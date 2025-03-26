15 meilleurs outils logiciels d'organigramme en 2025

Y a-t-il quelque chose de plus puissant que l'humble organigramme ?

Que vous soyez la visualisation de processus et de données complexes ou la cartographie d'un parcours client ces outils vous permettent de réfléchir aux problèmes, de les repérer et de créer des produits de qualité que vos clients adoreront. Il suffit d'une bonne idée, d'un peu de travail et d'un logiciel d'organigramme adapté.

Mais avec la multitude de choix sur Internet aujourd'hui, comment choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins ? Dans cet article, nous allons examiner 15 des meilleurs outils logiciels d'organigramme en 2024 et explorer certaines de leurs caractéristiques clés afin que vous puissiez repartir avec un outil capable de gérer tout ce que vous lui proposez.

Qu'est-ce qui fait un bon logiciel d'organigramme ?

Les outils de création d'organigrammes peuvent aller du plus simple au plus sophistiqué. Malgré cela, il existe certaines caractéristiques communes que vous devez attendre de votre logiciel d'organigramme.

Il s'agit notamment de

Une interface conviviale

La possibilité d'ajouter des images, des formes et du texte

Possibilité de créer plusieurs diagrammes (comme les diagrammes d'affinité) à partir d'un seul modèle

Prise en charge de la collaboration et du partage en temps réel au sein d'une équipe

Intégrations avec d'autres outils

Bibliothèques de symboles intégrées,modèles d'organigrammeet thèmes

Des conceptions intelligentes

En gardant ces caractéristiques à l'esprit, examinons les 15 meilleurs outils logiciels d'organigramme disponibles en 2024.

Les 15 meilleurs outils logiciels d'organigramme en 2024 Création de diagrammes la création de diagrammes et d'organigrammes est une tâche quotidienne pour une entreprise. Dans cette liste, nous examinons tous les facteurs les plus importants à prendre en compte dans un logiciel d'organigramme afin que vous puissiez trouver l'outil qui vous convient le mieux.

1. Cliquez sur l'icône

Convertissez des formes en tâches sur votre tableau blanc ClickUp pour mettre instantanément votre organigramme en action

ClickUp n'est peut-être pas le premier nom qui vous vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de créer des organigrammes, mais nous pensons qu'il devrait l'être.

Avec Cartes mentales de ClickUp de ClickUp, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour créer des organigrammes intelligents, collaboratifs et esthétiques en quelques minutes.

De plus, les équipes peuvent utiliser notre tableaux blancs interactifs pour collaborer en temps réel à l'élaboration d'un tableau reflétant l'expérience de votre équipe.

Créez des cartes heuristiques et des organigrammes collaboratifs avec le tableau blanc ClickUp

Vous pouvez même profiter de nos nombreux modèles pour accélérer le travail. Ces modèles comprennent Le modèle de diagramme de processus de ClickUp qui est parfait pour schématiser les opérations de votre entreprise.

Caractéristiques :

Des tonnes de modèles et deexemples de diagrammes pour apprendre

Le tableau blanc interactif facilite le travail en temps réel avec des collègues du monde entier

Le système intelligent de création d'organigrammes permet à tout un chacun de créer rapidement des ressources visuelles de qualité professionnelle

Pour :

S'intègre directement à notre logiciel de gestion des tâches pour une meilleure efficacitégestion du flux de travail Possibilité d'ajouter facilement des images et des liens à votre organigramme

Un système flexible et une série de modèles vous permettent de créer des organigrammes de type "swimlane",des cartes mentaleset bien d'autres choses encore

Le modèle d'organigramme Swimlane de ClickUp vous aide à visualiser les flux de travail et à identifier les rôles dans les projets

Cons :

C'est beaucoup plus facile à faire sur un ordinateur de bureau que sur un téléphone portable

Il faut du temps pour apprendre toutes les fonctionnalités de ClickUp

Prix :

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (6 000+ commentaires)

: 4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Miro

via Miro Quand il s'agit de créer de superbes organigrammes, Miro est considéré comme l'une des options les plus fiables du secteur.

Avec Miro, vous avez accès à un système de conception compétent, à une tonne de modèles et à suffisamment de fonctions pour satisfaire presque toutes les entreprises. Cela signifie que vous pouvez rédiger un organigramme, organigramme ou tout autre élément visuel en quelques minutes.

L'un des aspects les plus intéressants de Miro est sa fonction de collaboration. Que votre équipe soit à New York ou à Sydney, elle peut travailler ensemble pour créer des organigrammes de premier ordre. Le système de tableau blanc de Miro permet à plusieurs personnes d'éditer en même temps avec des indicateurs de curseur clairs pour que tout le monde sache ce que font les autres.

De plus, grâce à l'application Miro, votre équipe peut travailler et collaborer de n'importe où. Tout cela fait de Miro une option logicielle d'organigramme vraiment convaincante.

Caractéristiques :

Toute une série de modèles pour démarrer rapidement vos organigrammes

Partagez avec votre équipe et collaborez ensemble à l'élaboration de l'organigramme

S'intègre à certains logiciels de gestion des tâchesd'ajouter des actions aux flux de travail Pour :

Facile de construire des organigrammes, des cartes mentales, etc. d'apparence intelligente

Simplicité de collaboration avec les coéquipiers, où qu'ils se trouvent

L'interface intuitive facilite l'utilisation

Inconvénients :

Il est parfois difficile d'importer ou d'exporter du contenu à partir de Miro

Les grands comptes peuvent rapidement devenir difficiles à naviguer

Prix :

Gratuit

Débutant : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (4 000+ commentaires)

: 4.8/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

3. Lucidchart

via Diagramme lucideDiagramme de lucidité est un autre outil puissant de création d'organigrammes que votre entreprise devrait examiner attentivement.

Tout d'abord, Lucidchart propose un grand nombre de modèles et de fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez importer des données ou personnaliser les formes des graphiques pour créer des organigrammes vraiment uniques pour votre entreprise.

Lucidchart est également incroyablement facile à utiliser. Sa fonction de formatage automatique signifie que lorsque vous créez un organigramme, il ajuste automatiquement la conception pour que tout soit parfait.

En matière de collaboration, Lucidchart a également plus d'un tour dans son sac. Vous pouvez partager votre travail avec tous les membres de votre équipe et même ajouter des commentaires à chaque forme individuelle afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Tous ces éléments font de Lucidchart une option intéressante pour la plupart des équipes.

Caractéristiques :

L'outil de dessin simple aligne automatiquement les éléments, ce qui donne à l'ensemble un aspect plus professionnel

Disponible sur Mac, Linux et Windows

S'intègre aux principales plateformes que vous utilisez probablement déjà, comme Office ou Google Workspace

Pour :

D'excellentes fonctions de formatage automatique rendent l'utilisation très agréable

Permet de créer des tonnes de graphiques et de diagrammes différents

Nombreux modèles pour réduire le temps nécessaire à la création d'un organigramme

Inconvénients :

Le compte gratuit peut être assez restrictif

La fonction de liaison des données est intéressante mais difficile à utiliser

Prix :

Gratuit

Individuel : 7,95 $/mois

: 7,95 $/mois Équipe : 9,00 $/mois par utilisateur

: 9,00 $/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

4. Canva

Création de designs via Canva Canva est un autre excellent outil de création d'organigrammes, surtout si vous recherchez une option plus créative.

Grâce à l'éditeur intuitif par glisser-déposer de Canva, vous pouvez créer de magnifiques organigrammes à partir de modèles en quelques minutes seulement. De plus, grâce à sa vaste bibliothèque d'illustrations et d'icônes, il est facile de personnaliser votre conception et de la rendre vraiment unique.

Canva s'attache également à simplifier la collaboration avec votre équipe. Dans Canva, vous pouvez ajouter des commentaires, partager des dessins et même créer des versions d'un même dessin pour que tout le monde puisse les utiliser.

Dans l'ensemble, Fonctionnalités de Canva en font une option fantastique pour créer des organigrammes rapidement et facilement. En prime, comme il s'agit d'un programme très populaire, vous disposez peut-être déjà d'un compte Canva prêt à l'emploi.

Caractéristiques :

Une large sélection d'icônes et d'outils gratuits pour créer n'importe quel type de diagramme

Marquez vos collègues pour qu'ils vous fassent part de leurs commentaires sur vos créations

Transformez facilement vos présentations en organigrammes en cliquant sur un bouton

Pour :

Idéal pour tout type de visualisation de données

La plupart des gens ont une certaine expérience de l'utilisation de cette plateforme

Nombreux modèles à choisir

Inconvénients :

N'est pas aussi intuitif que d'autres créateurs d'organigrammes conçus à cet effet

Peut être lent à charger et difficile à organiser

Prix :

Gratuit

Pro : 12,99 $/mois par utilisateur

: 12,99 $/mois par utilisateur Équipes : 14,99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

: 4.7/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 000+ commentaires)

5. SmartDraw

Exemple de diagramme PERT de SmartDraw SmartDraw est un puissant logiciel d'organigramme conçu pour les personnes qui ont besoin de créer un grand nombre d'éléments visuels pour leur entreprise.

Avec SmartDraw, vous pouvez créer plus de 70 types de diagrammes, allant des organigrammes aux schémas. De plus, il dispose de puissantes options de personnalisation et de collaboration, de sorte que la rédaction de ces conceptions est un jeu d'enfant.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de SmartDraw est sa capacité à créer des dessins CAO. Ceux-ci permettent à votre entreprise de concevoir des plans d'étage ou des dessins architecturaux. La plupart des entreprises à la recherche de logiciel d'organigramme vous n'aurez probablement pas besoin de ces fonctions, mais si c'est le cas, SmartDraw est peut-être le logiciel d'organigramme que vous recherchez.

Caractéristiques :

La fonction CAO permet des capacités de conception professionnelles

Les modèles du concepteur sont élégants et modernes

Créez des diagrammes directement à partir de vos données grâce aux extensions intégrées

Pour :

Un service clientèle fantastique est là pour vous aider à répondre à vos questions

Un moteur puissant permet de créer des graphiques et des diagrammes professionnels

Les organigrammes se font pratiquement tout seuls car le diagramme se réaligne automatiquement au fur et à mesure que l'on en ajoute

Cons :

Inclut de nombreuses fonctionnalités qui ne seront pas nécessaires si vous avez seulement besoin d'un créateur d'organigramme

Les fonctions avancées peuvent être difficiles à apprendre pour les utilisateurs non techniques

Prix :

Individuel : 9,95 $/mois

: 9,95 $/mois Équipe : 5,95 $/mois par utilisateur

: 5,95 $/mois par utilisateur Site : 2 995 $/an

G2 : 4.6/5 (186 commentaires)

: 4.6/5 (186 commentaires) Capterra : 4.1/5 (110 commentaires)

6. Fantaisiste

Via Whimsical Fantaisiste est un créateur d'organigrammes qui vise à donner aux utilisateurs la possibilité de créer des organigrammes vraiment originaux et créatifs.

Il dispose de toutes les fonctionnalités de base attendues, telles que l'édition par glisser-déposer, la collaboration en temps réel avec les membres de l'équipe et l'intégration à d'autres applications populaires.

Cependant, il possède également des fonctionnalités uniques que l'on ne retrouve pas dans d'autres produits. Par exemple, Whimsical intègre un outil de cartographie mentale par IA qui suggère de nouveaux sujets que vous pouvez ajouter à votre carte mentale. Ce n'est peut-être pas la fonctionnalité la plus importante, mais c'est certainement un plus, et cela aide ce produit à se démarquer des autres sur cette liste.

Caractéristiques :

De nombreuses icônes prédéfinies facilitent la création d'un organigramme de meilleure qualité

Permet de créer facilement des wireframes pour de nouveaux produits

S'intègre à des outils tels que Figma, Slack, etc

Pour :

Incroyablement intuitif

Pratique : vous pouvez faire votre brainstorming, vos organigrammes et vos wireframes en un seul endroit

Les modèles personnalisables vous font gagner beaucoup de temps

Inconvénients :

L'absence de fonctions de gestion de projet signifie que vous devrez trouver quelque chose d'autre pour le faire

Ne permet pas de créer des couleurs personnalisées

Prix :

Débutant : Gratuit

: Gratuit Pro : 12$/mois par éditeur

: 12$/mois par éditeur Organisation : 20$/mois par éditeur

G2 : 4.6/5 (120 commentaires)

: 4.6/5 (120 commentaires) Capterra : 4.7/5 (49 commentaires)

7. ConceptDraw

Via ConceptDraw

Si vous cherchez un outil d'organigramme plus sérieux et professionnel, alors ConceptDraw est l'option qu'il vous faut.

ConceptDraw offre des fonctionnalités telles que des outils de dessin vectoriel, des modèles de conception détaillés et même la prise en charge de formats de fichiers populaires tels que SVG, PDF et PNG. Il propose également de nombreuses options de collaboration afin que les équipes puissent travailler ensemble à la création d'un organigramme complexe.

Le seul inconvénient de ConceptDraw est qu'il peut être un peu compliqué pour les débutants. Cependant, si vous êtes à l'aise avec les outils techniques et que vous avez le temps d'apprendre les bases, ConceptDraw est un excellent choix pour créer des diagrammes de qualité professionnelle pour votre entreprise.

Caractéristiques :

Suite complète qui vous permet de créer des organigrammes, des diagrammes complexes, des infographies et à peu près n'importe quelle autre ressource visuelle

Exportation vers plusieurs types de fichiers et de programmes

Achat unique au lieu d'un abonnement récurrent

Pour :

Inclut une version native pour MacOS et Windows

Des graphismes de haute qualité lui permettent de se démarquer de la concurrence

Plus de fonctionnalités que la plupart des concurrents

Inconvénients :

Certaines personnes n'apprécient pas la structure tarifaire

N'est pas basé sur le web

Prix :

ConceptDraw PROJECT 13: $299 par licence

$299 par licence ConceptDraw DIAGRAM 16: 199$ par licence

199$ par licence ConceptDraw MINDMAP 14: 199$ par licence

199$ par licence ConceptDraw OFFICE 9: $299 (inclut Project, Diagram et Mindmap)

Évaluations et critiques :

G2 : 4.4/5 (24 commentaires)

: 4.4/5 (24 commentaires) Capterra : 4.5/5 (28 commentaires)

8. Draw.io

via Dessiner.io Draw.io est l'outil d'organigramme gratuit le plus basique de cette liste. Cependant, la beauté de ce programme réside dans sa simplicité.

Pas besoin de se connecter ou même de payer - il suffit de le lancer et de dessiner un superbe petit organigramme immédiatement.

Il est livré avec toutes les icônes et fonctionnalités de base que vous souhaitez. Il est également facile d'exporter ce que vous créez vers votre ordinateur ou d'autres programmes comme Google Drive.

Le principal inconvénient de Draw.io est qu'il n'offre pas les fonctionnalités d'autres logiciels. Il est donc parfait pour les personnes qui n'ont besoin de créer un organigramme de base qu'une fois par mois, mais n'est pas un choix idéal si votre équipe a besoin d'un peu plus que cela.

Caractéristiques :

Logiciel de création de diagrammes gratuit basé sur le Web

Les fonctions du Scratchpad vous permettent d'importer vos propres formes

Sauvegarde à plusieurs endroits ou dans des programmes tels que Drive ou GitHub

Pour :

Aucune connexion n'est nécessaire et c'est totalement gratuit

Si simple que presque tout le monde peut l'utiliser

Suffisamment flexible pour que vous puissiez créer à peu près tout ce dont vous avez besoin

Inconvénients :

Moins de fonctionnalités que les autres options

L'aspect n'est pas aussi professionnel que le souhaiteraient de nombreuses entreprises

Prix :

Gratuit

G2 : 4.3/5 (380 commentaires)

: 4.3/5 (380 commentaires) Capterra : 4.5/5 (670 commentaires)

9. Google Docs

via Google Docs Soyez honnête, saviez-vous au moins que vous que vous pouviez créer des organigrammes sur Google Docs ?

Malgré sa popularité, peu de gens utilisent son logiciel d'organigramme, ce qui est dommage car il a ses avantages.

Par exemple, il est pratique qu'il fasse déjà partie de Google Docs, vous n'avez donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour commencer. En outre, il s'agit d'une plateforme que la plupart des gens savent déjà utiliser, de sorte que vous pouvez facilement vous lancer et faire en sorte que les gens l'utilisent avec peu ou pas de formation.

Cependant, en fin de compte, Google Docs n'est pas un créateur d'organigramme dédié. C'est pourquoi il ne dispose pas d'un grand nombre de fonctionnalités avancées et d'options de personnalisation que vous obtiendriez avec d'autres offres. Par conséquent, si vous recherchez une option simple et familière, essayez Google Docs.

Caractéristiques :

Des modèles gratuits et de nombreux modules complémentaires facilitent la création d'organigrammes

Il est facile de placer ces diagrammes directement dans vos documents Google

Téléchargez vos propres formes ou icônes pour les utiliser ultérieurement

Pour :

Probablement un outil que vous utilisez déjà

Produit gratuit fantastique

Fréquemment mis à jour par Google

Inconvénients :

N'a pas l'air terriblement beau

Il existe des outils plus faciles à utiliser sur cette liste

Prix :

Ces offres concernent l'ensemble de la suite Google Workspace, qui comprend Google Docs, Gmail, Drive et bien d'autres choses encore.

