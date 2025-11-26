Modèles de présentation Miro gratuits pour des présentations en ligne époustouflantes

Créer une bonne présentation peut s'avérer frustrant lorsque vous ne disposez pas d'un modèle pour commencer.

Vous ouvrez un tableau vierge. Vous essayez de placer des formes. Vous essayez différentes polices de caractère. Rien ne semble cohérent. Et l'ensemble du processus prend beaucoup plus de temps qu'il ne le devrait.

Cet article résout ce problème. Vous obtiendrez des modèles de présentation Miro gratuits qui rendront vos diapositives claires, attrayantes et faciles à créer. Et si vous avez besoin d'une structure plus élaborée ou d'une personnalisation avancée, nous avons également inclus de puissants modèles ClickUp qui vous permettront d'aller encore plus loin dans vos présentations.

Aperçu des modèles de présentation gratuits

Voici un bref résumé pour vous :

Que sont les modèles de présentation Miro ?

Les modèles de présentation Miro sont des dispositions prédéfinies de type diapositive conçues pour vous aider à créer des présentations structurées et collaboratives directement dans Miro. Ils vous évitent d'avoir à concevoir chaque élément manuellement et vous fournissent un cadre prêt à l'emploi pour présenter vos idées plus efficacement.

Ces modèles prêts à l'emploi vous aideront à :

Commencez avec un flux de diapositives épuré et prédéfini.

Assurez la cohérence des polices de caractère, des couleurs et des dispositions.

Visualisez vos idées grâce à des formes et des cadres prêts à l'emploi.

Collaborez avec votre équipe en temps réel.

Présentez directement depuis votre tableau Miro sans changer d'outil.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de présentation Miro ?

Un bon modèle de présentation Miro vous offre, à vous et à votre équipe, une structure claire et commune. Il permet également de donner à votre présentation un aspect soigné sans effort supplémentaire.

Voici ce qu’il faut que le modèle de présentation Miro idéal fasse 👇

Disposition claire et structurée : évite l'encombrement qui distrait votre public grâce à des repères visuels qui attirent naturellement l'attention sur les points les plus importants.

Hiérarchie visuelle qui attire l'attention : sépare le titre du contenu principal et fournit un espace défini où votre message principal peut être placé.

Flux de cadres prêt à l'emploi pour raconter une histoire : comprend des cadres d'introduction, des cadres de contenu, des cadres de comparaison et des cadres de conclusion déjà agencés.

Conception favorisant la collaboration : offre un espace dédié aux notes et aux discussions, facilitant les commentaires sans ralentir le flux.

Flexibilité de personnalisation : comprend des blocs de texte modifiables, des icônes remplaçables, des couleurs ajustables et des cadres redimensionnables qui ne se déforment pas lorsque vous adaptez les dispositions à votre contexte.

Sections prêtes à l'emploi pour différents cas d'utilisation : Comprend différents types de contenu tels que des objectifs, un agenda, des exemples, des cadres, des activités et des sections récapitulatives.

📌 Le saviez-vous ? Plus de 50 % des grandes équipes produit affirment que leur plus grand défi consiste simplement à maintenir la cohérence de la feuille de route produit, mais plus de 54 % de toutes les feuilles de route sont encore élaborées en fonction des résultats plutôt que des objectifs. Cela signifie que les équipes ne se contentent pas de lutter pour maintenir leurs feuilles de route. Elles donnent souvent la priorité à ce qu'il faut construire plutôt qu'à l'importance de ce projet, ce qui entraîne un désalignement et une dérive stratégique.

Modèles de présentation Miro gratuits

Vous trouverez ci-dessous des modèles Miro gratuits que vous pouvez intégrer immédiatement à votre flux de travail.

1. Modèle de présentation de feuille de route produit

Le modèle de présentation de feuille de route produit vous aide à expliquer le parcours de votre produit de manière claire et intentionnelle. Vous bénéficiez d'un flux guidé qui accompagne votre public depuis la vision globale jusqu'aux jalons clés et aux prochaines étapes. Il permet aux équipes de rester alignées et offre aux parties prenantes une vision transparente de l'orientation de votre produit, sans les perdre dans les détails.

Sa principale force réside dans sa simplicité. Chaque cadre est spécialement conçu pour mettre en évidence le pourquoi, le quoi et le titre du produit, ce qui rend votre message facile à suivre du début à la fin.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présentez visuellement vos thèmes stratégiques en regroupant vos objectifs produits dans des tranches horaires claires afin d'illustrer d'un seul coup d'œil votre orientation à long terme.

Mettez en évidence les principales fenêtres de lancement à l'aide de sections codées par couleur qui séparent instantanément les plans à court terme et les plans futurs.

Intégrez des informations sur les clients ou des extraits de données dans des blocs d'informations prédéfinis conçus pour rendre votre raisonnement facile à suivre.

Animez facilement les discussions grâce à une dernière diapositive prévue pour les commentaires, qui laisse un espace pour les questions et les idées.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'un moyen clair et structuré de présenter ce qu'ils sont en train de créer.

Vous souhaitez créer une présentation pour vos clients ? Regardez cette vidéo ⬇️

2. Modèle de présentation commerciale

Le modèle de présentation commerciale offre un flux clair pour présenter votre produit ou service, vous évitant ainsi d'avoir à vous soucier de la conception des diapositives. Il guide votre public à travers le problème, la solution et la valeur que vous apportez dans une structure visuelle claire et propice à la discussion.

Ce modèle est particulièrement utile car il s'adapte facilement à différents prospects. Il vous offre également la liberté de le personnaliser tout en conservant un argumentaire soigné et facile à suivre.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présentez les résultats réels obtenus par vos clients à l'aide de blocs prêts à l'emploi conçus pour les témoignages ou les études de cas succinctes.

Simplifiez votre proposition de valeur grâce à des panneaux de mise en évidence qui permettent de repérer instantanément votre message principal lors d'une présentation en direct.

Ajoutez facilement des preuves visuelles en faisant glisser des images de produits et en plaçant des graphiques d'assistance directement sur les cadres désignés.

Terminez en beauté avec une diapositive de conclusion qui résume votre offre et invite à la prochaine étape sans submerger votre prospect.

✅ Idéal pour : les équipes commerciales ou toute personne ayant besoin d'un dossier personnalisable pour présenter des idées, des services ou des produits à des clients potentiels.

🎁 Bonus ClickUp : Une étude a révélé que 92 % des chefs d'entreprise qui utilisent l'IA générative chaque semaine font état d'avantages significatifs, notamment des flux de travail plus rapides, une communication plus claire, une productivité accrue et même des économies mesurables. Et comme les présentations sont l'une des tâches les plus exigeantes en matière de communication au sein d'une entreprise, les meilleurs outils d'IA pour les présentations deviennent un avantage concurrentiel. C'est exactement là que ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, change la donne. Comme il comprend toutes vos tâches, documents, discussions et outils intégrés, il vous fournit le contexte et les informations réels du projet, les transformant instantanément en idées de diapositives, résumés de projet, plans, points de discussion ou même brouillons de présentation complets. Utilisez la puissante combinaison ClickUp Docs + ClickUp Brain pour créer des briefs de projet et bien plus encore !

3. Modèle de présentation UX

Le modèle de présentation Miro UX vous aide à transformer vos recherches sur les utilisateurs en une histoire que les gens ont envie d'écouter. Il vous offre un flux clair pour présenter qui sont vos utilisateurs, quelles sont leurs difficultés et pourquoi vos choix de conception sont pertinents.

Le modèle allie perspicacité et action. Vous pouvez ajouter des captures d'écran, des citations d'utilisateurs, des étapes du parcours et des recommandations pour que votre présentation ressemble à une visite guidée.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présentez visuellement des modèles à l'aide de grilles dédiées qui vous aident à transformer des notes désordonnées en groupes organisés d'informations sur les utilisateurs.

Identifiez les causes profondes grâce à des sections conçues pour résumer les thèmes comportementaux sans submerger les spectateurs.

Donnez vie à vos caractères en ajoutant des photos et en les associant à de brèves descriptions dans des panneaux de caractères prêts à l'emploi.

Guidez les discussions de votre équipe grâce à des espaces dédiés aux recommandations et aux décisions relatives aux prochaines étapes.

✅ Idéal pour : les concepteurs UX et les équipes produit qui ont besoin de présenter leurs conclusions sur les utilisateurs et leurs orientations en matière de conception.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils , tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant que premier environnement de travail convergent au monde basé sur l'IA, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, garantit la visibilité du travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tandis que l'IA s'occupe du reste.

4. Modèle de présentation financière

Le modèle de présentation des états financiers Miro fournit un cadre structuré pour guider les parties prenantes à travers les tendances des revenus, les dépenses, les actifs, les passifs et la santé financière globale.

Vous pouvez ajouter des éléments du bilan, mettre en évidence les variations des profits et pertes, visualiser les mouvements de trésorerie et conclure par un résumé clair.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décomposez visuellement les catégories financières à l'aide de blocs prêts à l'emploi qui vous aident à séparer les actifs et les passifs.

Identifiez rapidement les tendances grâce à des cadres adaptés aux diagrammes, conçus pour mettre en évidence les variations de chiffre d'affaires ou de marges.

Présentez clairement les points stratégiques à retenir grâce à des encadrés conçus pour fournir de brèves explications qui lient les nombres aux décisions de l'entreprise.

Terminez par une prévision unifiée à l'aide d'une diapositive de résumé conçue pour présenter clairement les projections et les prévisions de croissance.

✅ Idéal pour : les équipes financières, les fondateurs et les dirigeants qui préparent des rapports trimestriels et des mises à jour financières pour les investisseurs.

5. Modèle de présentation de portfolio

Grâce au modèle de présentation de portfolio Miro, vous pouvez présenter chaque projet sous la forme d'un récit clair qui explique qui vous êtes, quel défi vous avez relevé, comment vous l'avez abordé et quels en ont été les résultats.

Le travail reste au premier plan, tandis que le modèle vous fournit juste assez d'indications pour l'expliquer de manière réfléchie et pertinente aux responsables du recrutement ou aux décideurs qui évaluent vos capacités.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Simplifiez l'ajout d'éléments visuels grâce à des cadres prêts à l'emploi qui vous permettent d'organiser votre travail et d'assurer sa cohérence.

Présentez visuellement les étapes du processus grâce à des sections prêtes à l'emploi qui vous aident à retracer l'évolution d'un projet du début à la fin.

Concluez chaque projet de manière claire grâce à un espace de réflexion conçu pour mettre en évidence les principaux enseignements et ce qu'ils vous ont appris en tant que designer.

✅ Idéal pour : les designers, les professionnels de l'expérience utilisateur, les étudiants et les équipes créatives qui souhaitent présenter leur portfolio de manière soignée et narrative.

👀 Le saviez-vous ? Les responsables du recrutement ne lisent plus vraiment les portfolios. Ils les parcourent rapidement. Si chaque diapositive exprime une idée claire, votre portfolio sera plus percutant et restera immédiatement gravé dans les mémoires.

Limites de l'utilisation de Miro pour la création de présentations

Miro est conçu pour la collaboration visuelle. Vous disposez d'un espace de travail pour le Tableau blanc et le brainstorming, mais il n'est pas possible de réaliser de connexions entre vos présentations et les tâches et les processus.

Voici quelques-unes des limites :

Ne dispose pas de fonctionnalités de gestion de projet et de tâches , vous ne pouvez donc pas attribuer de tâches, fixer des dates d'échéance, suivre les progrès ou relier les diapositives à des étapes de projet réalisables.

N'effectue pas l'automatisation des actions répétitives , donc tout, des révisions et approbations à la publication des mises à jour, reste manuel et prend du temps.

Offre des fonctionnalités de rapports limitées , vous devez donc collecter manuellement les données à partir d'autres outils pour les rapports de projet et les présentations destinées aux parties prenantes.

Rend la collaboration opérationnelle plus difficile car il ne dispose pas de fonctionnalités permettant le suivi des décisions, des approbations, des propriétaires des tâches ou des échéanciers.

📚 En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Miro

Modèles de présentation Miro alternatifs

Si vous souhaitez créer des présentations collaboratives visuellement attrayantes, mais avec plus de flexibilité, de structure et de contrôle que ce que Miro peut offrir, ClickUp est une excellente alternative.

Sa collection de modèles prêts à l'emploi est intégrée à un environnement de travail Converged AI complet, ce qui vous permet de planifier et de présenter sans changer d'outil. Vos présentations ne sont pas des fichiers isolés. Elles sont directement reliées à votre planification et s'intègrent facilement à vos processus de rapports et d'exécution.

L'un des principaux avantages de la création de présentations dans ClickUp est que vous n'avez pas à passer d'un outil à l'autre. Avec ClickUp Tableaux blancs, vous pouvez esquisser visuellement la structure complète de votre présentation avant de commencer à créer les diapositives.

Créez des présentations dynamiques avec le Tableau blanc interactif de ClickUp.

Ajoutez des notes autocollantes pour chaque section : Introduction, Objectifs, Idées clés, Feuille de route, Budget, Plan d'action et Questions-réponses. Ensuite, faites glisser ces notes jusqu'à ce que le flux soit cohérent. Une fois que la séquence vous semble correcte, vous pouvez convertir chaque note autocollante directement en tâche de diapositive ou en élément de plan dans votre environnement de travail.

Voici les meilleurs modèles de présentation ClickUp qui constituent de solides alternatives aux designs de Miro.

1. Modèle de présentation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une présentation soignée en quelques minutes grâce au modèle de présentation ClickUp.

Le modèle de présentation ClickUp vous permet de travailler dans un environnement de travail qui comprend déjà ce dont une bonne présentation a besoin. Il commence par une diapositive d'ouverture audacieuse qui met en évidence votre sujet, votre nom et votre message. À partir de là, la structure vous guide en douceur dans la construction de votre récit.

Au fur et à mesure que vous avancez, le modèle passe en mode définition d'objectifs. Vous pouvez présenter vos objectifs de manière claire, non pas sous forme de blocs de texte encombrants, mais sous forme de déclarations concises et faciles à lire qui expliquent pourquoi votre présentation existe et ce que vous souhaitez que les gens retiennent.

Une fois ces éléments fondamentaux définis, le modèle vous permet de diviser votre contenu en chapitres bien définis. Chaque section dispose de sa propre page de titre accrocheuse, ce qui rend vos transitions plus fluides et aide votre public à suivre facilement.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Adaptez les diapositives de contenu à n'importe quel format dont vous avez besoin, y compris du texte, des cadres, des diagrammes, des captures d'écran ou des dispositions mixtes.

Utilisez des diapositives visuelles dédiées pour présenter clairement vos diagrammes et mettre en avant les données clés sans encombrer votre présentation.

Terminez par une diapositive de résumé qui renforce les clés à retenir et une diapositive de remerciement pour les questions ou les prochaines étapes.

Personnalisez chaque détail, comme les couleurs, les polices de caractère, les dispositions et les visuels, pour les adapter facilement à votre style ou à votre marque.

✅ Idéal pour : les Teams et les professionnels qui recherchent un moyen structuré et visuellement attrayant de présenter leurs idées.

🧠 Aperçu rapide : une bonne présentation fait le lien entre vos idées et la façon dont les autres les comprennent. Les outils de présentation modernes vous permettent d'y parvenir en vous offrant : Une structure visuelle épurée qui renforce votre message

Des dispositions réutilisables qui vous font gagner du temps et réduisent la fatigue créative.

Espaces collaboratifs où les équipes peuvent créer, peaufiner et commenter ensemble Mais la vraie magie opère lorsque vous combinez ces outils avec des fonctionnalités qui ajoutent du contexte et de la voix. ClickUp Clips est vraiment utile dans ce cas. Vous pouvez enregistrer une brève présentation à l'aide de votre écran et de votre voix, afin de donner à votre public une vue d'ensemble même lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran, ajouter des annotations et fournir une voix off claire pour votre présentation.

2. Modèle de plan de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez votre projet sur la bonne voie grâce au modèle de plan de projet ClickUp.

Tout grand projet commence lorsque les idées finissent par se concrétiser. Le modèle de plan de projet ClickUp est conçu précisément pour ce moment. Vous disposez d'un espace guidé pour ancrer le projet avec tous les éléments essentiels, notamment son objectif, son nom, les personnes impliquées, etc.

Au moment de la mise en œuvre, vous pouvez planifier chaque étape sur un échéancier. Une fois le déroulement défini, vous pouvez détailler les principaux livrables du projet afin que chaque collaborateur sache exactement ce dont il est responsable. L'alignement, qui était auparavant un défi, devient ainsi un élément intégré au plan dès le premier jour.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez un résumé concis, des premières conclusions et une vision claire de votre mission, de votre vision, de votre public et des résultats attendus.

Documentez dès le début les contraintes et les hypothèses afin de définir des attentes réalistes et d'éviter les surprises de dernière minute.

Planifiez le budget et les investissements du projet afin de clarifier les décisions financières et de garantir que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui recherchent un document structuré mais flexible pour présenter leurs projets de manière claire et précise.

