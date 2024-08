10 Meilleures alternatives et concurrents de Whimsical en 2024

La fantaisie est l'une des meilleures outils de collaboration visuelle disponibles, permettant aux équipes en personne et à distance de collaborer sur des tableaux blancs et des brainstormings visuels en temps réel.

Il est populaire pour une raison, mais cela ne signifie pas qu'il est parfait. Vous pourriez être à la recherche d'un autre environnements de travail visuels que ce soit pour vos propres besoins ou pour vos équipes distribuées. Il s'agit peut-être des capacités de personnalisation limitées, de l'absence de fonctionnalités de gestion de projet approfondies, d'un retard dans la visualisation de données plus complexes ou de fonctionnalités de collaboration maladroites.

L'outil n'est pas pour tout le monde, et cet article peut vous aider à découvrir les meilleures alternatives et concurrents de Whimsical.

Qu'est-ce que Whimsical ?

À la base, Whimsical est une solution de création de diagrammes et de un logiciel de cartes mentales qui aide les équipes télétravail à travailler ensemble sur des tâches telles que le brainstorming gratuit ou le prototypage structuré de sites web. Son interface par glisser-déposer permet aux utilisateurs de construire rapidement des diagrammes et des prototypes.

En tant que solution basée sur le cloud, vous travaillez dans votre navigateur web. Whimsical s'appuie sur une connexion internet, et il n'y a pas d'optimisation des applications mobiles.

À fait, cependant, avec quelques fonctionnalités clés que n'importe quelle alternative Whimsical aurait à égaler :

Collaboration en temps réel pour plusieurs utilisateurs grâce à une fonctionnalité intégrée de discussion et de commentaires

Connexions entre projets grâce à des liens internes dans vos cartes mentales

Des capacités de wireframing et des modèles pour créer rapidement des prototypes de sites web

Une fonctionnalité d'organigramme pour vous aider à créer des diagrammes d'organisation ou des flux de travail pour vos projets

Une vue Tableau Kanban pour faciliter la gestion de projet

Une fonctionnalité Docs intégrée pour prendre des notes, documenter des projets et noter des idées

Lorsque vous envisagez des alternatives à Whimsical, ces fonctionnalités constituent la base de référence. Les autres logiciels doivent les compléter ou offrir d'autres outils plus performants pour les diagrammes, les cartes mentales, la communication, la gestion de projet et bien plus encore.

Que rechercher dans une alternative à Whimsical ?

Dans votre recherche des meilleures alternatives à Whimsical, concentrez-vous sur au moins quelques fonctionnalités clés, notamment :

Une interface visuelle qui permet de réaliser des tableaux blancs ou des diagrammes de réseau, par exemple

Une collaboration en temps réel possibilité pour plusieurs utilisateurs de travailler ensemble

Intégration de projets au forfaitdes projets et des tâches pour tous les membres de l'équipe

Des intégrations avec des logiciels de collaboration externes, tels que Google Drive

La possibilité de partager des fichiers et des documents entre différents utilisateurs

Un outil de glisser-déposer qui facilite l'esquisse d'idées, la construction de formes et l'utilisation de composants existants

Une bibliothèque de modèles permettant aux concepteurs et aux développeurs de construire rapidement des idées

Une solution basée sur le cloud à laquelle les utilisateurs peuvent accéder de n'importe où pour créer et collaborer

Une plateforme simple et organisée qui facilite la collaboration visuelle

Une bonne alternative à Whimsical devrait présenter toutes ces fonctionnalités. Si l'outil dispose d'encore plus de fonctions, cela ne peut qu'ajouter à ses avantages.

10 Meilleures alternatives à Whimsical en 2024

Avant de valider Whimsical, vous voudrez peut-être examiner d'autres options. Voici les meilleures alternatives à Whimsical pour les concepteurs, les développeurs et les autres utilisateurs en 2024 et au-delà.

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le meilleur aperçu visuel possible

ClickUp a beaucoup à offrir en tant que plateforme de productivité. Il s'agit d'un outil de collaboration visuelle, de gestion de projet et de création de diagrammes. Ce n'est pas pour rien que ClickUp figure en tête de cette liste, et le fait qu'il s'agisse de l'outil de productivité le plus utilisé au monde n'y est pas étranger meilleur logiciel de Tableau blanc que vous trouverez n'est qu'un aspect de la chose. Des fonctionnalités telles que les cartes mentales et les modèles étendus ajoutent à sa valeur.

Prenons l'exemple des fonctionnalités de gestion de projet. D'un simple clic, vous pouvez transformer les cartes mentales en tâches et créer un flux de travail complet pour l'ensemble du projet. Vous pouvez tout organiser dans un seul outil, comme des diagrammes organisationnels ou des diagrammes professionnels. Ajouter Capacités de l'IA dans le mélange, et vous avez une solution complète qui peut simplifier et rationaliser l'ensemble de votre projet.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tableaux blancs ClickUp est un environnement de travail visuel pour les équipes à distance pour construire des flux de travail, des diagrammes et des wireframes

ClickUp Cartes mentales permet aux utilisateurs d'établir des connexions entre les tâches et les projets afin de mieux organiser leurs pensées

ClickUp Collaboration facilite la collaboration, le brainstorming et le travail d'équipe des utilisateurs

Des intégrations étendues, telles que Google Drive et Zoom, permettent d'organiser des vidéoconférences directement à partir des tâches dans l'outil

Limites de ClickUp

En savoir plus et maîtriser, car le logiciel est plus complet qu'un outil à usage unique, tel que Whimsical

La collaboration en temps réel peut être difficile sur la version gratuite, qui convient mieux à un usage personnel

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ avis)

2. Figma

Via Figma Figma est un outil de prototypage et un environnement de travail visuel simple qui aide les concepteurs et les développeurs à collaborer. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble pour créer de beaux produits finaux, en utilisant des cartes mentales simples, des modèles de prototypage complexes et un flux de travail rationalisé.

Figma meilleures fonctionnalités

Expérience utilisateur conviviale avec une disposition claire, facilitant l'élaboration de diagrammes et le travail sur les projets

Fonctionnalités de prototypage avancées, permettant aux utilisateurs de simuler des flux d'application sans codage

Un ensemble de plus de 300 modèles, tels que des conceptions filaires, des feuilles de route et des modèles de brainstorming

Des fonctionnalités complémentaires intégrées, telles que des capacités de modification en cours qui simplifient le flux de travail et réduisent le nombre d'outils dont vous avez besoin

Limites de Figma

Le forfait Enterprise propose certaines de ses meilleures fonctionnalités, qui peuvent s'avérer onéreuses pour certains utilisateurs

Les capacités mobiles sont limitées ; la plateforme fonctionne mieux sur les appareils de bureau

Prix de Figma

Free Forever : gratuit

Professionnel : 12 $/mois par éditeur

Organisation : 45 $/mois par éditeur

Enterprise : 75 $/mois par éditeur

G2 : 4.7/5 (900+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (600+ avis)

3. MindManager

Via MindManager Comme son nom l'indique, MindManager est un outil de cartographie mentale. Le logiciel permet aux utilisateurs de collaborer facilement à la visualisation de données, telles que des échéanciers, des organigrammes et des diagrammes conceptuels. Il s'agit d'une solution basée sur le cloud, disponible pour tous les systèmes d'exploitation, qui fonctionne donc particulièrement bien pour les équipes distribuées.

Les meilleures fonctionnalités de MindManager

Gestion de projet simple, avec la possibilité de créer des tâches qui s'intègrent directement dans la plateforme

Une interface utilisateur par glisser-déposer, comprenant des formes de base et des graphiques avancés ou importés

Fonctionnalités d'exportation étendues, y compris la possibilité d'exporter des fichiers et des documents vers des logiciels de modification en cours, tels que Microsoft Word

Des mises à jour fréquentes, ce qui fait que les bugs et les décalages sont rares sur la plateforme

Limites de MindManager

Fonctionnalités de gestion de projet limitées par rapport à d'autres options de cette liste

Prise de notes non centralisée, les notes ne pouvant être jointes que directement à vos cartes mentales et modèles

Prix de MindManager

Essentiel : 99 $ par an

Professionnel : 179 $ par an

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (180+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (60+ avis)

4. Miro

Via Miro Au mieux de sa forme, Miro est une toile vierge qui peut donner lieu à un simple brainstorming, à des diagrammes complexes, à des prototypes, etc. Ajoutez des outils de collaboration et vous obtenez un bac à sable prêt pour l'exploration et la collaboration. Après tout, il y a une raison pour laquelle vous pouvez considérer Miro lorsque vous essayez de trouver votre prochain espace de travail visuel et que vous envisagez des environnements de travail fantaisistes.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Un large intervalle de modèles rend l'approche de la toile blanche du logiciel moins intimidante

Intégration de la vidéo pour permettre aux équipes distribuées de collaborer en temps réel

Des fonctionnalités de présentation qui facilitent l'organisation de vos pensées et de vos données pour les parties prenantes externes

Miro Cards, une approche innovante de la gestion de projet dans une interface de tableau blanc et d'organigramme

Les limites de Miro

Des options de modification en cours limitées, en particulier lorsqu'on va au-delà des fonctions et modèles de base de l'outil

Une courbe d'apprentissage relativement élevée compte tenu de la simplicité de l'outil

Prix de Miro

Free

Débutant : 8 $/mois par membre

Business : 16 $/mois par membre

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (5 000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (1,300+ commentaires)

5. MindMeister

Via MindMeister MindMeister est un outil basé sur un navigateur qui peut aider les équipes à visualiser des idées ensemble. Sa fonction se concentre sur ce fait essentiel, ce qui en fait peut-être l'alternative Whimsical la plus comparable de cette liste. Créez des espaces de brainstorming, planifiez vos projets, faites travailler votre équipe ensemble et créez un moyen de communication visuel.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

L'intégration facile de médias pour créer des diagrammes et des projets plus complets

Une interface intuitive pour glisser-déposer des éléments, créer des tâches, construire et visualiser votre travail

Stockage sécurisé des données et des informations, conforme à toutes les réglementations internationales en matière de confidentialité

Flexibilité du logiciel qui vous permet de créer des projets et des idées à votre manière

Les limites de MindMeister

Fonctions d'exportation et intégrations avec des solutions de stockage, telles que Google Drive, limitées

Impossibilité de suivre les modifications individuelles, ce qui peut compliquer la collaboration entre plusieurs utilisateurs

Prix de MindMeister

Version de base : Free

Personnel : 6 $/mois par utilisateur

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Business : 10 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

Capterra : 4.6/5 (260+ avis)

6. Lucidchart

via Diagramme lucide Lucidchart est un invité fréquent sur la liste des meilleures alternatives aux outils de collaboration visuelle, tels que SmartDraw . Son interface intuitive vous aide à construire et à aligner votre vision créative. Il est idéal pour les projets visuels, tels que les wireframes de sites web, les diagrammes et les organigrammes.

Lucidchart meilleures fonctionnalités

Solution de création de diagrammes permettant à plusieurs utilisateurs de collaborer sur des documents visuels et des connexions

Intégration avec des outils de collaboration courants, tels que Google Drive, Slack et Microsoft Teams

Extension gratuitebase de connaissances pour aider les nouveaux utilisateurs à exprimer rapidement leurs idées

Nombreux modèles pour tous les types de données et de documents

Limites de Lucidchart

La nature basée sur le cloud permet une collaboration en temps réel, mais peut devenir difficile lorsque vous travaillez fréquemment sur des projets en ligne

Certaines fonctionnalités et outils avancés non intuitifs s'accompagnent d'une courbe d'apprentissage élevée pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Lucidchart

Free

Individuel : 7,95 $/mois

Teams : 9$/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (4,700+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (1,900+ commentaires)

7. SmartDraw

Via SmartDraw Nombreux sont ceux qui considèrent SmartDraw comme un meilleure option de logiciel d'organigramme le logiciel d'organigramme est idéal pour les projets complexes. L'interface facilite l'organisation des données les plus complexes en fichiers visuels simples, permettant à votre équipe et aux utilisateurs externes de créer des aperçus, tels que des diagrammes d'organisation et des flux de production.

SmartDraw meilleures fonctionnalités

La fonctionnalité CAO intégrée permet de réaliser des projets plus avancés que la plupart des logiciels d'organigramme

Les extensions intégrées permettent d'extraire des données directement dans l'outil pour une meilleure visualisation

Le réalignement automatique des diagrammes permet de conserver l'intuitivité des données à mesure que l'information devient plus complexe

Intégration avec de multiples outils de gestion de projet vous permet de passer de l'idée à l'exécution en temps réel

Limites de SmartDraw

Complexe à apprendre et à maîtriser, car il possède de nombreuses fonctionnalités avancées

Pas de version gratuite

Prix de SmartDraw

Utilisateur unique : $9.95/mois

Utilisateurs multiples : $8.25/mois par licence

G2 : 4.6/5 (230+ commentaires)

Capterra : 4.1/5 (100+ avis)

8. Microsoft Visio

Via Microsoft Si vous recherchez des alternatives aux diagrammes et organigrammes de base, Visio peut répondre à ces besoins. Faisant partie de la suite cloud Office 365, ce logiciel vous aide à créer des diagrammes à l'aide de son interface utilisateur intuitive par glisser-déposer qui s'apprend en quelques secondes.

Visio meilleures fonctionnalités

Intégrations étendues avec d'autres outils Microsoft Office, tels que Word, Teams, Power BI et OneDrive

Logiciel basé sur le cloud avec des capacités hors ligne, qui synchronisera vos organigrammes créés la prochaine fois que vous serez en ligne

Des fonctionnalités d'accessibilité, notamment le narrateur, le vérificateur d'accessibilité et l'assistance à fort contraste pour les utilisateurs handicapés

Des modèles de diagrammes d'ingénierie avancés sont disponibles dans le forfait premium plus étendu

Limites de Visio

La possibilité d'importer des données ou des objets visuels, tels que des vidéos et des images, est limitée

Les utilisateurs de Mac ne peuvent accéder à la plateforme qu'en ligne, la version bureau étant réservée à Windows

Prix de Visio

Visio dans Microsoft 365 : Inclus dans les forfaits commerciaux de Microsoft 365

Forfait Visio 1 : 5 $/mois par licence

Visio Plan 2 : 15 $/mois par licence

Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.2/5 (650+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (3 000+ avis)

9. OmniGraffle

Via OmniGroup OmniGraffle est destiné aux professionnels qui recherchent une visualisation améliorée. Il offre des fonctionnalités avancées qui peuvent aider à réaliser les dessins techniques les plus complexes. Vous ne pourrez pas créer des diagrammes rapides avec ce logiciel, c'est pourquoi il n'est probablement pas la meilleure option pour les débutants à la recherche d'alternatives à Whimsical.

OmniGraffle meilleures fonctionnalités

L'interface de prototypage rapide vous permet de créer rapidement de beaux modèles partageables

Le regroupement, l'accrochage et l'alignement intelligents vous permettent de positionner les éléments avec précision

La fonction de documents en couches permet de créer des diagrammes complexes au-delà d'une seule dimension

Bibliothèque d'images étendue et intégration de vidéos pour ajouter du contexte à vos diagrammes et dessins

Limites d'OmniGraffle

Disponible uniquement sur Mac, le logiciel complet n'étant disponible que sur les appareils de bureau

Les fonctionnalités de collaboration étant limitées, il est préférable qu'il soit utilisé par un seul utilisateur

Prix d'OmniGraffle

Abonnement : 12,49 $ par mois

licence standard v7 : 149,99 $ en un seul paiement

licence v7 Pro : 249,99 $ en un seul paiement

G2 : 4.1/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (40+ avis)

10. Taskade

Via Taskade Taskade est l'alternative Whimsical avec le plus large intervalle d'options disponibles. Les forfaits vont du gratuit à une option d'entreprise expansive qui comprend des fonctionnalités IA avancées, une personnalisation complète de l'interface, des intégrations de données avancées et des aperçus de projets de haut niveau.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

La rare alternative à Whimsical qui est aussi efficace dans la gestion des tâches que dans la collaboration visuelle

Une interface gamifiée qui rend l'élaboration des tâches les plus complexes amusante

Des outils alimentés par l'IA, tels que la génération automatisée de projets et un moteur d'IA conversationnel intégré

La personnalisation de chaque fonctionnalité pour vraiment vous l'approprier

Les limites de Taskade

Intégrations limitées, notamment avec les API d'automatisations, telles que Zapier

Outils IA qui nécessitent des crédits ; vous pouvez les utiliser rapidement dans les versions les moins payantes, ce qui limite les fonctions

Prix de Taskade

Free

Starter : 4 $/mois pour un maximum de 3 utilisateurs

Plus : 8$/mois pour 5 utilisateurs maximum

Pro : 19$/mois jusqu'à 10 utilisateurs

Business : 49 $/mois jusqu'à 25 utilisateurs

Ultimate : 99 $/mois jusqu'à 50 utilisateurs

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (50+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (30+ avis)

Gérez vos projets et construisez votre environnement de travail visuel avec ClickUp

Si vous recherchez des fonctionnalités de collaboration qui vous permettent de visualiser des idées complexes et d'agir en conséquence, pourquoi ne pas chercher un logiciel qui peut tout faire ? ClickUp est la meilleure alternative $$$a pour une raison bien précise.

Contrairement à d'autres alternatives Whimsical, vous n'obtenez pas qu'une seule fonction. Au lieu de cela, il y a toute une suite d'outils pour vous aider à mieux travailler individuellement et ensemble.

De plus, avec le forfait Free Forever gratuit, vous pouvez essayer ClickUp pour voir si c'est la meilleure option pour vos besoins.

Prêt à commencer ? Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !