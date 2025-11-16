Les meilleurs modèles Miro de parcours client personnalisés pour visualiser l'expérience utilisateur

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des entreprises affirment que comprendre les besoins des clients est leur priorité absolue, mais ont toujours du mal à identifier précisément où les utilisateurs abandonnent ?

Le problème n'est pas le manque de données, mais le manque de clarté. Vous avez mené des entretiens avec des clients, recueilli des commentaires et identifié les points faibles. Mais sans mapper visuel du parcours client, ces informations restent dispersées dans des feuilles de calcul et des fils de discussion par e-mail.

C'est exactement pour cette raison que les équipes se tournent vers les modèles de parcours client Miro. Au lieu de débattre de ce à quoi ressemble l'expérience client, ces modèles vous permettent de le mapper, avec les émotions, les points de contact et les moments critiques où les utilisateurs se convertissent ou abandonnent.

Dans cet article, nous vous présenterons les meilleurs modèles de parcours client Miro et partagerons également quelques modèles ClickUp gratuits.

👀 Le saviez-vous ? Selon un sondage ClearVoice, environ 48 % des entreprises ont mis en place une forme ou une autre de carte du parcours client ou acheteur. Cependant, seules 43 % d'entre elles ont validé ces cartes à l'aide de données réelles, telles que des enregistrements CRM ou des indicateurs de vente. Cela signifie que la plupart des cartes de parcours risquent d'être basées sur des hypothèses plutôt que sur des faits.

Aperçu des modèles de parcours client

Voici un aperçu rapide de tous les modèles présentés dans le blog :

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de parcours client Miro ?

Lorsque vous choisissez un modèle de parcours client dans Miro, gardez ces points à l'esprit afin de ne pas perdre de temps avec un modèle inadapté : 👇

Clarté : choisissez un modèle qui montre clairement chaque étape du parcours afin de suivre le cheminement de l'utilisateur, de la prise de conscience à la décision.

Personnalisation : assurez-vous que le modèle peut accepter des modifications en cours faciles, par exemple pour ajouter plusieurs points de contact ou supprimer des étapes, afin qu'il s'adapte à votre produit ou service et non l'inverse.

Priorité à l'expérience utilisateur : choisissez un modèle qui met en avant les besoins, les frustrations et les émotions des utilisateurs, et pas seulement les objectifs commerciaux. Cela vous permettra de concentrer votre mapper sur l'amélioration des expériences réelles.

Adaptabilité : recherchez un modèle qui travaille dans tous les secteurs. Il doit s'adapter au flux d'inscription à une application, au paiement en ligne ou même au parcours de service en magasin.

Sections prédéfinies : sélectionnez des modèles comprenant des sections prédéfinies pour les personas, les objectifs, les points de contact et les canaux.

Collaboration : vérifiez si le modèle permet à votre équipe de faire de la modification en cours en temps réel, d'ajouter des commentaires et de contribuer sans confusion.

Modèles gratuits de parcours client Miro

Chaque modèle de carte du parcours utilisateur est conçu pour favoriser la collaboration, simplifier la cartographie et donner à votre équipe une vue claire de l'expérience client de bout en bout. Découvrons-les ensemble :

1. Modèle de cartographie du comportement (parcours)

via Miro

Le modèle de cartographie du comportement (parcours) de Miro se concentre sur une petite partie du parcours client. Il répond à une action ou un comportement spécifique que vous souhaitez voir les utilisateurs adopter. Une fois à faire, vous pouvez travailler à rebours de cette action à l'aide du modèle COM-B (Capacité, Opportunité, Motivation → Comportement) pour voir ce qui aide ou empêche les utilisateurs de le faire. Grâce à ce mapper, il devient plus facile d'identifier les sources de problèmes, puis de réfléchir à des moyens d'éliminer ces frictions ou de les utiliser de manière intelligente et intentionnelle.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mappez les étapes, les actions et les points faibles pour voir exactement où les utilisateurs se bloquent.

Réfléchissez à des idées de stratégie d'intervention directement sur le tableau, en lien avec chaque friction ou obstacle.

Intégrez ce micro-parcours dans un mapper de niveau supérieur afin qu'il s'aligne sur vos flux UX plus larges.

✅ Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur et les équipes produit qui repensent les flux d'intégration ou de paiement et souhaitent découvrir les obstacles comportementaux qui empêchent les utilisateurs d'achever des actions clés.

💡 Conseil de pro : à chaque étape (sensibilisation → considération → achat → fidélisation → loyauté) de votre carte du parcours, ajoutez une vérification COM-B rapide. Utilisez des marqueurs verts/jaunes/rouges pour C-O-M. Cela montre exactement pourquoi les abandons se produisent et ce qu'il faut corriger en premier. Par exemple, les clients peuvent savoir comment utiliser un coupon (capacité), mais si la passerelle de paiement continue de présenter des dysfonctionnements (opportunité) ou s'ils ne font pas entièrement confiance à votre site pour leurs informations de carte (motivation), ils abandonneront tout de même leur achat.

2. Le modèle de parcours client

via Miro

Si vous avez besoin d'une vue d'ensemble de la manière dont les clients interagissent avec votre entreprise à différents points de contact, le modèle de parcours client Miro vous offre une vue d'ensemble. Il permet de facilement cadrer les actions des clients, de mapper les gains et les difficultés, et de saisir l'état d'esprit émotionnel du client tout au long du parcours. Vous pouvez l'utiliser comme kit de démarrage pour aligner les équipes sur l'expérience client réelle, du premier contact à la fidélisation à long terme.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Guidez vos équipes à travers un processus structuré « Cadrer, Agir, Ressentir » afin de saisir les actions, les points de contact et les émotions.

Organisez des sessions prêt à l'emploi qui peuvent être achevées en 90 à 120 minutes grâce à des instructions claires étape par étape.

Personnalisez le modèle avec votre propre image de marque, des formats d'impression hors ligne ou des activités R Sprint supplémentaires.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes UX qui organisent des ateliers de découverte ou d'alignement et qui ont besoin d'une méthode structurée pour capturer le parcours client de bout en bout et le présenter aux parties prenantes.

🎁 Bonus : selon le rapport sur les tendances en matière d'expérience client (CX) de Zendesk, les marques qui utilisent l'IA pour améliorer l'expérience client constatent une augmentation de 22 % de la fidélisation et de 49 % des opportunités de ventes croisées. Les cartes de parcours vous aident à identifier les points faibles, mais leur véritable avantage réside dans leur capacité à établir la connexion avec votre contexte de travail réel. C'est là que ClickUp Brain entre en jeu. Il unifie les tâches, les notes, les chats, les données CRM et rassemble les commentaires des clients. Avec Brain, vous pouvez prendre n'importe quelle carte du parcours client et annoter les « moments à personnaliser ». Brain analyse les commentaires et les notes de l'équipe pour signaler les points de contact où un message personnalisé, une recommandation de produit ou une action d'assistance pourrait avoir le plus grand impact. Utilisez ClickUp Brain pour personnaliser votre mapper du parcours client.

3. Modèle de cartographie narrative

via Miro

Le modèle Miro Story Mapping consiste à décomposer une grande idée de produit en étapes plus petites et plus faciles à gérer, sur lesquelles votre équipe peut réellement agir. Plutôt que de se lancer directement dans le développement, il aide les équipes à mapper qui sont les utilisateurs, quelles actions ils entreprennent et quelles hypothèses ils formulent, afin que la situation dans son ensemble devienne plus claire.

Basée sur l'ouvrage Continuous Discovery Habits de Teresa Torres, cette approche vous aide à transformer des demandes de fonctionnalités vagues en récits utilisateurs structurés que vous pouvez hiérarchiser et sécuriser en toute confiance.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Générez des hypothèses directement à partir de la carte narrative pour détecter les risques à un stade précoce.

Évaluez ces hypothèses en comparant leur importance par rapport aux preuves disponibles.

Facilitez la prise de décisions relatives aux produits en orientant votre équipe vers les changements qui apportent le plus de valeur.

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les concepteurs UX et les équipes agiles qui ont besoin de traduire les besoins des clients en récits exploitables avant le début du développement.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas de mapper les récits, suivez-les en direct. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour voir quels récits d'utilisateurs évoluent, quelles hypothèses n'ont pas été testées et où les risques s'accumulent. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble achevée de votre cartographie du parcours client. Associez-le à ClickUp Brain pour résumer instantanément les entretiens, faire émerger des informations et transformer des notes brutes en récits exploitables. Ensemble, ils rendent vos cartes de parcours intelligentes et auto-actualisables.

4. Modèle de storyboard pour le parcours client

via Miro

Pour explorer de manière pratique le parcours client, le modèle Miro Storyboard for Customer Journey est un excellent choix. Il vous aide à esquisser l'ensemble du récit autour de ce que le client voit, ressent et fait à chaque étape.

De la première publicité qu'ils remarquent à l'e-mail de suivi après l'achat, ce modèle transforme le parcours en un storyboard visuel où les émotions, les actions et les points faibles se dévoilent scène après scène, aidant les équipes à identifier les lacunes et les possibilités d'amélioration.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les profils de vos clients personnalisés à l'aide de données démographiques, de leurs besoins et de leurs points faibles avant de mapper leur parcours.

Divisez le parcours en étapes claires telles que la sensibilisation, la réflexion, l'achat, la livraison et l'après-achat.

Capturez les émotions, les points de contact et les actions des clients à chaque étape pour obtenir des informations plus approfondies.

Mettez en évidence les opportunités et les frustrations afin d'orienter les améliorations à apporter aux produits, aux services ou à la communication.

✅ Idéal pour : les stratèges marketing, les chercheurs en expérience utilisateur et les équipes chargées de la réussite client qui ont besoin d'afficher une vue détaillée du cycle de vie complet du client afin d'améliorer la satisfaction et de fidéliser la clientèle à long terme.

5. Modèle de carte du parcours client

via Miro

70 % des consommateurs déclarent qu'ils se tourneraient vers un concurrent après une mauvaise expérience client. La cartographie du parcours client n'est donc pas seulement un exercice de conception, mais plutôt une compétence essentielle pour rester compétitif.

Le modèle de carte du parcours client de Miro vous aide à visualiser ce que les clients voient et font à chaque point de contact, ainsi que les processus en coulisses qui rendent ces moments possibles. En intégrant des facteurs tels que la durabilité et l'impact à long terme, il vous aide à aller au-delà des simples étapes du parcours pour identifier ce qui ravit les clients, où se produisent les frictions et où se trouvent les possibilités d'amélioration.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez deux couloirs parallèles pour comparer les actions destinées aux clients et les processus d'assistance internes.

Suivez les hauts et les bas émotionnels tout au long du parcours grâce au mapper des sentiments intégré.

Exportez le tableau sous forme de canevas partageable pour les ateliers, les sessions de recherche, ou les revues des parties prenantes.

✅ Idéal pour : les concepteurs UX, les concepteurs de services et les chefs de produit qui souhaitent établir des connexions entre l'expérience client, les flux de travail internes et la croissance durable de l'entreprise.

📮 ClickUp Insight : Nos données montrent que près de 40 % des professionnels ressentent la pression de devoir donner suite aux éléments à entreprendre immédiatement après chaque réunion. Il est épuisant d'essayer de maintenir cette dynamique. Avec ClickUp, vous pouvez éviter la cohue d'après-réunion, en particulier après les longues sessions d'entretiens avec les utilisateurs. Transformez automatiquement les notes de réunion en éléments à mener, attribuez des tâches en temps réel et assurez la coordination de tous, sans lever le petit doigt. Laissez les flux de travail gérer le suivi afin que vous puissiez rester concentré sur la vue d'ensemble.

6. Modèle de carte du parcours client Fly UX

via Miro

Réserver un vol peut s'apparenter à un mini-voyage en soi, depuis la recherche sur les sites des compagnies aériennes jusqu'au paiement final du billet. Le modèle de mapper du parcours client Fly UX de Miro a été initialement créé dans le cadre d'une certification en conception UX et retrace ce processus étape par étape.

Il utilise une disposition épurée et minimaliste qui met en évidence les objectifs, les comportements, le contexte, les points faibles et même les déclarations réelles des utilisateurs. Bien qu'il soit basé sur des tests d'utilisabilité réalisés par des compagnies aériennes, sa conception flexible permet de l'adapter facilement à presque tous les secteurs qui cherchent à mapper en détail le parcours client.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez l'ensemble du flux de réservation et de paiement à l'aide d'étapes de parcours préstructurées.

Intégrez les résultats réels des tests d'utilisabilité et les citations des clients pour étayer le mapper par des preuves.

Personnalisez les polices de caractère, les couleurs et les libellés afin d'adapter la carte du parcours à différents secteurs ou cas d'utilisation.

✅ Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les équipes produit et les concepteurs de services travaillant dans les secteurs du voyage, du commerce électronique ou des services qui ont besoin d'un modèle pratique et étayé par des recherches pour analyser et améliorer les flux d'utilisateurs.

📌 Le saviez-vous ? Une étude du Baymard Institute montre que l'amélioration de la conception des formulaires dans les flux de paiement, par exemple en réduisant le nombre de champs à remplir, peut augmenter les taux de conversion du commerce électronique de 35 % en moyenne. Pour les réservations telles que les vols, où les formulaires longs et les étapes multiples sont courants, de petites modifications de l'expérience utilisateur peuvent faire une grande différence dans le nombre de clients qui achevent le processus.

7. Modèle d'atelier sur la cartographie du parcours utilisateur

via Miro

Parfois, la meilleure façon de comprendre vos utilisateurs est de réunir votre équipe et de mapper ensemble leur parcours. Le modèle « User Journey Mapping Workshop Template » (Atelier de cartographie du parcours utilisateur) de Miro vous propose un atelier prêt à l'emploi de plus de 90 minutes qui garantit une session structurée et productive.

Grâce à lui, vous pouvez guider votre équipe dans la définition de personas, la fixation d'objectifs, la cartographie des étapes clés et la découverte d'opportunités dans un cadre collaboratif. Au lieu de notes autocollantes éparpillées et d'idées à moitié abouties, vous repartirez avec une carte du parcours claire et consensuelle sur laquelle tout le monde pourra s'appuyer.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez un atelier prêt à l'emploi en huit étapes guidées, de la présentation de à la conclusion.

Facilitez la création de personas et les exercices d'empathie pour découvrir les objectifs et les points faibles des utilisateurs.

Impliquez des équipes interfonctionnelles dans le brainstorming, le mapping et la discussion des opportunités.

Résumer les informations recueillies dans une carte du parcours claire et exploitable qui guide les décisions en matière de conception.

✅ Idéal pour : les facilitateurs UX, les responsables de conception et les équipes produit qui ont besoin d'une méthode pratique et collaborative pour aligner les parties prenantes et créer des cartes de parcours complètes en temps réel.

8. Modèle « Voix du client »

via Miro

37 % des clients estiment que la valeur de leurs commentaires dans les sondages n'est pas reconnue ou prise au sérieux, ce qui représente un risque important pour toute marque. Le modèle « Voix du client » de Miro permet de combler cette lacune en recueillant les commentaires de manière systématique et transparente, afin que les clients sachent que leur avis compte.

Ce modèle organise les informations saisies en catégories claires, ce qui facilite l'identification des tendances et la mise en place de mesures adaptées. Au-delà de la collecte, il garantit que les commentaires alimentent un véritable changement. En regroupant les informations par thèmes tels que les besoins, les frustrations et les opportunités, les équipes peuvent valider les cartes de parcours, affiner les points de contact et concevoir des expériences fondées sur des preuves plutôt que sur des hypothèses.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Recueillez les commentaires des clients, les résultats de sondages, ou les avis sur les produits directement dans un tableau organisé.

Analysez les commentaires de manière collaborative afin d'identifier les tendances récurrentes ou les lacunes de votre offre.

Associez les informations aux profils d'acheteurs et aux cartes du parcours client afin d'enrichir vos recherches sur l'expérience utilisateur.

✅ Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les chefs de produit et les équipes marketing qui souhaitent fonder leurs décisions en matière de conception et d'entreprise sur les commentaires authentiques des clients plutôt que sur des hypothèses.

⚡ Archive des modèles : associez les modèles de parcours client à des modèles de formulaires de commentaires pour voir à la fois le parcours des clients et les commentaires qu'ils font. Ils fonctionnent mieux : Avant d'apporter des changements majeurs à l'expérience utilisateur, assurez-vous que vos décisions sont fondées sur les commentaires des personnalités.

Après avoir mapper les parcours pour confirmer si les points faibles et les émotions reflètent les expériences réelles des clients

Lors du lancement d'un produit, pour recueillir les premières impressions et repérer rapidement les points de friction.

Interactions post-intégration ou assistance pour mesurer la satisfaction et améliorer les points de contact

9. Modèle de carte des points de contact avec les clients

via Miro

Chaque interaction avec un client laisse une trace, qu'il s'agisse d'une impression publicitaire rapide, de discuter avec l'assistance ou de l'expérience de paiement. Le modèle de carte des points de contact clients Miro vous aide à mettre de l'ordre dans toutes ces interactions, afin que vous puissiez voir quels points de contact fonctionnent bien et lesquels doivent être améliorés.

Contrairement aux cartes de parcours plus générales, ce modèle se concentre sur les canaux et les étapes spécifiques où les clients ont une réunion avec votre marque, ce qui facilite la hiérarchisation des améliorations qui forment directement leur expérience.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Tracez chaque point de contact personnalisé tout au long des phases d'achat, telles que la pré-achat, l'achat et l'après-achat.

Mettez en évidence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas grâce à une représentation visuelle claire, qui facilite la lecture des émotions des utilisateurs.

Superposez plusieurs parcours clients personnalisés pour voir comment différents profils interagissent avec votre marque.

Exportez ou présentez le mapper pour mettre les équipes d'accord sur les points de contact à optimiser en priorité.

✅ Idéal pour : les concepteurs UX, les spécialistes du marketing et les équipes de réussite client qui souhaitent analyser en détail les points de contact et créer des expériences cohérentes sur tous les canaux.

10. Modèle de suivi des informations clients

via Miro

Une expérience client exceptionnelle repose sur des informations pertinentes, et le modèle Customer Insights Tracker de Miro vous permet de ne jamais les perdre. Il sert de hub central où sont rassemblés tous les commentaires des clients, les réponses aux sondages, les conclusions sur la facilité d'utilisation et les demandes de fonctionnalités. Ces informations peuvent ensuite être organisées, étiquetées et transformées en informations pertinentes qui guident les décisions relatives aux produits. Grâce à ce modèle, vous bénéficiez d'un affichage structuré qui vous permet de voir facilement ce qui importe le plus à vos clients et comment agir en conséquence.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Recueillez systématiquement des informations à partir d'entretiens, de tickets d'assistance, de sondages et de sessions de recherche.

Marquez et classez les commentaires par thème, urgence ou type de client pour faciliter le filtrage.

Visualisez les informations à l'aide des fonctions de filtrage et de tri des tableaux Miro pour découvrir rapidement des tendances.

Partagez vos conclusions en temps réel avec toutes les équipes afin que les produits, la conception et l'assistance restent alignés.

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les chercheurs en expérience utilisateur et les équipes de la réussite client qui souhaitent centraliser les commentaires, établir la connexion entre les données clients et prendre des décisions produit fondées sur des preuves.

⚡ Archive des modèles : Capturer les informations sur les clients n'est que la moitié du travail. L'autre moitié consiste à s'assurer que vos équipes commerciales et d'assistance agissent en conséquence de manière cohérente. C'est là que vous avez besoin d'une installation CRM solide. Au lieu de le faire manuellement, vous pouvez gagner du temps en paramétrant votre CRM à l'aide de modèles prêts à l'emploi conçus pour gérer plus efficacement les prospects, les contacts et les transactions. Des pipelines de vente aux outils de suivi des clients, ces modèles CRM gratuits donnent à votre équipe une longueur d'avance dans la création de flux de travail structurés et évolutifs.

Limites de Miro

Même si Miro est très apprécié pour ses fonctionnalités de collaboration, ses modèles et sa richesse visuelle, certains utilisateurs expriment régulièrement certaines préoccupations. Voici les principales limites qui reviennent le plus souvent dans les avis :

Les performances sont affectées sur les grands tableaux : les utilisateurs sont souvent confrontés à des problèmes de chargement lent, de latence et de navigation lorsque les tableaux sont remplis de cadres, d'images ou de contenu détaillé.

Les fonctionnalités de recherche, de sélection et d'exportation sont limitées : il est difficile de trouver un contenu spécifique, et l'exportation de cadres sélectionnés ou la copie d'éléments avec précision est limitée.

Courbe d'apprentissage abrupte pour les outils avancés : les tâches simples sont faciles, mais les utilisateurs affirment que les flux de travail avancés, les intégrations ou les fonctionnalités d'IA prennent du temps à maîtriser ou à comprendre.

Limites en matière de contrôle des versions et d'organisation : l'absence de branche ou de gestion robuste des versions rend difficile le suivi des modifications sans dupliquer les tableaux.

Stabilité/accès hors ligne et craintes liées à la sauvegarde : les utilisateurs craignent de perdre leur travail en raison de problèmes de chargement ou d'un manque de fonctionnalités hors ligne, et souhaitent disposer d'options de sauvegarde plus fiables.

📚 En savoir plus : Meilleurs outils logiciels de cartographie du parcours client

Modèles alternatifs de parcours client Miro

L'expérience de vos clients ne devrait pas être un mystère insoluble. Mais lorsque les commentaires issus des entretiens avec les clients sont stockés dans Notion, que votre carte du parcours utilisateur de l'utilisateur est enfouie dans Miro et que les éléments à prendre en compte sont dispersés dans des e-mails, vous avancez à l'aveuglette.

ClickUp change la donne. Il s'agit du premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. Vous pouvez connecter votre parcours client directement à des projets, des tâches, des jalons et des objectifs d'équipe au sein du même espace de travail. Vous avez mapper un point de friction dans l'intégration ? Transformez-le en tâche. Vous constatez une baisse après les entretiens avec les clients ? Attribuez-la à la conception, directement dans le même espace de travail. Ainsi, ClickUp élimine la prolifération des tâches pour fournir un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

De plus, ClickUp dispose d'une bibliothèque de plus de 1 000 modèles parmi lesquels choisir. Ci-dessous, nous vous présentons les meilleurs modèles de parcours client ClickUp que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement comme alternatives plus intelligentes aux tableaux Miro.

Chaque modèle est conçu pour rendre le mapper plus collaboratif et plus exploitable. C'est parti !

1. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez l'expérience de vos clients étape par étape à l'aide du modèle de carte du parcours client ClickUp.

Comprendre comment les clients interagissent avec votre marque est essentiel pour créer des expériences personnalisées. Le modèle de carte du parcours client ClickUp rend ce processus structuré et exploitable. Il décompose le parcours client en plusieurs étapes : sensibilisation, réflexion et conversion. À chaque étape, il propose des invites, des instructions pour cartographier les actions, les points de contact, les expériences et les solutions des clients. Grâce à sa flexibilité intégrée, vous pouvez enrichir la carte de l'expérience utilisateur avec des liens, des notes autocollantes ou des outils intégrés, ce qui vous permet de l'adapter de manière transparente aux flux de travail de votre équipe tout en conservant une vision claire et traçable de l'ensemble du cycle de vie.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Capturez ce que les clients ressentent, ce qui leur pose problème et ce qu'ils attendent à chaque étape afin de mieux répondre à leurs besoins.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réunir les équipes marketing, commerciales et produits dans un même cadre visuel.

Connectez des documents, des sites Web ou des fichiers de conception directement aux points de contact afin que les équipes disposent du contexte sans quitter le tableau.

Traduisez les informations recueillies en messages plus pertinents et en expériences utilisateur enrichies par des interactions réelles.

✅ Idéal pour : les responsables de l'expérience client, les équipes marketing et les stratèges qui souhaitent affiner les interactions avec les clients et améliorer leur fidélité grâce à une vue complète du parcours de bout en bout.

💡 Conseil de pro : les cartes de parcours sont plus efficaces lorsque tout le monde peut les consulter et les façonner ensemble. Grâce à la fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp, votre équipe peut collaborer visuellement en temps réel en ajoutant des notes, établissant des connexions et liant des tâches directement depuis le tableau. Il s'agit d'un espace flexible où les équipes marketing, commerciales et produit peuvent facilement s'aligner sur les informations relatives aux clients. Découvrez ici comment fonctionnent les tableaux blancs ClickUp :

2. Modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez toute votre équipe sur ce qui compte le plus pour les utilisateurs, et au moment où cela compte, grâce au modèle de cartographie des récits utilisateurs de ClickUp.

Pour créer des produits centrés sur le client, il ne suffit souvent pas de simplement énumérer les tâches. Il faut également voir comment ces tâches s'alignent sur le parcours client. Le modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp simplifie ce processus en permettant aux équipes de décomposer les besoins complexes des utilisateurs en éléments plus petits et plus faciles à gérer.

Les équipes peuvent planifier des fonctionnalités en fonction de la manière dont les utilisateurs interagissent réellement avec le produit, garantissant ainsi que les priorités de développement restent alignées sur le comportement et les résultats réels des clients.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez les grandes histoires utilisateur en tâches plus petites grâce aux champs personnalisés ClickUp tels que « Personnage utilisateur » et « Énoncé du problème » pour une planification plus structurée.

Découvrez comment chaque fonctionnalité ou étape affecte les utilisateurs finaux grâce à la vue Story Map , qui met en évidence les changements qui apportent la plus grande valeur.

Identifiez à l'avance les obstacles potentiels à l'aide de la vue Tableau des tâches afin d'assurer le bon déroulement des sprints.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes agiles qui souhaitent donner la priorité au développement de produits axés sur l'utilisateur grâce à une planification organisée des sprints.

3. Modèle de tableau blanc « Empathy Mapper » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Collaborez avec vos équipes à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Empathy Map pour saisir les comportements, les difficultés et les objectifs des clients.

Lorsque vous avez besoin de vous mettre à la place du client et de comprendre son parcours d'un point de vue émotionnel et comportemental, le modèle de tableau blanc ClickUp Empathy Mapper entre en jeu.

Il organise les pensées, les sentiments et les actions des utilisateurs en six sections guidées, couvrant ce qu'ils pensent, voient, entendent, disent/font, leurs difficultés et leurs gains. Cette clarté aide les équipes à identifier non seulement ce que font les clients, mais aussi pourquoi ils le font, ce qui permet de mettre en place des stratégies et des solutions davantage centrées sur l'utilisateur.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Capturez des informations détaillées sur les émotions, les inquiétudes et les motivations des clients pour afficher une vision plus empathique du parcours.

Faites la distinction entre les frustrations des clients et les facteurs de réussite afin de hiérarchiser efficacement les améliorations.

Utilisez des notes autocollantes, des vues Tableau et des fonctionnalités de catégorisation pour permettre aux équipes de réfléchir ensemble et de s'aligner sur les besoins des utilisateurs.

Convertissez vos observations en tâches, définissez des priorités et attribuez des responsabilités pour vous assurer que les solutions ne restent pas seulement théoriques.

✅ Idéal pour : les concepteurs UX et les équipes produit qui souhaitent évaluer les points faibles des clients et les transformer en améliorations concrètes.

📌 Le saviez-vous ? Lorsque les clients sentent qu'un agent fait preuve d'une empathie sincère lors d'un appel d'assistance, leur niveau de satisfaction augmente de 35 %. Cela signifie que : L'empathie a un impact direct sur la fidélité des clients.

Mapper les points de contact émotionnels peut révéler les domaines dans lesquels l'empathie est la plus importante.

L'ajout d'une formation à l'empathie ou de scripts peut transformer les points de friction en moments positifs.

4. Modèle de forfait de réussite client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez plus rapidement où en sont les clients dans le pipeline grâce au modèle de forfait de réussite client.

Près de 80 % des consommateurs ne reviennent pas après une mauvaise expérience post-achat. Le modèle de forfait de réussite client ClickUp aide les équipes à mapper chaque étape de l'expérience post-achat, garantissant ainsi aux clients une valeur et une assistance constantes.

Grâce à des fonctionnalités qui vous permettent de suivre les données clients, de surveiller leur satisfaction et de planifier des actions proactives, ce modèle offre aux entreprises une approche structurée pour établir des relations à long terme avec leurs clients.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez vos clients en fonction de leur intégration, de leur fidélisation, de leur assistance continue ou de leur statut inactif pour une visibilité plus claire.

Enregistrez les informations clés, telles que les informations de contact, le type de service, le prix convenu et les barres de progression, pour y accéder rapidement.

Définissez des objectifs liés à la satisfaction client et suivez-les avec ClickUp Objectifs pour vous assurer qu'ils correspondent aux indicateurs de réussite.

Utilisez les automatisations ClickUp pour définir des rappels, mesurer la satisfaction et signaler les domaines qui nécessitent des ajustements.

✅ Idéal pour : les responsables de la réussite client et les équipes d'assistance qui souhaitent fidéliser leurs clients, améliorer leur satisfaction et les fidéliser grâce à une planification structurée de la réussite.

📚 En savoir plus : Meilleurs logiciels de suivi de la gestion des clients

5. Modèle ClickUp « Voix du client »

Obtenir un modèle gratuit Collectez, organisez et analysez les commentaires des clients grâce au modèle « Voix du client » de ClickUp.

Le modèle ClickUp Voice Of The Customer est un moyen structuré d'écouter vos utilisateurs et de traduire leurs commentaires en actions significatives. Le modèle centralise toutes les informations recueillies à partir d'e-mails, de sondages ou d'entretiens avec les clients dans un tableau visuel.

Il garantit également que chaque commentaire recueilli est soumis à un processus standardisé. Grâce à des flux de travail de type Kanban et à des vues personnalisées, vous pouvez organiser les demandes, analyser les schémas récurrents et attribuer des tâches de suivi aux équipes appropriées. Ainsi, les avis des clients ne sont pas seulement pris en compte, mais influencent activement les décisions, les mises à jour des produits et les stratégies.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Recueillez des informations à partir de sondages, d'appels d'assistance et d'avis sur les produits, puis suivez-les depuis un emplacement centralisé.

Utilisez la vue Tableau et la vue Liste de ClickUp pour repérer les problèmes ou demandes récurrents et définir des processus de résolution.

Attribuez des tâches, ajoutez des priorités et effectuez le suivi du statut afin que chaque préoccupation client débouche sur une prochaine étape claire.

Utilisez des champs personnalisés tels que « Besoins du client », « Source VoC » et « Solution » pour hiérarchiser les améliorations.

✅ Idéal pour : les équipes produit, UX et réussite client qui cherchent à recueillir systématiquement les commentaires des clients et à agir en conséquence afin de fidéliser leur clientèle et d'améliorer l'expérience utilisateur.

6. Modèle de description du problème client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les problèmes des clients en opportunités d'innovation à l'aide du modèle de déclaration de problème client ClickUp.

Comprendre les points faibles des clients est la première étape vers la création de produits qui résolvent véritablement les problèmes du monde réel. Le modèle de déclaration de problème client ClickUp vous aide à identifier les problèmes récurrents des clients, à les organiser en déclarations claires et à les résoudre.

En décomposant les problèmes en leurs causes profondes et en fournissant des informations contextuelles, le modèle permet à votre équipe de se concentrer sur la résolution des défis les plus urgents. Il garantit une résolution des problèmes fondée sur des preuves et évite aux équipes de perdre du temps à faire des suppositions.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Documentez les profils clients avec des informations détaillées telles que les données démographiques, les objectifs et les attentes des clients afin de replacer chaque problème dans son contexte.

Organisez les points faibles dans des onglets ou des catégories pour ne rien manquer d'important.

Reliez les problèmes aux éléments du backlog ou aux fonctionnalités du produit afin d'aligner les solutions sur le développement.

Ajoutez une validation à l'aide des commentaires, des plaintes ou des journaux de session afin de hiérarchiser les problèmes réels.

✅ Idéal pour : les équipes produit, les startups SaaS et les agents d'assistance qui souhaitent documenter en détail les défis rencontrés par les clients et les transformer en solutions concrètes.

🎁 Bonus : rédiger des descriptions claires des problèmes rencontrés par les clients peut sembler compliqué, car vous devez saisir rapidement les détails, conserver le contexte intact et vous assurer que la traduction est précise. Tout cela est possible grâce à Brain MAX Talk-to-Text, qui vous permet de convertir instantanément les commentaires, notes ou idées exprimés oralement en un texte clair et structuré. Utilisez la fonction de conversion de la parole en texte de ClickUp Brain MAX pour transformer vos pensées en notes structurées.

7. Modèle d'intégration client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un flux d'intégration cohérent et gratuit grâce au modèle d'intégration client ClickUp.

Le modèle d'intégration client ClickUp est conçu pour aider les équipes à offrir une intégration fluide et personnalisée à chaque client. En utilisant des champs personnalisés tels que le type de client, le forfait de services et la date d'appel d'intégration, vous pouvez adapter le parcours d'intégration de chaque client.

En plus de la personnalisation, il centralise le contexte client afin que les équipes commerciales, de service et de produit restent alignées tout au long du parcours. En réduisant les frictions grâce à des playbooks déclenchés automatiquement et des suivis automatisés, les clients se sentent soutenus et en confiance dès le début.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des formulaires prédéfinis pour recueillir des informations et réduire les allers-retours dans la communication.

Suivez les tâches et les statuts à l'aide de listes structurées qui couvrent toutes les étapes de l'intégration, de l'accueil au lancement.

Centralisez les connaissances en stockant les directives de la marque, les contacts clés et les notes de projet dans des documents de partage.

Automatisez les flux de travail pour déclencher des suivis, attribuer des tâches préparatoires et garantir des transferts clients en temps opportun.

✅ Idéal pour : les équipes de services gérant différents types de clients qui ont besoin d'un système centralisé et automatisé pour rationaliser l'intégration, suivre la progression et évoluer de manière cohérente.

8. Modèle d'escalade du service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les problèmes en expériences positives grâce au modèle d'escalade du service client ClickUp.

Une gestion rapide et efficace des escalades peut faire toute la différence en matière d'expérience client. Le modèle d'escalade du service client ClickUp fournit un système permettant de saisir, de suivre et de résoudre les demandes d'assistance avant qu'elles ne dégénèrent en problèmes plus importants.

Qu'il s'agisse d'acheminer les tickets urgents vers la bonne personne ou de garder toutes les mises à jour avec visibilité dans tous les services, cela garantit que chaque escalade est traitée de manière cohérente. Cela aide également les équipes à standardiser les réponses, à définir des statuts clairs et à surveiller les SLA, afin que les problèmes critiques conservent leur visibilité.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Acheminez automatiquement les tickets de priorité élevée vers l'équipe ou le responsable appropriés pour une action plus rapide.

Standardisez les réponses grâce à des formulaires intégrés et des réponses prédéfinies afin d'améliorer la rapidité de résolution.

Surveillez les problèmes critiques en temps réel grâce aux tableaux de bord d'escalade et au suivi des SLA.

Réduisez les escalades répétitives en identifiant les causes profondes grâce à des données d'escalade structurées.

Idéal pour : les équipes de service client ou de service qui traitent des demandes à enjeux élevés et ont besoin d'un système clair et d'automatisation pour résoudre les escalades sans délai.

🎥 Regarder : Comment utiliser l'IA dans le service client ?

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils pour un excellent service client

9. Modèle de pipeline équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Faites avancer vos transactions en gérant chaque étape de votre parcours de vente grâce au modèle de pipeline de vente ClickUp.

Le modèle de pipeline commercial ClickUp offre aux équipes commerciales une visibilité achevée sur leurs prospects, leurs transactions et leurs opportunités de revenus. Il regroupe toutes les informations dans un pipeline unique et personnalisable qui vous permet de suivre les prospects, de hiérarchiser les prospects les plus prometteurs et de réaliser une prévision des ventes avec une plus grande précision.

Il aide non seulement les commerciaux à faire progresser les prospects à chaque étape, mais permet également aux responsables d'avoir une vue d'ensemble claire du funnel. Grâce à ses étapes glisser-déposer, ses flux de travail automatisés et ses statuts personnalisés, ce modèle élimine toute confusion et aide votre équipe à se concentrer sur les transactions de priorité élevée.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez chaque prospect, du premier contact à la conclusion de la vente, dans un tableau de bord visuel unique.

Classez les prospects par ordre de priorité en fonction de l'urgence, de la valeur potentielle ou des règles personnalisées définies par votre équipe.

Automatisez les actions répétitives telles que les rappels de suivi ou les déclencheurs d'e-mail pour gagner du temps.

Personnalisez les statuts (par exemple, qualifié, démo, proposition, fermé) et les affichages pour une flexibilité totale.

✅ Idéal pour : les responsables commerciaux et les équipes à la recherche d'un système fiable pour gérer les prospects, améliorer les prévisions et conclure des ventes plus rapidement.

💡 Conseil de pro : la qualité d'un pipeline d'équipe commerciale dépend de la qualité des données qui l'alimentent, et c'est là que votre CRM entre à nouveau en jeu. Les CRM servent de hub central pour le suivi de chaque prospect, chaque transaction et chaque point de contact, garantissant ainsi la précision et l'exploitabilité de votre pipeline. En choisissant le meilleur logiciel CRM et en le paramétrant pour l'automatisation de votre flux de travail CRM, vous pouvez instantanément mettre à jour le statut des prospects, attribuer des tâches de suivi et synchroniser les données entre les équipes sans effort manuel.

10. Modèle DMAIC ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement le cycle Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer et Contrôler grâce au modèle DMAIC de ClickUp.

L'amélioration des processus d'entreprise peut souvent sembler chaotique, mais le modèle DMAIC de ClickUp la simplifie grâce à une approche structurée inspirée de Six Sigma. DMAIC signifie « Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer et Contrôler », et ce modèle vous offre un chemin clair pour passer chaque étape sans confusion.

Vous pouvez définir clairement le problème, suivre les indicateurs clés de performance, analyser les causes profondes, réfléchir à des améliorations et mettre en place des contrôles pour pérenniser la réussite. Le résultat est un cadre reproductible qui non seulement résout les problèmes actuels, mais renforce également les flux de travail à long terme.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les indicateurs clés de performance et les résultats à l'aide de champs personnalisés, de notes autocollantes et de visuels codés par couleur.

Collaborez en temps réel sur des tableaux blancs pour analyser les données et tester ensemble des solutions.

Créez des flux de travail reproductibles pour surveiller les améliorations et éviter que les problèmes ne réapparaissent.

✅ Idéal pour : les équipes qui souhaitent adopter une approche systématique et étape par étape pour résoudre les inefficacités et améliorer les processus d'entreprise avec des résultats mesurables.

Facilitez le parcours client avec ClickUp

Créer des cartes du parcours client ou améliorer les processus d'entreprise n'est pas nécessairement compliqué.

Grâce aux modèles de parcours client prêts à l'emploi de ClickUp, vous disposez d'outils simples et structurés qui éliminent les approximations et vous font gagner des heures d'effort manuel.

Ils vous aident à organiser vos idées, à suivre les tâches et à maintenir la cohésion entre tous les membres de l'équipe. Ils vous offrent une base solide que vous pouvez personnaliser en fonction de votre flux de travail. Ainsi, vous restez concentré sur ce qui compte le plus, à savoir offrir une expérience client exceptionnelle et développer votre entreprise en toute confiance.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez à quel point la gestion des parcours clients peut être simplifiée.