💡 Conseil de pro : pour tirer encore mieux parti de ce modèle, créez l'intégralité de votre flux de travail dans ClickUp Docs. Docs vous permet de taguer vos coéquipiers directement dans une section. Par exemple, si vous rédigez le Contexte du projet, vous pouvez @mentionner votre responsable de recherche pour ajouter des informations manquantes ou clarifier des données. Vous pouvez également transformer n'importe quel point en tâche réalisable en un seul clic. Ainsi, si votre échéancier comprend « Finaliser les maquettes fonctionnelles d'ici la semaine 3 », convertissez cette ligne en tâche et attribuez-la sans quitter le document.

3. Modèle de plan de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez votre plan de présentation et veillez à ce que chaque étape de la campagne soit facile à expliquer et à suivre à l'aide du modèle de plan de campagne ClickUp.

Le modèle ClickUp Campaign Outline Template vous permet d'organiser chaque campagne sous forme de récits prêts à être présentés. Vous pouvez enregistrer chaque campagne dans une vue Liste claire, ajouter tous les détails importants, tels que les objectifs, les livrables, les échéanciers, et étiqueter instantanément les équipes concernées.

Il existe également une vue Tableau de type Kanban où les tâches de la campagne peuvent être déplacées d'une étape à l'autre, telles que la planification, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation. Chaque carte affiche clairement le type de campagne, les ressources nécessaires, les équipes assignées et le statut d'approbation, soit toutes les informations dont vous avez normalement besoin avant une présentation.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Concentrez-vous sur le travail actif à l'aide du tableau de mise en œuvre qui affiche uniquement les campagnes en cours et les équipes responsables.

Utilisez le tableau lui-même comme présentation prête à l'emploi pour les comptes rendus et les revues à mi-projet sans avoir à créer de rapports séparés.

Personnalisez les détails de la campagne à l'aide des champs personnalisés pour le type, l'équipe assignée, le média, le canal et le statut d'approbation afin de faciliter le filtrage et le tri.

Visualisez l'ensemble de votre planning grâce à une vue d'Échéancier avec code couleur qui indique les dates de début et de fin, la propriété et la charge de travail.

✅ Idéal pour : les équipes marketing et les agences qui ont besoin de planifier et de suivre leurs campagnes tout en présentant leur progression sur différents canaux.

🎁 Bonus : vous souhaitez simplifier visuellement la planification de vos projets ? Regardez ce tutoriel rapide pour découvrir comment les tableaux blancs ClickUp vous aident à trouver des idées et à planifier vos échéanciers de manière à renforcer vos présentations.

4. Modèle de plan de projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez votre processus créatif et transformez vos idées éparses en un travail achevé grâce au modèle de plan de projet créatif ClickUp.

Si vous recherchez un modèle de présentation qui ne se contente pas de montrer votre processus créatif, mais qui le structure également en arrière-plan, le modèle de plan de projet créatif ClickUp offre un équilibre parfait. Le projet est divisé en phases et en tâches, ce qui permet de clarifier facilement les étapes suivantes et les responsabilités de chacun.

Chaque carte de tâche affiche des détails tels que la propriété, les échéances, les priorités, les étapes d'approbation, les brouillons et les ressources finales. Lorsque vous avez besoin d'approfondir vos recherches, chaque carte s'ouvre dans son propre mini-espace de travail avec des notes, des pièces jointes, des commentaires et l'historique des versions. C'est parfait pour expliquer aux parties prenantes l'évolution du travail, sans avoir à passer d'un dossier à l'autre ou à basculer entre plusieurs diapositives.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Obtenez un aperçu de tous vos projets regroupés par phases dans la vue Liste des projets créatifs .

Classez les tâches du projet par statut et suivez leur avancement dans la vue Tableau de progression .

Suivez les livrables, les échéanciers, ainsi que les projets imprévus ou en retard dans la vue Échéancier.

✅ Idéal pour : les équipes créatives et les agences qui ont besoin de présenter leurs flux de travail de production et leurs échéanciers dans un format clair, axé sur la narration.

⚡ Archive de modèles : Les projets créatifs semblent souvent faciles à réaliser, mais derrière chaque présentation soignée se cachent des heures de planification, de versionnage, de révision et de coordination. Les modèles de lancement de projet permettent de définir dès le départ les attentes, de déterminer les rôles, de définir les objectifs créatifs, de documenter les contraintes et de s'assurer que chaque collaborateur sait en quoi son travail contribue aux objectifs de l'entreprise.

5. Modèle de plan de projet PPT ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre projet en toute confiance et organisez tout pour que le travail reste sur la bonne voie grâce au modèle de plan de projet PPT ClickUp.

Si vous souhaitez structurer votre projet, de l'idée initiale à la livraison finale, le modèle de plan de projet PPT ClickUp vous offre une base pour démarrer rapidement.

Vous disposez de listes prédéfinies pour gérer le calendrier, les coûts, les ressources, la qualité et d'autres aspects de votre projet. Les champs personnalisés vous permettent d'étiqueter chaque travail en fonction du niveau d'effort, de l'impact, du service, des ressources nécessaires ou de tout autre détail dont votre équipe a besoin.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Montrez la dynamique de votre projet grâce à la vue Planning Progress Board (tableau de suivi de la progression de la planification) qui met en évidence l'état d'avancement en temps réel sous forme visuelle.

Joignez vos fichiers directement à chaque section afin que tous les documents justificatifs soient facilement accessibles.

Mettez en évidence l'intensité de la charge de travail à l'aide d'indicateurs d'effort et d'impact basés sur des emojis qui clarifient les explications des diapositives.

✅ Idéal pour : les équipes et les chefs de projet qui ont besoin de créer un plan de projet qu'ils peuvent examiner en interne et partager avec les parties prenantes.

⚡ Archive de modèles : Meilleurs modèles PowerPoint gratuits pour plans de projet

6. Modèle de Tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohésion de votre équipe grâce à un flux visuel clair pour votre présentation à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Project Proposal.

Lorsque vous présentez une nouvelle idée ou un nouveau projet, la clarté est essentielle. Ce modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp offre un espace collaboratif et visuel permettant de regrouper tous les éléments clés en un seul endroit, notamment vos objectifs, les risques, les échéanciers, les ressources, les indicateurs de réussite et les principales parties prenantes.

Tout ce qui se trouve sur le canevas peut prendre la forme qui correspond à votre façon de penser. Vous pouvez déplacer vos notes autocollantes au fur et à mesure que vos idées évoluent et remplacer les espaces réservés par votre propre structure. Vous pouvez également reconstruire des sections entières à partir de zéro à l'aide des outils situés sur le côté.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez l'ensemble de votre proposition sur un seul Tableau collaboratif qui assure la connexion entre toutes les idées et tous les détails.

Personnalisez chaque section, des objectifs aux ressources en passant par les échéanciers, à l'aide de blocs modifiables et d'éléments codés par couleur.

Collaborez avec votre équipe en temps réel pour affiner la proposition et recueillir des commentaires tout en amenant tout le monde à prendre les mêmes décisions clés.

✅ Idéal pour : les Teams qui souhaitent schématiser visuellement leurs propositions de projet et mettre rapidement d'accord les parties prenantes.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de propositions de projet dans Word, Excel et ClickUp

7. Modèle d'exigences pour l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez votre présentation et présentez clairement vos exigences grâce au modèle ClickUp Business Requirements.

Vous souhaitez définir la portée du projet de manière à éviter tout malentendu et tout dépassement de budget ? Le modèle ClickUp Business Requirements Template vous permet de définir dès le départ les éléments essentiels.

Il existe des sous-pages prédéfinies pour tout définir, du résumé exécutif à l'analyse coûts-avantages. Le modèle étant basé sur ClickUp Docs, vous bénéficiez de fonctionnalités de collaboration en temps réel et d'un contrôle des versions. Vous pouvez également étiqueter des personnes, des tâches, d'autres documents et des Tableaux blancs pour obtenir des informations supplémentaires provenant de l'ensemble de votre environnement de travail.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Répertoriez en détail toutes les exigences fonctionnelles et toutes les fonctionnalités à l'aide de diagrammes, de graphiques et d'échéanciers.

Définissez les objectifs, les tâches, les livrables, les coûts et les délais du projet afin de simplifier la planification et l'affectation des ressources.

Expliquez les moteurs de votre entreprise, tels que l'augmentation de l'efficacité ou la réduction des coûts grâce à de meilleurs processus.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les analystes commerciaux à la recherche d'un BRD pour aligner les parties prenantes et définir les exigences du projet sans confusion.

📚 En savoir plus : Comment créer un brief de projet : stratégies et modèles

8. Modèle de feuille de route de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les phases, suivez les jalons importants et présentez clairement le flux de votre projet dans vos diapositives à l'aide du modèle de feuille de route de projet ClickUp.

Le modèle de feuille de route de projet ClickUp s'apparente à un storyboard visuel pour l'ensemble de votre projet. Vous disposez d'une toile créative où chaque jalon devient un repère clair et facile à repérer. Les formes et les chemins simples guident naturellement le regard. Vous êtes libre d'organiser les éléments constitutifs en fonction du flux de votre projet, à l'aide de marqueurs de phase, de chemins de progression, de bulles d'information et de flèches de connexion.

Les notes autocollantes sont parfaites pour noter vos premières idées ou décomposer une phase en étapes plus petites avant de la peaufiner. Le format s'adapte à pratiquement tous les scénarios, qu'il s'agisse de planifier le lancement d'un produit ou d'élaborer des initiatives stratégiques à long terme qui nécessitent l'alignement de toute l'équipe.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez l'ensemble de votre projet à l'aide de formes colorées prédéfinies qui structurent instantanément votre plan.

Présentez clairement chaque étape à l'aide de zones de description dédiées qui facilitent la compréhension de votre présentation client

Personnalisez les éléments de votre feuille de route en les redimensionnant et en les réorganisant pour les adapter à votre récit ou à votre image de marque.

✅ Idéal pour : les équipes et les chefs de projet qui souhaitent disposer d'une feuille de route visuellement attrayante et facile à suivre, qu'ils peuvent planifier et présenter dans un espace collaboratif unique.

9. Modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre présentation en toute simplicité et guidez votre public de l'idée initiale au résultat final à l'aide du modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp.

Le modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp est l'outil idéal pour faciliter la phase d'exécution et éviter que les tâches ne s'enlisent. Grâce à ClickUp Automations, les pourcentages d'avancement s'ajustent, les budgets sont calculés automatiquement, les charges de travail restent équilibrées et les approbations s'affichent comme des points de contrôle tout au long de votre parcours.

Le niveau de risque est un champ personnalisé intégré qui vous permet de suivre et de planifier les risques potentiels liés au projet. Les plus de 15 vues personnalisées de ClickUp vous permettent de suivre la progression et de vous assurer que tout se déroule comme prévu.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Simplifiez les processus d'approbation en ajoutant un champ dédié aux réviseurs et en utilisant un statut clair qui permet un suivi facile de chaque révision.

Suivez la progression grâce à des indicateurs intégrés pour le statut, la priorité, l'état d'avancement de l'échéancier et les charges de travail estimées.

Personnalisez chaque détail, y compris les statuts, les champs, les vues et les dispositions, afin de les adapter à votre flux de travail unique.

✅ Idéal pour : les dirigeants et les équipes qui recherchent un cadre de planification de projet fiable permettant de transformer une exécution complexe en un flux de travail traçable.

10. Modèle de rapport professionnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des rapports prêts à être présentés avec le modèle de rapport professionnel ClickUp.

Le modèle de rapport professionnel ClickUp vous aide à transformer des informations détaillées sur un projet en un rapport prêt à être présenté. Vous pouvez rapidement ajouter le titre du projet, la date, les coordonnées du propriétaire et le logo de votre entreprise, afin de fournir aux parties prenantes un contexte immédiat et une première impression forte.

Les objectifs et les résultats attendus sont définis en haut du document. Si des dépendances ou des contraintes sont susceptibles d'influencer les résultats, un espace est prévu pour les décrire. Pour les équipes qui doivent expliquer leur méthodologie, le modèle décompose votre processus en étapes simples et logiques, vous permettant de décrire chaque phase, son approche, ainsi que le budget et les ressources nécessaires.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Clarifiez vos objectifs, votre champ d'application, vos limites et votre méthodologie grâce à des conseils de rédaction basés sur des invitations ou des instructions.

Décomposez les flux de travail en plusieurs phases à l'aide de modèles organisés pour la planification, le développement, les tests et la mise en œuvre.

Mettez en évidence les implications et les orientations futures dans des sections de conclusion et de recommandations mises en forme de manière claire.

✅ Idéal pour : les chefs d'équipe et de projet qui ont besoin d'une structure guidée pour transformer du travail complexe en rapports professionnels.

⭐ Bonus : grâce à la fonctionnalité Brain Max Talk to Text de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à fixer une diapositive vierge. Il vous suffit d'exprimer vos idées à voix haute, et Brain MAX les transcrira et les résumera dans des notes structurées qui seront enregistrées directement dans vos documents, tâches et espaces de projet.

11. Modèle d'argumentaire éclair ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Préparez-vous pour n'importe quelle présentation ou occasion de réseautage grâce au modèle simple ClickUp Elevator Pitch.

Le modèle ClickUp Elevator Pitch vous offre un espace simple pour créer une présentation percutante et facile à présenter, que vous vous prépariez pour une réunion avec des investisseurs ou que vous souhaitiez aligner votre équipe autour d'un concept.

Le modèle propose un tableau collaboratif dans lequel vous pouvez répertorier les types de clients, leurs besoins, la solution que vous proposez, le marché sur lequel vous opérez et les principaux avantages que vous souhaitez que les gens retiennent. Une fois ces éléments en place, la section finale vous aide à transformer le tout en un argumentaire concis et convaincant, que vous pouvez présenter en moins de 30 secondes, à l'instar d'un véritable argumentaire éclair.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Travaillez avec vos collègues à l'aide de commentaires et de mentions qui vous aideront à façonner ensemble votre présentation en temps réel.

Affinez votre message grâce à des invites intégrées et des exemples clairs qui vous guident vers un argumentaire plus percutant.

Obtenez des conseils pratiques et rapides qui vous aideront à captiver votre public et à adapter votre discours à vos interlocuteurs.

✅ Idéal pour : les professionnels à la recherche d'un outil qui les aide à réaliser un argumentaire éclair convaincant de 20 à 30 secondes.

⚡ Archive de modèles : Modèles d'argumentaire éclair pour les demandeurs d'emploi et les étudiants

12. Modèle d'argumentaire de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un argumentaire de vente convaincant pour votre prochaine présentation à l'aide du modèle d'argumentaire de vente ClickUp.

Tout argumentaire de vente commence par un accroche convaincante. Le modèle d'argumentaire de vente ClickUp vous permet de transformer cette accroche en un récit convaincant en reliant les défis du client aux atouts de votre produit, en soulignant vos principales fonctionnalités et en mettant en avant les avantages d'une manière personnalisée pour chaque prospect.

Ce modèle se distingue par une banque d'échantillons de présentations complets et prêts à l'emploi. Que vous souhaitiez vous appuyer sur des connexions partagées, une persuasion fondée sur des données, une communication basée sur des jalons ou des suivis discrets, vous trouverez des scripts chaleureux, humains et faciles à personnaliser.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez des accroches captivantes grâce à des invitations, des questions, des données et des idées de connexion personnelle toutes prêtes.

Renforcez votre message grâce à des exemples de CTA éprouvés qui vous aideront à demander en toute confiance la prochaine étape.

Réutilisez vos scripts de présentation sur tous les canaux en effectuant des modifications en cours dans ClickUp Docs pour une communication cohérente.

Offrez de l'assistance à votre équipe commerciale avec des repères visuels subtils et des icônes qui rendent le contenu attrayant et facile à suivre.

✅ Idéal pour : les équipes commerciales, les entrepreneurs indépendants, les SDR et les fondateurs qui recherchent des scripts de présentation prêts à l'emploi pour rendre leur communication plus rapide et plus efficace.

⚡ Archive de modèles : Le pitch consiste à capter rapidement l'attention. Selon l'étude comparative de Papermark (basée sur plus de 3 000 présentations), les investisseurs ne consacrent que 3,2 minutes à une présentation et seulement 23 secondes à la première diapositive avant de décider de poursuivre ou non. Avec une telle pression, créer une présentation convaincante à partir de zéro devient une course contre la montre. Découvrez ces modèles de présentations commerciales pour donner une forme plus rapide à votre discours et présenter en toute confiance.

Améliorez vos présentations avec ClickUp

Les modèles Miro sont parfaits pour créer rapidement des visuels et faciliter la collaboration, mais ils ne suffisent souvent pas lorsque vous avez besoin d'une structure ou d'un espace où les idées peuvent se transformer en travail concret et traçable.

C'est là que les modèles ClickUp se distinguent. Ils ne vous aident pas seulement à présenter vos idées. Ils vous aident à les organiser et à les intégrer directement dans votre flux de travail sans perdre votre élan.

Que vous soyez en phase de présentation, de planification, de brainstorming ou d'exposé, ClickUp vous propose des modèles prêts à l'emploi qui s'intègrent parfaitement à vos tâches, documents, Tableaux blancs et tableaux de bord. Tout reste connecté, vous pouvez donc élaborer et mettre en œuvre vos idées dans un même espace.

Si vous souhaitez créer des présentations esthétiques et efficaces, explorez la bibliothèque complète de modèles ClickUp. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui.