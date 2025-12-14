Les 11 meilleures alternatives à Karbon pour la gestion des cabinets comptables ([année])

Si vous dirigez un cabinet comptable, vous connaissez l'importance des logiciels de gestion de cabinet. Ils vous aident à organiser le travail des clients, à suivre les échéances, à réaliser l'automatisation des tâches routinières et à centraliser la communication.

Karbon est une plateforme très appréciée des cabinets de taille moyenne et grande. Mais si Karbon compte de nombreux utilisateurs fidèles, elle présente également certaines limites. Elle ne dispose par exemple pas de portail client dédié pour le partage sécurisé de fichiers et la facturation.

Dans cet article, nous partageons les 11 meilleures alternatives à Karbon pour la gestion des cabinets comptables. Nous passons en revue les principales fonctionnalités, les avantages et les inconvénients, ainsi que les tarifs de chaque outil de la liste. C'est parti !

Aperçu des alternatives à Karbon

Avant de commencer, voici un résumé des meilleures alternatives à Karbon pour vous aider à choisir la solution de gestion de cabinet la mieux adaptée aux besoins de votre entreprise.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Tableaux de bord personnalisables, automatisations, ClickUp Brain, intégration avec Gmail, Outlook, QuickBooks Gestion de projet intégrée pour les équipes comptablesTaille de l'équipe : entrepreneurs indépendants, petites équipes et grandes entreprises Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises. Tidyflow Intégration avec Xero, QuickBooks Online et Zapier, prévisualisation des fichiers et sécurité du stockage AWS. Gestion de projet intégrée pour les équipes comptablesTaille de l'équipe : Individus ou petites équipes Les forfaits payants commencent à partir de 19 $ par mois et par utilisateur. TaxDome TaxDome Drive, portail client personnalisé, TaxDome IA, signatures électroniques conformes aux normes de l'IRS Offrir une expérience unifiée centrée sur le clientTaille de l'équipe : Petits et moyens cabinets Les forfaits payants commencent à partir de 800 $/an. Canopy Rapports sur le travail en cours (WIP) et la rentabilité, cryptage 256 bits, Canopy IA, services électroniques de l'IRS Résolution fiscale et récupération de relevésTaille de l'équipe : cabinets comptables et fiscaux de petite à moyenne taille Les forfaits payants commencent à partir de 150 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs. Jetpack Flux de travail Flux de travail standardisés, étiquettes personnalisables, plus de 70 modèles prêts à l'emploi et intégration avec plus de 2 000 applications. Automatisation du travail récurrent pour les clientsTaille de l'équipe : petites équipes Les forfaits payants commencent à partir de 45 $ par mois et par utilisateur. Financial Cents Lettres de mission, tableau de bord de travail, intégration avec QuickBooks Centralisation des données du cabinet et des clientsTaille de l'équipe : cabinets comptables/de tenue de livres de petite à moyenne taille Les forfaits payants commencent à partir de 69 $/mois par utilisateur. Xero Connecte plus de 21 000 banques, Xero IA, Xero Me, Hubdoc Suivi des flux de trésorerie de l'entrepriseTaille de l'équipe : petites entreprises et entrepreneurs individuels Les forfaits payants commencent à partir de 29 $ par mois et par utilisateur. QuickBooks Facturation progressive, dépôt électronique des formulaires 1099 et intégration avec Google Agenda. Automatisation de la communication avec les clients et de la collecte de donnéesTaille de l'équipe : petites et moyennes entreprises Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 38 $/mois par utilisateur. Firm360 Générateur visuel de flux de travail, signatures électroniques IRS, KBA, pilote d'impression Firm360 Centralisation et automatisation des flux de travail des projetsTaille de l'équipe : cabinets comptables de petite à moyenne taille Les forfaits payants commencent à partir de 49 $ par mois et par utilisateur. Bonsai Carte tarifaire intégrée, formulaires Schedule C, intégration avec QuickBooks Online et Xero, plus de 100 devises Consolidation des opérations de facturationTaille de l'équipe : Professionnels indépendants et petites équipes Les forfaits payants commencent à partir de 15 $ par mois et par utilisateur. Pixie Co-pilote alimenté par AutoGPT, vues filtrées, tableaux Kanban, Automatisation des flux de travail dans un cabinet comptableTaille de l'équipe : petite à moyenne Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 129 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi opter pour des alternatives à Karbon ?

Avec les délais, la communication avec les clients et le travail de conformité qui s'accumulent, un logiciel de gestion de cabinet adapté peut transformer les cabinets comptables et fiscaux.

Voici pourquoi vous pourriez envisager des alternatives à Karbon :

Pas de portails clients dédiés : Karbon intègre l'e-mail, mais ne fournit pas Karbon intègre l'e-mail, mais ne fournit pas de portails clients intégrés pour le partage sécurisé de fichiers, les signatures électroniques et la facturation, éléments essentiels pour la confiance des clients et l'efficacité.

Coût plus élevé : Karbon est destiné aux cabinets de taille moyenne à grande. Les petits cabinets et les praticiens indépendants trouvent le modèle d'abonnement trop coûteux par rapport à des outils plus légers et plus abordables.

Courbe d'apprentissage abrupte : l'interface est riche en fonctionnalités mais complexe, ce qui nécessite une formation importante. Vous pourriez avoir des difficultés à vous y habituer au début.

Fonctionnalités de gestion de projet limitées : Karbon gère les flux de travail, mais il ne dispose pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt, les vues Charge de travail et les tableaux de bord personnalisables proposés par des outils plus complets.

Personnalisation excessive : cela rend l’installation confuse, chaque décision ayant une incidence sur les rapports et la structure.

Attentes en matière d'IA et d'automatisation : alors que les cabinets adoptent l'IA pour l'acheminement des tâches, les résumés et alors que les cabinets adoptent l'IA pour l'acheminement des tâches, les résumés et l'automatisation des flux de travail , les fonctionnalités actuelles de Karbon peuvent sembler dépassées par rapport aux nouveaux outils qui privilégient ces fonctionnalités.

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

Karbon offre tellement de possibilités de personnalisation que chaque décision que vous prenez aura une incidence sur un autre élément (au niveau des rapports). Il est parfois très difficile de comprendre les implications de chaque décision que vous prenez sur votre installation/structure, car il y a beaucoup à apprendre.

👀 Le saviez-vous ? Avant l'apparition des registres comptables écrits, les commerçants utilisaient des bâtons de comptage et des pierres pour enregistrer leurs transactions, ce qui est très loin des portails clients automatisés d'aujourd'hui.

Les meilleures alternatives à Karbon

Examinons les alternatives à Karbon pour les cabinets fiscaux et comptables, ainsi que les fonctionnalités et capacités qu'elles offrent.

1. ClickUp (idéal pour la gestion flexible du travail par IA pour les équipes comptables)

Les cabinets modernes ont besoin d'un système qui ne se contente pas du suivi des tâches et de la gestion des e-mails ; ils ont besoin d'une plateforme qui rassemble tout dans un environnement de travail intelligent. C'est là que ClickUp se distingue.

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde , qui regroupe toutes les applications professionnelles, les données, les rapports et les flux de travail en un seul endroit.

Au lieu de jongler entre différents outils pour communiquer avec les clients, suivre les tâches et générer des rapports , ClickUp centralise tout cela afin que votre équipe puisse se concentrer sur la prestation d'un service exceptionnel.

Grâce à des fonctionnalités intégrées telles que l'automatisation des tâches, des tableaux de bord personnalisables et la rédaction et la synthèse assistées par l'IA, ClickUp aide les cabinets comptables à booster leur productivité et à rationaliser leur collaboration.

Vous bénéficiez d'un contexte complet, à tout moment, et d'un espace unique où les humains et les agents IA peuvent travailler ensemble.

Créez des tableaux de bord personnalisés à l'aide de ClickUp for Finance.

Pour les cabinets prêts à aller au-delà des logiciels traditionnels de gestion de cabinet, ClickUp offre une alternative unifiée, flexible et rentable, conçue pour l'avenir des opérations comptables.

Découvrons comment les cabinets comptables et les professionnels peuvent utiliser ClickUp for Finance pour rationaliser leurs opérations financières.

Tableaux de bord personnalisés pour une clarté financière

Les équipes financières tirent un grand avantage de la visualisation de toutes leurs données en un seul endroit. Les tableaux de bord ClickUp sont la solution idéale dans ce cas. Ils sont extrêmement intuitifs et entièrement personnalisables. Utilisez-les pour visualiser les budgets, suivre les dépenses et afficher les marges bénéficiaires en un coup d'œil. Plus besoin de jongler avec des feuilles de calcul : suivez la santé financière de votre cabinet comptable en temps réel.

Visualisez les charges de travail, les échéanciers, les revenus, les pertes et plus encore grâce aux tableaux de bord ClickUp.

⭐️ Bonus : si votre équipe préfère tenir sa comptabilité à l'aide d'outils de gestion comptable dédiés pour des raisons de conformité, pas de panique ! Les intégrations ClickUp pour les équipes financières et comptables vous aident à : Synchronisez vos tâches avec vos systèmes comptables : ClickUp s'intègre parfaitement à : ClickUp s'intègre parfaitement à QuickBooks et à d'autres applications, permettant des mises à jour automatiques entre votre plateforme de comptabilité et vos listes de tâches.

Automatisez les flux de travail entre les différents outils : utilisez Zapier, Integrately ou n8n pour relier ClickUp à des centaines d'autres applications. Vous pourrez ainsi déclencher la création de tâches lorsqu'un formulaire financier est soumis, mettre à jour le statut des clients en fonction des paiements de factures ou automatiser les rappels en fonction des modifications apportées aux données.

Centralisez les flux de travail liés aux clients et aux documents : grâce à l'écosystème d'intégration de ClickUp (plus de 1 000 applications), vous pouvez établir une connexion avec Slack, Google Drive, Salesforce, Excel et d'autres outils essentiels. Toutes vos interactions avec les clients, vos données financières et vos rapports restent synchronisés entre les différents systèmes.

Champs de formules pour des calculs intelligents

Évitez les doublons et les difficultés liées à la gestion de données dans des documents séparés. Les champs de formule de ClickUp vous permettent d'effectuer des calculs complexes directement dans ClickUp.

Par exemple, lorsque vous facturez un client, utilisez les champs de formule ClickUp pour multiplier les heures par les taux facturables, identifier les écarts entre le budget et les dépenses réelles ou calculer le nombre de jours restants avant une échéance. Ces formules en temps réel se mettent à jour automatiquement dans toutes vos tâches, ce qui vous évite d'avoir à exporter les données depuis des feuilles de calcul.

Effectuez des calculs avancés à l'aide des champs de formule ClickUp.

Gestion des documents avec ClickUp Docs

Avec ClickUp Docs, votre équipe peut rédiger, modifier et stocker tous les documents en un seul endroit. Ceux-ci sont directement liés aux tâches ou aux projets. Des checklists d'intégration aux flux de travail de conformité, tous les fichiers sont conservés dans votre environnement de travail. Ils sont consultables et leur version est contrôlée, ce qui garantit leur exactitude pour les grands portefeuilles de clients.

Modifiez vos documents ClickUp en temps réel avec votre équipe, puis convertissez-les en tâches.

💡 Conseil de pro : ClickUp Chat intègre la communication aux projets et aux tâches, ce qui facilite la clarification des livrables, le partage des mises à jour ou même la mise en boucle des clients. En gardant les discussions liées au travail lui-même, plutôt que de compter sur les e-mails ou les applications de messagerie, vous pouvez réduire les malentendus et accélérer la résolution des problèmes en matière de communication avec les clients.

Automatisation complète des flux de travail avec ClickUp Automations

Créez des automatisations ClickUp personnalisées avec des règles « si ceci, alors cela ».

Éliminez les transferts manuels de tâches. Les automatisations ClickUp vous permettent de définir des règles telles que « Lorsqu'une déclaration est marquée comme achevée, attribuer la tâche de révision suivante » ou « Lorsque le statut change, informer le responsable ». Par exemple, vous pouvez automatiser le processus d'intégration des clients. Chaque fois qu'un nouveau client est ajouté à votre environnement de travail, ClickUp crée une « checklist d'intégration », désigne un membre de l'équipe pour aider le client et attribue des tâches.

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin de suivre les noms des clients, les catégories de dépenses ou les dates de paiement dans le cadre de vos tâches ? Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent d'intégrer ces informations directement dans la structure de vos tâches.

Assistance basée sur l'IA avec ClickUp Brain

L'IA en comptabilité est un moyen idéal pour libérer les équipes afin qu'elles puissent se consacrer à l'analyse stratégique et au conseil. Avec ClickUp Brain, l'IA est directement intégrée à vos flux de travail comptables. Elle peut analyser des données, extraire des informations clés à partir de rapports détaillés, résumer les appels des clients, générer automatiquement des tâches de suivi ou répondre à des questions telles que « quels audits sont en retard ce trimestre ? ».

Par exemple, au lieu de créer manuellement des tâches, vous pouvez créer un portail client dans ClickUp et demander à ClickUp Brain de générer une liste de tâches pour la facturation et les rapports trimestriels.

Une fois la demande exécutée, une liste de tâches sera créée, comme indiqué ci-dessous.

🎥 Regarder : Comment utiliser ClickUp pour les cabinets comptables et financiers :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Facturez avec précision et analysez la rentabilité : utilisez l’outil de suivi : utilisez l’outil de suivi du temps intégré à ClickUp Project Time Tracker pour enregistrer les heures facturables par tâche ou par client, puis exportez-les dans des relevés de temps pour la facturation et les rapports de performance.

Collectez les données clients en toute simplicité : créez : créez des formulaires ClickUp personnalisables pour saisir les informations relatives aux nouveaux clients, aux demandes de projet ou aux envois de documents, et transformez les réponses en tâches.

Visualisez votre travail comme vous le souhaitez : passez entre : passez entre plus de 15 vues ClickUp telles que Liste, Tableau, Calendrier ou diagramme de Gantt pour gérer les échéances, les audits ou les flux de travail récurrents dans la disposition qui convient le mieux à votre cabinet.

Éliminez les notes de réunion manuscrites : grâce à : grâce à IA Notetaker , vous pouvez automatiquement enregistrer, transcrire et résumer les réunions, puis générer des tâches à partir des éléments d'action.

Limitations de ClickUp

Cela peut sembler un peu intimidant pour les nouveaux utilisateurs, car il y a tellement de fonctionnalités et d'options parmi lesquelles choisir.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

ClickUp a complètement transformé la façon dont notre équipe gère les tâches, les projets et les flux de travail. Son interface intuitive, ses fonctionnalités personnalisables et sa plateforme tout-en-un en font un outil hors pair dans le monde des logiciels de productivité.

ClickUp a complètement transformé la façon dont notre équipe gère les tâches, les projets et les flux de travail. Son interface intuitive, ses fonctionnalités personnalisables et sa plateforme tout-en-un en font un outil hors pair dans le monde des logiciels de productivité.

💡 Conseil de pro : BrainGPT de ClickUp révolutionne la gestion des cabinets comptables en apportant l'efficacité et la clarté de l'IA à tous les aspects du flux de travail de votre cabinet. Voici comment : Effectuez une recherche instantanée dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour déterminer l’emplacement des dossiers clients, des documents fiscaux ou des lettres de mission.

Pour les comptables et le personnel qui ont besoin de prendre des notes ou des instructions à la volée, Talk to Text vous permet de poser des questions, de dicter les mises à jour des clients ou de commander votre travail à la voix, sans les mains, où que vous soyez.

Au lieu de jongler avec un ensemble disparate d'outils d'IA déconnectés tels que ChatGPT, Claude et Gemini, BrainGPT offre une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi qui comprend vos flux de travail comptables et vous fournit tous les modèles LLM haut de gamme sous un même toit. Résumez les factures, générez des tâches et créez des rapports avec BrainGPT.

2. Tidyflow (idéal pour les petites équipes comptables)

via TidyFlow

Tidyflow est un outil de gestion conçu pour les petits cabinets comptables qui ont besoin de fonctionnalités de gestion des flux de travail sans code. Vous pouvez vous inscrire en moins de dix minutes et automatiser les tâches comptables ou de tenue de livres récurrentes.

Grâce au système de gestion des tâches, vous pouvez créer des flux de travail, attribuer des délais et suivre les tâches récurrentes. Même en tant que cabinet unipersonnel, vous pouvez rester à jour dans vos tâches de conformité sans vous noyer dans les feuilles de calcul.

Pour les interactions avec les clients, Tidyflow comprend un portail client sécurisé qui simplifie la collecte de fichiers et la communication. Vos clients peuvent tout télécharger directement, ce qui améliore les délais d'exécution. Cela est lié au stockage de documents de Tidyflow, où tous les fichiers sont liés aux tâches et aux dossiers clients appropriés.

Les comptables indépendants bénéficient également des fonctionnalités de suivi du temps et de planification des capacités de Tidyflow. Les heures facturables peuvent être enregistrées directement en fonction des tâches, et les vues Charge de travail aident les professionnels à éviter de se surcharger pendant les périodes de pointe.

Les meilleures fonctionnalités de Tidyflow

Intégrez des outils tels que Xero, QuickBooks Online et Zapier pour synchroniser les flux de travail financiers.

Les paramètres clés préconfigurés facilitent la prise en main.

Assurez la sécurité de vos documents grâce au stockage crypté via Amazon Web Services (AWS) et DigitalOcean.

Limitations de Tidyflow

Il offre des intégrations natives limitées, ce qui peut constituer un obstacle pour les organisations qui ont besoin de flux de travail interconnectés.

Tarifs Tidyflow

Un seul forfait : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Tidyflow

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tidyflow ?

Voici un avis publié sur Capterra:

TidyFlow est un outil de gestion de cabinet inestimable pour notre équipe. En nous permettant d'automatiser nos flux de travail et de gérer efficacement nos capacités, l'équipe peut consacrer plus de temps à créer de la valeur ajoutée et à établir des relations positives avec les clients.

TidyFlow est un outil de gestion de cabinet inestimable pour notre équipe. En nous permettant d'automatiser nos flux de travail et de gérer efficacement nos capacités, l'équipe peut consacrer plus de temps à créer de la valeur ajoutée et à établir des relations positives avec les clients.

🤝 Rappel amical : pour instaurer la confiance avec vos clients en matière de protection des données, mettez en place l'authentification en deux étapes (2FA) et l'authentification unique (SSO). Cela garantit un accès sécurisé aux informations sensibles.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de grand livre général pour la comptabilité dans Excel et ClickUp

3. TaxDome (idéal pour offrir une expérience client unifiée)

via TaxDome

TaxDome est une solution de gestion de cabinet conçue pour les cabinets comptables et les cabinets d'expertise comptable, leur permettant d'unifier leurs opérations au sein d'une interface unique. La fonctionnalité clé, l'automatisation des flux de travail, offre des pipelines avec des étapes personnalisables, des dépendances et des déclencheurs automatisés.

Grâce aux rapports générés par l'IA, vous obtenez des informations sur les factures, les entrées de temps, le suivi des tâches, etc. La recherche intelligente vous permet de trouver rapidement les données pertinentes et de les transformer en rapports convaincants avec visualisation.

Une autre fonctionnalité de gestion de cabinet est le CRM intégré pour la gestion des clients. Vous pouvez stocker l'information sur les clients, les communications avec les clients, les documents, les tâches et les flux de travail d'intégration, le tout dans des profils clients personnalisables. Il prend même en charge la capture de prospects, l'automatisation de l'intégration et les rappels.

Et si vous souhaitez une solution mobile de marque pour rationaliser la collaboration avec vos clients, le partage de documents et les paiements, il existe l'application en marque blanche de TaxDome. Elle vous permet de publier des applications mobiles sous votre marque dans l'App Store et Google Play.

Les meilleures fonctionnalités de TaxDome

Affichez instantanément les messages de vos clients via le portail ou l'application mobile et discutez avec eux en temps réel.

Transformez des fichiers PDF désorganisés en documents consultables grâce à TaxDome IA, qui utilise la reconnaissance et l'organisation automatisées des documents.

Envoyez des fichiers directement depuis votre logiciel fiscal au client dans TaxDome, sans télécharger ni transférer.

Limitations de TaxDome

TaxDome ne dispose pas de certaines fonctionnalités spécifiques dont certains cabinets ont besoin, telles que la transmission de propositions sans connexion client, l'assistance pour les fichiers vidéo et davantage d'options de personnalisation visuelle du flux de travail.

Tarifs TaxDome

Évaluations et avis sur TaxDome

G2 : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TaxDome ?

Voici un avis publié sur G2:

Nous utilisons TaxDome depuis plus d'un an maintenant pour gérer notre cabinet fiscal et comptable en pleine expansion. Dans l'ensemble, cet outil est devenu un élément essentiel de notre flux de travail, nous aidant à rationaliser la communication avec nos clients, la gestion des documents, les signatures électroniques, la facturation et bien plus encore, le tout sous un même toit.

Nous utilisons TaxDome depuis plus d'un an maintenant pour gérer notre cabinet fiscal et comptable en pleine expansion. Dans l'ensemble, cet outil est devenu un élément essentiel de notre flux de travail, nous aidant à rationaliser la communication avec nos clients, la gestion des documents, les signatures électroniques, la facturation et bien plus encore, le tout sous un même toit.

📮 ClickUp Insight : 15 % des travailleurs craignent que l'automatisation menace une partie de leur travail, mais 45 % affirment qu'elle leur permettrait de se concentrer sur du travail à plus forte valeur ajoutée. Le discours est en train de changer : l'automatisation ne remplace pas les rôles, elle les remodèle pour leur donner plus d'impact. Par exemple, lors du lancement d'un produit, les agents IA de ClickUp peuvent automatiser l'attribution des tâches et les rappels de délais, et fournir des mises à jour en temps réel afin que les équipes puissent cesser de courir après les informations et se concentrer sur la stratégie. C'est ainsi que les chefs de projet deviennent des leaders de projet ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

📚 En savoir plus : Meilleurs logiciels de gestion de projet avec portails clients

4. Canopy (idéal pour la résolution fiscale et la récupération de relevés)

via Canopy

Canopy est une solution de gestion de cabinet basée sur le cloud. Il s'agit d'une alternative solide à Karbon, principalement utilisée par les professionnels de la fiscalité. Le module de résolution fiscale simplifie les problèmes complexes liés à l'IRS grâce à des flux de travail intégrés, des modèles de lettres et des outils de prise de décision intelligents. Il vous permet de traiter les recouvrements, les réductions de pénalités ou les cas d'allègement fiscal pour les conjoints.

Pour suivre la santé de votre cabinet, vous disposez de la fonctionnalité Insights qui vous permet de découvrir où vous êtes le plus rentable, où vous perdez de l'argent et qui est le membre de l'équipe le plus efficace. Et grâce aux fonctionnalités de collecte de données sur les clients, telles que la réalisation de la facturation et la rentabilité des clients, vous pouvez identifier les problèmes en un coup d'œil.

Vous vous demandez comment utiliser l'IA dans la comptabilité? Canopy rend cela possible grâce à des fonctionnalités permettant de générer automatiquement des tâches et des rappels en fonction des actions des clients, de renommer et de classer des documents, et de faire ressortir des informations pertinentes à l'aide de simples invites, instructions.

Enfin, Smart Intake offre à vos clients une expérience d'intégration optimisée par l'IA. Grâce aux questionnaires prédictifs, aux checklists de documents et aux formulaires préremplis proposés par la fonctionnalité Smart Intake, vous pouvez intégrer rapidement vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Canopy

Générez des checklists personnalisées et des questionnaires intelligents pour vos clients à partir des documents de l'année dernière ou des données pro forma grâce à Canopy IA.

Ajoutez des formules, effectuez des calculs, remplacez les valeurs nulles ou intégrez une logique IF-THEN-ELSE à vos recherches pour extraire des informations pertinentes.

Intégrez les services électroniques de l'IRS pour extraire les relevés fiscaux et réaliser l'automatisation des réponses.

Limites de Canopy

Forfait Starter : 60 $ par utilisateur/mois (pour les cabinets comptant jusqu'à 4 utilisateurs)

Forfait Essentials : 88 $ par utilisateur/mois (pour les cabinets comptant jusqu'à 4 utilisateurs)

Plateforme d'engagement client de base : 150 $/mois (tarif forfaitaire pour un nombre illimité d'utilisateurs, jusqu'à 2 500 contacts)

Module complémentaire de gestion des documents : 36 $ par utilisateur/mois

Module complémentaire du flux de travail : 32 $ par utilisateur/mois

Module complémentaire Time & Billing : 22 $ par utilisateur/mois

Tarifs Canopy

Standard : 150 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Pro : 175 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations et avis sur Canopy

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canopy ?

Voici un avis publié sur G2:

Nous avons testé trois plateformes logicielles de gestion de cabinet différentes pour notre cabinet comptable, et Canopy s'est clairement démarquée. Elle est incroyablement conviviale, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour nos clients. Canopy a vraiment anticipé tout ce dont nous avons besoin pour gérer notre entreprise de manière efficace et fluide.

Nous avons testé trois plateformes logicielles de gestion de cabinet différentes pour notre cabinet comptable, et Canopy s'est clairement démarquée. Elle est incroyablement conviviale, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour nos clients. Canopy a vraiment anticipé tout ce dont nous avons besoin pour gérer notre entreprise de manière efficace et fluide.

⭐️ Bonus : dans ClickUp, vous pouvez commencer avec les agents Autopilot préconfigurés pour gérer les tâches rapides, telles que la publication de résumés de tâches, la génération de mises à jour ou la réponse à des questions, sans avoir à vous soucier de l'installation. Passez ensuite aux agents Autopilot personnalisés lorsque vous êtes prêt à définir vos propres déclencheurs, réponses et logique en plusieurs étapes, afin d'adapter l'automatisation basée sur l'IA aux flux de travail de votre cabinet. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les agents IA de ClickUp optimisent vos flux de travail comptables !

5. Jetpack Flux de travail (idéal pour l'automatisation des tâches récurrentes liées aux clients)

via Jetpack flux de travail

Jetpack Workflow aide les professionnels de la comptabilité à gérer la comptabilité, la paie, la préparation des déclarations fiscales et les services de conseil à la clientèle en automatisant les tâches récurrentes et les échéances. Vous pouvez standardiser les flux de travail à l'aide de checklists et de modèles de services, afin que tout se déroule sans accroc.

Au fur et à mesure que le travail avance, vous pouvez utiliser des libellés pour marquer les tâches comme « urgentes », « en attente » ou « en cours de révision ». Ces libellés sont personnalisables ; vous pouvez modifier le texte, choisir les couleurs et même attribuer plusieurs libellés pour suivre les projets.

Grâce à cet outil de gestion de cabinet simple d'utilisation, vous pouvez envoyer des messages à votre équipe, l'alerter sur des informations importantes et ajouter des permissions pour les documents clients critiques.

Jetpack gère automatiquement les transferts de clients et les étapes suivantes. Toutes vos données sont stockées en toute sécurité dans les centres de données S3 d'Amazon, avec plusieurs sauvegardes pour assurer la sécurité des dossiers des clients.

Les meilleures fonctionnalités du flux de travail de Jetpack

Utilisez l'onglet « Planification » pour comparer les clients, le personnel ou les durées et réattribuer facilement les tâches afin d'équilibrer les charges de travail.

Accédez à plus de 70 modèles prêts à l'emploi pour vos tâches quotidiennes de comptabilité et de tenue de livres.

Connectez-vous à plus de 2 000 applications via Zapier, y compris tous les principaux logiciels de comptabilité, pour gérer vos flux de travail.

Limitations du flux de travail Jetpack

Manque d'automatisations avancées telles que les déclencheurs ou les dépendances

Tarifs du flux de travail Jetpack

Forfait mensuel de démarrage : 45 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Jetpack Flux de travail

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jetpack Flux de travail ?

Voici un avis publié sur G2:

Jetpack est une solution de flux de travail simple et claire, spécialement conçue pour les cabinets comptables. Les concepteurs connaissent bien l'entreprise de comptabilité et ont adapté les fonctions en conséquence. J'apprécie particulièrement la nouvelle interface utilisateur de la version 2.

Jetpack est une solution de flux de travail simple et claire, spécialement conçue pour les cabinets comptables. Les concepteurs connaissent bien l'entreprise de comptabilité et ont adapté les fonctionnalités en conséquence. J'apprécie particulièrement la nouvelle interface utilisateur de la version 2.

👀 Le saviez-vous ? Le premier tableur électronique, VisiCalc, lancé en 1979, était si révolutionnaire que les gens achetaient des ordinateurs Apple II uniquement pour pouvoir l'utiliser. Steve Jobs a même admis que VisiCalc « a propulsé l'Apple II vers la réussite ». En quelques années, il a révolutionné la comptabilité, éliminant des centaines de milliers de rôles administratifs, mais créant également plus de 600 000 nouveaux rôles pour les comptables, à mesure que la demande pour des calculs plus rapides et plus polyvalents augmentait. La preuve que l'automatisation ne vient pas toujours après nos emplois.

📚 En savoir plus : Meilleur logiciel de portail client pour la gestion des clients

6. Financial Cents (idéal pour centraliser les données du cabinet et des clients)

via Financial Cents

Financial Cents est une plateforme de gestion de cabinet conviviale destinée aux comptables, aux aide-comptables et aux experts-comptables. Elle centralise le flux de travail de votre cabinet, des tâches liées aux clients à la collaboration au sein de l'équipe.

En matière de gestion d'équipe, Financial Cents propose une gestion des capacités qui vous offre une visibilité en temps réel sur la charge de travail de votre équipe. Vous pouvez définir des limites de capacité, rééquilibrer les tâches et éviter le surmenage pendant les périodes de pointe.

L'intégration de l'e-mail vous permet de connecter Gmail ou Outlook directement à la plateforme, transformant les messages en tâches exploitables et conservant chaque discussion avec le client liée au flux de travail ou au projet concerné.

En matière de fonctionnalités de gestion des clients, Financial Cents sert à la fois de logiciel CRM pour les comptables et de hub de facturation :

Utilisez son CRM client et sa base de données pour stocker les profils, les coordonnées, les documents, les notes et l'historique des audits de chaque client dans un endroit sécurisé.

La plateforme gère également la facturation et les paiements, vous permettant d'envoyer des factures ponctuelles ou récurrentes, de synchroniser les paiements avec QuickBooks Online et de produire des rapports de rentabilité pour organiser vos finances.

Les meilleures fonctionnalités de Financial Cents

Intégrez directement les lettres de mission dans la proposition afin de définir la portée et les conditions.

Intégrez le suivi du temps à QuickBooks pour envoyer des factures à vos clients et gérer les salaires.

Liez directement les coffres-forts des clients à leurs profils pour une gestion sécurisée et rationalisée des documents à l'aide de SmartVault.

Limites de Financial Cents

Les utilisateurs se disent insatisfaits des problèmes de facturation, notant la complexité des processus de facturation et les délais d’échéancier plus longs par rapport aux autres alternatives à Karbon.

Tarifs Financial Cents

Équipe : 69 $/mois par utilisateur

Scale : 89 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis de Financial Cents

G2 : 5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Financial Cents ?

Voici un avis publié sur G2:

Financial Cents me donne l'aperçu global de tous les statuts de projet que je recherchais. Il nous permet de gérer de manière transparente une équipe entièrement à distance et de nombreux clients. Il est très intuitif à mettre en œuvre et à utiliser.

Financial Cents me donne l'aperçu global de tous les statuts de projet que je recherchais. Il nous permet de gérer de manière transparente une équipe entièrement à distance et de nombreux clients. Il est très intuitif à mettre en œuvre et à utiliser.

🧠 Anecdote : Il y a plus de 5 000 ans, en Mésopotamie, les comptables utilisaient des jetons d'argile en forme de jarres, de pains et d'animaux pour compter les marchandises. Ils étaient pressés dans des tablettes d'argile, donnant ainsi naissance à la première forme écrite de tenue de registres et de comptabilité.

7. Xero (idéal pour le suivi des flux de trésorerie de l'entreprise)

via Xero

Xero est un logiciel de comptabilité populaire qui comprend une suite d'outils destinés aux comptables et aux aide-comptables. Au-delà de la comptabilité de base, Xero est une solution de gestion de cabinet dotée de fonctionnalités conçues pour simplifier la conformité, la supervision du personnel et la collaboration avec les clients.

Avec Xero Workpapers, votre cabinet comptable peut gérer de manière transparente les flux de travail liés à la conformité, en préparant et en révisant les états financiers à l'aide de modèles intégrés et de processus standardisés. Xero HQ sert de hub central pour la gestion des clients, du personnel et des requêtes. Il offre une visibilité sur les échéances, les communications et les tâches à venir.

Pour rationaliser les opérations quotidiennes, Xero Practice Manager propose des outils d'automatisation et de gestion des flux de travail qui couvrent les emplois, les tâches, les relevés de temps et la facturation.

Vous pouvez télécharger les factures de vos clients ou les transférer par e-mail, et l'IA de Xero extrait les informations nécessaires pour rédiger les factures à approuver. Grâce à Xero Me, vous obtenez des reçus instantanés, et l'application extrait et enregistre automatiquement les données nécessaires.

Les meilleures fonctionnalités de Xero

Créez des modèles de factures personnalisés et soyez payé directement dans Xero.

Automatisez les rappels pour les paiements échus ou en retard

Utilisez Gusto Payroll pour calculer les salaires, les impôts et les déductions grâce à sa fonctionnalité de conformité intégrée.

Limites de Xero

Personnalisation limitée des rapports, ce qui signifie que les rapports personnalisés nécessitent des outils externes.

Tarifs Xero

À partir de : 29 $/mois par utilisateur

Standard : 50 $/mois par utilisateur

Premium : 75 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Xero

G2 : 4,3/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Xero ?

Voici un avis publié sur G2:

Xero a complètement révolutionné notre entreprise. L'interface est claire, intuitive et conviviale, même pour ceux qui n'ont pas de solides connaissances en comptabilité. Le tableau de bord en temps réel nous donne une image claire de notre trésorerie, et la possibilité de rapprocher les transactions bancaires en quelques clics nous fait gagner des heures chaque semaine.

Xero a complètement révolutionné notre entreprise. L'interface est claire, intuitive et conviviale, même pour ceux qui n'ont pas de solides connaissances en comptabilité. Le tableau de bord en temps réel nous donne une image claire de notre trésorerie, et la possibilité de rapprocher les transactions bancaires en quelques clics nous fait gagner des heures chaque semaine.

🧠 Le saviez-vous ? Luca Pacioli, considéré comme le père de la comptabilité moderne, a publié son premier ouvrage, « Résumé de l'arithmétique, de la géométrie, des proportions et de la proportionnalité », en 1494, dans lequel il a introduit le concept de la comptabilité en partie double.

📚 En savoir plus : Votre guide de la comptabilité de projet pour assurer la réussite financière

8. QuickBooks (idéal pour l'automatisation de la communication avec les clients et la collecte de données)

via QuickBooks

QuickBooks centralise la comptabilité en vous offrant une visibilité sur les finances de votre entreprise. Des comptes de résultat et bilans au suivi des flux de trésorerie, vous pouvez tout consulter depuis un seul tableau de bord.

Grâce à la facturation et à la comptabilisation groupées, vous pouvez créer et envoyer des dizaines de factures ou d'entrées comptables en une seule fois, ce qui est essentiel pendant la période fiscale ou les cycles de facturation des clients. Avec l'agent financier basé sur l'IA (disponible dans la version Advanced), QuickBooks va au-delà du nombre.

Elle effectue automatiquement la prévision des revenus, signale les écarts de performance et guide les cabinets vers leurs objectifs financiers stratégiques. Pour les cabinets qui gèrent les comptes de plusieurs clients, QuickBooks Online Accountant offre des informations financières en temps réel, un accès client sous un seul identifiant et des tableaux de bord de rapports de qualité professionnelle pour un conseil client holistique.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Importez automatiquement les heures facturables et ajoutez-les aux factures à l'aide de Google Agenda.

Suivez vos actifs et calculez automatiquement les calendriers d'amortissement avec QuickBooks Advanced.

Créez et déposez électroniquement les formulaires 1099 pour les entrepreneurs et payez-les par virement bancaire le lendemain.

Limites de QuickBooks

QuickBooks peut s'avérer difficile à utiliser pour les utilisateurs sans expérience en comptabilité : l'installation et la navigation ne sont pas toujours intuitives pour les débutants.

Tarifs QuickBooks

Essai gratuit de 30 jours

Simple Start : 38 $ par mois et par utilisateur

Essentials : 75 $/mois pour 3 utilisateurs

Plus : 115 $/mois pour 5 utilisateurs

Avancé : 275 $/mois pour 25 utilisateurs

Évaluations et avis sur QuickBooks

G2 : 4/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 8 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de QuickBooks ?

Voici un avis publié sur G2:

QuickBooks Online est incroyablement convivial et intuitif. Son interface épurée facilite la navigation, même pour ceux qui découvrent les logiciels de comptabilité. C'est un choix judicieux pour les petites entreprises ou toute personne souhaitant garder le contrôle de ses finances à un niveau basique ou intermédiaire.

QuickBooks Online est incroyablement convivial et intuitif. Son interface épurée facilite la navigation, même pour ceux qui découvrent les logiciels de comptabilité. C'est un choix judicieux pour les petites entreprises ou toute personne souhaitant garder le contrôle de ses finances à un niveau basique ou intermédiaire.

📚 En savoir plus : Meilleur logiciel de comptabilité de projet pour maximiser le retour sur investissement des projets

9. Firm360 (idéal pour centraliser et automatiser les flux de travail des projets)

via Firm360

Au-delà de ses fonctionnalités de gestion de cabinet comptable, Firm360 offre également des fonctionnalités de gestion de projet. Grâce à son outil visuel Project Workflow Builder, vous pouvez planifier des projets récurrents, tels que les déclarations fiscales, les audits et les extensions. Suivez à la fois les dates cibles et les dates limites, y compris les dates d'échéance fédérales et étatiques et les extensions au sein de chaque projet.

De plus, l'achevement d'une tâche peut automatiquement déclencher la suivante. Les modèles de projet contrôlent ce flux. Lorsqu'un projet passe au statut suivant, de nouvelles tâches s'activent automatiquement, ce qui permet de poursuivre le travail sans mises à jour manuelles.

Choisissez parmi des modèles personnalisables pour les flux de travail récurrents, ce qui permet d'assurer la cohérence au sein du cabinet, la standardisation des processus et une réduction du temps d'installation. Et qu'en est-il des pics de charge de travail saisonniers pendant les périodes fiscales ? Grâce à l'automatisation de la génération des tâches et à des tableaux de bord intuitifs, votre équipe peut planifier à l'avance, même pendant les périodes les plus chargées.

Les meilleures fonctionnalités de Firm360

Visual Flux de travail pour projets, adapté aux missions comptables

Les projets récurrents sont régénérés automatiquement en fonction des dates de début.

Visibilité claire de la charge de travail pour le suivi des capacités et l'équilibre du personnel

Limitations de Firm360

L'outil de suivi du temps semble rigide ; vous devez vous arrêter et enregistrer l'entrée pour effectuer une petite modification en cours pendant que le chronomètre est en marche.

Tarifs Firm360

Basique : 49 $/mois par utilisateur

Standard : 79 $/mois par utilisateur

Premium : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Firm360

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Firm360 ?

Voici un avis publié sur G2:

Je suis responsable des comptes clients et j'utilise le logiciel Firm360 pour gérer les factures et autres documents de mes clients, que je dois examiner quotidiennement. C'est le meilleur logiciel pour gérer et examiner tous les documents.

Je suis responsable des comptes clients et j'utilise le logiciel Firm360 pour gérer les factures et autres documents de mes clients, que je dois examiner quotidiennement. C'est le meilleur logiciel pour gérer et examiner tous les documents.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de gestion de projet pour tous types de projets

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research, sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement ( ROI) estimé à 384 % . Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

📚 En savoir plus : Meilleures alternatives à Ramp

10. Bonsai (idéal pour consolider les opérations de facturation)

via Bonsai

Bonsai vous aide à envoyer et à suivre vos factures, tout en restant connecté à vos projets, à vos saisies de temps et aux dossiers de vos clients. Pour les clients sous contrat ou bénéficiant de services récurrents, vous pouvez automatiser les cycles de facturation afin de garantir le paiement des factures dans les délais.

Le suivi des dépenses est simple. Vous pouvez enregistrer vos dépenses dans n'importe quelle devise, et Bonsai les convertira en utilisant les taux de change en temps réel. Chaque dépense est liée à des entrées de temps, des acomptes ou des factures, ce qui vous permet de suivre vos revenus et vos dépenses. Vous pouvez marquer les dépenses comme facturables ou non facturables, et ajouter une majoration personnalisée lorsque vous répercutez ces coûts sur vos clients.

Bonsai comprend un système de tarifs intégré qui vous aide à définir des tarifs standard pour différents types de services ou à créer des tarifs personnalisés pour des clients et des projets spécifiques. Vous pouvez télécharger des rapports Schedule C ou de radiation en quelques minutes à l'aide des modèles intégrés de Bonsai, et configurer des rappels pour les prochains paiements d'impôts estimés.

Les meilleures fonctionnalités de Bonsai

Synchronisez les données de facturation dans les deux sens avec QuickBooks Online et Xero pour garantir l'exactitude de vos registres comptables.

Offre d'assistance pour les paiements dans plus de 100 devises, ce qui vous permet d'être payé facilement, où que vous soyez et où que se trouvent vos clients.

Suivez les budgets en temps réel à l'aide de barres budgétaires en direct, d'alertes et de prévisions afin d'identifier les dépassements et de contrôler les dépenses.

Limites de Bonsai

Manque de documentation d'intégration, ce qui rend la migration depuis d'autres outils difficile.

Tarifs Bonsai

Basique : 15 $/mois par utilisateur

Essentials : 25 $/mois par utilisateur

Premium : 39 $/mois par utilisateur

Elite : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Bonsai

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bonsai ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie la façon dont Bonsai m'a permis de réduire mes dépenses mensuelles et annuelles en logiciels de productivité/d'exploitation. Depuis que je suis passé à cette solution, je n'ai plus besoin d'un logiciel SaaS pour la comptabilité/la tenue des comptes/la facturation, les devis, les contrats, les comptes de résultats et la planification, car Bonsai gère désormais tout cela en un seul endroit.

J'apprécie la façon dont Bonsai m'a permis de réduire mes dépenses mensuelles et annuelles en logiciels de productivité/d'exploitation. Depuis que je suis passé à cette solution, je n'ai plus besoin d'un logiciel SaaS pour la comptabilité/la tenue des comptes/la facturation, les devis, les contrats, les comptes de résultats et la planification, car Bonsai gère désormais tout cela en un seul endroit.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Hello Bonsai à essayer

11. Pixie (idéal pour les cabinets comptables de petite et moyenne taille)

via Pixie

L'alternative à Karbon, Pixie, combine la coordination de projets, les flux de travail des clients et l'automatisation pour les cabinets comptables et les cabinets d'expertise comptable.

Vous bénéficiez également de fonctionnalités de gestion d'équipe et de rapports. Les notifications internes vous tiennent informé lorsque les tâches sont achevées ou les e-mails lus, et les rapports de travail personnalisables vous aident à surveiller la productivité tant au niveau du cabinet que du personnel.

De plus, il propose des modèles en un clic qui peuvent être programmés de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, accompagnés d'instructions et de checklists. Vous pouvez même intégrer des vidéos de formation pour créer des flux de travail reproductibles.

Pixie propose des flux de travail d'intégration prédéfinis et personnalisables, notamment des e-mails de bienvenue avec des liens de téléchargement sécurisés, des checklists de tâches et des rappels automatisés. Vous pouvez également configurer des e-mails d'automatisation dans ces flux de travail, qu'il s'agisse de rappeler aux clients de télécharger des documents ou d'envoyer une note rapide lorsqu'une tâche est achevée.

Les meilleures fonctionnalités de Pixie

Utilisez l'automatisation pour créer des tâches récurrentes, attribuer automatiquement du travail à l'équipe ou demander des relevés aux clients.

Créez des portails clients sécurisés où vous pouvez demander à vos clients des signatures électroniques et disposer de pistes d'audit claires.

Créez des listes à faire et attribuez-les à des clients ou à des parties prenantes internes.

Limitations de Pixie

Vous aurez peut-être besoin de solutions de contournement pour générer des rapports complexes ou obtenir des informations plus détaillées.

Tarifs Pixie

Essai gratuit de 30 jours

Moins de 250 utilisateurs : 129 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

251 à 500 utilisateurs : 199 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

501 à 1 000 utilisateurs : 329 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Pixie

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pixie ?

Voici un avis publié sur G2:

C'est comme un tableur dynamique, très intuitif et simple, avec des colonnes, des listes, des dates et des filtres. Il peut être adapté à votre cabinet et personnalisé, c'est pourquoi je l'apprécie vraiment depuis plus de deux ans.

C'est comme un tableur dynamique, très intuitif et simple, avec des colonnes, des listes, des dates et des filtres. Il peut être adapté à votre cabinet et personnalisé, c'est pourquoi je l'apprécie vraiment depuis plus de deux ans.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de portail client pour simplifier la gestion des clients

Prêt à améliorer votre flux de travail comptable ?

Karbon n'est pas votre seule option. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous envisagez déjà de changer de solution ou, à tout le moins, que vous vous demandez s'il existe une meilleure solution.

ClickUp offre à votre équipe comptable la flexibilité nécessaire pour travailler comme vous le souhaitez, sans perdre la structure des tâches récurrentes et des échéances.

Tous vos flux de travail, vos collaborateurs et vos clients réunis en un seul endroit, travaillant ensemble. 🧩

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp. Et découvrez si cette solution convient à votre équipe comptable.