**Gratuit

Démarrage de l'entreprise : 5,40 $/mois par utilisateur

: 5,40 $/mois par utilisateur Entreprise Standard : 10,80 $/mois par utilisateur

: 10,80 $/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.6/5 (40 000+ commentaires)

: 4.6/5 (40 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (14 000+ commentaires)

10. Cacoo

Via nuLab Cacoo est destiné aux entreprises qui souhaitent que leur processus de création d'organigrammes soit sans problème. Ce programme basé sur le cloud dispose de toutes les fonctionnalités standard que l'on peut attendre d'une plateforme d'organigramme, plus quelques extras comme les appels vidéo in-app pour la collaboration et des options intelligentes de gestion d'équipe pour les organisations.

De plus, il est incroyablement facile à utiliser et propose de nombreux tutoriels, de sorte que vous et votre équipe pouvez rapidement devenir des experts.

Ce qui distingue Cacoo de la concurrence, c'est son organisation. Cacoo vous permet de créer des groupes d'équipe et de modifier les paramètres de partage afin que vous puissiez trouver tous les tableaux de votre équipe en un seul endroit.

C'est un atout pour les grandes entreprises qui ont besoin d'une organisation supplémentaire pour tirer le meilleur parti d'un outil.

Caractéristiques :

Importez des données et créez automatiquement des graphiques visuels grâce à la fonction Dynamic Charts

Collaborez avec les membres de votre équipe en vidéo intégrale

Un système d'organisation intelligent permet aux organigrammes de votre équipe d'être facilement accessibles

Pour :

Les organigrammes donnent aux processus complexes une allure intelligente et moderne

La vidéo intégrée à l'application facilite grandement les efforts de collaboration

Les fonctions de gestion d'équipe permettent d'organiser les diagrammes au niveau de l'équipe

Inconvénients

La courbe d'apprentissage est raide pour découvrir toutes les fonctionnalités

N'inclut pas autant d'intégrations que vous le souhaiteriez

Prix :

Gratuit

Pro: 6$/mois

6$/mois Equipe: $6/ mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (162 commentaires)

: 4.4/5 (162 commentaires) Capterra : 4.7/5 (145 commentaires)

11. Creately

via Crédible Si vous recherchez un outil puissant et facile à utiliser pour créer des organigrammes, ne cherchez pas plus loin que Creately. Creately possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un excellent programme d'organigramme, avec de nombreux modèles de conception et des options de personnalisation qui vous permettront d'obtenir un organigramme parfait.

L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa capacité à incorporer du texte enrichi dans un diagramme. Votre équipe peut ainsi facilement d'ajouter des détails et un contexte supplémentaires à un graphique pour que tout le monde sache exactement ce qui se passe.

Dans l'ensemble, Creately offre une expérience complète de création d'organigrammes que votre équipe va adorer. Si vous cherchez un outil fiable et puissant, essayez Creately.

Caractéristiques :

Les curseurs en temps réel simplifient la création d'un document avec plusieurs personnes

Plus de 8 000 modèles et 200 000 exemples

Ajoutez du texte enrichi à votre diagramme en toute transparence

Pour :

Modèles d'organigrammes personnalisables

Valeur fantastique pour son compte gratuit

Les diagrammes ont un aspect très professionnel

Inconvénients :

Il peut être difficile de découvrir toutes les possibilités de cet outil

La fonction de recherche pourrait être améliorée pour une meilleure expérience

Prix :

Gratuit

Débutant: $8/ mois par utilisateur

$8/ mois par utilisateur Entreprise: $149/ mois

$149/ mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (523 commentaires)

: 4.3/5 (523 commentaires) Capterra : 4.4/5 (162 commentaires)

12. Microsoft Visio

via Visio Microsoft Visio est une application puissante pour la création de diagrammes.

Avec Microsoft Visio, vous pouvez rapidement et facilement créer des organigrammes, des diagrammes d'organisation, des diagrammes de réseau, des plans d'étage, des conceptions d'ingénierie, etc. Des modèles sont même inclus pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également personnaliser les formes et ajouter vos propres étiquettes de texte ou images pour créer le diagramme parfait.

Caractéristiques

ModifierExceldes feuilles de calcul en graphiques

Diagrammes et modèles de réseaux prêts à l'emploi

Formes, couleurs et connecteurs personnalisables

Pros

Peut utiliser des milliers de symboles de différentes catégories comme les dispositifs, les flux, etc.

Il dispose de plusieurs fonctionnalités faciles à utiliser

L'intégration avec d'autres produits Office est excellente

Il est facile de trouver des ressources Visio en ligne.

Cons

Le formatage est un défi lorsque vous avez de grands projets, et il est difficile de les visualiser tous

Le coût est plus élevé que celui des outils concurrents

Moins d'intégrations que d'autres outils de création de diagrammes

Tarification

Visio Plan 1 : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur Visio Plan 2: $15/ mois par utilisateur

13. Murale

via Murale Mural est un puissant outil en ligne spécialisé dans la collaboration visuelle. Il est particulièrement utile pour les équipes qui souhaitent créer des organigrammes, des diagrammes et des cartes en collaboration et en temps réel.

Caractéristiques

Grande variété de modèles pour les séances de brainstorming, la planification, la stratégie, etc., facilitant la création d'organigrammes

Permet une collaboration en temps réel avec la possibilité de voir les curseurs et les actions des autres utilisateurs

Avantages

Capacités d'intégration avec des applications telles que DropBox, Google Drive et Slack, permettant un flux de travail transparent

Les fonctions de facilitation telles que les minuteries, les votes et les sommations peuvent guider vos séances de brainstorming et de prise de décision

Inconvénients

L'interface utilisateur peut être un peu difficile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs, et il faut un peu de temps pour naviguer dans le logiciel

Aucun mode hors ligne n'est disponible, ce qui signifie que vous avez toujours besoin d'une connexion Internet pour accéder à vos espaces de travail

Tarifs

Débutant (12$/utilisateur par mois)

Plus ($20/utilisateur par mois)

13. FigJam

via Figma FigJam est un outil de tableau blanc en ligne créé par Figma et conçu pour favoriser la collaboration au sein d'une équipe. Il est idéal pour les sessions de brainstorming, la création d'organigrammes et le dessin de diagrammes dans un environnement interactif en ligne.

Caractéristiques

Offre une interface intuitive avec des outils de dessin faciles à utiliser

Collaboration en temps réel permettent aux membres de l'équipe de travailler ensemble en toute transparence

Pros

Fournit des fonctionnalités utiles telles queles notes autocollantesles tampons et le chat avec curseur qui encouragent l'interaction entre les membres de l'équipe

Il est disponible en version gratuite, ce qui est idéal pour les petites équipes ou les entreprises disposant d'un budget serré

Inconvénients

Bien que FigJam offre une expérience utilisateur propre et simple, certains utilisateurs pourraient trouver qu'il manque des fonctionnalités avancées trouvées dans d'autres outils d'organigramme

Actuellement, il n'y a pas d'option pour travailler hors ligne, une connexion internet est donc nécessaire pour accéder à vos projets

Tarification

Débutant: Gratuit

Gratuit Professionnel: 3$/mois par poste (facturé annuellement)

3$/mois par poste (facturé annuellement) Organisation: 5$/mois par siège (facturé annuellement)

5$/mois par siège (facturé annuellement) Entreprise : 5$/mois par poste (facturé annuellement)

15. FlowMapp

via FlowMapp FlowMapp est un outil de planification UX qui permet de créer des sitemaps visuels, des flux d'utilisateurs, des diagrammes, etc. Il convient aux concepteurs et aux créatifs qui ont besoin de planifier visuellement leurs projets.

Caractéristiques

Permet aux utilisateurs d'aligner visuellement l'architecture de leur site web sur leurs objectifs commerciaux

Son interface intuitive convient aux utilisateurs non techniques, les diagrammes de flux d'utilisateurs étant faciles à créer, à partager et à collaborer

Avantages

Offre des intégrations avec Slack et Google Sheets qui améliorent le flux de travail

Inconvénients

Les capacités de gestion de projet de la plateforme sont limitées par rapport à des logiciels similaires

Certains utilisateurs pourraient trouver les plans de tarification un peu chers s'ils n'utilisent qu'un nombre limité de ses fonctionnalités.

Tarification

Gratuit : $0

: $0 Pro : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Équipe : 54 $/mois pour un maximum de cinq membres de l'équipe

: 54 $/mois pour un maximum de cinq membres de l'équipe Agence : 180$/mois pour un nombre illimité de membres de l'équipe

Trouver le meilleur logiciel d'organigramme pour votre équipe

Dans l'ensemble, cette liste ne fait qu'effleurer la surface de toutes les options disponibles en matière de création d'organigrammes. Quelles que soient les fonctionnalités que vous recherchez, il existe un programme qui répond à vos besoins - il vous suffit de le trouver.

Une façon de voir si une plateforme d'organigramme vous convient est de l'essayer.