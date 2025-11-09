Les 11 meilleures alternatives à Tanka IA pour une collaboration intelligente en équipe

Chaque équipe connaît ce moment où quelqu'un pose une question et où vous savez que la réponse se trouve quelque part, dans une note de réunion, un fil de discuter ou un document enfoui.

Des outils tels que Tanka AI promettent de résoudre ce problème. Cependant, à mesure que les équipes s'agrandissent, elles peuvent rencontrer des goulots d'étranglement en termes de performances lorsqu'elles récupèrent des connaissances à grande échelle.

Bien que sa mémoire à long terme soit impressionnante, le système présente parfois des hallucinations, des lacunes dans le contexte entre les plateformes et des obstacles techniques liés à la synchronisation en temps réel qui peuvent frustrer les utilisateurs.

Si vous êtes en train d'évaluer vos options, il existe plusieurs alternatives à Tanka IA conçues pour gérer les connaissances et la collaboration. Examinons de plus près 11 d'entre elles qui pourraient convenir au style de travail de votre équipe. 💎

Aperçu des meilleures alternatives à Tanka IA

Examinons une brève comparaison des meilleurs outils de communication IA, tels que Tanka. 🧑‍💻

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Collaboration centralisée sur les tâches et flux de travail de connaissancesTaille des équipes : individus, équipes de taille moyenne et grandes entreprises IA Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), Hub Documents, chats basés sur les tâches, Enterprise Search, Autopilot Agents, conversion chat-tâche Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Notion IA Gestion unifiée des connaissances et création de documents Taille de l'équipe : particuliers, petites entreprises et équipes hybrides Génération de pages alimentée par l'IA, recherche à l'échelle de l'espace de travail, suggestions de rédaction contextuelles, automatisation du suivi. Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois. Tana Connaissances et collaboration structurées par l'IATaille de l'équipe : start-ups, équipes de recherche et personnes axées sur les connaissances Supertags, liaison bidirectionnelle liant les nœuds, assistant IA pour les analyses, flux de travail persistant basé sur la mémoire à long terme de l'IA. Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois. Otter. ai Transcription en temps réel des réunions et automatisation des notes Transcriptions en direct, suivi des intervenants, résumés des éléments à mener et enregistrement des réunions dans le calendrier. Gratuit ; forfaits payants à partir de 16,99 $/mois. Mémoire parfaite Mémoire numérique à long terme et traçabilité Taille de l'équipe : entreprises soumises à des contraintes de conformité et équipes de recherche Index contextuel, accès aux archives à long terme, liaison de mémoires multisources Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur. Flock Discuter d'équipe et mémoire de partage Taille de l'équipe : start-ups, PME et équipes hybrides en pleine croissance Messagerie par canal, note de partage, rappel, historique complet des fichiers Gratuit ; les forfaits payants commencent à 6 $/mois par utilisateur. Chanty Messagerie d'équipe filaire avec gestion des tâchesTaille de l'équipe : petites équipes à distance et freelances Historique illimité des messages, discuter basées sur les tâches, actions suggérées par l'IA. Gratuit ; forfaits payants à partir de 4 $/mois. MyChat Messagerie d'équipe et partage de fichiers sur site pour une communication interne sécuriséeTaille de l'équipe : moyennes entreprises Messagerie auto-hébergée, données cryptées, contrôles d'accès basés sur les rôles, serveur de fichiers Tarification personnalisée TwinMind Rappel des discussions et collaboration basés sur l'IATaille de l'équipe : équipes agiles et consultants Résumés contextuels, questions-réponses basées sur des fils de discussion, IA de mise en évidence des souvenirs, regroupement de l'historique des dialogues. Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois. Mem IA Capture et rappel passifs des connaissancesTaille de l'équipe : utilisateurs individuels et petites équipes collaboratives Rappel automatique du contexte, mapper de la mémoire basée sur le flux et mémoire de l'environnement de travail intégrée. Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois. Slack (IA) Communication d'équipe de niveau entreprise avec rappel intelligentTaille de l'équipe : grandes équipes distribuées et interfonctionnelles Résumés IA, rappels intelligents, interactions tenant compte de la mémoire, capture automatique des fils de discussion. Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 7,25 $/mois par utilisateur.

Pourquoi rechercher des alternatives à Tanka IA ?

Bien que Tanka IA offre des fonctionnalités puissantes en matière de mémoire et de collaboration, il se peut qu'il ne convienne pas à toutes les équipes. Voici quelques raisons qui expliquent cela :

Options de personnalisation limitées pour les besoins spécifiques des équipes

Fonctionnalités similaires à celles des outils de gestion de projet par l'IA que vous utilisez déjà

Tarification qui peut ne pas convenir aux équipes plus importantes.

Lacunes dans les intégrations avec votre pile technologique existante

Une préférence pour différents modèles ou approches d'IA

🔍 Le saviez-vous ? L'évolution du traitement du langage naturel (NLP) a jeté les bases des systèmes de gestion des connaissances par l'IA d'aujourd'hui. Les premières recherches menées dans les années 1940 et 1950 se sont heurtées à la complexité du langage. Des chercheurs tels que Noam Chomsky ont mis en évidence les limites de la compréhension des machines. Cependant, les avancées dans les paradigmes basés sur la logique, les programmes tels que SHRDLU et, finalement, les modèles probabilistes ont orienté le champ vers des applications pratiques.

Que rechercher dans les alternatives à Tanka IA ?

L'alternative idéale doit offrir les mêmes fonctionnalités que Tanka IA et fournir une valeur dans les domaines les plus importants pour votre équipe. Voici les critères à prendre en compte :

Mémoire à long terme : capacité à se souvenir des discussions passées, des décisions prises et du contexte d'entreprise afin que votre équipe ne perde pas de temps à répéter les informations.

Automatisation intelligente : fonctionnalités qui rédigent des réponses, résument les fils de discussion et gèrent les tâches de communication répétitives afin d'alléger la charge de travail.

Intégrations fluides : compatibilité avec des outils tels que Slack, Teams ou compatibilité avec des outils tels que Slack, Teams ou des plateformes de gestion de projet pour maintenir la connexion entre les flux de travail.

Tarification évolutive : des forfaits adaptés aux petites équipes tout en offrant une marge de croissance sans augmentation brutale des coûts.

Flexibilité du flux de travail : options permettant de personnaliser les processus, les permission et les afficher afin que l'outil s'adapte au mode de fonctionnement de votre équipe.

Sécurité des données : mesures de protection intégrées et normes de conformité pour protéger les informations sensibles de l'entreprise.

Facilité d'adoption : une interface claire et une prise en main simple qui aident les collaborateurs à l'utiliser efficacement dès le premier jour.

Les meilleures alternatives à Tanka IA

Voici notre sélection des meilleures alternatives à Tanka IA ! 👇

ClickUp (idéal pour rationaliser la communication et stimuler la productivité grâce à une solution tout-en-un)

Affichez instantanément le contexte d'un projet à l'aide de ClickUp Brain dans votre espace de travail

ClickUp rassemble toutes vos applications professionnelles, vos données, vos communications et vos flux de travail dans un centre névralgique entièrement connecté dédié à votre travail. Oubliez le passage incessant d'une application à l'autre, d'une page à l'autre et de discuter à l'autre, c'est-à-dire le « Work Sprawl », juste pour que votre travail soit terminé.

En tant qu'environnement de travail IA convergent, ClickUp élimine les changements de contexte en fournissant un contexte à 100 % et un lieu centralisé et intelligent où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Comme il relie la mémoire, l'automatisation et la communication à votre travail, vous n'avez pas besoin d'investir dans plusieurs outils d'IA et de faire face à la prolifération de l'IA, un défi croissant pour les organisations en pleine évolution. Cela en fait l'une des alternatives les plus solides à Tanka AI pour les équipes qui ne peuvent se permettre de perdre le contexte.

Trouvez ce dont vous avez besoin sans avoir à chercher grâce à Enterprise Search.

Utilisez ClickUp Enterprise Search pour rechercher des tâches, des notes de réunion, des fichiers, des données et bien plus encore

Ensuite, ClickUp Enterprise Search permet aux équipes de rechercher et de récupérer des informations contextuelles dans leur environnement de travail. Par exemple, lorsqu'un responsable marketing recherche « budget de la campagne du troisième trimestre », l'outil affiche la feuille de calcul du budget, la tâche d'approbation et le document relatif à la campagne. Un nouveau membre de l'équipe qui rejoint la campagne peut ainsi avoir une vue d'ensemble instantanée, sans avoir à poser de questions.

Ensemble, ces fonctionnalités offrent aux équipes ce qu'elles ont du mal à mettre en place seules : une mémoire connectée, des flux de travail automatisés et des discussions liées à la livraison.

Rappelez-vous l'historique du projet sans avoir à tout recommencer.

ClickUp Brain établit la connexion entre les discussions, les documents et les tâches afin que vous puissiez obtenir des réponses instantanément.

Trouvez rapidement les réponses pertinentes depuis votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain.

Supposons qu'un chef de produit se voie poser la question suivante : « Quel est le statut du flux d'intégration mobile ? » ClickUp Brain récupère les dernières mises à jour des tâches, les commentaires passés et le document dans lequel les modifications ont été finalisées. Ainsi, le chef de produit peut répondre en toute confiance en quelques secondes, plutôt que de devoir fouiller dans d'anciennes mises à jour.

Regardez cette vidéo pour comprendre comment ClickUp Brain vous aide à mieux naviguer dans votre espace de travail :

Recherche unifiée dans les applications et sur le Web avec Brain MAX

Brain MAX va encore plus loin en proposant une plateforme unifiée dédiée à l'amélioration de la productivité des entreprises. Elle vous permet d'effectuer des recherches instantanées dans toutes vos applications connectées, telles que ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et même le Web, afin de trouver rapidement des fichiers, des documents et des pièces jointes sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Grâce à sa fonctionnalité avancée Talk to Texte, vous pouvez poser des questions, dicter des notes et émettre des commandes pour achever votre travail en mode mains libres, où que vous soyez.

Contrairement à d'autres outils fragmentés, Brain MAX remplace des dizaines de plateformes d'IA déconnectées et exploite des outils d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution puissante et prête pour l'entreprise, profondément contextuelle et adaptée à vos flux de travail spécifiques. Abandonnez la prolifération des outils d'IA, utilisez votre voix pour terminer votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

Laissez les agents IA gérer les tâches fastidieuses

Découvrez ClickUp Agents pour automatiser le travail manuel et pour le partage d'informations même lorsque vous êtes absent

Les agents ClickUp réduisent le travail manuel qui accapare la journée d'un manager. Les agents prédéfinis gèrent les actions routinières, tandis que les agents personnalisés s'adaptent à vos flux de travail. Par exemple :

Agent de récapitulatif quotidien : rassemble les mises à jour de toutes les tâches actives et envoie un résumé matinal à l'équipe.

Agent de tri des tickets : analyse les nouvelles demandes, leur attribue un libellé par ordre d'urgence et les attribue automatiquement.

Agent de suivi des réunions : lit les notes de réunion téléchargées, identifie les éléments à prendre et crée des tâches.

Prenons l'exemple de l'agent de triage des tickets. Les responsables de l'assistance n'ont plus besoin d'attribuer manuellement chaque problème. Les demandes critiques sont immédiatement acheminées vers le bon propriétaire, ce qui permet de réduire les délais de réponse.

Gardez les commentaires liés à la livraison en discutant

Les commentaires se perdent souvent lorsqu'ils sont dispersés dans différentes applications. ClickUp Discuter résout ce problème en gardant les discussions à proximité du travail.

Transformez les commentaires sur la conception en tâches dans ClickUp Chat

Par exemple, lors d'une revue de conception, un collègue commente : « Le bouton d'inscription doit être déplacé au-dessus de la ligne de flottaison. » Ce commentaire est directement converti en une tâche ClickUp liée à la conception, ce qui garantit qu'il ne sera pas négligé lors de la mise en œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les équipes doivent souvent investir du temps dans l'installation et la personnalisation avant que les flux de travail ne fonctionnent correctement.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 385 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique publiée sur G2 résume parfaitement la situation :

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

📮 ClickUp Insight : 34 % des employés ne se sentent pas à l'aise pour poser des questions au travail, et 14 % essaient principalement de trouver les réponses par eux-mêmes. Lorsque les gens hésitent à demander de l'aide, cela signifie souvent qu'ils ne se sentent pas pleinement acceptés ou inclus dans le processus d'apprentissage de l'équipe. La solution ? Créer un parcours sans jugement permettant aux gens d'apprendre à partir des bases de connaissances existantes et de comprendre les processus à leur propre rythme. La gestion des connaissances de ClickUp, composée de ClickUp Brain et Connected Search, aide les employés à obtenir des réponses à leurs questions et à effectuer des recherches dans l'environnement de travail, ainsi que dans des applications tierces intégrées. Plus besoin de s'inquiéter de poser des questions « évidentes » ou d'interrompre les autres.

📖 À lire également : Comment utiliser les agents basés sur la connaissance dans l'IA

2. Notion IA (idéal pour l'intégration de la mémoire dans l'environnement de travail)

via Notion

Notion AI transforme votre environnement de travail existant en un assistant alimenté par la mémoire qui se souvient de chaque document, note de réunion et détail de projet que vous avez stocké. Contrairement aux outils de discuter basiques, il conserve le contexte dans l'ensemble de votre base de connaissances, établissant des connexions entre les anciennes notes de projet et les discussions actuelles.

Le chatbot de la base de connaissances répond aux requêtes tout en faisant remonter activement les informations pertinentes issues de documents datant de plusieurs mois et directement liés à votre discussion actuelle. Cela crée un environnement de travail en apprentissage continu où les connaissances passées influencent automatiquement les décisions présentes.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Effectuez une requête sur l'historique complet de tous vos environnements de travail à l'aide de questions en langage naturel.

Générez des résumés de projet qui font référence aux notes et décisions des réunions précédentes.

Créez du contenu qui reste cohérent avec le style de votre documentation existante.

Transformez vos notes éparpillées en plans d'action structurés avec contexte historique.

Limites de Notion IA

Nécessite l'installation préalable d'un espace de travail Notion pour que les fonctionnalités d'IA puissent vraiment être exploitées.

La fonction de mémoire dépend fortement de la façon dont vous organisez vos données initiales.

Tarifs de Notion IA

Essai gratuit

Plus : 12 $ par membre/mois (uniquement pour l'essai de Notion IA)

Entreprise : 24 $ par membre/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,6/5 (plus de 7 115 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 610 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion IA ?

Un utilisateur de Reddit partage :

J'ai créé une grande installation Notion avec des échéanciers de projet, des interdépendances, des comptes rendus, des points à discuter, des tâches, etc. et Notion AI est tout simplement très utile. Un exemple : j'enregistre une réunion d'équipe et j'obtiens automatiquement un résumé assez complet et des mesures de suivi à prendre. Je demande à l'IA d'ajouter ces mesures à mon tableau des tâches, d'ajouter les dates d'échéance et les responsabilités en fonction de ce qui a été discuté pendant la réunion et de faire des suggestions sur les projets auxquels cela se réfère...*

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Notion IA

3. Tana (idéal pour la cartographie de la mémoire basée sur les relations)

via Tana

Tana fonctionne selon un principe fondamentalement différent de celui des outils de discuter linéaires. Chaque information devient un nœud connecté qui établit des relations au fil du temps. Il crée une mémoire persistante grâce à des supertags et des liens bidirectionnels.

Lorsque vous mentionnez un projet, un client ou une idée, le système affiche automatiquement toutes les discussions, décisions et documents connexes, quelle que soit la période. Cette approche imite le fonctionnement réel de la mémoire humaine, où la mention d'un concept déclenche le rappel d'expériences et de connaissances connexes.

Les meilleures fonctionnalités de Tana

Créez des connexions automatiques entre les discussions et les nœuds de connaissances associés.

Créez des supertags personnalisés qui capturent le contexte des sujets et projets récurrents.

Accédez à un assistant IA qui comprend les relations entre différents types d'informations.

Générez des informations en analysant les modèles dans les discussions et les documents connectés.

Limites de Tana

Nécessite un étiquetage et une organisation cohérents pour optimiser l'efficacité de la mémoire.

Intégration limitée avec les plateformes de e-mail et de messagerie instantanée existantes

Tarifs Tana

Free

Plus : 10 $/mois

Pro : 18 $/mois

Évaluations et avis sur Tana

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tana ?

Jetons un œil à cette critique sur Reddit:

Tana me permet simplement d'écrire du contenu et d'appliquer une étiquette. Je n'ai pas à me soucier des dossiers ou de la structure. Il me suffit d'appliquer une étiquette pour savoir que l'information pourra être facilement retrouvée ! Le plus gros inconvénient pour moi actuellement est l'absence d'une véritable application mobile de lecture/écriture. Ne vous méprenez pas, Tana Capture est formidable. Mais je suis toujours en déplacement et j'ai besoin de pouvoir consulter mon contenu.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Tana pour la prise de notes

🧠 Anecdote : Les origines de la gestion des connaissances remontent à plus de 5 000 ans. Des tablettes sumériennes aux pyramides de Gizeh, construites en 2560 avant J.-C., des registres minutieux ont guidé la construction.

4. Otter. ai (Idéal pour la conservation de la mémoire de discussion)

Otter. ai résout le problème fondamental de la perte d'informations importantes lors de discussions orales. Alors que la plupart des outils de messagerie ne capturent que le texte écrit, cet outil crée une mémoire consultable à partir des discussions verbales, des réunions d'équipe et des appels téléphoniques.

Cette alternative à Tanka AI utilise l'IA pour prendre des notes, identifier les décisions clés, les éléments à entreprendre et le contexte important. Avec OtterPilot, elle peut même se connecter à Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams à votre place, capturer des diapositives et fournir automatiquement des notes.

Otter. ai : les meilleures fonctionnalités

Identifiez et extrayez automatiquement les éléments d'action à partir des discussions enregistrées.

Utilisez l'IA pour prendre des notes de réunion avec des résumés qui mettent en évidence les décisions clés et le contexte important.

Recherchez dans plusieurs mois d'historique de discussion à l'aide de mots-clés ou de sujets spécifiques.

Partagez la mémoire des discussions avec les membres de l'équipe qui ont manqué les discussions initiales.

Limites d'Otter.ai

Limité aux discussions audio, ne s'intègre pas aux plateformes de messagerie texte.

La précision diminue considérablement dans les environnements bruyants ou avec plusieurs locuteurs.

Tarifs d'Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels d'Otter.ai ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a partagé :

J'adore. Je l'utilise tous les jours pour mes réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les marmonnements et certaines prononciations incorrectes, mais une fois que c'est fait, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer des informations pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser des conversations pour en dégager les causes profondes, entre autres.

⚙️ À lire également : Meilleures alternatives et concurrents d'Otter.ai

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research, sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 % . Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

5. Perfect Memory (idéal pour une mémoire numérique complète)

via Perfect Memory

Perfect Memory adopte une approche radicale de la mémoire de discussion. Il capture et indexe automatiquement tout ce avec quoi vous interagissez numériquement. Chaque e-mail, document, page web et conversation devient partie intégrante d'une banque de mémoire consultable que l'IA peut référencer lors de discussions futures.

Grâce à cette approche passive, vous n'avez pas besoin d'organiser ou d'attribuer des étiquettes à votre contenu manuellement ; l'assistant numérique connaît votre historique. Alimenté par GPT-4 et d'autres modèles, il peut également résumer votre journée, rédiger des réponses ou vous préparer à l'aide de rappels tirés de discussions passées.

Les meilleures fonctionnalités de Perfect Memory

Générez des informations pertinentes en reliant des données provenant de différentes périodes et plateformes.

Garantissez la confidentialité grâce au cryptage et à la possibilité de suspendre l'enregistrement en mode navigation privée ou en mode privé.

Laissez-le lire tout le texte à l'écran à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) et le stocker localement sur votre appareil.

Limites de Perfect Memory

Nécessite une installation importante pour la connexion et l'indexation de toutes les sources d'informations.

Contrôle limité sur les informations prioritaires dans la mémoire

Tarifs Perfect Memory

Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perfect Memory

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant J.-C., Ptolémée Ier Soter, son successeur, a cherché à établir un centre d'apprentissage dans la ville d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie a été construite pour abriter plus de 500 000 rouleaux de papyrus contenant des œuvres littéraires et des textes sur l'histoire, le droit, les mathématiques et les sciences.

⚙️ Bonus : utilisez ces modèles de plans de communication pour rationaliser la messagerie, harmoniser les efforts des parties prenantes et gagner du temps grâce à des structures prêtes à l'emploi.

6. Flock (idéal pour organiser les fils de discussion de l'équipe)

via Flock

Flock aborde la mémoire d'équipe à travers une organisation structurée des discussions plutôt que par un rappel alimenté par l'IA. Bien qu'il ne dispose pas des fonctionnalités de mémoire proactive de Tanka AI, Flock excelle dans la préservation des connaissances de l'équipe grâce à des discussions organisées et au partage de fichiers qui peuvent être facilement récupérés par la suite.

La plateforme permet d'organiser des discussions via des canaux privés et publics, laissant les équipes segmenter les sujets dans des espaces dédiés. Vous pouvez glisser-déposer plusieurs documents, images ou extraits de code dans les messages.

Elle vous permet également de retrouver rapidement l'emplacement du contenu partagé ultérieurement grâce à une application centralisée « Fichiers » qui met en évidence à la fois les messages épinglés et le contenu partagé.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Conservez un historique achevé des messages que les membres de l'équipe peuvent consulter à tout moment.

Partagez des fichiers et des documents directement dans le contexte de la discussion.

Configurez des rappels et des flux de travail automatisés qui font référence aux discussions précédentes.

Limites de Flock

S'appuie sur une organisation manuelle plutôt que sur une mémoire alimentée par l'IA et la reconnaissance du contexte.

Impossible d'analyser les schémas de discussion ou de générer des informations comme le font les alternatives basées sur l'IA.

Tarifs Flock

Free

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Pro : 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Flock

G2 : 4,4/5 (plus de 270 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 340 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Flock ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Depuis que j'utilise Flock, ma plus grande réussite est la gestion du temps. Flock permet de gagner du temps et de terminer le travail de la manière la plus simple qui soit. La messagerie instantanée a amélioré la clarté de chaque exercice et projet. Encore une fois, l'intégration dans ce logiciel est très efficace. Flock est facile à utiliser et son application est basée sur le champ. C'est un outil assez impressionnant.

📖 À lire également : Alternatives à Flock pour la collaboration en équipe

7. Chanty (idéal pour assurer la continuité des discussions simples)

via Chanty

Chanty met l'accent sur la continuité des discussions grâce à des fils de discussion persistants plutôt que sur des systèmes de mémoire complexes. Il garantit que les discussions d'équipe maintiennent leur contexte au fil du temps grâce à un historique illimité des messages (même dans les forfaits gratuits !) et à une fonctionnalité de recherche simple.

Bien qu'elle n'offre pas les fonctionnalités de mémoire sophistiquées de Tanka AI, cette application de communication permet aux membres d'une équipe de reprendre leurs discussions exactement là où ils les avaient laissées. Le « Teambook » est un hub centralisé qui rassemble les discussions, les tâches, les messages épinglés, les fichiers et les liens.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Convertissez les messages importants en tâches persistantes qui assurent la maintenance de leur contexte.

Partagez facilement l'historique des discussions avec les nouveaux membres de l'équipe qui ont besoin de contexte.

Intégrez-les à d'autres outils de votre pile technologique, tels que Google Drive, Trello, GitHub et Dropbox.

Limites de Chanty

Pas de fonctionnalités de mémoire alimentées par l'IA ni de suggestions contextuelles proactives.

Capacité limitée à établir la connexion entre des discussions sur différents sujets ou sur différentes périodes

Tarifs Chanty

Free

Entreprise : 3 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Chanty

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Chanty ?

Selon une évaluation G2:

Chanty offre la possibilité de transformer les discussions en tâches et d'en assurer le suivi sans se perdre parmi les messages. Il est très facile de consulter les références passées grâce à l'accès illimité à l'historique des discussions. Je trouve également très utiles la fluidité de la connexion, la qualité audio et vidéo des réunions de groupe et individuelles, ainsi que la possibilité de partager mon écran pour partager des documents collaboratifs.

📚 À lire également : Chanty vs Slack : quel outil de communication est le meilleur ?

8. MyChat (idéal pour assurer la sécurité de la mémoire organisationnelle)

via MyChat

MyChat répond aux préoccupations liées à la sécurité des discussions en donnant aux organisations la pleine propriété de leurs données de communication. Contrairement aux alternatives à Tanka IA basées sur le cloud, il est entièrement auto-hébergé. Cela garantit que les discussions sensibles et les connaissances accumulées ne quittent jamais vos serveurs internes.

Grâce aux permissions basées sur les rôles, seuls les membres autorisés de l'équipe peuvent accéder à l'historique des discussions, ce qui permet de préserver le contexte privé et organisé. De plus, MyChat prend en charge les discussions en fil de discussion, le partage de fichiers et l'historique consultable.

Il offre également des fonctionnalités telles que le statut de présence, les confirmations de livraison des messages, la vérification orthographique et discuter intégré au site web.

Les meilleures fonctionnalités de MyChat

Bénéficiez de discussions privées et de groupe, du transfert de fichiers et de dossiers, d'un tableau Kanban intégré pour la planification de projets et d'un tableau d'affichage pour les annonces à l'échelle de l'entreprise.

Bénéficiez d'appels vocaux et de visioconférences de haute qualité et à faible latence, avec partage d'écran optimisé par WebRTC.

Intégrez Active Directory pour la gestion des utilisateurs, le partage de fichiers par glisser-déposer et les listes de contacts (y compris les structures personnelles et à l'échelle de l'entreprise).

Limites de MyChat

L'interface est obsolète et difficile à naviguer.

Accès mobile limité à l'historique des discussions par rapport aux alternatives basées sur le cloud.

Tarifs MyChat

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MyChat

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MyChat ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Le partage de fichiers est très facile et sécurisé. L'interface utilisateur est très intuitive et permet de naviguer de manière fluide, même avec une connexion Internet lente. J'utilise ces outils depuis longtemps et je trouve que la qualité des messages vidéo est très fluide et fonctionne parfaitement. L'option de partage d'écran est également très facile à utiliser... Je rencontre toutefois un problème de lenteur lors du partage d'écran avec les équipes et les prix sont un peu élevés.

9. TwinMind (idéal pour l'exploration de la mémoire de discussion)

via TwinMind

TwinMind fonctionne discrètement sur votre smartphone ou dans votre navigateur, capturant l'audio en temps réel (sans jamais stocker les enregistrements bruts) et transcrivant tout dans un coffre-fort de mémoire consultable. Cet outil d'IA pour le lieu de travail fournit des résumés, des suggestions d'IA en temps réel et des outils pour rédiger des e-mails ou des suivis à partir de vos discussions.

Tout cela se fait localement, ce qui protège votre confidentialité tout en minimisant la consommation de batterie, même en cas d'utilisation continue pendant plus de 12 heures. Le forfait Free est particulièrement généreux : heures de transcription illimitées et de discuter IA illimitées, avec assistance pour plus de 100 langues et sauvegardes cloud optionnelles cryptées.

Les meilleures fonctionnalités de TwinMind

Posez des questions complémentaires pour approfondir certains contextes de discussion spécifiques.

Générez des résumés des thèmes et des schémas de discussion à partir des dialogues.

Laissez-le apprendre vos préférences en matière de communication et adapter sa mémoire en conséquence.

Limites de TwinMind

En cours de développement : fonctionnalités complètes de mémoire de discussion

Intégration limitée avec les plateformes de messagerie et les systèmes de e-mail existants.

Tarifs TwinMind

Free

Pro : 15 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TwinMind

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : La gestion des connaissances a été formalisée après que Peter Drucker, souvent appelé le « père du management moderne », ait inventé le terme « travailleur du savoir ». Il les définissait comme des personnes dont le travail principal consistait à manipuler des informations, à les utiliser de manière créative et à les appliquer pour résoudre des problèmes.

10. MemAI (idéal pour développer passivement la mémoire de la discussion)

via MemAI

MemAI observe les modèles de communication, les discussions de projet et les processus décisionnels afin de créer une mémoire complète des connaissances organisationnelles. Grâce à cette approche en arrière-plan, votre assistant conversationnel devient plus intelligent au fil du temps sans ajouter de travail à votre routine quotidienne.

Ce qui distingue cette plateforme, c'est sa capacité à identifier les thèmes récurrents et les informations clés dans les discussions, aidant ainsi les équipes à repérer des tendances qui pourraient autrement passer inaperçues. Au lieu de se contenter de rappeler des faits, elle synthétise les connaissances en conclusions exploitables, rendant ainsi la mémoire organisationnelle stratégiquement utile.

Les meilleures fonctionnalités de MemAI

Réalisez la connexion des discussions entre différentes plateformes et périodes sans avoir à les lier manuellement.

Générez des suggestions proactives basées sur la mémoire et les modèles de discussion accumulés.

Mettez en évidence les décisions passées, les discussions similaires ou les documents connexes pour éviter les doublons.

Limites de MemAI

Problèmes de confidentialité liés à la surveillance et à l'analyse automatiques de toutes les communications

Transparence à limite concernant le traitement et le stockage des données de discussion

Tarifs MemAI

Free

Mem Pro : 14,99 $/mois

Évaluations et avis MemAI

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1990, Tom Stewart, éditeur du magazine Fortune, a popularisé la valeur du « capital intellectuel », propulsant la gestion des connaissances sous les feux de la rampe dans le monde de l'entreprise.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Mem IA en 2025

11. Slack (idéal pour la mémoire des discussions d'équipe améliorée par l'IA)

via Slack

Slack a fait évoluer sa plateforme pour y inclure des fonctionnalités d'IA qui améliorent la connaissance du contexte. L'IA analyse les schémas de conversation, fait ressortir les discussions historiques pertinentes et fournit des résumés intelligents des décisions importantes.

Bien qu'elle ne soit pas aussi spécialisée, l'IA de Slack aide les équipes à maintenir une meilleure continuité contextuelle en mettant automatiquement en évidence les discussions passées pertinentes lorsque des sujets similaires sont abordés. Cela crée un espace de travail d'équipe plus intelligent qui apprend à partir de l'historique des discussions accumulées.

Les meilleures fonctionnalités de Slack (avec IA)

Créez des résultats de recherche intelligents qui comprennent le contexte et l'intention de la discussion.

Obtenez des réponses suggérées par l'IA basées sur les modèles de discussion précédents et le style de communication de l'équipe.

Bénéficiez de l'automatisation des flux de travail, des résumés de fichiers, des explications des messages pour le jargon interne et des traductions grâce à ses offres Business+ et Enterprise+.

Limites de Slack (avec IA)

Les fonctionnalités d'IA nécessitent des abonnements premium coûteux pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Impossible d'unifier les communications externes telles que les e-mail et WhatsApp, comme le fait Tanka AI.

Tarifs de Slack (avec IA)

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Entreprise : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack (avec IA)

G2 : 4,5/5 (plus de 35 725 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 24 080 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack (avec IA) ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire :

Il résume les canaux et les fils de discussion et fournit des récapitulatifs quotidiens. Je trouve cela très utile et cela me fait gagner beaucoup de temps. *

📣 Vous cherchez à réduire votre utilisation de Slack ? Découvrez les meilleures alternatives à Slack disponibles :

La recherche sans fin prend fin avec ClickUp

La plupart des alternatives à Tanka /IA capturent des informations, mais très peu savent comment les faire ressortir lorsque cela compte vraiment.

ClickUp apporte la solution. Il maintient la connexion entre la mémoire et l'action. Une discussion dans ClickUp Discuter devient une tâche en quelques secondes. Les commentaires apparaissent juste à côté du document dont ils proviennent.

Et ClickUp Brain affiche ce qui a été dit, quand cela a été dit et ce qui a changé à cause de cela. C'est le moment de changer. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