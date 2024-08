10 Meilleures alternatives et concurrents de FigJam en 2024

Avez-vous déjà rêvé d'une toile sans fin, d'un terrain de jeu virtuel où vous et votre équipe pourriez collaborer comme une machine bien huilée ? Entrez dans le monde du tableau blanc collaboratif, où l'imagination débridée peut se donner libre cours. 👟

Vous connaissez peut-être FigJam (qui est un des favoris dans cet espace), mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en matière de tableaux blancs en ligne. Il existe toute une galaxie d'outils incroyables conçus pour vous aider, vous et votre équipe, à dynamiser votre créativité et vos collaborations.

Nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à FigJam. Que vous plongiez pour la première fois dans l'univers du tableau blanc numérique ou que vous cherchiez à étoffer votre boîte à outils numérique, vous trouverez dans cette liste la plateforme idéale pour votre équipe.

Qu'est-ce que FigJam ? FigJam est un outil de tableau blanc en ligne développé par Figma, une société connue pour ses logiciels de conception collaborative. Il s'agit d'un environnement de travail numérique ou d'un outil de conception où les membres de l'équipe collaborent visuellement en temps réel.

Et c'est ce collaboration en temps réel qui aide tout le monde à être sur la même page avec les objets de l'entreprise, ce qui est particulièrement utile pour les équipes à distance.

Brainstorming, conception et itération sur vos actifs créatifs avec Figma

De plus, un tableau blanc est un outil très polyvalent. Les organisations peuvent l'utiliser pour tout, de la carte mentale à la création d'organigrammes, en passant par la planification stratégique, la cartographie des processus et les présentations. Plutôt séduisant, non ?

Non seulement il s'agit d'une alternative formidable pour réduire le coût du matériel physique, mais les organisations peuvent choisir différents niveaux de permission et de sécurité, protégeant ainsi les informations sensibles. C'est le tableau blanc parfait pour le bureau, sauf qu'il s'agit d'une toile numérique turbocompressée et illimitée où vous pouvez créer n'importe quoi. 🎨

Faites glisser des notes autocollantes d'un endroit à l'autre, dessinez et ajoutez des détails utiles à vos idées, le tout depuis le confort de votre ordinateur portable. Et comme les idées sont sauvegardées automatiquement, vous n'aurez jamais à vous soucier de perdre cette idée géniale à laquelle vous avez pensé aux petites heures du matin.

Il s'agit de laisser libre cours au flux créatif de votre équipe tout en offrant la structure nécessaire pour transformer toutes ces magnifiques idées en une stratégie exploitable. Et c'est un must-have à l'ère du travail télétravail et de la transformation numérique.

Que devriez-vous rechercher dans une alternative à FigJam ?

Lorsque vous cherchez des alternatives à FigJam, il y a quelques éléments à garder à l'esprit pendant que vous explorez d'autres outils :

Collaboration en temps réel : Recherchez des outils qui permettent aux équipes de travailler simultanément sur le même Tableau. Des fonctionnalités telles que la modification en cours et les curseurs en direct facilitent le travail

Recherchez des outils qui permettent aux équipes de travailler simultanément sur le même Tableau. Des fonctionnalités telles que la modification en cours et les curseurs en direct facilitent le travail outils d'annotation: Les notes autocollantes, les formes fantaisistes, les stylos et autres outils de texte améliorent les sessions de brainstorming. Et plus d'options signifient une visualisation plus riche

Collaborez facilement avec les membres de l'équipe et donnez votre avis sur les fichiers grâce aux fonctionnalités d'annotation, de Révision et de Commentaire de ClickUp 3.0

Modèles : Une bibliothèque de modèles intégrés de typemodèles de Tableau blanc intégrés permet de gagner du temps et d'accélérer les processus. Gardez l'œil ouvert sur les capacités de modèles personnalisés afin de pouvoir mettre en forme vos documents lorsque vous en avez besoin

Une bibliothèque de modèles intégrés de typemodèles de Tableau blanc intégrés permet de gagner du temps et d'accélérer les processus. Gardez l'œil ouvert sur les capacités de modèles personnalisés afin de pouvoir mettre en forme vos documents lorsque vous en avez besoin Compatibilité avec les plates-formes: Recherchez des alternatives à FigJam avec des intégrations qui fonctionnent bien avec les outils que votre équipe utilise déjà (comme Slack, Jira, ou Google Docs et Sheets, par exemple) pour une expérience simplifiée

