérente de la marque sur toutes les plateformes

L'IA peut appliquer les règles de la marque, maintenir le ton, harmoniser les couleurs et les styles, signaler les éléments incorrects et générer du contenu qui reste fidèle à la marque sur tous les canaux.

Cette cohérence de marque améliore les performances des campagnes et vous aide à acquérir des clients plus efficacement.

🧠 Anecdote amusante : Banksy, l'artiste de rue britannique anonyme connu pour ses fresques murales satiriques et incisives, a un jour introduit clandestinement l'un de ses travaux au British Museum sans permission. Le travail, intitulé « Wall Art or Peckham Rock », est resté exposé pendant trois jours avant que le personnel ne se rende compte qu'il n'avait pas obtenu la permission nécessaire.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour le commerce électronique afin de stimuler les ventes

Avant de conclure, examinons rapidement trois choses à éviter absolument lorsque vous constituez votre pile d'IA créative :

❌ Erreurs courantes ✅ Solutions Obtenir un outil d'IA distinct pour chaque petite tâche Évaluez et choisissez des outils qui répondent à plusieurs besoins et s'intègrent parfaitement à votre flux de travail existant. Tout remplacer d'un seul coup Déployez votre pile technologique IA par étapes. Commencez par un seul flux de travail ou une seule équipe, puis développez-la à mesure que vous constatez la réussite. Ignorer les contrôles de performance Considérez votre pile IA comme n'importe quel investissement essentiel : mesurez régulièrement le retour sur investissement, suivez les indicateurs clés et ajustez les outils qui ne donnent pas les résultats escomptés.

📚 En savoir plus : Outils d'IA pour les équipes et les projets de fabrication

Boostez vos flux de travail créatifs avec ClickUp

Avec l'IA générative qui permet à tout un chacun de créer facilement des designs et des créations, la vraie question est : comment vous démarquer ?

La réponse est simple : en exploitant intelligemment l'intelligence artificielle à chaque étape de votre flux de travail créatif.

En intégrant intelligemment l'IA dans votre travail, vous cesserez de produire des contenus générés par l'IA sans intérêt, comme tout le monde. Au contraire, vous débloquerez le potentiel maximal de votre équipe et atteindrez une capacité de créativité optimale, tandis que l'IA se chargera de la communication défaillante, des tâches répétitives et de la gestion de projet.

ClickUp vous permet d'ajouter facilement l'IA et d'effectuer l'automatisation de différentes parties de votre flux de travail sans ajouter d'outils supplémentaires à votre pile.

Réfléchissez à des idées, collaborez avec votre équipe, concevez des créations, demandez l'avis de vos clients, suivez vos projets et présentez des rapports sur vos observations, le tout à partir d'un seul environnement de travail basé sur l'IA.

Pour commencer, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp.

Foire aux questions (FAQ)

Une pile IA est un ensemble d'outils d'IA qui fonctionnent ensemble pour prendre en charge toutes les étapes du flux de travail créatif : idéation, conception ou création de contenu, collaboration, révision, gestion des ressources et livraison du projet. Considérez-la comme un environnement de travail connecté qui aide votre équipe à travailler plus rapidement, plutôt que comme plusieurs outils autonomes qui entraînent des changements de contexte.

L'IA accélère le brainstorming et génère des premières ébauches, ce qui permet de gagner du temps. Elle peut également prendre en charge des tâches répétitives telles que la modification en masse, l'organisation de fichiers, la mise à jour des statuts, l'envoi de rappels et le partage des mises à jour de progression.

Lorsque vous recherchez un outil d'IA pour la collaboration en matière de conception, privilégiez les fonctionnalités de communication et de révision unifiées. Nous vous recommandons d'utiliser ClickUp pour simplifier la collaboration en temps réel et centraliser les commentaires de votre équipe de conception. Par exemple, plusieurs membres de l'équipe peuvent utiliser simultanément les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à des créations et à de nouvelles idées. Vous pouvez envoyer des messages instantanés à des membres individuels et créer des canaux dédiés à différents projets à l'aide de ClickUp Chats. Les fonctionnalités de Révision de ClickUp permettent aux réviseurs et aux clients d'ajouter des annotations à des ressources créatives telles que des images, des vidéos et des documents.

ClickUp sert de plateforme centrale pour tous les travaux créatifs. Il relie vos outils de conception, vos outils d'IA, vos tâches, vos ressources, vos briefs et vos commentaires en un seul endroit. Les équipes disposent ainsi d'un système unique pour planifier, suivre, collaborer et automatiser les différentes étapes de leur processus créatif sans avoir à jongler entre plusieurs plateformes.

Les équipes restent créatives en utilisant l'IA comme point de départ, et non comme réponse finale. L'IA aide à surmonter les blocages créatifs, à trouver de nouvelles directions et à gérer le travail répétitif, mais c'est toujours l'équipe qui guide les idées, affine les concepts et apporte son jugement humain au résultat final. L'IA accélère le processus, mais ne remplace pas la pensée créative.