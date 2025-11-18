Les 10 meilleures alternatives à Glue pour les équipes RH

Glue promettait d'être la solution à tous vos problèmes d'engagement des employés : le « ciment » qui maintenait tout le monde uni.

Mais après quelques sessions, des failles ont commencé à apparaître. La courbe d'apprentissage entrave l'adoption par les équipes, les tableaux de bord manquent de profondeur et les fonctionnalités avancées dont vous avez besoin à mesure que l'organisation se développe font défaut. 😖

De nombreuses équipes à la recherche d'alternatives à Glue sont arrivées à la même conclusion : c'est un bon outil, mais il n'est pas tout à fait à la hauteur.

Voici donc une sélection de nos choix qui offrent de meilleures performances, plus de personnalisations et une expérience de l'utilisateur plus fluide. 🎯

Les meilleures alternatives à Glue en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif de toutes les alternatives à Glue présentées dans cet article. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion des tâches tout-en-un et collaboration via le chat, les documents et les tâches pour les petites équipes comme pour les grandes entreprises (des start-ups aux équipes marketing à grande échelle). Une plateforme unifiée offrant une collaboration d'équipe grâce à discuter en temps réel, des réponses contextuelles basées sur l'IA avec ClickUp Brain, des agents IA personnalisés, des discussions liées aux tâches, l'automatisation des flux de travail et des résumés intelligents. Gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Lattice Gestion du personnel, suivi des performances et développement des employés basés sur l'IA pour les responsables RH et les managers qui souhaitent constituer des équipes engagées. Résumés des performances basés sur l'IA, SIRH intégré, boucles de rétroaction, évolution de carrière, analyse de l'engagement Les forfaits payants commencent à 10 $/mois par utilisateur. Culture Amp Collecte continue de commentaires, analyse de l'engagement et informations sur les performances pour les organisations qui souhaitent renforcer la culture d'entreprise et la fidélisation du personnel. Sondages auprès des employés, analyses basées sur l'IA, évaluations des performances, cartes thermiques d'engagement, modèles personnalisés et outils d'analyse comparative. Tarification personnalisée Vantage Circle Programmes de récompenses, de reconnaissance et d'engagement des employés pour les équipes RH qui stimulent la motivation et les performances dans les organisations hybrides. Marché de récompenses, reconnaissance par les pairs, défis ludiques, tableau de bord analytique, options d'échange mondiales Tarification personnalisée Nectar Reconnaissance entre pairs, suivi des jalons et automatisation des récompenses pour les entreprises qui placent l'humain au premier plan et promeuvent une culture axée sur la reconnaissance. Flux de reconnaissance, défis personnalisés, automatisation intégrée pour les récompenses, suivi des valeurs fondamentales, rapports d'engagement Tarification personnalisée Coworker. ai Flux de travail automatisés avec mémoire IA pour les équipes techniques, les data scientists et les équipes opérationnelles des entreprises. Cerveau de l'entreprise (OM1), mode Deep Travail, intégrations de données connectées, exécution de tâches par IA, informations contextuelles Forfait payant à partir de 29,99 $/mois par utilisateur. Lire l'IA Analyses des réunions en temps réel, suivi de l'engagement et informations générées par l'IA pour les dirigeants afin d'améliorer l'efficacité de la communication et la participation. Évaluation de l'engagement lors des réunions, suivi des sentiments, résumés automatiques, analyses d'équipe, informations sur la communication Gratuit ; forfaits payants à partir de 19,75 $/mois par utilisateur. Patchwork Assurez la sécurité de la planification des effectifs, de la gestion des équipes et de la coordination du personnel pour les organismes de santé en conciliant conformité et flexibilité. Planification des horaires, analyse des effectifs, gestion mobile du personnel, suivi de la conformité, notifications instantanées au personnel Tarification personnalisée Slack Messagerie basée sur les canaux, automatisation des flux de travail et intégration inter-outils pour les équipes distribuées, rationalisant la collaboration en temps réel. Canaux, réunions quotidiennes, flux de travail, résumés IA, intégrations d'application, archives de connaissances consultables Gratuit ; forfaits payants à partir de 4,38 $/mois par utilisateur. Mattermost Collaboration auto-hébergée, réponse aux incidents et automatisation DevSecOps pour les équipes soucieuses de la sécurité opérant dans des environnements réglementés. Messagerie sécurisée, auto-hébergement, guides pratiques, automatisation des incidents, intégrations DevSecOps, journaux d'audit Les forfaits payants commencent à 10 $/mois par utilisateur (facturation annuelle).

Que rechercher dans les alternatives à Glue ?

Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous cherchez des alternatives à Glue. 👀

Commentaires et sondages en temps réel : la possibilité de mener des sondages courts, fréquents et souvent anonymes pour évaluer rapidement le sentiment des employés et identifier les problèmes dès qu'ils surviennent, plutôt que de se fier uniquement aux évaluations annuelles.

Personnalisation complète des sondages : recherchez des plateformes qui proposent des outils de création de sondages personnalisés et une bibliothèque de modèles de questions étayés par des recherches et adaptés à des équipes, des services ou des étapes du cycle de vie spécifiques (par exemple, intégration, départ).

Analyse des sentiments : outils qui utilisent l'IA pour analyser les commentaires et les retours ouverts afin de comprendre le moral général des employés et de détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent.

Système de reconnaissance à plusieurs niveaux : la plateforme doit faciliter à la fois la reconnaissance entre pairs (par exemple, flux sociaux, cartes « kudos ») et la reconnaissance descendante de la part des managers et des dirigeants afin de favoriser une culture de la reconnaissance.

Définition et suivi des objectifs : fonctionnalités permettant aux employés de définir des objectifs personnels (tels que des OKR ou des objectifs SMART) et de les aligner sur les objectifs généraux de l'entreprise, avec un suivi continu de la progression et des vérifications régulières.

Informations exploitables et recommandations basées sur l'IA : les tableaux de bord et les rapports doivent fournir des informations claires, basées sur des données, et des plans d'action suggérés, plutôt que de simples données brutes, afin d'aider les responsables et les RH à prendre des décisions éclairées.

Intégration transparente : l'outil doit s'intégrer aux systèmes d'information RH (SIRH), aux outils de paie et aux outils de communication quotidiens existants afin de s'intégrer naturellement dans les flux de travail quotidiens et d'éviter les silos de données.

Accessibilité mobile : une expérience conviviale et optimisée pour les appareils mobiles est essentielle pour impliquer les utilisateurs à distance, hybrides et de première ligne qui ne sont pas toujours à leur bureau.

Les 10 meilleures alternatives à Glue

Vous recherchez un moyen plus intelligent de motiver vos employés ? Voici les meilleures alternatives à Glue qui combinent contexte, communication d'équipe et automatisation. 🎯

ClickUp (idéal pour la gestion des tâches basée sur l'IA, la collaboration en équipe et la gestion des flux de travail)

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour discuter avec ClickUp ! Regroupez tous vos projets, discussions et idées dans une interface unifiée avec ClickUp Chat pour discuter.

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nos projets, nos connaissances et notre communication sont dispersés entre différents outils déconnectés qui nous ralentissent.

ClickUp résout ce problème grâce à son application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par de l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Découvrons comment ClickUp pour les équipes RH aide à rassembler les équipes et à les maintenir en connexion.

Brisez les silos de communication en discutant avec ClickUp Chat.

ClickUp Chat facilite la communication au sein de l'équipe en intégrant les discussions directement dans votre flux de travail. Il vous offre deux façons de vous connecter : des canaux publics ou privés pour les discussions en équipe, et des messages directs pour les discussions en tête-à-tête ou en petit groupe.

Vous pouvez créer instantanément une tâche ClickUp à partir de n'importe quel message, afin que les tâches à accomplir ne soient jamais perdues. Il suffit de passer la souris sur un message, de cliquer sur « Créer une tâche » et le tour est joué. Elle est ajoutée à votre espace de travail, avec son contexte, ses assignés et l'emplacement approprié dans la liste.

Vous avez besoin d'une visibilité qui va au-delà d'un simple message ? Choisissez parmi quatre types de publications : Annonce, Discussion, Idée et Mise à jour, afin de structurer la communication de manière flexible, selon vos besoins.

Découvrez ses fonctionnalités avancées :

Saisissez et agissez avec ClickUp Brain.

ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, vous aide à faire avancer votre flux de travail en transformant chaque discuter en informations, en harmonisation et en actions.

Vous vous êtes absenté pendant un certain temps ? La fonctionnalité Catch Me Up vous aide à vous remettre rapidement dans le bain. Choisissez une période et consultez instantanément tout ce que vous avez manqué, résumé de manière claire et concise.

Créez des étapes suivantes exploitables et des réponses intelligentes directement depuis votre discuter ClickUp à l'aide de ClickUp Brain

Le gestionnaire de projet par l'IA de ClickUp Brain résume instantanément ce qui s'est passé, en mettant en évidence les mises à jour clés, les décisions et les prochaines étapes, à partir de simples invites en langage naturel.

Et quand il est temps de passer à l'action, il suffit de taper @Brain ou @My Brain pour résumer le contexte de la discussion, créer des tâches associées, générer des réponses ou poursuivre une discussion grâce à des suivis intelligents basés sur l'IA.

✅ Exemples d'instructions : Sur la base des notes de réunion, dressez la liste des trois décisions les plus importantes et indiquez qui en est responsable.

Résumer ce discuter, car j'ai été hors ligne pendant 48 heures. Soulignez toutes les décisions prises, les tâches attribuées et les points qui nécessitent mon attention.*

À partir de ce fil de discussion, rédigez une réponse intelligente à @Maria résumant les prochaines étapes et planifiez une tâche de suivi pour l'équipe.

Rationalisez la communication avec ClickUp Ambient Agents.

Les agents ambiants ClickUp sont des assistants intelligents qui vivent dans votre environnement de travail et vous aident à automatiser les tâches routinières.

Vous pouvez choisir parmi des agents prédéfinis pour les tâches de productivité essentielles ou créer vos propres agents personnalisés adaptés au flux de travail de votre équipe.

Par exemple, un agent de réponses prédéfinies répond aux requêtes de l'équipe à l'aide de données vérifiées provenant de l'environnement de travail.

Utilisez les agents ambiants ClickUp pour rationaliser la communication au sein de vos canaux de discuter

Éliminez la prolifération de l'IA avec ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX est une application de bureau basée sur l'IA qui se connecte directement à votre travail stratégique (tâches, documents, discuter et fichiers) afin que chaque réponse soit fondée sur un contexte réel.

Utilisez les automatisations inter-application de ClickUp Brain MAX pour trouver des fichiers et déclencher des flux de travail dans ClickUp, Google Drive, Notion et bien d'autres

Ce hub IA unifié remplace plusieurs outils déconnectés. Son IA contextuelle exploite le graphique de travail de ClickUp, comprenant comment les tâches, les projets, les réunions et les applications connectées sont liées les unes aux autres.

Cela signifie que votre assistant IA sait exactement ce qui se passe dans votre environnement de travail, ce qui vous aide à prendre des décisions plus rapidement et à éliminer la « prolifération de l'IA ».

Brain MAX offre également une assistance multi-modèle de l'IA, vous permettant de choisir parmi les meilleurs modèles tels que ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek ou Gemini, pour chaque scénario.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Recherchez dans tout votre environnement de travail : trouvez des tâches, des documents, des messages et des fichiers dans ClickUp et les outils connectés tels que Google Drive ou GitHub grâce à trouvez des tâches, des documents, des messages et des fichiers dans ClickUp et les outils connectés tels que Google Drive ou GitHub grâce à ClickUp Enterprise Search

Restez à l'écoute : réalisez régulièrement des sondages à l'aide réalisez régulièrement des sondages à l'aide des formulaires ClickUp pour évaluer le niveau d'engagement des employés et identifier les problèmes.

Centralisez les connaissances et les politiques de l'entreprise : facilitez la recherche des politiques, processus et informations importants en les regroupant dans ClickUp Knowledge Management.

Suivez les indicateurs qui comptent : utilisez les tableaux de bord ClickUp pour le suivi des indicateurs d'engagement, des résultats des sondages et de la participation aux initiatives RH.

Organisez des réunions plus intelligentes grâce aux résumés automatiques : lancez rapidement des appels audio et des visioconférences dans ClickUp pour collaborer en temps réel. Vous obtenez également des résumés, des transcriptions et les prochaines étapes instantanément avec ClickUp SyncUps

Unifiez vos outils et vos données : connectez des applications telles que Slack, Google Agenda, GitHub et Figma via connectez des applications telles que Slack, Google Agenda, GitHub et Figma via les intégrations ClickUp afin de synchroniser parfaitement vos mises à jour et vos flux de travail.

Rendez les discussions exploitables : étiquetez vos collègues, liez des tâches ou des documents connexes, et transformez les discussions en actions visibles et suivies grâce étiquetez vos collègues, liez des tâches ou des documents connexes, et transformez les discussions en actions visibles et suivies grâce aux @mentions

ClickUp limitations

Avec autant de fonctionnalités et d'afficher clés, il peut être long de régler ClickUp pour qu'il corresponde au flux de travail de votre équipe.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique résume bien la situation :

Honnêtement, ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est que tout est regroupé au même endroit. Avant, j'avais mes tâches dans une application, mes documents Google Docs dans une autre, et mes notes de réunion éparpillées entre Notion et Google Workspace. Avec ClickUp, je n'ai qu'à l'ouvrir pour voir ce que j'ai à faire, ajouter des notes ou même discuter avec mon équipe sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Honnêtement, ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est que tout est regroupé au même endroit. Avant, j'avais mes tâches dans une application, mes documents Google Docs dans une autre, et mes notes de réunion éparpillées entre Notion et Google Workspace. Avec ClickUp, je n'ai qu'à l'ouvrir pour voir ce que j'ai à faire, ajouter des notes ou même discuter avec mon équipe sans avoir à passer d'une application à l'autre.

📮 ClickUp Insight : 34 % des employés ne se sentent pas à l'aise pour poser des questions au travail, et 14 % essaient principalement de trouver les réponses par eux-mêmes. Lorsque les gens hésitent à demander de l'aide, cela signifie souvent qu'ils ne se sentent pas pleinement acceptés ou inclus dans le processus d'apprentissage de l'équipe. La solution ? Créer un parcours sans jugement permettant aux gens d'apprendre à partir des bases de connaissances existantes et de comprendre les processus à leur propre rythme. La gestion des connaissances de ClickUp, composée de ClickUp Brain et Connected Search, aide les employés à obtenir des réponses à leurs questions et à effectuer des recherches dans l'espace de travail, ainsi que dans des applications tierces intégrées. Plus besoin de s'inquiéter de poser des questions « évidentes » ou d'interrompre les autres.

2. Lattice (Idéal pour la gestion des performances, le développement des talents et l'engagement des employés grâce à l'IA)

via Lattice

Conçu pour aider les responsables RH, les managers et les dirigeants à renforcer l'engagement des employés, Lattice combine analyse, feedback et automatisation.

Son SIRH intégré se connecte à des modèles de communication qui prennent en charge les évaluations de performance, la définition d'objectifs et le coaching des employés, permettant ainsi aux équipes d'agir en temps réel sur la base d'informations pertinentes.

Pour les organisations qui évaluent les alternatives à Glue, Lattice se distingue par son approche People + IA, qui associe la compréhension humaine à l'automatisation intelligente. Elle aide les managers à offrir un accompagnement personnalisé, les équipes RH à traiter les requêtes répétitives et les dirigeants à prendre des décisions fondées sur des données en matière de rémunération et de performance.

Les meilleures fonctionnalités de LatticeTalks

Automatisez les requêtes RH avec Lattice IA Agent pour gérer les politiques de congés, les avantages sociaux et les demandes des employés.

Facilitez l'évolution de carrière grâce à un accompagnement personnalisé, au suivi des objectifs et à l'analyse de la progression.

Mettez en place des cycles de révision transparents à l'aide de l'IA pour mettre en évidence les points forts et les domaines à améliorer de manière objective.

Donnez plus de moyens aux managers grâce à des outils individuels, des créateurs d'agenda et un suivi automatisé des actions.

Limites de LatticeTalks

Certains flux de travail administratifs nécessitent plusieurs étapes, telles que le passage du mode administrateur au mode utilisateur pour effectuer différentes tâches.

Les données historiques sur les performances et les commentaires peuvent être difficiles à consulter ou à analyser de manière intuitive, ce qui complique la prise de décision pour les responsables et les RH.

Tarifs LatticeTalks

Gestion des talents : 11 $/mois par utilisateur

Module complémentaire Engagement : 4 $/mois par utilisateur

Module complémentaire Grow : 4 $/mois par utilisateur

Module complémentaire de compensation : 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur LatticeTalks

G2 : 4,7/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LatticeTalks ?

Les vrais utilisateurs partagent leur expérience :

Lattice offre la possibilité de recevoir des commentaires non seulement de nos superviseurs ou responsables, mais aussi de nos collègues avec lesquels nous collaborons étroitement et travaillons (sic) afin d'obtenir leur avis et de nous améliorer. Il n'y a rien à redire, mais les options sont actuellement limitées et il pourrait y avoir davantage de fonctionnalités pour enregistrer les performances sur une base mensuelle ou trimestrielle.

Lattice offre la possibilité de recevoir des commentaires non seulement de nos superviseurs ou responsables, mais aussi de nos collègues avec lesquels nous collaborons étroitement et travaillons (sic) afin d'obtenir leur avis et de nous améliorer. Il n'y a rien à redire, mais les options sont actuellement limitées et il pourrait y avoir davantage de fonctionnalités pour enregistrer les performances sur une base mensuelle ou trimestrielle.

3. Culture Amp (Idéal pour l'engagement des employés basé sur les données et les informations sur les performances)

via Culture Amp

Culture Amp est un moteur d'« intelligence décisionnelle » qui aide les organisations à comprendre et à améliorer la manière dont leurs employés travaillent, évoluent et restent engagés. Il combine des commentaires continus, des plateformes de discuter et la science du comportement pour transformer le sentiment des employés en résultats commerciaux mesurables.

Les tableaux de bord intuitifs de la plateforme révèlent les facteurs qui stimulent la productivité, la fidélisation et l'appartenance, permettant ainsi aux dirigeants de prendre des décisions éclairées, axées sur les personnes.

S'appuyant sur plus de 1,5 milliard de points de données, il traduit les modèles d'engagement et de performance en informations exploitables. De la réalisation de sondages à l'analyse de références mondiales, Culture Amp aide les équipes à créer des cultures hautement performantes à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Lancez IA Coach pour bénéficier de conseils personnalisés et scientifiquement fondés qui stimulent les performances et la croissance.

Recueillez des commentaires à grande échelle grâce à plus de 40 modèles de forfaits de communication personnalisables avec analyse des commentaires par IA.

Faites la connexion des données RH à des solutions tierces sur les principaux systèmes HRIS pour obtenir des informations plus rapides et plus précises.

Accélérez la prise de décision grâce à des recommandations basées sur l'IA et des informations prédictives alimentées par People Science.

Limites de Culture Amp

Les tableaux de bord sont clairs visuellement, mais l'analyse détaillée des tendances peut prendre beaucoup de temps.

Les alertes et notifications fréquentes peuvent être accablantes, en particulier pour les responsables de grandes entreprises.

Tarifs Culture Amp

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Culture Amp

G2 : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Culture Amp ?

Un utilisateur résume parfaitement la situation :

Culture Amp facilite le déploiement de sondages à l'échelle de l'entreprise et des services. Le logiciel est très intuitif et offre une excellente assistance. Le processus d'importation manuelle peut prendre un certain temps lors de l'ajout de nouveaux employés, mais Culture Amp vous offre la possibilité d'importer de nouveaux utilisateurs de plusieurs façons.

Culture Amp facilite le déploiement de sondages à l'échelle de l'entreprise et des services. Le logiciel est très intuitif et offre une excellente assistance. Le processus d'importation manuelle peut prendre un certain temps lors de l'ajout de nouveaux employés, mais Culture Amp vous offre la possibilité d'importer de nouveaux utilisateurs de plusieurs façons.

4. Vantage Circle (idéal pour centraliser l'engagement, la reconnaissance et le bien-être des employés)

via Vantage Circle

Vantage Circle regroupe la reconnaissance, le bien-être, les avantages et les commentaires, en utilisant la science du comportement et l'IA pour rendre l'engagement plus personnel. Vous pouvez automatiser les célébrations de jalons avec des points pour les anniversaires et les années de service, des albums numériques et des récompenses.

La plateforme vous aide à reconnaître instantanément les réalisations grâce à des programmes de reconnaissance entre pairs, sociaux ou basés sur des panels.

De l'art de synchroniser avec vos systèmes RH existants à l'offre de catalogues de récompenses spécifiques à chaque région, Vantage Circle aide les entreprises à créer une culture axée sur les personnes.

Les meilleures fonctionnalités de Vantage Circle

Promouvez le bien-être de manière holistique grâce au suivi de la condition physique, aux sessions de pleine conscience et aux défis d'entreprise via Vantage Fit .

Lancez des boucles de rétroaction rapides à l'aide de sondages auprès des employés entièrement anonymes et alimentés par l'IA via Vantage Pulse .

Offrez des avantages mondiaux et des remises en argent grâce à des réductions sélectionnées parmi plus de 1 000 marques via Vantage Perks .

Accédez à des informations exploitables sur l'engagement, les performances et le sentiment à l'aide de tableaux de bord analytiques en temps réel.

Limites de Vantage Circle

Le catalogue de récompenses peut sembler limite ou répétitif après une utilisation prolongée.

Tous les points ne peuvent pas être utilisés en une seule transaction, et des frais de commodité peuvent être facturés pour certains rachats.

Tarifs de Vantage Circle

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vantage Circle

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vantage Circle ?

Un utilisateur l'explique mieux que quiconque :

Vantage Circle facilite la reconnaissance et la récompense des collègues, ce qui contribue réellement à booster le moral de l'équipe. Le système de points et les options d'échange offrent un moyen concret de montrer sa reconnaissance... Ce serait formidable si la plateforme proposait davantage de recommandations spécifiques à chaque région ou personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs.

Vantage Circle facilite la reconnaissance et la récompense des collègues, ce qui contribue réellement à booster le moral de l'équipe. Le système de points et les options d'échange offrent un moyen concret de montrer sa reconnaissance... Ce serait formidable si la plateforme offrait davantage de recommandations spécifiques à chaque région ou personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs.

5. Nectar (Idéal pour les programmes de reconnaissance entre pairs, de récompenses et d'appréciation des employés)

via Nectar

Conçu pour les responsables RH, les managers et les équipes de distribution, Nectar combine reconnaissance, communication d'équipe et défis personnalisés.

En tant qu'alternative à Glue, Nectar adopte une approche plus centrée sur les personnes. Vous pouvez célébrer les réalisations, récompenser les jalons et lier la reconnaissance directement aux valeurs de l'entreprise. La plateforme prend également en charge les communications internes, de sorte que les annonces, les mises à jour et les messages peuvent être diffusés dans les canaux à l'échelle de l'équipe.

Vous pouvez également suivre l'engagement et la santé culturelle grâce à des tableaux de bord et des analyses détaillés qui montrent les activités de reconnaissance, les taux de participation et l'impact par équipe ou par service.

La plateforme propose également un catalogue de récompenses flexible où les membres de l'équipe peuvent échanger leurs points contre des cartes, des goodies de l'entreprise ou des avantages personnalisés.

Les meilleures fonctionnalités de Nectar

Effectuez l'automatisation de la reconnaissance et des récompenses grâce au module Reconnaissance et récompenses .

Lancez des programmes de nomination à l'échelle de l'entreprise pour récompenser les contributions exceptionnelles.

Personnalisez les expériences grâce à des étiquettes de reconnaissance liées à la valeur qui associent les félicitations aux principes de l'entreprise.

Créez des annonces attrayantes grâce au Communication Builder, un outil de création par glisser-déposer.

Limites de Nectar

Une intégration limitée avec des systèmes RH et de flux de travail plus larges peut rendre plus difficile l'intégration de l'outil dans des piles technologiques complexes.

Les notifications et les canaux de communication peuvent sembler encombrés ou envahissants.

Tarifs Nectar

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nectar

G2 : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nectar ?

Voici un aperçu de ce que les utilisateurs pensent de Nectar :

Nectar permet d'échanger facilement des points contre une variété de cartes-cadeaux populaires, grâce à une interface simple et intuitive... Bien que la plateforme fonctionne parfaitement, j'aimerais qu'il y ait plus d'occasions de gagner des points plus fréquemment.

Nectar permet d'échanger facilement des points contre une variété de cartes-cadeaux populaires, grâce à une interface simple et intuitive... Bien que la plateforme fonctionne parfaitement, j'aimerais qu'il y ait plus d'occasions de gagner des points plus fréquemment.

🔍 Le saviez-vous ? La théorie de la présence sociale explique comment la communication numérique permet de « donner l'impression d'être avec quelqu'un d'autre ». Cependant, le niveau de présence sociale est souvent inférieur à celui des interactions en face à face. Il s'agit d'un contexte important lorsque les équipes passent à des plateformes de discuter et de collaboration.

6. Coworker. ai (Idéal pour les équipes d'entreprise qui automatisent des flux de travail complexes grâce à la mémoire IA)

Coworker. ai est conçu pour réfléchir et agir en tenant compte du contexte de votre entreprise. Destiné aux équipes techniques, aux chefs de produit et aux organisations axées sur l'IA, il se connecte en toute sécurité à vos outils et données internes pour créer ce qu'il appelle le « cerveau de votre entreprise ». Grâce à son architecture mémoire OM1, il est capable de gérer du travail complexe et interfonctionnel.

Vous pouvez lui demander d'identifier les transactions commerciales à risque, de résumer les validations de code, de rédiger des documents techniques ou même de coordonner les mises à jour entre Jira, Slack et GitHub.

Posez des questions complexes telles que « Quelles sont les personnalités susceptibles de se désabonner ? » ou « Quelles fonctionnalités seront livrées cette semaine ? » et obtenez des réponses précises et contextuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Coworker.ai

Analysez, planifiez et exécutez des tâches complexes grâce au mode Deep Work dans plus de 40 applications intégrées.

Stockez et récupérez le contexte dans plus de 120 dimensions, notamment les projets, les équipes, les objectifs et les communications.

Recevez des mises à jour automatiques sur la progression de l'équipe, les obstacles et les performances sur tous les systèmes connectés.

Limites de Coworker.ai

Il repose sur l'ingestion de données à grande échelle ; les entreprises dont les sources sont dispersées ou cloisonnées peuvent avoir du mal à construire une « mémoire d'entreprise » efficace.

Nécessite une installation dans plus de 40 applications et une intégration dans plusieurs systèmes avant de pouvoir profiter pleinement de sa valeur.

Tarifs de Coworker.ai

Pro : 29,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Coworker. ai : notes et évaluations

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : le premier véritable système de chat multi-utilisateurs, Talkomatic (1973), sur le système PLATO de l'université de l'Illinois, affichait le texte de chaque utilisateur caractère par caractère dans une zone dédiée.

7. Read IA (Idéal pour l'analyse en temps réel des réunions, le suivi de l'engagement et les informations sur les discussions)

via Read IA

Read IA vous évite la confusion que vous ressentez après une réunion où vous avez décroché.

Il s'agit d'un copilote de productivité basé sur l'IA qui s'intègre à votre espace de travail numérique, assiste aux réunions, analyse les e-mail et synchronise les chats afin de résumer les discussions, d'extraire les actions à mener et de faire ressortir les informations utiles. La plateforme fonctionne avec Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail et Slack.

Son Search Copilot vous aide à trouver instantanément ce qui a été dit lors d'une réunion, promis dans un e-mail ou mentionné dans un fil de discussion. Parallèlement, des agents IA tels que Monday Briefing, End-of-Week Agents et Post-Meeting Recap personnalisent votre flux de travail en vous fournissant des résumés sur mesure, des informations hebdomadaires et des suggestions pour les prochaines étapes.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de l'IA

Enregistrez les discussions avec Meeting Assistant pour obtenir des résumés, des transcriptions et des moments forts à réécouter.

Speaker Coach , qui fournit des indicateurs d'engagement et une analyse du temps de parole. Éliminez les problèmes de communication sur le lieu de travail grâce à, qui fournit des indicateurs d'engagement et une analyse du temps de parole.

Suivez la progression grâce à la page « Pour vous » , votre tableau de bord personnel pour les sujets de réunion et les thèmes récurrents.

Boostez la productivité de votre équipe grâce aux rapports d'optimisation qui recommandent de meilleures habitudes en matière de planification et de réunions.

Lire les limites de l'IA

Les résumés et les notes générées par l'IA peuvent être trop généraux ou omettre des détails subtils de la conversation, en particulier dans le cas de discussions rapides ou en face à face.

La fonctionnalité dépend fortement des intégrations avec des plateformes spécifiques telles que Zoom, ce qui limite la polyvalence pour les équipes qui souhaitent disposer d'une application de messagerie instantanée

Lire les tarifs de l'IA

Free

Pro : 19,75 $/mois par utilisateur

entreprise : 29,75 $/mois par utilisateur

Enterprise+ : 39,75 $/mois par utilisateur

Lisez les évaluations et les avis sur l'IA

G2 : 4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Read IA ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à partager :

La possibilité de consulter les notes après la réunion m'a été très utile. Le texte et l'audio m'ont permis de revenir plus facilement sur les sujets abordés. J'ai eu beaucoup de mal à télécharger les fichiers depuis le site web. De plus, l'interface laissait beaucoup à désirer.

La possibilité de consulter les notes après la réunion m'a été très utile. Le texte et l'audio m'ont permis de revenir plus facilement sur les sujets abordés. J'ai eu beaucoup de mal à télécharger les fichiers depuis le site web. De plus, l'interface laissait beaucoup à désirer.

8. Patchwork (idéal pour la planification flexible des effectifs, la gestion des équipes et le suivi de la conformité)

via Patchwork

Les soins de santé ne s'arrêtent pas à l'administrateur, et Patchwork a été conçu en tenant compte de cette réalité. Spécialement conçu pour les cliniciens et les équipes de soins de santé du NHS, il offre une plateforme intuitive pour la gestion des horaires, des roulements et de la planification des effectifs.

De la réservation des remplacements à la gestion des congés, des rapports d'exception et des paiements, la plateforme Patchwork vous offre un contrôle total sur votre travail. Elle établit la connexion entre les hôpitaux, les services et les agences partenaires grâce à un réseau collaboratif de recrutement, rendant le travail flexible sûr et conforme.

Les cliniciens peuvent utiliser cet outil pour envoyer des messages instantanés au travail, réserver des gardes, afficher les plannings de leurs équipes et être payés sans délai.

Les meilleures fonctionnalités de Patchwork

Gérez sans effort les remplacements avec Patchwork Bank et le suivi automatisé du paiement.

Collaborez entre les organisations du NHS à l'aide de Collaborative Bank grâce à un processus d'intégration unique.

Forfait et mettez à jour les plannings, les congés et les rapports d'exception grâce à Patchwork Rota .

Simplifiez les flux de travail, la gestion du personnel de l'agence et la visibilité des coûts avec Agency Manager.

Limites de Patchwork

Il repose sur l'adoption par le NHS, ce qui limite son applicabilité en dehors du système de santé britannique.

Principalement axé sur le recrutement temporaire et la gestion des équipes, ce qui peut ne pas répondre entièrement à d'autres aspects liés à la main-d'œuvre, tels que le recrutement à temps plein ou la planification à long terme de la main-d'œuvre.

Tarification Patchwork

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Patchwork

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les origines de la messagerie instantanée (IM) remontent à plus loin : l'une des premières formes faisait partie du système EMISARI, développé en 1971 comme outil pour discuter aux systèmes d'information et à l'index de référence de gestion des urgences du gouvernement américain.

9. Slack (Idéal pour la collaboration d'équipe basée sur l'IA et les flux de travail connectés)

via Slack

Slack combine communication, assistance IA et automatisation des flux de travail dans un espace de travail unique où les équipes, les outils et les projets s'intègrent de manière transparente.

Grâce à Slack IA, les équipes peuvent instantanément résumer les discussions manquées, extraire des informations sur les projets et effectuer des recherches dans l'ensemble des bases de connaissances de l'entreprise.

Pour les équipes techniques et les responsables produit à la recherche d'alternatives à Glue, cette application de communication d'équipe offre une interface utilisateur conviviale et épurée, enrichie par des agents intelligents tels que Agentforce et Slackbot. Ces assistants IA peuvent prendre en charge des tâches répétitives, telles que la mise à jour des propositions commerciales, la configuration de rappels et la mise en évidence d'informations provenant d'outils connectés tels que Salesforce, Asana et Google.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Automatisez les flux de travail personnalisés avec Workflow Builder pour créer des automatisations qui vous feront gagner du temps directement dans les canaux.

Collaborez dans des canaux pour regrouper les discussions, les fichiers et les outils dans un environnement de travail transparent.

Organisez des discussions en direct à l'aide de réunions quotidiennes pour une collaboration rapide, audio ou vidéo.

Enregistrez et partagez les mises à jour avec Clip pour communiquer de manière asynchrone.

Limites de Slack

La recherche d'anciens messages et fichiers peut être fastidieuse et inefficace, contrairement aux concurrents de Slack

L'application de bureau peut nécessiter des rechargements fréquents ou des reconnexions, ce qui peut nuire à la convivialité.

Tarifs Slack

Free

Pro : 4,38 $/mois par utilisateur

Entreprise : 9 $/mois par utilisateur

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 36 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Voici ce qu'un utilisateur a trouvé le plus utile :

Slack rationalise la communication au sein des équipes, la rendant à la fois simple et bien organisée. J'apprécie vraiment son interface intuitive, qui me permet de créer facilement des canaux pour divers projets, de partager des fichiers efficacement et de me connecter à d'autres outils tels que Google Drive, Zoom et Notion. Si Slack excelle dans la facilitation d'une communication rapide, il peut devenir envahissant lorsqu'il y a de nombreux messages ou canaux à suivre. Les notifications, en particulier, peuvent être assez gênantes, surtout lorsque l'on travaille au sein de grandes équipes.

Slack rationalise la communication au sein des équipes, la rendant à la fois simple et bien organisée. J'apprécie vraiment son interface intuitive, qui me permet de créer facilement des canaux pour divers projets, de partager des fichiers efficacement et de me connecter à d'autres outils tels que Google Drive, Zoom et Notion. Si Slack excelle dans la facilitation d'une communication rapide, il peut devenir envahissant lorsqu'il y a de nombreux messages ou canaux à suivre. Les notifications, en particulier, peuvent être assez gênantes, surtout lorsque l'on travaille au sein de grandes équipes.

10. Mattermost (idéal pour une collaboration sécurisée et auto-hébergée dans des environnements critiques)

via Mattermost

Mattermost est une plateforme de collaboration sécurisée et open source conçue pour les équipes en pleine croissance qui opèrent dans des environnements hautement sécurisés, soumis à des exigences de conformité et critiques. Elle est auto-hébergée, ce qui signifie que vous avez un contrôle total sur vos données, votre infrastructure et votre confidentialité.

La plateforme combine la messagerie en temps réel, le partage de fichiers et les appels vocaux avec des playbooks intégrés et des flux de travail DevSecOps.

Vous pouvez collaborer via des canaux persistants, automatiser des tâches à l'aide de commandes slash et de bots, et établir une connexion avec des outils tels que GitHub, Jenkins et Jira.

Les meilleures fonctionnalités de Mattermost

Exécutez des flux de travail standardisés à l'aide de playbooks intégrés pour la gestion des incidents et des versions.

Résumer vos réunions à l'aide de l'IA grâce aux agents Mattermost auto-hébergés qui préservent les données sensibles.

Activez le contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC) et les configurations de sécurité avancées pour les processus RH sensibles.

Limites de Mattermost

La fonction de recherche peut être basique et moins efficace pour trouver des messages ou des extraits de code spécifiques, contrairement aux alternatives à Mattermost

Le volume des exigences en matière de mise en forme du code (par exemple, Markdown pour les extraits de code) peut être fastidieux pour les utilisateurs techniques qui partagent fréquemment des scripts ou des requêtes.

Tarifs Mattermost

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : tarification personnalisée

Entreprise avancée : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mattermost

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mattermost ?

Voici un bref aperçu donné par un utilisateur vérifié:

Ce que j'apprécie le plus chez Mattermost, c'est sa flexibilité et sa personnalisation. Il s'agit d'un logiciel open source, ce qui signifie que nous pouvons le personnaliser pour répondre aux besoins spécifiques de notre équipe, contrairement à d'autres plateformes... L'un des inconvénients de Mattermost est qu'il peut parfois sembler moins abouti que d'autres outils de collaboration. Il y a parfois des bugs...

Ce que j'apprécie le plus chez Mattermost, c'est sa flexibilité et sa personnalisation. Il s'agit d'un logiciel open source, ce qui signifie que nous pouvons le personnaliser pour répondre aux besoins spécifiques de notre équipe, contrairement à d'autres plateformes... L'un des inconvénients de Mattermost est qu'il peut parfois sembler moins abouti que d'autres outils de collaboration. Il y a parfois des bugs...