Recherchez des alternatives à FigJam avec des intégrations qui fonctionnent bien avec les outils que votre équipe utilise déjà (comme Slack, Jira, ou Google Docs et Sheets, par exemple) pour une expérience simplifiée Interface utilisateur et fonctionnalité : En sachant que l'outil de collaboration est simple à utiliser, plus de membres de votre équipe peuvent commencer à collaborer sans être ralentis par une courbe d'apprentissage abrupte 🙌

En sachant que l'outil de collaboration est simple à utiliser, plus de membres de votre équipe peuvent commencer à collaborer sans être ralentis par une courbe d'apprentissage abrupte 🙌 Évolutivité: Veillez à choisir un logiciel qui s'adapte à la croissance de votre organisation. Une alternative solide à Teams sera capable de gérer des équipes de taille importante ou des projets plus complexes et détaillés

Veillez à choisir un logiciel qui s'adapte à la croissance de votre organisation. Une alternative solide à Teams sera capable de gérer des équipes de taille importante ou des projets plus complexes et détaillés Accessibilité: Pouvoir accéder au même outil sur différents appareils et navigateurs (iOS, Mac, iPad, Windows, applications mobiles, etc.) sans compromettre les fonctionnalités est un must

Pouvoir accéder au même outil sur différents appareils et navigateurs (iOS, Mac, iPad, Windows, applications mobiles, etc.) sans compromettre les fonctionnalités est un must Sécurité: Votre organisation fait-elle appel au chiffrement de bout en bout ? Consultez les outils qui offrent une protection des données stockées et des données en transit

Trouver le bon outil de tableau blanc numérique - qu'il s'agisse d'options liées à la création de diagrammes, au prototypage ou à la simplicité session de brainstorming est simple comme bonjour lorsque vous savez ce qui est important pour vous et votre équipe.

10 Meilleures alternatives à FigJam à utiliser en 2024

Il est temps de lever le voile sur nos meilleures trouvailles. Nous avons furtivement navigué dans l'univers des tableaux blancs de collaboration, testé les eaux et trié sur le volet 10 alternatives stellaires à FigJam. Que vous soyez à la recherche de fonctionnalités plus avancées, d'options de collaboration différentes ou d'options plus économiques, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration La fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp est un outil polyvalent fantastique pour la collaboration au sein d'une équipe. Ce tableau blanc virtuel permet d'organiser des sessions de brainstorming et de gérer des projets. De plus, avec des modèles à profusion - de modèles de lignes directrices de la marque à modèles de conception graphique -ClickUp vous fournit tout ce dont votre équipe peut avoir besoin.

Des fonctionnalités telles que Les documents de ClickUp de ClickUp, les commentaires et la vue Mon travail assistent votre équipe dans son travail de la manière la plus fluide et la plus efficace possible. Montez des documents adaptés à tout type de travail ou partagez les liens d'un projet avec l'affichage Chat. La fonctionnalité Commentaires est idéale pour poser des questions et y répondre, donner un retour d'information et suivre les gains rapides. 🏆

Avec ClickUp, votre équipe collabore en temps réel, passe du concept à l'action plus rapidement avec une plus grande facilité, et rationalise les flux de travail avec des affichages et des intégrations personnalisables. Chaque détail du projet est aligné et exploitable.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les utilisateurs trouvent l'interface bien conçue, gratuite et simple à utiliser

La création de tâches, de listes, de statuts et le paramètre d'automatisation est un jeu d'enfant 🌬

Il existe une variété quasi infinie de tableaux de bord et de dispositions à choisir

Un calendrier et des rappels intégrés favorisent la cohésion de l'équipe

Les avantages de ClickUpOutils d'IA génèrent des idées, améliorent les sessions de brainstorming et assistent le processus créatif et le flux de travail de votre équipe

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, certains utilisateurs peuvent rencontrer une certaine courbe d'apprentissage

Certaines fonctionnalités, comme ClickUp AI, ne sont disponibles que dans le cadre d'un forfait payant

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 800+ commentaires)

2. Lucide

via Lucide Concurrent redoutable dans le domaine des alternatives de collaboration numérique, Lucid propose un duo d'outils de visualisation : Lucidspark et Lucidchart. Lorsque vous avez besoin de diagrammes structurés et d'organigrammes, Lucidchart vous aide à visualiser des données complexes.

Quant à Lucidspark, il sert de toile numérique avec des fonctionnalités de tableau blanc numérique, ce qui est idéal pour créer un véritable espace de travail visuel collaboratif.

Lorsque vous utilisez ces outils ensemble, votre organisation dispose des ressources nécessaires pour lancer des idées, planifier et exécuter efficacement au sein d'équipes distribuées.

Lucid meilleures fonctionnalités

Les modèles simplifient la création d'organigrammes

Vous pouvez exporter des projets vers des plates-formes logicielles similaires

Des raccourcis permettent d'activer/désactiver les outils sans effort

Vous pouvez ajouter de l'intérêt visuel avec des formes, des couleurs et des images

Lucid propose des intégrations avec des applications telles que Jira, Zoom, Slack et Confluence

Limites de Lucid

Vous avez besoin d'un abonnement à deux produits différents pour des fonctionnalités qui sont combinées dans d'autres alternatives de FigJam

Certains rapportent se sentir confus en tant que nouveaux utilisateurs

Prix de Lucid

Lucidchart et Lucidspark sont disponibles individuellement, mais si vous les regroupez, les forfaits sont les suivants :

Gratuit

Offre groupée individuelle: 11,93

11,93 Offre groupée pour les équipes: 13,50 $ par utilisateur

13,50 $ par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra pour Lucidspark: 4.7/5 (350+ avis)

Lucidspark: 4.7/5 (350+ avis) Capterra pour Lucidchart: 4.5/5 (2,000+ avis)

3. Miro

via Miro Si vous êtes prêt à donner une nouvelle dimension à la collaboration en temps réel, consultez les sites suivants Miro . Plongez dans une riche bibliothèque de modèles et profitez d'intégrations fluides avec les outils que votre équipe peut utiliser, comme Slack et Google Drive.

Son environnement riche en fonctionnalités en fait un choix de premier ordre pour les organisations qui recherchent des alternatives à Figjam avec une plateforme collaborative de grande envergure.

Miro meilleures fonctionnalités

L'outil de tableau blanc en ligne fonctionne aussi bien pour le brainstorming, les wireframes et la conception de flux de travail, et tout le monde peut.. collaborer en temps réel * Modèlesgagner du temps et inspirer, que vous ayez besoin d'un Tableau Kanban, d'une analyse SWOT, ou de quelque chose entre les deux pour faire un brainstorming d'idées

L'application s'intègre de manière transparente avec d'autres outils comme Jira, Google Drive et Microsoft 365

Le mode présentation offre des options telles que l'effet Lightbox, afin que vous puissiez mettre en évidence ce sur quoi vous vous concentrez et avoir un transfert sans friction à un autre présentateur

Vous pourrez accéder aux Tableaux de collaboration numérique depuis votre bureau, votre tablette ou votre smartphone en toute simplicité

Les limites de Miro

Certains utilisateurs signalent un décalage lorsque plusieurs membres de l'équipe collaborent en même temps sur un Tableau

Avec autant d'options de personnalisation et d'adaptation, certains utilisateurs peuvent avoir une courbe d'apprentissage

Prix de Miro

Free

Démarrage: À partir de 8 $/mois par membre

À partir de 8 $/mois par membre Business: À partir de 16 $/mois par membre

À partir de 16 $/mois par membre Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (5,100+ reviews)

4.8/5 (5,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,300+ reviews)

4. Jamboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/cover\_hu9a83430dcf47b06db5ed3209db5cb38\_429122\_1500x0\_resize\_q90\_h2\_lanczos\_3aa1833c45f15e734f310a055c8570f9a12465b52b55e169e27ac4fee54fe487-1400x924.webp FigJam alternatives : capture d'écran des idées dans Jamboard /$$$img/

via Tableau de bord Jamboard de Google est un tableau blanc numérique qui permet aux utilisateurs de partager des idées et de communiquer des informations. Il fait partie de l'environnement de travail de Google. Si votre organisation est déjà bien ancrée dans l'écosystème de Google, il s'agit d'un choix naturel.

Idéal pour les sessions de brainstorming rapides, cet outil est un choix solide pour les équipes qui veulent un moyen gratuit de collaborer avec des notes autocollantes virtuelles pour travailler sur une toile numérique collaborative. 💡

Les meilleures fonctionnalités de Jamboard

Les membres de l'équipe peuvent faire équipe sans effort et participer à une session de brainstorming à partir de n'importe quel appareil

Jamboard se présente également sous la forme d'un tableau blanc physique qui s'intègre à la version numérique

Les utilisateurs trouvent qu'il est idéal pour prendre des notes et présenter des informations d'une manière facile à comprendre

La tarification gratuite en fait un outil rentable pour les petites entreprises

Tableau blanc offre une expérience utilisateur simple avec son outil de tableau blanc en ligne

Les limites de Jamboard

Il manque des fonctionnalités avancées que d'autres alternatives à FigJam offrent

Certains utilisateurs trouvent que les options de personnalisation limitées restreignent la collaboration visuelle

Prix de Jamboard

Free

G2: 4.3/5 (60+ commentaires)

4.3/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100 commentaires)

5. Mural

via MuraleMurale est excellent pour les projets complexes qui nécessitent un forfait dynamique. Et avec une pléthore d'intégrations, de modèles personnalisés et de fonctionnalités asynchrones, c'est un choix polyvalent pour les équipes virtuelles. Mural est une plateforme achevée pour les organisations qui ont besoin de plus qu'un simple tableau blanc en ligne.

Meilleures fonctionnalités de Mural

Il existe une bibliothèque complète de modèles parmi lesquels choisir, ainsi que la possibilité de modifier les modèles selon les besoins

Des intégrations sont incluses avec des outils tels que Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier, et plus encore

La collaboration asynchrone est optimale pour les équipes à distance

Les options visuelles, comme les autocollants et les icônes, aident les membres de l'équipe à exprimer leurs idées

C'est une option conviviale pour les nouveaux arrivants

Limites de Mural

Le prix élevé de l'abonnement n'est pas idéal pour les particuliers ou les petites équipes

Certains utilisateurs signalent un décalage lorsque plusieurs membres participent à un tableau blanc

Prix de Mural

Free

Teams+: 9,99 $/mois par membre

9,99 $/mois par membre Business: $17.99/mois par membre

$17.99/mois par membre Enterprise: Appelez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (1,300+ reviews)

4.6/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

6. Dessiner

via Dessiner Vous êtes à la recherche d'un environnement de travail numérique polyvalent et facile à utiliser, et d'une alternative à FigJam ? Draw est idéal pour les sessions de brainstorming rapides ou pour créer des diagrammes à l'aide de la fonction "glisser-déposer". Il excelle dans l'offre d'une expérience simplifiée.

Meilleures fonctionnalités de Draw

Des fonctionnalités avancées telles que les calques, les guides d'alignement, l'accrochage à la grille et les règles permettent un contrôle précis de la disposition et de la conception

L'interface conviviale pour les débutants est gratuite pour les membres de l'équipe

Plusieurs options d'exportation de diagrammes

L'application propose de nombreux modèles pour gagner du temps

Elle offre une assistance pour différents thèmes et plugins, tels que Atlas, Dark, Sketch, etc

Limites de Draw

Certains utilisateurs trouvent que les fonctions du mode hors ligne sont limitées par rapport à la version en ligne

La maîtrise de toutes les fonctionnalités peut prendre un certain temps

Prix de Draw

Free: Jusqu'à 10 utilisateurs

Jusqu'à 10 utilisateurs Cloud: À partir de 11 $/mois

À partir de 11 $/mois **Centre de données : à partir de 6 000 $/an

G2: 4.4/5 (300+ reviews)

4.4/5 (300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (700+ commentaires)

7. Visio

via Visio Plongez dans le monde complexe de la création de diagrammes avec Visio. Il dispose d'un large intervalle d'outils pour créer des organigrammes détaillés, des diagrammes et des organigrammes.

Si votre entreprise est à la recherche d'une visualisation complète et d'une conception claire, Visio peut valoir le coup d'œil pour les diagrammes de réseau, les fonctionnalités de collaboration visuelle et un tableau blanc en ligne pour les équipes distribuées. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Visio

Grâce à un large intervalle de modèles et de formulaires, les membres de l'équipe peuvent créer presque tout, de la cartographie des processus aux diagrammes organisationnels

Il offre une connexion fluide avec d'autres applications bureautiques telles que Word, Excel et PowerPoint

Des outils de collaboration pour les équipes à distance garantissent que tout le monde est sur la même page

Personnalisez votre création jusque dans les moindres détails, y compris les formes, les couleurs et les motifs

Visio permet l'automatisation et peut générer des diagrammes à partir d'informations provenant de sources externes

Limites de Visio

L'interface utilisateur peut sembler un peu intimidante pour les nouveaux utilisateurs

L'application bureau est réservée à Windows

Prix de Visio

Plan Visio 1 : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur Visio Plan 2 : 15 $/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (600+ commentaires)

4.2/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (3 000+ avis)

8. Tableau conceptuel

via Tableau conceptuel Conceptboard transforme la façon dont les équipes réfléchissent, planifient et examinent les projets. Grâce à ses fonctionnalités de collaboration exceptionnelles, il est facile de garder tout le monde sur la même page. Une alternative à FigJam comme Conceptboard peut être la solution pour une équipe plus cohésive et plus dynamique collaboration au sein de l'équipe expérience.

Conceptboard meilleures fonctionnalités

Les invités peuvent participer et collaborer, même s'ils n'ont pas de compte

Une haute résolution tout en zoomant permet de voir facilement tous les détails lorsque vous en avez besoin

L'application comprend de puissantes fonctionnalités de collaboration telles que la discussion, les commentaires, le mode de modération et même les vidéoconférences in-app

L'application est puissante, que vous ayez quelques utilisateurs ou plusieurs sur un Tableau

Les utilisateurs apprécient la nature "infinie" du tableau blanc, qui leur permet de créer sans limites

Limites de Conceptboard

Certains utilisateurs estiment que l'importation de contenu n'est pas évidente et nécessite des étapes supplémentaires

Une variété limitée d'outils de dessin, de couleurs et de formes peut rendre difficile la différenciation entre plusieurs collaborateurs et les équipes distribuées

Prix de Conceptboard

Free

Premium: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Business: $9.50/mois par utilisateur

$9.50/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (90+ avis)

4.6/5 (90+ avis) Capterra: 4.6/5 (40+ avis)

9. Crétois

via Crédible Creately est une plateforme visuelle sur laquelle une organisation peut passer du brainstorming et de l'idéation à la planification et à la stratégie. Ou vous pouvez passer de la recherche et de l'analyse à l'animation d'ateliers et de réunions. Quel que soit votre choix, Creately transforme le travail d'équipe en temps réel en une expérience fluide.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Creately dispose d'un tableau diversifié de modèles à choisir, tels que la définition d'objectifs OKR, l'analyse SWOT,gestion de projetla structure organisationnelle, etc

Les options d'exportation et les capacités de partage rendent pratique le partage des visuels avec d'autres personnes ou leur intégration dans des documents et des présentations

L'application est intuitive et conviviale grâce à son tableau blanc virtuel

Grâce à une structure complète de commentaires et de rétroaction, plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur un Tableau et maintenir une excellente communication

Choisissez parmi une bibliothèque de modèles ou modifiez un modèle pour l'adapter aux besoins de votre organisation

Limites de Creately

Le logiciel basé sur le web nécessite une connexion internet pour fonctionner

Les utilisateurs signalent des problèmes de compatibilité avec certains appareils ou navigateurs web, qui entraînent des décalages ou d'autres problèmes de performance

Prix de Creately

Personnel: 5$/mois

5$/mois Teams: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 89$/mois

89$/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (150+ commentaires)

10. À main levée

via A main levée Si votre équipe est à la recherche d'un logiciel de tableau blanc conçu pour une facilité d'utilisation immédiate, Freehand pourrait valoir le coup d'œil. Vous pourrez visualiser des concepts et collaborer en temps réel grâce à la plateforme en ligne.

Avec une installation minimale requise, votre équipe peut sauter dans les sessions de croquis et de brainstorming en un clin d'œil. 🎩

Les meilleures fonctionnalités de Freehand

Les utilisateurs estiment que cet outil de tableau blanc est davantage axé sur le travail créatif et qu'il est plus facile à utiliser que d'autres outils de tableau blanc numérique

Il est fantastique pour la collaboration entre les concepteurs de produits et de contenus

La bibliothèque de modèles permet de gagner du temps

De nombreux utilisateurs estiment qu'il n'y a pas de processus d'apprentissage abrupt

Les fonctionnalités telles que les commentaires permettent une communication fluide entre les membres de l'équipe

Limites de Freehand

Il manque certaines options de personnalisation

Certains utilisateurs signalent des blocages constants dans certains navigateurs Internet

Prix de Freehand

**Free : gratuit

Freehand Pro: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Enterprise: Appelez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (3+ commentaires)

Trouvez les meilleures alternatives à Teams pour votre équipe

Dans le paysage numérique en constante évolution, trouver les meilleur outil de Tableau blanc pour votre équipe change la donne. En comblant le fossé entre l'imagination et la mise en œuvre, une équipe.. plateforme de collaboration donne vie aux idées. Elles favorisent l'engagement et la clarté (même en cas de travail télétravail). ✨

Bien que FigJam offre une base solide, il existe une multitude d'alternatives à FigJam. Et chacune d'entre elles offre des fonctionnalités qui pourraient être parfaitement adaptées à vous et à votre organisation.

Si vous avez besoin d'une plateforme de productivité puissante qui peut vous emmener partout où vous et votre équipe voulez aller, pensez à ClickUp. C'est là que le tableau blanc, la gestion des tâches et la planification des projets peuvent s'intégrer de manière transparente. Laissez la toile infinie des possibilités se déployer et inscrivez-vous à ClickUp -c'est gratuit pour toujours.